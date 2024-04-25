25 مؤشر أداء رئيسي لتطوير البرمجيات مع أمثلة

يتبع وضع الأهداف حتمًا تتبع كيفية تحقيقها. هذه واحدة من المسؤوليات الأساسية لكل مدير مشروع، ولا يختلف مديرو تطوير البرمجيات عن مديري تطوير البرمجيات.

يستخدم مديرو المشاريع مؤشرات أداء رئيسية محددة من أجل إدارة مشاريع تطوير البرمجيات بكفاءة. سرعة التطوير، ووقت الدورة، والوقت المستغرق، والمهلة الزمنية أمثلة على مؤشرات الأداء الرئيسية التي يمكن استخدامها لتتبع مشاريع البرمجيات.

مؤشرات الأداء الرئيسية هذه لتطوير البرمجيات هي مجموعة أدواتك من البيانات الموضوعية لتتبع كل خطوة في دورة حياة تطوير البرمجيات لتحديد الاختناقات والعمل على التحسين المستمر.

دعنا نرى كيف يمكن لفرق تطوير البرمجيات تحسين عملية التطوير بمساعدة أفضل 25 مؤشر أداء رئيسي لتطوير البرمجيات (مؤشرات الأداء الرئيسية) لدفع عملية اتخاذ القرار.

25 مؤشر أداء رئيسي لتطوير البرمجيات

يوجد عدد لا يحصى من مؤشرات الأداء الرئيسية المصممة خصيصًا لأهداف أعمال محددة ومشاريع جارية. فيما يلي أهم 25 مؤشر أداء رئيسي شامل لإبقاء فريق المطورين لديك متقدمًا على الأهداف.

1. سرعة التطوير

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قم بقياس أداء فريق تطوير البرمجيات باستخدام سرعة التطوير. وهو يشير إلى إجمالي العمل الذي يمكن لفريقك إنجازه خلال سباق السرعة (فترة محددة يتم خلالها إنجاز المهام).

ضمن سباق سريع، استخدم نقاط القصة لحساب الجهد المطلوب لإكمال مهمة ما على مقياس من واحد إلى عشرة، بحيث يكون الواحد هو الأسرع والعشرة هي الأكثر تعقيدًا. من خلال قياس كل سباق سريع ونقطة قصة، يمكنك فهم متوسط سرعة فريق التطوير الخاص بك خلال ثلاثة سباقات سريعة.

بدون هذا المقياس، سيكون من الصعب التخطيط وتحديد الأولويات وتخصيص الموارد ووضع توقعات واقعية للمشاريع المستقبلية.

سرعة التطوير = إجمالي نقاط القصة المكتملة في العدو السريع

2. زمن الدورة

تتبع وقت الدورة في ClickUp وقت الدورة هو مقياس بحث وتقييم DevOps (DORA) لقياس الوقت المستغرق في إنجاز مهمة معينة. وهو يقيس أداء الفريق ويقدر الوقت اللازم لإنهاء المهام المستقبلية.

على سبيل المثال، في تطوير البرمجيات، يمكن أن يشير زمن الدورة إلى الوقت الذي يستغرقه حل خطأ ما، بدءًا من وقت إسناده إلى مطور وخضوعه لاختبار استقرار الكود واختبار الكود حتى يتم إصلاحه والموافقة عليه من قبل ضمان الجودة.

يساعد هذا المقياس على تقييم إنتاجية فريق المطورين وتحديد مجالات التحسين. ويمكنك مقارنة زمن دورة كل مهمة مع المدة المطلوبة لتحليل أوجه القصور لدى الفريق.

زمن الدورة = وقت الانتهاء - وقت البدء

3. تغطية الكود

تغطية التعليمات البرمجية، وتسمى أيضًا تغطية الاختبار، تقيس النسبة المئوية للتعليمات البرمجية المختبرة. يقيس مقياس DevOps هذا جودة البرمجيات لأغراض الإنتاج والاختبار.

إنه يعطي الأولوية للتطوير القائم على الاختبار (TDD) ويحدد الأخطاء في الأكواد. كلما زادت تغطية التعليمات البرمجية كلما قلت فرص وجود أخطاء.

التغطية البرمجية = (عدد أسطر التعليمات البرمجية المنفذة بواسطة الاختبارات / إجمالي عدد أسطر التعليمات البرمجية) X100

4. تكرار النشر

يمكن أن يؤدي تطبيق المنهجيات الرشيقة إلى جعل قياس أداء الشركة أكثر صعوبة حيث يجب على الفريق بأكمله تتبع مقاييس أجايل طوال دورة التطوير. عند تتبع أداء أدوات تطوير البرمجيات والعمليات في إطار هذه العملية، يمكنك الاعتماد على مؤشر الأداء الرئيسي لتكرار النشر.

وهو يحدد السرعة التي يقوم بها فريق النشر بنشر التعليمات البرمجية في الأقسام المختلفة، مثل التدريج والاختبار والإنتاج. يعد مؤشر الأداء الرئيسي هذا من بين مقاييس DORA الأربعة ويرتبط مع مقاييس أخرى، مثل معدل فشل التغيير، ومهلة التغييرات، ومتوسط الوقت اللازم للاسترداد.

ويوفر مؤشر الأداء الرئيسي للبرمجيات هذا نظرة ثاقبة على كفاءة فريق التطوير وسرعة حركته، ويضع معايير لتحسين ممارسات النشر، ويساعد في التحسين المستمر.

تواتر النشر = إجمالي عدد عمليات النشر / الفترة الزمنية

5. صافي نقاط المروجين

يقيس صافي نقاط المروجين (NPS) رضا العملاء على مقياس من صفر إلى عشرة، حيث يصف الصفر أسوأ تجربة للمستخدم، والعشرة هي الأفضل.

يُطلق على الأشخاص الذين يصنفون البرنامج بين صفر وستة أشخاص بأنهم منتقدون، أما الأشخاص الذين يصنفون البرنامج بين سبعة وثمانية أشخاص سلبيون، والذين يصنفونه تسعة أو عشرة أشخاص مروجون. إذا كان عدد المروجين يفوق عدد المنتقدين، فهذا يعني أن أداء البرنامج جيد.

صافي نقاط المروجين = (% مروجين) - (% منتقصين)

6. متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF)

عند محاولة قياس موثوقية البرمجيات، يقيس مقياس MTBF متوسط الوقت بين حالتي فشل برمجيتين.

في تطوير البرمجيات، حيث لا مفر من حدوث أعطال، يعتبر مقياس متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF) أمراً بالغ الأهمية لتقييم مهام البرمجيات وتطوير استراتيجيات الإصلاح.

_متوسط الزمن بين الأعطال (MTBF) = إجمالي وقت التشغيل/إجمالي عدد الأعطال

7. تغيير معدل الأعطال

قياس جودة البرمجيات أمر معقد بسبب عدم موضوعيته. يعطي مقياس معدل فشل التغيير نظرة ثاقبة لجودة البرمجيات من خلال حساب النسبة المئوية لعمليات النشر التي تؤدي إلى فشل في الإنتاج.

يشير معدل فشل التغيير المنخفض إلى وجود أخطاء أقل وجودة عالية. وعلى العكس من ذلك، يشير المعدل المرتفع إلى وجود أخطاء أكثر وحاجة الفريق إلى تجديد الكود البرمجي.

CFR = (عدد التغييرات الفاشلة/عدد التغييرات الفاشلة)/100

من السهل توصيل ClickUp من خلال تكامل Git لأشياء مثل طلبات السحب

8. حجم طلب السحب (PR)

حجم طلب السحب هو مقياس لتطوير البرمجيات يقيس عدد التغييرات البرمجية في طلب سحب واحد، مما يعكس حجم أو نطاق التغييرات التي يقدمها المطور.

طلبات السحب الصغيرة أسهل في المراجعة والمعالجة، مما يسهل التكامل بشكل أسرع، ويوفر ملاحظات أكثر تحديداً، ويقلل من مخاطر الأخطاء. في المقابل، تستغرق طلبات السحب الكبيرة وقتاً أطول لفهمها ومراجعتها وإصلاحها.

9. نسبة اكتشاف العيوب (DDR)

تقيس نسبة اكتشاف العيوب (DDR) عدد العيوب التي تم العثور عليها قبل الإصدار مقارنة بتلك التي تم العثور عليها بعد الإصدار.

استخدم مقياس DDR لتقييم عدد العيوب التي أغفلها فريق الاختبار الخاص بك وواجهها العملاء، مما يؤثر سلبًا على تجربتهم.

نسبة اكتشاف العيوب = (العيوب التي تم العثور عليها في مرحلة ما + إجمالي العيوب) × 100

10. تخبط التعليمات البرمجية

تحتاج الرموز بشكل متكرر إلى المراجعة مع ترقيات البرمجيات وإدخال ميزات جديدة. يقيس مقياس زبد التعليمات البرمجية عدد المرات التي تتطلب فيها التعليمات البرمجية التكرار خلال فترة محددة. يشير ارتفاع معدل تكرار الرمز إلى ارتفاع مستوى الصيانة والمخاطر.

على سبيل المثال، عادةً ما تعمل فرق DevOp بمعدل 25٪ من معدل تكرار التعليمات البرمجية في المتوسط، مما يشير إلى أن التعليمات البرمجية فعالة بنسبة 75٪.

ـ معدل تخبط التعليمات البرمجية = إجمالي أسطر التعليمات البرمجية في البداية - (الأسطر المضافة + الأسطر المحذوفة + الأسطر المعدلة) / إجمالي أسطر التعليمات البرمجية X 100_

11. بساطة الكود

تتفوق الكود البسيط الذي يتم تنفيذه بنجاح على الكود المعقد الذي يتطلب تكرارًا مستمرًا. يمكن قياس بساطة الكود باستخدام عدة مقاييس مثل التعقيد الدوري، وازدواجية الكود، وتكرار الكود، وتكرار الكود، وما إلى ذلك.

تشير بساطة الكود الجيد إلى أن الكود يستهلك وقتًا أقل، ويتطلب عددًا أقل من التكرارات، ويحتوي على عدد أقل من الأخطاء.

لا توجد صيغة مباشرة لقياس بساطة التعليمات البرمجية مثل التعقيد الدوري، لأنه مقياس نوعي وليس كمي.

12. التدفق التراكمي

استخدم تقارير مثل التدفقات التراكمية أو مخططات الإنهاك لفهم التقدم المحرز في سباقك السريع

غالبًا ما يرغب مديرو تطوير البرمجيات في معرفة مرحلة مشاريع تطوير البرمجيات. يوضح التدفق التراكمي، من خلال المخططات المرئية، ما إذا كانت المهمة معتمدة أو قيد التنفيذ أو في مرحلة تراكم المهام.

تصور الألوان المختلفة حالات مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، يخبرك عرض النطاق بوقت الدورة. يتيح لك مؤشر الأداء الرئيسي لتطوير البرمجيات هذا قياس حالة تطوير البرمجيات وتحديد الاختناقات وحساب الجهد اللازم لإكمال العناصر المتراكمة.

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13. معدلات الأخطاء

يحدد معدل الأخطاء عدد الأخطاء التي تم تحديدها أثناء اختبار البرمجيات. وتستخدم معظم فرق تطوير البرمجيات هذا المقياس لمقارنة معدلات الأخطاء عبر المشاريع والفرق والأطر الزمنية، ووضع معايير قياسية وتحديد أهداف واقعية للحد من الأخطاء.

ويمكنك النظر إليها من زاويتين: العدد الإجمالي للأخطاء المكتشفة وخطورة الأخطاء التي تم تحديدها.

معدل الخطأ = (عدد الأخطاء المكتشفة/إجمالي عدد أسطر التعليمات البرمجية) × 100

14. معدل الأخطاء المكتشفة

تصور تقارير سباقات السرعة على ClickUp باستخدام مخططات معدل الاستهلاك ومعدل الإنهاك

قم بقياس العدد الإجمالي للمهام المنفذة في سباق السرعة باستخدام مقياس معدل الإنهاك والتراجع. وهو من بين مؤشرات الأداء الرئيسية في هندسة البرمجيات التي تحدد العمل المنجز خلال سباقات السرعة. أعد ضبط أداء الفريق إذا لم تتطابق النتائج مع التوقعات.

وغالبًا ما تستخدم الشركات المخططات المتناقصة للسباق السريع وتقيس الوقت ومقدار العمل المنجز في نقاط القصة للتحقق من الانحرافات عن التقدم المثالي.

15. الإصدار الهبوطي

الإصدار المتهالك مقياس مؤشر الأداء الرئيسي يقيس التقدم في إصدار المنتج ويتنبأ بعدد سباقات السرعة التي سيستغرقها إكمال الإصدار بناءً على سباقات السرعة السابقة.

استخدم مخطط الإنذار المبكر للإصدار لقياس ما إذا كانت العمليات تسير في الوقت المحدد أو متأخرة عن الجدول الزمني وإظهار تقدم المشروع لأصحاب المصلحة.

16. كفاءة التدفق

يتتبع مقياس مؤشر الأداء الرئيسي لكفاءة التدفق نسبة الوقت الإجمالي والنشط لإعطاء نظرة ثاقبة لفترة التوقف وتحسين سير العمل.

كفاءة التدفق = (وقت إضافة القيمة المضافة / وقت الإنجاز) × 100

وقت إضافة القيمة = الوقت المستغرق في الأنشطة التي تساهم بشكل مباشر في تلبية احتياجات العميل، مثل التعليمات البرمجية المصدرية/الاختبار.

إجمالي المهلة الزمنية = الوقت المستغرق منذ دخول عنصر العمل إلى نظام كانبان حتى تسليمه إلى العميل.

17. متوسط الوقت اللازم للإصلاح (MTTR)

يشير متوسط وقت الإصلاح إلى الوقت الإجمالي الذي يستغرقه النظام لإصلاح مشكلة أو عطل ما. وهو يشمل وقت الإصلاح والاختبار لدمج كل الوقت المستغرق حتى يعمل البرنامج بشكل كامل.

يمكن أن يؤدي ارتفاع متوسط الوقت اللازم للإصلاح في مشاريع تطوير البرمجيات إلى وقت تعطل غير مخطط له.

يقوم MTTR بتقييم موثوقية وتوافر أنظمتك ومعداتك ويحدد مجالات التحسين والاتجاهات في الأعطال حتى يتمكن مطورو البرامج لديك من تحسين استراتيجيات الصيانة.

MTTR = إجمالي وقت الصيانة / عدد الإصلاحات

18. وقت الانتظار

وقت قائمة الانتظار هو وقت المعالجة من وقت إصدار التذكرة إلى وقت حلها. وهو يشير إلى الفترة التي تكون فيها التذكرة لا تزال في قائمة الانتظار ولم تتم معالجتها أو لم يتم حلها.

يمكن أن يكون سبب أوقات الانتظار الطويلة هو نقص المتخصصين في ضمان الجودة أو ضعف التواصل الداخلي أو عدم كفاية الأدوات والدعم. يُظهر مؤشر الأداء الرئيسي هذا مدى تحسين خط سير العمل؛ وبالتالي، كلما كان أقل، كان ذلك أفضل.

19. معدل إنجاز النطاق

كلما كانت عملية إنجاز التذاكر أسرع، انعكس ذلك بشكل إيجابي على كفاءة فريق تطوير البرمجيات. معدل إكمال النطاق هو مقياس يحدد إجمالي عدد التذاكر المكتملة خلال سباق السرعة.

يشير معدل إنجاز النطاق المنخفض إلى عمليات غير محسّنة أو أهداف غير واقعية أو عدد قليل جدًا من الموظفين.

20. النطاق المضاف

يعد النطاق المضاف مقياسًا مهمًا لجميع مديري تطوير البرمجيات لأنه يمثل العدد الإجمالي لنقاط القصص المضافة بعد بدء السباق.

تشير النسبة المئوية العالية للنطاق المضاف إلى نقص في التخطيط لتحديد التحديات المقبلة. وهو يعرقل التخطيط للسباق السريع من خلال تقليل إمكانية تنفيذ أعمال جديدة.

لخفض النطاق المضاف، قم بإزالة الميزات التي تتطلب وقتًا أطول مما يمكن لفريقك تخصيصه. يمكنك أيضًا إنشاء توقع للصيانة يوضح الوقت والجهد المطلوبين للحفاظ على تشغيل الوظيفة على المدى الطويل.

21. المهلة الزمنية

قم بتخصيص الرسوم البيانية للمهلة الزمنية باستخدام ClickUp لتتبع مقاييس المشروع الهامة

تقيس المهلة الزمنية إجمالي الوقت الذي تستغرقه المهمة من الطلب إلى الإكمال. وعلى عكس زمن الدورة لفرق تطوير البرمجيات، فإنه يأخذ في الاعتبار أيضًا وقت الانتظار والموافقات والمراجعات المطلوبة قبل اكتمال المهمة.

تشير المهلة الزمنية المنخفضة إلى وقت أسرع للوصول إلى السوق، وزيادة المرونة والاستخدام الفعال للموارد. وتساهم هذه العوامل مجتمعة في زيادة رضا العملاء.

المهلة الزمنية = الطابع الزمني للنشر - الطابع الزمني للالتزام

22. الجهد المهدر

يقيس مقياس الجهد المهدر الوقت والموارد التي يتم إنفاقها على المهام التي لا تساهم في المشروع النهائي أو أهداف العمل.

على سبيل المثال، إذا كان الفريق يعمل على ميزة برمجية تعتبر غير ذات صلة بعد أسبوعين، فإن الجهد المهدر سيكون المبلغ المدفوع لجميع المطورين مقابل عملهم في هذين الأسبوعين.

لزيادة الإنتاجية وتقليل وقت الوصول إلى السوق, قياس مؤشرات الأداء الرئيسية لتطوير البرمجيات، مثل الجهد المهدر، وإيجاد طرق لتقليلها من أجل نجاح المشروع.

الجهد المهدور = (إجمالي الجهد المهدور / إجمالي الجهد) × 100

23. الانقطاعات

تقيس مقاييس الانقطاع إجمالي عدد المهام المتقطعة خلال فترة معينة. يمكنك أيضاً قياس العدد الإجمالي للمقاطعات ضمن مهمة ما للحصول على فكرة أوضح.

تؤثر الانقطاعات بشكل مباشر على الأداء ويجب قياسها للبقاء على جداول زمنية واقعية. تتضمن بعض الأمثلة على الانقطاعات المشكلات الفنية أو أعطال النظام أو الانقطاعات الشخصية أو تلك الناتجة عن عدم توفر الموارد.

معدل الانقطاع = (إجمالي عدد حالات الانقطاع / إجمالي وقت العمل) × 100

24. التعيين وزمن الانقطاع

تحتاج إلى موارد كافية لتنفيذ دورة حياة تطوير البرمجيات الخاصة بك. يستغرق توظيف فريق من المطورين المهرة في بعض الأحيان بعض الوقت، مما يؤكد الحاجة إلى وضع توقعات واقعية لإنجاز المهام.

يحدد وقت التوظيف الفترة من وقت تقديم المرشح للوظيفة حتى قبوله لها. ومن ثم، ضع في الحسبان وقت الانطلاق، والذي يشير إلى الوقت الفاصل بين وقت تعيين المرشح لوظيفة ما والوقت الذي يصبح فيه منتجًا بالكامل في هذه الوظيفة.

ضع في اعتبارك هاتين العلامتين أثناء تقدير دورة حياة تطوير البرمجيات.

25. تاريخ الشحن المتوقع

غالبًا ما يطلب أصحاب المصلحة تاريخًا تقديريًا لإكمال البرنامج، ويساعد مؤشر الأداء الرئيسي هذا الأقسام متعددة الوظائف في تخطيط عملها.

قد يتغير تاريخ الشحن مع تقدم العمليات ويمكن تغييره عند حدوث تغييرات.

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التحديات التي تواجه تنفيذ مؤشرات الأداء الرئيسية لتطوير البرمجيات ونصائح للتغلب عليها

اختيار مؤشرات الأداء الرئيسية المناسبة

عند تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية لتطوير البرمجيات، قد يكون من الصعب تحديد أكثرها ملاءمة لمشروعك. كيف تختار مؤشرات الأداء الرئيسية الأكثر أهمية من بين عدة خيارات؟

نوصي بالبدء بالأهداف التنظيمية ومؤشرات الأداء الرئيسية التي تدعم المبادرات الاستراتيجية. على سبيل المثال، تشمل المجالات الرئيسية التي يمكن أن يؤثر فيها تطوير البرمجيات بشكل كبير تحسين جودة المنتج، وزيادة رضا العملاء، وتقليل الوقت اللازم للتسويق.

وتشمل مؤشرات الأداء الرئيسية المقابلة التي تضيف قيمة للأعمال تغطية التعليمات البرمجية، ووقت الدورة، وجودة التعليمات البرمجية، وMTTR لتحسين جودة المنتج، وNPS لرضا العملاء، وتكرار النشر للوصول إلى السوق.

اجمع المدخلات من المهندسين والمختبرين والمطورين ومديري المشاريع ومطوري المنتجات لجعل هذا الجهد تعاونيًا وزيادة احتمالية نجاح التنفيذ.

تعديل مؤشرات الأداء الرئيسية وتتبعها بانتظام

مؤشرات الأداء الرئيسية ليست ثابتة، بل يجب تعديلها بانتظام وفقًا للمتطلبات المتغيرة وأهداف العمل. يمكنك تتبعها عبر جداول البيانات؛ إلا أن هذا الأمر له قابلية محدودة للتوسع بسبب التحكم في الإصدار، وعدم وجود تغييرات تلقائية في البيانات، والوصول القائم على الأدوار.

أنت بحاجة إلى برنامج أو قالب لـ تتبع وتعديل مؤشرات الأداء الرئيسية لتطوير البرمجيات الخاصة بك لإنجاز المشروع بنجاح.

عدم وجود مواءمة داخل الفرق

لنفترض سيناريو يقوم فيه فريق التطوير بقياس درجة NPS وتحديد أولوياتها ولكنه ينسى توصيلها إلى فريق دعم العملاء. بدون هذه المواءمة، قد يعطي فريق الدعم الأولوية للسرعة على تجربة العملاء، مما يقوض هدف العمل.

إلى جانب قياس مقياس مؤشر الأداء الرئيسي ذي الصلة، يجب عليك توصيله إلى أعضاء الفريق المعنيين حتى يفهموا أهميته ومواءمته مع أهداف الشركة.

بدون استخدام لوحة معلومات أو برنامج مشترك، كيف يمكنك ضمان توافق الجميع على مؤشرات الأداء الرئيسية وتمكينهم من المساهمة في تحقيقها؟

جودة البيانات ودقتها

ينطوي تتبع البيانات المستندة إلى جداول البيانات على العديد من أوجه القصور، بما في ذلك الإدخالات المكررة، وأخطاء الإدخال اليدوي للبيانات، والمعلومات القديمة، والتي يمكن أن تضلل القرارات.

تنشأ صوامع البيانات في العديد من الشركات حيث يعمل كل قسم بمعزل عن الآخر ببياناته ومنهجياته الخاصة.

على سبيل المثال، قد يعمل فريق الأمن السيبراني داخل المؤسسة على مصادر بيانات مختلفة. وفي المقابل، يمكن أن يكون لفريق التطوير منهجيات منفصلة، في حين أن هذه الفرق لديها هدف مشترك - الحد من نقاط الضعف في البرمجيات المعرضة للهجمات الإلكترونية.

والنتيجة هي مشهد مجزأ بدون مصدر واحد للحقيقة. لا يمكن للمؤسسات أن تقلل من أهمية نظافة البيانات وحسن توقيتها لاتخاذ قرارات سليمة، خاصةً عندما تتعاون فرق متعددة الوظائف لتحقيق هدف مشترك. من الضروري وجود مصدر واحد للحقيقة، مع إمكانية وصول جميع الفرق إلى نفس البيانات المركزية.

كيفية تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية لتطوير البرمجيات وتنفيذها

بمجرد أن تعرف مؤشرات الأداء الرئيسية لتطوير البرمجيات، فإن السؤال التالي هو كيف ستقوم بتتبعها وتنفيذها.

إن تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية لتطوير البرمجيات يستغرق وقتاً طويلاً ويؤدي إلى الخطأ بدون أدوات فعالة توفر نقاط بيانات مميزة بطريقة واضحة وقابلة للتنفيذ.

منصة ClickUp هي منصة شاملة لتتبع جميع مؤشرات الأداء الرئيسية المتعلقة بمشروعك البرمجي وضمان توافقها مع أهدافك التجارية والاستراتيجية.

يمكنك تخصيص لوحات معلومات ClickUp لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية الأكثر صلة بالبيانات في الوقت الفعلي وغرس اتخاذ القرارات الفعالة في الوقت المناسب. يمكن تخصيص لوحة المعلومات باستخدام بطاقات إعداد التقارير السريعة مثل بطاقات السرعة وبطاقات الإنهاك وبطاقات الإنهاك والتدفق التراكمي ووقت الدورة ووقت التنفيذ.

قم ببناء مركز تحكم مثالي لأي مشروع باستخدام ClickUp Dashboards

يتم تحديث جميع هذه البطاقات بانتظام (باستثناء السرعة) لتبسيط تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية وقياس جهود التطوير. تتمتع هذه البطاقات بخيارات تخصيص متنوعة، بما في ذلك المصدر، والنطاق الزمني، وفترة العينة، وكمية العمل، ومرشحات المهام، وما إلى ذلك.

تدمج لوحات معلومات ClickUp Dashboards بيانات قيّمة من مصادر مختلفة لتوفير فكرة شاملة عن تطوير البرمجيات مقاييس المشروع والأداء. يمكن استخدام هذه البيانات لاتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات حول عملية تطوير البرمجيات وتحسين تخصيص الموارد وعملية التطوير الشاملة.

انقر فوق قوالب مؤشرات الأداء الرئيسية

النجاح هو مسألة البقاء في طليعة مؤشرات الأداء الرئيسية، وبصفتك مديرًا، يجب عليك قياس ما ينجح وما لا ينجح لفريق تطوير البرمجيات لديك.

ClickUp قوالب تطوير البرمجيات مصممة لتطوير البرمجيات عالية الجودة. وهي تأتي مع فئات فرعية جاهزة للاستخدام وقابلة للتخصيص بالكامل وتساعد على تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية لإدارة المشروع مع طرق العرض والحالات والحقول المخصصة.

تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك باستخدام قالب تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية من ClickUp

قالب ClickUp KPI يجعل قياس مؤشرات الأداء الرئيسية أمرًا في غاية السهولة سواء كنت شركة ناشئة أو شركة قائمة. باستخدام هذا القالب، يمكنك:

البقاء على اطلاع على أهم نقاط البيانات الخاصة بك - كل ذلك في مكان واحد لجميع مطوري البرامج لديك

الحصول على رؤية واضحة لجهود فريق التطوير لديك من خلال تتبع التقدم المحرز مقابل الأهداف

تحديد الاتجاهات وتتبع وقياس التقدم المحرز في مؤشرات الأداء الرئيسية لمؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك باستخدام مخطط مرئي

إليك الطريقة ClickUp لفرق تطوير البرمجيات يبسط قياس مؤشرات الأداء الرئيسية:

ضع الأهداف : قم بصياغة أهداف قابلة للقياس والتحقيق تتماشى مع أهدافك طويلة وقصيرة المدى

: قم بصياغة أهداف قابلة للقياس والتحقيق تتماشى مع أهدافك طويلة وقصيرة المدى لوحة القيادة : حدد المقاييس التي تناسب احتياجاتك على أفضل وجه واستخدم لوحة التحكم لتتبعها

: حدد المقاييس التي تناسب احتياجاتك على أفضل وجه واستخدم لوحة التحكم لتتبعها أنشئ المقاييس : تتبع المقاييس بنفسك أو استخدم أدوات التحليلات الآلية لتتبع الأداء في الوقت الفعلي

: تتبع المقاييس بنفسك أو استخدم أدوات التحليلات الآلية لتتبع الأداء في الوقت الفعلي حلل النتائج: استخدم عرض مخطط جانت جانت أو عرض اللوحة لتحليل النتائج وتعديل الأهداف حسب الحاجة

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تأثير ضمان الجودة على مؤشرات الأداء الرئيسية لتطوير البرمجيات ## تأثير ضمان الجودة على مؤشرات الأداء الرئيسية لتطوير البرمجيات

يجب أن يكون ضمان الجودة محوريًا في قياس مقاييس تطوير البرمجيات، بدءًا من تحديد العيوب الأمنية إلى اختبار البرمجيات لتحديد الأخطاء.

تضمن عملية الاختبار المنظمة والموثوقة قيام فريق التطوير بإصلاح جميع الأخطاء والمشاكل قبل أن يستخدم العميل منتجك/برنامجك.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التسليم الأمثل للجودة يقلل من وقت إعادة صياغة التعليمات البرمجية ويقلل من معدل الأخطاء ونسبة اكتشاف الأخطاء. لهذا السبب أوصينا بتحسين ضمان الجودة من أجل عمليات تطوير برمجيات سريعة وسلسة.

قم بقياس مؤشرات الأداء الرئيسية لتطوير البرمجيات لتعظيم فرصك في إنجاز مشروعك

تطوير البرمجيات عملية تكرارية تتطلب مراقبة وتعديلات متكررة لضمان نجاح المشروع. إن وضع مؤشرات الأداء الرئيسية لتطوير البرمجيات يبقي الجميع مسؤولاً ويضمن تركيز جهود تطوير البرمجيات على أهداف العمل.

وهي بمثابة نجم الشمال لفرق تطوير البرمجيات، حيث تقيس التقدم اليومي وتساعد القيادة والمديرين على فهم الصورة الأكبر بشكل أفضل.

ادمج برنامج ClickUp لإدارة المشاريع مع عملية تسليم البرمجيات لقياس التقدم المحرز وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية وتعديلها حسب الحاجة وتحسين عملية التطوير. اشترك في ClickUp مجانًا لتعيين مؤشرات الأداء الرئيسية لتطوير البرمجيات وتتبعها.