يوم في حياة مطوّر برمجيات

هل تساءلت يومًا كيف تظهر العناصر الموجودة في عربة التسوق الخاصة بك تلقائيًا على صفحة الدفع - المبلغ الإجمالي المحسوب، والخصومات والقسائم المضافة، وتفاصيل الشحن المضمنة؟

أو كيف تتحرك سيارتك التي يتم التحكم فيها عن بُعد دون عناء باستخدام عصا تحكم تعمل بالبطارية فقط؟

يعود الكثير من الفضل في ذلك إلى مطوري البرامج. 🕹️

تطوير البرمجيات هو حجر الأساس للتقدم التكنولوجي. يستخدم المطورون الرياضيات والمنطق وبرامج الكمبيوتر لصياغة حلول للمشاكل اليومية وتحدي حدود الابتكار.

واليوم، يعد دور مطوري البرمجيات في كل صناعة حيويًا في كل مجال، حيث يمكنهم تحويل الأفكار إلى أنظمة وظيفية.

ولكن من هم، وكيف يبدو اليوم في حياة مطور البرمجيات؟

لدينا الإجابات على هذه الأسئلة. 👀

من هو مطور البرمجيات؟

مطور البرمجيات هو محترف ماهر يستخدم معرفة البرمجة والتصميم الحاسوبي لإنشاء وتصميم وبناء وصيانة تطبيقات أو أنظمة برمجية تساعد في حل المشاكل أو تلبية احتياجات المستخدم.

هؤلاء الأفراد البارعون في مجال التكنولوجيا مسؤولون عن إنشاء برامج الكمبيوتر لمختلف الأجهزة، من أجهزة الكمبيوتر المكتبية إلى الهواتف المحمولة إلى السيارات وحتى إشارات المرور. كما يقوم مطورو البرامج أيضاً "بتصحيح أو إصلاح البرامج وتحديث البرامج الموجودة.

يعمل كل تطبيق وجهاز كمبيوتر ونظام رقمي على البرمجيات. يعمل مطورو البرمجيات في فرق هندسية أو كأفراد في مؤسسات صغيرة، أو كأفراد في مؤسسات صغيرة، أو كأشخاص مستقلين في مجموعة واسعة من هذه المشاريع.

يجمع ClickUp بين تتبع المهام والاتصالات والمستندات والأتمتة في منصة واحدة موحدة مصممة خصيصًا لفرق تطوير البرمجيات لتحسين الإنتاجية والتعاون

مهندس برمجيات مقابل مطور برمجيات

قد يكون من الصعب فهم التفاصيل الدقيقة للتكنولوجيا، وغالباً ما يخلط الكثير من الناس بين مطوري البرمجيات ومهندسي البرمجيات ويستخدمون الألقاب بالتبادل.

قد يكون من الصعب التفريق بين مهاراتهم ومجالات تركيزهم، خاصة وأن كلا من المطورين والمهندسين يعملون على مشاريع متشابهة.

فيما يلي تعريفات بسيطة.

هندسة البرمجيات ومهندسي البرمجيات

هندسة البرمجيات هي تطبيق مبادئ الهندسة على تطوير البرمجيات، مع التركيز على نهج منظم ومنضبط لتصميم البرمجيات وتطويرها وصيانتها.

يركز مهندسو البرمجيات على عملية تطوير البرمجيات بأكملها: بنية البرمجيات، وتحليل النظام، وأنماط التصميم، وقابلية التوسع، وتحسين الأداء، وموثوقية النظام ومتانته.

وغالباً ما يعملون على الجوانب المعمارية للحلول البرمجية، مما يضمن قابليتها للتطوير والصيانة والالتزام بأفضل ممارسات هندسة البرمجيات.

يقوم مهندسو البرمجيات بمهام مختلفة مثل جمع المتطلبات، وإجراء دراسات الجدوى، وتصميم النظام، وتخطيط المشاريع، والتعاون مع أصحاب المصلحة لمواءمة تطوير البرمجيات مع أهداف العمل.

وهم يجمعون بين المهارات التقنية والمبادئ الهندسية لإنشاء حلول برمجية فعالة. تتضمن بعض المهارات الأساسية لمهندس البرمجيات ما يلي

الفهم العميق لهندسة البرمجيات ومبادئ التصميم

القدرة على تصميم أنظمة برمجيات قابلة للتطوير وقوية وفعالة

معرفة تامة بمنهجيات هندسة البرمجيات وأفضل الممارسات

مهارات متقدمة في حل المشكلات والتفكير النقدي والقدرة على معالجة المشكلات المعقدة

مهارات إدارة المشاريع والقيادة واتخاذ القرارات الاستراتيجية

معرفة متعمقة بأساسيات علوم الكمبيوتر، مثل الخوارزميات وهياكل البيانات والتعقيد الحسابي

تطوير البرمجيات ومطوري البرمجيات

تطوير البرمجيات هو جزء من هندسة البرمجيات. يركز مطور البرمجيات على ترميز وبرمجة التطبيقات البرمجية، مما يساهم في إنشاء نظام برمجي كامل.

وتشمل مسؤولياتهم الأساسية كتابة التعليمات البرمجية وتصميم الحلول البرمجية وتصحيح الأخطاء واختبار التطبيقات للتأكد من أنها تلبي المتطلبات الوظيفية.

يقوم مطورو البرمجيات بتنفيذ الحلول وتنفيذ مهام محددة تتعلق بتطوير البرمجيات. يتعاونون مع المصممين والمختبرين وأعضاء فريق هندسة البرمجيات لترجمة متطلبات المشروع إلى كود وظيفي

يتخصص مطور البرمجيات في المهارات الضرورية لدورة حياة تطوير البرمجيات، مثل

الكفاءة في لغات البرمجة مثل Python وJavaScript وC+++C وغيرها من الأطر والتقنيات

المعرفة بـ أدوات تطوير البرمجيات مثل IDEs وأنظمة التحكم في الإصدار مثل Git

مهارات الترميز وتصحيح الأخطاء البرمجية لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها بكفاءة

القدرة على تحديد المشاكل التقنية وحلها

المعرفة بدورة حياة تطوير البرمجيات بأكملها، من التصميم إلى النشر

التعاون مع المطورين والمصممين والمختبرين الآخرين - العمل بشكل أساسي مع فرق متعددة الوظائف والتواصل بفعالية

باختصار، على الرغم من أن كلا الدورين ينطويان على تطوير البرمجيات، إلا أن مسؤوليات مهندس البرمجيات أوسع نطاقاً وتجمع بين المبادئ التقنية والنهج الشامل لتصميم البرمجيات وتطويرها. من ناحية أخرى، يركز مطور البرامج على ترميز وتنفيذ الحلول البرمجية.

والآن بعد أن أوضحنا الفرق بين هذين الدورين دعونا نتعمق أكثر في يوم من حياة مطور البرمجيات، بدءاً بالأدوار والمسؤوليات النموذجية.

أدوار ومسؤوليات مطور البرمجيات

لقد تحولت الشركات في كل صناعة تقريباً إلى شركات رقمية أو أنها تمر بمرحلة التحول الرقمي التحول الرقمي . يلعب مطورو البرامج دورًا حيويًا في كلا السيناريوهين.

ومع ذلك، بغض النظر عن الصناعة وحجم المؤسسة، فإن مسؤولياتهم الأساسية متشابهة إلى حد ما. فيما يلي تفصيل للأدوار والمسؤوليات النموذجية لمطوري البرمجيات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

1. الترميز وتطوير البرمجيات

كتابة كود برمجي نظيف وقابل للصيانة باستخدام لغات البرمجة ذات الصلة بالمجموعة التقنية للشركة والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

تطوير التطبيقات البرمجية أو مكونات البرمجيات بناءً على متطلبات المشروع

إجراء الاختبارات وتحديد الأخطاء وتصحيح الأخطاء وتصحيح المشكلات لضمان الأداء الوظيفي وجودة البرمجيات

2. صيانة النظام وتحسينه

المساعدة في صيانة وتحديث تطبيقات البرمجيات الحالية لضمان بقائها وظيفية وآمنة

تنفيذ ميزات ووظائف جديدة على البرمجيات الحالية بناءً على ملاحظات المستخدمين ومتطلبات العمل

3. التعاون والتواصل

يجمع ClickUp بين تتبع المهام والاتصالات والمستندات والأتمتة في منصة واحدة موحدة مصممة خصيصًا لفرق تطوير البرمجيات لتحسين الإنتاجية والتعاون

الانخراط في سير العمل الموجه للفريق، والعمل عن كثب مع مصممي المنتجات ومديري المشاريع لضمان التوافق وإنجاز المشروع في الوقت المناسب

توفير تحديثات حول المهام والتقدم المحرز والمشكلات المحتملة

4. حل المشكلات والابتكار

تحليل المشكلات التقنية واقتراح الحلول لتحسين إطار عمل البرمجيات وأدائها

استكشاف التقنيات والأدوات والمنهجيات الجديدة لتحسين عمليات تطوير البرمجيات والإنتاجية

5. التوثيق وإعداد التقارير

إنشاء الوثائق الفنية، مثل سجلات التعليمات البرمجية وأدلة المستخدم ومواصفات النظام، لتسهيل الصيانة والتطوير المستقبلي. وهذا مفيد بشكل خاص في الحالات التي يجب أن يتدخل فيها المطورون الجدد للعمل على التطبيقات الحالية

إعداد تقارير منتظمة عن المهام المنجزة والمراحل التي تم إنجازها والتحديات التي تواجه أصحاب المصلحة المعنيين لإبقاء الجميع على اطلاع دائم

مع كل هذه المهارات والمسؤوليات التقنية التي يجب التوفيق بينها، كيف يمكن للمطورين ترتيب يوم نموذجي دون أن يشعروا بالإرهاق أو الإرهاق؟

إليك ما يفعلونه.

يوم في حياة مطور برمجيات ## يوم في حياة مطور برمجيات

يتضمن اليوم النموذجي في حياة مطور البرمجيات تطوير التطبيقات والبرمجيات والأنظمة في مراحل مختلفة، بالإضافة إلى التفاعل مع أشخاص من فرق ووظائف أخرى لإنجاز المهمة.

وفيما يلي تفصيل لما قد يبدو عليه يومهم.

الصباح

يبدأ صباحهم بمراجعة سريعة للمهام المعلقة، والتحقق من رسائل البريد الإلكتروني المهمة، ومعالجة أعطال النظام من الليلة السابقة.

إذا لم يكن هناك أي أخطاء، ينظر المطور إلى التقويم الخاص به و تحديد أولويات المهام في قائمة المهام الخاصة بهم لهذا اليوم.

يعمل المطورون عادةً في سباقات السرعة وهي فترات عمل لإنشاء أو ترقية التطبيقات. يمكن أن يشمل ذلك الترميز أو كتابة الخوارزميات أو تصحيح التعليمات البرمجية الحالية لضمان سلاسة عمل مكونات البرنامج. 🏃🏼

خلال هذا الوقت، قد يتعاون المطور مع أعضاء الفريق الآخرين لمناقشة استراتيجيات التنفيذ أو حل العقبات التقنية.

يأخذ المطورون فترات استراحة قصيرة لمتابعة أخبار الصناعة وقراءة المقالات التقنية والاطلاع على آخر المستجدات في عالم التكنولوجيا وأحدث التطورات فيه. وقد يستخدم بعض المطورين هذا الوقت في مشاريع شخصية أو لاستكشاف لغات أو أدوات برمجة جديدة.

وقد يضطرون إلى حضور مكالمات الفريق أو المكالمات اليومية اجتماعات المتابعة لمشاركة تقارير التقدم المحرز وتحديثات الجدول الزمني وتسليط الضوء على أي معوقات أو تحديات.

بعد الظهر

بالنسبة لمطور البرامج، إذا كان الصباح مخصصاً لحل المشاكل، فإن فترة ما بعد الظهر مخصصة للتفكير والإبداع.

فهم يعملون على ترميز واختبار وتنقيح حلول البرمجيات. ويتضمن ذلك كتابة وظائف جديدة، أو إجراء مراجعات التعليمات البرمجية، أو تحسين التعليمات البرمجية الحالية من أجل الأداء وقابلية التوسع.

وفي وقت لاحق، يتولون مهام مثل تحديث الوثائق، أو الرد على رسائل البريد الإلكتروني، أو حضور الدورات التدريبية أو ورش العمل للبقاء على اطلاع على التقنيات أو المنهجيات الجديدة.

مساء الخير

للمطورين تفضيلات مختلفة لاختتام يومهم. يختار البعض إكمال جميع المهام المعلقة أو الاستعداد لليوم التالي. قد يفضل البعض الآخر مواصلة العمل على مشاريع فردية أو المشاركة في مجتمعات البرمجة عبر الإنترنت لتبادل المعرفة أو طلب المساعدة في حل المشاكل الصعبة.

وبالطبع، قد تختلف الجداول الزمنية بشكل كبير اعتمادًا على المشاريع والهياكل التنظيمية والفرق وأساليب العمل الفردية.

في بعض الأحيان، قد تتطلب أنماط عملهم الروتينية المرونة - قد تمتد المهام إلى المساء أو عطلات نهاية الأسبوع، خاصة عند الاقتراب من المراحل الرئيسية للمشروع.

ما الأدوات التي يستخدمها مطورو البرمجيات؟

يستخدم المطورون برامج مختلفة لبرمجة واختبار وإصدار البرمجيات. ويعتمد هذا الأمر بشكل كبير على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في مؤسستهم ومجموعتهم التقنية. أدوات إدارة المشاريع منقذة لمطوري البرمجيات. فيما يلي قائمة بأكثرها إنتاجية وفائدة أداة إدارة المشاريع مع أفضل ميزاتها:

1. انقر فوق

استخدم ClickUp لتبسيط دورة حياة التطوير بأكملها من خلال مركز عمل شامل يجمع العمل الجماعي متعدد الوظائف والأدوات والمعرفة في مكان واحد.

يزدهر المطورون من خلال التعاون والإنتاجية وسرعة الحركة - ويمنحهم ClickUp كل ذلك.

ClickUp أداة رائعة لإدارة المشاريع تساعد الفرق على التعاون وتحسين مهامهم اليومية. ClickUp لفرق البرمجيات لديه قدرات تجعل من السهل على فرق التطوير التعامل مع مهامهم اليومية ومشاريعهم طويلة الأجل. إدارة المشاريع الرشيقة في ClickUp * استمتع بالتكامل السلس مع GitHub و GitLab و Bitbucket

العمل مع أدوات قاعدة البيانات بدون تعليمات برمجية

استخدم امتداد ClickUp Chrome للمطورين قم بتعيين تواريخ السباقات، وتعيين النقاط، وتحديد الأولويات لإبقاء أعضاء الفريق على اتصال بمساعدة ClickUp Sprints إضافة المهام غير المكتملة تلقائيًا إلى سباق السرعة التالي

إدارة العديد من التطبيقات والأدوات وسير العمل في مكان واحد باستخدام انقر فوق النماذج تتبع تقدم فريقك مع المخططات التفصيلية ومخططات الاحتراق تبسيط المهام والأجزاء التنظيمية لعملية تطوير البرمجيات باستخدام انقر فوق قوالب تطوير البرمجيات تسعير #### ClickUp

مجاني

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم/مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم/مستخدم المؤسسات: الاتصال لمعرفة الأسعار ### 2. جيثب

عبر جيثبجيثب هي منصة برمجة شهيرة تقدم مجموعة واسعة من الميزات لمساعدة مطوري البرامج في إنشاء وتخزين واستضافة وإدارة التعليمات البرمجية. كما أنها منصة قائمة على السحابة تتيح لمطوري البرامج التعاون مع أقرانهم في جميع أنحاء العالم.

ميزات GitHub

التعاون مع المطورين في جميع أنحاء العالم

إنشاء مهام سير عمل مخصصة و أتمتة المهام المتكررة مع إجراءات GitHub

استخدم GitHub Pages لإنشاء مواقع ويب ثابتة ونشرها دون الحاجة إلى خدمة استضافة منفصلة أو اسم نطاق منفصل

تقليل الوقت اللازم لكتابة التعليمات البرمجية بمساعدة GitHub Copilot، الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لاقتراح التعليمات البرمجية وإكمالها تلقائيًا

تبادل الأفكار مع الملاحظات والمراجعات والإشارات

تتبع سجل المهام والملكية والتقدم والتغييرات في التعليمات البرمجية الخاصة بك عبر الإصدارات

تسعير GitHub

أفراد/منظمات : مجاناً

: مجاناً الفريق : 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم المؤسسات: 21 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

3. JIRA

عبر أطلسيان JIRA هي أداة متعددة الأغراض يستخدمها مطورو البرمجيات لإدارة المشاريع وتتبع الأخطاء والمشكلات والتعاون. وهي تساعد الفرق على تنظيم مشروع تطوير البرمجيات والتواصل والتصور الفعال لمشروع تطوير البرمجيات.

ميزات JIRA

العمل في وضع رشيق على Jira

استخدام لوحات معلومات مخصصة

تسريع تسليم المشاريع

تحسين المشاريع باستمرار

تسهيل عمل فرقك

تتبع المشكلات والأخطاء والميزات والمهام وتنظيمها وتحديد أولوياتها

تسعير #### JIRA

أفراد/منظمات : مجاناً

: مجاناً عادي : 8.15 دولار شهرياً لكل مستخدم

: 8.15 دولار شهرياً لكل مستخدم قسط : 16 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

: 16 دولاراً شهرياً لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

باختصار، يستخدم مطورو البرمجيات أدوات متنوعة لكتابة التعليمات البرمجية واختبارها وإنشائها وتصحيحها وتصحيحها وتوصيفها والتحكم في الإصدار وتوثيقها ونشرها, تمكين التعاون الفعال في مشاريع البرمجيات الحديثة.

التوقعات الوظيفية والراتب المتوقع لمهندس البرمجيات

يتقدم التطور التكنولوجي ويتطور بشكل أسرع كل يوم، ويزداد الطلب على مطوري البرمجيات في مختلف الصناعات بسبب ذلك. ويُعد تطوير البرمجيات صناعة مزدهرة توفر مساراً مهنياً ذا إمكانات نمو هائلة. مكتب إحصاءات العمل يتوقع معدل نمو أسرع من المتوسط للوظائف من 2022 إلى 2023 لمطوري البرمجيات والمختبرين ومحللي ضمان الجودة، مدفوعًا بالحاجة المستمرة للتطبيقات والأنظمة الجديدة. سوق تطوير التطبيقات العالمي من المتوقع أن يصل إلى 507.23 مليار دولار في عام 2025.

يمكن لمطوري البرمجيات أن يتوقعوا تعويضات تنافسية بناءً على الطلب على الوظيفة والأقدمية والدور والمجموعة التقنية والموقع الجغرافي. وفقًا ل جلاس دور ، فإن متوسط الراتب السنوي لمطور البرمجيات في الولايات المتحدة هو 1,12,419 دولارًا أمريكيًا.

إن دور مطور البرمجيات صعب ولكنه مجزٍ في نفس الوقت. يمكنك اكتساب رؤى ثاقبة في الأعمال والتكنولوجيا من خلال العمل مع العديد من العملاء في مختلف المجالات.

ويُعد تطوير البرمجيات خيارًا مهنيًا ممتازًا إذا كنت تستمتع بحل المشكلات، والعمل مع أجهزة الكمبيوتر، والتعاون مع الآخرين لبناء حلول مؤثرة لمشاكل العالم الحقيقي.

يمكنك التخصص في مجالات مثل تطوير الويب، وتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة، وإدارة قواعد البيانات، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والتعلم الآلي، والأمن السيبراني، وغير ذلك، مما يوفر لك مسارات مهنية متنوعة.

ما المؤهلات التي تحتاجها؟

إن الحصول على شهادة أو دبلوم في تطوير البرمجيات هو أسهل طريقة لبدء مهنة في تطوير البرمجيات - يمكنك البدء بدورة جامعية في إحدى المدارس التي تقدم برامج في تطوير البرمجيات.

ومع ذلك، يجب عليك أيضًا استثمار الوقت لفهم المفاهيم القياسية في التكنولوجيا التي اخترتها وممارسات وإجراءات البرمجة التي اخترتها.

💡 نصيحة: اكتسب خبرة عملية في العمل على واجهة أمامية واحدة على الأقل ومنصة خلفية واحدة.

ابدأ حياتك المهنية كمطور برمجيات

يعد تطوير البرمجيات تخصصاً رائعاً له تطبيقات في أكثر المجالات تقدماً، مثل الطب والإنتاج والأتمتة والذكاء الاصطناعي والألعاب والروبوتات وغيرها.

إذا كنت تحب العبث بتطبيقات البرمجيات أو تطمح إلى بناء حلول تلبي احتياجات العديد من الأشخاص لتحسين حياتهم، فقد يكون الحل أن تصبح مطور برمجيات! قم بالتسجيل على ClickUp واستكشف أدوات رائعة لتطوير البرمجيات.