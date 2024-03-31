10 قوالب مجانية لمقترحات المشاريع في Word وWord وExcel و#038؛ ClickUp

إن مقترح المشروع مرحلة مفيدة في التقاط التفاصيل الأساسية. فبدون إطار عمل متين، لا يعرف قادة الفريق من هو المسؤول عن ماذا، أو يكون المساهمون الأفراد جاهلين بما هو متوقع. بوابة البحث تُظهر البيانات أن ما يقرب من 40% من المشاريع تفشل بسبب عدم كفاية التخطيط. وإذا كان هناك انهيار في التواصل - فإن نسبة فشل المشروع تقفز إلى ما يقرب من 60%.

تدرك الفرق هذه المخاطر، وهذا هو السبب في أنك ترى المزيد من العملاء المحتملين يستخدمون قوالب مقترح المشروع قبل الضغط على زر بدء التشغيل. إذا كنت تدير فريقًا، فيجب أن يعمل قالب مقترح المشروع كقائمة مرجعية مفصلة لجميع أصحاب المصلحة لديك.

تقوم قوالب مقترح المشروع بأكثر من مجرد تقديم التفاصيل الدقيقة. فالخطة المتينة تشجع أصحاب المصلحة على المشاركة. كما أنها تساعدك على تأمين الموافقات على الميزانية مع تسليط الضوء على تأثير النجاح.

لمساعدتك في وضع خطتك بشكل صحيح، قمنا بجمع 10 من أفضل نماذج مقترحات المشاريع التي يمكنك استخدامها - مجانًا تمامًا. ولكن قبل أن نبدأ، دعنا نلقي نظرة على ماهية مقترح المشروع في المقام الأول. /%img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/ClickUp-Goals-Feature-CTA-V4.png ClickUp Goals ميزة الأهداف CTA المدونة /%img/

ما هو مقترح المشروع؟

مقترح المشروع هو عملية موثقة تحدد وتحدد كل ما هو ضروري من أجل تحقيق أهداف المشروع متطلبات المشروع يحتاج أصحاب المصلحة إلى إنجازه في إطار زمني محدد. يزود المقترح المخطط له جيدًا أصحاب المصلحة بمعلومات أساسية مثل الميزانيات , الجداول الزمنية , الأهداف والغرض العام

والهدف هو أن يكون الجميع كلهم والأهم من ذلك الاتفاق على إطار عمل محدد للمشروع.

يعد الحصول على موافقة أصحاب المصلحة وقادة الفريق أمرًا بالغ الأهمية لنجاح مشروعك، فلماذا لا تحدد أهم التفاصيل لإنجاح المشروع؟ فكر في مقترح المشروع على أنه فرصتك الوحيدة لتظهر لجميع المعنيين:

لماذا هذه - حقًا - فكرة ممتازة

كيف يمكن لأصحاب المصلحة استخدام سحرهم لمساعدتك على الفوز

لماذا أصحاب المصلحة لديك محظوظون بما فيه الكفاية للعمل على هذا المشروع الرائع

حسناً، ربما الحظ كلمة خاطئة. لكن مقترح المشروع القوي يجذب انتباه أصحاب المصلحة لديك ويجعلهم متحمسين للمشاركة في المشروع. يجب أن يسلط الضوء أيضًا على النجاح المحتمل الذي سيراه أصحاب المصلحة في العمل معك - لأنه من لا يحب أن يكون هناك إنجاز مشروع آخر في جيبه في وقت المراجعة؟

10 قوالب مجانية لمقترحات المشاريع لإثارة إعجاب أصحاب المصلحة

إذا لم نكن قد أقنعناك بعد، فسنقولها مرة أخرى - مقترحات المشاريع ضرورية لنجاح مشروعك والجهود التعاونية لفريقك. لسوء الحظ، ليست كل قوالب مقترحات المشاريع متشابهة.

لا يقتصر دور القالب الرائع على التحقق من جميع المربعات الخاصة بك فحسب، بل إنه يسهل عليك التخطيط والتعاون وتنظيم إطار العمل المقترح. تحقق من هذه النماذج العشرة الأكثر فائدة لمقترح المشروع لكسب أصحاب المصلحة:

1. قالب السبورة البيضاء لمقترح مشروع ClickUp

قالب السبورة البيضاء لمقترح مشروع ClickUp

أنواع المقترحات: الملتمسة، وغير الملتمسة، وغير الرسمية، والتجديد، والاستمرارية، والتكميلية

لا يعني توثيق مقترح مشروعك المقترح أنك لا تحتاج دائمًا إلى العمل بنص مكتوب فقط. في الواقع، يمكن أن تساعد المقترحات المرئية في تصوير أفكارك وإطار العمل بشكل أوضح.

لهذا السبب فإن قالب السبورة البيضاء لمقترح مشروع ClickUp هو أحد أفضل الخيارات لعرض خطتك بشكل مرئي. يستخدم هذا القالب خاصية السبورة البيضاء في ClickUp للترويج لمقترحك بشكل واضح في شكل قابل للتحرير بالكامل.

التخصيص هو الأساس عندما يتعلق الأمر بإدارة المشاريع، ولهذا السبب فإن قالب ClickUp مثالي لقادة المشاريع الراغبين في تصميم مقترحات تتناسب مع احتياجات أصحاب المصلحة الخاصة بهم. تعمل الرسوم البيانية المبنية مسبقًا على السبورة البيضاء على تبسيط عملية الربط بين الأجزاء المختلفة من إطار العمل، بحيث يعرف الجميع من المسؤول عن ماذا.

يوفر ClickUp ميزات تعاونية لتعيين أصحاب المصلحة بسرعة للتعليقات، وربط المهام في عرض اللوحة البيضاء، ومنع الاختناقات باستخدام خط المسار الحرج حتى يعرف مديرو المشاريع بالضبط ما الذي يعطل المشروع. تحميل هذا النموذجالمكافأة: أدوات إدارة العروض

2. قالب اقتراح وكالة إبداعية ClickUp للوكالة الإبداعية

قالب اقتراح وكالة إبداعية ClickUp وكالة إبداعية

أنواع المقترحات: الملتمسة، وغير الملتمسة، وغير الرسمية، والتجديد، والاستمرارية

إذا كنت تدير عملاء لـ وكالة إبداعية فأنت دائمًا ما تبيع شركتك لعملائك الحاليين والمحتملين. يجب على الوكالات الإبداعية أن تسلط الضوء على ما يميزها عن البقية، وفي النهاية تبين للعملاء كيف يمكنهم القيام بذلك وفي أي إطار زمني.

هل تعلم أن سبراوت سوشيال وجدت دراسة استقصائية لوكالات التسويق أن أكثر من 4 من كل 5 وكالات تقوم بالفعل بتخصيص مقترحاتها لكل عميل على حدة؟

إذا كنت ترغب حقًا في إبراز وتخصيص مقترحك لعميل محدد، فإن استخدام قالب اقتراح وكالة كليك أب الإبداعية هو مكان رائع للبدء. يعمل هذا القالب على تبسيط العرض التقديمي لعملائك من خلال علامات قابلة للتخصيص، وحقول مخصصة، وشريط تقدم مرئي.

يمكنك بسهولة إنشاء قائمة مهام مفصلة حيث يمكنك تعيين المهام، وإنشاء مهام فرعية مهمة، وتعيين التعليقات لأصحاب المصلحة، وتوفير حالات الأولوية لتظهر للجميع الخطوات الأكثر أهمية. تنزيل هذا النموذج

3. انقر فوق نموذج طلب تقديم العروض

قالب طلب تقديم العروض ClickUp

_أنواع الطلبات المقترحة: الملتمسة والتجديد والاستمرارية والتكميلية

إن قالب طلب تقديم العروض ClickUp مثالي لأولئك الذين يعملون في مجال غير تنافسي أو على الأقل أقل تنافسية عندما تحتاج إلى إبراز خبرتك في مقترح مشروع. يحتاج هذا النوع من المقترحات الملتمسة إلى قالب يمكن أن يتخطى التفاصيل بحيث يتم تغطية كل جانب من جوانب المشروع.

يجب أن تكون طلبات تقديم العروض دقيقة وغنية بالمعلومات حتى يعرف جميع المعنيين مسؤولياتهم. كليك أب نموذج طلب تقديم العروض يمنحك القدرة على العمل من قائمة مراجعة كبيرة تم تخصيصها من قبل مديري مشاريع ClickUp الخبراء!

ليست كل طلبات تقديم العروض متشابهة، ولكن هناك الكثير من أوجه التشابه والطلبات المشتركة التي يتضمنها قالب ClickUp هذا. انطلق منه لبدء عملية اقتراح مشروعك أو استخدمه لإضافة تفاصيل أكثر تحديداً إلى إطار عملك.

تفقد هذه النماذج

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! تحميل هذا القالب

4. قالب طلب عرض تطوير الويب ClickUp طلب عرض تقديمي

قالب طلب عرض تطوير الويب ClickUp طلب عرض تقديمي

أنواع المقترحات: الملتمسة، وغير الملتمسة، وغير الرسمية، والتجديد، والاستمرارية، والتكميلية

تشتهر فرق التطوير بحاجتها إلى معلومات المشروع بسرعة والحل أو توقعات المشروع بشكل أسرع.

العمل في بيئة تسليم المشاريع العالية يجعل مطورو الويب موجزة في الجداول الزمنية لمشروعاتهم لأنهم عادةً ما يعملون من خلال سباقات السرعة في المشروع.

استخدم هذا النموذج للمساعدة في البحث عن مقدمي العروض لمشروع تطوير الويب الخاص بك. في الواقع، فإن قالب طلب تقديم العروض ClickUp تم تصميمه خصيصًا لمشاريع تطوير الويب ولإنشاء مقترح مشروع واضح.

يتضمن القالب دليل البدء مع إعدادات ClickUp Docs المسبقة لضمان إضافة بيان مهمتك, نظرة عامة على المشروع والرؤية والجدول الزمني وغير ذلك الكثير. تحميل هذا القالب

5. قالب المقترح التجاري ClickUp

قالب المقترح التجاري ClickUp

_أنواع المقترحات التجارية: الملتمسة، وغير الملتمسة، والمستمرة، والتكميلية

بالتأكيد-هناك الكثير من نماذج مقترحات المشاريع و مستندات مقترحات الأعمال هناك. ولكن بالنسبة للشركات التي تحتاج على وجه التحديد إلى عرض تجاري لتقديمه للمستثمرين أو مالكي الأراضي أو شركات البناء، يجب أن يكون لديك كل شيء موثق بدقة.

إن قالب العرض التجاري ClickUp مثالي لأولئك الذين يرغبون في تقديم مقترحات أعمالهم للشركاء الحاليين أو المحتملين وجميع قضايا نطاق المشروع المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود مقترح مشروع مصمم خصيصاً لأعمالك يعطي انطباعاً أفضل بكثير.

وينطبق هذا بشكل خاص على الشركات التجارية التي تستخدم قوالب بسيطة لمقترح مشروع Google Doc قد لا تتضمن أي شيء بخلاف شعار الشركة وبيان المهمة. حان الوقت للترقية إلى ClickUp. قم بتنزيل هذا القالب

6. قالب سرد مشروع ClickUp

قالب سرد مشروع ClickUp

أنواع المقترحات: ملتمسة، وغير ملتمسة، وغير رسمية، وغير رسمية، وتجديدية

يمكن أن تكون سرديات المشروع مستندات مطولة تتضمن جميع أفكارك وأفكارك ومقترحاتك - في مكان واحد. فهي تساعدك من خلال تنظيم الجدول الزمني العام للمشروع وطرح الأسئلة الأساسية من و ماذا و أين و متى و متى و لماذا و كيف.

الأسئلة قالب سرد مشروع ClickUp يعمل كعنصر أساسي في مشروعك أثناء استعراض الملخص والأهداف والغايات والأهداف والجدول الزمني للمشروع وأصحاب المصلحة وغير ذلك.

إن امتلاك القدرة على تخصيص سرد المشروع الخاص بك أمر بالغ الأهمية لإنشاء مقترح مشروع قوي. يحميك قالب مقترح المشروع هذا من الإفراط في استخدام اللغة التقنية في وصف المشروع دون اختصار المعلومات أو نطاق المشروع. قم بتنزيل هذا النموذج

7. قالب مقترح خدمة مايكروسوفت وورد

عبر مايكروسوفت

_أنواع المقترحات المثالية: غير الملتمسة، وغير الرسمية، والتجديد، والاستمرارية، والتكميلية

إذا كنت تبحث عن قالب مقترح مشروع مجاني وبسيط جداً من مايكروسوفت وورد لتوصيله وتشغيله لمشروعك المقترح التالي، فهذا هو. إن قالب مقترح خدمة مايكروسوفت وورد يساعدك على تقسيم عرض مقترح عملك إلى أقسام منفصلة.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك قالب العرض المقترح المكون من صفحة واحدة عرض أهداف العمل وتسليمات المشروع والنهج العام لتسعير مشروعك وجدوله الزمني. تتيح لك جداوله المنسقة مسبقًا تقديم تفاصيل دقيقة وذات صلة بمشروعك - كل ذلك في مستند Word واحد.

يمكنك استخدام هذا القالب كفجوة قصيرة الأجل حل لمفاوضات العقود أو تجديد مشروع قديم تحميل هذا القالب

8. قالب اقتراح مايكروسوفت وورد بواسطة Template.net

عبر Template.net

أنواع المقترحات المقترحة: غير ملتمس وغير رسمي ومستمر

من المعروف أن مايكروسوفت وورد ليس النظام الأساسي المتميز لقوالب المشاريع المصممة بشكل جيد، ولكن قالب مقترح مشروع Template.net يأخذك إلى مستوى أعلى. يتيح لك هذا القالب المجاني لمقترح المشروع تقديم مشروعك إلى أصحاب المصلحة دون أن يضطروا إلى الاطلاع على مستند Word عادي.

ومع ذلك، فإن تخصيصه، بخلاف تحرير النص، محدود للغاية. يوفر القالب تفصيلاً محدداً لـ ملخص تنفيذي والمشكلة والحل والأشياء. في الوقت نفسه، لا يترك القالب مساحة كبيرة للإبداع.

يمكنك إضافة أقسام مختلفة وبرمجتها على معظم الأجهزة، مما يجعله حلاً بسيطاً جداً للتخطيط لمشروعك المقترح. تحميل هذا القالب

9. قالب مقترح مشروع مايكروسوفت وورد النهائي من Template.net

عبر Template.net

_أنواع المقترحات المثالية: الملتمسة، وغير الملتمسة، والتكميلية

بالنسبة للباحثين والمعلمين والطلاب، فإن مقترح المشروع الأكاديمي هذا مفيد للباحثين والمدرسين والطلاب، فهو مفيد لاقتراح المشاريع البحثية القادمة بتفصيل مبسط ولكن احترافي. التفاصيل قالب.نت قالب مقترح المشروع النهائي للجامعة يتضمن قسمًا لتزويد المؤسسات بمزيد من المعلومات عنك أو عن فريقك.

كما يحتوي على أقسام لمساعدتك في تقديم جدول زمني لتفاصيل المشروع، وتسعير البحث، وشروط وأحكام المشروع. إذا كنت تريد نموذجًا مخصصًا لمقترح مشروعك الأكاديمي، فهذا هو النموذج المناسب. قم بتنزيل هذا النموذج

10. قالب مقترح مشروع موقع مايكروسوفت وورد قالب من Template.net

عبر Template.net

_أنواع المقترحات المثالية: غير رسمية، وتجديد، واستمرارية، وتكميلية

هل تريد أن تقترح مشروع موقع الويب الخاص بك على إحدى الشركات أو تقديم تفاصيل حول عمليتك عبر اقتراح مطلوب؟ إن نموذج اقتراح مشروع موقع الويب Template.net نموذج اقتراح مشروع موقع الويب قد يكون مناسباً لك.

في قالب مقترح المشروع هذا، ستحصل على تفاصيل مبسطة لتسليط الضوء عليها:

من أنت وماذا تفعل

الجدول الزمني للمشروع والتواريخ المهمة

هيكلية التسعير المقترحة لبناء الموقع الإلكتروني

شروط وأحكام مشروع الموقع الإلكتروني المقترح

يمكن أن يتفق مطورو الويب بالتأكيد على شيء واحد - يمكن أن تخرج المشاريع بسهولة عن مسارها بسرعة. لهذا السبب من المفيد تضمين جميع تفاصيل مشروعك والتفاصيل المحتملة نطاق المشروع القضايا مباشرةً في مقترح مشروعك. تنزيل هذا النموذج

الأنواع الستة لمقترحات المشاريع ## 6 أنواع من مقترحات المشاريع

عادةً ما يعمل مديرو المشاريع وقادة المشاريع مع ستة أنواع مختلفة من مقترحات المشاريع، والتي توثق كل منها ما يلي أهداف المشروع . قبل اعتماد مخطط مقترح مشروع جديد، من الجيد أن تتعرف أولاً على أنواع المقترحات الستة:

1. مقترح المشروع الملتمس

كما يبدو إلى حد كبير، يحدث هذا النوع من مقترحات المشاريع عندما يلتمس أو يطلب منك شخص ما مقترحًا. والهدف من ذلك هو الحصول على مشورتك أو إرشاداتك الخبيرة في إطار مشروع محدد. وغالبًا ما يأتي ذلك من خلال طلب تقديم العروض أو طلب تقديم العروض ولا يتنافس مع العروض الأخرى (أي الشركات أو الوكالات المتنافسة).

2. مقترح مشروع غير ملتمس

من ناحية أخرى، عادةً ما يتم إرسال المقترحات غير الملتمسة دون تلقي طلب محدد أو طلب تقديم العروض. والهدف من هذا الشكل هو تسليط الضوء على سبب تفوق إطار العمل الخاص بك، وهذا هو السبب في أن المقترحات غير الملتمسة كثيرًا ما تستخدم في العروض المقدمة من المقاولين.

3. مقترح مشروع غير رسمي

يتم طلب مقترحات غير رسمية من العملاء أو الشركات التي لا تبحث بالضرورة عن طلب تقديم عروض، ولكن عن نهج أكثر تحاورية لعرض المشروع. الهدف من هذا الشكل أكثر مرونة لأنه يتطلب قدراً أقل من التحديد.

4. مقترح مشروع متجدد

يتم إرسال مقترحات المشاريع التجديدية إلى العملاء الحاليين في محاولة لمواصلة الخدمات أو تمديدها أو رفع مستواها مع إطار العمل المقترح. وعادةً ما يكون الهدف من هذا المقترح هو تسليط الضوء على النتائج أو الإنتاج السابق للتأثير على المزيد من التأييد.

5. مقترح مشروع الاستمرارية

بدلاً من إقناع العملاء أو الشركات بخطتك، يقوم مقترح مشروع الاستمرارية بإبلاغ أو تذكير أصحاب المصلحة ببداية المشروع أو التقدم الحالي للمشروع. والهدف من ذلك هو إبقاء أصحاب المصلحة على اطلاع على آخر المستجدات - بدلاً من إقناعهم بقبول المقترح.

6. مقترح المشروع التكميلي

يعمل مقترح المشروع التكميلي مثل مقترح الاستمرارية. ومع ذلك، لا يقدم هذا النوع من المقترحات تحديثًا فحسب، بل يطلب موارد إضافية - سواء كانت عمالة أو تمويلًا نقديًا. الهدف هو إقناع أصحاب المصلحة بأن هناك حاجة إلى المزيد لإكمال الخطة الأصلية.

من المستفيد من استخدام مقترح المشروع؟

الشركات: تعتبر مقترحات المشاريع مهمة للشركات لفهم نطاق المشروع والتأكد من اكتماله في الوقت المحدد. تساعدهم هذه الوثيقة على تتبع التقدم المحرز والتأكد من أن جميع أصحاب المصلحة على علم بأي تغييرات أو تحديثات ضرورية للمشروع.

مدراء المشاريع: تعتبر مقترحات المشاريع ضرورية لمدراء المشاريع لتحديد التوقعات والتأكد من اكتمال المشروع في الوقت المحدد. وتحدد هذه الوثيقة الجدول الزمني والميزانية والنطاق والأهداف والمخرجات وأي معلومات ضرورية أخرى تتعلق بالمشروع.

ما الذي يجب تضمينه في وثيقة المشروع المقترح؟

ملخص المشروع: وصف موجز لما يدور حوله المشروع وتركيزه والنتيجة المتوقعة منه. هذا بمثابة مقدمة لخطتك ويساعد أصحاب المصلحة على فهم أهميتها.

وصف موجز لما يدور حوله المشروع وتركيزه والنتيجة المتوقعة منه. هذا بمثابة مقدمة لخطتك ويساعد أصحاب المصلحة على فهم أهميتها. أهداف/غايات المشروع: يوضح بوضوح الهدف أو النتائج النهائية المرجوة من المشروع. يؤكد هذا الجزء على ما ينوي مشروعك تحقيقه.

يوضح بوضوح الهدف أو النتائج النهائية المرجوة من المشروع. يؤكد هذا الجزء على ما ينوي مشروعك تحقيقه. الجدول الزمني للمشروع: تقديم جدول زمني تقديري لإنجاز المشروع بما في ذلك المعالم الرئيسية. وهذا يساعد أصحاب المصلحة على قياس جدوى مشروعك.

تقديم جدول زمني تقديري لإنجاز المشروع بما في ذلك المعالم الرئيسية. وهذا يساعد أصحاب المصلحة على قياس جدوى مشروعك. تقديرات الميزانية: حدد خطة مفصلة للميزانية تشمل تخصيص الموارد وتكاليف العمالة ونفقات المشروع الأخرى، مما يمنح أصحاب المصلحة نظرة ثاقبة لاحتياجات الاستثمار المحتملة.

حدد خطة مفصلة للميزانية تشمل تخصيص الموارد وتكاليف العمالة ونفقات المشروع الأخرى، مما يمنح أصحاب المصلحة نظرة ثاقبة لاحتياجات الاستثمار المحتملة. تقييم المخاطر: قم بتسليط الضوء على المخاطر والتحديات المحتملة التي قد تظهر خلال عمر المشروع، مع إظهار استعدادك للظروف غير المتوقعة.

قم بتسليط الضوء على المخاطر والتحديات المحتملة التي قد تظهر خلال عمر المشروع، مع إظهار استعدادك للظروف غير المتوقعة. المنهجية: اشرح النهج أو الأساليب التي ستستخدمها لتحقيق أهداف المشروع. يكشف هذا القسم كيف تخطط لمعالجة المشروع.

اشرح النهج أو الأساليب التي ستستخدمها لتحقيق أهداف المشروع. يكشف هذا القسم كيف تخطط لمعالجة المشروع. المتطلبات من الموارد: اشرح بالتفصيل القوى العاملة والمواد والموارد الأخرى المطلوبة للمشروع. ستوفر هذه المعلومات توضيحات حول ضروريات المشروع.

اشرح بالتفصيل القوى العاملة والمواد والموارد الأخرى المطلوبة للمشروع. ستوفر هذه المعلومات توضيحات حول ضروريات المشروع. أدوار ومسؤوليات المساهمين: تفاصيل دور كل مشارك، مع التركيز على مساهمته في تحقيق أهداف المشروع. وهذا يعزز المساءلة والوضوح بالنسبة للفريق.

تفاصيل دور كل مشارك، مع التركيز على مساهمته في تحقيق أهداف المشروع. وهذا يعزز المساءلة والوضوح بالنسبة للفريق. تقييم المشروع: يحدد هذا القسم تحديدًا كيفية قياس نجاح المشروع وتقييمه. حدد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) التي سيتم استخدامها لقياس فعالية المشروع ونجاحه.

يحدد هذا القسم تحديدًا كيفية قياس نجاح المشروع وتقييمه. حدد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) التي سيتم استخدامها لقياس فعالية المشروع ونجاحه. خاتمة / خاتمة المشروع: خاتمة مدروسة تلخص كل شيء من أهداف المشروع ومهامه وجدوله الزمني والنتائج المتوقعة. ويربط ذلك بدقة بين جميع الجوانب المهمة في المقترح.

خاتمة مدروسة تلخص كل شيء من أهداف المشروع ومهامه وجدوله الزمني والنتائج المتوقعة. ويربط ذلك بدقة بين جميع الجوانب المهمة في المقترح. ملحقات إضافية: قم بتضمين أي مواد أو موارد أو وثائق إضافية من شأنها أن توفر المزيد من الوضوح أو الدعم لمقترح مشروعك. قد يكون ذلك مخططات بيانات، أو نماذج بالحجم الطبيعي، أو أبحاث موجودة، وما إلى ذلك.

اربح الشركات مع قوالب مقترح المشروع من ClickUp

ليس من الضروري أن تكون مقترحات المشاريع مملة - أو أن تكون في مستند Word ممل. لحسن الحظ، لدى ClickUp مئات القوالب المعدة مسبقًا لمساعدتك في بدء مشروعك التالي خطة المشروع أو الاقتراح أو الطلبات الواردة

سواء كنت بحاجة إلى تضمين أصحاب المصلحة، أو تعيين عمل زملائك في الفريق، أو مجرد تقديم مقترح مشروع أكثر إبهارًا بصريًا، فإن ClickUp هو الحل المناسب لك.

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