10 تطبيقات رائعة لجعل الحياة أسهل وأكثر إنتاجية في عام 2025

بعض من أروع الأشياء يصنعها أكبر المهووسين بالتكنولوجيا. وعندما يتعلق الأمر بالتطبيقات الرائعة، نود أن نحيي جميع المهووسين بالتكنولوجيا. 🤓

انسَ "الأطفال الرائعين" في لعبة الحياة، فإن عشاق التكنولوجيا هم من نريدهم في تجمعنا قبل المباراة، لمساعدتنا في اكتشاف أفضل طريقة للوصول إلى هذا الهدف. في الواقع، سنقوم بإنشاء فريق تشجيع فقط لتشجيع مطوري التكنولوجيا. "1-2-3-4، أنتم تصنعون التطبيقات، ونريد المزيد!" 📣

وفيما يلي، نثني على 10 من أروع التطبيقات التي يمكنك تنزيلها الآن. لذا، تعالوا واحصلوا على التطبيق!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في التطبيقات الرائعة؟

يجب أن تساعدك التطبيقات الرائعة على حل مشكلة، أو تحقيق هدف، أو تنفيذ مشروع . سواء كان الوصول إلى أهدافك الرياضية تحديد أولويات المهام في العمل أو البقاء على اطلاع على آخر الأخبار، أو أن تكون أكثر إبداعًا، يتيح لك التطبيق الصحيح التحكم في الأمور.

وعلى الرغم من أن التطبيقات قد تكون متصلة بالإنترنت، فإن أفضل التطبيقات تساعدك على تحقيق أهدافك دون اتصال بالإنترنت.

10 تطبيقات رائعة لاستخدامها في عام 2024

ابدأ بترتيب أهدافك واستعد لتحقيقها واحداً تلو الآخر. 🎳

يمكن لهذه التطبيقات الـ 10 أن تحوّلك إلى شخص عالي الإنجاز وتجعل حياتك اليومية أسهل. قم بتحميلها من منصاتك المفضلة (معظمها متاح لكل من iOS و Android) وابدأ.

1. انقر فوق

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتنظيم مهامك اليومية

إذا كنت تريد الحصول على أكبر قدر من الروعة من أقل عدد من التطبيقات، فأنت بحاجة إلى ClickUp. 😎

ClickUp هو تطبيق الإنتاجية الذي يحل محل جميع التطبيقات. فهو يوفر إدارة المهام، وقوائم المهام، وتتبع الوقت، وإعداد الميزانية، وإعداد التقارير، ولوحة بيضاء تفاعلية - وهذه ليست سوى عدد قليل من المزايا التي تجعل ClickUp فريدًا من نوعه .

هذا هو أفضل تطبيق لتخطيط المشاريع في حياتك العملية والشخصية على حد سواء. يمكنك إنشاء نطاق العمل لمشروع عميلك القادم، أو تتبع أهداف اللياقة البدنية الخاصة بك، أو إنشاء تقويم محتوى لمدونتك، أو العثور على الشقة المثالية، أو إنشاء مخطط الأعمال المنزلية، أو التخطيط لحفلة عطلتك، أو تتبع بحثك عن وظيفة، أو بدء إعادة تصميم منزلك - وهناك نماذج لإرشادك خلال كل ذلك. 👣 ميزات ClickUp مصممة لمساعدتك على تحديد أهدافك والوصول إليها - وتتبع كل إنجاز على طول الطريق. حتى أن هناك عمليات تلقائية لمساعدتك على تبسيط المهام المتكررة والعمل بكفاءة أكبر.

يمكنك الحصول على ClickUp كتطبيق ويب أو كتطبيق جوال لأجهزة iPhone وAndroid.

ClickUp أفضل الميزات

قوالب إدارة المهام : هناك الآلاف من قوائم المهام الجاهزة التي ستوجهك خلال أي مشروع. و تزيد القوالب من إنتاجيتك وتحسين تنظيم مشروعك، كما أنها قابلة للتخصيص بالكامل، بحيث يمكنك إزالة المهام أو إضافتها حسب الحاجة

انقر فوق الذكاء الاصطناعي هو أول مساعد ذكاء اصطناعي قائم على الأدوار. هذا أداة الذكاء الاصطناعي تم تدريبها على مهام تتعلق بمئات الوظائف المختلفة، وهناك مطالبات مقترحة لمساعدتك في معرفة كيفية تحقيق أقصى استفادة منها تحديد الهدف: قبل أن تتمكن من إنشاء قائمة مهامك، تحتاج إلى هدف. يساعدك تحديد الأهداف في ClickUp على تحديد هدفك الشخصي أو أهدافك الشخصية أو المهنية وتتبع معالم طريقك في طريقك نحو تحقيقها 🏆

قيود ClickUp

منحنى التعلم: نظرًا لأن ClickUp غني جدًا بالميزات، أفاد العديد من المستخدمين أن الأمر يستغرق وقتًا لمعرفة كيفية استخدام التطبيق على أكمل وجه

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 5 دولارات لكل عضو شهريًا

5 دولارات لكل عضو شهريًا الشركات: 12 دولارًا لكل عضو شهريًا

12 دولارًا لكل عضو شهريًا أعمال بلس: 19 دولارًا لكل عضو شهريًا

19 دولارًا لكل عضو شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

أسعار مخصصة ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 8250 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8250 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

2. هابيتيكا

عبر هابيتيكا إذا كنت متحمسًا للغاية للوصول إلى المستوى التالي في لعبة فيديو ولكنك لا تستطيع حشد الحافز لممارسة التمارين الرياضية أو تخطيط الوجبات أو تنظيف خزانة ملابسك، فأنت بحاجة إلى جعل مهامك اليومية أكثر متعة. ادخل إلى التلعيب. 🎮

يساعدك تطبيق Habitica على تكوين عادات صحية باستخدام نفس المكافآت التي تلهمك لمواصلة لعب لعبة الفيديو المفضلة لديك. في كل مرة تنظف فيها أسنانك بالخيط، أو تذهب إلى صالة الألعاب الرياضية، أو تأكل قطعة فاكهة، يمكنك التحقق من ذلك في التطبيق وكسب الذهب والمكافآت الأخرى (مثل الدروع والحيوانات الأليفة والقوى السحرية).

ثم يمكنك استخدام هذا الذهب لإجراء عمليات شراء داخل التطبيق أو شراء مكافآت مخصصة تحددها لنفسك (مثل القدرة على مشاهدة برنامجك التلفزيوني المفضل أو تناول وجبتك الخفيفة المفضلة).

تتوفر Habitica في متجر تطبيقات Apple App Store ومتجر Google Play.

Habitica أفضل الميزات

تتبع العادات: أضف أهدافك والعادات الصحية التي ترغب في تكوينها، ثم تحقق منها عند إكمالها

أضف أهدافك والعادات الصحية التي ترغب في تكوينها، ثم تحقق منها عند إكمالها المكافآت والعقوبات: تقدم في اللعبة كلما أكملت قائمة المراجعة الخاصة بك، أو اخسر المكافآت في الأيام التي تتراخى فيها

تقدم في اللعبة كلما أكملت قائمة المراجعة الخاصة بك، أو اخسر المكافآت في الأيام التي تتراخى فيها مكافآت مخصصة: حدد مكافآتك الخاصة بناءً على ما يحفزك أكثر، ثم قم بشرائها بالذهب الذي تكسبه من إكمال مهامك اليومية

قيود هابيتيكا #### قيود هابيتيكا

الإشعارات مواطن الخلل: أفاد بعض المستخدمين أنهم لا يتلقون إشعارات يومية أو أنهم يتلقون إشعارات في أوقات خاطئة، حتى عندما يقومون بإعدادها بشكل صحيح في التطبيق

أفاد بعض المستخدمين أنهم لا يتلقون إشعارات يومية أو أنهم يتلقون إشعارات في أوقات خاطئة، حتى عندما يقومون بإعدادها بشكل صحيح في التطبيق أوقات التأخير: يواجه بعض المستخدمين أوقات تأخير عند إضافة عادات جديدة أو يضطرون إلى التحقق من نفس عناصر قائمة المهام عدة مرات

تسعير #### Habitica

مجاناً

تقييمات ومراجعات هابيتيكا

G2: لا توجد مراجعات متاحة

لا توجد مراجعات متاحة Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

3. دردشةGPT

عبر ChatGPT إذا كنت تريد دائمًا أن تصادق روبوتًا، كما لو كنت في فيلم خيال علمي مستقبلي، فإن مستقبلك يبدأ الآن. ChatGPT قد لا يمتلك أذرع وأرجل روبوت، لكنه قادر على الإجابة على الأسئلة وإجراء محادثة، لذا فإن هذا التطبيق جاهز وينتظر أن يكون صديقك الروبوت. 🦾

يمكنك استخدام هذا أداة الذكاء الاصطناعي للبحث والكتابة والبرمجة وغير ذلك. لاكتشاف طرق فريدة من نوعها لجعل ChatGPT تعمل من أجلك، يمكنك الاطلاع على قائمة مطالبات ChatGPT لتجربتها . مهما كان سؤالك، ستعطيك ChatGPT إجابة، لذا فإن الحد الوحيد هو خيالك.

بدأ ChatGPT كتطبيق على الويب، لكنه متاح الآن أيضًا كتطبيق على الآيفون من متجر أبل.

أفضل ميزات ChatGPT

البحث: سرّع عملية البحث عن طريق سؤال ChatGPT عن الإجابات التي تحتاجها. يمكنك استخدام روبوت الدردشة الآلي لمعرفة كيفية القيام بتمرين القرفصاء بشكل صحيح، أو ما الذي ستعده للعشاء، أو أين تذهب في عطلتك القادمة

سرّع عملية البحث عن طريق سؤال ChatGPT عن الإجابات التي تحتاجها. يمكنك استخدام روبوت الدردشة الآلي لمعرفة كيفية القيام بتمرين القرفصاء بشكل صحيح، أو ما الذي ستعده للعشاء، أو أين تذهب في عطلتك القادمة العصف الذهني الإبداعي: سواءً كنت تكافح من أجل التوصل إلى أفكار لتزيين غرفة نوم ضيوفك أو لإكمال عرضك التالي، يمكن أن يساعدك ChatGPT في العثور على الإلهام الذي تحتاجه

سواءً كنت تكافح من أجل التوصل إلى أفكار لتزيين غرفة نوم ضيوفك أو لإكمال عرضك التالي، يمكن أن يساعدك ChatGPT في العثور على الإلهام الذي تحتاجه الكتابة بالذكاء الاصطناعي: يمكنك التدقيق النحوي والإملائي أو استخدام ChatGPT كـ أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي لكتابة رسائل البريد الإلكتروني، ومنشورات المدونات، والرسائل الإخبارية، والقصائد، وكلمات الأغاني، والمزيد من الصفر

يمكنك التدقيق النحوي والإملائي أو استخدام ChatGPT كـ أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي لكتابة رسائل البريد الإلكتروني، ومنشورات المدونات، والرسائل الإخبارية، والقصائد، وكلمات الأغاني، والمزيد من الصفر إكمال كود الذكاء الاصطناعي: استخدم ChatGPT كأداةأداة كود الذكاء الاصطناعي عن طريق سؤاله عن سبب عدم عمل جزء من التعليمات البرمجية أو جعله يكتب لك تعليمات برمجية جديدة من الصفر

قيود ChatGPT

لا لا تطبيق أندرويد : اعتبارًا من الآن، لا يقدم ChatGPT سوى تطبيق iOS لأجهزة الآيفون والآيباد. سيتعين على مستخدمي أندرويد الاعتماد على التطبيق المستند إلى الويب

اعتبارًا من الآن، لا يقدم ChatGPT سوى تطبيق iOS لأجهزة الآيفون والآيباد. سيتعين على مستخدمي أندرويد الاعتماد على التطبيق المستند إلى الويب أخطاء واقعية: أفاد العديد من المستخدمين أن الإجابات التي يقدمها ChatGPT والمحتوى الذي يكتبه يمكن أن يحتوي على معلومات غير صحيحة، لذلك يجب التحقق من صحة المعلومات

أفاد العديد من المستخدمين أن الإجابات التي يقدمها ChatGPT والمحتوى الذي يكتبه يمكن أن يحتوي على معلومات غير صحيحة، لذلك يجب التحقق من صحة المعلومات المحتوى العام: عند استخدام ChatGPT للعصف الذهني أو الكتابة، قد يكون المحتوى الذي ينشئه غير أصلي أو متكرر. قد تحتاج إلى استخدام مطالبات أكثر تحديدًا لجعلها تنتج أفكارًا أصلية

تسعير #### ChatGPT

مجاناً

تقييمات ومراجعات ChatGPT

G2: 4.7/5 (أكثر من 275 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 275 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 15 تقييم)

4. أوتر

عبر Otter.ai إن استخدام Otter.ai يشبه وجود سكرتيرة تتبعك وتدوين أهم المعلومات من يومك. 📝

صُمم تطبيق الذكاء الاصطناعي هذا ليكون بمثابة خدمة تدوين الملاحظات أثناء اجتماعاتك أو دروسك. يمكنك حتى الدردشة مع بوت أوتر والأشخاص الآخرين في مجموعتك. لذلك إذا كان هناك شيء ما فاتك، يمكنك طرح سؤال، ويمكن أن يساعدك Otter.ai في تدوين الملاحظات.

يتوفر هذا التطبيق كتطبيق ويب أو تطبيق جوال.

أفضل ميزات Otter.ai

ملاحظات الاجتماعات: احصل على تفريغ كامل لأي اجتماعات تحضرها أو مذكرات صوتية تسجلها

احصل على تفريغ كامل لأي اجتماعات تحضرها أو مذكرات صوتية تسجلها ملخصات: اطلع على النتائج الرئيسية في لمحة سريعة

اطلع على النتائج الرئيسية في لمحة سريعة التقاط الشرائح: احصل على شرائح العرض التقديمي المضافة تلقائياً إلى ملاحظات الاجتماع

احصل على شرائح العرض التقديمي المضافة تلقائياً إلى ملاحظات الاجتماع الدردشة: اطرح أسئلة حول الاجتماع واحصل على توضيحات فورية

قيود Otter.ai

صعوبة التحرير: أفاد العديد من المستخدمين أنه من الصعب تحرير النصوص، وقد يعودون إلى النص الأصلي أو يقومون بإجراء تعديلات إضافية غير صحيحة بناءً على التغيير الذي أجريته

أفاد العديد من المستخدمين أنه من الصعب تحرير النصوص، وقد يعودون إلى النص الأصلي أو يقومون بإجراء تعديلات إضافية غير صحيحة بناءً على التغيير الذي أجريته صعوبة في التعامل مع ضوضاء الخلفية: يعمل Otter.ai بشكل أفضل في الإعدادات الهادئة مع مكبر صوت واحد. قد ينشئ نصوصًا مربكة أو محدودة في البيئات الصاخبة أو الاجتماعات التي يتحدث فيها الأشخاص فوق بعضهم البعض

تسعير Otter.ai

أساسي: مجانًا

مجانًا المحترف: 8.33 دولار لكل مستخدم شهريًا

8.33 دولار لكل مستخدم شهريًا الشركات: 20 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

20 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

Otter.ai التقييمات والمراجعات

G2: 4.1/5 (أكثر من 110 تقييمات)

4.1/5 (أكثر من 110 تقييمات) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 65 تقييم)

5. خلاف

عبر خلاف إذا كنت قد سئمت من التواصل السطحي الذي ترعاه معظم منصات التواصل الاجتماعي (سيل لا ينتهي من الإعجابات، والسطور الواحدة، والميمات، وصور GIF)، فقد حان الوقت لتكوين صداقات مع ديسكورد . 👯

يساعدك هذا التطبيق المجاني والبسيط في الواقع على إقامة علاقات أوثق مع الأشخاص في شبكتك الاجتماعية. فبدلاً من نشر شريط عن حياتك ليشاهده الإنترنت بأكمله - كما هو الحال في معظم تطبيقات التواصل الاجتماعي - يتيح لك تطبيق ديسكورد إنشاء مجموعات خاصة ومحادثات ذات مواضيع تدور حول المواضيع التي تثير شغفك والانضمام إلى الأصدقاء الذين يتواصلون بالفعل على الإنترنت وإجراء محادثات في الوقت الفعلي.

يتوفر تطبيق Discord على سطح المكتب أو على الأجهزة المحمولة لأنظمة iOS وLinux وWindows وMicrosoft Windows وAndroid.

ديسكورد أفضل الميزات

مكالمات الفيديو والصوت والدردشة النصية: يمكنك استضافة مكالمات الفيديو أو مشاركة المذكرات الصوتية أو إرسال رسائل نصية، وفي أي وقت يكون فيه الأصدقاء متصلين بالإنترنت ويتحادثون بالفعل، يمكنك الانضمام إليهم

يمكنك استضافة مكالمات الفيديو أو مشاركة المذكرات الصوتية أو إرسال رسائل نصية، وفي أي وقت يكون فيه الأصدقاء متصلين بالإنترنت ويتحادثون بالفعل، يمكنك الانضمام إليهم القنوات ذات الطابع الخاص: يتيح لك التطبيق إنشاء دردشات ذات طابع خاص حول أي موضوع - سواء كانت لعبة الفيديو التي لا يمكنك التوقف عن لعبها أو مسلسل الجريمة الحقيقية الذي أنت مهووس به 🕵️

يتيح لك التطبيق إنشاء دردشات ذات طابع خاص حول أي موضوع - سواء كانت لعبة الفيديو التي لا يمكنك التوقف عن لعبها أو مسلسل الجريمة الحقيقية الذي أنت مهووس به 🕵️ مجتمع كبير من اللاعبين: تم إنشاء Discord في الأصل للاعبي الفيديو، ولا يزال هناك مجتمع قوي. يمكنك مقابلة أشخاص شغوفين بلعبتك المفضلة والبث معاً 🎮

قيود ديسكورد

مشاكل في التصفية: يحتوي Discord على فلتر للحشمة، لكن المستخدمين ذكروا أن الفلتر لا يلتقط في كثير من الأحيان المحتوى الرسومي ويحاول تصفية المحتوى الآمن

يحتوي Discord على فلتر للحشمة، لكن المستخدمين ذكروا أن الفلتر لا يلتقط في كثير من الأحيان المحتوى الرسومي ويحاول تصفية المحتوى الآمن واجهة مستخدم مزدحمة: يشتكي العديد من المستخدمين من أن واجهة المستخدم الجديدة للرسائل النصية مربكة ومزدحمة وتتطلب خطوات إضافية لتحديد موقع الدردشة التي تريدها مقارنة بالتطبيقات الأخرى

تسعير #### ديسكورد

مجاني

ديسكورد التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد مراجعات متاحة

لا توجد مراجعات متاحة Capterra: لا توجد مراجعات متاحة

6. قطرة مطر

عبر تطبيق Raindrop لا تقلق. هذا ليس تطبيق طقس آخر. 🌧️

Raindrop هو مدير إشارات مرجعية يسمح لك بحفظ المقالات ومقاطع الفيديو والصور وصفحات الويب عبر الإنترنت حتى تتمكن من الرجوع إليها لاحقًا.

إنه تطبيق مجاني الأفضل للمبدعين لأنه يمكنك حفظ أي شيء يلهمك وتنظيم المحتوى الخاص بك في مجلدات لمختلف اهتماماتك ومشاريعك. أنشئ واحداً لوصفات العشاء التي تريد تجربتها، وواحداً للتمارين الرياضية التي تحبها، وآخر لقصات الشعر التي ستبدو جيدة على رسوماتك. 🐩

Raindrop متاح للتحميل على متجر تطبيقات Apple App Store لأجهزة iPhone وiPad، وعلى Google Play لأجهزة Android، وعلى موقع التطبيق على الويب كملحق متصفح لمتصفحات Chrome وSafari وFirefox وEdge.

ريندروب أفضل الميزات

المجموعات: تنظيم إشاراتك المرجعية في مجلدات بناءً على هواياتك ومشاريعك ومجالات اهتمامك لتسهيل العثور على المحتوى

تنظيم إشاراتك المرجعية في مجلدات بناءً على هواياتك ومشاريعك ومجالات اهتمامك لتسهيل العثور على المحتوى البحث عن النص الكامل: ابحث في كل المحتوى الذي حفظته عن الكلمات الرئيسية للعثور على ما تبحث عنه بسرعة

ابحث في كل المحتوى الذي حفظته عن الكلمات الرئيسية للعثور على ما تبحث عنه بسرعة المكتبة الدائمة: احفظ المقالات في مكتبتك الدائمة، وستتمكن من الوصول إليها في Raindrop حتى إذا تمت إزالة المحتوى عبر الإنترنت

قيود Raindrop

النسخة المجانية تفتقر إلى بعض أفضل الميزات: لا يزال بإمكانك استخدام المجموعات مع النسخة المجانية، ولكن البحث عن النص الكامل والمكتبة الدائمة متاحان فقط مع النسخة المدفوعة

لا يزال بإمكانك استخدام المجموعات مع النسخة المجانية، ولكن البحث عن النص الكامل والمكتبة الدائمة متاحان فقط مع النسخة المدفوعة بطء أوقات التحميل على الأجهزة الذكية: يشتكي بعض مستخدمي أندرويد من بطء أوقات تحميل التطبيق وتجمّده أحيانًا أثناء استخدامه. أبلغ الكثيرون عن تجربة أفضل باستخدام امتداد متصفح سطح المكتب مقارنةً بتطبيق الهاتف المحمول

تسعير #### Raindrop

مجاني

الإيجابي: 28 دولاراً سنوياً

تقييمات ومراجعات قطرة المطر

G2: لا توجد تقييمات متاحة

لا توجد تقييمات متاحة Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

7. اللوح

عبر الحافظة للحصول على طريقة جديدة لمواكبة الأخبار، جرّب Flipboard. 📰

هذا التطبيق يشبه تطبيق Pinterest لقصصك الإخبارية المفضلة. فهو يسمح لك بتنسيق مقالات من منشوراتك المفضلة - سواء كانت The Atlantic أو The New York Times أو Condé Nast Traveler.

سيقدم التطبيق اقتراحات بناءً على المقالات التي تعجبك. يمكنك متابعة الموضوعات التي تهمك أو تهم مستخدمين آخرين لديهم اهتمامات مماثلة. ويمكنك أيضًا حفظ المقالات التي تعجبك في مجلتك الخاصة للعثور على وجهات السفر على خرائط Google لقضاء عطلتك القادمة!

Flipboard أفضل الميزات

اكتشف القصص الإخبارية وشاركها: ابحث عن الأخبار التي تهمك، وأضف القصص إلى التطبيق ليسهل على الآخرين اكتشافها

ابحث عن الأخبار التي تهمك، وأضف القصص إلى التطبيق ليسهل على الآخرين اكتشافها اتبع المواضيع والأشخاص: تابع المواضيع والأشخاص الذين يثيرون اهتمامك حتى تتمكن من البقاء على اطلاع على آخر الأخبار الرياضية أو أخبار السفر أو التكنولوجيا

تابع المواضيع والأشخاص الذين يثيرون اهتمامك حتى تتمكن من البقاء على اطلاع على آخر الأخبار الرياضية أو أخبار السفر أو التكنولوجيا جمع القصص: أضف القصص التي تحبها إلى مجلتك الخاصة حتى تتمكن من الرجوع إليها في أي وقت

قيود فليببورد

عدم مراقبة التعليقات: يشكو بعض المستخدمين من أن قسم التعليقات غالبًا ما يتضمن تعليقات تحريضية أو مثيرة للانقسام مع القليل من المراقبة أو عدم وجود مراقبة

يشكو بعض المستخدمين من أن قسم التعليقات غالبًا ما يتضمن تعليقات تحريضية أو مثيرة للانقسام مع القليل من المراقبة أو عدم وجود مراقبة بطء أوقات التحميل: ذكر العديد من المستخدمين أن التطبيق يستغرق وقتاً طويلاً لتحميل المقالات بعد معاينة الفقرة الأولى

تسعيرة فليببورد

مجاناً

تقييمات ومراجعات Flipboard

G2: لا توجد مراجعات متاحة

لا توجد مراجعات متاحة Capterra: لا توجد مراجعات متاحة

8. سليت

عبر سليت بالنسبة لأي شخص يأخذك عمله إلى كل مكان ما عدا المكتب، يمكن أن يساعدك Slite في مواكبة عملك. هذا التطبيق بمثابة قاعدة معرفية حيث يمكنك تخزين القدرات العقلية الجماعية لشركتك. 🧠

يمكنك توثيق القرارات الرئيسية، وإضافة الأفكار، وإبداء الملاحظات، والحصول على التحديثات المهمة بغض النظر عن مكان وجودك. حتى أنه يحتوي على ذكاء اصطناعي مدمج يمكنه الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بسياسات شركتك. لذا، عندما يكون لديك اجتماعات مع العملاء طوال اليوم، أو عندما تكون في معرض تجاري، أو ببساطة تعمل من المنزل، يمكنك أنت وفريقك البقاء على نفس الصفحة. 📖

سلايت أفضل الميزات

ويكي الشركة: احتفظ بجميع معلومات شركتك وموارد الموظفين في مكان واحد يسهل الوصول إليه

احتفظ بجميع معلومات شركتك وموارد الموظفين في مكان واحد يسهل الوصول إليه ملاحظات الاجتماعات: قم بإنشاء ملاحظات حتى يتمكن أعضاء الفريق من العثور على النتائج الرئيسية دائمًا

قم بإنشاء ملاحظات حتى يتمكن أعضاء الفريق من العثور على النتائج الرئيسية دائمًا وثائق العملية: بمجرد إنشاء عملية لشركتك أو لفريقك، أضف الوثائق حتى يتمكن الجميع من الرجوع إليها

قيود سليت

يفتقر تطبيق الهاتف المحمول إلى الميزات: يشتكي العديد من المستخدمين من أن التطبيقات على أجهزة Apple وAndroid لا تحتوي على العديد من الميزات مثل تطبيق الويب

يشتكي العديد من المستخدمين من أن التطبيقات على أجهزة Apple وAndroid لا تحتوي على العديد من الميزات مثل تطبيق الويب المشاركة الخارجية صعبة: بينما يسهّل تطبيق Slite مشاركة المستندات مع الأشخاص في فريقك الداخلي، يشتكي بعض المستخدمين من صعوبة تصدير وثائقك ومشاركتها مع المتعاقدين الخارجيين

تسعير سلايت

مجاناً

عادي: 8 دولارات لكل مستخدم شهريًا

8 دولارات لكل مستخدم شهريًا القسط: 12.50 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات سليت

G2: 4.7/5 (190+ تقييم)

4.7/5 (190+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 35 تقييم)

9. فيدلي

عبر فيدلي هذا الموقع مخصص للمتعلمين مدى الحياة. نراكم تستهلكون أكبر قدر ممكن من المعلومات عن كل ما يمكنكم الحصول عليه. 👀

Feedly هو تطبيق أساسي لموجز الأخبار المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك في العثور على المعلومات التي تهتم بها وتصفية البقية. تخبره بما تريد معرفته، وسيقوم بجمع المقالات والأفكار من المنشورات عبر الإنترنت.

يمكنك تعليم Feedly عن مصادرك الموثوقة ومعلوماتك الأكثر طلباً. سيمنحك هذا التطبيق الرائع رؤى رفيعة المستوى ومعلومات أساسية من جميع أنحاء الويب. بشكل أساسي، ستحصل على الخلاصة والمقال حتى تتمكن من تحديد ما إذا كنت تريد التعمق أو التعمق أكثر.

أفضل ميزات Feedly

رؤى إخبارية مفلترة: احصل على الأخبار حول الموضوعات التي تحبها من المصادر التي تثق بها، والتي تم تنسيقها خصيصًا لك

احصل على الأخبار حول الموضوعات التي تحبها من المصادر التي تثق بها، والتي تم تنسيقها خصيصًا لك مشاركة سهلة: شارك المقالات مع أصدقائك أو عائلتك أو فريقك بنقرة زر واحدة

شارك المقالات مع أصدقائك أو عائلتك أو فريقك بنقرة زر واحدة الوضع الليلي: اقرأ في أي وقت واجعلها سهلة على العينين مع الوضع المظلم

قيود فيدلي

أخطاء في تحميل الصور: يشتكي بعض المستخدمين من عدم تحميل الصور بشكل كامل أو عدم استجابتها لحجم الشاشة

يشتكي بعض المستخدمين من عدم تحميل الصور بشكل كامل أو عدم استجابتها لحجم الشاشة بطء في تحميل المصادر الجديدة: ذكر مستخدمون آخرون أنه عندما يريدون تحميل مصدر جديد للأخبار، يعمل التطبيق ببطء، وهناك وقت انتظار طويل

تسعير Feedly

مجاني

المحترف: 6 دولارات شهريًا

6 دولارات شهريًا المحترف+: 12 دولارًا شهريًا

12 دولارًا شهريًا المؤسسات: اتصل للحصول على أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Feedly

G2: 4.4/5 (75+ تقييم)

4.4/5 (75+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 35 تقييم)

10. دوبسادو

عبر دوبسادو إذا كنت تعمل لحسابك الخاص، فأنت تعرف كيف يكون العمل الحر. فأنت تلتقي بالعملاء، وترسل المقترحات، وتضع جدولاً زمنيًا، وتصدر الفواتير، وتخطط، وفي مكان ما بين ذلك، تقوم بالعمل الذي تم تعيينك للقيام به. دوبسادو يساعدك على البقاء منظماً وإدارة معلومات عملائك وأتمتة أعمالك المشغولة حتى تتمكن من التركيز على العمل المدفوع. وهو متاح كتطبيق ويب أو تطبيق جوال، يمكن لعملائك استخدامه لجدولة الاجتماعات والوصول إلى مستنداتهم ودفع فواتيرهم - لأنه لا يوجد شيء نحبه أكثر من عميل مكتفٍ ذاتيًا. 😍

أفضل ميزات #### Dubsado

النماذج: باستخدام نماذج Dubsado، يمكنك إرسال العروض والعقود بسرعة أو تضمين نماذج واستبيانات العملاء المحتملين على موقعك

باستخدام نماذج Dubsado، يمكنك إرسال العروض والعقود بسرعة أو تضمين نماذج واستبيانات العملاء المحتملين على موقعك الجدولة: اسمح للعملاء بالاطلاع على جدولك الزمني وحجز المواعيد التي تناسب جدوليكما

اسمح للعملاء بالاطلاع على جدولك الزمني وحجز المواعيد التي تناسب جدوليكما الفواتير: يمكنك إرسال الفواتير، وربط معالج الدفع، وإعداد تذكيرات الدفع التلقائية حتى لا تضطر إلى المتابعة يدوياً

يمكنك إرسال الفواتير، وربط معالج الدفع، وإعداد تذكيرات الدفع التلقائية حتى لا تضطر إلى المتابعة يدوياً بوابات العملاء: قم بإعداد بوابة خاصة بعملائك حيث يمكنهم تسجيل الدخول من أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو الأجهزة المحمولة الخاصة بهم، والاطلاع على مقترحاتهم ومستندات المشروع ودفع فواتيرهم

قيود دوبسادو

فواتير محدودة وظائف محدودة : على الرغم من أن الفواتير هي إحدى المزايا الرئيسية لهذا التطبيق، إلا أن المستخدمين غالباً ما يشتكون من صعوبة إعداد أنواع مختلفة من الفواتير إذا كانت فواتير مشاريعك مختلفة أو إصدار فواتير بعملات متعددة إذا كان لديك عملاء دوليين

: على الرغم من أن الفواتير هي إحدى المزايا الرئيسية لهذا التطبيق، إلا أن المستخدمين غالباً ما يشتكون من صعوبة إعداد أنواع مختلفة من الفواتير إذا كانت فواتير مشاريعك مختلفة أو إصدار فواتير بعملات متعددة إذا كان لديك عملاء دوليين منحنى التعلم: ذكر العديد من المستخدمين أن بعض الميزات الموجودة في هذا التطبيق قد تكون مخيفة للتعلم وأن قسم المساعدة لا يقدم ما يكفي من الدروس التعليمية لمساعدتك على البدء

تسعير #### دوبسادو

المبتدئ: 200 دولار سنوياً

200 دولار سنوياً الرئيسي: 400 دولار سنوياً

تقييمات ومراجعات دوبسادو

G2: 4.3/5 (أكثر من 65 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 65 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 40 تقييم)

ابقَ هادئًا ومجمعًا

تطبيق واحد يحتوي على مئات الميزات الرائعة لمساعدتك في تخطيط مهامك وتتبعها وتحديد أولوياتها, جرّب ClickUp . إنه مجاني للبدء، وهناك قوالب لمساعدتك في التخطيط لكل حدث مهم في حياتك - من حفل زفافك إلى إغلاق منزلك إلى المشروع الذي سيحقق لك تلك الترقية الكبيرة. إنشاء مساحة عمل ClickUp مجانية لاكتشاف كيف يمكن أن يساعدك في التحول إلى أروع نسخة من نفسك وأكثرها تجميعًا.