10 بدائل في اتجاه عقارب الساعة لإدارة الوقت والتقويم

قد يبدو تتبع الوقت وإدارة تقويمك المزدحم في كثير من الأحيان وكأنه عمل شعوذة. في الواقع، قد تشعر بأنك بحاجة إلى مساعد فقط لإدارة جدولك الزمني دون أن تفقد السيطرة على جدول أعمالك.

تطبيق Clockwise هو مساعد يساعدك على تحليل التقويم الخاص بك، والعثور على أفضل أوقات الاجتماعات، وحتى التعاون مع فريقك.

على الرغم من أن تطبيق Clockwise رائع لإدارة الوقت، إلا أن العديد من المستخدمين يتحولون عن التطبيق لعدة أسباب، مثل تقييد التعاون الخارجي ومشاكل إعادة الجدولة.

في هذه المقالة، سنراجع بشكل شامل أفضل 10 بدائل لتطبيق Clockwise. قارن بين ميزات كل أداة وقيودها وأسعارها للعثور على أفضل بديل لـ Clockwise.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Clockwise؟

جدولة ذكية و إدارة التقويم أداة يجب أن تفهم العمل العميق، وتلبي احتياجاتك الخاصة إدارة الوقت الاحتياجات. اعتمادًا على أسلوب عملك، يمكن أن يتراوح ذلك بين توفير الرؤى والسياق وحماية وقت التركيز لتعزيز التعاون من خلال الخوارزميات والأتمتة.

إليك قائمة بالأشياء الأساسية التي يجب البحث عنها في بدائل Clockwise:

القدرة على الجدولة الذكية: عندما تتمتع الأداة بقدرات جدولة بديهية، فإنها تتفهم وتتكيف مع روتينك وتفضيلاتك وأولوياتك

عندما تتمتع الأداة بقدرات جدولة بديهية، فإنها تتفهم وتتكيف مع روتينك وتفضيلاتك وأولوياتك التحليلات والرؤى: تساعدك ميزات التحليلات على فهم الأنماط وتحديد مجالات التحسين واتخاذ قرارات مستنيرة حول كيفية تخصيص وقتك

تساعدك ميزات التحليلات على فهم الأنماط وتحديد مجالات التحسين واتخاذ قرارات مستنيرة حول كيفية تخصيص وقتك الأتمتة وإعادة الجدولة وسهولة التكيف: أعط الأولوية للأدوات التي تتكيف مع سير عملك وتفضيلاتك الفريدة. ابحث عن البدائل التي تعمل على أتمتة المهام الروتينية، مثل العثور على أوقات الاجتماعات المناسبة أو إعادة جدولة التعارضات

أعط الأولوية للأدوات التي تتكيف مع سير عملك وتفضيلاتك الفريدة. ابحث عن البدائل التي تعمل على أتمتة المهام الروتينية، مثل العثور على أوقات الاجتماعات المناسبة أو إعادة جدولة التعارضات سهولة الاستخدام: تُعد الواجهة السهلة الاستخدام ضرورية للحصول على تجربة إيجابية، لذا ابحث عن بدائل يسهل التنقل فيها وتقدم أفضل ميزات الجدولة دون تعقيدات غير ضرورية

وأخيراً، تصفح مراجعات العملاء وتقييماتهم قبل اختيار أداة إدارة الموارد. يمكن أن تساعدك مواقع المراجعات مثل G2 و Capterra، على سبيل المثال، في التعرف على إيجابيات ونواقص كل أداة.

## أفضل 10 بدائل في اتجاه عقارب الساعة لاستخدامها في عام 2024

فيما يلي بعض أفضل بدائل Clockwise (المجانية والمدفوعة) المتاحة في السوق اليوم:

1. كليك أب

تتبع الوقت وتعيين التقديرات وإضافة ملاحظات وعرض تقارير عن وقتك من أي مكان في ClickUp

يوفر ClickUp مساحة عمل رقمية حيث يمكنك أنت وفريقك تنظيم كل شيء في مكان واحد. قم بإدارة المهام، والتواصل، وإبقاء مشاريعك على المسار الصحيح. ClickUp Time Tracker يساعدك على معرفة المدة التي تقضيها في كل مهمة. يمكنك تتبع الوقت من أي جهاز وربطه بمهام محددة في ClickUp. كما يمكنك إضافة ملاحظات وتسميات إلى الوقت المتتبع للإشارة إلى ما أنفقته عليه. فرز وتصفية بيانات تتبُّع وقتك، ووضع علامة على ساعات محددة على أنها قابلة للفوترة.

علاوةً على ذلك، يتكامل ClickUp مع جميع التطبيقات الرائدة في تتبع الوقت وأدوات إدارة المشاريع، بحيث يمكنك مزامنة وتتبع كل شيء مباشرةً داخل ClickUp دون التبديل بين التطبيقات.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر عليك ClickUp عناء إعداد التقارير باستخدام جداول زمنية قابلة للتخصيص وتقارير جدولة الفريق. تقويم ClickUp هو أداة أنيقة أخرى تعرض لك مهامك واجتماعاتك ومواعيدك النهائية إلى جانب أحداث التقويم الأخرى الموجودة في التقويم.

باستخدام عرض التقويم، يمكنك تتبع مشاريعك من نظرة عامة عالية المستوى إلى التفاصيل الدقيقة وحتى مشاركة التقويم مع زملائك في الفريق. يمكنك جدولة المهام الجديدة وإنشاء اجتماعات بسرعة عن طريق سحبها وإفلاتها في التقويم الخاص بك وفرزها أو تصفيتها حسب الأولوية والحالة وما إلى ذلك.

يمكنك أيضًا مزامنة تقويم جوجل باستخدام ClickUp وبدء الاجتماعات مباشرةً من عرض التقويم.

بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم ClickUp للحفاظ على أمان بياناتك. قم بتمكين الإدارة المستندة إلى الأدوار أو تحديد مستويات الأذونات للتحكم في من يمكنه عرض المستندات أو الوصول إليها أو تحريرها.

أفضل ميزات ClickUp:

إنشاء المهام وتنظيمها وتحديد أولوياتها بسهولة باستخدام ClickUp إدارة الوقت النظام

راقب الوقت الذي تقضيه في كل مهمة باستخدام ميزات تتبع الوقت في ClickUp لمساعدتك في تحليل وتحسين طريقة عملك

اكتساب رؤى قيمة حول تقدم المشروع وأداء الفريق من خلال أدوات إعداد التقارير والتحليلات

التكامل بسلاسة مع تطبيقاتك المفضلة لسير عمل أكثر سلاسة

حافظ على التنظيم من خلال التنبيهات والتذكيرات في الوقت الفعلي باستخدام تذكير ClickUp ولا تفوّت أي مهمة

قيود ClickUp:

منحنى التعلم للمستخدمين الجدد

لا يوجد خيار لحذف إدخالات الوقت في الباقة المجانية

تسعير #### ClickUp:

مجاني للأبد

غير محدودة: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تسعير مخصص ClickUp Brain: متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر

تقييمات ومراجعات ClickUp: متوفرة في جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات/شهر:

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (2,000+ تقييم)

2. كاليندلي

عبر كاليندلي Calendly هو مساعدك الشخصي لجدولة المواعيد الذي يجعل جدولة الاجتماعات سريعة وسهلة وخالية من الإجهاد. لا مزيد من الصداع في الجدولة أو تبادل البريد الإلكتروني أو الارتباك في المنطقة الزمنية. أنت تتحكم بشكل كامل في مدى توافرك.

بالإضافة إلى ذلك، يتكامل Calendly مع تقويمك لمنع الحجوزات المزدوجة العرضية وضمان تحديث كل شيء.

أفضل ميزات Calendly:

تجنب الارتباك في الجدولة نظرًا لأن Calendly يضبط نفسه تلقائيًا حسب المناطق الزمنية المختلفة

استخدم عمليات التكامل الأصلية مع أكثر من 70 تطبيقًا مختلفًا، بما في ذلك تطبيقات التقويم الشائعة مثل تقويم Google و Outlook وغيرهما

منع الاجتماعات المتتالية عن طريق تمكين أوقات التخزين المؤقت قبل أو بعد المواعيد

تضمين روابط الجدولة على مواقع الويب أو دمجها في توقيعات البريد الإلكتروني بنقرة واحدة

قيود Calendly:

Calendly باهظ الثمن مقارنةً بالأدوات الأخرى في القائمة؛ قد تكون بدائل كلندلي الأرخص ثمناً أفضل، خاصةً إذا كان لديك فريق عمل كبير

يحتوي الإصدار المدفوع على العديد من الميزات التي قد لا تحتاجها أو تستخدمها ولكنك ستدفع مقابلها

الخلط العرضي بين تقويم كاليندلي وتقويم جوجل يربك العملاء بشأن توافر الفترات الزمنية المجانية

تسعير Calendly:

مجاني للأبد

قياسي: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الفرق: 20 دولار/شهرًا لكل مستخدم

20 دولار/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات كاليندلي

G2: 4.7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3300 تقييم)

3. زميل

عبر زميل Fellow هو شريكك في الجدولة من أجل التعاون السلس بين الفريق وجدولة المهام وإدارة المشروع. إنه يقوم بكل شيء، بما في ذلك معالجة المشاريع الكبيرة، وإبقاء الفريق على اطلاع، وتنظيم مهامك.

باستخدام Fellow، يمكنك مشاركة الملفات أو نشرها في مساحة عمل مشتركة. ينشئ التطبيق خطط اجتماعات ويضمن التزام الجميع بها.

كما أنه يسجل محاضر الاجتماعات تلقائياً ويوفر مساحة رقمية مرنة للمشاركين للعمل معاً. يمكنك تدوين مهامك اليومية، وتدوين ملاحظات الاجتماعات، وتعيين التذكيرات، وعدم تفويت أي شيء.

أفضل الميزات:

قم بإجراء اجتماعات فردية مع ميزات Fellow لإنشاء جدول الأعمال وتدوين الملاحظات

تتبع وتحديد الأهداف للأفراد والفرق حتى تكون دائماً على المسار الصحيح

البحث واسترجاع معلومات وملاحظات الاجتماعات السابقة بسهولة لتوفير الوقت

يمكنك الوصول إلى Fellow عبر مختلف الأجهزة، بما في ذلك أجهزة سطح المكتب والهاتف المحمول، للبقاء منظماً أثناء التنقل

اكتساب رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين اجتماعاتك وجداول أعمالك

حماية محادثات اجتماعاتك وبياناتك من خلال الأمان على مستوى المؤسسات

قيود Fellow:

يؤدي النقر على اجتماع في تقويم Google لا يملكه المستخدم إلى ظهور خطأ 404

يفتقر إلى التكامل مع تذكيرات Apple Reminders

لا يدعم القدرة على تدوين الملاحظات المكتوبة بخط اليد وتخزينها كمحتوى فعلي مكتوب بخط اليد

ميزة الملاحظات بزاوية 360 درجة غير مخصصة بما يكفي للسماح بملاحظات مجهولة المصدر

تسعير #### زميل:

مجاني للأبد

المحترف: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

9 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات الزملاء:

G2: 4.7/5 (أكثر من 1900 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1900 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 30 تقييم)

4. متكامل

عبر بشكل متكامل Integrately هو كل شيء عن توفير وقتك والطاقة من خلال أتمتة المهام المتكررة. استخدم البرنامج لمزامنة بيانات العملاء بين CRMs وأدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك أتمتة النشر على وسائل التواصل الاجتماعي بسهولة استناداً إلى التقويم الخاص بك.

تحتوي المنصة على موصلات ومهام سير عمل قابلة لإعادة الاستخدام مُسبقاً لجميع متطلبات التكامل. كما أن لديها واجهة قائمة على الويب لتصميم واجهات برمجة التطبيقات وتوثيقها واختبارها.

يمكن لأي شخص يبحث عن بدائل Clockwise استخدام Integrately، سواء كنت محترفًا في مجال الأعمال أو مسوقًا أو طالبًا.

Integrately أفضل الميزات:

تتبع أداء عمليات الأتمتة من خلال السجلات والمراقبة في الوقت الحقيقي

معالجة المشكلات التي تنشأ أثناء الأتمتة تلقائيًا باستخدام آليات معالجة الأخطاء المدمجة

استخدام المنطق الشرطي لإنشاء تسلسلات أتمتة مع إمكانات اتخاذ القرار

قم بمزامنة بياناتك بين التطبيقات المتصلة في الوقت الفعلي للحصول على معلومات محدثة

القيود المتكاملة:

يمكن لـ Integrately تحسين وضوح التقارير من أجل فهم وتجربة أفضل للمستخدمين

قد يكون تنفيذ الإدخال والإخراج من جانب العميل صعبًا في بعض الأحيان

يجد المستخدمون مظهر الموقع الإلكتروني مخيفاً وصعب التكيف معه

التسعير بشكل متكامل:

مجاني للأبد

المبتدئين: 29.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

29.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم النمو: 124 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

124 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم الشركات: 299 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات متكاملة

G2: 4.7/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 300 تقييم)

5. الحدة

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عبر الحدة Acuity ليس تقويمك المعتاد - بل هو أداة ذكية مصممة لتبسيط كيفية إدارة مواعيدك. سواء كنت تدير عملاً أو تدير جدولك الشخصي، فإن مرونة Acuity تجعل من السهل إعداده وتكييفه مع احتياجات العمل المختلفة.

أفضل ميزات Acuity:

استخدم استبيانات العميل لجمع المعلومات ذات الصلة من العملاء من خلال نماذج الاستقبال القابلة للتخصيص

منع تضارب المواعيد حيث إنه يتعامل تلقائياً مع اختلافات المناطق الزمنية

التكامل مع تطبيقات الدفع التابعة لجهات خارجية لقبول المدفوعات عبر الإنترنت بسهولة في وقت الحجز

السماح للعملاء بإعادة جدولة/إلغاء المواعيد وإدارة الحجوزات تحت سقف واحد

قيود الحدة:

يفتقر إلى ميزة فصل العملاء النشطين عن العملاء غير النشطين

خطة Acuity المجانية محدودة من حيث الميزات الأساسية (على سبيل المثال، رسائل البريد الإلكتروني للتذكير وطرق الدفع موجودة فقط في الخطط المدفوعة)

يفتقر إلى التكامل الأصلي مع تقاويم الجهات الخارجية

تسعير Acuity:

نسخة تجريبية مجانية لمدة 7 أيام

الصاعد: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم النمو: 34 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

34 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم القوي: 61 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

Acuity التقييمات والمراجعات:

G2: 4.7/5 (أكثر من 350 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 350 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 5500 تقييم)

6. AttendanceBot

عبر روبوت الحضور يعد AttendanceBot إضافة ممتازة أخرى إلى قائمة بدائل Clockwise. هذه الأداة تجعل تتبع الوقت سهل وفعال للفرق من جميع الأحجام.

يمكن للمديرين والشركات مراقبة الحضور في الوقت الفعلي من خلال تتبع من هم في العمل، ومن هم في فترة استراحة، ومن قد يتأخرون عن العمل. بالنسبة للفرق التي لديها عاملين عن بُعد، يوفر AttendanceBot أيضاً تتبع الموقع الجغرافي.

يتيح لك AttendanceBot إعداد سياسات حضور مخصصة. استخدمه لتحديد قواعد العمل الإضافي، وتعيين فترات السماح، وتخصيص التطبيق ليناسب احتياجاتك.

أفضل ميزات AttendanceBot:

التكامل مع أنظمة الشؤون المالية وكشوف المرتبات وإدارة الموارد البشرية وإدارة علاقات العملاء الشائعة

إنشاء فصول افتراضية وتعيين الطلاب إليها

اسمح للطلاب بتسجيل الحضور في أي فصل دراسي على الفور باستخدام Slack أو Microsoft Teams

إرسال تذكيرات تلقائياً إلى الموظفين الذين لم ينتهوا من مهامهم أو تقاريرهم أو جداولهم الزمنية

استخدم ميزة العمل المختلط لعرض و إدارة الفريق الجداول الزمنية، وتوفير الموافقات متعددة المستويات، والتعاون مع الفريق عبر Slack وMS Teams وGChat

قيود AttendanceBot:

يستغرق تحرير الجداول الزمنية وقتًا طويلاً للمستخدمين الجدد

يمكنك تخصيص أنواع الإجازات مثل فليكس والإجازات ولكن لا يمكنك تعيين طرق تتبع مختلفة لها

عدم وجود وحدات تعليمية مناسبة يمنح الأداة منحنى تعليمي حاد

تسعير #### تسعير AttendanceBot:

إصدار تجريبي مجاني لمدة 14 يومًا

عادي: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

6 دولارات شهريًا لكل مستخدم المحترف: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

9 دولارات شهريًا لكل مستخدم الممتاز: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات برنامج AttendanceBot:

G2: 4.6/5 (أكثر من 75 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 75 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

7. روتين

عبر الروتين الروتين هو آخر إدارة الوقت منصة يمكنك التفكير فيها إذا كنت تفكر في بدائل Clockwise. الأداة بديهية وسهلة الاستخدام، بدءاً من إنشاء المهام إلى تحديد الأولويات والمواعيد النهائية.

وعلاوة على ذلك، يتعلم Routine من سلوكك من خلال التكيف مع أنماط عملك وفهم الأولويات واقتراح أفضل وقت لمعالجة المهام المختلفة.

تتميز المنصة بتصميم أنيق وبسيط لمساعدتك على التركيز على المهام دون تشتيت الانتباه.

روتين أفضل الميزات:

تساعد قدرة معالجة اللغة الطبيعية في Routine على تقديم اقتراحات ذكية لجدولة المهام أو الاجتماعات في مكان مفتوح في التقويم الخاص بك

اربط Routine بأدواتك وخدماتك المفضلة لتحسين و تبسيط عملية عملك احصل على تنبيه قبل اجتماع مهم؛ انضم بنقرة واحدة، ونبه الآخرين بسرعة إذا تأخرت عن موعدك عبر التنبيهات والإشعارات في الوقت الفعلي

ربط العناصر ووضع علامات عليها لإعطائها معنى والعثور على المعلومات بسهولة من خلال تتبع الروابط إلى الوراء

القيود الروتينية:

لا يوجد تطبيق جوال لمستخدمي أندرويد

المنصة لا تزال جديدة، والعديد من الميزات في الخطط المدفوعة تحمل علامة "قريباً

يشكو المستخدمون من وجود أخطاء بسيطة تضيف اختناقات إلى العمل اليومي

التسعير الروتيني:

مجاني للأبد

احترافي: 12 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم الشركات: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

التقييمات والمراجعات الروتينية:

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: تقييمات غير كافية

8. استصلاح

عبر استعادة Reclaim هو تطبيق جدولة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يدير تقويمات متعددة دون عناء داخل نافذة واحدة. استخدمه للتعاون بفعالية من خلال الاشتراك في التقويمات الأخرى، سواء للعمل أو العائلة أو المدرسة.

بفضل واجهته سهلة الاستخدام، وميزاته التعاونية، و تكامل سلس ، يمكّنك برنامج Reclaim من التحكم في جداولك الزمنية وتعزيز الإنتاجية الإجمالية.

استصلاح أفضل الميزات:

احصل على اقتراحات ذكية لجدولة المهام بناءً على الأولويات والمواعيد النهائية والتفضيلات

اسمح لميزة "العادة" بمشاركة المهام التي تريدها بانتظام، وتقديم إطار زمني وجدولتها لك تلقائيًا

راقب تقدم المهام بسهولة من خلال عمليات تسجيل الوصول التلقائية

تخصيص العرض كما تريد وإدارة تقويمات متعددة في وقت واحد

قيود الاسترداد:

من الصعب إعداد ميزة "العادة" في Reclaim

التكامل مع الهندسة إدارة المهام الأدوات ليست مرنة بما يكفي للاستخدام في الحياة الواقعية

يمكن أن يكون هناك تأخيرات عرضية عند استخدام ميزة تكامل Slack

استعادة الأسعار:

مجاني للأبد

المبتدئين: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة، غير متوفرة في الخطط الشهرية

استعادة التقييمات والمراجعات:

G2: 4.8/5 (أكثر من 60 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: تقييمات غير كافية

تحقق من هذه

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9. سونساما

عبر سونساما صنصاما هو مشروع و إدارة الوقت أداة مصممة لمساعدة الأفراد والفرق على إدارة عبء العمل بكفاءة. تحتوي على مساحة مركزية لإنشاء المهام المختلفة وتنظيمها وتتبعها.

والأفضل من ذلك، يمكنك تقسيم عملك إلى عناصر قابلة للتنفيذ، وتحديد تواريخ الاستحقاق، وتعيين أعضاء الفريق - دون التنقل بين علامات التبويب.

أفضل ميزات سونساما:

استخدم وضع التركيز لتقليل عوامل تشتيت الانتباه وتعزيز التركيز أثناء جلسات العمل

استخدام الجدولة الذكية لتحليل المواعيد النهائية للمهام والأولويات والفترات الزمنية المتاحة والحصول على اقتراحات للجداول الزمنية المثلى

خطط يومك من خلال تحديد أولويات المهام وتحديد الأهداف لتحسين الإنتاجية

مراقبة تقدم المهام ومعدلات الإنجاز بمرور الوقت مع تتبع تقدم المهام

التكامل مع الشعبية أدوات الإنتاجية مثل Trello و Asana و Jira

يمكنك الوصول إلى Sunsama على مختلف الأجهزة والمنصات لزيادة الإنتاجية بغض النظر عن الموقع

قيود صن ساما:

يكافح Sunsama لتخطيط المشاريع على نطاق أوسع

يقتصر على التعاون الجماعي، وليس مناسبًا للأفراد.

لا يتكامل مع Confluence أو Google Drive لمزامنة الاجتماعات والمستندات الأخرى

تسعير سونساما:

تجربة مجانية لمدة 14 يومًا

اشتراك سنوي: 16 دولارًا شهريًا

16 دولارًا شهريًا اشتراك شهري: 20 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات سونساما:

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: 4.7/5 (أكثر من 20 تقييم)

10. دكتور الزمن

عبر طبيب الوقت يوفر Time Doctor تتبعًا في الوقت الفعلي لمراقبة ساعات العمل وأنشطة العاملين عن بُعد واكتساب رؤى حول كيفية تخصيص الوقت طوال يوم العمل.

يحتوي على تذكيرات بالتركيز والاستراحة لتعزيز التوازن الصحي بين العمل والحياة. سواء كنت تعمل عن بُعد أو مستقلاً، يجعل Time Doctor الحفاظ على التركيز وإنجاز المهام في الوقت المحدد أسهل.

أفضل ميزات برنامج Time Doctor:

تحديد مجالات التحسين باستخدام تحليلات الإنتاجية التي تفهم روتينك وإجراءاتك اليومية

التكامل مع مختلف أدوات إدارة المشاريع والتعاون والاتصالات من أجل سير عمل أفضل

إدارة ميزانيات المشاريع لضمان بقاء العمل ضمن القيود المحددة

قم بتكوين وتخصيص وإنشاء كائنات وحقول وقواعد وحسابات وطرق عرض مخصصة بسهولة

عرض الأعمال والتعامل مع نفس المحتوى بنفس المحتوى بلغات وعملات متعددة

قيود Time Doctor:

يفتقر تطبيق الهاتف المحمول إلى بعض الوظائف التي تجعل إصدار Time Doctor لسطح المكتب مفيدًا للغاية

تحديثات غير متسقة

تقتصر الباقة المجانية على عميل واحد وتأتي مع العناصر الأساسية فقط

تسعير #### تسعير Time Doctor:

إصدار تجريبي مجاني لمدة 14 يومًا

الأساسية: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم المعيار: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم القسط: 20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات طبيب الوقت

G2: 4.4/5 (أكثر من 350 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 350 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم)

هل أنت مستعد لإتقان وقتك؟

تذكّر أن الهدف ليس فقط إدارة الوقت ولكن القيام بذلك بكفاءة مع لمسة من التخصيص. يتلخص القرار في النهاية في إيجاد التوازن الصحيح بين البساطة والقوة والقدرة على التكيف.

يقدم كل برنامج في هذه القائمة من بدائل Clockwise نهجًا فريدًا لتحسين الجدولة وإدارة الوقت. ومع ذلك، لا يقترب أي منها من ClickUp كمنصة شاملة لإدارة الوقت والمشاريع.

ما يميز ClickUp هو التزامه بالبساطة. لا يتعلق الأمر بإضافة التعقيد بل بجعل عملك - وحياتك - أسهل.

يضمن تصميم ClickUp سهل الاستخدام أنه حتى المبتدئين في مجال التكنولوجيا يمكنهم التنقل بسهولة في المنصة. لا يوجد أي ارتباك أو عقبات غير ضرورية - مجرد رحلة سلسة عبر مهامك وجداولك الزمنية. ابدأ مع ClickUp اليوم!