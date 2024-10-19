أفضل 10 أدوات لتطوير التطبيقات &؛ برامج في عام 2025

أصبح المزيد والمزيد من الناس يعتمدون على الأجهزة المحمولة، مما يزيد من الطلب على بناء تطبيقات وظيفية وموثوقة. بحث من eMarketer أن المستخدمين يقضون حوالي 90% من وقت استخدام هواتفهم الذكية على التطبيقات. ومع ذلك، فإن عملية تطوير التطبيقات المعقدة تجعل بعض الشركات مترددة في إطلاق تطبيقاتها الخاصة بنظامي iOS و Android.

إذا كنت في طور إنشاء تطبيق خاص بك على الهاتف المحمول تطبيقات الأعمال أو كنت بحاجة إلى حل أفضل لمساعدة فريقك على تنفيذ تطبيقات جوال ناجحة، فهناك مجموعة واسعة من الأدوات الموثوقة لمطوري تطبيقات الجوال المتاحة اليوم. يمكن لهذه الأدوات تبسيط عملية التطوير، وإدارة الجداول الزمنية والموارد الخاصة بك، ومساعدتك على الشحن بشكل أسرع.

في هذه المقالة، سنركز في هذه المقالة على أفضل أدوات تطوير تطبيقات الجوال لضمان إصدار تطبيق سريع وخالٍ من الأخطاء. ستتعرف أيضًا على فوائد استخدام هذه البرامج وستكتشف طرقًا لتسريع دورة التطوير. ⚡️

ما الذي يجعل أداة تطوير تطبيقات الجوال جيدة؟

هناك العديد من الخصائص الرئيسية التي تجعل أداة تطوير تطبيقات الجوال جيدة. فيما يلي بعض الخصائص التي يجب البحث عنها عند اختيار التطبيق لعملك:

واجهة سهلة الاستخدام : يجب أن يكون برنامج تطوير التطبيقات سهل الاستخدام مع واجهة سهلة الاستخدام تبسط عملية التطوير

: يجب أن يكون برنامج تطوير التطبيقات سهل الاستخدام مع واجهة سهلة الاستخدام تبسط عملية التطوير التوافق مع المنصة : يجب أن تدعم أداة تطوير التطبيقات الجيدة منصات متعددة مثل iOS و Android وتطبيقات الويب

: يجب أن تدعم أداة تطوير التطبيقات الجيدة منصات متعددة مثل iOS و Android وتطبيقات الويب قابلية التخصيص : يجب أن تكون الأداة مرنة وقابلة للتخصيص لاستيعاب الاحتياجات المحددة لفرقك وأعمالك

: يجب أن تكون الأداة مرنة وقابلة للتخصيص لاستيعاب الاحتياجات المحددة لفرقك وأعمالك إمكانيات التصحيح والاختبار : يجب أن تحتوي الأداة على إمكانيات قوية لتصحيح الأخطاء والاختبار و قدرات ضمان الجودة مما يسهل تحديد الأخطاء والمشكلات وإصلاحها وتسهيل التطوير السريع لتطبيقات الأجهزة المحمولة

: يجب أن تحتوي الأداة على إمكانيات قوية لتصحيح الأخطاء والاختبار و قدرات ضمان الجودة مما يسهل تحديد الأخطاء والمشكلات وإصلاحها وتسهيل التطوير السريع لتطبيقات الأجهزة المحمولة آمن : يجب أن تكون أداة تطوير التطبيق الجيدة مستقرة وموثوقة، مع مستوى عالٍ من الأمان لضمان الحفاظ على خصوصية وحماية بيانات عملائك وشركتك

: يجب أن تكون أداة تطوير التطبيق الجيدة مستقرة وموثوقة، مع مستوى عالٍ من الأمان لضمان الحفاظ على خصوصية وحماية بيانات عملائك وشركتك التكامل مع خدمات الطرف الثالث : يجب أن تتمتع أدوات تطبيقات الهاتف المحمول بقدرات التكامل مع خدمات وواجهات برمجة التطبيقات الخارجية لتوفير ميزات ووظائف إضافية

: يجب أن تتمتع أدوات تطبيقات الهاتف المحمول بقدرات التكامل مع خدمات وواجهات برمجة التطبيقات الخارجية لتوفير ميزات ووظائف إضافية ميزات إدارة المشاريع والتعاون الجماعي: A أداة إدارة المشروع يمكن أن تساعد المطورين على تتبع المهام والمواعيد النهائية، وتعيين المهام لأعضاء الفريق، ومراقبة التقدم المحرز في الوقت الفعلي، في حين أن ميزات التعاون بين الفريق يمكن أن تسهل التعاون غير المتزامن بين الفرق، مما يمكنهم من العمل معًا بشكل أكثر كفاءة وفعالية

والآن بعد أن أصبحت أكثر وعياً بما يجب أن تبحث عنه في أداة تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة، إليك 10 من أفضل الخيارات التي يجب التفكير في تنفيذها لمساعدتك في طرح تطبيق ناجح!

أفضل 10 أدوات لتطوير التطبيقات في عام 2024

في هذا القسم، سنستعرض أفضل 10 أدوات لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة لمختلف المنصات والأغراض والشركات.

1. انقر فوق #### الأفضل لإدارة المشاريع الرشيقة وتعاون الفريق وتتبع الأخطاء والمشكلات

تصور خارطة طريق منتجك وإدارتها في ClickUp Timeline View

ClickUp هي واحدة من أكثر الأدوات المعروفة اليوم. هذه أداة إدارة مشروع الكل في واحد تقدم مئات الميزات المتقدمة ومنصة قابلة للتخصيص بالكامل لمنح أي فريق في مختلف الصناعات الأدوات التي يحتاجونها لإدارة جميع أعمالهم، وتحسين التعاون متعدد الوظائف، وتتبع المشاريع، وتبسيط سير عملهم، وغير ذلك الكثير.

نظرًا لأن ClickUp قابل للتخصيص بالكامل، يمكن للفرق من جميع الأحجام، من أصحاب الأعمال الفردية إلى الشركات الصغيرة والوكالات والشركات الكبيرة وكل من بينهما، تهيئة المنصة لتناسب احتياجاتهم الفريدة وسير العمل والتفضيلات. وهذا مفيد بشكل خاص لمن لديهم تدفقات عمل معقدة، وفرق عمل عن بُعد، وشركاء خارجيين، وشركات تهدف إلى توسيع نطاق أعمالها. يوفر ClickUp المرونة والوظائف التي تحتاجها للارتقاء بفرقك وأعمالك إلى المستوى التالي.

أما بالنسبة لتطوير التطبيقات، فيمكن أن يساعدك ClickUp على تبسيط دورة حياة التطوير بأكملها من خلال مركز عمل شامل يجمع العمل الجماعي متعدد الوظائف والأدوات والمعرفة في مكان واحد. مع ميزات مثل لوحة Agile Board وقوائم Sprint Lists، يجعل ClickUp من السهل على فرق التطوير لتخطيط وإدارة المشاريع وتتبع تقدم العمل وتنظيم سير العمل بكفاءة أكبر. ألقِ نظرة على ما يمكنك القيام به في ClickUp:

قم ببناء خارطة طريق منتجك : خطط لعملك بمرور الوقت أو إنشاء خرائط طريق مرئية باستخدام طريقة عرض المخطط الزمني والتعاون على خرائط الطريق في مستندات ClickUp أو لوحات المعلومات أو طريقة عرض مخصصة من اختيارك

: خطط لعملك بمرور الوقت أو إنشاء خرائط طريق مرئية باستخدام طريقة عرض المخطط الزمني والتعاون على خرائط الطريق في مستندات ClickUp أو لوحات المعلومات أو طريقة عرض مخصصة من اختيارك إدارة الأعمال المتراكمة السريعة : إنشاء وأتمتة و إدارة سباقات السرعة بطريقتك واحصل على رؤية واضحة لكل مهمة

: إنشاء وأتمتة و إدارة سباقات السرعة بطريقتك واحصل على رؤية واضحة لكل مهمة الأخطاء والمشكلات تتبع : استخدم أي نمط من أنماط المشاريع مثل Agile أو Scrum أو مخططات Gantt لدعم احتياجات فرقك، واحصل علىClickUp قالب تتبع الأخطاء والمشكلات ليمنحك نهجًا منظمًا لإدارة الأخطاء والمشكلات - فهو يوفر نظرة عامة موحدة ومنظمة جيدًا للعيوب ويساعد الفريق على حلها بشكل أسرع

: استخدم أي نمط من أنماط المشاريع مثل Agile أو Scrum أو مخططات Gantt لدعم احتياجات فرقك، واحصل علىClickUp قالب تتبع الأخطاء والمشكلات ليمنحك نهجًا منظمًا لإدارة الأخطاء والمشكلات - فهو يوفر نظرة عامة موحدة ومنظمة جيدًا للعيوب ويساعد الفريق على حلها بشكل أسرع الأتمتة : أتمتة سير العمل باستخدام وصفات مبنية مسبقًا أو إنشاء أتمتة مخصصة خاصة بك

: أتمتة سير العمل باستخدام وصفات مبنية مسبقًا أو إنشاء أتمتة مخصصة خاصة بك عمليات تكامل سلسة : قم بتوصيل ClickUp بأكثر من 1,000 تطبيق عمل، بما في ذلك GitHub وSlack وDrive وDropbox وFigma وغيرها

: قم بتوصيل ClickUp بأكثر من 1,000 تطبيق عمل، بما في ذلك GitHub وSlack وDrive وDropbox وFigma وغيرها إدارة الموارد : عرض عبء العمل على فريقك لتخصيص العمل بفعالية وتجنب الإرهاق أو التأخير

: عرض عبء العمل على فريقك لتخصيص العمل بفعالية وتجنب الإرهاق أو التأخير اطّلع على تقدم المشروع مع المعالم : اجعل من السهل تحديد الأجزاء المهمة في أي مشروع باستخدام المعالم الرئيسية للمهام. يتم عرض هذه المؤشرات الرئيسية بالخط العريض مع رمز ماسي لإبقاء الجميع متوافقين مع الأهداف الرئيسية

المعالم : اجعل من السهل تحديد الأجزاء المهمة في أي مشروع باستخدام المعالم الرئيسية للمهام. يتم عرض هذه المؤشرات الرئيسية بالخط العريض مع رمز ماسي لإبقاء الجميع متوافقين مع الأهداف الرئيسية تتبع التقدم المحرز في الوقت الفعلي مع لوحات المعلومات: قم ببناء لوحة تحكم مخصصة واحصل على نظرة عامة عالية المستوى لجميع أعمالك، وراقب التقدم المحرز، وقم بإدارة الاختناقات بكفاءة أكبر

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تتبع ومراقبة المهام والموارد وتقدم المشروع في عرض لوحة معلومات ClickUp Dashboard

تساعد قدرات التحليلات المتقدمة وإمكانيات إعداد التقارير في ClickUp فرق التطوير على تحديد التغييرات والتحديثات والعقبات التي قد تعيق تقدم المشروع وتحسين إنتاجيتها.

بشكل عام، تُعد ClickUp واحدة من أفضل أدوات تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة المتوفرة اليوم لأنها تساعد على تبسيط العمليات اليومية وتبسيط تعاون الفريق لتسهيل فرق تطوير البرمجيات للحفاظ على تركيزهم على أهدافهم مع الحفاظ على التوافق مع أهداف العمل.

أفضل الميزات

أكثر من 15 مناظر مخصصة : عرض عملك، على طريقتك - اللوحة والقائمة ومخطط جانت والجدول الزمني والمزيد. تتيح هذه المشاهدات السهلة المتابعة لأعضاء الفريق الحصول على نظرة عامة سريعة على عملية تطوير التطبيق

: عرض عملك، على طريقتك - اللوحة والقائمة ومخطط جانت والجدول الزمني والمزيد. تتيح هذه المشاهدات السهلة المتابعة لأعضاء الفريق الحصول على نظرة عامة سريعة على عملية تطوير التطبيق منصة قابلة للتخصيص بالكامل: قم بتهيئة ClickUp لتناسب احتياجاتك وسير عملك وتفضيلاتك، وأضف الحقول المخصصة و ClickApps لتخصيص كل جزء من ClickUp وضبط الإعدادات حسب حجم عملك

قم بتهيئة ClickUp لتناسب احتياجاتك وسير عملك وتفضيلاتك، وأضف الحقول المخصصة و ClickApps لتخصيص كل جزء من ClickUp وضبط الإعدادات حسب حجم عملك مجموعة كاملة من أدوات إدارة المشاريع : مستندات ClickUp للتوثيق، ولوحات بيضاء رقمية لتخطيط الاستراتيجية، وخرائط ذهنية للعصف الذهني، ولوحات معلومات لإعداد التقارير في الوقت الفعلي، وغير ذلك الكثير

: مستندات ClickUp للتوثيق، ولوحات بيضاء رقمية لتخطيط الاستراتيجية، وخرائط ذهنية للعصف الذهني، ولوحات معلومات لإعداد التقارير في الوقت الفعلي، وغير ذلك الكثير تطبيق الهاتف المحمول : يمكنك الوصول إلى عملك في أي وقت ومن أي مكان باستخدام تطبيق ClickUp على الهاتف المحمول؛ متاح على تطبيقات iOS و Android، وعلى سطح المكتب، وكامتداد لمتصفح Chrome

: يمكنك الوصول إلى عملك في أي وقت ومن أي مكان باستخدام تطبيق ClickUp على الهاتف المحمول؛ متاح على تطبيقات iOS و Android، وعلى سطح المكتب، وكامتداد لمتصفح Chrome منصة آمنة : حصلت ClickUp على شهادات ISO 27001 وISO 27017 وISO 27017 وISO27018 - وهي أعلى معايير الأمان لبيانات العملاء في البرامج

: حصلت ClickUp على شهادات ISO 27001 وISO 27017 وISO 27017 وISO27018 - وهي أعلى معايير الأمان لبيانات العملاء في البرامج مكتبة القوالب: احصل على أكثر من 1,000 قالب قابل للتخصيص لكل حالة استخدام، بما في ذلكقالب ClickUp لتطوير البرمجيات مصممة لفرق المنتج والتصميم والهندسة وضمان الجودة

القيود

قد يكون هناك منحنى تعليمي بسبب عدد الميزات المتاحة

التسعير

خطة مجانية للأبد : يتوفر إصدار مجاني غني بالميزات

: يتوفر إصدار مجاني غني بالميزات غير محدودة : 7 دولارات لكل عضو/شهر

: 7 دولارات لكل عضو/شهر الشركات : 12 دولارًا لكل عضو/شهريًا

: 12 دولارًا لكل عضو/شهريًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

آراء العملاء وتقييماتهم

G2 : 4.7/5 من أصل 6,634 تقييمًا

: 4.7/5 من أصل 6,634 تقييمًا Capterra: 4.7/5 من أصل 3,634 تقييمًا ### 2. كوبيتون

الأفضل لاختبار الأتمتة

قم بتشغيل منتجاتك البرمجية على أجهزة محمولة حقيقية وأجهزة محاكاة حقيقية كوبيتون هي أداة لاختبار البرمجيات توفر إمكانية الوصول إلى اختبار مستمر وبدون نصوص برمجية للأجهزة المحمولة مطورو التطبيقات . باستخدام مجموعتهم، يمكن للمستخدمين إصدار التطبيقات بشكل أسرع وبدون أخطاء. بالإضافة إلى ذلك، توفر Kobiton أدوات تطوير تطبيقات الهاتف المحمول لتشغيل منتجاتك البرمجية على أجهزة محمولة حقيقية وأجهزة محاكاة.

أفضل الميزات

اختبار الجهاز الحقيقي: يساعد المختبرين على تحقيق تطبيقات جوال ناجحة ونتائج أكثر دقة مع وضع التكوينات الفريدة للجهاز في الاعتبار

يساعد المختبرين على تحقيق تطبيقات جوال ناجحة ونتائج أكثر دقة مع وضع التكوينات الفريدة للجهاز في الاعتبار عمليات التكامل: توصيل Kobiton بأطر عمل الاختبار الشائعة مثل Selenium و Espresso و XCUI وغيرها، مما يتيح لك الاستفادة من مجموعات الاختبار الحالية

توصيل Kobiton بأطر عمل الاختبار الشائعة مثل Selenium و Espresso و XCUI وغيرها، مما يتيح لك الاستفادة من مجموعات الاختبار الحالية قائم على السحابة : المنصة قائمة على السحابة، مما يجعلها إضافة مثالية لأي فريق عمل عن بُعد. يسمح هذا أيضًا بقابلية التوسع عندما يتعلق الأمر بعدد الأجهزة

: المنصة قائمة على السحابة، مما يجعلها إضافة مثالية لأي فريق عمل عن بُعد. يسمح هذا أيضًا بقابلية التوسع عندما يتعلق الأمر بعدد الأجهزة جناح التحليلات : تقوم هذه الميزة بإنشاء تقارير تساعدك على تحديد الأنماط في بيانات الاختبار. وباستخدام هذه السجلات، يمكن لفريقك تحديد جذر المشكلة وحلها

: تقوم هذه الميزة بإنشاء تقارير تساعدك على تحديد الأنماط في بيانات الاختبار. وباستخدام هذه السجلات، يمكن لفريقك تحديد جذر المشكلة وحلها كوبيتون الحصول على أجهزة القياس: هذه وظيفة إضافية تعمل على أتمتة جمع المقاييس من Kobiton Cloud. ضع في اعتبارك أن هذه إضافة كروم للمطورين لم يتم إنشاؤه بواسطة Kobiton. ولذلك، ستجده على متجر كروم الإلكتروني تحت اسم مطور آخر

القيود

Kobiton عبارة عن مجموعة من أدوات تطوير تطبيقات الجوال المتقدمة لنظامي Android و iOS المصممة للمبرمجين المتمرسين. وبالتالي، قد يواجه المطورون عديمو الخبرة صعوبة في التنقل بين مجموعة من الميزات المعقدة

التسعير

بدء التشغيل بسعر 75 دولارًا شهريًا للفرق الصغيرة

تسريع بسعر 390 دولارًا لوظائف أتمتة الاختبار

النطاق للاختبار المستمر، والسعر قابل للتفاوض

تستخدم المؤسسة لتبسيط دورات حياة التطوير، والسعر قابل للتفاوض

مراجعات وتقييمات العملاء

G2 : 4.2/5 من أصل 15 تقييمًا

: 4.2/5 من أصل 15 تقييمًا Capterra: 4.3/5 من أصل 22 تقييمًا

3. إكسبو جو

الأفضل لتطبيقات React Native

اختبار تطبيقات React Native مع Expo Go إكسبو جو هي منصة لاختبار تطبيقات React Native. باستخدام هذه التقنية، يمكنك إنشاء تطبيقات جوال أصلية بشكل أسرع وأسهل. وهي تقدم مجموعة من الأدوات التي تقلل من وقت الوصول إلى السوق لتطبيقات React Native.

أفضل الميزات

معرفة ترميز الجوال الأصلي غير مطلوب عند استخدام Expo Go : بدون النظام الأساسي، ستحتاج إلى بعض الخبرة في البرمجة الخاصة بنظام التشغيل لضبط تطبيقاتك لنظامي Android و iOS

: بدون النظام الأساسي، ستحتاج إلى بعض الخبرة في البرمجة الخاصة بنظام التشغيل لضبط تطبيقاتك لنظامي Android و iOS تحديثات سلسة : بدلاً من انتظار الموافقة من الناشر، يمكنك تنفيذ تحديثات سلسة. باستخدام Expo Go، يمكن لمتاجر التطبيقات دفع التحديثات في أي وقت

: بدلاً من انتظار الموافقة من الناشر، يمكنك تنفيذ تحديثات سلسة. باستخدام Expo Go، يمكن لمتاجر التطبيقات دفع التحديثات في أي وقت الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات الأصلية : يتيح للمستخدمين الاستفادة من ميزات الجهاز المضمنة في إصدار SDK. تتوفر واجهات برمجة التطبيقات في الحزمة ويمكن دمجها بسهولة.

: يتيح للمستخدمين الاستفادة من ميزات الجهاز المضمنة في إصدار SDK. تتوفر واجهات برمجة التطبيقات في الحزمة ويمكن دمجها بسهولة. مفتوحة المصدر : تطوير تطبيق الهاتف المحمول مفتوح المصدر هذا برنامج مستمر من قبل مجتمع المساهمين المتنامي

: تطوير تطبيق الهاتف المحمول مفتوح المصدر هذا برنامج مستمر من قبل مجتمع المساهمين المتنامي يمكن أيضًا استخدام Expo Go كتطبيق للهاتف المحمول يتيح للمستخدمين تشغيل مشاريعهم على الأجهزة المحمولة ومشاركتها مع الآخرين

القيود

العيب الشائع الذي يشير إليه المطورون هو عدم وجود رؤية. في الأساس، أنت تقوم بنقل مشروعك إلى التطبيق الذي يضيف بشكل مستقل التعليمات البرمجية لتشغيله على كلا نظامي التشغيل

التسعير

تبلغ تكلفة حزمة الإنتاج 99 دولاراً شهرياً وهي مناسبة للمشاريع الأصغر حجماً مع أقل من 20,000 مستخدم شهرياً

فئة المؤسسات هي للتطبيقات الأكبر حجماً التي تضم أقل من 200,000 مستخدم شهرياً وتبلغ تكلفتها 999 دولاراً شهرياً

يجب أن تستفسر المنتجات التي يزيد عدد مستخدميها عن 200,000 مستخدم شهريًا عن الرسوم الفردية

مراجعات العملاء وتقييماتهم

متجر التطبيقات : 4.2/5 من أصل 636 تقييمًا

: 4.2/5 من أصل 636 تقييمًا جوجل بلاي: 3.4/5 من أصل 8,535 تقييمًا

4. فيجوال ستوديو كود

الأفضل لتطوير الويب

فيجوال ستوديو كود هو محرر شفرة مصدرية خفيف الوزن لأنظمة ويندوز وماك ولينكس فيجوال ستوديو كود هو محرر شيفرة مصدرية قوي وخفيف الوزن في الوقت نفسه لأنظمة ويندوز وماك ولينكس. تشتمل المنصة على أدوات تطوير تطبيقات الويب التي تدعم لغات متعددة، بما في ذلك JavaScript و Node.js و TypeScript لمساعدتك في إنشاء التطبيقات.

أفضل الميزات

Intelli-Sense : ميزة تحدد التعليمات البرمجية غير المكتملة وتملأ الفجوات

: ميزة تحدد التعليمات البرمجية غير المكتملة وتملأ الفجوات استقلالية المنصة : يسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات ويب لجميع أنظمة التشغيل الرئيسية الثلاثة: ويندوز ولينكس وماك أو إس

: يسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات ويب لجميع أنظمة التشغيل الرئيسية الثلاثة: ويندوز ولينكس وماك أو إس مدعوم من GitHub : يمكن ل Visual Studio Code سحب الموارد من المستودع لتسريع عملية الترميز

: يمكن ل Visual Studio Code سحب الموارد من المستودع لتسريع عملية الترميز التعليق على الشيفرة البرمجية : يساعد المطورين على تتبع أسطرهم واستدعاء أي تغييرات قاموا بها

: يساعد المطورين على تتبع أسطرهم واستدعاء أي تغييرات قاموا بها دعم الويب: يوفر مساعدة مستمرة لتطبيقات الويب. حتى بعد الإصدار، سيساعدك Visual Studio Code في صيانة تطبيقاتك

القيود

يذكر مستخدمو Visual Studio Code أن الأداة توفر مكونات إضافية محدودة مقارنة بمحرري الأكواد الآخرين

التسعير

المنصة مجانية الاستخدام

آراء العملاء وتقييماتهم

G2 : 4.7/5 من أصل 1,984

: 4.7/5 من أصل 1,984 Capterra: 4.8/5 من أصل 1,456

5. كود رنر

الأفضل لتطوير تطبيقات macOS

كتابة واختبار وتصحيح التعليمات البرمجية باستخدام CodeRunner CodeRunner هو محرر أكواد لنظام macOS يوفر منصة لكتابة الأكواد البرمجية واختبارها وتصحيحها. يعد CodeRunner جزءًا أساسيًا من مجموعة الأدوات الخاصة بك، ويوفر ميزات تحرير متقدمة ونظام ملفات أصلي، ويُستخدم على نطاق واسع لإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول لنظام iOS.

أفضل الميزات

إكمال الكود : تتجاوز هذه الميزة مجرد كلمة واحدة وتوفر إمكانية الوصول إلى العديد من الاقتراحات التي تناسب السياق

: تتجاوز هذه الميزة مجرد كلمة واحدة وتوفر إمكانية الوصول إلى العديد من الاقتراحات التي تناسب السياق التصحيح الذكي : يسمح للمطورين بكتابة كود واضح. يمكن للمستخدمين تعيين نقطة توقف أثناء تشغيل النظام للكشف عن الأخطاء والتناقضات

: يسمح للمطورين بكتابة كود واضح. يمكن للمستخدمين تعيين نقطة توقف أثناء تشغيل النظام للكشف عن الأخطاء والتناقضات وظيفة الأخطاء المباشرة : تسمح للمستخدمين بتلقي الملاحظات أثناء كتابة التعليمات البرمجية

: تسمح للمستخدمين بتلقي الملاحظات أثناء كتابة التعليمات البرمجية مدير مشروع مدمج : يساعد المطورين على تنظيم الملفات بشكل أكثر ذكاءً لتسهيل التنقل بسلاسة أكبر

: يساعد المطورين على تنظيم الملفات بشكل أكثر ذكاءً لتسهيل التنقل بسلاسة أكبر دعم متعدد اللغات: يسمح لك باستخدام أكثر من 25 لغة برمجة، بما في ذلك اللغات الرائدة، مثل PHP وGo وJava وغيرها.

القيود

على الرغم من أن CodeRunner من أفضل الأدوات لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة للمشاريع الصغيرة أو المتوسطة الحجم، إلا أنه ليس قويًا بما يكفي للعمل على المهام الكبيرة التي تحتوي على عدة آلاف من أسطر التعليمات البرمجية

التسعير

يتم تقديم ترخيص المنتج مقابل دفعة واحدة قدرها 19.99 دولارًا أمريكيًا

تقييمات وتقييمات العملاء

G2: 4.4/5 من أصل 21 تقييمًا

6. كوبرنتس

الأفضل للتطبيقات التي تحتوي على حاويات

إنشاء ونشر التطبيقات السحابية الأصلية بكفاءة وسرعة أكبر باستخدام Kubernetes

من بين الأدوات الأخرى ذات الصلة بتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة Kubernetes هو برنامج مصمم لإدارة الحاويات وأتمتة عمليات التطوير. باستخدام هذه المنصة، يمكنك إنشاء ونشر التطبيقات السحابية الأصلية بكفاءة وسرعة أكبر. استفد من التوسيع التلقائي وتخصيص التخزين الذكي لإنشاء حلول مستقرة وعالية الأداء.

أفضل الميزات

التوسيع التلقائي : يوزع الموارد (وحدة المعالجة المركزية، وذاكرة الوصول العشوائي، وما إلى ذلك) وفقًا لاحتياجات التطبيق، دون أي جهد يدوي

: يوزع الموارد (وحدة المعالجة المركزية، وذاكرة الوصول العشوائي، وما إلى ذلك) وفقًا لاحتياجات التطبيق، دون أي جهد يدوي الشفاء الذاتي : يضم مجموعة من الميزات التي تسمح للنظام بالحفاظ على الحالة المطلوبة. تتضمن الميزات إعادة التشغيل التلقائي، والنسخ المتماثل، والتوسع

: يضم مجموعة من الميزات التي تسمح للنظام بالحفاظ على الحالة المطلوبة. تتضمن الميزات إعادة التشغيل التلقائي، والنسخ المتماثل، والتوسع إدارة دورة الحياة : تتيح إمكانية التراجع وإيقاف النشر مؤقتًا في حالة حدوث خطأ ما

: تتيح إمكانية التراجع وإيقاف النشر مؤقتًا في حالة حدوث خطأ ما القدرة على العمل مع البنى التحتية المختلفة، بما في ذلك البنى التحتية المحلية والسحابة العامة والسحابة الخاصة تجعل النظام مرنًا

موازنة التحميل: يسمح بتوزيع متساوٍ لحركة المرور بين جميع الحاويات والأنظمة لمنع التحميل الزائد

القيود

على الرغم من أن Kubernetes هي أداة تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة لجميع الأنظمة الأساسية، إلا أنها تظهر بعض نقاط الضعف. أكبر عقبة عند استخدام المنصة هي الترحيل من تطبيق غير حاوية إلى تطبيق حاوية. قد تمنعك هذه العملية الطويلة والمعقدة من استخدام هذا البرنامج

التسعير

تعتمد التكاليف النهائية على مزود الخدمة السحابية وعدد العقد وعوامل أخرى. تواصل مع فريق Kubernetes للتعرف على الرسوم الخاصة بتطبيقك

مراجعات العملاء وتقييماتهم

G2 : 4.6/5 من أصل 97 تقييمًا

: 4.6/5 من أصل 97 تقييمًا TrustRadius: 8.9/10 من أصل 153 تقييمًا

7. بادي

الأفضل لاعتماد CI / CD

نشر التغييرات يدوياً وأتمتة العمليات باستخدام تطبيق الأصدقاء الأصدقاء هي منصة مفضلة للشركات التي تنشر التغييرات يدويًا وترغب في أتمتة هذه العمليات. توفر هذه الأداة أدوات تطوير تطبيقات الهاتف المحمول للإصدار التلقائي، وتتيح لك الأداة إدخال تغييرات صغيرة دون إضاعة أسابيع من العمل. من خلال اعتماد مبادئ CI/CD (التكامل المستمر والنشر المستمر)، يمكنك نشر تطبيقات الأجهزة المحمولة في 12 ثانية فقط.

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أفضل الميزات

النشر في وقت تعطل صفري : يمنح المستخدمين القدرة على إجراء تغييرات على التطبيق أثناء استمرار تشغيله

: يمنح المستخدمين القدرة على إجراء تغييرات على التطبيق أثناء استمرار تشغيله تنقل بديهي و أتمتة CI/CD : السماح للمستخدمين بإعداد مهام سير العمل الخاصة بهم في غضون دقائق

و : السماح للمستخدمين بإعداد مهام سير العمل الخاصة بهم في غضون دقائق التوازي : يتيح الأداء المتزامن للعديد من العمليات الحسابية في وقت واحد. يؤدي تشغيل العمليات في وقت واحد إلى تسريع التطوير والنشر

: يتيح الأداء المتزامن للعديد من العمليات الحسابية في وقت واحد. يؤدي تشغيل العمليات في وقت واحد إلى تسريع التطوير والنشر إتاحة واجهات برمجة التطبيقات المختلفة : تمكين التكاملات مع أحدث التطورات التكنولوجية مثل Kubernetes وDocker

: تمكين مع أحدث التطورات التكنولوجية مثل Kubernetes وDocker اختبار التوافق: يسمح لك بالتأكد من تشغيل التطبيق بسلاسة على مختلف الأجهزة والمتصفحات

القيود

يعبّر العديد من المستخدمين عن إحباطهم من تصميم تجربة المستخدم/واجهة المستخدم المربك بسبب العدد الكبير من الميزات المتاحة. إذا كنت جديدًا على أدوات التشغيل الآلي لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة، فقد تحتاج إلى قضاء ساعات في تعلم عملية التنقل

التسعير

يوفر الإصدار المجاني لخمسة مشاريع وذاكرة تخزين مؤقت سعة 500 ميغابايت

الفئة الاحترافية متاحة مقابل 75 دولارًا شهريًا

تبلغ تكلفة خطة Hyper 200 دولار شهريًا

تبلغ تكلفة باقة Enterprise 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات وتقييمات العملاء

G2 : 4.7/5 من أصل 178 تقييمًا

: 4.7/5 من أصل 178 تقييمًا Capterra: 4.8/5 من أصل 150 تقييمًا

8. إكس كود 14

الأفضل لتطبيقات iOS للهواتف المحمولة

Xcode 14 عبارة عن بيئة تطوير متكاملة (IDE) لتطبيقات iOS

بالنسبة لأدوات تطوير تطبيقات iOS الأصلية, إكس كود 14 يحتل مركز الصدارة. تستلزم بيئة التطوير المتكاملة (IDE) لتطبيقات iOS كل ما تحتاجه لإنشاء تطبيقات جوال أصلية. بدءًا من التطوير والاختبار وحتى الإرسال إلى متجر التطبيقات، يعد Xcode 14 جزءًا لا يتجزأ من العملية.

أفضل الميزات

إكمال الكود : واحدة من أحدث الميزات التي تسمح للمبرمجين بكتابة التعليمات البرمجية بشكل أسرع عن طريق اختيار اقتراح

: واحدة من أحدث الميزات التي تسمح للمبرمجين بكتابة التعليمات البرمجية بشكل أسرع عن طريق اختيار اقتراح منشئ الواجهة : يساعد المطورين على تصميم واجهات المستخدم دون الحاجة إلى الترميز (جرب هذه أدوات ترميز الذكاء الاصطناعي )

: يساعد المطورين على تصميم واجهات المستخدم دون الحاجة إلى الترميز (جرب هذه أدوات ترميز الذكاء الاصطناعي ) مصحح الأخطاء التلقائي : ينبه المبرمجين على الفور بشأن أخطائهم ويسمح لهم بإصلاحها باستخدام اختصار لوحة المفاتيح

: ينبه المبرمجين على الفور بشأن أخطائهم ويسمح لهم بإصلاحها باستخدام اختصار لوحة المفاتيح كتالوج شامل للأصول : يسهل عملية التنظيم الجيدالتخزين السحابي لملفاتك وصورك

: يسهل عملية التنظيم الجيدالتخزين السحابي لملفاتك وصورك المحاكي المدمج: يقدم مجموعة جاهزة للاستخدام من الأدوات لتصحيح أخطاء تطبيقاتك واختبارها

القيود

Xcode 14 هو منصة تطوير تطبيقات أصلية حصرية لمنتجات Apple. على الرغم من أنه أداة مفيدة لنظامي iOS و macOS، إلا أنه لا يمكن تطبيقه على أنظمة التشغيل الأخرى

التسعير

يتوفر Xcode 14 لمطوري Apple مجانًا، لكن تكلفة الانضمام إلى برنامج المطورين هي 99 دولارًا سنويًا

تقييمات وتقييمات العملاء

G2 : 4.2/5 من أصل 933 تقييم

: 4.2/5 من أصل 933 تقييم Capterra: 4.5/5 من أصل 39 تقييمًا

9. استوديو أندرويد

الأفضل لتطبيقات الأندرويد

تطوير التطبيقات واختبارها وإصدارها باستخدام Android Studio

يشبه إلى حد كبير Xcode وهو جزء من أدوات تطوير تطبيقات الجوال لنظام iOS, استوديو أندرويد هو IDE لتطبيقات Android. يتضمن النظام الأساسي ميزات لتطوير التطبيقات واختبارها وإصدارها.

أفضل الميزات

المحاكي : باستخدام أدوات تطوير تطبيقات أندرويد هذه، يمكنك اختبار منتجاتك على المحاكي الذي يتصرف تمامًا مثل جهاز أندرويد الفعلي

: باستخدام أدوات تطوير تطبيقات أندرويد هذه، يمكنك اختبار منتجاتك على الذي يتصرف تمامًا مثل جهاز أندرويد الفعلي تحرير الكود : يوفر Android Studio أيضًا أداة تحرير التعليمات البرمجية التي تقترح أسطرًا مناسبة من التعليمات البرمجية

: يوفر Android Studio أيضًا أداة تحرير التعليمات البرمجية التي تقترح أسطرًا مناسبة من التعليمات البرمجية قوالب التعليمات البرمجية : متوفر في مجموعة الميزات

: متوفر في مجموعة الميزات يدعم كوتلين : يدعم النظام كوتلن ، اللغة الرسمية لنظام أندرويد

: يدعم النظام ، اللغة الرسمية لنظام أندرويد ميزات مرنة: ميزات مرنة: تتيح لك المجموعة المرنة للغاية إنشاء تطبيقات الهواتف الذكية لكل أحجام الشاشات وأنواع الأجهزة

القيود

على الرغم من أن Android Studio يمنح إمكانية الوصول إلى أدوات مفيدة لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة، إلا أن له بعض العيوب. المشكلة الشائعة التي يشترك فيها المبرمجون هي زيادة استخدام ذاكرة الوصول العشوائي. قد يؤدي استخدام ذاكرة إضافية إلى إعاقة عملية التطوير، خاصة إذا كنت تقوم بالبناء باستخدام جهاز قديم

التسعير

في حين أن Android Studio مجاني للاستخدام، فإن ترخيص مطور أندرويد سيكلفك دفع 25 دولارًا لمرة واحدة

التقييمات

G2 : 4.5/5 من أصل 543 تقييمًا

: 4.5/5 من أصل 543 تقييمًا Capterra: 4.6/5 من أصل 85 تقييمًا

10. تشارلز بروكسي

الأفضل لتصحيح الأخطاء

تحقق من حركة مرور HTTP بين الجهاز والإنترنت باستخدام Charles Proxy وكيل تشارلز هي مجموعة من أدوات تطوير التطبيقات التي تسمح للمختبرين بفحص حركة مرور HTTP بين الجهاز والإنترنت. تساعد هذه المعلومات المستخدمين على استعراض أنواع الأخطاء وتحديد جذر المشكلة. ونتيجة لذلك، يمكنك تحسين أداء تطبيقات الجوال أو الويب الخاصة بك.

أفضل الميزات

بروكسي SSL proxying: ميزة تتيح للمختبرين تصحيح محتوى جلسات HTTPS الخاصة بهم

SSL proxying: ميزة تتيح للمختبرين تصحيح محتوى جلسات HTTPS الخاصة بهم اختناق عرض النطاق الترددي : هذه ممارسة لتقييد السرعة المتعمد. من خلال محاكاة متوسط زمن انتقال المستخدم وعرض النطاق الترددي، يمكنك تحسين تجربة العملاء.

: هذه ممارسة لتقييد السرعة المتعمد. من خلال محاكاة متوسط زمن انتقال المستخدم وعرض النطاق الترددي، يمكنك تحسين تجربة العملاء. التكوين التلقائي للمتصفح : يسمح للمختبرين باختبار المتصفحات المختلفة دون تغيير الإعدادات

: يسمح للمختبرين باختبار المتصفحات المختلفة دون تغيير الإعدادات اختبار أخطاء الشبكة : يساعد المطورين على تحسين الأداء وتوفير تجربة مستخدم أفضل

: يساعد المطورين على تحسين الأداء وتوفير تجربة مستخدم أفضل أدوات الأتمتة: يمكن أن تكون مفيدة لتنفيذ البرامج النصية والقواعد دون أي جهد يدوي

القيود

تصميم واجهة المستخدم/تجربة المستخدم مرهق للغاية بالنسبة لمستخدم لأول مرة

التسعير

يُباع الترخيص مقابل دفعة واحدة قدرها 50 دولارًا أمريكيًا

آراء العملاء وتقييماتهم

G2: 4.3/5 من أصل 28 تقييمًا

فوائد أدوات تطوير تطبيقات الجوال

كيف يمكن لأدوات تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة أن تساعد شركتك وتجعلها أكثر كفاءة؟ اعتمادًا على النظام الأساسي، يمكنك جني فوائد مختلفة، بدءًا من تحسين الإدارة إلى أتمتة الاختبار.

دعنا نلقي نظرة على أهم مزايا استخدام الأدوات لمطوري التطبيقات.

1. توفير الوقت

دورة حياة التطوير عملية معقدة تتطلب العديد من اللاعبين واستثمارات ضخمة. لماذا لا يتم على الأقل التخلص من المهام المملة والروتينية مثل اكتشاف الأخطاء؟

في الوقت الحاضر، يمكنك أن تجد تطبيقًا لأي شيء، بما في ذلك عمليات التطوير . على سبيل المثال، يمكنك تفويض مراقبة التطبيق إلى منصة تحليلات التطبيق التي من شأنها تحديد المشاكل والإبلاغ عنها بسرعة. يمكن أن تحتوي أدوات تطوير التطبيقات على ميزات تتراوح بين تتبع المشكلات وتحليل المقاييس لإكمال التعليمات البرمجية

2. تعزيز التعاون مع الفرق البعيدة

تسعى العديد من الشركات إلى زيادة عدد موظفي تكنولوجيا المعلومات نموذج لتوظيف مطورين من الخارج لتقليل النفقات. ومع ذلك، يمكن أن يكون التعاون مع فرق العمل عن بُعد أمرًا صعبًا للغاية. يمكن أن تساعدك أدوات تطوير تطبيقات الجوال على إدارة المشاريع عن بُعد، وتعيين المهام، وتتبع التقدم المحرز، وتبادل الملاحظات.

3. زيادة الإنتاجية

هناك فائدة حيوية أخرى تتمثل في تحسين الإنتاجية من خلال تحسين المهام المختلفة وتحسينها . على سبيل المثال، لتقليل عبء العمل على فريق ضمان الجودة، تستخدم الشركات أدوات تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة للاختبار والتصحيح.

يمكنك أيضًا تعزيز الكفاءة من خلال إنشاء قاعدة رموز واحدة لكل من iOS و Android في نفس الوقت. في الماضي، كان على الشركات توظيف مطوري كوتلين ومبرمجي Swift بشكل منفصل لإنشاء تطبيقات أصلية.

ولكن الآن، يمكنك استخدام منصة تقوم بضبط الشيفرة البرمجية بشكل مستقل لجعلها قابلة للاستخدام على كلا نظامي تشغيل الأجهزة المحمولة. وبالتالي، يمكنك إنشاء تطبيقات جوال هجينة ومتعددة المنصات وتوفير الكثير من الوقت. علاوة على ذلك، يمكنك تسريع وقت التسليم إلى سوق تطبيقات الجوال.

تحسين تطوير تطبيقات الجوال الخاصة بك مع ClickUp

يمكن أن يكون إنشاء تطبيقات الجوال واختبارها وصيانتها عملية طويلة ومتعرجة. ولكن مع وجود أدوات تطوير تطبيقات جوال جيدة في مجموعتك التقنية، يمكنك تبسيط عملية التطوير، وتحسين التعاون، وتبسيط سير العمل لتمكينك من شحن تطبيقات جوال ناجحة.

يمكنك أن تعفي فريقك من المسؤوليات الكبيرة من خلال أتمتة وتبسيط بعض المهام لتسهيل عملية التطوير السريع لتطبيقات الجوال. وفي المقابل، يمكنهم التركيز على مفاهيم أكثر إبداعاً وتعقيداً وتطوير التطبيقات بوتيرة أسرع.

إدارة المشاريع لتطوير التطبيقات عملية مملة، ولكن يمكن تبسيطها مع ClickUp. اطلع على القائمة الموسعة لـ ميزات ClickUp لتحسين إدارة سير عملك ونشر التطبيقات بشكل أسرع. يمكنك البدء مجانًا - قم بالتخطيط والبناء والشحن بشكل أسرع مع ClickUp!

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الكاتب الضيف:

Vitalii Makhov، الرئيس التنفيذي في DOIT Software ، وهي شركة زيادة موظفي تكنولوجيا المعلومات. فريق عمل DOIT Software شغوف ببناء أنظمة جريئة وحل تحديات الأعمال للشركات الناشئة وشركات المنتجات والوكالات الرقمية.