كيفية رفع مستوى الإنتاجية باستخدام تدوين اليوميات النقطية

تستيقظ كل صباح، وأنت مفعم بالطاقة والتركيز، وجاهز للتعامل مع يومك بكفاءة عالية. لم تعد تشعر بالإرهاق بسبب قوائم المهام التي لا نهاية لها والأولويات المبعثرة. ألا يمكنك فهم ذلك؟ حسنًا، استعد لذلك!

هذا هو الواقع بالنسبة لملايين الأشخاص الذين اكتشفوا قوة تدوين اليوميات.

نظام المذكرات النقطية - الذي يُطلق عليه أيضًا اسم BuJo - هو ممارسة إنتاجية تجمع بين تدوين اليوميات التقليدية وقوائم المهام. يطلق بعض الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي على BuJo اسم ابن العم الروحي ل KonMari. فبينما يساعدك هذا الأخير على تنظيم مساحتك المادية، يساعدك الأول على تنظيم عقلك.

من خلال الجمع بين شيء رتيب مثل إدارة المهام والتعبير الإبداعي، أصبح تدوين اليوميات الرتيب اتجاهاً إنتاجياً يتماشى مع بعض ممارسات الرعاية الذاتية الرئيسية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين - بما في ذلك اليقظة الذهنية واليوغا وممارسة أخرى لتدوين اليوميات، وهي صفحات الصباح.

ويكشف بحث بسيط على يوتيوب أو إنستغرام عن آلاف مقاطع الفيديو والمنشورات من مجتمع المذكرات اليومية التي تشرح كيفية إنشاء صفحات يومية تشرح بالتفصيل ما يمكنك تضمينه في إدخالاتك اليومية. هذا هو مدى انتشاره!

مع وجود الكثير من المعجبين بها، فهي بالتأكيد طريقة إنتاجية تستحق التجربة.

ما هو تدوين اليوميات الرصاصة؟

التدوين اليومي هو طريقة تنظيم تناظرية تستخدم دفتر ملاحظات بسيط ل تتبع مهامك وخططك وأفكارك حتى تتمكن من متابعة يومك وحياتك بنية وتركيز

مبتكر تطور في إدارة المشاريع واليوميات، فهو يقدم مفاهيم مثل:

التسجيل السريع: طريقة مختصرة لالتقاط الملاحظات بسرعة باستخدام الرموز والاختصارات

طريقة مختصرة لالتقاط الملاحظات بسرعة باستخدام الرموز والاختصارات المجموعات: قوائم مواضيعية لأشياء مثل الأفلام التي يجب مشاهدتها أو الكتب التي يجب قراءتها

قوائم مواضيعية لأشياء مثل الأفلام التي يجب مشاهدتها أو الكتب التي يجب قراءتها سجل المستقبل: أقسام مخصصة لتحديد الأهداف والتخطيط للأحداث المستقبلية

يساعدك هذا النظام القابل للتخصيص على التغلب على الحمل الزائد للمعلومات من خلال دمج المهام والأفكار والتأملات في مكان واحد، مثل التقويم الشهري، مما يقلل من التوتر ويعزز الإنتاجية.

ووفقًا لرايدر كارول، الذي اخترع هذه الطريقة، فإن دفتر اليوميات النقطي هو _"جزء منه تنظيم، وجزء آخر بحث عن الروح، وجزء آخر نسج الأحلام".

تاريخ تدوين اليوميات النقطية

وفقًا لموقعه على شبكة الإنترنت، أطلق رايدر كارول فيديو قصير يشرح فيه مجلة الرصاصة في 2013. وسرعان ما بدأت مواقع مثل LifeHack.org وFastCo في الحديث عن الفيديو الذي انتشر بسرعة كبيرة.

في عام 2014، أطلق كارول حملة كيك ستارتر لتمويل موقعه الإلكتروني (bulletjournal.com) ومنح كل داعم دفتر ملاحظات من Leuchtturm مصمم لطريقة المذكرات النقطية.

وبحلول عام 2017، أصبح هذا المفهوم شائعًا جدًا لدرجة أن كارول ألقى محاضرة في TEDx حول هذا الموضوع. وفي عام 2018، أصدر في عام 2018 كتاب طريقة دفتر اليوميات الرصاصة: تتبع الماضي، وترتيب الحاضر، وتصميم المستقبل والذي سرعان ما أصبح من أكثر الكتب مبيعًا على مستوى العالم.

وقد أدى ذلك إلى إطلاق كارول دفتر ملاحظات مصاحب له في عام 2021.

واليوم، يضم مجتمع تدوين اليوميات على موقع ريديت، r/bujo، أكثر من 375,000 مشترك. وكثيراً ما يشارك المعجبون مقاطع فيديو على يوتيوب ومنشورات اجتماعية حول دفتر يومياتهم.

قراءة مقترحة: مجلة الرصاصة بقلم رايدر كارول

لمعرفة المزيد عن طريقة تدوين اليوميات النقطية وكيف يمكنها تحسين حياتك، اقرأ طريقة اليوميات النقطية: تتبع الماضي، وترتيب الحاضر، وتصميم المستقبل بقلم رايدر كارول.

عبر أمازون الكتاب متوفر بأكثر من 28 لغة وقد أشاد به الجميع في مجتمع الإنتاجية. ولكن لا أحد يستطيع شرح الأطروحة أفضل من المؤلف نفسه:

<< كل دفتر يوميات يصبح مجلدًا آخر في قصة حياتك. هل تمثل الحياة التي تريد أن تعيشها؟ وإذا لم يكن كذلك، فاستفد من الدروس التي تعلمتها لتغيير السرد في المجلد التالي

رايدر كارول

يتعمق الكتاب في مفهوم "الحياة المتعمدة"، حيث تركز على ما هو أكثر أهمية وتخلق حياة تتماشى مع قيمك. ينقسم الكتاب إلى ثلاثة أجزاء:

تتبع الماضي : إنشاء سجل لأفكارك ومهامك وإنجازاتك

: إنشاء سجل لأفكارك ومهامك وإنجازاتك تنظيم الحاضر : تطوير نظام لإدارة مهامك اليومية وإيجاد الوضوح في حياتك

: تطوير نظام لإدارة مهامك اليومية وإيجاد الوضوح في حياتك تصميم المستقبل: وضع أهداف ذات مغزى وتقسيمها إلى خطوات قابلة للتنفيذ

يتضمن الكتاب أيضًا العديد من النصائح المفيدة، مثل التسجيل السريع (لتدوين الملاحظات السريعة) وتخصيص دفتر اليومية لإنشاء نظامك الخاص.

بشكل عام، يمكن أن يكون كتابًا رائعًا للقراءة لأي شخص يتطلع إلى معرفة المزيد عن المفهوم الأصلي لتدوين اليوميات قبل أن تقوم وسائل التواصل الاجتماعي ومعلّمو الإنتاجية بتكييفه إلى النسخة الأكثر شيوعًا التي أصبحت شائعة هذه الأيام.

المكونات الأساسية لتدوين اليوميات النقطية

يعتمد تدوين اليوميات على بعض العناصر الأساسية - بعضها يستخدم يوميًا للتنظيم والمراجعة، بينما يوفر البعض الآخر خارطة طريق سنوية.

المجموعات: وهي عبارة عن قائمة من المهام أو مجموعة من الصفحات المخصصة لموضوعات محددة - مثل هدف أو هواية أو مشروع الفهرس: يعمل هذا الفهرس كجدول محتويات، حيث يسرد جميع صفحاتك المهمة وأرقام الصفحات المقابلة لها لسهولة الرجوع إليها سجل المستقبل: يقدم هذا نظرة عامة سنوية لتتبع الأحداث القادمة وأعياد الميلاد والمواعيد النهائية على مدار الأشهر السجل الشهري: هذا السجل مخصص لتفاصيل الشهر الحالي، وعادةً ما يحتوي على شبكة تقويم للأحداث وقائمة بالمهام والأهداف الأكثر تفصيلاً السجل اليومي: هذا هو مخططك اليومي حيث تسجل فيه المهام والأولويات اليومية

يقترح كارول أيضًا استخدام هذه الرموز لتحديد حالة المهمة أو أولويتها:

نقطة (-) للإشارة إلى مهمة ما

صليب (x) للإشارة إلى أن المهمة قد اكتملت

علامة النجمة (*) لتمييز مهمة هامة

دائرة (o) للتمييز بين مهمة وحدث ما

علامة أكبر من (>) للإشارة إلى أنك تقوم بنقل المهمة إلى اليوم أو الأسبوع التالي

علامة أقل من (<) للإشارة إلى أنك تنقل مهمة إلى اليوم أو الأسبوع السابق

على الرغم من أن هذه هي اللبنات الأساسية للمفكرة النقطية، إلا أنه يمكنك أيضًا تخصيصها باستخدام بعض أدوات التتبع أو المذكرات المصغرة. بعض الأمثلة على ذلك:

متتبع الامتنان

مخطط الوجبات

متتبع الميزانية والمصروفات

روتين العناية بالبشرة

متتبع العادات

الخيارات لا حصر لها.

فوائد تدوين اليوميات

إن أفضل ما في تدوين اليوميات هو أنه متتبع شامل بالإضافة إلى طقوس الرعاية الذاتية. فهو لا يستغرق وقتاً طويلاً مثل تدوين خمس صفحات كل يوم، ويتناول كلاً من أهدافك العملية وصحتك النفسية في مكان واحد.

مدرب الحياة البريطاني ومؤسس نوادي الحياة نينا غرونفيلد تقول:-

تصفية ذهنك بشيء مثل دفتر يومياتك يساعدك على التركيز والبقاء أكثر هدوءًا.

نينا غرونفيلد

إليك بعض الطرق التي يمكن لطريقة بوجو أن تحسن حياتك للأفضل:

نظام شخصي : تمنحك BuJo الحرية في إضافة شخصيتك إلى قائمة المهام حتى تتمكن من إنشاء نظام يناسبك

: تمنحك BuJo الحرية في إضافة شخصيتك إلى قائمة المهام حتى تتمكن من إنشاء نظام يناسبك مزيد من الوضوح : حيث يساعدك تدوين اليوميات على تقسيم الأهداف الكبيرة إلى أجزاء صغيرة الحجم، مما يساعدك على التركيز على ما يهمك حقًا

: حيث يساعدك تدوين اليوميات على تقسيم الأهداف الكبيرة إلى أجزاء صغيرة الحجم، مما يساعدك على التركيز على ما يهمك حقًا تنظيم الوقت : يمكن أن تكون إدارة الوقت بين العمل والمهام والمشاغل والمشاغل الأخرى أمراً صعباً. يمكن أن يساعدك تدوين يومياتك على تصور مهامك ومواعيدك النهائية حتى تتمكن من جدولة يومك وتجنب التدافع في اللحظة الأخيرة

: يمكن أن تكون إدارة الوقت بين العمل والمهام والمشاغل والمشاغل الأخرى أمراً صعباً. يمكن أن يساعدك تدوين يومياتك على تصور مهامك ومواعيدك النهائية حتى تتمكن من جدولة يومك وتجنب التدافع في اللحظة الأخيرة تتبع العادات : سواءً كان الأمر يتعلق ببدء صف لياقة بدنية جديد أو تعلم لغة، يمكنك إنشاء نظام في دفتر يومياتك لتتبع التقدم المحرز والبقاء متحمساً. بالإضافة إلى أن دفتر يومياتك لن يجعلك تشعر بالذنب

: سواءً كان الأمر يتعلق ببدء صف لياقة بدنية جديد أو تعلم لغة، يمكنك إنشاء نظام في دفتر يومياتك لتتبع التقدم المحرز والبقاء متحمساً. بالإضافة إلى أن دفتر يومياتك لن يجعلك تشعر بالذنب مكتبة الموارد : يمكن أن يكون دفتر اليوميات أيضًا مكانًا رائعًا لتتبع قوائم القراءة الخاصة بك، مثل الكتب والمقالات والموارد الأخرى التي تريد حفظها لوقت لاحق. على سبيل المثال، إذا كنت تعمل في مجال التسويق، فقد ترغب في حفظ قالب كتابة المحتوى أو إطار عمل لتحديد المواقع يمكنك الرجوع إليه لاحقًا

: يمكن أن يكون دفتر اليوميات أيضًا مكانًا رائعًا لتتبع قوائم القراءة الخاصة بك، مثل الكتب والمقالات والموارد الأخرى التي تريد حفظها لوقت لاحق. على سبيل المثال، إذا كنت تعمل في مجال التسويق، فقد ترغب في حفظ قالب كتابة المحتوى أو إطار عمل لتحديد المواقع يمكنك الرجوع إليه لاحقًا التأملات اليومية: يمكن أن يكون تدوين اليوميات اليومية مساحة للتفكير والتحقق من نفسك. يمكن أن تساعدك المراجعات الأسبوعية على تحديد مجالات التحسين وتعديل أهدافك - وهو ما يعزز اليقظة الذهنية في أقل من 15 دقيقة يوميًا

والآن، دعنا نقدم لك بعض النصائح حول كيفية بدء رحلتك مع تدوين اليوميات.

نصائح لتدوين اليوميات النقطي الفعال

الأمر المتعلق بتدوين اليوميات - مثل جميع طرق الرعاية الذاتية - هو أنك تتحسن مع الممارسة. ولكن إليك بعض النصائح التي ستساعدك على البدء في تدوين يومياتك الجديدة.

خصص وقتًا للمراجعة الصباحية والمسائية

ادمج دفتر يومياتك في روتينك اليومي لبناء الاتساق. يمكن أن تكون جلسات المراجعة مفيدة للغاية هنا.

المراجعة الصباحية (5-10 دقائق)

راجع سجلك اليومي (والسجل الأسبوعي) لليوم التالي

حدد أولويات المهام وسلط الضوء على أي شيء مهم

خصص بعض الوقت المركز للمهام المهمة

المراجعة المسائية (5-10 دقائق)

فكّر في يومك. هل أكملت جميع مهامك؟

ترحيل المهام غير المنجزة إلى سجل اليوم التالي أو سجل الأسبوع التالي

قم بتدوين أي ملاحظات أو أفكار أو تأملات من يومك

املأ سجلات التتبع ودفتر الامتنان الخاص بك (إذا كان لديك واحد)

قم بتنسيق التخطيطات

وفر الوقت والجهد من خلال إنشاء تخطيطات يمكن تكرارها بسهولة في يوميات فارغة. يمكنها تحسين عملية كتابة دفتر يومياتك، ولن تضطر إلى التفكير في تصميمات أو موضوعات أو أفكار جديدة لكل شهر أو تخطيط. شيء واحد يمكنك القيام به هو استخدام المطبوعات من الموارد عبر الإنترنت.

هل تريد أن تفعل ذلك بنفسك؟ صمم قالبًا واحدًا لكل من سجلاتك الشهرية، والسجلات الأسبوعية، والسجلات اليومية، والمتتبعات المختلفة. امسحها ضوئيًا وأعد استخدامها لكل الشهور. في نهاية العام، يمكنك تجليدها في دفتر ملاحظات.

فكرة أخرى هي شراء المذكرات النقطية المنسقة مسبقًا. ومع ذلك، قد تفتقر إلى المرونة.

استثمر في أدوات مكتبية عالية الجودة

نظرًا لأن تدوين اليوميات النقطية عملية تناظرية، فإن الأدوات المناسبة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في تجربة تدوين اليوميات النقطية. إليك ما يجب مراعاته:

دفتر الملاحظات: اختر دفتر ملاحظات بجودة عالية وورق مقاوم للنزيف يمكن أن يتحمل الأقلام وأقلام التظليل والرسومات. يمكن أن يساعدك دفتر الملاحظات الشبكي أيضًا في إنشاء تخطيطات نظيفة ومنسقة بدون مسطرة

اختر دفتر ملاحظات بجودة عالية وورق مقاوم للنزيف يمكن أن يتحمل الأقلام وأقلام التظليل والرسومات. يمكن أن يساعدك دفتر الملاحظات الشبكي أيضًا في إنشاء تخطيطات نظيفة ومنسقة بدون مسطرة الأقلام وأقلام التظليل: اختر الأقلام التي تكتب بسلاسة ولا تخترق الورق. يمكن أن تساعدك أقلام التظليل على تصنيف المهام أو تمييز المعلومات المهمة بصرياً.

اختر الأقلام التي تكتب بسلاسة ولا تخترق الورق. يمكن أن تساعدك أقلام التظليل على تصنيف المهام أو تمييز المعلومات المهمة بصرياً. عناصر فنية أخرى : قم بتخزين شريط الواشي, الملاحظات اللاصقة والملصقات وأقلام التلوين حتى تتمكن من تجميل دفتر يومياتك إذا كنت ترغب في ذلك

: قم بتخزين شريط الواشي, الملاحظات اللاصقة والملصقات وأقلام التلوين حتى تتمكن من تجميل دفتر يومياتك إذا كنت ترغب في ذلك حقيبة: أضف كيسًا إلى الجزء الخلفي من دفتر يومياتك لتخزين بذرة التذاكر أو الملاحظات أو أي تذكارات أخرى تريد الاحتفاظ بها كتذكار

ابدأ صغيرًا

يتعلق تدوين اليوميات الرصاصة بإنشاء نظام يناسبك. لا تحاول نسخ الفروق التفصيلية التي تراها على الإنترنت. فبالنسبة لمعظم هؤلاء الأشخاص، يعد تدوين اليوميات النقطية وظيفة أكثر من كونه ممارسة للرعاية الذاتية.

إليك كيفية تسهيل الأمر:

ابدأ بسجل مستقبلي أساسي وسجل شهري

تتبع بعض المهام الأساسية كل يوم

أضف تدريجيًا متتبعات أو عناصر أخرى كلما شعرت بالراحة مع النظام

تذكر أن دفتر يومياتك النقطي هو أداة شخصية، لذا يمكنك الاستمتاع بتخصيصه كما يحلو لك!

الاستخدام الشائع وأمثلة على تدوين اليوميات النقطية

إليك كيفية ممارسة الممارسين الحقيقيين للمجلة النقطية وصقل هذه التقنية. سيمنحك هذا أفكارًا لتخصيص دفتر يومياتك الخاصة.

انتشار شهري

انتشار بسيط وممتع يسهل صنعه ويبدو جيداً. بالإضافة إلى ذلك، لن تحتاج إلى أي لوازم فنية إضافية.

عبر بينتيريست هل تريدين شيئًا أكثر بساطة؟ إليك هذا الطبق البسيط الخالي من الرتوش الذي يمكنك إعداده في أقل من خمس دقائق.

عبر بينتيريست

تخطيط أسبوعي

يمكن أن يكون هذا التخطيط الأسبوعي الأساسي مع المهام والمشاريع وحتى التقويم إضافة رائعة (وغير معقدة) إلى قوالب BuJo الخاصة بك.

عبر بينتيريست ومع ذلك، إذا كنت تشعر بالإبداع، فهذا أيضًا شيء يمكنك تجربته:

عبر بينتيريست والآن بعد أن قمنا بتغطية الأساسيات، إليك بعض أدوات التتبع التي يمكنك تضمينها لجعل دفتر يومياتك أكثر تميزاً.

1. متتبع العادات

يساعدك متتبع العادات على تصور اتجاهات عاداتك، مثل متى تكون منتجاً ومتى لا تكون كذلك. يمكنك أيضًا دمجه مع متتبع الحالة المزاجية لتحديد كيفية تأثير حالتك المزاجية على عاداتك.

عبر بينتيريستقالب تعقب العادات الشخصية من ClickUp يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا إذا كنت تبحث عن بديل رقمي لتعقب العادات. تحميل هذا القالب

2. مخطط الوجبات

إضافة شعبية أخرى ل BuJo هي مخطط الوجبات. فهو يجعل الإجابة على سؤال "ماذا نأكل اليوم" أسهل ويمكن أن يساعدك أيضاً في التخطيط للتسوق من البقالة.

عبر بينتيريستقالب تخطيط الوجبات في ClickUp يمكن أن يكون أداة رائعة للتخطيط لوجباتك مسبقاً وتناول طعام صحي أكثر.

تبسيط عملية التسوق من البقالة وتنظيم الوصفات وإعداد الوجبات باستخدام قالب تخطيط الوجبات من ClickUp

يتضمن القالب مساحة لك لتخطيط وجباتك للأسبوع، وإنشاء قائمة تسوق البقالة، وتتبع المكونات. يمكنك أيضاً استخدامه للتعاون مع الآخرين في تخطيط الوجبات. تنزيل هذا القالب

3. تعقب النفقات

لنختتم هذا القسم بمتعقب النفقات المفيد للغاية. يساعدك القالب أدناه، على سبيل المثال، على تصنيف نفقاتك إلى نفقات ثابتة ومتغيرة ويمنحك صفحة لتتبع مدخراتك.

عبر بينتيريستقالب الميزانية الشخصية ل ClickUp يمكن أن يساعدك أيضًا على تتبع دخلك ونفقاتك بدقة أكبر، ويتيح لك تحديد المجالات التي يمكنك فيها تقليص الإنفاق، ويشجعك على الادخار لتحقيق أهدافك.

تتبع أمورك المالية وتقدمك على الطريق نحو تحقيق قدر أكبر من الاستقلال المالي مع نموذج الميزانية الشخصية من ClickUp

استخدمه للبدء في إنشاء ميزانية والالتزام بها. تنزيل هذا القالب

التحديات في استخدام تدوين اليوميات النقطية

بينما تمنحك طريقة تدوين اليوميات النقطية منفذاً لتتبع أهدافك والتعبير عن نفسك بطريقة إبداعية، إلا أنها لا تخلو من بعض التحديات:

العثور على نظامك : يوفر التدوين اليومي النقطي الكثير من المرونة، وهو ما قد يكون مربكًا في البداية. قد يستغرق الأمر بعض الوقت لتجربة تخطيطات وأدوات تعقب مختلفة - العادة والمزاج والعمل والامتنان - لمعرفة أي منها تحتاج إلى تضمينها في دفتر يومياتك

: يوفر التدوين اليومي النقطي الكثير من المرونة، وهو ما قد يكون مربكًا في البداية. قد يستغرق الأمر بعض الوقت لتجربة تخطيطات وأدوات تعقب مختلفة - العادة والمزاج والعمل والامتنان - لمعرفة أي منها تحتاج إلى تضمينها في دفتر يومياتك البقاء ثابتًا : إن تدوين اليوميات هو عادة يومية ذات فائدة طويلة الأمد، لذا عليك الالتزام بها يومًا بعد يوم

: إن تدوين اليوميات هو عادة يومية ذات فائدة طويلة الأمد، لذا عليك الالتزام بها يومًا بعد يوم مقارنة انتشارك مع الآخرين : تمتلئ وسائل التواصل الاجتماعي بمخطوطات اليوميات النقطية الإبداعية بشكل لا يصدق. هذا يمكن أن يجعل دفتر يومياتك يبدو وكأنه ليس جيدًا بما فيه الكفاية

: تمتلئ وسائل التواصل الاجتماعي بمخطوطات اليوميات النقطية الإبداعية بشكل لا يصدق. هذا يمكن أن يجعل دفتر يومياتك يبدو وكأنه ليس جيدًا بما فيه الكفاية البحث عن الكمال : يمكن أن يؤدي التركيز على الجماليات في مجتمع تدوين اليوميات الرصاصة إلى الكثير من التكرار. تذكر، من المفترض أن تكون أداة وظيفية وليس عملاً فنياً

: يمكن أن يؤدي التركيز على الجماليات في مجتمع تدوين اليوميات الرصاصة إلى الكثير من التكرار. تذكر، من المفترض أن تكون أداة وظيفية وليس عملاً فنياً تتبع الوقت : قد يستغرق إعداد وصيانة دفتر اليوميات النقطي بعض الوقت، خاصةً عندما تبدأ في البداية. كن واقعيًا بشأن مقدار الوقت الذي يمكنك تخصيصه لها كل يوم. وابدأ بالأساسيات فقط. يمكنك إضافة التخطيطات المعقدة وأدوات التتبع لاحقًا

: قد يستغرق إعداد وصيانة دفتر اليوميات النقطي بعض الوقت، خاصةً عندما تبدأ في البداية. كن واقعيًا بشأن مقدار الوقت الذي يمكنك تخصيصه لها كل يوم. وابدأ بالأساسيات فقط. يمكنك إضافة التخطيطات المعقدة وأدوات التتبع لاحقًا تنقل المهام: إن تدوين اليوميات عبارة عن كتابة وإعادة كتابة الأشياء. من المحتمل أن تقوم بنقل الأحداث من العرض السنوي إلى العرض الشهري إلى العرض الأسبوعي ونقل المهام من يوم إلى آخر، وهكذا. قد يكون هذا مملاً

للتغلب على هذه التحديات، لدينا حل يمكن أن يجعل تدوين اليوميات النقطية ممتعاً.

كيفية تنفيذ التدوين اليومي النقطي في ClickUp

يمكن أن تخلق الفروق المثالية للصور - مع أشرطة الواشي والتخطيطات ذات الطابع الخاص والملصقات - المعروضة على الإنترنت إحساسًا بالضغط لأي شخص جديد على تدوين اليوميات النقطية (أو أولئك الذين لا يميلون إلى الفن).

فجأة، أنت تركز أكثر على جماليات الانتشار الخاص بك وإنشاء مجلات رصاصية متقنة بدلاً من الغرض الرئيسي منها - تنظيم حياتك. بالإضافة إلى أن إنشاء هذه التخطيطات شهرًا بعد شهر قد يستغرق الكثير من الوقت.

عبر ريديت الحل لهذه المعضلة؟ الذهاب رقميًا مع يومياتك .

أحد الخيارات هو استخدام ClickUp، وهي منصة للإنتاجية وإدارة المهام. فهي توفر تطبيقاً للجوال، وقوالب، وحتى مساعدة الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في تنظيم حياتك بشكل أفضل.

بالإضافة إلى ذلك، مع أداة مثل ClickUp، لن تضطر إلى تدوين المهام من جديد في كل مرة تعيد فيها جدولة المهام.

ها هو مات راغلاند يوضح للناس كيف يقوم بتدوين يومياته باستخدام ClickUp.

وسنوضح لك كيف يمكنك القيام بذلك أيضاً - في أربع خطوات بسيطة.

1. قم بإنشاء قائمة مهام رئيسية (تسمى أيضًا تفريغ الدماغ)

يمكنك الذهاب إلى مهام النقر فوق المهام وأنشئ قائمة بكل ما تريد القيام به. أضف جميع مهامك - الكبيرة والصغيرة والهوايات والعمل - إليها. لا يهم أي جانب من جوانب حياتك تغطيها أو متى تخطط للقيام بها.

أضف جميع مهامك مع تواريخ الاستحقاق إلى مهام ClickUp Tasks

يمكنك أيضًا إنشاء قسم منفصل للمناسبات - أعياد الميلاد والمناسبات السنوية والرحلات. ويمكنك تصنيف هذه المهام بناءً على أولويتها أو جانبها في حياتك باستخدام العلامات.

2. نقل المهام إلى عرض التقويم

الآن بعد أن أضفت تاريخ استحقاق لكل مهمة، يمكنك التبديل إلى عرض تقويم ClickUp التخطيط الشهري بسيط، أليس كذلك؟

اعرض مهامك كتخطيط شهري في ClickUp باستخدام عرض التقويم

3. إعداد سجل يومي

بعد ترتيب قائمة مهامك الشهرية، فإن الخطوة التالية هي إنشاء سجل يومي. يمكنك استخدام قالب المخطط اليومي ClickUp لتتبع عاداتك اليومية إلى جانب المهام المحددة التي أضفتها لهذا اليوم.

خطط ليومك وابقَ على المسار الصحيح مع قالب المخطط اليومي ClickUp

باستخدام هذا القالب، يمكنك

إعداد مهام متكررة لعادات مثل ممارسة الرياضة أو تناول الفيتامينات

مثل ممارسة الرياضة أو تناول الفيتامينات تصنيف المهام بعلامات مخصصة حتى تتمكن من تحديد ما إذا كانت المهمة متعلقة بالعمل أو شخصية بسرعة

حتى تتمكن من تحديد ما إذا كانت المهمة متعلقة بالعمل أو شخصية بسرعة استعرض جميع المهام في التقويم حتى تحصل على رؤية شاملة لكيفية سير يومك

حتى تحصل على رؤية شاملة لكيفية سير يومك مراقبة التقدم المحرز في عاداتك باستخدام متتبع التقدم أو حتى الأهداف الرئيسية

يوفر استخدام هذا القالب أيضاً العديد من المزايا:

تقليل مستويات التوتر

تحسين إدارة الوقت

سهولة تحديد أولويات المهام

تعزيز التواصل والتعاون

زيادة الإنتاجية

داخل القالب، يمكنك أيضًا إضافة حالات مخصصة (مفتوحة ومكتملة)، وطرق عرض مخصصة (جميع المهام، والتقويم، وابدأ هنا)، وحقول مخصصة لتتبع مهامك اليومية والبقاء منظمًا. كن مطمئنًا، سيجعلك هذا القالب أكثر إنتاجية في مهامك اليومية. قم بتنزيل هذا القالب

4. تدرب على اليقظة الذهنية مع ClickUp Docs

والآن بعد أن انتهيت من الجوانب التنظيمية، فإن الخطوة التالية هي إضافة يومياتك، مثل صفحات اليقظة الذهنية أو يوميات الامتنان، إلى ClickUp Docs . يمكنك إما إنشاء ويكي في المستندات مع صفحة جديدة لكل إدخال أو ببساطة استخدام جدول بالتاريخ وإدخال الامتنان الخاص بك.

أضف صفحات متداخلة لتدوين أفكارك أو إضافة إدخالات الامتنان باستخدام ClickUp Docs

يمكنك أيضًا استخدام ClickUp Brain -مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج في ClickUp- للبحث عن المهام أو حتى مساعدتك في قوالب العصف الذهني والمطالبات أو تحليل إدخالات يومياتك.

اجعل تدوين اليوميات النقطية أكثر تفاعلية مع ClickUp Brain

بصرف النظر عن هذا، يمكنك استخدام ClickUp Docs لأشياء مثل التسجيل السريع, بناء موضوعاتك أو قائمة المجموعات، والمزيد.

انطلق رقميًا مع تدوين يومياتك باستخدام ClickUp

إذا كنت من الأشخاص الذين يفضلون الأدوات الرقمية على الأدوات التناظرية ولكنك لا تزال ترغب في الاستفادة من تدوين اليوميات النقطية، فإن ClickUp يمكن أن يساعدك بالتأكيد.

بالإضافة إلى ذلك، مع أدوات مثل ClickUp Brain، يمكنك الحصول على المزيد من التحليلات بشأن تقدمك اليومي، والحصول على إجابات لأسئلة مثل عدد الأيام المتتالية التي أكملت فيها عادة ما، والمزيد. اشترك في ClickUp مجاناً واحصل على إعداد دفتر يومياتك في أقل من 20 دقيقة.