Sunsama مقابل ClickUp: ما هو تطبيق التخطيط الأفضل؟

لقد بدأ صباحك بثلاث مكالمات مع العملاء، تلتها اجتماعات متتالية لفريق العمل. والآن، في الساعة الرابعة مساءً، لم تكن قد لمست حتى أهم مهامك، وطاقتك مستنزفة.

إذا كان هذا هو ما يبدو عليه كل يوم، فقد حان الوقت لكي تفكر في تخصيص تطبيق مخطط رقمي . وإذا كنت قد أجريت البحث، فمن المحتمل أنك صادفت خيارين شائعين: Sunsama مقابل ClickUp.

تعدك كلتا الأداتين بمساعدتك على إدارة وقتك بشكل أفضل، لكنهما تتبعان نهجين مختلفين. فبينما يركز أحدهما على التخطيط اليومي والإنتاجية الواعية، يقدم الآخر حلاً كاملاً لمساحة العمل. السؤال الحقيقي هو: أيهما يناسب احتياجاتك؟ دعنا نكتشف ذلك!

⏰ ملخص 60 ثانية

/href/ https://clickup.com/signupClickUp/%href/ هو الأفضل لـ: : سونساما هو الأفضل لـ الفرق والشركات من جميع الأحجام التي تحتاج إلى أداة متعددة الاستخدامات لإدارة المشاريع المحترفون المنفردون والمستقلون الذين يركزون على التخطيط اليومي المستخدمون الذين يبحثون عن تخصيص واسع النطاق وحل شامل لمساحة العمل المستخدمون الذين يعطون الأولوية لواجهة بسيطة وسهلة الاستخدام ووضع التركيز ووضع المربعات الزمنية أولئك الذين يريدون مساعدة الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام والرؤى أولئك الذين يرغبون في دمج الأدوات الحالية في مخطط مركزي الأفراد الذين يحتاجون إلى ميزات قوية وقدرات إدارة المشاريع الأفراد الذين يبحثون عن تجربة تخطيط مبسطة وخالية من التشتيت

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ما هو ClickUp؟

خطط لمشاريعك وحدد أولويات المهام وتتبع التقدم المحرز في مكان واحد باستخدام ClickUp

توجد مهامك الفردية على تطبيق الملاحظات الخاص بك، ومشاريع فريقك في مساحة عمل مشتركة، وفي كل مرة تحتاج فيها إلى مساعدة، عليك أن تتصل بزملائك على أداة دردشة منفصلة.

حقيقة غير ممتعة؟ نقوم بالتبديل بين التطبيقات 1,200 مرة في اليوم . وهذا يمثل 9% من وقت عملنا السنوي الضائع.

يعمل تطبيق ClickUp على إصلاح ذلك من خلال تطبيق كل شيء للعمل الذي يجمع بين المشروع والمعرفة والدردشة في مكان واحد - كل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

يمكنك استخدامه بسهولة من أجل جدولة المهام , إدارة الوقت وتتبع المشاريع، كما هو الحال بالنسبة للتعاون الجماعي. تم تصميمه ليحل محل أدوات متعددة، فهو يوفر واجهة قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة لتخطيط وتنظيم وتنفيذ العمل على طريقتك.

وسواء كنت مستقلاً تدير مهامك الشخصية أو جزءًا من فريق كبير يتعامل مع مشاريع معقدة، فإن ClickUp يتكيف مع احتياجاتك بميزات مثل أتمتة المهام، والمستندات التعاونية، وحتى الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

ميزات ClickUp

يوفر ClickUp الأدوات اللازمة للبقاء متقدمًا على جدولك الزمني وتقديم النتائج، بدءًا من طرق عرض التقويم القابلة للتخصيص إلى الرؤى القائمة على الذكاء الاصطناعي والأدوات الجاهزة للاستخدام قوالب المخطط اليومي . دعنا نستكشف هذه الميزات ونرى كيف يمكنها تحويل عملك وتحسين كفاءة التخطيط اليومي.

1. قالب مخطط التقويم ClickUp

إن قالب مخطط تقويم ClickUp التقويم يجعل جدولة الأحداث والمواعيد النهائية والمهام وإدارتها أمرًا سهلاً. يمكنك تخصيص القالب ليتوافق مع سير عملك الفريد من خلال ميزات مثل الحالات المخصصة والحقول المخصصة لتسجيل تفاصيل المهام والتقدم المحرز.

قالب مخطط تقويم ClickUp Calendar Planner

سواء كنت بحاجة إلى تتبع المعالم، أو مراقبة التكاليف، أو تصنيف المهام، فإن هذا القالب يتكيف بسهولة مع احتياجات إدارة المهام أو إدارة المشروع أو التخطيط العام.

يقدم القالب مجموعة متنوعة من طرق العرض، مثل المخطط الشهري والجدول الزمني، مما يتيح لك تصور جدولك الزمني بالطريقة الأكثر منطقية بالنسبة لك، مما يضمن عدم حدوث أي شيء ينزلق من خلال الشقوق.

كما أنه يعمل على أتمتة التذكيرات ويوفر نظرة شاملة، مما يساعد على تقليل فوضى جدولة المهام وتغيير طريقة إدارتك لوقتك.

ومع ذلك، إذا كنت تريد نموذجًا لمساعدتك في جدولة التزاماتك الشخصية والمهنية يوميًا، يمكنك الاطلاع على قالب المخطط اليومي ClickUp . من ناحية أخرى، يمكنك استخدام قالب المخطط الأسبوعي ClickUp لتنظيم مهامك للأسبوع. فهو يعرض أسبوعك بالكامل في شكل صفحتين فعال.

تعرف على كيفية إنشاء تقويم مشروعك من خلال هذا الفيديو التوضيحي المفيد:

2. عرض تقويم ClickUp

الـ عرض تقويم ClickUp يتجاوز مجرد جدولة المهام البسيطة، حيث يوفر منصة مركزية لتصور العمل وتنسيق الأحداث وإدارة الجداول الزمنية للمهام دون عناء.

سواء كنت بحاجة إلى مراقبة المواعيد النهائية المتعددة للعمل أو إدارة الالتزامات الشخصية، فإن طريقة عرض التقويم في ClickUp تحافظ على تنظيم خططك وقابليتها للتكيف.

قم بإدارة الجداول الزمنية للمشروع باستخدام ClickUp Calendar View وحافظ على توافق الجميع

قم بالتبديل بين التخطيطات اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية للتركيز على ما هو أكثر أهمية. تعمل وظيفة السحب والإفلات على جعل الجدولة أمراً سهلاً - ما عليك سوى نقل المهام أو تعديل الفترات والتبعيات مباشرةً داخل التقويم.

خاصية ClickUp تقويم الذكاء الاصطناعي تعمل الإمكانيات، مثل الجدولة الذكية والتكامل مع الأدوات الخارجية مثل تقويم Google، على تبسيط عملية التخطيط.

يمكنك أيضاً مشاركة التقويم الخاص بك بأمان مع العملاء أو زملائك في الفريق أو الضيوف لضمان بقاء الجميع على اطلاع وتوافق أولويات المهام والجداول الزمنية.

أضف إلى ذلك قوة التذكيرات القابلة للتخصيص، ولن يفوتك أي اجتماع أو موعد نهائي مهم مرة أخرى!

إليك دليل مفيد للاستفادة القصوى من تقويم ClickUp الخاص بك.

3. ClickUp Brain

مساعد الذكاء الاصطناعي الداخلي في ClickUp, ClickUp Brain يربط مهامك ومستنداتك والأشخاص والتطبيقات الخارجية مثل Google Drive، مما يؤدي إلى إنشاء مساحة عمل مركزية أكثر ذكاءً.

تتيح لك ميزة الذكاء الاصطناعي هذه أيضًا تنفيذ المهام الموفرة للوقت الاختراقات الإنتاجية مثل أتمتة تحديثات المشروع وصياغة محتوى عالي الجودة بسلاسة باستخدام مطالبات بسيطة.

إذا كان عبء العمل لديك قد خرج عن نطاق السيطرة، وكنت تتساءل كيفية تتبع المهام ، يشارك ClickUp Brain تقارير الوقوف التلقائي وملخصات الأنشطة لإبقائك على اطلاع دائم.

أنشئ خطة عمل أسبوعية مثالية مع ClickUp Brain

استخدم ClickUp Brain لـ

خطّط يومك وحدد المهام التي يجب معالجتها أولاً بناءً على المواعيد النهائية والتبعيات والحاجة الملحة

اسحب التفاصيل الرئيسية لمهمة أو مشروع أو مستند من مساحة العمل الخاصة بك، دون غربلة المعلومات يدويًا

احصل على اقتراحات ومحتوى مدرك للسياق لتسريع العمل - سواء كنت تخطط لتقرير أو تقوم بصياغة رسائل البريد الإلكتروني

إنشاء قوالب للعمل بشكل أسرع ونسخ مقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية بسهولة

حافظ على أمان بياناتك الخاصة، حيث لا يتم استخدامها لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي

👀 هل تعلم؟ 93% من الشركات التي استثمرت في الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع حققت عائدًا إيجابيًا على الاستثمار خلال 12 شهرًا فقط.

4. مهام ClickUp

قم بتخطيط أي مشروع وتنظيمه والتعاون في أي مشروع باستخدام مهام ClickUp Tasks مهام ClickUp Tasks تكمن في صميم وظيفة إدارة المهام في ClickUp، مما يساعدك على تنظيم كل شيء بدءًا من المهام البسيطة إلى المشاريع المعقدة.

استخدمها من أجل:

تقسيم المشاريع الأكبر إلى مهام يمكن إدارتها: إنشاء المهام والمهام الفرعية وتعيينها لأعضاء الفريق المناسبين، مما يسهل عمليات المتابعة ويضمن المساءلة

إنشاء المهام والمهام الفرعية وتعيينها لأعضاء الفريق المناسبين، مما يسهل عمليات المتابعة ويضمن المساءلة قم بتخصيص مهامك حسب احتياجاتك: اضبط سير العمل باستخدام الحالات المخصصة، وتتبع التقدم المحرز بسهولة، وأضف تفاصيل غنية باستخدام الحقول المخصصة

اضبط سير العمل باستخدام الحالات المخصصة، وتتبع التقدم المحرز بسهولة، وأضف تفاصيل غنية باستخدام الحقول المخصصة تحديد أولويات العمل بشكل فعال: استخدم علامات الأولوية المرمزة بالألوان للتركيز على المهام الأكثر أهمية

استخدم علامات الأولوية المرمزة بالألوان للتركيز على المهام الأكثر أهمية جدولة وأتمتة المهام: تخطيط الجداول الزمنية وضبطها بسهولة وأتمتة المهام المتكررة لتوفير الوقت

تخطيط الجداول الزمنية وضبطها بسهولة وأتمتة المهام المتكررة لتوفير الوقت التعاون بسلاسة: ربط المهام ذات الصلة، وتعيين المهام إلى قوائم متعددة، ومعرفة كيفية ارتباط المشاريع بسهولة

يضفي تتبع المهام في ClickUp النظام على عملك من خلال توفير محور مركزي للتواصل والتعاون وإنجاز المهام.

إذا كنت تريد حلاً أبسط لإدارة المهام، جرِّب قالب إدارة المهام ClickUp . يوفر أربع طرق عرض مختلفة - القائمة واللوحة والمربع والتقويم - لمساعدتك على تصور المهام حسب الأولوية أو القسم، وتتبع حالتها، والتعاون بكفاءة مع فريقك.

📮 انقر فوق نظرة ثاقبة: 92% من العاملين يستخدمون طرقًا غير متسقة لتتبع عناصر الإجراءات، مما يؤدي إلى عدم اتخاذ القرارات وتأخر التنفيذ. سواء كنت ترسل ملاحظات المتابعة أو تستخدم جداول البيانات، فإن العملية غالبًا ما تكون مبعثرة وغير فعالة.

يضمن حل ClickUp لإدارة المهام من ClickUp تحويل المحادثات إلى مهام بسلاسة - حتى يتمكن أعضاء فريقك من التصرف بسرعة والبقاء متناسقين.

جرّب ClickUp مجاناً

تسعير ClickUp

مجانًا للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الأعمال : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

_ClickUp يمكن تصميمه لتلبية أي احتياجات لإدارة المشاريع تقريبًا. إنه تقني بما فيه الكفاية للتعامل مع المشاريع الكبيرة المشتركة بين الإدارات على مدار العام، ولكنه قابل للتخصيص للعمل كقائمة مراجعة يومية بسيطة كايلي هاتش ، مديرة العلامة التجارية في نبض الرعاية المنزلية

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ما هو Sunsama؟

عبر سونساما Sunsama هو تطبيق تخطيط يومي مصمم لمساعدة المستخدمين على تنظيم المهام الروتينية والجداول الزمنية في سير عمل واحد ومبسط.

يتيح للمستخدمين الجمع بين أولويات العمل والأولويات الشخصية، وتخصيص الوقت للمهام، وتتبع التقدم المحرز على مدار اليوم.

مع التركيز على التخطيط المنظم، يقدم Sunsama ميزات تهدف إلى دعم الإنتاجية ومساعدة المستخدمين على إدارة المهام ومسؤولياتهم.

اقرأ أيضًا: بدائل ومنافسين مجانيين لبرنامج Sunsama

ميزات Sunsama

الآن، دعونا نلقي نظرة على بعض ميزات Sunsama:

1. التخطيط اليومي

عبر سونساما توفر لك ميزة التخطيط اليومي من Sunsama طريقة بسيطة لتنظيم يومك من خلال مواءمة مهامك وجدولك الزمني في مكان واحد. فهي تمكّنك من تحديد أهداف واقعية، وتخصيص وقت للمهام الحرجة، وتصور عبء العمل الخاص بك ضمن واجهة واضحة وسهلة الاستخدام.

يساعدك تطبيق Sunsama على تقسيم العمل إلى خطوات يمكن التحكم فيها من خلال التركيز على الأولويات اليومية، مما يضمن لك التقدم دون ضغوط غير ضرورية. تشجع هذه الميزة أيضًا على التخطيط والتفكير في المهام المنجزة وتحديد الأولويات لليوم التالي، مما يعزز نهجًا متوازنًا للإنتاجية.

💡 نصيحة احترافية: أعطِ الأولوية للتطوير الشخصي من خلال جدولة الوقت لبناء المهارات أو ورش العمل أو قراءة رؤى الصناعة. إن دمج هذه الأمور في روتين التخطيط الخاص بك يعزز إنتاجيتك ويجهزك لاتخاذ قرارات أكثر استنارة في مهامك اليومية.

2. دمج المهام

عبر سونساما تتمثل إحدى نقاط قوة Sunsama في قدرتها على التكامل بسلاسة مع الأدوات الشائعة مثل تقويم Google و Trello و Asana و Jira.

يسمح لك هذا التكامل بسحب المهام من من منصات متعددة إلى Sunsama، مما يخلق مركزًا مركزيًا للتخطيط والتنفيذ.

ومن خلال الاستغناء عن الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات، يمكنك عرض جميع مهامك ومواعيدك في مكان واحد، مما يسهل سير عملك. تجعل عمليات التكامل في Sunsama من السهل سد الفجوة بين الأدوات المختلفة، مما يضمن تنظيماً أفضل ورؤية أفضل للمهام.

3. المربعات الزمنية

عبر سونساما تساعد ميزة تحديد الوقت في Sunsama المستخدمين على تخصيص فترات زمنية محددة للمهام، مما يعزز التركيز والإنتاجية.

من خلال جدولة العمل بصريًا على التقويم، تشجعك على وضع حدود لكل مهمة والالتزام بالخطة. يساعد هذا النهج المنظم على منع التحميل الزائد على جدولك الزمني مع ضمان حصول كل مهمة على الاهتمام الذي تحتاجه.

بالنسبة لأولئك الذين يقدّرون الإدارة الدقيقة للوقت، فإن وضع جدول زمني يوفر طريقة عملية للتحكم في عبء العمل.

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تسعير Sunsama

مجانًا لمدة 2 أسبوع

اشتراك شهري: 20 دولارًا/مستخدم شهريًا

20 دولارًا/مستخدم شهريًا اشتراك سنوي: 16 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

ClickUp مقابل Sunsama: مقارنة الميزات

فيما يلي لمحة موجزة عن ميزات الأداتين:

ميزات ClickUp Sunsama الأفضل لـ الفرق والشركات من جميع الأحجام المحترفون المنفردون والمستقلون اقتراحات جدولة الذكاء الاصطناعي نعم لا المراجعات اليومية والأسبوعية نعم نعم نعم أدوات إدارة المشاريع نعم لا ضبط الوقت نعم نعم نعم تعاون الفريق نعم نعم تقتصر على المهام والتقويم عمليات التكامل واسع النطاق، بما في ذلك تقويم Google وSlack وSalesforce وغيرها متوسط، يركز على الأدوات التي تركز على المهام جاهز لاستخدام القوالب نعم لا تتبع التقدم نعم، مع لوحات معلومات وتقارير مدمجة ومخصصة نعم، يركز على الأهداف الفردية

الآن، دعنا نتعمق أكثر ونرى كيف يختلف نهج Sunsama و ClickUp في التخطيط الرقمي. إليك مقارنة مفصلة لميزاتهما الرئيسية:

1. جدولة الذكاء الاصطناعي

اقتراحات الجدولة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في *ClickUp تخطط تلقائياً لمهامك بناءً على المواعيد النهائية والأولويات وأعباء العمل الحالية. ببساطة اطلب من ClickUp Brain أن يوصي بما يلي

المهام التي يجب تحديد أولوياتها

كيفية تحسين جدولة الاجتماعات

المربعات الزمنية التي يجب تخصيصها للمهام، بناءً على اتجاهات إنتاجيتك السابقة

ستحصل على اقتراحات مصممة خصيصاً لتمكينك من تنظيم يومك حول مهامك الأكثر أهمية ومستويات الإنتاجية القصوى.

احصل على اقتراحات مصممة خصيصًا لتحديد أولويات المهام لتخطيط يومك بشكل أفضل مع ClickUp Brain

لا يتضمن Sunsama جدولة الذكاء الاصطناعي. بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين ساعات عملك الإجمالية كجدول افتراضي. يمكنك أيضًا إعداد جداول مخصصة على أساس كل قناة، والتي ستتجاوز جدولك الافتراضي.

🏆 الفائز: يفوز ClickUp لإمكانيات الجدولة المتقدمة وغير اليدوية للذكاء الاصطناعي.

2. أدوات إدارة المشاريع

👀 هل تعلم؟ ما يقدر ب 48 تريليون دولار يتم تخصيصها للمشاريع في جميع أنحاء العالم كل عام. ومع ذلك، تكشف البيانات الصادرة عن مجموعة ستانديش أن 35% فقط من هذه المشاريع تنجح. وتمثل نسبة الـ 65% المتبقية كمية هائلة من الموارد المهدرة والفرص الضائعة.

يتميز *ClickUp كبرنامج لإدارة المشاريع للأفراد والفرق على حد سواء، حيث يقدم أدوات مثل مخططات جانت وتبعيات المهام وتتبع التقدم المحرز.

علاوة على ذلك، تحافظ التعليقات المترابطة و@التعليقات المترابطة على السياق داخل المهام والمستندات.

قم بتبادل الأفكار وتصور سير العمل مباشرةً داخل ClickUp باستخدام السبورات البيضاء والخرائط الذهنية وإنشاء وثائق المشروع وتخزينها بالتعاون في الوقت الفعلي، وإدارة رسائل البريد الإلكتروني والرسائل دون مغادرة ClickUp.

هذه الميزات تجعله مثاليًا لإدارة مهام سير العمل المعقدة عبر الفرق.

*📮ClickUp Insight: حول 41% من المحترفين يفضلون المراسلة الفورية للتواصل الجماعي. على الرغم من أنها توفر تبادلاً سريعًا وفعالًا، إلا أن الرسائل غالبًا ما تكون موزعة عبر قنوات أو سلاسل رسائل أو رسائل مباشرة متعددة، مما يجعل من الصعب استرجاع المعلومات لاحقًا.

مع حل متكامل مثل ClickUp Chat ، يتم تعيين سلاسل الدردشة الخاصة بك إلى مشاريع ومهام محددة، مما يبقي محادثاتك في سياقها ومتاحة بسهولة.

جرّب ClickUp مجاناً

يركز Sunsama على الإنتاجية الفردية ولا يتضمن أدوات إدارة المشاريع، مما يجعله أقل ملاءمة للفرق التي تخطط لمشاريع معقدة.

🏆 الفائز: ClickUp هو الفائز الواضح للفرق أو الشركات التي تحتاج إلى إدارة شاملة للمشاريع.

3. القوالب

ClickUp يقدم مجموعة واسعة من قوالب تخطيط المشاريع وإدارة المشاريع التي تلبي الاحتياجات المتنوعة. هذه القوالب قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة لتناسب المشاريع الفردية أو الجماعية.

لا يقدم Sunsama قوالب محددة مسبقًا وجاهزة للاستخدام، ولكن يمكن للمستخدمين إنشاء قوالب خاصة بهم عن طريق إضافة مهامهم الخاصة بهم إلى الأعمال المتراكمة وتمييزها كقوالب. يمكن بعد ذلك تكرار هذه المهام حسب الحاجة لإعادة استخدام هياكل المهام.

🏆 الفائز: يفوز برنامج ClickUp لتنوعه وقابلية تخصيص القوالب.

4. التسعير

الخاصية ClickUp Sunsama السعر (شهريًا) خطة مجانية للأبد غير محدودة عمل 20 دولارًا $0 $7 $12 جدولة الذكاء الاصطناعي لا نعم مع ClickUp Brain نعم مع ClickUp Brain لا التخطيط الآلي نعم نعم نعم نعم نعم نعم لا عرض التقويم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم المستندات التعاونية نعم نعم نعم نعم نعم لا إدارة المطبوعات نعم نعم نعم نعم لا قوالب المشاريع نعم نعم نعم نعم لا محادثة في الوقت الفعلي نعم نعم نعم نعم لا عدد المهام غير محدود غير محدود غير محدود غير محدود غير محدود غير محدود

انقر فوق

تقدم ClickUp مجموعة من خيارات التسعير لتناسب الاحتياجات المختلفة. تُعد الباقة المجانية للأبد مثالية للأفراد، بينما تكلف الباقة غير المحدودة 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم. أما خطة الأعمال، المصممة للفرق المتنامية، فتكلف 12 دولارًا فقط لكل مستخدم شهريًا.

بالنسبة للمؤسسات الأكبر حجمًا، تقدم ClickUp خطة مؤسسية قابلة للتخصيص. وإذا كنت بحاجة إلى ذكاء اصطناعي، يمكن إضافة ClickUp Brain إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا.

سونساما

يتقاضى Sunsama 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مقابل إصدار تجريبي مجاني لمدة 14 يومًا مع وظائف كاملة. لا يحتوي هذا السعر الثابت على مستويات، مما يجعل التسعير واضحًا ومباشرًا، ولكنه غير قابل للتكيف مع الاحتياجات الفردية والفرق الفريدة. إذا اخترت الباقة السنوية، يمكنك توفير 48 دولارًا سنويًا.

🏆 الفائز: توفر خيارات التسعير المتدرج في ClickUp مزيدًا من المرونة، مما يجعلها مناسبة للأفراد والفرق، دون تقييد أموالك بميزات لا تحتاج إليها.

## ClickUp مقابل Sunsama على Reddit

غالبًا ما تنشأ المناظرة بين Sunsama وClickUp في المحادثات على موقع ريديت. وكلاهما له معجبون مخلصون، ولكن دعونا نلقي نظرة على ما يحبه (أو يكرهه) مستخدمو ريديت في هذين التطبيقين وكيف يمكن المقارنة بينهما.

غالبًا ما يصف مستخدمو ريديت تطبيق ClickUp بأنه تطبيق شامل برنامج إدارة المشاريع حيث يقدر العديد من المستخدمين قدرته على إدارة المشاريع متعددة السنوات والمهام الصغيرة على حد سواء. تشيهوليتا على سبيل المثال، يلاحظ

_ لقد استخدمت ClickUp لسنوات لإدارة مشاريع بحثية مختلفة متعددة السنوات وأشياء صغيرة الحجم. بالنسبة لي هو أكثر من مدير مشروع في حين أن Sunsama هو مدير يومي سريع

في مواضيع أخرى، تمت الإشادة أيضًا بـ ClickUp لميزات التقويم المتعددة الاستخدامات، والأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وخيارات إدارة المهام القابلة للتخصيص. وتمنح هذه الميزات المستخدمين منصة مركزية شاملة لتنظيم أعمالهم.

عند البحث عن الآراء حول Sunsama، فإن الشعور الشائع بين المستخدمين هو قدرته على جعل الأدوات مركزية وتبسيط سير العمل:

كما كابي2020 يقول

_ الشيء الرئيسي الذي ساعدني فيه هو دمج التطبيقات المتعددة التي يجب أن أستخدمها (Gmail، تقويم جوجل، ثينجز، أسانا) في واجهة مستخدم/برنامج واحد مركزي وسهل الاستخدام، والذي يمكنني استخدامه بعد ذلك لتخطيط يومي وحجزه بشكل صحيح

كما أن العديد من سلاسل إدارة المهام على موقع Reddit يقدّرون أيضًا الواجهة البسيطة التي تساعدهم على تبسيط التخطيط بميزات مثل تحديد الوقت التي تبسّط يومهم.

ومع ذلك، أعرب بعض مستخدمي Reddit عن مخاوفهم بشأن الأسعار، خاصة عند مقارنة Sunsama بخيارات البرامج الأخرى:

أود الاستمرار في استخدامه، ولكن لا يمكنني تبرير هذا النوع من الأسعار على التطبيق، وهو في الواقع تطبيق بسيط للغاية 0Dddm4n اقرأ أيضًا: مراجعة Sunsama: ما يجب معرفته عن هذا التطبيق الإنتاجي ما هو تطبيق التخطيط الذي يسود التطبيق الأعلى؟

لقد ظهرت النتائج، ولدينا فائز واضح! 🏆

بين تطبيق Sunsama و ClickUp، يظهر تطبيق ClickUp كخيار متفوق.

في حين يتألق Sunsama ببساطته وتخطيطه اليومي البديهي وميزات ضبط الوقت، فإن وظائفه المحدودة وسعره المرتفع يجعله أقل جاذبية للمستخدمين الذين يحتاجون إلى أدوات أكثر قوة.

يُعدّ نهج Sunsama البسيط مثاليًا لأولئك الذين يبحثون عن تجربة تخطيط يومية مبسطة وخالية من التشتيت ولكنهم يفتقرون إلى الميزات المتقدمة وقدرات إدارة المشاريع الشاملة.

أما ClickUp، من ناحية أخرى؟ 💜

إنه الحل المتكامل الذي يوفر القيمة. بفضل ميزاته الشاملة، مثل إدارة المهام القابلة للتخصيص، وعروض التقويم المتنوعة، والأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتكاملات السلسة، فإن ClickUp هو حقًا تطبيق كل شيء مصمم لتلبية احتياجات المستخدمين.

سواء أكنت فردًا تخطط لمهامك اليومية أو فريقًا يدير مشاريع معقدة، فإن ClickUp يوفر المرونة والوظائف اللازمة للتعامل مع كل شيء. تقارير الفرق التي تستخدم ClickUp :

توفير أكثر من 3 ساعات أسبوعيًا (60.2% من العملاء)

استبدال 3 أدوات أو أكثر (40.9% من العملاء)

الأموال التي تم توفيرها (54.7% من العملاء)

هل أنت مستعد لتجربة توفير مماثل في الوقت والمال؟ جرّب ClickUp اليوم!