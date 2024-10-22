10 بدائل مجانية لـ Sunsama ومنافسين في 2025

سونساما هي أداة للتخطيط اليومي وإدارة المهام موجودة منذ عام 2013. وعلى الرغم من أن تطبيق الويب هذا عمره أكثر من 10 سنوات، إلا أنه لا يزال شائعًا ويتم تحديثه بانتظام.

يحب المعجبون تطبيق التقويم ووظائف إدارة المهام والقدرة على دمج أدوات أخرى مثل Trello و Asana. ولكن ينقصه التكامل مع الأتمتة الأساسية و أدوات الإنتاجية مثل Zapier و Toggl و تيك تيك .

ناهيك عن أنه مكلف للغاية بالنسبة لبعض العاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة، حيث يبلغ سعره الشهري 20 دولارًا أمريكيًا.

وهنا يأتي دور الخيارات المجانية! 👀

يسلط هذا الدليل الضوء على أفضل اختياراتنا لأفضل بدائل Sunsama، مع استكمال الميزات الرئيسية والإيجابيات والسلبيات ومستويات الأسعار.

استمر في القراءة لجعل حياتك أسهل (وأكثر ملاءمة للميزانية).

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل سنساما؟

نحن نتفهم الأمر - اختيار أداة إنتاجية ليس بالأمر السهل، خاصةً عندما تكون ميزانيتك محدودة. ولكن يمكنك تجنب الصداع من خلال طرح بعض الأسئلة على نفسك:

هل أنت على استعداد للدفع مقابل الترقية إذا كنت تحب الإصدار المجاني من تطبيق إدارة المهام؟

ما هي التطبيقات والأدوات والمنصات التي تحتاج إلى أن يتكامل معها بديل سونساما؟

ما هي الوظائف التي تحتاج إلى تحديد أولوياتها في التطبيق المجاني؟

كم عدد أعضاء الفريق الذين سيستخدمون تطبيق Sunsama البديل؟

قد ترغب في تعيين مؤقت بومودورو وقم بتدوين ما تريد إذا كنت من محبي إعداد القوائم. ولكن لا تقلق إذا لم يكن لديك وقت لذلك - نحن هنا لمساعدتك في كلتا الحالتين 🙂

أفضل 10 بدائل لـ Sunsama

هل أنت مستعد للعثور على مغير اللعبة الخاص بك؟ تحقق من قائمتنا لأفضل 10 بدائل لـ Sunsama لمعرفة ما إذا كان هناك خيار وسعر أفضل لسير عملك.

1. ClickUp

اختر من بين أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

نعم، نحن منحازون بعض الشيء لـ ClickUp، وربما توقعت أن يكون على رأس قائمتنا، ولكن هذه ليست القائمة الوحيدة التي تصدرها. تم التصويت على ClickUp رقم 1 في برنامج إدارة المشاريع في عام 2023 على G2 ! ولسبب وجيه. 🙌

يتميز ClickUp بأكثر من 15 طريقة عرض، مع توفر 10 طرق عرض على الأقل في الإصدار المجاني. تتيح لك طرق العرض هذه تحويل مساحة العمل الخاصة بك لتناسب سير عملك. وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاختيار من بين آلاف القوالب في مركز القوالب الخاص بنا لتخطيط وجدولة وتنظيم مهامك أو مستنداتك.

على سبيل المثال، فإن قالب ClickUp Daily Planner يمكن مقارنته بمخطط Sunsama. ولكنه متاح للأعضاء مجاناً بدلاً من أن يكون مقفولاً خلف نظام حظر الاشتراك غير المدفوع. لذلك يمكن لأي شخص استخدامه لجدولة المواعيد، والمهام لمرة واحدة، والمهام المتكررة، والمهام الرئيسية لجدولة المواعيد اليومية و الأهداف الأسبوعية .

هناك أيضًا عرض تقويم ClickUp مما يجعل حجب الوقت في غاية السهولة. إنها ميزة مجانية أخرى يمكن لأي شخص استخدامها لإبقاء كل شيء (والجميع) على نفس الصفحة.

قم بجدولة المنشورات الاجتماعية، والمدونات، والإعلانات إلى جانب مهامك واجتماعاتك الأخرى باستخدام عرض التقويم في ClickUp

يمكن لقائمة الروعة أن تطول، ولكن باختصار، ClickUp يغطي كل شيء: تقويم إدارة المشروع ، حل إدارة علاقات العملاء، في الوقت الحقيقي تطبيق مراسلة الأعمال وبرنامج التعاون، وقائمة المهام، وغير ذلك الكثير. كما أنه رائع للمحترفين والفرق التي تستخدم منصات مختلفة. يمكنك الوصول إلى ClickUp عبر تطبيقات الأجهزة المحمولة لنظامي iOS وAndroid، وتطبيقات سطح المكتب لأنظمة ويندوز ولينكس وماك، و امتداد كروم .

ClickUp أفضل الميزات

يتمتع الأعضاء المجانيون بإمكانية الوصول إلى العديد من الميزات، بما في ذلك سعة تخزين 100 ميغابايت، ومهام غير محدودة، ومستخدمين غير محدودين، وأكثر من 10 طرق عرض مجانية، ولوحات بيضاء، ومحادثة، ولوحات كانبان، ومخططات جانت، وتتبع الوقت الأصلي، وعرض التقويم، والتسجيل داخل التطبيق، ودعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

اجعل إدارة المشروع أسهل مع ميزات مثل المهام الفرعية المتداخلة، والمهام المتكررة، وتتبع الوقت الأصلي، وقوالب المهام والحالة، وقوائم المراجعة المتكررة، والمهام المتكررة، والمعالم، والتذكيرات

إنشاء حقول مخصصة، وحالات، وإشعارات، ومكلفين، وفلاتر، ومفاتيح اختصار، واختصارات ومرفقات السحب والإفلات، وجداول البيانات، والعلامات، والحالات

تعاون مع أعضاء الفريق باستخدام ميزات مثل مزامنة التقويم ثنائية الاتجاه، وتفاصيل القائمة والمناقشات، والإشارات، والتحرير في الوقت الفعلي، وتعيين التعليقات، والمقطع، ومن المتصل، ومجموعات المستخدمين، والتدقيق، وتعليقات المواضيع والردود، والتخفيض، والوصول دون اتصال بالإنترنت

تكامل ClickUp تغطية أكثر من 1000 أداة بما في ذلك Trello وAsana وSlack وJira وTodoist وTickTick وZapier

قيود ClickUp

قد يمثل منحنى تعليمي للمستخدمين الجدد (ولكن يمكن حل هذه المشكلة باستخدام العروض التوضيحية المجانية والتدريب)

يقوم بعض المستخدمين بالإبلاغ عن الكثير من الإشعارات إذا لم يقوموا بضبط إعدادات الإشعارات الذكية

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة بلس: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

2. تودويست

عبر تودويستتودويست موجود على ساحة إدارة المشاريع منذ عام 2007، وهو مناسب تمامًا لقوائم المهام المباشرة وتبسيط حياتك.

يستمتع عشاق Todoist بواجهته النظيفة والبديهية. فهو يسمح للفرق الصغيرة بالتعاون في قوائم المهام والمشاريع البسيطة. ويمكنه إبقاء أصحاب الأعمال المنفردة على رأس المواعيد النهائية العديدة.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن العديد من المستخدمين يحتاجون إلى بديل أكثر ديناميكية عند مواجهة مشاريع معقدة تتطلب أكثر من مجرد إدارة مهام بسيطة.

أفضل ميزات Todoist

تشمل الميزات المجانية ما يصل إلى خمسة مشاريع نشطة، وخمسة متعاونين لكل مشروع، وتحميل ملفات بحجم 5 ميغابايت، وثلاثة فلاتر، وسجل نشاط لمدة أسبوع

اجعل إدارة المهام أسهل مع قوائم المهام، وصناديق زمنية ملائمة, مستويات الأولوية والمفضلة والتذكيرات وبطاقات على غرار كابان

تفويض المهام بين أعضاء الفريق عن بُعد لسهولة التعاون وتخصيص الإشعارات وفقًا لذلك

تخصيص السمات والألوان والإشعارات

التكامل مع أدوات مثل Outlook و Chrome و Gmail و Alexa

قيود Todoist

لا يوجد وصول دون اتصال بالإنترنت أو القدرة على تتبع الوقت داخل التطبيق

أبلغ بعض المستخدمين عن عدم رضاهم عن نقص خيارات التخصيص

تحتوي الخطة المجانية على عدد محدود من المتعاونين والمشاريع وسجل الأنشطة

أسعار تودويست

مجانية

المحترفين: 5 دولارات شهريًا

5 دولارات شهريًا الشركات: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

3. nTask

عبر ن مهمة تقدم منصة nTask خدماتها للأفراد والشركات الصغيرة كأداة لإدارة المهام على السحابة منذ عام 2015. وتتميز بأدوات تعاون لتوحيد أعضاء الفريق ومساحة عمل سهلة الاستخدام مع ميزات مجانية جيدة.

يمكن للأعضاء المجانيين إضافة ما يصل إلى خمسة أعضاء في الفريق مع عدد غير محدود من المهام ومساحات العمل. سيحصلون أيضاً على إمكانية الوصول إلى ميزات إدارة المهام الأخرى المصممة للحفاظ على تنظيم كل يوم عمل.

وإذا أعجبك التطبيق بما يكفي للترقية، فإن أعضاء nTask المدفوعة يحصلون أيضًا على إمكانية الوصول إلى مخططات جانت والمهام المتكررة والتقارير المرحلية وغيرها من الميزات القيمة.

أفضل ميزات nTask

تتميز الباقة المجانية بمساحات عمل ومهام واجتماعات وجداول زمنية وتتبع المشكلات لعدد غير محدود من أعضاء الفريق يصل إلى خمسة أعضاء

إدارة أيام عملك مع ميزات مثل الجدولة الزمنية ولوحات كانبان بالسحب والإفلات قوالب تحديد الأولويات وتتبع المهام، والوصول دون اتصال بالإنترنت، وإجراءات المتابعة

التعاون مع أعضاء الفريق باستخدام تعليقات المهام، ومرفقات الملفات، والأدوار المعينة، والأذونات، وإدارة الفريق

التكامل مع تقويم Outlook وتقويم Google وتقويم Apple وتقويم Microsoft Teams وGoogle Meet وZoom

قيود nTask

أبلغ بعض الأعضاء عن محدودية خيارات التخصيص والتنسيق

تقتصر الخطة المجانية على خمسة أعضاء في الفريق

تسعير #### nTask

المهمة الأساسية: مجانية

مجانية المهمة المميزة: 3 دولارات شهريًا لكل مستخدم

3 دولارات شهريًا لكل مستخدم nTask Business: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم nTask Enterprise: اتصل لمعرفة الأسعار

4. تقويم جوجل

عبر تقويم جوجل نحن نحب تقويم Google الجيد! 🤩

إنه بديهي ومريح ومجاني لأي شخص لديه حساب Google. ومن الصعب تصديق أنه موجود منذ عام 2009 مع كثرة تحديثاته.

إن ميزات تقويم Google، مثل حظر الوقت البديهي، ستساعدك إذا كنت تبحث عن بديل لتقويم Sunsama. ستساعدك على قضاء وقت أطول في العمل ووقت أقل في التخطيط.

سيحب الأشخاص متعددي المهام طريقة العرض التقليدية لمهام يوم عملك واجتماعاتك وأحداثك. ونظرًا لأن تقويم Google يجعل من السهل جدولة الأحداث والاجتماعات، مع المزامنة التلقائية لجميع الأعضاء والأجهزة، فهو مثالي للتعاون.

بشكل عام، يُعد تقويم Google حلاً عملياً، وإن كان بسيطاً، للمشاريع والفرق والشركات من جميع الأحجام.

أفضل ميزات تقويم Google

مجانًا لجميع مستخدمي Gmail وGoogle Workspace

إدارة قائمة المهام بسلاسة مع ميزات مثل التذكير بالاجتماعات، والمهام المتكررة، والمهام الفرعية، ومراحل المشروع

طرق عرض متعددة، وألوان الأحداث، ومدة المهام الافتراضية، والخلفيات

يمكن للجميع البقاء على نفس الصفحة من خلال مشاركة المهام والتقويمات والمشاريع والاجتماعات والحالات

التكامل مع أدوات مثل ClickUp وZoom وSalesforce وSlack, مهام جوجل والمزيد

قيود تقويم Google

أبلغ بعض المستخدمين عن صعوبة تحرير المهام وإنشاءها مما قد يؤدي إلى مشاركة الأحداث الشخصية على التقويمات المهنية

قد يكون من الصعب العثور على الميزات المتقدمة واستخدامها للمستخدمين الجدد

لا تتطابق ميزات إدارة المهام مع تنوع أدوات إدارة المهام المخصصة

تسعير تقويم Google

المعيار: مجاني

مجاني مبتدئ الأعمال لجوجل مساحة العمل: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم لجميع تطبيقات جوجل

تعرف على الأفضل بدائل تقويم جوجل **_في دليلنا الكامل!

5. تيك تيك

عبر تيك تيك TickTickTick هي أداة لإدارة المهام تعتمد على التطبيق أولاً مع واجهة بسيطة ومرنة لإبقائك على المسار الصحيح. وهو يعمل بقوة منذ عام 2013.

مع كل شيء بدءًا من الميزات المخصصة والإدخال الصوتي إلى التذكيرات المستندة إلى الموقع ومزامنة البيانات في الوقت الفعلي، يعد TickTick خيارًا مثاليًا للشركات الصغيرة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك مشاركة القوائم مع فريقك، وتحديد أولويات المهام وتتبعها، وإبقاء جميع أعضاء فريقك على اطلاع دائم.

يحظى TickTick بشعبية لدى أولئك الذين بدأوا للتو رحلتهم في إدارة المهام ورواد الأعمال المنفردين الذين لا يريدون ميزات إضافية.

TickTick أفضل الميزات

يمكن للمستخدمين مجانًا إنشاء ما يصل إلى تسع قوائم مع 99 مهمة لكل قائمة، بالإضافة إلى 19 مهمة فرعية وتذكيرين لكل مهمة

اجعل حياتك أسهل مع المجلدات، ومشاركة القوائم، والتذكيرات المستندة إلى الموقع، والعلامات، والتواريخ الذكية، والإدخال الصوتي، ومؤقتات بومودورو، وطرق العرض المتعددة، وإعدادات مدة المهمة

إنشاء أو اختيار قوائم ذكية مخصصة وخيارات التمرير السريع والسمات

تتضمن عمليات التكامل أدوات مثل Alexa وGmail وGoogle Assistant وZapier وSpark

قيود TickTickTick

الإصدار المجاني له وصول محدود إلى الميزات

لا يتكامل مع العديد من تطبيقات إدارة المهام الشائعة

أبلغ بعض المستخدمين عن صعوبة التنقل في التطبيق وواجهة المستخدم

تسعير TickTickTick

TickTickTick مجاني

TickTickTick Premium: 27.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

مقارنة TickTickTick مقابل Todoist !

6. تايم كامب

عبر تايم كامبتايم كامب يدور حول إدارة الوقت بكفاءة وجعل حياتك أسهل. ظهر على الساحة في عام 2009، وعلى الرغم من أن عمره يظهر في بعض الأحيان، إلا أنه لا يزال أحد أكثر أدوات إدارة الوقت شيوعًا.

صُمم هذا التطبيق السحابي الودود لمساعدة مديري المشاريع والمؤسسات على تتبع ساعات العمل، ومراقبة حالات المشاريع، والبقاء على اطلاع على فرقهم. يحظى TimeCamp أيضًا بشعبية كبيرة بين جمهور العاملين من المنزل الذين يعتمدون غالبًا على TimeCamp لإبقائهم مسؤولين خلال أيام عملهم.

تجدر الإشارة إلى أن ميزات TimeCamp المجانية محدودة إلى حد ما، ولكن هناك ما يكفي للفرق من أي حجم للاستفادة من وظائفه الأساسية.

أفضل ميزات TimeCamp TimeCamp

تشمل ميزات الخطة المجانية عددًا غير محدود من المستخدمين والمشاريع والمهام

تتبع الوقت من سطح المكتب والويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة

التكامل مع أدوات الأعمال الشائعة مثل Asana وClickUp وGmail وAirtable وتقويم Google

تبسيط الفواتير من خلال تتبع الساعات المدفوعة الأجر

قيود TimeCamp

ميزات محدودة لأعضاء الباقة المجانية

لاحظ بعض الأعضاء أن واجهة التطبيق غير متقنة ومنحنى تعليمي حاد مع الوظائف المتقدمة

وظائف تتبع الوقت عرضة لأخطاء التشغيل اليدوي

تسعير TimeCamp

مجاني للأبد

الأساسي: 7.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

7.99 دولار شهريًا لكل مستخدم المحترف: 10.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

10.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تعرف على الأفضل بدائل TimeCamp **_في دليلنا الكامل!

7. المخيم الأساسي

عبر Basecampالمخيم الأساسي تم تصميمه ليكون، حسناً، مخيماً أساسياً لأعضاء فريقك ومشاريعك ومهامك. إنه تطبيق شامل لإدارة المشاريع تم إطلاقه في عام 2004.

ومنذ ذلك الحين، تم تحديثه وتبسيطه وتنقيحه بناءً على تعليقات مئات الآلاف من الفرق. وقد أسفرت هذه العملية عن مجموعة من الأدوات والأساليب المصممة لتقليل تعقيدات إدارة المشاريع.

تم تصميم Basecamp لجلب كل ما يتعلق بإدارة المهام وتواصل الفريق تحت سقف واحد. وبذلك، فهو يهدف إلى تقليل تعقيدات إدارة المشاريع وجعلها أقل تعقيداً.

لكن لسوء الحظ، ليس لدى Basecamp إصدار مجاني حقيقي. يمكنك تجربته مجانًا لمدة 30 يومًا، ولكن سيتعين عليك التسجيل إذا كنت ترغب في الاستمرار في استخدام التطبيق.

أفضل ميزات Basecamp Basecamp

من السهل إنشاء قوائم المهام وإدارتها وأرشفتها وتعيينها وتحريرها، كما أن ميزة البحث السريع تجعل من السهل العثور على ما تبحث عنه

توفر مخططات التل الفريدة من نوعها في Basecamp نظرة شاملة على مشروعك والتقدم المحرز فيه، وتقسمه إلى مراحل صعود (التفكير) ونزول (التنفيذ) يمكن للجميع رؤيتها وتعديلها

أصبح التعاون أسهل مع لوحات الرسائل والمهام الفردية وتخصيص الإشعارات

تتكامل مع الأدوات الشائعة مثل Jira وZendesk وHubSpot وTrickllo وAsana وWrike

قيود Basecamp

لا توجد أولويات للمهام أو تتبع الوقت الأصلي

محدودية التخصيص وتتبع التقدم المحرز وطرق عرض المشروع

نقاط سعر مرتفعة بعد انتهاء الفترة التجريبية المجانية

تسعير باسكامب

Basecamp: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Basecamp Pro Unlimited: 299 دولاراً شهرياً

8. مايكروسوفت أوتلوك

عبر مايكروسوفت Microsoft Outlook هو أقدم أداة في هذه القائمة. تم إصدارها في عام 1997 كأداة لإدارة المعلومات وهي متوفرة كأداة لإدارة المعلومات جزء من مايكروسوفت أوفيس ومايكروسوفت 365.

على الرغم من أن Microsoft Outlook ليس مصممًا بشكل صريح لإدارة المشاريع، إلا أنه يحتوي على العديد من الوظائف القيّمة. وإذا كان هو مزودك الأساسي للبريد الإلكتروني، فهو مريح للغاية.

يمكنك إنشاء مهام من البريد الإلكتروني واستخدام اللوحات السريعة والملاحظات اللاصقة للبقاء منظماً. ويتكامل بسلاسة مع تطبيقات مايكروسوفت الأخرى مثل SharePoint وExcel وPowerPoint.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأعضاء استخدام Microsoft Planner - وهي لوحة أساسية على غرار لوحة كانبان - لتنظيم ومشاركة و جدولة مشاريعهم والمهام والأنشطة.

لاحظ أن أولئك الذين يبحثون عن خطة مجانية سيكون لديهم إمكانية الوصول إلى ميزات محدودة مقارنةً بحزم Microsoft Suite المدفوعة.

مايكروسوفت أوتلوك أفضل الميزات

يتمتع المستخدمون المجانيون بإمكانية الوصول إلى أدوات التقويم والبريد الإلكتروني ومساحة تخزين للملفات بسعة 5 جيجابايت ومساحة تخزين للبريد الإلكتروني بسعة 15 جيجابايت وميزات Teams الأساسية

التعاون سهل للغاية مع مشاركة التقويم، ووضع العلامات، والإشارات @، وجدولة البريد الإلكتروني، وإدارة الرسائل، والتنبيهات القابلة للتخصيص

مثل Gmail، يوفر Outlook تذكيرات بمرفقات الملفات إذا ذكرت مرفقًا في رسالة بريد إلكتروني ولكنك نسيت إرفاقه

ستضيف تحديثات التقويم التلقائية الأحداث والرحلات والاجتماعات وغيرها إلى تقويمك من البريد الإلكتروني

يعمل مع Microsoft Project، الذي يوفر إمكانية الوصول إلى جداول زمنية منظمة, أدوات تتبع المشروع وتقارير المشروع وإدارة الميزانية، وقوالب المشاريع المعدة مسبقاً، ومجتمع مستخدمين نشط

يتكامل مع الأدوات الشائعة مثل ClickUp، وOffice 365، وMicrosoft Teams، وSalesforce، وSlack، وWrike، وAsana

قيود مايكروسوفت أوتلوك

مشاكل التوافق ممكنة إذا لم يكن جميع أعضاء الفريق يستخدمون نفس الأدوات والإصدارات

يمكن أن يكون مكلفاً للفرق الصغيرة

لديه خيارات تخصيص محدودة مقارنة بأدوات إدارة المشاريع الأخرى

مايكروسوفت أوتلوك التسعير

خطة مجانية

مايكروسوفت 365 للأعمال الأساسية: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

6 دولارات شهريًا لكل مستخدم مايكروسوفت 365 Business 365 Standard: 12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مايكروسوفت 365 بريميوم للأعمال 22 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

22 دولارًا شهريًا لكل مستخدم تطبيقات مايكروسوفت 365 للأعمال: 8.25 دولار/شهرًا لكل مستخدم

9. Any.do

عبر Any.do Any.do هو تطبيق للإنتاجية تم إطلاقه في عام 2011 يهدف إلى إدارة المهام للفرق الصغيرة والأفراد على حد سواء.

وبفضل واجهة المستخدم خفيفة الوزن والميزات المباشرة، من السهل معرفة سبب وجود بعض المعجبين المخلصين لتطبيق Any.do. ونظرًا لأنه يتزامن عبر جميع الأجهزة، فإن هذا التطبيق الصغير القوي سيبقي كل شيء محدثًا.

يحتوي الإصدار المجاني على ميزات كافية لتبدأ في إدارة المهام الشخصية وقوائم المهام. وإذا كنت بحاجة إلى الترقية لاستخدام Any.do مع الفرق، فإن الأسعار منخفضة نسبيًا.

أفضل ميزات Any.do Any.do

يحصل المستخدمون المجانيون على إمكانية الوصول إلى المهام المعينة, قوائم المهام والتذكيرات، وعرض التقويم، وعرض المخطط اليومي، والمزامنة

تطبيق تقويم مدمج و مخطط رقمي تسهيل تنظيم مشاريعك وتتبّعها

تذكيرات لمرة واحدة ومتكررة ومستندة إلى الموقع وواتساب تساعدك على البقاء على المسار الصحيح

سمات وعلامات لونية قابلة للتخصيص

التكامل مع أدوات مثل Gmail وGoogle Assistant وZapier وWhatsAppier وWhatsApp وSiri

قيود Any.do

أفاد بعض المستخدمين أن واجهة المستخدم مربكة ومعقدة

يفتقر إلى بعض الخيارات مثل المهام الفرعية، والتعليق، والملاحظات، وإدارة الملفات، ومخططات جانت، وتخطيط المشاريع، وتتبع المشاريع

تسعير Any.do

خطة مجانية

أقساط للمستخدمين الأفراد: 3 دولارات شهريًا

3 دولارات شهريًا الفرق: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10. فكرة

عبر الفكرةمفهوم هو تطبيق قوي لتدوين الملاحظات وداخلي قاعدة المعرفة موجودة منذ عام 2013. وهي مصممة لمساعدتك في تنظيم العمل والمهام لفرقك وإنشاء المستندات وتبسيط التعاون.

يمكن لمديري المشاريع استخدام Notion لصياغة خطط المشاريع، وإنشاء قواعد بيانات للمعلومات، وإنشاء أدلة داخلية مهمة ومواد تدريبية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إنشاء تخطيطات وقوالب فريدة من نوعها باستخدام نظام فائق البساطة لتنظيم مساحة مشروعك.

تحظى Notion أيضًا بشعبية لدى رواد الأعمال المنفردين الذين يتطلعون إلى تبسيط حياتهم.

على الجانب السلبي، فإن الإصدار المجاني من Notion محدود، وحتى الأعضاء المدفوعون قد يفتقدون بعض ميزات التتبع والإدارة.

أفضل الميزات #### Notion

يتمتع الأعضاء المجانيون بإمكانية الوصول إلى عدد غير محدود من الكتل، ومساحات عمل تعاونية، وتحليلات أساسية للصفحات، وسجل صفحات لمدة سبعة أيام، وما يصل إلى 10 ضيوف

قوالب مختلفة لحالات استخدام مختلفة

خيارات التخصيص لمختلف المكونات داخل واجهة المستخدم

أصبح التعاون مع أعضاء الفريق أكثر سهولة من خلال مشاركة المهام والتحرير

قيود Notion * نظام الكتل الفريد يعيق بعض المستخدمين

يواجه العديد من المستخدمين منحنى تعليمي حاد مع أنظمة Notion الفريدة (ولكن يمكن معالجة ذلك من خلال البرامج التعليمية والوثائق الشاملة)

تسعير Notion

خطة مجانية

بالإضافة: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

## اعثر على أفضل بديل ل Sunsama لك

أنت لا تطلب الكثير إذا كنت تريد بديلاً مجانيًا ل Sunsama يقوم بكل شيء. على الأقل، ليس إذا اخترت ClickUp!

فمع الكثير من الميزات المجانية والتطبيقات المجانية لكل جهاز، يعد ClickUp طريقة ممتازة لرفع مستوى مهاراتك في التنظيم والإنتاجية. قم بتنزيل التطبيق اليوم لتبدأ!