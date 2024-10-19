أفضل ممارسات إدارة مشاريع البرمجيات: نصائح للنجاح

إدارة مشاريع البرمجيات تغطي كل شيء من جمع متطلبات العميل إلى تطوير البرنامج واختباره وتوثيقه وتسليمه في الوقت المحدد.

وعلى الرغم من أنه أمر مهم نوعًا ما، إلا أن الجميع لا يقوم بذلك بشكل صحيح طوال الوقت.

_مثل معظم الناس الذين لا يستطيعون التعامل مع ميولنير مثل ثور! 😜 😜

لكن لا تقلق.

في هذا المقال، ستكتشف ما هي إدارة مشاريع البرمجيات ولماذا هي مهمة. سنقوم بعد ذلك باستكشاف ما يدخل في فريق إدارة مشاريع البرمجيات و العمليات المختلفة متضمنة

_المنتقمون يتجمعون!

ما هي إدارة مشاريع البرمجيات؟

إدارة مشاريع البرمجيات هي مجموعة فرعية من إدارة المشاريع التقليدية التي تساعدك على تخطيط مشاريع البرمجيات وتنفيذها وتتبعها والتحكم فيها وإكمالها.

عادةً ما تكون إدارة المشاريع في تطوير البرمجيات يتضمنجمع متطلبات العميل _فريق مثل المنتقمون!

C. عرض التقويم : جدولة مهام مشروعك عن طريق إضافة تواريخ البدء والاستحقاق لمساعدتك في إنشاء مخرجات البرامج في الوقت المحدد.

D. الأولويات : قم بتعيين أولويات مهام مشروعك كأولويات عاجلة أو عالية أو عادية أو منخفضة بناءً على مدى أهمية إنجاز المهمة لتقدم المشروع.

4. التعاون في المشروع

تحتاج إدارة مشروع البرمجيات إلى تعاون فعال لمنع أي ثغرات في التواصل والعثرات التي يمكن أن تظهر مع مرور الوقت.

أنت بحاجة إلى إبقاء جميع أعضاء فريقك وأصحاب المصلحة على اطلاع دائم وإرسال التحديثات ذات الصلة بآخر المستجدات تطورات المشروع . يضمن القيام بذلك أن يكون الجميع على نفس الصفحة.

باستخدام أداة تعاون مثل ClickUp، يمكنك الاستفادة من العديد من الميزات مثل:

A. التعليقات : تعيين التعليقات إلى أي عضو من أعضاء الفريق في مساحة العمل تداخل الردود على النحو التالي تعليقات مترابطة إضافة ردود الفعل و التنسيق تعليقاتك لنقل أكبر قدر ممكن من المعلومات.

تعيين تعليقات للمستخدمين لإنشاء عناصر إجراءات سريعة.

B. اكتشاف التعاون : اعرف متى يقوم أعضاء الفريق الآخرون بعرض المهمة نفسها التي تقوم بها أو التعليق عليها أو تحريرها.

C. عرض الدردشة : ما إذا كنت تريد مناقشة تحديثات المشروع أو خطط لمشاهدة مسلسل المنتقمون، توفر طريقة عرض الدردشة مساحة لجميع أنواع المحادثات.

D. البريد الإلكتروني ClickApp : إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بالمشروع مباشرةً ضمن المهام.

إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني مباشرة من ClickUp.

E. مقطع : إنشاء تسجيلات الشاشة مع الصوت من أي مكان في مساحة العمل لشرح الأمور لفريقك

F. تكامل سلاك : إنشاء المهام وإدارتها مباشرةً من محادثات Slack الخاصة بك.

قم بتوصيل حسابي ClickUp و Slack في ثوانٍ معدودة.

G. تكبير التكامل : استضافة الاجتماعات من داخل مهامك والحصول على إشعار بالاجتماعات القادمة.

H. المشاركة العامة : مشاركة الجداول الزمنية الخاصة بك, الخرائط الذهنية , الخرائط والمزيد مع أعضاء فريق ClickUp، أو أصحاب المصلحة، أو أي شخص من خارج مساحة العمل .

5. إدارة موارد المشروع

أي شيء يشارك في عملية تطوير البرمجيات يمكن اعتباره مورداً. على سبيل المثال، الموارد البشرية, أدوات تطوير البرمجيات والأجهزة وغيرها

ومن الأهمية بمكان إدارة موارد مشروعك بحكمة حيث أن سوء تخصيص الموارد قد يؤدي إلى إبطاء مشروعك ويؤدي إلى الكثير من التكاليف غير الضرورية.

_تخيل ماذا كان سيحدث إذا لم يقم المنتقمون بتخصيص مواردهم بشكل صحيح عند محاولة استعادة أحجار إنفينيتي؟

كان سيؤدي ذلك إلى نهاية العالم، حرفياً

لفعالية إدارة موارد المشروع هناك بعض الأمور التي يمكنك القيام بها، مثل

تحديد الموارد التي تحتاجها والتأكد من أنها جاهزة للعمل

تخصيص المهام وفقًا لتوافر أعضاء الفريق، بحيث يكون لدى الجميع العدد المناسب من المهام على جدول أعمالهم 🍽

قم بإعداد نظام لتوليد طلبات الموارد عند الحاجة إلى مورد ما وإلغاء تخصيصه عند تلبية الحاجة

لحسن الحظ، يمكن ل ClickUp تبسيط إدارة الموارد لك

إليك نظرة سريعة على كيفية ذلك برنامج إدارة المهام يساعدك على إدارة الموارد

A. عرض عبء العمل : احصل على فكرة عن مدى انشغال أعضاء فريقك ومعرفة من منهم مشغول ومن لديه وقت فراغ.

B. عرض الصندوق : سحب وإسقاط المهام بين الموارد المختلفة لإدارة الفرق بشكل أكثر فعالية.

C. الملفات الشخصية : عرض المهام التي أنجزها أحد أعضاء الفريق، وما الذي يعمل عليه حاليًا، وما الذي سيتولاه لاحقًا.

ما عليك سوى النقر على اسم أحد المستخدمين في ClickUp للاطلاع على تفاصيل ما يعملون عليه.

6. مراقبة المشروع

يتيح لك تتبع و مراقبة تقدم مشروع البرنامج باستمرار مراقبة تقدم مشروع البرنامج بشكل استباقي.

كما يساعد ذلك أيضًا في الحفاظ على زخم الفريق، مما يتيح لك معرفة ما إذا كان بإمكانك إكمال المشاريع بشكل واقعي في الوقت المحدد.

يعد تتبع مشاريع البرمجيات ومراقبتها والتحكم فيها أمرًا مريحًا للغاية في ClickUp مع ميزات مثل:

A. لوحات المعلومات : مراقبة أداء المشروع مع إمكانية التخصيص الأدوات التي توفر رؤى حول الأشخاص والمشروعات والحالات والعمليات السريعة وغيرها.

قم بإنشاء لوحة معلومات مثالية لأي مشروع من خلال التخصيص باستخدام أدوات إعداد التقارير.

B. تتبع الوقت : تتبع كم الوقت الذي استغرقه إنهاء مهمة محددة حتى تتمكن من تحليل أداء الفريق ووضع توقعات أفضل للمشاريع المستقبلية.

C. الحالات المخصصة : إنشاء حالات مخصصة للمشروع واستخدامها للحصول على لمحة سريعة عن تقدم المشروع.

D. نبض : احصل على نظرة عامة مباشرة على مستويات نشاطك الداخلي أو فرق العمل عن بُعد على مدار اليوم

E. التكامل بين GitHub-ClickUp : دمج جميع جيثب في ClickUp لتتبع الأخطاء والإبلاغ عن المشكلات بسرعة.

7. إدارة محفظة المشاريع

في إدارة محفظة المشاريع ، سيقوم مدير المشروع بتحليل محفظة مشاريع الشركة بأكملها لقياس كفاءة وفعالية عمليات مشاريع البرمجيات.

وهذا غالباً ما يؤدي إلى إعادة تخصيص الموارد أو إجراء تعديلات على عمليات مشاريع البرمجيات.

لحسن الحظ، ClickUp هو تطبيق لإدارة المشاريع مزود بوظائف تساعدك في إدارة محفظة المشاريع.

_كيف؟

ما عليك سوى إضافة المحفظة القطعة إلى لوحة التحكم الخاصة بك!

باستخدام هذه الأداة، ستحصل من خلال هذه الأداة، على عرض Hawkeye-view لجميع مبادرات مشروعك، بدءًا من استراتيجية المشروع وحتى اكتماله.

استخدم أداة المحفظة في ClickUp من أجل:

تنظيم أهداف الفريق: الإشراف و إدارة إصدارات المنتجات وأهداف الشركة والحملات التسويقية وغير ذلك من مكان واحد

الإشراف و إدارة إصدارات المنتجات وأهداف الشركة والحملات التسويقية وغير ذلك من مكان واحد صياغة استراتيجية عملك: أضف قوائم المهام وحددها وحدد أولوياتها لتتماشى مع أهداف فريقك البرمجي

أضف قوائم المهام وحددها وحدد أولوياتها لتتماشى مع أهداف فريقك البرمجي أبقِ الجميع على اطلاع: شارك حافظاتك مع مختلف أصحاب المصلحة لتقديم نظرة عامة على ما يجري

## نهاية اللعبة 💥

نظراً لاتساع نطاق إدارة مشاريع البرمجيات، قد يبدو الأمر صعباً للغاية في البداية.

ولكن لا بأس بذلك.

فمع وجود أداة مثل ClickUp إلى جانبك، تصبح إدارة مشاريع البرمجيات سهلة للغاية!

يمكنك استخدام التسلسل الهرمي لإدارة المهام بفعالية, تقديرات الوقت للتنبؤ بالوقت الذي ستستغرقه مهمة المشروع, لوحات المعلومات لتحليل حالة المشروع الخاص بك، واستخدام الكثير من ميزات قوية .

وعلاوة على ذلك، يمكنك التعاون في مشاريع غير محدودة مع فريقك على الخطة المجانية! عزز قوتك مع ClickUp مجانًا اليوم _لإخراج مشاريعك البرمجية من الحديقة