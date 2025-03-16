أفضل 11 بديل لبرنامج DeepSeek في 2025

أفضل ما في النمو السريع للذكاء الاصطناعي هو أن المنافسين يواصلون رفع المستوى.

كل نموذج جديد من نماذج الذكاء الاصطناعي يتخطى الحدود، مما يمنح المستخدمين خيارات أفضل ويبقي الشركات والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين في حالة تأهب.

DeepSeek AI هو مثال رئيسي على ذلك. على عكس ChatGPT والنماذج اللغوية الكبيرة الأخرى، التي تزدهر على رسوم الاشتراك الشهرية، يقدم DeepSeek AI بديلاً مجانيًا ومفتوح المصدر يتحدى نموذج إيرادات الذكاء الاصطناعي التقليدي.

يتميز DeepSeek AI أيضًا بانخفاض استخدام الذاكرة، مما يقلل من تكلفة تشغيل مهام الذكاء الاصطناعي - وهو أمر يقدّره محترفو الأعمال ومحللو البيانات.

إذا كنت الآن تعيد النظر في DeepSeek AI وتبحث عن نماذج متعددة للذكاء الاصطناعي بنفس الكفاءة (ولن تحرق محفظتك)، فأنت لست وحدك. إليك قائمة بأفضل 11 بديلاً للذكاء الاصطناعي من DeepSeek يمكنك تجربتها لتعزيز إنتاجيتك وعملك.

⏰ ملخص 60 ثانية فيما يلي تفصيل سريع لأفضل بدائل DeepSeek ومساعدات الذكاء الاصطناعي التي ستغير ما تعرفه عن كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي للإنتاجية: ClickUp: الأفضل لإدارة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإدارة المعرفة

Google Gemini: الأفضل لأتمتة سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي وإنشاء المحتوى

الذكاء الاصطناعي المعقّد: الأفضل للبحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي والرؤى البحثية

ChatGPT: الأفضل للمساعدة في المشاريع القائمة على الذكاء الاصطناعي والأتمتة

ميتا لاما 3: الأفضل لتطوير وتجربة الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر

كلود AI: الأفضل للمساعدة في البرمجة واستكشاف الأفكار

كوين 2. 5: الأفضل لترميز وأتمتة الذكاء الاصطناعي الفعال من حيث التكلفة

استنباط الذكاء الاصطناعي: الأفضل للبحث الأكاديمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي ومراجعات الأدبيات

محولات الوجه المعانق: الأفضل للتعلم الآلي ونشر نماذج البرمجة اللغوية العصبية

Algolia AI: الأفضل للبحث والاكتشاف المدعوم بالذكاء الاصطناعي

Elasticsearch: الأفضل للبحث المؤسسي والتحليلات في الوقت الحقيقي

ما هو DeepSeek AI؟

DeepSeek AI عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي مجانية مفتوحة المصدر تستفيد من بيانات الويب في الوقت الفعلي لتوليد رؤى والمساعدة في الكتابة وتحليل الاتجاهات وحتى معالجة مهام الترميز.

تم تطويره بواسطة شركة Hangzhou DeepSeek لأبحاث التكنولوجيا الأساسية للذكاء الاصطناعي المحدودة. ، تأسست DeepSeek في عام 2023 وأطلقت روبوت الدردشة الآلي ونموذج DeepSeek-R1 في يناير 2025.

إليك لمحة عما يمكن أن يفعله DeepSeek AI:

يعالج النص ويُنشئه بمعالجة متقدمة للغة الطبيعية، مما يسمح بكل شيء بدءًا من المساعدة في الكتابة إلى إنشاء المستندات التقنية ✅

يدعم العديد من لغات البرمجة ويمكنه التعامل مع تحديات الترميز المعقدة ، مما يجعله أداة قوية لتطوير البرمجيات ✅

يقوم بتحليل البيانات في الوقت الفعلي ، مما يساعد محللي البيانات على استخراج الرؤى من مجموعات البيانات الكبيرة بسرعة وكفاءة ✅

يتنافس مع نماذج الذكاء الاصطناعي من الدرجة الأولى مثل Perplexity AI و Google Gemini، ويقدم ميزات مماثلة بتكلفة أقل ✅

لماذا تختار بدائل DeepSeek AI؟

لقد أحدثت قدرات الذكاء الاصطناعي لـ DeepSeek ضجة كبيرة، ولكن إذا استعرضنا مراجعات المستخدمين، سنبدأ في العثور على العديد من العيوب. فيما يلي أكبر التحديات التي تجعل الناس يعيدون النظر فيها:

1. مشاكل الخادم: عندما تعني كلمة "مجاني" "غير متاح" 😥

قد يكون DeepSeek AI مفتوح المصدر وفعالاً من حيث التكلفة، ولكن إذا حاولت استخدامه خلال ساعات الذروة، فأنت تعرف المعاناة. أبلغ العديد من المستخدمين عن تعطل الخادم بشكل متكرر وأوقات استجابة بطيئة.

💡 نصيحة احترافية: هل تريد أن تجعل ذكاءك الاصطناعي أكثر ذكاءً وسرعة وكفاءة؟ يمكن لوكلاء LLM أتمتة مهام سير العمل وتحسين عملية اتخاذ القرار وتخصيص تجارب المستخدم.

2. مخاوف الخصوصية: من يراقب؟ 👀

أثار DeepSeek AI مخاوف بشأن أمن البيانات وممارسات الذكاء الاصطناعي الأخلاقية. على الرغم من عدم وجود أدلة ملموسة تشير إلى وجود مخاوف أمنية، إلا أن الشركات التي تتعامل مع بيانات العملاء الحساسة أو المعلومات المملوكة لها قد تتردد قبل دمجها في سير العمل لديها.

3. وصول محدود لواجهة برمجة التطبيقات: الجدران المدفوعة الكامنة في الظل 👤

بالتأكيد، روبوت الدردشة الآلي على الويب مجاني، ولكن الوصول إلى مفتاح API؟ ليس كثيراً. إذا كنت مطورًا يستخدم DeepSeek للتشغيل الآلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي أو تطوير البرامج أو الذكاء الاصطناعي التخاطبي، فتوقع أن تصطدم بجدار الدفع بسرعة.

4. ثغرات الأداء: مثير للإعجاب ولكن ليس له مثيل 📉

على الرغم من أن DeepSeek يتفوق في كفاءة التكلفة، إلا أنه لا يزال متخلفًا عن أدوات الذكاء الاصطناعي المتميزة مثل أحدث نماذج اللغات الكبيرة من OpenAI عندما يتعلق الأمر بالاستدلال المتقدم والأداء الأمثل.

5. تبعيات الأجهزة: ليس كل شخص لديه حاسوب عملاق 🧑‍💻

نعم، إن DeepSeek AI مفتوح المصدر، مما يعني أنه يمكنك تشغيله محليًا - إذا كان لديك مزرعة GPU متطورة. وإلا، فأنت عالق مع نسخة الويب، والتي، كما ذكرنا، غالبًا ما تكون معطلة أو محدودة المعدل مقارنةً بأدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى.

حقيقة ممتعة: صاغ جون مكارثي مصطلح " الذكاء الاصطناعي" في عام 1956 وقاد تطوير أول لغة برمجة للذكاء الاصطناعي، LISP، في الستينيات. كانت أنظمة الذكاء الاصطناعي المبكرة تتمحور حول القواعد، مما أدى إلى تطوير أنظمة أكثر تعقيدًا في السبعينيات والثمانينيات، إلى جانب زيادة في التمويل.

نظرة سريعة على بدائل DeepSeek

الأداة حالة الاستخدام الأفضل لـ كليك أب إدارة المشاريع وإدارة المعرفة المدعومة بالذكاء الاصطناعي محترفو الأعمال، ومديرو المشاريع، ومحللو البيانات جوجل جيميني أتمتة سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي وإنشاء المحتوى الفِرق التي تستخدم Google Workspace، المحترفون Perplexity AI رؤى البحث والبحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي الباحثون والمحترفون ChatGPT مساعدة وأتمتة المشاريع القائمة على الذكاء الاصطناعي فرق العمل والمحترفون ميتا لاما 3 تطوير وتجربة ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر المطورون والشركات كلود AI المساعدة في البرمجة واستكشاف الأفكار المطورون والباحثون والمحترفون كوين 2. 5 ترميز وأتمتة الذكاء الاصطناعي الفعال من حيث التكلفة المطورون والمؤسسات ومستخدمو الذكاء الاصطناعي متعدد اللغات استنباط الذكاء الاصطناعي البحث الأكاديمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي ومراجعات الأدبيات الأكاديميون والباحثون والطلاب محولات وجه المعانقة التعلم الآلي ونشر نموذج البرمجة اللغوية العصبية باحثو الذكاء الاصطناعي والمطورون وعلماء البيانات الغوليا للذكاء الاصطناعي البحث والاكتشاف بمساعدة الذكاء الاصطناعي التجارة الإلكترونية والبرمجيات كخدمة والشركات Elasticsearch البحث المؤسسي والتحليلات في الوقت الفعلي المؤسسات الكبيرة والشركات

أفضل 11 بديلاً لـ DeepSeek للاستخدام

قد لا يكون DeepSeek AI هو ما تفضله، ولا بأس بذلك.

سواء كان ذلك بسبب تعطل الخادم، أو المخاوف المتعلقة بالخصوصية، أو الرغبة في تجربة شيء جديد، فإن الكثير من بدائل DeepSeek AI يمكنها أن تتطابق مع - أو حتى تتفوق عليه. إليك قائمة منتقاة:

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإدارة المعرفة)

ClickUp هو تطبيق كل شيء للعمل- منصة واحدة تجتمع فيها إدارة المشاريع والمستندات واتصالات الفريق مع الجيل التالي من الذكاء الاصطناعي وقدرات البحث.

ClickUp Brain

ClickUp Brain، مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بالمنصة، يجيب على جميع أسئلتك المتعلقة بمساحة العمل من خلال سحب التفاصيل من المستندات والمهام وحتى التعليقات.

إذا شعرت يومًا ما أن كل شيء مستحق الآن، فإن ClickUp Brain يجلب لك الوضوح من خلال فرز المهام بناءً على مدى إلحاحها وتبعياتها ومواعيدها النهائية. ويمكنك حتى أن تسأل "ما الذي يجب أن أعمل عليه بعد ذلك" وتحصل على إجابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. شاهد سحر ClickUp Brain أدناه!

اسأل ClickUp Brain عن التحديثات أو المهام واحصل على إجابات فورية

🚀 إليك المزيد عن ما يقدمه لك ClickUp Brain:

الملخصات التلقائية = قراءة أقل، وإنجاز أكثر: محتوى مكان العمل مرهق، ولا أحد يريد التمرير عبر سلاسل المهام الطويلة. يقوم ClickUp Brain بتلخيص رسائل البريد الإلكتروني الطويلة وتحديثات المشروع وملاحظات الاجتماعات

اجتماعات الوقوف الشخصية، بدون اجتماعات ينشئ AI StandUp تحديثات حالة بحجم اللدغة حتى تتمكن الفرق من الحفاظ على التوافق دون مزامنة غير ضرورية

رسائل البريد الإلكتروني، وضمانات التسويق، والمحتوى : يكتب Brain نسخة تسويقية ممتازة، من رسائل البريد الإلكتروني إلى محتوى العروض التقديمية إلى منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، عندما تواجهك مشكلة

أتمتة اللغة الطبيعية: يرتقي ClickUp بالأتمتة إلى المستوى التالي من خلال السماح للمستخدمين بإنشاء مهام سير العمل بمجرد وصفها بلغة إنجليزية بسيطة

استخدم ClickUp Brain لإنشاء أتمتة وودِّع التحديثات اليدوية

ClickUp إدارة المعرفة

أحد أهم الأسباب التي تجعل محترفي الأعمال ومديري المشاريع ومحللي البيانات يحبون ClickUp هو قدرته السهلة على جعل المعلومات مركزية.

تعمل ميزة إدارة المعرفة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp على جعل استرجاع المعلومات في الوقت الفعلي أمرًا سهلاً من خلال سحب المعلومات ذات الصلة من المهام والتعليقات والمستندات ومواقع الويكي على الفور. قل وداعًا لـ البحث اللانهائي عن السياق

ما عليك سوى طرح الأسئلة والعثور على إجابات مع الموارد باستخدام نظام إدارة المعرفة المدعوم بالذكاء الاصطناعي من ClickUp

🚀 إليك كيف يساعدك:

استيراد معرفة الفريق : استيراد المستندات والمعرفة من أي أداة بأمان

استخدم قوالب ويكي : سرّع من عمل فريقك باستخدام مجموعة من قوالب الويكي التي تتضمن التحرير المباشر والتعليقات المدمجة

أذونات متقدمة: حافظ على التحكم في معرفتك من خلال الأذونات الشاملة وسجل الإصدارات

انقر فوق البحث المتصل

ومع ذلك، فإن إمكانات إدارة المعرفة في ClickUp غير مكتملة بدون ميزة ClickUp Connected Search.

إذا كنت غارقاً في مشروع مهم وفجأةً تحتاج إلى مستند من شهرين مضيا بالكاد تتذكره، فإن البحث المتصل من ClickUp سيظهر لك في ثوانٍ. أما إذا كان هذا مدفوناً في Slack أو ضائعاً في سلسلة رسائل البريد الإلكتروني، فستقضي ساعات في البحث أو ينتهي بك الأمر بطلب من أحد زملائك في العمل إعادة إرساله.

ابحث عن المستندات والملفات ببحث بسيط عبر قواعد البيانات باستخدام ClickUp Connected Search

يفحص "البحث المتصل" جميع تطبيقاتك المدمجة، من Google Drive إلى Jira وSalesforce، ليقدم لك المعلومات الصحيحة في ثوانٍ. مع هذه الميزات، يوفر ClickUp مساحة عمل منظمة وسهلة الوصول ومفيدة.

أفضل ميزات ClickUp

إدارة المعرفة المدعومة بالذكاء الاصطناعي : احصل على عمليات بحث ذكية، وملخصات تلقائية، ورؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي مع ClickUp Brain

بحث متصل للوصول الموحّد : ابحث عبر Google Drive وSlack وJira وSalesforce وغيرها من الأدوات المدمجة للعثور على ما تحتاج إليه على الفور

التعاون في الوقت الفعلي : قم بالتحرير على : قم بالتحرير على ClickUp Docs، وقم بتعيين المهام، وتواصل مع فريقك في مكان واحد دون التبديل بين التطبيقات

سير العمل الآلي وتحديد أولويات المهام : استخدم الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحديث الحالات، وتعيين المهام، وتنظيم العمل بناءً على الحاجة الملحة

مساحة عمل قابلة للتخصيص بشكل كبير: قم بتخصيص ClickUp وفقًا لاحتياجاتك الخاصة في إدارة مشروعك من خلال الفئات والعلامات ولوحات المعلومات المرنة

قيود ClickUp

يمكن أن تستغرق الميزات الشاملة وخيارات التخصيص وقتًا طويلاً للتهيئة والإتقان

ClickUp Brain متاح فقط مع الباقات المدفوعة

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الشركات : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp:

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp؟

يوفر ClickUp منصة متكاملة للغاية لإدارة المشاريع. وهو يلبي احتياجات المشاريع البسيطة والمعقدة على حد سواء. كما أنه يستخدم الذكاء الاصطناعي بطريقة تقلل من مستويات الإدارة المطلوبة لجميع جوانب المشاريع.

يوفر ClickUp منصة متكاملة للغاية لإدارة المشاريع. وهو يلبي احتياجات المشاريع البسيطة والمعقدة على حد سواء. كما أنه يستخدم الذكاء الاصطناعي بطريقة تقلل من مستويات الإدارة المطلوبة لجميع جوانب المشاريع.

📮 ClickUp Insight: في المتوسط، يتفاعل عامل المعرفة مع ستة أشخاص مختلفين يومياً فقط لجمع المعلومات اللازمة لإكمال المهام. هذه ست محادثات ذهاباً وإياباً للحصول على السياق، ومواءمة الأولويات، والحفاظ على سير المشاريع. أصبح السؤال "أين هذا الملف؟" هو القاعدة، وسرعان ما يستنزف الإنتاجية. يعمل كل من ClickUp's Connected Search وAI Knowledge Manager على التخلص من الفوضى من خلال إتاحة الوصول الفوري إلى السياق ذي الصلة متى احتجت إليه.

اقرأ أيضًا: جربنا أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي لإدارة المعرفة

2. Google Gemini (الأفضل لأتمتة سير العمل وإنشاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

عبر جوجل جيميني

يعمل Google Gemini مثل مجموعة إضافية من الأيدي العاملة داخل Google Workspace، حيث يتعامل مع الأعمال المزدحمة حتى لا تضطر إلى ذلك.

تتمثل إحدى مزايا Gemini في تكامله العميق مع نظام Google البيئي. إذا كنت تستخدم Gmail أو التقويم أو Drive بالفعل، فإن Gemini يتناسب بسلاسة مع سير عملك ويوفر لك إمكانية الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي.

هل تحتاج إلى استخراج عناصر الإجراءات من سلسلة رسائل بريد إلكتروني طويلة؟ يمكن لـ Gemini تلخيصها لك. هل تريد جدولاً زمنياً سريعاً للمشروع؟ يمكن أن ينشئ جدولاً منظماً في جداول البيانات ويوجز الميزات الرئيسية للمشروع.

أفضل ميزات Google Gemini

إنشاء قوائم المهام وتقارير المشاريع والملخصات في المستندات، مما يقلل من العمل اليدوي

يعمل على أتمتة الردود على البريد الإلكتروني وعناصر الإجراءات في Gmail للحفاظ على سير المشاريع

استخراج الرؤى من سلاسل البريد الإلكتروني الطويلة وتحويلها إلى قوائم مهام منظمة

إنشاء مرئيات مخصصة في الشرائح باستخدام إنشاء نص إلى صورة مدعوم بالذكاء الاصطناعي

يعزز تقييم المخاطر والتنبؤ بها من خلال تحليل اتجاهات البيانات في جداول البيانات

قيود Google Gemini

تتطلب ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة من Gemini اشتراكًا في Google Workspace

يعمل بشكل أفضل داخل نظام Google البيئي، مع تكامل محدود للتطبيقات غير التابعة ل Google

يفتقر إلى تخصيص الذكاء الاصطناعي الخاص بالأدوار مقارنةً ببعض المنافسين

أسعار Google Gemini

مجاني

Gemini Advanced: 24$/شهرًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Google Gemini

G2 : 4. 4/5 (أكثر من 160 تقييمًا)

Capterra: مراجعات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Google Gemini؟

يوفر Gemini تجربة رائعة. إنه سهل الاستخدام للغاية، ويقدم أداءً رائعًا، وهو أداة مفيدة. مع روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي، يمكن للمرء إنجاز العمل بسهولة وفي وقت أقل بكثير.

يوفر Gemini تجربة رائعة. إنه سهل الاستخدام للغاية، ويقدم أداءً رائعًا، وهو أداة مفيدة. مع روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي، يمكن للمرء إنجاز العمل بسهولة وفي وقت أقل بكثير.

اقرأ أيضًا: قوالب قاعدة المعرفة المجانية في Word و ClickUp

3. Perplexity AI (الأفضل للبحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي والرؤى البحثية)

عبر تعقيدات الذكاء الاصطناعي

غالبًا ما تتطلب محركات البحث التقليدية من المستخدمين التدقيق في روابط متعددة للعثور على معلومات موثوقة. يغير Perplexity AI ذلك من خلال العمل كمساعد بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي يقدم إجابات فورية ومقتبسة بشكل جيد.

وعلاوة على ذلك، على عكس محركات البحث القياسية، فإن Perplexity AI يسحب الذكاء الاصطناعي من مصادر متعددة في الوقت الفعلي، ويلخص الرؤى الرئيسية، بل وينقح النتائج من خلال أسئلة المتابعة.

أفضل ميزات Perplexity AI

يوفر نتائج بحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع اقتباسات من المصدر لتحقيق الشفافية

يدعم العديد من نماذج LLMs، بما في ذلك GPT-4 وClaude 3 ونماذجها الخاصة

يوفر فهرسة الويب في الوقت الفعلي لاسترجاع البيانات في الوقت الفعلي لأحدث المعلومات

تمكين البحث العميق باستخدام ميزة Pro Search، التي تعمل على تنقيح الإجابات بالمتابعة

ينظم عمليات البحث في مجموعات، مما يسمح للمستخدمين بحفظ الرؤى وتصنيفها

قيود Perplexity AI

يكافح مع الموضوعات الأقل توثيقًا، ويوفر أحيانًا معلومات على مستوى السطح

يفتقر إلى ميزات التخصيص المتقدمة الموجودة في بعض أدوات البحث بالذكاء الاصطناعي

يتطلب البحث الاحترافي والوصول إلى LLMs المتميزة اشتراكًا مدفوعًا

تسعير Perplexity AI

مجاني

محترف : 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Enterprise Pro: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Perplexity AI

G2 : 4. 6/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

Capterra: مراجعات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Perplexity AI؟

ما زلت أجد نفسي أذهب إلى Perplexity عندما أريد إجابة سريعة جيدة أو لتلخيص بعض الأفكار بشكل متماسك. يبدو أنه لم يسمع به أحد منذ فترة، لكنني كنت أستخدمه أكثر من أي شيء آخر

ما زلت أجد نفسي أذهب إلى Perplexity عندما أريد إجابة سريعة جيدة أو لتلخيص بعض الأفكار بشكل متماسك. يبدو أنه لم يسمع به أحد منذ فترة، لكنني كنت أستخدمه أكثر من أي شيء آخر

💡 مكافأة: يمكن أن يكون اختيار محرك بحث الذكاء الاصطناعي المناسب أمرًا مربكًا، ولكن بعد أشهر من الاختبارات، قمنا بتضييق نطاق البحث إلى أفضل 12 محركًا - حتى لا تضطر إلى ذلك.

4. ChatGPT (الأفضل للمساعدة والأتمتة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في المشاريع)

عبر ChatGPT

من شبه المؤكد أنك على دراية بـ ChatGPT، لذا دعنا نستكشف كيف يمكن أن يساعدنا في إدارة المشاريع.

المشكلة في المشاريع هي أن هناك العديد من المواعيد النهائية والفرق والتحديثات التي لا نهاية لها تحتاج إلى التنسيق والتتبع. وقد يصبح هذا الأمر مرهقًا في وقت قريب جدًا عند القيام به يدويًا.

يعمل ChatGPT على تبسيط هذه التحديات من خلال العمل كمساعد افتراضي للمشروع يعمل على أتمتة المهام المتكررة، ويعزز عملية اتخاذ القرار، ويُسهِّل التواصل.

🍪 مكافأة: إن قدرة ChatGPT على الاندماج مع أدوات العمل المختلفة تجعله أكثر قيمة لفرق الشركات التي تتطلع إلى تحسين الكفاءة.

أفضل ميزات ChatGPT

أتمتة تخطيط المشروع من خلال إنشاء قوائم المهام والجداول الزمنية وتقييمات المخاطر

يوفر إجابات ورؤى فورية، مما يقلل من الاعتماد على البحث اليدوي

تلخيص التقارير وملاحظات الاجتماعات، وتحسين مشاركة المعرفة داخل فرق العمل

يساعد في تعيينات المهام من خلال تحليل عبء العمل ونقاط قوة الفريق

يدعم التحليلات التنبؤية، مما يساعد المديرين على توقع مخاطر المشروع

قيود ChatGPT

يواجه صعوبات في التعامل مع احتياجات المشروع المحددة للغاية والمصممة خصيصًا للصناعة

تعتمد الدقة على جودة المدخلات، مما يتطلب أحيانًا التحقق اليدوي

تتطلب الميزات المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي اشتراكًا مدفوعًا للوصول الكامل

تسعير ChatGPT

مجاني

ChatGPT Plus : 20$/شهرًا لكل مستخدم

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات ChatGPT

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 680 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ChatGPT؟

لقد كان ChatGPT الأداة الأكثر فائدة لنا جميعًا في شركتنا. سواء كان الأمر يتعلق بتوليد الأكواد، أو الاستعلامات البسيطة، أو تحليل البيانات، فهو أفضل خيار متاح. بالتأكيد، هناك DeepSeek، ولكن حتى الآن، يعد ChatGPT خياراً أكثر أماناً.

لقد كان ChatGPT الأداة الأكثر فائدة لنا جميعًا في شركتنا. سواء كان الأمر يتعلق بتوليد الأكواد، أو الاستعلامات البسيطة، أو تحليل البيانات، فهو أفضل خيار متاح. بالتأكيد، هناك DeepSeek، ولكن حتى الآن، يعد ChatGPT خياراً أكثر أماناً.

حقيقة ممتعة: في عام 2016، تغلب برنامج AlphaGo من DeepMind، الذي يعتمد على شبكة عصبية عميقة، على لي سيدول، بطل العالم في لعبة Go، في خمس مباريات.

5. ميتا لاما 3 (الأفضل لتطوير وتجربة الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر)

عبر ميتا

بالنسبة للشركات والمطوّرين الذين يبحثون عن نموذج ذكاء اصطناعي قابل للتخصيص دون التقيد بالبائع، يقدم Meta Llama 3 بديلاً قويًا مفتوح المصدر.

على عكس النماذج المملوكة مثل GPT-4 أو Claude، يسمح Llama 3 للمؤسسات بضبط نماذج الذكاء الاصطناعي ونشرها على بنيتها التحتية الخاصة، مما يضمن تحكمًا أكبر في خصوصية البيانات وتكلفتها.

🍪 مكافأة: قابليته الواسعة للتوسع، وإمكانياته متعددة اللغات، وتكامله مع منصات مثل AWS وAzure وHugging Face تجعله خيارًا مرنًا للمشاريع القائمة على الذكاء الاصطناعي.

أفضل ميزات ميتا لاما 3

يتيح إمكانية التخصيص والضبط الدقيق مع إتاحة مفتوحة المصدر للشركات

يعزز مهام التفكير المنطقي والترميز واتباع التعليمات بأداء قوي

يدعم إمكانات متعددة الوسائط، بما في ذلك نماذج الذكاء الاصطناعي القائمة على الرؤية

يحسِّن الكفاءة مع الاهتمام بالاستعلامات المجمَّعة (GQA) وضغط الرموز

يضمن النشر المرن والقابل للتطوير على المنصات السحابية الرئيسية

قيود ميتا لاما 3

يفتقر إلى الدعم الأصلي لتطبيقات الدردشة في الوقت الفعلي مقارنةً بالنماذج المغلقة المصدر

يتطلب خبرة فنية لضبطه ونشره بفعالية

لا يزال يلحق بالنماذج المملوكة في التعامل مع الاستعلامات الدقيقة

تسعير ميتا لاما 3

تسعير مخصص

ميتا لاما 3 تقييمات ومراجعات

G2 : 4. 3/5 (أكثر من 140 تقييمًا)

Capterra: مراجعات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Meta Llama 3؟

أستخدمه كل يوم لتكملة نماذج OpenAI وAthropic كبديل منخفض التكلفة لحالات الاستخدام الضيقة. سهولة الوصول إليه وموقعه القوي كمنافس مفتوح المصدر.

أستخدمه كل يوم لتكملة نماذج OpenAI وAthropic كبديل منخفض التكلفة لحالات الاستخدام الضيقة. سهولة الوصول إليه وموقعه القوي كمنافس مفتوح المصدر.

حقيقة ممتعة: في عام 1980، أوضح جون سيرل التقسيم بين " الذكاء الاصطناعي الضعيف" و"الذكاء الاصطناعي القوي". يركز الذكاء الاصطناعي الضعيف على مهمة واحدة ضيقة، في حين أن الذكاء الاصطناعي القوي يشبه الذكاء البشري الكامل.

6. Claude AI (الأفضل للمساعدة في البرمجة واستكشاف الأفكار)

عبر كلود AI

صُمم كلود للذكاء الاصطناعي، الذي طورته شركة أنثروبيك، مع التركيز الشديد على التفكير المنطقي والأمان والاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي. على عكس العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي التي تركز على السرعة وتعدد الاستخدامات، يتفوق كلود في المهام ذات المنطق الثقيل والمساعدة في الترميز والمناقشات الفلسفية المتعمقة، وهو ما ينعكس في تفاعلات المستخدم.

إن قدرة Claude على التعامل مع المطالبات المعقدة مع الحفاظ على أسلوب استجابة منظم ومُرتَّب يجعل منه خياراً جيداً للمطورين والباحثين والمفكرين المتعمقين على حد سواء.

أفضل ميزات كلود AI

يدعم التصحيح المتقدم وتوليد التعليمات البرمجية مع قدرات برمجة قوية

يتعامل مع المستندات الطويلة والمحادثات متعددة الأدوار مع نافذة سياق كبيرة (حتى 200000 كلمة)

يفسر الصور والمخططات بقدرات رؤية محسّنة في الموديلات الأحدث

يقلل من التحيزات والمخرجات الضارة من خلال المواءمة الأخلاقية للذكاء الاصطناعي استنادًا إلى المبادئ الدستورية

يوفر وصولاً إلى واجهة برمجة التطبيقات للمطورين لإنشاء تطبيقات مخصصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي

قيود كلود للذكاء الاصطناعي

يحتوي إصدار الوصول المجاني على عدد محدود من الرسائل لكل جلسة

يفتقر إلى الوصول إلى الإنترنت في الوقت الفعلي، مما يجعله أقل موثوقية للتحقق من الأحداث الأخيرة

صعوبات مع استعلامات المجال المتخصصة التي تتطلب معرفة سياقية عميقة

تسعير كلود للذكاء الاصطناعي

مجاني

محترف : 18$/شهرًا لكل مستخدم

فريق : 25$/شهرًا لكل مستخدم

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات كلود AI

G2 : 4. 5/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

Capterra: مراجعات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Claude AI؟

كلود بارع في البرمجة. أستخدمه كثيراً. أجد أن كلود أكثر انفتاحاً على الفلسفة واستكشاف الأفكار بطريقة أكثر تقبلاً.

كلود بارع في البرمجة. أستخدمه كثيراً. أجد أن كلود أكثر انفتاحاً على الفلسفة واستكشاف الأفكار بطريقة أكثر تقبلاً.

📖 اقرأ أيضًا: لا ينبغي أن تستحوذ إدارة الأعمال الورقية على أسبوع عملك. يمكن لبرنامج إدارة المستندات المناسب تبسيط التنظيم والموافقات والتعاون - إليك كيفية العثور على أفضلها!

7. Qwen 2. 5 (الأفضل لترميز وأتمتة الذكاء الاصطناعي الفعال من حيث التكلفة)

عبر كوين 2.5

تم تطوير Qwen 2. 5 من قِبل Alibaba Cloud، وهو برنامج جديد نسبيًا في السوق، ولكنه يستقطب الجماهير بنموذج الذكاء الاصطناعي المتقدم المصمم لمعالجة اللغة الطبيعية والاستدلال وإنشاء التعليمات البرمجية.

يتنافس هذا النموذج الصيني للذكاء الاصطناعي مع نماذج من الدرجة الأولى مثل GPT-4o، وClaude 3. 5 Sonnet، وDeepSeek V3 مع الحفاظ على تكلفة أقل بكثير لكل مليون توكن.

كوين 2. 5 أفضل الميزات

يدعم معالجة النصوص والصور والصوت مع نافذة سياق مكونة من 128,000 رمز

يتفوق في الترميز بـ 92. 7% من الدقة على برنامج HumanEval، متفوقًا على GPT-4o و DeepSeek V3

مرونة مفتوحة المصدر تسمح للمطورين بضبطه ودمجه في التطبيقات

إمكانيات متعددة اللغات مع دعم 29 لغة، بما في ذلك الماندرين والعربية والهندية

فعالة من حيث التكلفة، بسعر 0. 38 دولار لكل مليون توكن، مما يجعلها أرخص 10 مرات من GPT-4o

كيوين 2. 5 قيود

مغلق المصدر لإصدارات المؤسسات، مما يحد من التخصيص من طرف ثالث

أداء أضعف قليلاً في الكتابة الإبداعية مقارنةً بأداء كلود 3. 5 سوناتة 3. 5 سوناتة

تدهور الأداء بعد 100 ألف رمز في المهام المعقدة للغاية

تسعير Qwen 2. 5

مجاني

الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات : 0.38 دولار لكل مليون توكن

خطط المؤسسات: تسعير مخصص

كوين 2. 5 تقييمات ومراجعات

G2 : مراجعات غير كافية

Capterra: مراجعات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Qwen 2. 5؟

نعم. نماذج Qwen جيدة بشكل مدهش بشكل عام. حتى عندما يتم إقرانها في LMSYS مع النماذج التجارية الجيدة، فغالبًا ما تتنافسان معًا، ويعتمد ذلك بشكل كبير على الموضوع الذي تتم مناقشته.

نعم. نماذج Qwen جيدة بشكل مدهش بشكل عام. حتى عندما يتم إقرانها في LMSYS مع النماذج التجارية الجيدة، فغالبًا ما تتنافسان معًا، ويعتمد ذلك بشكل كبير على الموضوع الذي تتم مناقشته.

حقيقة ممتعة: "لوحة "بورتريه إدموند بيلامي " هي أول لوحة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي (AI) تُباع في مزاد علني في عالم الفن. فقد ابتكرت المجموعة لوحة باستخدام طريقة ذكاء اصطناعي تُدعى "شبكة الخصومة التوليدية" (GAN)، وكانت واقعية للغاية لدرجة أنها بيعت بمبلغ ضخم بلغ 432,500 دولار!

8. Elicit AI (الأفضل للبحث الأكاديمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي ومراجعات الأدبيات)

عبر استخلص الذكاء الاصطناعي*

Elicit هو مساعد بحثي مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم لتسهيل مراجعات الأدبيات وأتمتة مهام البحث الأكاديمي الشاقة.

من خلال الوصول إلى قاعدة بيانات تضم أكثر من 125 مليون ورقة بحثية، تساعد المستخدمين في العثور على الدراسات ذات الصلة، واستخراج الرؤى الرئيسية، وتجميع النتائج.

استنبط أفضل الميزات

يعثر على الأوراق البحثية ذات الصلة ويوفر ملخصات من جملة واحدة باستخدام محرك البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي

يستخرج نقاط البيانات الرئيسية من الأوراق وينظمها في جداول منظمة

توليد توليفات موضوعية عبر أوراق بحثية متعددة لتحديد اتجاهات البحث

السماح للمستخدمين بتحميل ملفات PDF وتلقي الملخصات والرؤى التلقائية

يقدم سير عمل المراجعة المنهجية، ويدعم البحث الأكاديمي والمهني

استنباط القيود

ملخصات الملخصات قد تبالغ في تبسيط نتائج الأبحاث المعقدة

قد لا يعطي استخراج البيانات الأولوية دائمًا للتفاصيل الأكثر أهمية

دعم محدود للأجهزة المحمولة، مما يجعله أقل سهولة للباحثين أثناء التنقل

استنباط الأسعار

أساسي : مجانًا

بالإضافة إلى : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

محترف : 42$/شهرًا لكل مستخدم

الفريق : 65$/شهرًا لكل مستخدم

المؤسسات: تسعير مخصص

استنبط التقييمات والمراجعات

G2 : مراجعات غير كافية

Capterra: مراجعات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Elicit؟

يلخص البحث بشكل جميل ويعطي العينة والتقنيات والأهداف والمعلومات الأخرى ذات الصلة بعبارات دقيقة وواضحة.

يلخص البحث بشكل جميل ويعطي العينة والتقنيات والأهداف والمعلومات الأخرى ذات الصلة بعبارات دقيقة وواضحة.

9. محولات الوجه المعانقة (الأفضل للتعلم الآلي ونشر نماذج البرمجة اللغوية العصبية)

عبر محولات الوجه المعانق

أصبح Hugging Face بمثابة GitHub للتعلُّم الآلي، حيث يوفر منصة مفتوحة المصدر حيث يمكن للمطورين والباحثين مشاركة نماذج معالجة اللغة الطبيعية (NLP) وضبطها ونشرها بسهولة.

الجزء الرائع هو أنه يستضيف أكثر من مليون نموذج ومجموعات بيانات، مما يجعله مورداً مفضلاً لعشاق الذكاء الاصطناعي والمحترفين الذين يبحثون عن أحدث النماذج المدربة مسبقاً.

عانق الوجه أفضل الميزات

يستضيف مجموعة كبيرة من النماذج المُدرَّبة مسبقًا، بما في ذلك GPT وBERT وRoberTa

توفير مكتبة المحولات لتنفيذ نموذج البرمجة اللغوية العصبية بسلاسة في PyTorch وTensorFlow وJAX

يوفر إمكانات الضبط الدقيق، مما يسمح للمستخدمين بتكييف النماذج مع حالات استخدام محددة

يدعم مجموعات البيانات والمساحات، مما يتيح سهولة الوصول إلى مجموعات البيانات والقدرة على عرض نماذج الذكاء الاصطناعي في التطبيقات التفاعلية

الميزات نقاط نهاية الاستدلال لنشر النماذج على بنية تحتية سحابية قابلة للتطوير

قيود تعانق الوجه

قد يكون التوثيق معقدًا للمبتدئين الذين يتنقلون في تكوينات النموذج

تتطلب بعض الميزات خططًا مدفوعة، خاصةً للوصول إلى وحدة معالجة الرسومات عالية الأداء

يفتقر إلى الدقة القوية في اكتشاف محتوى الذكاء الاصطناعي مقارنةً بالأدوات المتخصصة مثل Originality. الذكاء الاصطناعي

تسعير الوجه المعانق

مجاني

محترف : 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: بدءًا من 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات برنامج "عناق الوجه

G2: لا توجد مراجعات كافية

Capterra: لا توجد مراجعات كافية

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Hugging Face؟

عناق الوجه مكتبة رائعة للقيام بأشياء بسيطة. الاستمتاع الدقيق استنادًا إلى مجموعة بيانات تم تحميلها. إنشاء نص باستخدام نموذج مُدرَّب مسبقًا، وما إلى ذلك.

عناق الوجه مكتبة رائعة للقيام بأشياء بسيطة. الاستمتاع الدقيق استنادًا إلى مجموعة بيانات تم تحميلها. إنشاء نص باستخدام نموذج مُدرَّب مسبقًا، وما إلى ذلك.

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10. Algolia AI (الأفضل للبحث والاكتشاف المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

عبر الجوليا

إذا كنت تبحث عن نظام أساسي للبحث والاكتشاف مدعوم بالذكاء الاصطناعي يوفر تجارب بحث سريعة ودقيقة وقابلة للتطوير، فإن Algolia هو الطريق المناسب.

على عكس محركات البحث التقليدية، يستخدم Algolia البحث العصبي، الذي يجمع بين البحث الدلالي والبحث القائم على الكلمات المفتاحية. وهذا يضمن للمستخدمين العثور على النتائج الأكثر صلة في أجزاء من الثانية. يُستخدم على نطاق واسع في مجالات التجارة الإلكترونية، والخدمات كخدمة (SaaS)، وصناعات الوسائط لتحسين وظائف البحث عبر المواقع الإلكترونية والتطبيقات.

أفضل ميزات Algolia

إعادة الترتيب الديناميكي لتحسين نتائج البحث تلقائيًا بناءً على سلوك المستخدم

التخصيص ومرادفات الذكاء الاصطناعي لتخصيص النتائج وتحسين إمكانية الاكتشاف

بنية تحتية قابلة للتطوير تتعامل مع مليارات من عمليات البحث سنوياً مع وقت تشغيل بنسبة 99. 999%

عمليات تكامل واسعة النطاق مع منصات مثل Shopify وSalesforce Commerce Cloud وAdobe Commerce

قيود Algolia

قد يكون السعر مرتفعاً مقارنةً بحلول البحث الأخرى، خاصةً للعمليات واسعة النطاق

قد يتطلب الإعداد والتخصيص المعقدان خبرة تقنية للتحسين الكامل

أبلغ بعض المستخدمين عن أوقات فهرسة أبطأ مقارنة ببدائل مثل Elasticsearch

تسعير ألجوليا

البناء : مجانًا حتى 10 آلاف طلب بحث/شهر مجانًا، مع تضمين 1 مليون سجل

تنمو : مجانًا حتى 10 آلاف طلب بحث/شهر كحد أقصى، ثم 0.50 دولار لكل ألف طلب إضافي

بريميوم : تسعير مخصص

ارتفع: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Algolia

G2 : 4. 5/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Algolia؟

Algolia هو حل بحث قابل للتطوير بدرجة كبيرة يتكامل بسلاسة مع التقنيات الأخرى القابلة للتركيب. وهو يسمح بالتعاون الفعّال بين فرق المنتج والتسويق والهندسة، مما يسهّل عملية إدارة استراتيجيات ترتيب البحث.

Algolia هو حل بحث قابل للتطوير بدرجة كبيرة يتكامل بسلاسة مع التقنيات الأخرى القابلة للتركيب. وهو يسمح بالتعاون الفعّال بين فرق المنتج والتسويق والهندسة، مما يسهّل عملية إدارة استراتيجيات ترتيب البحث.

💡 نصيحة احترافية: هل تريد التوقف عن البحث في ملفات لا نهاية لها للعثور على ما تحتاج إليه؟ يجعل الذكاء الاصطناعي المتصل كل شيء قابلاً للبحث والوصول إليه في ثوانٍ - لا مزيد من التخمين.

11. Elasticsearch (الأفضل للبحث المؤسسي والتحليلات في الوقت الفعلي)

عبر Elasticsearch

Elasticsearch هو محرك بحث وتحليلات قوي ومفتوح المصدر مبني على Apache Lucene. يُستخدم على نطاق واسع للبحث في النص الكامل، وتحليل بيانات السجل وبيانات الأحداث، وفهرسة البيانات القابلة للتطوير.

تتضمن بعض الميزات التي تثير اهتمامك ملاءمة البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي وقابلية التوسع الموزعة. هذه الميزات جيدة بشكل خاص للمؤسسات التي تدير مجموعات بيانات كبيرة تتطلب إمكانات بحث في الوقت الفعلي.

أفضل ميزات Elasticsearch

يتعامل مع كميات كبيرة من البيانات المهيكلة وغير المهيكلة ببنية موزعة وقابلة للتطوير

يُحسِّن ترتيب البحث باستخدام ملاءمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام محرك صلة البحث المرن (ESRE)

يعالج السجلات، والمقاييس، وذكاء الأعمال مع البحث والتحليلات في الوقت الفعلي

يتكامل بسلاسة مع موفري الخدمات السحابية وقواعد البيانات وأدوات الأمان

يدعم التعلم الآلي، واكتشاف الشذوذ، والبحث الجغرافي المكاني للحصول على رؤى متقدمة

قيود Elasticsearch

منحنى تعلُّم حاد، يتطلب معرفة متقدمة للتهيئة المثلى

استهلاك موارد عالية، تتطلب وحدة معالجة مركزية وذاكرة كبيرة لعمليات النشر الكبيرة

نموذج ترخيص معقد مع أسعار متنوعة، مما يجعل تقدير التكلفة أمرًا صعبًا

تسعير Elasticsearch

قياسي : 95$/شهرًا لكل مستخدم

ذهبي : 109$/شهرًا لكل مستخدم

بلاتيني : 125 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 175$/شهرًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Elasticsearch

G2 : 4. 3/5 (أكثر من 199 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 67 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Elasticsearch؟

إنه فعال للغاية لتوحيد جميع مصادر البيانات عبر المؤسسة لتحسين البحث والتنظيم. كما أنه فعال من حيث التكلفة مقارنةً بمنافسيه.

إنه فعال للغاية لتوحيد جميع مصادر البيانات عبر المؤسسة لتحسين البحث والتنظيم. كما أنه فعال من حيث التكلفة مقارنةً بمنافسيه.

💡 نصيحة احترافية: يعمل الذكاء الاصطناعي في تحليلات البيانات مثل المساعد الذكي، حيث يكتشف الأنماط ويفهم البيانات المعقدة بشكل أسرع من الطرق التقليدية.

هل تبحث عن خيار أفضل لـ DeepSeek؟ يسعد ClickUp تقديم المساعدة

هل تتذكر عندما تحدثنا عن ClickUp Brain وكيف أن كل ما عليك فعله هو طرح سؤال، وهو يعرف فقط؟

يمكن لمايك كون، مدير البرامج في شبكة DISH Network، أن يشهد على ذلك:

كل ما عليّ فعله هو كتابة سؤال مثل: "ما هي آخر المستجدات في هذا المشروع الآن؟" وأحصل على قائمة منسقة بالكامل لكل ما حدث خلال الفترة الزمنية التي أريد رؤيتها. يعتبر ClickUp Brain بمثابة عضو بدوام كامل في فريقنا. إنه تطبيق رائع. إنه سهل للغاية، ويوفر الكثير من الوقت.

كل ما عليّ فعله هو كتابة سؤال مثل: "ما هي آخر المستجدات في هذا المشروع الآن؟" وأحصل على قائمة منسقة بالكامل لكل ما حدث خلال الفترة الزمنية التي أريد رؤيتها. يعتبر ClickUp Brain بمثابة عضو بدوام كامل في فريقنا. إنه تطبيق رائع. إنه سهل للغاية، ويوفر الكثير من الوقت.

ولكن هذا مجرد يوم آخر في عالم ClickUp - حيث الذكاء الاصطناعي والأتمتة ليس مجرد ميزة، بل هو مدمج بسلاسة في العمل.

بمجرد انضمامك إلى ClickUp، سيصبح مركز تفكير فريقك. فهو يعمل على أتمتة المهام، ويدير المعرفة، ويجعل البحث مركزياً، ويحافظ على سير المشاريع دون ذهاب وإياب مستمر.

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