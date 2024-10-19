أفضل 10 بدائل ومنافسين لمهام جوجل في 2025

مرحبًا بكم يا عشاق مهام Google! على الرغم من أن "مهام Google" كان خيارًا مفضّلًا للعديد من الأشخاص للحصول على طريقة بسيطة لإدارة أعمالهم اليومية، إلا أنه قد لا يقدم كل ما تبحث عنه. هل تحتاج إلى المزيد من الميزات؟ هل تبحث عن شيء أكثر جاذبية؟ لا تقلق؛ هناك الكثير من بدائل مهام جوجل المتاحة لمساعدتك أن تكون أكثر إنتاجية .

لقد قمنا بالبحث في اتساع الإنترنت وعثرنا على أفضل 10 منافسين لمهام Google لمساعدتك العمل بشكل أسرع في 2024. دعونا نتعمق!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل مهام جوجل؟

من الناحية المثالية، يجب أن تكون أداتك الجديدة سهلة الاستخدام، وأن تتمتع بميزات قوية لإدارة المهام، وأن توفر تكاملاً سلساً مع البرامج الأخرى التي تستخدمها.

يجب أن تساعدك تطبيقات إدارة المهام على إنشاء المهام وإدارتها دون عناء، مع خيارات متقدمة لتحديد الأولويات والتبعيات والمواعيد النهائية.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون من الرائع أن تسمح أداتك بالتعاون وتقدم طرق عرض قابلة للتخصيص. أنت تريد برنامجًا يعمل بجد من أجلك، وليس العكس، أليس كذلك؟

أفضل 10 بدائل لمهام Google لاستخدامها في عام 2024

استعد لتشغيل معززات الإنتاجية مع أفضل 10 بدائل لمهام جوجل.

1. انقر فوق

سحب المهام وإفلاتها على جدول النقر فوق طريقة عرض جدول النقر لتنظيم بسيط

قل مرحبًا بـ ClickUp - صديقك الجديد المفضل في الإنتاجية! ClickUp ليس مجرد أداة لإدارة المهام ولكن مساحة عمل شاملة وواحدة من أفضل أدوات أداة إدارة المشاريع في السوق. إنها تبقي مشاريعك على المسار الصحيح، وتبقي ذهنك مرتباً.

مع مجموعة عميقة من الميزات مثل تبعيات المهام، والحالات المخصصة، ونظام التعليق القوي، يمكن لـ ClickUp التكيف مع أي سير عمل، شخصي أو جماعي.

ستجد أن لديه تنظيمًا واضحًا يساعدك في الحفاظ على قائمة مهامك مرتبة وتحت السيطرة، بينما تجعل واجهته سهلة الاستخدام للغاية من السهل التنقل فيها. كما أن خياراته للعرض لا مثيل لها، مما يتيح لك إنشاء المهام وتصورها بالطريقة التي تناسبك كيفية تحديد أولويات العمل .

وبفضل القدرة على مزامنة المهام عبر أجهزة متعددة، يمكنك ضمان الحفاظ على إنتاجيتك عالية، سواء كنت على مكتبك أو أثناء التنقل.

إنه مرن، ويحتوي على قوالب قابلة للتخصيص، ويأتي مليئًا بالميزات، سواء كنت فريقًا مكونًا من شخص واحد أو 100 شخص. بدءًا من تعيين المهام إلى تنظيم المستندات، فإن ClickUp قد غطى كل شيء. والجزء الأفضل؟ أنه يتكامل مع كل تطبيق تستخدمه بالفعل.

أفضل ميزات ClickUp:

تنظيم عملك باستخدام مهام ClickUp والمهام الفرعية المتداخلة لإدارة المشروع بالتفصيل

التبديل بين طرق العرض مثل القائمة واللوحة وجانت والتقويم والخريطة والمزيد

إدارة المهام باستخدام الحالات والعلامات والحقول المخصصة الأخرى

مناقشة المهام مباشرةً على المنصة ومشاركة عملك مع أعضاء فريقك الآخرين

المزامنة بسلاسة مع تقويم Google وSlack وZapier وأكثر من 1000 تطبيق آخر

الكثير من قوالب إدارة المهام لجعل تنظيم حياتك سهلاً وممتعاً

قيود ClickUp:

منحنى تعليمي طفيف بسبب القائمة الواسعة من الميزات

يجد بعض المستخدمين أن تطبيق الهاتف المحمول ليس بنفس قوة إصدار سطح المكتب

أسعار ClickUp:

مجاني للأبد

غير محدود : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة بلس : 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات ClickUp:

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. تيك تيك

عبر تيك تيك أدخل TickTick، وهي أداة لإدارة المهام مصممة لجعل تحديد أولويات المشروع أسهل

يجمع بين البساطة والوظائف، ويوفر واجهة سهلة الاستخدام حيث يمكنك تنظيم جميع مهامك، بغض النظر عن طبيعتها.

ستُقدِّر مؤقِّت بومو المدمج، الذي يُعزز أسلوب العمل الإنتاجي باستخدام تقنية بومودورو. لا يمكنك فقط إضافة المهام المتكررة والتذكيرات بسرعة، ولكن يمكنك أيضًا تصنيفها لإدارة أفضل.

إنها الأداة المثالية للتوفيق بين الأعمال الشخصية والمسؤوليات المهنية دون عناء.

مقارنة

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أفضل ميزات TickTickTick

تعيين مختلف مستويات الأولوية لمهامك

تساعد القوائم التي يتم إنشاؤها تلقائيًا مثل "اليوم" و"الأسبوع" في تنظيم المهام

اتبع تقنية بومودورو، وهي واحدة من أفضل تقنيات حيل الإنتاجية لإدارة الوقت بشكل أفضل

مشاركة أوصاف المهام والقوائم مع أعضاء الفريق

قيود TickTick

عدم وجود ميزات مفصلة لإدارة المشاريع

الميزات المميزة مكلفة مقارنة بالمنافسين

تسعير TickTick

مجاني

قسط: 27.99 دولاراً في السنة

تقييمات ومراجعات TickTickTick

G2 : 4.5/5 (أكثر من 80 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

جرب هذه

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3. تودويست

عبر تودoist هذا البديل لمهام Google Tasks هو مُحسِّن للإنتاجية.

يقدم واجهة بسيطة, يركّز Todoist على مساعدتك في إدارة مهامك التي عليك القيام بها دون أي إلهاءات. تُعد ميزة الإضافة السريعة التي يوفرها مغيرًا لقواعد اللعبة، حيث تتيح لك إضافة المهام بشكل سريع.

مع نظام نقاط كارما، يمكنك تتبع إنتاجيتك وحتى تحويل إدارة المهام إلى لعبة.

يتعرف الإدخال الذكي على مهامك ويصنفها تلقائيًا، مما يجعل التنظيم أمرًا سهلاً للغاية.

أفضل ميزات تطبيق Todoist

تجميع المهام داخل المشروع لسهولة التنقل

إضافة تعليقات أو إرفاق ملفات بأي مهمة

إضافة المهام بسرعة باستخدام معالجة اللغة الطبيعية

تعزيز الإنتاجية بنقاط للمهام المكتملة

قيود Todoist

ميزات محدودة في الإصدار المجاني

يجد بعض المستخدمين أن وظيفة البحث أساسية بعض الشيء

تسعير Todoist

مجاني

محترف : 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات تودويست #### تقييمات ومراجعات تودويست

G2 : 4.4/5 (أكثر من 700 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4. أومني فوكس

عبر أومني فوكس OmniFocus هو المزيج المثالي الذي يجمع بين التطور والبساطة، وهو مصمم حصريًا لمستخدمي Apple، وهو البديل المثالي لمهام Google.

يوفر بديل مهام Google هذا تنظيمًا قائمًا على السياق، مما يضمن لك رؤية المهام ذات الصلة بسياقك الحالي.

إحدى ميزاته البارزة هي التكامل مع Siri، مما يتيح لك إضافة المهام بسرعة من خلال الأوامر الصوتية. يساعدك تصميمه المتطور والبسيط في الوقت نفسه على إدارة المشاريع المعقدة دون الشعور بالإرهاق.

أفضل ميزات أومني فوكس #### أفضل ميزات أومني فوكس

تحديد أولويات المهام بناءً على الموقع أو الأداة أو الشخص

المراجعة المنتظمة للمشاريع لضمان عدم فوات أي شيء

عرض المهام القادمة في التقويم

إضافة المهام بسرعة باستخدام Siri

تعيين المهام المتكررة ببضع نقرات فقط

قيود OmniFocus

متوفر فقط على أجهزة Apple

قد يكون مربكاً للمستخدمين الجدد بسبب ميزاته المعقدة

أسعار أومني فوكس #### أسعار أومني فوكس

الاشتراك : 9.99 دولار شهرياً لكل مستخدم

: 9.99 دولار شهرياً لكل مستخدم عادي : 49.99 دولارًا أمريكيًا للشراء لمرة واحدة

: 49.99 دولارًا أمريكيًا للشراء لمرة واحدة محترف: 99.99 دولارًا أمريكيًا للشراء لمرة واحدة

تقييمات ومراجعات أومنيفوكس #### تقييمات ومراجعات أومنيفوكس

G2 : 4.6/5 (أكثر من 50 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

تحقق من

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5. مهام مايكروسوفت

عبر مايكروسوفت برنامج Microsoft To-Do بسيط للغاية، ولكن هذا لا يعني أنه متراخٍ في قسم الميزات.

وباعتباره أحد منتجات مايكروسوفت، فإنه يتكامل بسلاسة مع الخدمات الأخرى من عملاق التكنولوجيا. يعد To-Do حلاً مباشراً لتعزيز إنتاجيتك.

لن تجد مساحة عمل مزدحمة أو وظائف معقدة هنا. وبدلاً من ذلك، ستجد بدلاً من ذلك، ستجد تطبيقاً منافساً لمهام Google يوفر تجربة إدارة مهام غير معقدة وخالية من المتاعب.

أفضل ميزات Microsoft To-Do من مايكروسوفت

خطط ليومك باستخدام المخطط اليومي احصل على اقتراحات ذكية للمهام لإضافتها إلى يومي

التعاون في المهام مع الآخرين

المزامنة مع مهام Outlook

قيود Microsoft To-Do's Limited

خيارات التخصيص المحدودة

يجد بعض المستخدمين أن واجهة المستخدم أقل سهولة من مهام جوجل

تسعير مايكروسوفت للمهام

مجاني

تقييمات ومراجعات Microsoft To-Do's Microsoft To-Do

G2 : 4.4/5 (أكثر من 60 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

جرب هذه

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6. تاسكويك

عبر تاسكويك تعرّف على "تاسكويك"، وهو أداة إنتاجية التي تتفوق في أتمتة سير العمل. تعمل على تبسيط إدارة المهام، مما يسهل على الفرق العمل معًا.

يمكنك الحصول على نظرة عامة على جميع مهامك في لمحة، وتتيح لك ميزة إدارة الموارد إدارة الموارد وتعيينها دون عناء.

ما يجعل Taskque متميزاً كتطبيق لإدارة المهام هو تركيزه على تحسين الإنتاجية؛ حيث تساعدك كل ميزة على إنجاز المزيد من المهام وإتمامها في وقت أقل.

أفضل ميزات تاسكويك

أتمتة مهام المهام وزيادة الإنتاجية

احصل على نظرة شاملة لجميع مهامك

تواصل وتعاون مباشرة داخل نافذة المهام

إدارة الموارد وتعيينها دون عناء

قيود تاسكويك

تكامل محدود مع أدوات أخرى

تسعير تاسكويك

أساسي : مجاناً

: مجاناً شركة: 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات #### Taskque

G2 : 4.1/5 (أكثر من 6 تقييمات)

: 4.1/5 (أكثر من 6 تقييمات) Capterra: 4.5/5 (2+ تقييمات)

7. مايستر تاسك

عبر مهمة ميستر بفضل تصميمه المرئي الجذاب ولوحات المشاريع المرنة، يرتقي برنامج MeisterTask بالتعاون إلى آفاق جديدة.

فهو يسمح بأتمتة المهام، مما يجعل المهام المتكررة أقل مللاً. ولكن الأمر لا يقتصر فقط على إدارة المهام؛ يتكامل MeisterTask أيضًا مع MindMeister لإنشاء المهام من الخرائط الذهنية.

لا تجد كل يوم أداة ممتعة المظهر وقوية في وظائفها في نفس الوقت.

أفضل ميزات MeisterTask هي

تصور المهام باستخدام لوحات كانبان القابلة للتخصيص

أتمتة خطوات سير عملك للمهام المتكررة

إنشاء مهمة من الخريطة الذهنية عبر MindMeister

احتفظ بعلامات تبويب للوقت المستغرق في كل مهمة

قيود مايند ميستر تاسك

بعض الميزات مثل مخططات جانت والمهام الفرعية غير متوفرة

يمكن أن تكون إمكانيات إعداد التقارير أكثر قوة

تسعير برنامج MeisterTask

أساسي : مجاني

: مجاني محترف : 11.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 11.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأعمال : 23.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 23.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل ب MeisterTask لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات مايستر تاسك #### تقييمات ومراجعات مايستر تاسك

G2 : 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1000 تقييم)

8. تودليدو

عبر تودوليدو يتميز Toodledo بميزاته الشاملة التي تتجاوز إدارة المهام البسيطة.

تزودك هذه الأداة بمتعقب للعادات، وأداة تخطيط، والقدرة على تعيين تذكيرات بتنسيقات متعددة. إنه حل شامل يتيح لك تنظيم يومك بفعالية وتتبع تقدمك بمرور الوقت.

إذا كنت ترغب في تبسيط كل جانب من جوانب يومك، فإن Toodledo هو أداتك.

أفضل ميزات Toodledo هي

تتبع عاداتك بمرور الوقت وقياس مدى تقدمك

تنظيم أفكارك باستخدام مخططات منظمة

احصل على تذكيرات عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو الإشعارات الفورية

مشاركة القوائم وتعيين المهام للآخرين

قيود Toodledo

قد تبدو واجهة المستخدم قديمة بالنسبة لبعض المستخدمين

يمكن أن يكون منحنى التعلُّم حاداً بسبب تعدد الميزات

تسعير Toodledo

مجاني

قياسي : 3.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 3.99 دولار شهريًا لكل مستخدم زائد : 5.99$/شهرًا لكل مستخدم

: 5.99$/شهرًا لكل مستخدم شركة: اتصل ب Toodledo لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Toodledo

G2 : 4.4/5 (أكثر من 40 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

9. جوبلين

عبر جوبلين Joplin هو جاك لجميع المهن بين أدوات إدارة المهام. إنه تطبيق مفتوح المصدر يتعامل مع الملاحظات والمهام ويقدّر خصوصيتك من خلال التشفير من طرف إلى طرف.

على الرغم من أن Joplin قد يفتقر إلى واجهة إدارة المهام المخصصة التي يمتلكها الآخرون، إلا أنه يعوض ذلك بأداة مرنة وقابلة للتخصيص تحترم خصوصية بياناتك.

بالنسبة لأولئك الذين يفضلون نهج "افعلها بنفسك"، فإن Joplin هو اختيار قوي.

أفضل ميزات Joplin

مجاني للاستخدام والتعديل

جميع الملاحظات مكتوبة ومقدمة بتنسيق Markdown

المزامنة مع خدمات سحابية متعددة

قص صفحات الويب مباشرة إلى ملاحظاتك

قيود جوبلين

يفتقر إلى واجهة مخصصة لإدارة المهام

يمكن أن تكون واجهة المستخدم أكثر سهولة

تسعير جوبلين

أساسي : 1.99 دولار شهرياً لكل مستخدم

: 1.99 دولار شهرياً لكل مستخدم المحترف : 5.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 5.99 دولار شهريًا لكل مستخدم الفرق: 7.99$/شهرًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات جوبلين #### جوبلين

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

10. الإنتاجية الفائقة

عبر الإنتاجية الفائقة الإنتاجية الفائقة هي أداة غير معقدة لإدارة المهام لا تزال قوية. يوفر هذا التطبيق ميزة فريدة لتتبع تشتيت الانتباه تتيح لك تسجيل الأنشطة المشتتة للانتباه وتعلم كيفية تجنبها. وبفضل أداة تعقب الوقت المدمجة فيه، يمكنك متابعة مقدار الوقت الذي تقضيه في المهام الفردية.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك ميزة إدارة المشروع التعامل مع مشاريع متعددة دون الشعور بالإرهاق. إنها البساطة والقوة، كل ذلك في حزمة واحدة.

أفضل ميزات #### الإنتاجية الفائقة

سجل الأنشطة المشتتة للانتباه وتعلم كيفية تجنبها

متتبع الوقت المدمج مع سجل العمل ومؤقت بومودورو وتذكيرات الاستراحة

مزامنة بياناتك عبر أجهزة متعددة

إدارة مشاريع متعددة بسهولة

قيود الإنتاجية الفائقة

يتطلب بعض الإعداد والتهيئة اليدوية

قد لا يكون مناسباً للفرق الكبيرة

تسعير سوبر برودكتيفيتي #### تسعير سوبر برودكتيفيتي

مجاناً

تقييمات ومراجعات الإنتاجية الفائقة

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

البحث عن المزيد من الأدوات للمهام؟

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هل أنت مستعد لاختيار بديل مهام جوجل الخاص بك؟

وها هي لديك 10 بدائل قوية لمهام جوجل جاهزة لزيادة إنتاجيتك في عام 2024. لكل أداة نقاط قوة ومراوغات فريدة من نوعها، لذا فإن الاختيار الصحيح يعتمد على ما تبحث عنه.

إذا كنت لا تزال في حيرة من أمرك بشأن المهمة أو أداة إدارة المشروع للاختيار، تذكر أن أفضل أداة لإدارة المهام أو إدارة المشاريع هي الأداة التي تناسب احتياجاتك وميزانيتك وأسلوب عملك.

وإذا كنت تتطلع إلى زيادة إنتاجيتك بشكل كبير، تأكد من الاطلاع على ClickUp. من تعيين المهام وتتبع الوقت وتحديد الأولويات إلى طرق العرض المخصصة والتكاملات القوية، فإن ClickUp لديه كل ما تحتاجه للبقاء منظمًا وتتبع الوقت المستغرق وإنجاز المزيد من المهام.

استكشف ميزات إدارة المهام لترى كيف يمكن ل ClickUp تحويل سير عملك ومساعدتك على إنجاز قائمة مهامك بشكل لم يسبق له مثيل. نخب زيادة إنتاجيتك!