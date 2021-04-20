ما هي تبعيات مخطط جانت البياني؟ (الدليل النهائي)

التبعية في كل مكان.

إن الاعتماد على أشياء أخرى أو أشخاص آخرين هو أمر بشري.

مثل الاعتماد على قهوتك الصباحية ☕ لتصبح فعالاً.

وبالمثل المشاريع والمهام لها أيضًا مجموعة من التبعيات الخاصة بها. فهي تساعدك على تحديد العلاقة بين الأنشطة لمساعدتك على محاولة تنفيذها بالترتيب الصحيح.

لكن ما هي مخطط جانت الترابطات، وكيف يمكنك استخدامها؟

سنتعرف في هذه المقالة على تبعيات مخطط جانت وأنواعها المختلفة. كما سنوضح لك أيضًا كيفية إدارة تبعيات مخطط جانت باستخدام أداة إنتاجية رائعة .

دعنا نبدأ.

ما هي تبعيات مخطط جانت البياني؟

التبعيات هي علاقات بين مهمتين أو نشاطين، حيث يعتمد إكمال (أو بدء) إحدى المهام على إكمال (أو بدء) مهمة أخرى.

عادةً ما يتم تمثيل تبعيات المهام في مخطط جانت وهو نوع من الأعمدة مخطط يستخدم في إدارة المشاريع .

ولكن بصرف النظر عن التبعيات، تساعدك مخططات جانت أيضًا على تصور

المهام المهمة في المشروع

الجدول الزمني للمشروع أو الجدول الزمني معالم المشروع تقدم المشروع



ألبرت هو، مدير مشروع نظام ويليام أوسلر الصحي ومؤسس أبطال الرعاية الصحية يقول: "تُعد مخططات جانت قطعة أثرية أساسية عند التواصل مع رعاة المشروع وأعضاء فريق المشروع."

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4 أنواع من التبعيات المستخدمة في مخطط جانت

بشكل عام، هناك أربعة أنواع من التبعيات التي يمكنك استخدامها لتحديد علاقة المهمة:

1. من النهاية إلى البداية (FS)

الاعتمادية F هي الأكثر طبيعية.

هنا، لا يمكن أن تبدأ المهمة اللاحقة حتى تكتمل المهمة السابقة.

على سبيل المثال، لنفترض أنك تجديد منزلك. عليك إنشاء خطة تصميم (المهمة أ) أولاً، وإلا لن تتمكن من البدء في التجديد (المهمة ب).

2. الإنهاء حتى النهاية (FF)

في هذا النوع من التبعية أو نوع ارتباط المهمة، لا يمكن للمهمة اللاحقة إنهاء ما لم يتم الانتهاء من المهمة السابقة أيضًا.

على سبيل المثال، لا يمكنك دفع أجور السباكين والنجارين (المهمة (ب)) ما لم ينتهوا من مهمتهم المذكورة في العقد (المهمة (أ)).

3. من البداية إلى النهاية (SF)

هذا النوع من التبعية نادر الحدوث.

هنا، لا يمكنك إكمال المهمة اللاحقة ما لم تبدأ المهمة السابقة. ومع ذلك، يمكن أن تكتمل المهمة اللاحقة في أي وقت بعد بدء المهمة السابقة.

على سبيل المثال، لا يمكنك على سبيل المثال الانتهاء من نقل أثاثك الجديد (المهمة ب) حتى تبدأ مهمة التجديد (المهمة أ). بمجرد الانتهاء من التجديد، يمكنك أن تأخذ وقتك في نقل الأثاث الجديد.

4. البدء في البدء (المهمة أ)

في هذه التبعية، لا يمكن أن تبدأ المهمة اللاحقة إلا بعد بدء المهمة السابقة.

على سبيل المثال، لا يمكنك البدء في لصق ورق الحائط (المهمة B) إلا بعد البدء في وضع الغراء على الحائط (المهمة A).

تقدم وتأخر

تعتبر المهلة الزمنية الرائدة والمتأخرة مصطلحين مهمين عند الإشارة إلى التبعيات.

المهلة الزمنية هي مقدار الوقت الذي يمكنك فيه بدء مهمة تالية قبل إكمال المهمة السابقة.

الوقت المتأخر هو الوقت الذي تحتاجه بعد إكمال المهمة السابقة قبل البدء بالمهمة اللاحقة. في ClickUp، يسمى هذا الوقت بوقت التأخير.

جون م. كويغلي، مدير مشروع معتمد من PMP و CTFL في اتصال TE ومدير Value Transform, LLC ، يوضح كيف يمكن استخدام أزمنة التقدم والتأخر لضغط المدة الإجمالية للجدول الزمني.

على سبيل المثال، إذا كان بإمكانك بدء مهمة جديدة قبل انتهاء المهمة السابقة، يمكنك تطبيق مهلة زمنية إلى المهمة الجديدة بحيث يكون إجمالي وقت المشروع أقصر.

المصدر: جون م. كويغلي، PMP

وبالمثل، في بعض الأحيان، ستتطلب المهمة التالية عدة أيام بينهما، وفي هذه الحالة ستحتاج إلى إضافة وقت تأخير ( وقت التأخير في ClickUp ).

المصدر: كويغلي

كيفية تعيين التبعيات وتتبعها؟

_أنت تفهم الآن التبعيات المختلفة، ولكن كيف تقوم بتعيينها وتتبعها؟

لدينا الأداة المناسبة لك.

رحّب ب انقر فوق ، واحدة من الأعلى تصنيفًا منصات إدارة المشاريع!

تقدم لك ClickUp ثلاثة أنواع مختلفة من تبعيات المهام:

الانتظار على

الحظر

روابط لـ

ولا تقلق

إنها أبسط بكثير من معرفة الروابط التابعة لـ FF و SF و SS وغيرها.

لنرى كيف

إذا كانت إحدى المهام تحتاج إلى إكمال مهمة أخرى قبلها، فما عليك سوى تعيينها كـ انتظار على تبعية.

على سبيل المثال، تحتاج إلى إضافة متطلب رئيسي إلى الجدول الزمني للمشروع . لذا قم بتعيينه كـ _في انتظار. أضف مهام مثل الموافقة من فريق التسويق أو أصحاب المصلحة كمهام ينتظرها.

إذا كانت هناك مهمة يجب إكمالها حتى تبدأ المهام الأخرى، فقم بتعيينها كـ تابع معلق. على سبيل المثال، ما لم يكتمل الجدول الزمني للمشروع، لا يمكن أن يبدأ المشروع. لذا يمكنك إضافة مهام متعددة تكون مهمة الجدول الزمني للمشروع معطلة.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل _الارتباط بـالتبعية بشكل أفضل عندما لا تعتمد المهام المختلفة على بعضها البعض بالضبط ولكنها بالتأكيد مرتبطة ببعضها البعض.

وعلى سبيل المكافأة، لا توجد طريقة لإفساد تعاونك، وذلك بفضل تحذير غير مكتمل . يتم تشغيل هذا التحذير عندما يحاول أي شخص إغلاق مهمة ذات تبعية.

لنكتشف الآن مدى سهولة إدارة تبعيات مخطط جانت في ClickUp.

مكافأة: إنشاء علاقات بين المهام باستخدام

_/مرجع/ https://clickup.com/blog/bidirectional-linking// الربط ثنائي الاتجاه %/%href/_

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كيف تدير التبعيات في مخطط جانت؟

قد يخبرك الإنترنت باستخدام قالب مخطط جانت البياني أو إنشاء واحد لنفسك في مايكروسوفت إكسل أو كلمة .

هذه هي الطريقة التي من المفترض أن تتعامل بها مع هذا الموقف:

إليك السبب:

إذا لم تبتعد عن مثل هذه الاقتراحات، قد ينتهي بك الأمر قضاء الكثير من الوقت والجهد القيام بما يمكن ل ClickUp القيام به ببضع نقرات فقط.

لنرى كيف يمكنك استخدام هذه الأداة القوية برنامج إدارة المشاريع لإدارة تبعيات مخطط جانت البياني.

الخطوة 1: إنشاء مخطط جانت لم يكن إنشاء مخطط جانت مع التبعيات أسهل من أي وقت مضى.

في ClickUp، يتطلب الأمر ثلاث نقرات فقط للقيام بذلك.

انقر على + في أي مجلد، قائمة أو المساحة حدد عرض جانت

قم بتسميته

وهذا كل شيء. لقد نجحت في إنشاء مخطط جانت.

بعد إنشاء مخطط جانت الخاص بك، يمكنك تحديد البيانات التي تريد عرضها من شريط مهام المخطط على الجانب.

اختر مهامك من القوائم، أو المساحات، أو المجلدات لإضافتها إلى مخطط جانت.

يمكنك أيضًا البدء بقوالب مخطط جانت المُنشأة مسبقًا بدلاً من ذلك: قوالب مخطط جانت البياني لتخطيط الأعمال وتعرف على كل شيء عن إدارة المشاريع باستخدام مخططات جانت في دليل إدارة المشاريع باستخدام مخططات جانت البيانية .

قم بسحب وإسقاط طريقك لتخطيط المشروع

إن تبعيات مخطط جانت البياني عبقرية.

يمكنك تعيينها وتتبعها وإعادة ترتيبها وتصورها مباشرةً من المخطط.

ولكن فقط إذا كان لديك أداة إدارة المشروع لذلك

أداة قالب إكسل لن يسمح لك بنقل الأشياء بسهولة باستخدام الصيغ.

وقوالب مخططات جانت المجانية على الإنترنت ليست مرنة للغاية.

الأداة الوحيدة التي تمنحك المرونة وقابلية المشاركة والأمان والتخصيص هي ClickUp.

هذه الأداة القوية للإنتاجية و برنامج مخطط جانت البياني يتيح لك إنشاء المهام ، مجموعة مدة المهمة، و المعينون , مشاريع الخطة وغير ذلك الكثير. لا تنسَ أنه يمكنك إنشاء مخطط جانت لمشاريع متعددة في ClickUp بـ ثلاث نقرات فقط ثلاث نقرات.

كل ما تبقى هو الاعتماد على ClickUp لإدارة تبعياتك بشكل موثوق مجانًا، حتى تتمكن من العودة إلى فنجان القهوة الصباحي الذي تعتمد عليه!