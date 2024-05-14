كيفية إنشاء وثيقة تصميم البرامج؟

يعد تطوير البرمجيات هدفًا متحركًا - فالمتطلبات تتغير، والتكنولوجيا تتطور، وتظهر مشكلات غير متوقعة.

قد يؤدي الإفراط في الصرامة في العملية إلى خنق الإبداع، وإعاقة القدرة على التكيف، ويؤدي إلى صعوبة استيعاب التغييرات. من ناحية أخرى، قد يؤدي اتباع نهج مفرط المرونة إلى عدم الاتساق وقلة القدرة على التنبؤ والتحديات في إدارة المشروع بفعالية.

لهذا السبب يجب أن توازن بين المرونة والهيكلية ومتطلبات المستخدم عند إنشاء مستند تصميم البرمجيات (SDD).

في هذا المنشور، سنشرح في هذا المنشور خصوصيات وعموميات وثيقة تصميم البرمجيات (SDD)، ولماذا يجب أن يكون لديك واحدة، ونصائح حول تعظيم قيمتها.

ما هي وثيقة تصميم البرمجيات؟

مستند تصميم البرمجيات (SDD) هو مخطط شامل يحدد المواصفات الوظيفية لمشروع برمجي وبنيته وتفاصيله الفنية.

وهي تساعدك على التعمق في كيفية تجميع نظام البرمجيات وما يمكن أن يفعله والخيارات الكامنة وراء تصميمه. هذه الوثيقة هي مصدر حيوي لجميع أصحاب المصلحة في المشروع الذي يغوص في الجوانب التقنية - وحدات البرمجيات وحركات البيانات وواجهات المستخدم وتصميم قاعدة البيانات.

تحتوي الوثيقة أيضًا على الجداول الزمنية للمشروع، وتخصيصات المهام، وتخصيص الموارد، ومقاييس التطوير الهامة.

أهمية وجود مستندات تصميم البرمجيات

تلعب وثائق تصميم البرمجيات (SDDs) دورًا حاسمًا في عملية تطوير البرمجيات، حيث تقدم العديد من الفوائد الرئيسية:

1. الوضوح

تساعد وثائق تصميم البرامج SDDs فريق التطوير على فهم مشروع البرمجيات فهماً كاملاً من خلال تحديد بنية النظام ووظائفه وقرارات التصميم. يساعد هذا الوضوح مطور البرامج (وأعضاء الفريق الآخرين، مثل مصمم الجرافيك) على فهم نطاق المشروع وتعقيداته.

2. الاتساق والمعايير

ترسي وثائق تطوير البرمجيات الاتساق من خلال تحديد معايير الترميز ومبادئ التصميم وأفضل الممارسات. وهذا يضمن أن يتبع فريق التطوير بأكمله إرشادات موحدة، مما يخلق قاعدة رموز أكثر تماسكًا وقابلة للصيانة.

3. التواصل والتعاون

تعمل SDDs بمثابة أداة اتصال بين المطورين ومصممي البرامج وأصحاب المصلحة. فهي تعزز الفهم المشترك للمشروع وتجعل التعاون فعالاً وتقلل من سوء الفهم.

4. تخفيف المخاطر

يعد توقع التحديات وتحديد الاستراتيجيات في وثائق التنمية المستدامة أمرًا حيويًا لتخفيف المخاطر. يمكن للمطورين تحديد المشاكل وحلها بشكل استباقي، مما يقلل من احتمالية حدوث مشاكل أثناء التطوير.

5. فهم العميل وأصحاب المصلحة

يمكن مشاركة SDDs مع العملاء وأصحاب المصلحة لتوفير الشفافية في عملية التطوير. وهذا يساعد على إدارة التوقعات والحصول على التعليقات، وضمان يتبع الفريق خطة عملية تطوير المنتج لضمان توافق المنتج النهائي مع رؤية العميل.

العناصر الرئيسية التي يجب تضمينها في وثائق تصميم البرمجيات الخاصة بك

في وثيقة تصميم البرمجيات (SDD)، يلعب كل عنصر من العناصر الحيوية التالية دوراً محورياً في تقديم رؤية شاملة لتطوير مشروعك البرمجي:

العنصر الرئيسي 1: المقدمة

يعمل قسم المقدمة في وثيقة تصميم البرمجيات الخاصة بك كديباجة للمشروع، حيث تحدد الغرض من الوثيقة وتوضح نطاقها وتحدد الجمهور المستهدف. وهي بمثابة خارطة طريق، حيث توفر السياق والأهداف الأولية للقراء.

قم بإضافة موجز التصميم في هذا القسم الذي يتطرق إلى سؤال واحد بسيط: _ما الذي يحاول برنامجك القيام به؟

يوفر هذا الجزء خلفية موجزة وسياقًا موجزًا للمشروع دون الكثير من التفاصيل. احتفظ بذلك لأجزاء أخرى من المستند.

العنصر الرئيسي 2: بنية النظام

يقدم قسم بنية النظام عرضًا من المستوى الأعلى ويحدد الإطار الهيكلي للبرنامج. إنه يتعمق في المكونات وكيفية عملها معًا، مما يضع الأساس لفهم متين للنظام.

في هذا الجزء، تحتاج في هذا الجزء إلى إعطاء فريقك الصورة الكبيرة - تلخيص كيفية تقسيم مهام النظام وأدواره وتسليمها إلى أنظمة فرعية أو مكونات مختلفة. يجب عليك إنشاء مستند واجهة برمجة التطبيقات التي تساعد فريقك على فهم كيفية تفاعلهم مع عملية التطوير.

العنصر الرئيسي 3: مكونات النظام

تعمق في التفاصيل هنا، مع النظر عن كثب في كل وحدة أو مكون.

أنت تقوم بتجميع فهم شامل ودقيق لكيفية عمل النظام تحت الغطاء من خلال توضيح ما تفعله المكونات ومسؤولياتها وكيفية تفاعلها.

العنصر الرئيسي 4: تدفق البيانات

يحدد قسم تدفق البيانات بشكل مرئي كيفية تحرك المعلومات داخل النظام. ويحدد من أين تأتي البيانات، وما هي العمليات التي تمر بها، وأين تنتهي.

تخلق هذه اللقطة صورة واضحة وشفافة لكيفية انتقال المعلومات عبر البرنامج.

العنصر الرئيسي 5: قائمة الأولويات

يصبح تحديد الأولويات أمرًا بالغ الأهمية عندما تقوم بتقسيم مشروعك إلى ميزات أصغر وقصص مستخدمين.

هنا، يجب عليك استخدام مصفوفة تحديد الأولويات - وهي عبارة عن رسم بياني من أربعة مربعات يوجه فرز الميزات بناءً على مدى إلحاحها وتأثيرها.

استخدم مصفوفة تحديد الأولويات لتحديد المهام التي يجب البدء بها والمهام التي يجب إلغاؤها

إليك الإعدادات: يمتد المحور الأفقي من درجة الإلحاح المنخفضة إلى درجة الإلحاح العالية، بينما يتراوح المحور الرأسي من درجة التأثير المنخفضة إلى درجة التأثير العالية.

يجب أن تجد كل ميزة في برنامجك مكانها في هذه المصفوفة.

يجب معالجة أو تنفيذ الميزات الموجودة في الربع العلوي الأيمن (الإلحاح العالي والتأثير العالي) أولاً

تلك الموجودة في الربعين السفلي الأيمن (إلحاح عالٍ، تأثير منخفض) والربع العلوي الأيسر (إلحاح منخفض، تأثير عالٍ) تتضمن قرارات الفريق أو مدير المشروع أو المصمم الرئيسي

أما الميزات الموجودة في الربع السفلي الأيسر (إلحاح منخفض، تأثير منخفض)، رغم أنها لا تزال مهمة، فيمكن معالجتها عند اكتمال المهام الأخرى

العنصر الرئيسي 6: واجهات المستخدم

يتعلق هذا الجزء بما يلي إدارة مشروع التصميم ويتمحور حول وضع تجربة المستخدم في المقدمة والمركز. وصف الجوانب الرسومية والتفاعلية للبرنامج بوضوح، مع تسليط الضوء على مبادئ تصميم الواجهة الرئيسية. الهدف من ذلك هو ضمان تفاعل سهل وبديهي للمستخدمين النهائيين مع الحفاظ على الأمور مصقولة واحترافية.

في مشاريع البرمجة، تحتل واجهة المستخدم أهمية كبيرة. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي المناقشات التي تشمل العديد من أصحاب المصلحة - العملاء ومديري المشاريع ومصممي تجربة المستخدم والمبرمجين - إلى الارتباك في بعض الأحيان.

إن تجنب تضارب الأفكار هو المفتاح لتنفيذ عناصر واجهة المستخدم وتجربة المستخدم المثالية في برنامجك.

ابدأ بطرح الأسئلة ذات الصلة والموجهة نحو التصميم على أصحاب المصلحة الرئيسيين. ابدأ بالسؤال الأكثر وضوحًا، _"كيف تريد أن يبدو البرنامج؟

ثم تابع بأسئلة المتابعة حول الرسوم المتحركة والتنقل ورحلة المستخدم وغير ذلك. عندما يبدأ عميلك في مشاركة رؤيته، قم بإنشاء تفاصيل مخططات الإطار السلكي -المخططات الهيكلية لتطبيقك.

بمجرد الموافقة على الأطر السلكية ، قم بتوثيقها في هذا القسم. تذكر إضافة السياق ذي الصلة، مثل أي تفاصيل تصميم من العميل وما إلى ذلك.

العنصر الرئيسي 7: الواجهات الخارجية

في هذا الجزء، تتجاوز حدود نظامك. أنت تنظر إلى كيفية تحدث نظامك مع العالم الخارجي - الاتصال بالأنظمة الخارجية أو واجهات برمجة التطبيقات أو خدمات الجهات الخارجية.

ادخل في تفاصيل البروتوكولات وتنسيقات البيانات، مما يضمن اتصال كل شيء بسلاسة مع الكيانات الخارجية.

العنصر الرئيسي 8: التبعيات

في هذا القسم، يجب عليك تسجيل التبعيات الخارجية، مثل المكتبات وأطر العمل، وإيلاء اهتمام وثيق لتفاصيل الإصدار الحاسمة. لماذا هذا أمر بالغ الأهمية؟ لأنه بمثابة دليل التشغيل الخاص بك لضمان الانسجام والاستقرار في مشروعك.

الهدف النهائي هو ضمان بقاء مشروعك قويًا وقويًا ويعمل بسلاسة من خلال إدارة هذه التبعيات بعناية. إنه نهج استراتيجي للحفاظ على سلامة وأداء برنامجك.

العنصر الرئيسي 9: جدول زمني واضح المعالم

استخدم هذا القسم لتوجيه فريق التطوير والهندسة لديك. قم بتقسيم مشروعك إلى أهداف يمكن التحكم فيها، وقم بتعيين أطر زمنية محددة، وقم بتعيين الموارد البشرية المناسبة.

يعمل هذا الجزء بمثابة الخطة الرئيسية التي يحتاج فريقك إلى الالتزام بها لتسليم المشروع بنجاح في الوقت المحدد من خلال اتباع سير عمل إداري جيد التنظيم .

العنصر الرئيسي 10: الاعتبارات الأمنية

ينصب التركيز هنا على تحصين النظام. ويتطرق هذا القسم إلى تدابير المصادقة والترخيص وحماية البيانات الهامة.

وبالإضافة إلى تحديد التدابير الأمنية، فإنه يحدد نقاط الضعف المحتملة ويضع خططًا استراتيجية للتخفيف من حدتها. الهدف النهائي؟ تعزيز الأمن العام للنظام، وضمان مرونته في مواجهة التهديدات المحتملة.

العنصر الرئيسي 11: التعامل مع الأخطاء

يحدد هذا القسم كيفية تفاعل النظام عند حدوث الأخطاء والاستثناءات. حدد الاستجابات، مع التطرق إلى الجوانب الحاسمة مثل آليات التسجيل والإبلاغ عن الأخطاء.

يساعد ذلك في استكشاف الأخطاء وإصلاحها بفعالية، ليس فقط أثناء التطوير ولكن أيضًا في المراحل التشغيلية. ينصب التركيز هنا على المساهمة في موثوقية النظام، مما يضمن بقاءه قويًا ومرنًا حتى في مواجهة العوائق غير المتوقعة.

العنصر الرئيسي 12: اعتبارات الأداء

يركز هذا القسم على الكفاءة. ويركز على تحديد توقعات الأداء، وتحديد الاختناقات المحتملة، ومراعاة اعتبارات قابلية التوسع.

الهدف هنا هو التحسين - التأكد من أن البرنامج يلبي توقعات الاستجابة ويتجاوزها مع استخدام الموارد بحكمة.

العنصر الرئيسي 13: الاختبار وضمان الجودة

هذا القسم هو العمود الفقري للاختبار، حيث يضع استراتيجية شاملة تغطي اختبارات الوحدة واختبارات التكامل واختبار قبول المستخدم. وهو يتجاوز إجراء الاختبارات لتحديد عمليات ومعايير ضمان الجودة.

الهدف النهائي هو ضمان توافق البرنامج تمامًا مع المعايير والمتطلبات المحددة. إنه يشبه وجود نظام دقيق لمراقبة الجودة، مما يضمن فحص كل جانب من جوانب البرنامج بدقة وتلبية أعلى المعايير.

العنصر الرئيسي 14: النشر

يغطي هذا القسم الجوانب العملية وتحديد بيئة النشر وإجراءاته. بدءاً من تفاصيل التكوين إلى عملية النشر خطوة بخطوة، مما يضمن إطلاقاً سلساً وناجحاً.

يقوم هذا العنصر بتوجيه البرنامج من مرحلة التطوير إلى العالم الحقيقي، مما يضمن وجود كل التهيئة في مكانها الصحيح من أجل نشر سلس. إنها الخطوة الحاسمة الأخيرة في تحويل برنامجك من كود إلى نظام كامل التشغيل.

العنصر الرئيسي 15: الصيانة والدعم

يأخذك هذا القسم إلى مرحلة ما بعد الإطلاق، ويوضح بالتفصيل الصيانة والدعم المستمرين من خلال توثيق إجراءات استكشاف الأخطاء وإصلاحها والمشاكل الشائعة.

ينصب التركيز هنا على ضمان استمرارية النظام على المدى الطويل - ضمان إطلاقه بنجاح وصموده أمام اختبار الزمن. إنه دليل لصحة برنامجك وسلامته المستمرة، مما يضمن بقاءه قوياً ومدعوماً بشكل كامل بعد إطلاقه الأولي.

العنصر الرئيسي 16: تاريخ الإصدار

هذا القسم عبارة عن سجل زمني يسجل تاريخ مراجعات المستند. وهو يتتبع تواريخ وتفاصيل كل تغيير تم إجراؤه، مما يضمن الشفافية والمساءلة طوال عملية تطوير المستند.

العنصر الرئيسي 17: مسرد المصطلحات الفنية

يتضمن هذا العنصر إنشاء قائمة منظمة بالمصطلحات والمفاهيم التقنية لتصميم البرمجيات الخاصة بك. وهو بمثابة قاعدة معرفية لفريقك، مما يوفر مرجعًا سريعًا لفهم المفاهيم أو المصطلحات المذكورة في وثيقة التنمية المستدامة.

ويضمن ذلك فهم جميع أعضاء الفريق للغة التقنية المحددة المستخدمة في المستند. يعزز هذا المسرد التواصل الواضح والفهم المشترك بين أعضاء الفريق.

## أفضل الممارسات لإنشاء وثائق تصميم البرمجيات

الآن بعد أن فهمت العناصر الأساسية التي يجب تضمينها في مستندات المواصفات الفنية، دعنا نلقي نظرة على بعض أفضل ممارسات SDD:

الإيجاز والبساطة

اجعل لغتك بسيطة وتفسيراتك قصيرة. ادخل في صلب الموضوع مباشرةً دون لف ولا دوران، وكن واضحًا فيما يتعلق بأوصاف الميزات. الدقة هي المفتاح في تحديد مواصفات البرنامج وعناصر التصميم.

التصور

فكّر في قسم واجهة المستخدم. استخدم الإطارات السلكية لنقل ما يلي بفعالية تصميمات المنتج التي يصعب التعبير عنها كتابةً.

وبالمثل، ضع في اعتبارك استخدام أداة برمجية لتصميم العمليات التي تقدم قوالب مستندات التصميم مع مخططات الفصول والجداول الزمنية ومخططات التصور الأخرى عبر أقسام مختلفة من مستندات تصميم البرامج الخاصة بك.

والأفضل من ذلك، استخدم التطبيقات والأدوات التي تسمح لك بإنشاء مخططات قابلة للتخصيص أو تقدم قوالب تطوير البرمجيات لمساعدتك في تحويل مواصفات تصميم البرمجيات المسهبة إلى مرئيات سهلة الفهم.

تعاون

استخدم نظاماً حيث يمكن لأعضاء الفريق المتعددين التعاون بسلاسة.

مع مستندات ClickUp ، يمكن لفريقك التواصل بسهولة وترك الرسائل باستخدام انقر فوق التعليقات ميزة لتسهيل كتابة SDD دون عوائق وموحّدة.

إنشاء قالب مستند تصميم البرامج باستخدام تطبيقاتك المفضلة

دمج تطبيقاتك المفضلة

لا تتخلى عن التطبيقات التي يحبها فريقك لأنك تستخدم نظامًا جديدًا. سواء أكانت إدارة الأمور على Slack، أو الوصول إلى GitHub، أو مشاركة المستندات على Google Drive، أو الجدولة باستخدام تقويم Google، أو رفع مستوى الأتمتة باستخدام أتمتة HubSpot - فالخيار لك في اختيار التطبيقات!

استفد من أكثر من 1000 تكامل مع ميزة حل إدارة المشاريع المختصة مثل تكاملات ClickUp .

اطلب التعليقات

مسودة SDD الأولى الخاصة بك ليست منقوشة على حجر - إنها مجرد بداية لعملية مستمرة.

بينما تقوم بصياغة مستند تصميم البرمجيات لمشروعك، يرجى مشاركتها مع العميل وأصحاب المصلحة الآخرين وجمع أكبر عدد ممكن من قصص المستخدمين. فقد يحددون المجالات التي تتطلب المزيد من التفاصيل أو يحددون الأقسام غير الواضحة التي ربما تكون قد أغفلت عنها.

خذ ملاحظاتهم واغوص في دورة من المراجعات لصقل المستند وتحسينه. استمر في التعديل حتى تتوافق تمامًا مع توقعات الجميع.

تعاون على وثائق التنمية المستدامة الخاصة بك باستخدام ClickUp

يساعد ClickUp في تبسيط وثائق تصميم البرامج الخاصة بك. استخدم المستندات لإنشاء إصدارات SDD المختلفة وتخزينها بسهولة، وتوثيق التاريخ الكامل لرحلة مشروعك.

تجعل التعليقات المعيّنة في ClickUp العمل الجماعي في غاية السهولة، مما يسمح لأعضاء الفريق بمناقشة وتنقيح أقسام محددة من مستندك بسلاسة. وبفضل عمليات التكامل المتنوعة في ClickUp، ستختبر كفاءة محسّنة من خلال نقل البيانات بسهولة عبر مختلف المنصات والأدوات، مما يؤدي إلى إنشاء سير عمل أكثر انسيابية وترابطاً.

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الأسئلة الشائعة الشائعة

**1. ما هو مستند تصميم البرمجيات؟

وثيقة تصميم البرمجيات (SDD) هي مخطط شامل يحدد مواصفات مشروع برمجي وبنيته وتفاصيله الفنية. وهي بمثابة دليل للمطورين وأصحاب المصلحة طوال عملية التطوير.

**2. لماذا تعتبر وثائق تصميم البرمجيات مهمة؟

تعتبر وثائق تصميم البرمجيات بالغة الأهمية لأنها توفر قالبًا تفصيليًا لتطوير المنتج لعملية التطوير، مما يضمن وضوح بنية النظام ووظائفه وقرارات التصميم.

وتعزز وثائق تصميم البرمجيات التعاون، وتحافظ على الاتساق، وتقلل من المخاطر، وتعمل كمرجع للتغييرات طوال دورة حياة تطوير البرمجيات.

3. ما الذي يجب تضمينه في وثيقة تصميم البرمجيات؟

تتضمن العناصر الرئيسية لوثائق تصميم البرمجيات المثالية ما يلي: