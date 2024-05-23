كيفية توفير الوقت والحصول على نتائج أفضل من خلال مراجعة الكود

توقف لحظة وفكر في عملك. هل قمت بعمل جيد؟

بغض النظر عن إجابتك على هذا السؤال، فإن ما قمت به للتو هو شكل من أشكال المراجعة، وهي أساس التقدم.

تساعد المراجعات الفرق على تقييم أدائها وقياس النتائج وتحديد الثغرات ودمج استراتيجيات التحسين. من التقييمات السنوية إلى خطط تحسين الأداء، تجري المؤسسات المراجعات بعدة طرق.

إحدى هذه الممارسات داخل فرق تطوير البرمجيات هي مراجعة الكود.

في هذا المنشور على المدونة، نستكشف ما هي المراجعة وكيف تساعدك وكيف يمكنك دمج عمليات مراجعة الكود في ممارسات هندسة البرمجيات لديك.

ما هي مراجعة الكود؟

مراجعة الكود هي عملية فحص منهجي لكود شخص ما بواسطة مطور واحد أو أكثر بهدف تحديد الأخطاء التي تم تجاهلها في مرحلة التطوير الأولية.

في سبعينيات القرن الماضي، قدم مايكل فاجان، مصمم برمجيات، عملية لفحص الكود. ومنذ ذلك الحين، تم تكييفها وتحسينها من قبل الأجيال اللاحقة من المطورين.

تعد مراجعة الكود فعالة في ضمان:

التوافق مع متطلبات التصميم

الامتثال لمعايير الترميز

اكتشاف الأخطاء في مرحلة مبكرة من العملية

تبادل المعرفة بين أصحاب المصلحة طوال دورة حياة التطوير

قابلية الصيانة والأمان

الجودة الشاملة للبرامج والحد الأدنى من الديون التقنية

من حيث المبدأ، توفر مراجعة الكود مزايا استثنائية. ومع ذلك، اعتمادًا على احتياجاتك وأهدافك وأنظمتك الحالية، قد تكون بعض أنواع مراجعة الكود أكثر فائدة من غيرها. دعنا نرى كيف.

أنواع مراجعة الكود

من طباعة الكود ومراجعته باستخدام قلم تمييز إلى تشغيل الكود من خلال محررات الكود، هناك عشرات الطرق التي يمكنك من خلالها إجراء مراجعة الكود. فيما يلي أكثر الأساليب شيوعًا التي تتبعها فرق تطوير البرمجيات الحديثة.

مراجعة رسمية للكود

هذه عملية مراجعة كود منظمة، وتسمى أيضًا فحص البرمجيات.

العملية : تتضمن المراجعة الرسمية للكود التخطيط، والنظرة العامة، والتحضير، واجتماع الفحص، وإعادة العمل، وعادة ما يقودها منسق في اجتماع

قابلية التطبيق : هذه العملية رائعة عندما تكون المعايير عالية للغاية، مثل الامتثال في قطاعات مثل الرعاية الصحية أو المالية

المزايا : فعالة وشاملة في اكتشاف العيوب في وقت مبكر

التحديات: صارمة وتستغرق وقتًا طويلاً

مراجعة غير رسمية للكود

أقل رسمية من المراجعة التقليدية، تتضمن هذه العملية قيام واحد أو أكثر من الزملاء بمراجعة شفرة المصدر على مكاتبهم.

العملية : يشارك المطورون أكوادهم مع زملائهم للمراجعة

قابلية التطبيق : رائعة للتدريب وتوجيه المطورين المبتدئين

المزايا : سريعة وفعالة للغاية في اكتشاف الأخطاء

التحديات: تفتقر إلى الدقة والتوثيق التي تتميز بها المراجعات الرسمية

مراجعة طلب السحب

هذا أمر شائع في أنظمة التحكم في الإصدارات الموزعة مثل Git، حيث يقوم المطورون بدفع تغييرات الكود إلى فرع مستودع مشترك.

العملية : يقوم أعضاء الفريق الآخرون بمراجعة التغييرات قبل دمجها في الفرع الرئيسي.

قابلية التطبيق : للفرق الموزعة التي تتبع سير عمل التكامل والنشر المستمر

المزايا : تسهل تقديم الملاحظات غير المتزامنة وضمان الجودة قبل دمج الكود الجديد

التحديات: بدون التعاون في الوقت الفعلي، قد يتأخر التعلم

البرمجة الثنائية

هذه تقنية مرنة لتطوير البرمجيات حيث يعمل مبرمجان معًا على جهاز كمبيوتر واحد.

العملية : يقوم أحد المطورين، وهو المحرك، بكتابة الكود بينما يقوم الآخر، وهو المراقب أو الموجه، بمراجعة كل سطر من الكود في نفس الوقت. يمكنهم تبديل الأدوار بانتظام.

قابلية التطبيق : مثالي للمشكلات البرمجية المعقدة التي تتطلب تعاون عدة عقول

المزايا : يمكن لعملية المراجعة في الوقت الفعلي اكتشاف الأخطاء مبكرًا ومشاركة المعرفة داخل الفريق

التحديات: من الناحية الثقافية والسلوكية، قد يكون البرمجة الثنائية غير مريحة لأعضاء الفريق، وبالتالي تصبح غير فعالة

مراجعة الكود بمساعدة الأدوات

هذه عملية مراجعة آلية للكود تستعين بمختلف الأدوات المصممة خصيصًا لهذا الغرض.

العملية : تقوم الأدوات بمسح الكود بحثًا عن أنواع معينة من الأخطاء وانتهاكات المعايير والثغرات الأمنية

قابلية التطبيق : رائعة عند نقص الوقت أو الموارد

المزايا : قابلة للتكرار بدرجة عالية وسريعة وفعالة من حيث التكلفة

التحديات: لا يمكنه التعامل مع الأكواد المعقدة التي تتطلب قدرات التفكير النقدي؛ غالبًا ما يكون مفيدًا كعملية مساعدة بدلاً من بديل لمراجعة الأكواد يدويًا

أياً كانت طريقة مراجعة الكود التي تختارها لمؤسستك، فإن أهميتها لا يمكن إنكارها.

أهمية مراجعة الكود

في جوهرها، تساعد مراجعات الكود على التخلص من الأخطاء. فهي تعترف بحدود المطور الفردية وتسعى إلى تعزيز قدراته بشكل منهجي. لا تعزز مراجعة الكود الكود فحسب، بل تعزز عملية تطوير البرمجيات بأكملها. وإليك كيف.

تحسين اكتشاف الأخطاء: تساعد مراجعات الكود بشكل أساسي في اكتشاف أخطاء البرامج ونقاط الضعف قبل دمج قاعدة الكود الرئيسية. يكتشف الفحص من قبل الزملاء تسربات الذاكرة ومشاكل التزامن أو ممارسات الكود غير الآمنة.

الاختبار: تعزز مراجعة الكود نتائج الاختبار السريع من خلال التغذية الراجعة المستمرة حول المنتج حتى قبل وصوله إلى مرحلة الاختبار. وبالتالي، تقلل من خطورة العيوب التي تظهر أثناء الاختبارات الرسمية.

التحسين المستمر: في إطار عمل سكرم، يتم دمج مراجعات الكود في دورة التطوير من أجل التحسين المستمر. بفضل مراجعات الكود، تكتشف فرق سكرم المشكلات وتصلحها في وقت مبكر، مما يتيح إنتاج منتجات جاهزة للتسليم.

جودة البرمجيات: مراجعة الكود هي إجراء وقائي يعزز أمان البرمجيات وموثوقيتها، ويقلل من مخاطر الأخطاء المكلفة والمشكلات الضارة بعد النشر.

إنتاجية المطورين: يساهم تحديد المشكلات وحلها بشكل استباقي في تبسيط عملية الاختبار. كما يتيح للمختبرين والمطورين التركيز على السيناريوهات الأكثر تعقيدًا وتجارب المستخدمين بدلاً من الأخطاء الوظيفية الأساسية.

استفد من كل هذه المزايا والمزيد من خلال اتباع عملية مراجعة كود منظمة. فيما يلي نقطة البداية.

خطوات إجراء مراجعة الكود

مراجعة الأكواد من قبل الزملاء هي خطوة بسيطة وفريدة من نوعها تتمثل في مراجعة سطور الأكواد للتأكد من جودتها ومطابقتها لمعايير البرمجة. ولكن لكي تكون هذه المراجعة فعالة، هناك عدة خطوات يجب اتخاذها قبلها وبعدها. دعونا نلقي نظرة عليها بالترتيب.

خطط لمراجعة الكود

قبل البدء في المراجعة، جهز نفسك للنجاح بخطة شاملة.

حدد النطاق والأهداف

حدد أجزاء قاعدة الكود التي تحتاج إلى مراجعة

قم بتعيينها للمراجعين (أو لنفسك)

حدد الجدول الزمني للإنجاز

مع وجود خطة واضحة، يمكنك تنظيم عملية المراجعة وتحديد توقعات واضحة.

فهم الكود

لمراجعة شيء ما، عليك فهمه. ابدأ بالسياق — تحدث إلى المطور عن الميزة التي يعمل على تطويرها، ونهج الحل الذي يتبعه، وما إلى ذلك. تعرف على وظائف الكود ومتطلباته.

اطلع على جميع المعلومات المتاحة من الوثائق ذات الصلة أو قصص المستخدمين أو مواصفات التصميم قبل قراءة الكود. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات، يمكنك أيضًا استخدام نماذج فرق البرامج لجمعها. هذه الخطوة حاسمة لإجراء مراجعة مفيدة.

تحقق من الكود

اسحب أحدث كود من نظام التحكم في الإصدارات للتأكد من أنك تطلع على أحدث التغييرات. هذا يمنع مراجعة كود قديم تم تعديله بالفعل.

تشغيل الكود

إذا أمكن، قم بتنفيذ الكود لترى سلوكه أثناء العمل. يساعدك ذلك على تحديد أي مشكلات واضحة في الوظائف قد لا تظهر بمجرد قراءة الكود.

راجعها

قم بتقييم الكود للعثور على إجابات للأسئلة التالية.

هل الأمر سهل الفهم؟ يجب أن يكون الكود الجيد واضحًا بذاته ومزودًا بتعليقات مناسبة عند الضرورة

هل يتبع معايير وأعراف الترميز المحددة؟

هل من السهل صيانتها؟ تحقق من التصميم المعياري واستخدام الأنماط وقابلية التوسع

هل تنفذ الوظائف المقصودة بشكل صحيح؟

هل ستواجه مشكلات في الأداء؟ تحقق من عدم وجود حسابات غير ضرورية أو استخدام مفرط للذاكرة أو مشكلات في قابلية التوسع

هل هو آمن؟ ابحث عن الثغرات الأمنية الشائعة مثل حقن SQL أو البرمجة النصية عبر المواقع أو تسرب البيانات

هل يوجد اختبار وحدة أو اختبار آلي كافٍ لتغطية التغييرات الجديدة؟

ناقش المشكلات والتعليقات

إذا أظهرت مراجعة الزملاء مشكلات، ناقشها مع المطور. إذا كنت تعمل في فريق موزع، يمكنك استخدام برنامج ملاحظات المنتج لتقديم توجيهات بشكل غير متزامن.

لإجراء المراجعات المتزامنة، قم بإعداد اجتماعات أو جلسات ثنائية لمناقشة الأمور.

تمكين العمل

بناءً على مراجعة الكود والتعليقات، يجب على المطور إجراء التغييرات اللازمة. قد تكون بعضها تعديلات بسيطة على الكود. وقد تتضمن بعضها إعادة كتابة كاملة لإنشاء الوظيفة بطريقة أكثر أناقة وسهولة في القراءة والصيانة.

الموافقة والدمج

بمجرد الانتهاء من التعليقات، قم بالموافقة على الكود لدمجه في قاعدة الكود الرئيسية.

في بعض الحالات، خاصة بعد المراجعات الكبرى، من المفيد إجراء مراجعة متابعة للتأكد من أن التغييرات التي تم إجراؤها بعد المراجعة الأولية مرضية ولا تسبب مشكلات جديدة.

التفكير والتحسين

بعد المراجعة، فكر في العملية واجمع التعليقات من المشاركين. يمكنك استخدام ذلك لتحسين مراجعات الكود في المستقبل.

على الرغم من بساطتها الظاهرة، فإن مراجعة الأكواد هي أنشطة مكثفة وعرضة لمختلف التحديات. فيما يلي أكثر التحديات التي من المرجح أن تواجهها.

كيفية تجنب التحديات الشائعة في مراجعة الكود

تعد مراجعات الكود تقنية وسلوكية في الوقت نفسه. من الناحية التقنية، تتضمن قراءة الكود وتشغيله للتأكد من سلامته. ومن الناحية السلوكية، تتضمن تقديم الملاحظات وتلقيها، واتخاذ الإجراءات، وتعديل العمليات المستقبلية. قد يكون هذا صعبًا عند الجمع بينهما.

فيما يلي بعض التحديات الأكثر شيوعًا التي تواجهها الفرق في مراجعة الكود.

1. مجموعات التغييرات الكبيرة: قد يكون مراجعة كميات هائلة من التعليمات البرمجية في وقت واحد أمرًا مرهقًا وغير فعال.

👉كن مرنًا. شجع التغييرات الصغيرة والتدريجية. قسّم الميزات الكبيرة إلى أجزاء يمكن إدارتها ويمكنك مراجعتها ودمجها بشكل منفصل.

2. سياق غير كافٍ: بدون سياق مناسب، قد لا يفهم المراجعون القصد من الكود، مما يؤدي إلى مراجعات أقل فعالية.

👉 قم بتضمين وصف موجز لكل تغيير في الكود، مع ربطه بالوثائق ذات الصلة أو التذاكر أو وثائق التصميم. استخدم التعليقات المضمنة لشرح "سبب" القرارات غير الواضحة المتعلقة بالكود.

3. التحيز الشخصي: قد تكون المراجعات ذاتية، وتتأثر بالتفضيلات الشخصية بدلاً من هدف تحسين جودة الكود.

👉 ضع معايير وإرشادات موثقة للترميز والتزم بها. تأكد من أن فريق تطوير البرامج يتفق بشكل جماعي على هذه المعايير.

4. قيود الوقت: قد يستعجل المطورون في فحص الأكواد بسبب ضيق المواعيد النهائية، مما قد يؤثر على جودة المراجعة.

👉 جدول مراجعات الكود مثل أي مهمة حاسمة وخصص وقتًا محددًا لها في الجدول الزمني للمشروع.

5. نقص الخبرة: قد لا يمتلك المراجعون دائمًا الخلفية أو الخبرة اللازمة لمراجعة أجزاء معينة من الكود بشكل فعال.

👉 أشرك عدة مراجعين يتمتعون بمهارات متكاملة، وفكر في تدوير مهام المراجعة لتوزيع المعرفة في المجال على جميع أعضاء الفريق.

بعد ذلك، دعنا ننتقل إلى الجزء الأكثر أهمية: كيف يمكنك تطبيق مراجعة الكود في فريق الهندسة لديك.

أفضل الممارسات الفعالة لمراجعة الكود

إذا كنت قد قرأت حتى الآن، فأنت مقتنع بالفعل بفوائد مراجعة الكود وترغب في تعلم كيفية القيام بها بشكل صحيح. نحن هنا لمساعدتك.

1. ادمجها في إدارة مشاريع البرمجيات الخاصة بك

تنظر بعض الفرق إلى مراجعة الكود على أنها خطوة خارج دورة حياة تطوير البرمجيات. خاصةً عندما يتبعون مراجعات غير رسمية للكود، يمكن أن يتم ذلك بشكل غير مباشر. وهذا خطأ.

لإجراء مراجعات فعالة لرموز الزملاء، قم بدمجها في خط أنابيب التطوير. إذا كنت تستخدم بالفعل أداة لإدارة المشاريع مثل ClickUp لإدارة التطوير، فقم بدمج مراجعة الرموز كخطوة أو مرحلة أو حالة داخلها.

حالات مخصصة في ClickUp لدمج مراجعة الكود في سير العمل

2. خطط بدقة

أظهر لمراجع الكود ما يحتاج إلى مراجعته. تحتوي بعض أفضل أدوات إدارة المشاريع بالفعل على ميزات تجمع جميع المعلومات معًا.

ضع إطارًا واضحًا وأهدافًا لكل جلسة مراجعة

أدرج كل ما يحتاج المراجع إلى التركيز عليه

أبرز معايير القبول

نظم العملية على أداة إدارة مشاريع البرامج الخاصة بك

أرشفة المراجعات السابقة للحفاظ على الاستمرارية والمساءلة

يقلل هذا النهج المنظم من احتمالية إغفال المشكلات الحرجة، ويعزز دقة المراجعات، ويساعد على تتبع التحسينات بمرور الوقت.

قائمة مهام ClickUp قوالب لعمليات مراجعة الكود القابلة للتكرار

3. تبسيط سير العمل

لا أحد يحب الخطوات الإضافية في عمله. لذا، تأكد من أن مراجعة الكود جزء لا يتجزأ من سير العمل.

أضف حالة مخصصة لمراجعة الكود بعد مرحلة العمل قيد التنفيذ أو مرحلة التطوير

قم بتعيين مراجعي الكود بناءً على حجم عملهم وتوافرهم

دمج أدوات خط الإنتاج مع أداة إدارة المشاريع لتشغيل عمليات فحص تلقائية للرموز عند إنشاء طلبات الالتزام أو السحب

أتمتة الإشعارات للمطورين والمراجعين بشأن الأعمال القادمة

أنشئ قوالب لتطوير البرامج لدعم مراجعات الكود في المستقبل

اربط طلبات السحب والالتزامات والفروع بـ مهام Github وشاهد جميع أنشطة Github مباشرة في ClickUp

4. شجع التواصل الاستباقي

يؤدي التواصل الواضح بين أعضاء الفريق إلى حل معظم مشكلات الكود في عدد أقل من التكرارات.

على سبيل المثال، بدلاً من مجرد القول "هذا الرمز غير صحيح"، يمكن للمراجع أن يشرح ما هو الخطأ، ولماذا هو مهم، وكيف يمكن تحسينه، وربما يقدم أمثلة على الرموز أو مراجع.

هذا النهج يوضح التصحيحات اللازمة ويعزز التعلم والتعاون.

سيكون توحيد كل هذه التعليقات في سياق المهمة بمثابة نقطة تحول. تم تصميم عرض الدردشة في ClickUp لتمكين ذلك بدقة.

الشفافية في التواصل مع ClickUp لفرق البرمجيات

ليس كل مهمة تقييم مشروع تحتاج إلى أن تتم يدويًا اليوم.

أتمتة المراجعات: يمكنك أتمتة معظم عملية مراجعة الكود بشكل فعال وموفر للتكلفة باستخدام أدوات الكود القائمة على الذكاء الاصطناعي. يمكن لهذه الأدوات تحليل كميات هائلة من الكود بسرعة لتحديد الأنماط أو الحالات الشاذة أو الانحرافات عن أفضل الممارسات التي قد يكون من الصعب على المراجعين البشريين اكتشافها وتستغرق وقتًا طويلاً.

أتمتة إدارة المراجعة: بالإضافة إلى استخدام أفضل برامج تحرير الكود لمراجعة قاعدة الكود نفسها، يمكنك أيضًا أتمتة عدد من المهام المحيطة. على سبيل المثال، يساعد ClickUp Brain في:

الحصول على إجابات فورية للأسئلة المتعلقة بالمهام والمشاريع والشركة

توثيق عمليات مراجعة الكود

تلخيص الوثائق الداخلية

إنشاء قوائم مرجعية مفيدة وعناصر عمل

إرسال تحديثات حول التقدم المحرز إلى الفريق

احصل على إجابات في لمح البصر مع ClickUp Brain

6. التعلم والتحسين المستمر

تتبع الأخطاء والمشكلات التي يتم اكتشافها في مراجعات الكود. حدد الأنماط. على سبيل المثال، إذا استخدم مطور : بدلاً من ؛ مما يؤدي إلى حدوث مشكلات، يمكنك ربما إعداد تصحيح تلقائي. إذا كان كود معين يتسبب بانتظام في مشكلات في الأداء، يمكنك إجراء تحليل للأسباب الجذرية.

لا تعامل مراجعة الكود بمعزل عن تقييم جزء معين من الكود. اعتبرها طريقة لتعزيز عمليات جودة الكود كمنظمة.

لوحات معلومات Sprint على ClickUp

تحسين الكود من خلال تبسيط مراجعات الكود باستخدام ClickUp

القول بأن مراجعة الكود تحسن جودة المنتج هو تقليل من شأنها. في الواقع، لمراجعة الكود تأثير إيجابي هائل في جميع المجالات.

بالنسبة للمطورين، سواء كانوا خريجين جدد أو أفرادًا ذوي خبرة كبيرة، تعد مراجعة الكود هدية. فمن خلال مراجعة الكود، يحصل الجميع على منظور جديد لعملهم، وعلى تعليقات من أشخاص أكثر دراية أو خبرة أو تنوعًا.

بالنسبة للمراجع، تعد مراجعة الأكواد استراحة صحية من البرمجة، دون الابتعاد كثيرًا عن العمل. فهي تتيح لهم توسيع خبراتهم إلى ما وراء الميزات التي يعملون عليها.

بالنسبة لمحلل الجودة، تعتبر مراجعات الكود خط الدفاع الأول. يتم التعامل مع الأخطاء الصغيرة، مما يتيح لهم اختبار المشكلات الأعمق المتعلقة بالأداء وقابلية التوسع.

ما لم تجعلها مهمة روتينية تجعل حياة كل عضو في الفريق أسوأ، فإن إدخال مراجعات الكود سيواجه أقل قدر من المقاومة.

تأكد من أن ذلك مفيد لجميع المعنيين من خلال دمجه في خطط التطوير الخاصة بك. قم بإعداد بعض الاختبارات التلقائية. اجعل جميع المعلومات متاحة ويمكن الوصول إليها. سهّل التواصل في الوقت الفعلي دون عناء.

افعل كل هذا وأكثر مع منصة إدارة المشاريع ClickUp لفرق تطوير البرمجيات.

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الأسئلة الشائعة حول عملية مراجعة الكود

1. ما هو مثال مراجعة الكود؟

مراجعة الكود هي عملية فحص منهجي لكود شخص ما بواسطة مطور برمجيات واحد أو أكثر بهدف تحديد الأخطاء التي تم تجاهلها في مرحلة التطوير الأولية.

تركز المراجعة الجيدة للكود على تقديم الملاحظات وتحسين عمل المطور. على سبيل المثال، إذا أغفل مطور خطأ قسمة صفرية في الكود، فيمكن للمراجع أن يعلق قائلاً:

"لا تتعامل الوظيفة مع الحالات التي يتم فيها تمرير قائمة فارغة كمدخلات. سيؤدي ذلك إلى حدوث خطأ "ZeroDivisionError" عند محاولة القسمة على صفر. أضف فحصًا للتأكد من أن القائمة ليست فارغة قبل إجراء القسمة."

2. ما هي أنواع مراجعة الكود الثلاثة؟

أكثر ثلاثة أنواع من مراجعات الكود شيوعًا هي:

مراجعة رسمية للكود

البرمجة الثنائية

مراجعة الكود تلقائيًا باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي

3. كيف تكتب مثالاً على مراجعة الكود؟

تتضمن كتابة المراجعات النظيرة تقديم ملاحظات على الكود، عادةً ضمن منصة استضافة الكود أو أداة المراجعة. لكتابة مراجعة جيدة: