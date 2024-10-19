10 تطبيقات للمذكرات الرقمية لتدوين اليوميات الرقمية في عام 2025

غالبًا ما يكون تدوين اليوميات وسيلة قوية لتسجيل ملاحظاتك وفهم نقاط قوتك وقياس مدى تقدمك بمرور الوقت. بمساعدة تطبيقات المذكرات الرقمية، أصبح من الأسهل من أي وقت مضى إنشاء وتخصيص تجربة تدوين اليوميات الرقمية (أو البوجو) الخاصة بك بشكل كامل.

هناك عدد لا نهائي من تطبيقات تدوين اليوميات وخيارات تطبيقات المذكرات لكل ما تحتاجه. ولكن مع وجود العديد من الخيارات، كيف تعرف أي منها مناسب لك؟

من خلال هذا الدليل، نقدم لك أفضل الخيارات عندما يتعلق الأمر بالانتقال من المذكرات الورقية إلى تطبيق اليوميات الرقمية.

دعنا نعثر على تطبيق تدوين اليوميات الرقمي المثالي لاحتياجاتك. 🖊️

ما الذي يجب أن تبحث عنه في تطبيق تدوين اليوميات الرقمية؟

من السهل بدء يومياتك في أي تطبيق لتدوين الملاحظات - كل ما تحتاجه هو صفحة فارغة. ومع ذلك، توفر تطبيقات تدوين اليوميات وظائف وسهولة الاستخدام والتتبع بمرور الوقت وقابلية التخصيص.

أثناء مقارنتك لأفضل تطبيقات تدوين اليوميات، ضع في اعتبارك:

الأسلوب: هل يروق لي أسلوب التطبيق؟

هل يروق لي أسلوب التطبيق؟ سهولة الاستخدام: هل يحتوي البرنامج على واجهة سهلة الاستخدام للحفاظ على يومياتك اليومية أو أي محتوى آخر عبر أجهزة متعددة؟

هل يحتوي البرنامج على واجهة سهلة الاستخدام للحفاظ على يومياتك اليومية أو أي محتوى آخر عبر أجهزة متعددة؟ الميزات: هل يحتوي تطبيق اليوميات الرقمية هذا على جميع الميزات المجانية أو المميزة التي أحتاجها؟

هل يحتوي تطبيق اليوميات الرقمية هذا على جميع الميزات المجانية أو المميزة التي أحتاجها؟ السعر: هل يوجد إصدار مجاني وهل يحتوي على كل ما أحتاجه؟

هل يوجد إصدار مجاني وهل يحتوي على كل ما أحتاجه؟ التخصيص : هل يمكنني تخصيص تصميم دفتر يومياتي؟ هل يمكنني استخدام الألوان أو صور GIF أو الملصقات لجعل التجربة أكثر متعة؟

: هل يمكنني تخصيص تصميم دفتر يومياتي؟ هل يمكنني استخدام الألوان أو صور GIF أو الملصقات لجعل التجربة أكثر متعة؟ التوافق : هل هو تطبيق لنظام ماك أو متوافق مع جهاز أندرويد؟ هل يمكنك استخدام تطبيق iOS الخاص به عبر الأجهزة المحمولة (iPhone أو iPad)؟ هل هو متاح فقط في متجر تطبيقات Apple App Store أو متجر Google Play؟ هل يوجد أيضًا إصدار ويب أو إصدار لسطح المكتب؟

: هل هو تطبيق لنظام ماك أو متوافق مع جهاز أندرويد؟ هل يمكنك استخدام تطبيق iOS الخاص به عبر الأجهزة المحمولة (iPhone أو iPad)؟ هل هو متاح فقط في متجر تطبيقات Apple App Store أو متجر Google Play؟ هل يوجد أيضًا إصدار ويب أو إصدار لسطح المكتب؟ الخصوصية: هل يوفر التطبيق خاصية معرف اللمس أو الحماية بكلمة مرور؟

يبحث الجميع عن شيء مختلف في تطبيق اليوميات الرقمية. قد ترغب في واجهة مبسطة دون أي تشتيت للانتباه. بينما يفضل مستخدمون آخرون خيارات التخصيص والألوان والملصقات الرقمية و ملاحظات لاصقة .

أيًا كان النهج الذي تفضله، فهناك تطبيق لتدوين اليوميات يناسبك.

أفضل 10 تطبيقات لليوميات الرقمية لاستخدامها في عام 2024

هل أنت مستعد لتحسين تجربة تدوين يومياتك الرقمية؟ إليك قائمتنا لأفضل التطبيقات المتاحة اليوم.

يمنحك كل منها مكاناً آمناً وآمناً لكتابة ملاحظاتك اليومية، لذا ابحث عن الميزات التي تلبي احتياجاتك في تدوين يومياتك.

1. ClickUp #### الأفضل لليوميات التعاونية

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استخدم أوامر القطع وتحرير النص المنسق لتنظيم ملاحظاتك بسرعة في مستندات ClickUp Docs

ClickUp هي أداة مفيدة للغاية للإنتاجية وإدارة المشاريع والتسجيل وثائق المشروع . وهو أيضًا منزل مثالي لدفتر يومياتك الرقمي. مع الميزات التي تجعل إنشاء المستندات وتتبع التقدم المحرز أسهل، فهو مناسب بشكل طبيعي كتطبيق مخطط رقمي.

استخدم مستندات ClickUp ميزات مثل تنسيق النص المنسق وتضمين الصور والصفحات المتداخلة والإشارات المرجعية لإنشاء نظام تخطيط رقمي يكمل الطريقة التي تكتب بها ويسمح لك بالتقاط كل لحظة من يومك.

استخدم انقر فوق الذكاء الاصطناعي في المستندات كـ مساعد الكتابة لإنشاء أو تلخيص الملاحظات في يومياتك الرقمية. بالإضافة إلى الكتابة، يمكن استخدام ClickUp AI لإنشاء فوري لـ عناصر العمل والمهام الفرعية بناءً على سياق مهامك ومستنداتك.

نظّم سجلات اليوميات الفردية، واستخدم العلامات لتصنيفها، وأنشئ مكتبة من الإدخالات اليومية أو الأسبوعية بمرور الوقت. قرّر ما إذا كنت تريد مشاركة إدخالاتك أو الاحتفاظ باليوميات الخاصة، مع خيارات الخصوصية والمشاركة لكل صفحة.

تجنب التشتت أثناء تدوين يومياتك من خلال تشغيل وضع التركيز المدمج، أو استخدم أداة تعقب الوقت لمراقبة مدة تدوين يومياتك ك تقنية إدارة الوقت .

عندما ترغب في إضافة ملاحظة سريعة أو إنشاء قائمة مهام أو قائمة مراجعة إلى جانب دفتر يومياتك، استخدم ClickUp Notes . يسهل الوصول إلى ملاحظاتك من أي مكان، لذلك لن تفقد أي ملاحظة لاصقة أو إدخال في دفتر الملاحظات مرة أخرى.

تسجيل الملاحظات وتحريرها بتنسيق غني وتحويلها إلى مهام قابلة للتتبع يمكن الوصول إليها من أي مكان في ClickUp Notepad

يتم تحويل إدخالات المفكرة بسهولة إلى مهام قابلة للتتبع مع تواريخ استحقاق في لحظات - وهي مثالية عندما تريد تتبع التقدم المحرز في تحقيق الأهداف، أو تحفيز نفسك على اتخاذ إجراءات، أو إدارة أولوياتك .

ClickUp ليس مثاليًا فقط للمذكرات الشخصية ولكن أيضًا لأغراض العمل. يمكنك استخدامه كـ برنامج توثيق العمليات للاحتفاظ بسجل لإجراءات التشغيل الموحدة والأدلة الإرشادية.

في المنزل، أو في المكتب، أو أثناء التنقل، يمكنك القيام بذلك باستخدام ClickUp. 🙌

أفضل ميزات ClickUp

إنشاء دفتر يوميات يومي أو أسبوعي في ClickUp Docs

تخصيص إدخالات دفتر يومياتك باستخدام الوسائط الغنية وتنسيق النصوص

تنظيم أفكارك باستخدام الرؤوس والإشارات المرجعية والعلامات

البحث من خلال العلامات للعثور على إدخالات اليوميات السابقة

أضف إلى دفتر يومياتك أثناء التنقل باستخدام تطبيق ClickUp للجوال

دمج ميزات أخرى مثل أهداف ClickUp و مهام ClickUp لتحويل دفتر يومياتك الرقمي إلى نظام إنتاجية كامل الميزات

قيود ClickUp

مع وجود العديد من الميزات وخيارات التخصيص، قد يستغرق بعض المستخدمين بعض الوقت لتخصيص دفتر يومياتهم بالكامل بالطريقة التي يريدونها

يعد ClickUp خيارًا رائعًا للمستخدمين الذين يرغبون في تخصيص طريقة تدوين يومياتهم، ولكن قد لا يكون هذا الخيار مثاليًا لمن يريد تجربة تدوين يومية جاهزة

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم

7 دولارات شهرياً لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8700 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8700 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3800 تقييم)

2. اليوم الأول

الأفضل للتأملات اليومية

عبر اليوم الأول يصف Day One نفسه بأنه "تطبيق تدوين اليوميات رقم 1" يفتخر التطبيق بتصميمه العصري والبسيط الحائز على جوائز. يتم تشجيع المستخدمين على تدوين يومياتهم كل يوم واستخدام التطبيق كوسيلة لتدوين يومياتهم أداة استرجاعية التي يمكنك إعادة النظر فيها للتفكير في الأيام السابقة. ✏️

أفضل ميزات اليوم الأول

إضافة الصور والرسومات والصوت والفيديو إلى إدخالات اليوميات

إنشاء يوميات متعددة داخل التطبيق لمجالات مختلفة من حياتك

التركيز على الأمان باستخدام رموز المرور، والأمان البيومتري، والتشفير من طرف إلى طرف

نسخ احتياطي تلقائي مع إمكانية تصدير البيانات بسهولة في أي وقت

قيود اليوم الأول

تم تصميم التطبيق للتدوين اليومي، لذا سيحتاج المستخدمون الذين يريدون تتبع الأهداف أو العادات إلى البحث في مكان آخر

تطبيق Day One هو في الأساس تطبيق لنظامي iOS وأندرويد، لذا فإن إصدار الويب لا يزال في مرحلة تجريبية

سعر تطبيق داي ون

مجاني

القسط: 2.92 دولار شهرياً 2.92 دولار شهرياً

تقييمات ومراجعات اليوم الأول

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

3. ديارو

الأفضل للخصوصية والأمان

عبر ديارو Diaro هو تطبيق يوميات رقمي بسيط يعزز عادة تدوين اليوميات بفضل واجهته سهلة الاستخدام. يمكن للمستخدمين إضافة إدخالات اليومية، وتنظيم الملاحظات، والبحث في الإدخالات السابقة، وإنشاء مكتبة من الصفحات مع مرور الوقت. 📚

Diaro أفضل الميزات

تنظيم إدخالات اليوميات أو اليوميات باستخدام المجلدات والعلامات

إضافة صور ومواقع إلى إدخالات اليوميات

متوافق مع أكثر من 30 لغة

المزامنة بين تطبيق Diaro iOS أو Android وإصدار الويب باستخدام Dropbox

قيود Diaro

لا يتوفر تنسيق النص في تطبيق Diaro، لذا لا يمكنك استخدام الخط الغامق أو المائل أو المائل أو التسطير لتخصيص ملاحظاتك أو إضافة التركيز عليها

أبلغ المستخدمون أنه لا يمكنك الحصول على أكثر من دفتر يوميات داخل التطبيق

أسعار ديارو

مجاني

ديارو محترف : من 8.99 دولار شهرياً

تقييمات ومراجعات ديارو

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

4. ريفلكتلي

الأفضل لتتبع الحالة المزاجية

عبر انعكاس تصف Reflectly نفسها بأنها "أول مجلة ذكية في العالم"، نظرًا لتركيزها على اليقظة الذهنية والصحة العقلية وتتبع الحالة المزاجية. يحصل المستخدمون على إمكانية الوصول إلى مطالبات اليوميات اليومية، وتتبع التقدم، والاقتباسات التحفيزية، والتحديات اليومية.

وإذا كنت تخطط لإدخال تطبيق يوميات رقمي في مكان العمل، فإن تطبيق Reflectly for Work سيصدر قريباً. 💭

أفضل ميزات تطبيق Reflectly

أجب عن الأسئلة اليومية حول حالتك المزاجية ورفاهيتك

احصل على الإلهام للكتابة مع مطالبات اليوميات اليومية

قراءة إدخالات اليوميات السابقة والتفكير فيها

تتبع حالتك المزاجية وعاداتك بمرور الوقت

قيود الانعكاس

يركز التطبيق بشكل كبير على اليقظة الذهنية، لذلك قد لا يكون الخيار الأفضل لتطبيق يوميات رقمي تقليدي

لا يتوفر Reflectly إلا في متجر التطبيقات ومتجر Google Play، ولا يوجد إصدار للويب أو سطح المكتب

أسعار تطبيق Reflectly

مجاناً

الإصدار المميز من Reflectly Premium: من 9.99 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات Reflectly #### تقييمات ومراجعات Reflectly

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

5. مجلة خمس دقائق

الأفضل لتدوين اليوميات السريع

عبر مجلة خمس دقائق يقدم تطبيق "يوميات خمس دقائق" نسخة رقمية من اليوميات المطبوعة الشهيرة. تقوم الفكرة على قضاء خمس دقائق فقط في تدوين يومياتك وتسجيل أفكارك اليومية.

يسهّل التطبيق هذه التدوينات الصغيرة الحجم من خلال مطالبات تدوين اليوميات الموجهة والتذكيرات اليومية والاقتباسات الملهمة والتحديات الأسبوعية لإبقائك متحمسًا. 🎉

أفضل ميزات يوميات خمس دقائق

استخدم العملية الإرشادية لتبسيط تجربة تدوين اليوميات

التنقل باستخدام عرض الجدول الزمني أو التقويم

تتبع تقدمك وأنماطك

تطبيق Five Minute Journal هو تطبيق خاص لتدوين اليوميات مع رمز مرور آمن أو معرف اللمس أو معرف الوجه

قيود يوميات خمس دقائق

لا يحتوي تطبيق Five Minute Journal على إصدار ويب أو نسخة لسطح المكتب، لذا سيحتاج المستخدمون إلى استخدام جهاز iOS أو Android لتدوين يومياتهم

على الرغم من وجود نسخة مجانية، يحتاج المستخدمون إلى خطة مدفوعة لإضافة صور أو فيديو إلى مطالبات اليوميات اليومية

تسعير يوميات خمس دقائق

مجاناً

القسط: من 9.99 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات يوميات خمس دقائق

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

6. مفهوم

الأفضل لقوالب دفتر اليومية القابلة للتخصيص

عبر فكرةفكرة هي مساحة عمل رقمية و تطبيق المخطط مع توفر العديد من قوالب اليوميات وقوالب تعقب العادات مما يجعل من السهل بناء يوميات مخصصة. سواءً كنت تجمع الأفكار والمشاعر أو الأفكار المهمة، يستخدم تطبيق اليوميات الرائع هذا نظامًا بسيطًا قائمًا على النصوص، بحيث يمكنك بناء شيء أكثر شمولاً مع قواعد بيانات لتتبع تقدم إدخالاتك أو مهامك بمرور الوقت. 📈

أفضل ميزات #### Notion

ابدأ من صفحة فارغة أو استخدم قالب دفتر يومياتك لإعداد دفتر يومياتك

قم بتخصيص طريقة يومياتك باستخدام الألوان والصور والعناوين وقواعد البيانات والميزات المضمنة

تنظيم الصور ومقاطع الفيديو والتذكيرات الأخرى من حياتك اليومية والإجازات

إنشاء يوميات متعددة داخل مساحة عمل واحدة

إمكانات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تلخيص إدخالات دفتر يومياتك وتقديم مطالبات والمزيد

قيود مفهوم

يبدو Notion وكأنه أداة لمعالجة الكلمات أكثر من كونه تطبيقًا للألبان، وهو ما قد لا يكون جذابًا بصريًا لمؤلفي اليوميات الشخصية

قد يجد بعض المستخدمين أن مجموعة الميزات داخل تطبيق Notion مربكة في البداية

تسعير تطبيق Notion

مجاني

بالإضافة: 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم

10 دولارات شهرياً لكل مستخدم الشركات: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات #### التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 4,700 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 4,700 تقييم) Capterra: 4.7/5 (1,800+ تقييم)

7. مومنتو

الأفضل لدمج وسائل التواصل الاجتماعي

عبر مومنتو Momento هو تطبيق يوميات رقمي مخصص لنظام iOS فقط يشجعك على تدوين يومياتك اليومية ويجمع المحتوى تلقائيًا من تطبيقات التواصل الاجتماعي الخاصة بك. يستخدم Momento موجزات لسحب المحتوى من تطبيقات مثل Instagram أو Spotify أو Goodreads لمساعدتك على رسم صورة لحياتك في لحظات. 🖼️

مومنتو أفضل الميزات

تنظيم جميع إدخالات يومياتك وذكرياتك في مكان واحد

احصل على عرض أكمل لكل يوم من خلال تكامل الخلاصات من الشبكات الاجتماعية وتطبيقات الترفيه

اختر مشاركة لحظات محددة مع الآخرين

البحث في إدخالات اليوميات السابقة والتفكير فيها

قيود #### قيود مومنتو

يتوفر Momento على نظام iOS فقط، لذا فهو غير متوفر على نظام Android أو الويب أو سطح المكتب

ميزات الأمان المحسّنة مثل رموز المرور أو معرّف اللمس هي ميزات إضافية مدفوعة مع Momento

تسعير #### Momento

مجانًا

القسط: من 14.99 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات Momento

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

8. دايليو

الأفضل لتتبع الحالة المزاجية والنشاط

عبر دايليو يروّج Daylio لنفسه على أنه تطبيق دفتر يوميات رقمي للرعاية الذاتية، مع التركيز على الحالة المزاجية والسعادة وتتبع الأهداف. يُطلب من المستخدمين تحديد حالتهم المزاجية ووصف يومهم و تحديد الأهداف أو الغايات التي يمكنهم قياسها بمرور الوقت. 🌻

دايليو أفضل الميزات

انخرط في الرعاية الذاتية واليقظة الذهنية أثناء تدوين يومياتك باستخدام أداة تعقب المزاج المدمجة

تصور حالتك المزاجية والتقدم الذي تحرزه بمرور الوقت من خلال عروض التقويم الجذابة

احصل على إحصائيات متقدمة وتتبع تقدم أهدافك بمرور الوقت

تخصيص التجربة باستخدام سمات لونية مختلفة

قيود دايليو

تطبيق اليوميات مخصص في المقام الأول لليقظة الذهنية والرعاية الذاتية، لذا فهو ليس للمستخدمين الذين يبحثون عن تطبيقات تدوين اليوميات الرقمية القياسية

لا يتوفر Daylio كتطبيق لسطح المكتب أو المتصفح، لذلك ستحتاج إلى استخدام جهاز iOS أو Android

أسعار دايليو

مجاني

القسط: من 4.99 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات Daylio

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

9. دياريوم

الأفضل ليوميات الوسائط المتعددة

عبر دياريوم Diarium هو تطبيق دفتر يوميات رقمي على الطراز التقليدي. إنه تطبيق متعدد المنصات، مما يعني أنه من السهل بدء يومياتك ومتابعتها أينما كنت. قم بتضمين الصور ومقاطع الفيديو والملاحظات الصوتية، واستخدم تنسيق النص المنسق لتخصيص إدخالاتك. 🙌

Diarium أفضل الميزات

كتابة يوميات يومية أو أسبوعية والتمرير عبر الإدخالات السابقة

أضف المواقع والعلامات لترى أين كنت في عرض الخريطة

احصل على إشعارات بما كنت تفعله في هذا اليوم في السنة السابقة

تخصيص يومياتك باستخدام الألوان والخطوط والعلامات والتكاملات الذكية

قيود اليوميات

يبدو Diarium وكأنه دفتر يوميات تقليدي أكثر من الخيارات المعاصرة والمبسطة الأخرى

لا يوجد تطبيق مدمج لتتبع العادات أو الأهداف، لذلك قد تفضل تطبيقًا آخر لهذا الغرض

تسعير #### تسعير Diarium

مجاني

Lإذا كان محترف : 7.99 دولارًا أمريكيًا

تقييمات ومراجعات دياريوم

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

10. يوميات الشبكة

الأفضل لليوميات المرئية

عبر يوميات الشبكة يوميات الشبكة هي طريقة حديثة ومبسطة لبدء تدوين اليوميات. يستخدم التطبيق مطالبات انعكاسية وقوالب يوميات من أجل جعل العملية أكثر كفاءة . يلهمك تنسيق الشبكة الفريد من نوعه للنظر في جوانب مختلفة من حياتك. 📝

يوميات الشبكة أفضل ميزات #### يوميات الشبكة

تخطي حاجز الكتابة مع تجربة الكتابة الموجهة

بدء يوميات متعددة داخل تطبيق واحد

استخدم المطالبات المضمنة لتعزيز الامتنان والتأمل والتقدم

إضفاء الطابع الشخصي على يومياتك الرقمية باستخدام الملصقات والصور المضمنة وتنسيق النصوص

قيود يوميات الشبكة

قد يفضل بعض المستخدمين نهج تدوين اليوميات التقليدي أكثر من نظامها الفريد

لا توجد نسخة ويب، لذلك ستحتاج إلى جهاز أندرويد أو iOS أو جهاز Mac لاستخدام التطبيق

تسعير يوميات الشبكة

مجاني

مدفوع: 2.99 دولار/شهريًا

يوميات الشبكة تقييمات ومراجعات #### يوميات الشبكة

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

احصل على التنظيم مع أفضل تطبيقات اليوميات الرقمية

أصبح تدوين اليوميات الرقمية أسهل من أي وقت مضى، وهناك الكثير من التطبيقات المتاحة لتحفيزك وتشجيعك على تسجيل حياتك اليومية. سواءً كان تركيزك ينصب على اليقظة الذهنية أو كتابة اليوميات أو تتبع العادات، فهناك تطبيق في هذه القائمة يتناسب مع أهدافك.

انتقل بدفتر يومياتك على الإنترنت إلى المستوى التالي مع نظام الإنتاجية الرقمي المخصص لك عندما جرب ClickUp مجانًا .

ستحصل على مساحة خالية من التشتت ومميزة بالكامل لتسجيل أفكارك ومشاعرك اليومية، والقدرة على تحويل تلك الأفكار إلى أفعال. ✨