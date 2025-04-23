أفضل 13 بديلاً للذكاء الاصطناعي Meta AI في 2025

إذا كنت قد اختبرت Meta AI وفكرت، "هذا جيد، ولكن ليس ما أحتاجه تمامًا" - فأنت لست وحدك. على الرغم من أن نماذج Meta LLaMA وأدوات الذكاء الاصطناعي المدمجة مثيرة للإعجاب، إلا أنها ليست دائمًا الأنسب لكل سير عمل.

ربما تبحث عن جودة إخراج أفضل. أو ضوابط خصوصية أكثر صرامة. أو أداة تتكامل مع مكدسك الحالي دون الحاجة إلى شريط لاصق. ربما تحتاج إلى بديل لا يتطلب حساب Meta أو يتفوق على أسعار Meta AI.

مهما كان سببك، فهذا الدليل مناسب لك.

لقد جمعنا 13 من أفضل بدائل Meta AI المتوفرة في عام 2025 - تم فحص كل منها لحالات استخدام حقيقية مثل نمذجة اللغة، وأتمتة سير العمل، وتوليد الصور، والتعاون الجماعي، وغير ذلك الكثير. ستجد رؤى جنبًا إلى جنب حول أفضل ما تفعله كل أداة، وقيودها، وأسعارها، وكيفية تكديسها - حتى تتمكن من اختيار منصة الذكاء الاصطناعي المناسبة لأهدافك، وليس فقط الاسم الأكبر في الغرفة.

أفضل بدائل Meta AI في لمحة سريعة

أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية التسعير ClickUp إدارة المشاريع والتعاون الكل في واحد المدعوم بالذكاء الاصطناعي مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي، أتمتة سير العمل، البحث المتصل باقة مجانية متاحة؛ باقات مدفوعة تبدأ من 7 دولارات شهريًا ChatGPT روبوت الدردشة متعدد الاستخدامات والمحادثة بالذكاء الاصطناعي للاستخدام اليومي قدرات منطقية قوية، ودعم للترميز، ونظام بيئي للمكونات الإضافية الباقة المجانية متاحة؛ بلس من 20 دولارًا شهريًا كلود الاستجابات الدقيقة وتحليل المستندات نافذة سياق طويلة، ومعالجة قوية للمستندات، وتفكير مدروس الباقة المجانية متوفرة؛ برو من 20 دولارًا شهريًا جاسبر تسويق وإنشاء محتوى على مستوى المؤسسات تخصيص صوت العلامة التجارية، وميزات تحسين محركات البحث، وتعاون الفريق باقات تبدأ من 49$/شهرًا الذكاء الاصطناعي المعقد استرجاع المعلومات والبحث في الوقت الحقيقي تكامل البحث المباشر على الويب، وتتبع الاقتباسات، وإمكانيات متعددة الوسائط الباقة المجانية متوفرة؛ برو من 20 دولارًا شهريًا جوجل جيميني المنطق متعدد الوسائط وتكامل نظام جوجل البيئي وظائف مشتركة بين التطبيقات، والاستدلال القوي عبر الأشكال، والمعرفة الواسعة الباقة المجانية متوفرة؛ متقدم من 19.99 دولارًا في الشهر مايكروسوفت كوبيلوت سير عمل احترافي وتكامل Microsoft 365 تكامل نظام مايكروسوفت البيئي الأصلي، والمساعدة السياقية، وأمان المؤسسات 30 دولارًا شهريًا (يتطلب اشتراك Microsoft 365) وجه معانق نشر وتجريب نموذج الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر للذكاء الاصطناعي الآلاف من النماذج المفتوحة، وأدوات التعاون، وضبط النماذج الباقة المجانية متوفرة؛ Pro من 9 دولارات شهرياً DALL-E 3 إنشاء الصور المتقدمة وتحريرها صور واقعية، طلاء/رسم فوتوغرافي، متابعة دقيقة ومباشرة الدفع لكل جيل بدءًا من 20 دولارًا مقابل 250 صورة (أو 0. 08 دولارًا لكل صورة) يوتشات الذكاء الاصطناعي المحسّن للمحادثة عبر الإنترنت نتائج بحث متكاملة، وتتبع الاقتباسات، وفهم متعدد الوسائط الباقة المجانية متوفرة؛ برو من 20 دولارًا شهريًا أوتر AI تدوين ملاحظات الاجتماعات، والنسخ، والتلخيص، وتدوين الملاحظات المدعومة بالذكاء الاصطناعي النسخ المباشر، وملخصات الاجتماعات، وعناصر الإجراءات الآلية الباقة المجانية متوفرة؛ برو من 16. 99 دولارًا في الشهر Replit AI تطوير البرمجيات بمساعدة الذكاء الاصطناعي والبرمجة إكمال التعليمات البرمجية والمساعدة في تصحيح الأخطاء والدعم التعليمي باقة مجانية متاحة؛ باقات مدفوعة تبدأ من 35$/شهرًا Notion AI إدارة المعرفة وإنشاء المحتوى صياغة المستندات، والتلخيص، ومساحة العمل المتكاملة أضف إلى أي باقة مقابل 10 دولارات/مستخدم/شهرياً

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Meta AI؟

ليست كل أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي مصممة لنفس المهمة، وهذا هو بيت القصيد من البحث عن بديل. سواء كنت تقوم بإنشاء روبوت محادثة، أو تحليل الصور، أو تلخيص الأبحاث، أو أتمتة سير العمل، فإن أفضل بديل للذكاء الاصطناعي من Meta AI يتوافق مع أهدافك المحددة ومجموعتك واحتياجاتك من البيانات.

إليك ما يجب مراعاته:

التخصص : بعض الأدوات رائعة في البحث في الوقت الحقيقي (مثل Perplexity)، بينما تتفوق أدوات أخرى في سير العمل الإنتاجي (مثل : بعض الأدوات رائعة في البحث في الوقت الحقيقي (مثل Perplexity)، بينما تتفوق أدوات أخرى في سير العمل الإنتاجي (مثل ClickUp أو Notion AI). اعرف ما تريد تحسينه - السرعة، أو العمق، أو الإبداع، أو السياق

طول السياق وجودة النموذج : إذا كنت تعمل على مستندات كبيرة أو تحتاج إلى تفكير دقيق، فاختر الأدوات ذات القدرات المتقدمة في طول السياق وطول السياق (مثل Claude أو Gemini)

التكاملات وواجهة المستخدم : التكامل السلس مع أدواتك الحالية (مثل Google Workspace وMicrosoft 365 وIDEs) يمكن أن يؤدي إلى اعتمادها أو إيقافها

الوصول إلى المعلومات في الوقت الحقيقي : للبحث والتحقق من الحقائق، أعط الأولوية للذكاء الاصطناعي المزود بإمكانية الاتصال بالإنترنت الذي يمكنه الوصول إلى المعلومات الحالية والاستشهاد بها بدلاً من الاعتماد فقط على بيانات التدريب

خصوصية البيانات والتحكم فيها : بالنسبة للمؤسسات على وجه الخصوص، تحقق مما إذا كانت الأداة تدعم النشر في مكان العمل أو التشفير من طرف إلى طرف أو عناصر التحكم الإداري الدقيقة

شفافية التسعير : تتدرج بعض الأدوات حسب الاستخدام، والبعض الآخر حسب المقعد - سيساعدك فهم نموذج التسعير على تجنب التكاليف المفاجئة

الخصوصية وأمان البيانات: افحص سياسات الخصوصية الخاصة بمزود الخدمة، خاصةً إذا كنت ستشارك معلومات العمل الحساسة. ابحث عن الخيارات التي لا تتدرب على مدخلاتك وتوفر أمانًا على مستوى المؤسسات (مثل : افحص سياسات الخصوصية الخاصة بمزود الخدمة، خاصةً إذا كنت ستشارك معلومات العمل الحساسة. ابحث عن الخيارات التي لا تتدرب على مدخلاتك وتوفر أمانًا على مستوى المؤسسات (مثل ClickUp Brain

في النهاية، تبدو الأداة الصحيحة أقل شبهاً بالصندوق الأسود وأكثر شبهاً بشريك موثوق في سير عملك.

أفضل 13 بديلاً لبرنامج Meta AI

استنادًا إلى المعايير المذكورة أعلاه وأبحاثنا وتجاربنا مع العديد من الأدوات، إليك قائمة بأفضل بدائل Meta AI لتعزيز إنتاجيتك وإبداعك واتخاذ القرارات هذا العام.

1. ClickUp (أفضل أداة متكاملة لإدارة المشاريع والتعاون مدعومة بالذكاء الاصطناعي)

باعتباره تطبيق كل شيء للعمل، يعمل ClickUp على تغيير طريقة عمل الفرق من خلال الجمع بين إدارة المشاريع، والتعاون في المستندات، وقدرات الذكاء الاصطناعي القوية في منصة واحدة سلسة. على عكس تطبيق Meta AI، الذي يعمل كروبوت دردشة مستقل يعمل بالذكاء الاصطناعي، يدمج ClickUp Brain الذكاء الاصطناعي مباشرةً في سير العمل والمستندات والمهام وحتى الدردشة.

جرِّب الذكاء الاصطناعي الأصلي القوي من ClickUp استخدم ClickUp Brain لجلب نموذج ذكاء اصطناعي قوي مباشرةً إلى مساحة عملك لإنشاء المحتوى، والتلخيص، وإدارة المعرفة، وإدارة المشاريع

تخيل أنك تدير عملية إطلاق منتج. بدلاً من التبديل بين برنامج إدارة المشروع الخاص بك ومساعد الذكاء الاصطناعي، يتيح لك ClickUp استخدام مساعد ذكاء اصطناعي أصلي مدرك للسياق من أجل:

أنشئ نسختك التسويقية

تلخيص ملاحظات الاجتماع

أتمتة المهام المتكررة مثل إرسال رسائل المتابعة عبر البريد الإلكتروني وجمع تحديثات الفريق كل يوم جمعة

أفضل جزء؟ إنه يجلب العديد من أدوات LLM، بما في ذلك GPT-4o، و3o-mini، وO1، وClaude 3. 7 Sonnet، إلى مساحة عملك في أداة واحدة. هذا التكامل يلغي التبديل بين السياقات الذي يستنزف الإنتاجية.

قم بتبديل LLMs داخل ClickUp Brain لتخصيص تجربة الذكاء الاصطناعي الخاصة بك

بالنسبة لفرق المحتوى، يمكن لـ ClickUp Brain تحويل مطالبة بسيطة إلى منشور مدونة منسق بالكامل، واقتراح تحسينات على كتاباتك، وحتى المساعدة في تخطيط تقويمات المحتوى.

أنشئ جميع أنواع المحتوى - من منشورات المدونة إلى رسائل البريد الإلكتروني - بسهولة مع ClickUp Brain

يقدّر المطورون كيف يمكن لـ ClickUp Brain إنشاء مقتطفات التعليمات البرمجية، وأتمتة التوثيق، ومساعدتهم على تحديد أولويات الإصلاحات عندما يبدو كل شيء عاجلًا ومهمًا في آنٍ واحد.

أنشئ مقتطفات برمجية في ثوانٍ باستخدام ClickUp Brain

ما يميز إدارة المشاريع في ClickUp حقًا هو كيفية ربط جميع بيانات عملك من خلال البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي. على عكس الذكاء الاصطناعي Meta AI، الذي ليس لديه أي وعي بمشاريعك أو مستنداتك، يمكن للبحث المتصل في ClickUp العثور على المعلومات وربطها على الفور عبر جميع محتويات مساحة العمل الخاصة بك.

💡 نصيحة احترافية: بدلاً من إنشاء تبعيات المهام يدويًا أو جدولة الموارد، ما عليك سوى إخبار ClickUp Brain بما تحاول إنجازه، وسيقترح عليك سير عمل محسّن، وإنشاء هياكل مهام، وحتى صياغة قوالب تواصل لفريقك. ابقَ متقدماً على المواعيد النهائية مع تحديد أولويات المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp

أفضل ميزات ClickUp

ClickUp Brain : توليد المحتوى، وتنقيح الكتابة، وتلخيص المستندات وسلاسل الدردشة، وأتمتة المواقف، والمزيد باستخدام أوامر بسيطة باللغة الطبيعية

ClickUp AI Notetaker : تسجيل الاجتماعات صوتياً وتدوينها وتلخيصها. استخرج النقاط الرئيسية وعناصر الإجراءات من الاجتماعات باستخدام الذكاء الاصطناعي الواعي للسياق : تسجيل الاجتماعات صوتياً وتدوينها وتلخيصها. استخرج النقاط الرئيسية وعناصر الإجراءات من الاجتماعات باستخدام الذكاء الاصطناعي الواعي للسياق

ClickUp Connected Search : ابحث عن أي شيء على الفور باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يفهم استعلامات اللغة الطبيعية ويربط المعلومات عبر مساحة عملك بالكامل : ابحث عن أي شيء على الفور باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يفهم استعلامات اللغة الطبيعية ويربط المعلومات عبر مساحة عملك بالكامل

ClickUp Automations : قم بإعداد مهام سير عمل ذكية تقوم بتوجيه المهام المتكررة وتحديد أولوياتها وحتى إكمالها تلقائيًا باستخدام أداة إنشاء أتمتة بدون تعليمات برمجية : قم بإعداد مهام سير عمل ذكية تقوم بتوجيه المهام المتكررة وتحديد أولوياتها وحتى إكمالها تلقائيًا باستخدام أداة إنشاء أتمتة بدون تعليمات برمجية

ClickUp Docs : تعاون مباشرةً على المستندات باستخدام أدوات الكتابة والتنسيق والتحرير بمساعدة الذكاء الاصطناعي المدمجة مباشرةً في وثائق مشروعك : تعاون مباشرةً على المستندات باستخدام أدوات الكتابة والتنسيق والتحرير بمساعدة الذكاء الاصطناعي المدمجة مباشرةً في وثائق مشروعك

ClickUp Whiteboards : يمكنك الرسم والتخطيط والعصف الذهني وإنشاء صور بالذكاء الاصطناعي والتعاون لإضفاء الحيوية على الأفكار على لوحة مشتركة : يمكنك الرسم والتخطيط والعصف الذهني وإنشاء صور بالذكاء الاصطناعي والتعاون لإضفاء الحيوية على الأفكار على لوحة مشتركة

قيود ClickUp

يمكن أن تبدو مجموعة الميزات الواسعة مربكة للمستخدمين الجدد الذين قد يحتاجون إلى وقت لاكتشاف الأدوات الأكثر ملاءمة لسير عملهم

بعض ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة متوفرة فقط في الباقات ذات المستوى الأعلى

تسعير ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ما رأي المستخدمين الحقيقيين في ClickUp؟

تبرز مراجعة Reddit:

يوفر لي ClickUp Brain الكثير من الذهاب والإياب بصراحة. أعلم أن هناك أدوات ذكاء اصطناعي ذات مستوى مجاني فعال، ولكن التبديل المستمر بين علامات التبويب يستغرق وقتًا طويلًا. وبصراحة، عندما أكون في منطقة عملي العميق، فهذا آخر شيء أريد أن أفعله. أستخدم الذكاء الاصطناعي في المقام الأول لكتابة الأشياء بما أنني أعمل في مجال المحتوى. كما أنه يقوم بتحرير ما كتبته (مذهل!). شيء آخر يساعدني حقًا هو المستندات. أحب خيارات التنسيق، خاصة تلك اللافتات. لطيف جداً!

يوفر لي ClickUp Brain الكثير من الذهاب والإياب بصراحة. أعلم أن هناك أدوات ذكاء اصطناعي ذات مستوى مجاني فعال، ولكن التبديل المستمر بين علامات التبويب يستغرق وقتًا طويلًا. وبصراحة، عندما أكون في منطقة عملي العميق، فهذا آخر شيء أريد أن أفعله. أستخدم الذكاء الاصطناعي في المقام الأول لكتابة الأشياء بما أنني أعمل في مجال المحتوى. كما أنه يقوم بتحرير ما كتبته (مذهل!). شيء آخر يساعدني حقًا هو المستندات. أحب خيارات التنسيق، خاصة تلك اللافتات. لطيف جداً!

📮 ClickUp Insight: 62% من المشاركين في استطلاعنا يعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي للمحادثة مثل ChatGPT وClaude. يمكن أن تكون واجهة روبوتات الدردشة المألوفة وقدراتها المتنوعة - لإنشاء المحتوى وتحليل البيانات وغير ذلك - هي السبب في شعبيتها الكبيرة في مختلف الأدوار والقطاعات. ومع ذلك، إذا اضطر المستخدم إلى التبديل إلى علامة تبويب أخرى لطرح سؤال على الذكاء الاصطناعي في كل مرة، فإن تكاليف ضريبة التبديل المرتبطة بها وتكاليف تبديل السياق تتراكم بمرور الوقت. لكن ليس مع ClickUp Brain. فهو يعيش مباشرةً في مساحة العمل الخاصة بك، ويعرف ما تعمل عليه، ويمكنه فهم المطالبات النصية البسيطة، ويمنحك إجابات ذات صلة كبيرة بمهامك! اختبر تحسينًا مضاعفًا في الإنتاجية مع ClickUp!

2. ChatGPT (الأفضل لتوليد النصوص متعددة الاستخدامات والذكاء الاصطناعي للمحادثة)

عبر ChatGPT

يعمل ChatGPT كبديل قوي لـ Meta AI عندما تحتاج إلى شريك محادثة أكثر قدرة ودقة. سواء كنت تقوم بالعصف الذهني لنسخة من أجل إصدار صحفي جديد، أو تصحيح جزء عنيد من التعليمات البرمجية، أو البحث عن مواضيع معقدة، فإن ChatGPT يتفوق في مساعدتك على التفكير في المشاكل من زوايا متعددة.

على عكس إمكانيات Meta AI المحدودة، يمكن ل ChatGPT التعامل مع الطلبات الدقيقة مثل "أعد كتابة هذا البريد الإلكتروني بنبرة أكثر دبلوماسية" أو "اشرح لي الحوسبة الكمية كما لو كنت طفلاً في العاشرة من عمري. " هذا التنوع في الاستخدام يجعله لا يقدر بثمن بالنسبة للمحترفين الذين يحتاجون إلى التبديل بين المهام الإبداعية والتحليلية طوال يومهم.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح له ميزة البحث العميق إمكانية تصفح الويب بشكل مستقل، وإنشاء تقارير شاملة عن الموضوعات التي يحددها المستخدم من خلال تحليل وتفسير النصوص والصور وملفات PDF.

أفضل ميزات ChatGPT

تعامل مع المشاكل المعقدة متعددة الخطوات باستجابات منطقية متماسكة ومنطقية

إنشاء أكواد برمجية وإصلاحها بعشرات لغات البرمجة مع شرحها

اختر من بين إصدارات GPT المختلفة بناءً على ما إذا كنت تعطي الأولوية للإمكانيات أو السرعة

التفاعل بالمحادثة من خلال الكلام بدلاً من الكتابة (في اشتراك Plus)

قيود ChatGPT

على الرغم من أن ميزة الذاكرة المحسّنة/الدائمة مفيدة للتخصيص، إلا أنها تثير مخاوف بشأن خصوصية البيانات وإمكانية احتفاظ الذكاء الاصطناعي بمعلومات حساسة عن غير قصد

يمكن أن "يهلوس" في بعض الأحيان أو يقدم معلومات غير صحيحة بثقة

أسعار ChatGPT

مجاناً

ChatGPT Plus : 20$/شهرًا

محترف : 200 دولار/شهرًا

فريق : 30 دولار/مستخدم/شهر

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات ChatGPT

G2: 4. 7/5 (أكثر من 700 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 150 تقييم)

ماذا يقول مستخدمو العالم الحقيقي عن ChatGPT؟

تقول مراجعة Capterra

رائعة لتحسين العمل الذي لديك، وتوليد الأفكار والحصول على إجابات سريعة للأسئلة دون الحاجة إلى إجراء بحث مطول في محرك البحث.

رائعة لتحسين العمل الذي لديك، وتوليد الأفكار والحصول على إجابات سريعة للأسئلة دون الحاجة إلى إجراء بحث مطول في محرك البحث.

📚 اقرأ أيضاً: لقد اختبرنا أفضل بدائل ChatGPT

3. كلود (الأفضل للتفكير الدقيق والردود المدروسة)

عبر كلود

صُمم كلود من قِبل أنثروبيك مع التركيز على المساعدة وعدم الإضرار والصدق، ويتفوق كلود في المواقف التي تتطلب تحليلًا وتفسيرًا متقدمًا للبيانات.

تخيل أنك باحث يحاول فهم وجهات نظر مختلفة حول قضية أخلاقية معقدة. في حين أن الذكاء الاصطناعي الفوقي قد يقدم إجابات مبسطة، يمكن لكلود أن يستكشف بعناية وجهات نظر متعددة، ويقرّ بأوجه عدم اليقين، ويساعدك على تطوير فهم أكثر شمولاً للموضوع. وهذا يجعلها ذات قيمة خاصة للأكاديميين والكتّاب والمهنيين الذين يتعاملون مع مواضيع دقيقة.

تُغيِّر نافذة سياق كلود الرائعة التي تبلغ 100 ألف رمز مميز (في Claude 2 وما فوق) من طريقة تفاعلك مع الذكاء الاصطناعي. يمكنك تحميل ورقة بحثية كاملة، أو عقد عمل، أو وثائق منتج، وطرح أسئلة محددة حول التفاصيل المدفونة في أعماق النص.

كلود أفضل الميزات

معالجة ما يصل إلى 100 ألف رمز (حوالي 75,000 كلمة) في محادثة واحدة

الحد من المخرجات الضارة والتحيزات من خلال نهج الذكاء الاصطناعي الدستوري

الوصول إلى إمكانات الذكاء الاصطناعي الوكيل لأداء المهام بشكل مستقل مثل البحث في الويب وتشغيل التطبيقات من خلال واجهة برمجة التطبيقات الخاصة به

قيود كلود

قدرات ترميز أكثر محدودية مقارنة ببعض البدائل

لا توجد إمكانيات توليد صور

حذرة للغاية أحياناً في ردودها لتجنب المشاكل المحتملة

تسعير كلود

مجاناً

الإيجابي: 20 دولارًا شهريًا

الحد الأقصى : 100 دولار/شهرًا

الفريق: 30 دولارًا/مستخدم/شهرًا

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات كلود

G2: 4. 3/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 20 تقييم)

📚 اقرأ أيضًا: كلود مقابل ChatGPT: أيهما أفضل للبرمجة؟

4. جاسبر (الأفضل للتسويق وإنشاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

عبر جاسبر

عندما يحتاج فريق التسويق الخاص بك إلى إنتاج محتوى عالي الجودة باستمرار والذي يحقق التحويل بالفعل، يتدخل جاسبر حيث يقصر الذكاء الاصطناعي Meta AI. تم تصميم مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي المتخصص هذا خصيصًا للمسوقين الذين يحتاجون إلى الحفاظ على صوت العلامة التجارية عبر قنوات متعددة.

على عكس توليد المحتوى العام ل Meta AI، يأتي Jasper محملاً بقوالب مصممة لتنسيقات محتوى محددة - من تسلسلات البريد الإلكتروني ونسخة الإعلانات إلى منشورات المدونات وتعليقات الوسائط الاجتماعية. ما الميزة الإضافية؟ عندما تقوم بربطه بأصول علامتك التجارية وأدوات تحسين محركات البحث، ستحصل على محتوى ليس فقط إبداعيًا، بل مُحسَّن استراتيجيًا للبحث.

أفضل ميزات جاسبر

يمكنك الوصول إلى إمكانات تحسين محركات البحث المدمجة، مع تكامل Surfer SEO للمحتوى الذي يتم تصنيفه

حدد صوت العلامة التجارية المتسق وحافظ عليه في جميع المحتويات التي تنتجها

احصل على أكثر من 50 نموذجًا لأنواع محددة من المحتوى، من المقالات الطويلة إلى الإعلانات الاجتماعية

استفد من ميزات التعاون الجماعي لسير عمل الموافقة على المحتوى بسلاسة

قيود جاسبر

يمكن أن يكون منحنى التعلم حاداً للمستخدمين الجدد في إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي

نقطة سعر أعلى مقارنة بمساعدات الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة

التكرار العرضي في أجزاء المحتوى الطويلة التي تتطلب تحريرًا بشريًا

تسعير جاسبر

المنشئ: 49$/شهرًا

الإيجابي: 69 دولارًا شهريًا

العمل: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات جاسبر

G2: 4. 7/5 (أكثر من 1250 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 1840 تقييم)

ماذا يقول مستخدمو العالم الحقيقي عن Jasper؟

يقول أحد مستخدمي G2

لقد كنت عميلًا منذ أكثر من عام حتى الآن ولم أعد أختبر الأدوات الأخرى لأنه لا يوجد أي منها يمكن مقارنته. قد يستغرق اختيار القالب المناسب بعض التجربة والخطأ، ولكن من المفيد جدًا معرفة

لقد كنت عميلًا منذ أكثر من عام حتى الآن ولم أعد أختبر الأدوات الأخرى لأنه لا يوجد أي منها يمكن مقارنته. قد يستغرق اختيار القالب المناسب بعض التجربة والخطأ، ولكن من المفيد جدًا معرفة

📚 اقرأ أيضًا: موجهات جاسبر للذكاء الاصطناعي لتعزيز كتابتك وإبداعك

5. Perplexity AI (الأفضل لاسترجاع المعلومات والبحث في الوقت الحقيقي)

عبر Perplexity AI

إذا سبق لك أن سألت Meta AI عن الأحداث الأخيرة فقط لتتلقى معلومات قديمة، فإن Perplexity AI يقدم لك تغييراً منعشاً. يجمع هذا الذكاء الاصطناعي الذي يركز على البحث بين واجهة المحادثة المألوفة لديك، ولكنه يضيف شيئاً مهماً: إمكانيات البحث على الويب في الوقت الحقيقي مع الاستشهادات المناسبة.

تخيل أنك تُعد عرضًا تقديميًا لتحليل السوق من المقرر تقديمه غدًا. بدلاً من البحث يدويًا عن أحدث إحصاءات واتجاهات الصناعة، يمكنك أن تسأل Perplexity: "ما هي أحدث الاتجاهات في استثمارات الطاقة المتجددة لهذا العام؟" فهو يزودك على الفور بمعلومات محدثة، كاملة مع المصادر التي يمكنك التحقق منها والاستشهاد بها - وهو أمر لا يمكن للذكاء الاصطناعي Meta AI ببساطة القيام به مع قطع المعرفة الثابتة.

أفضل ميزات Perplexity AI

احصل على معلومات دقيقة وموثوقة من جميع أنحاء الإنترنت في الوقت الحقيقي

احصل على مصادر مستشهد بها لكل معلومة، مما يسهل عليك التحقق من البيانات واستكشاف المصادر بشكل أكبر

معالجة النصوص، والصور، وملفات PDF للبحث الشامل

بناء سياق لمشاريع بحثية معقدة مع ذاكرة محادثة موثوقة

قيود الذكاء الاصطناعي الحيرة

يمكن أن تطغى نتائج البحث في بعض الأحيان على الإجابة الأساسية التي تبحث عنها

يحتوي المستوى المجاني على استعلامات يومية محدودة وميزات منخفضة

أقل فعالية في توليد المحتوى الإبداعي مقارنة بالبدائل الأخرى

تسعير Perplexity AI

مجاني : استعلامات يومية محدودة

الإيجابي : 20 دولارًا شهريًا

الفريق والمؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Perplexity AI

G2: 4. 7/5 (أكثر من 40 تقييم)

Capterra: لا توجد مراجعات كافية

ماذا يقول مستخدمو العالم الحقيقي عن Perplexity AI؟

يشارك أحد مستخدمي Reddit

بالنسبة لي، إنها أداة بحث رائعة وأعتقد أنها ستكون أفضل في المستقبل. سريعة جداً ودقيقة جداً. إنها تقدم إجابة جيدة لسياقي الدقيق.

بالنسبة لي، إنها أداة بحث رائعة وأعتقد أنها ستكون أفضل في المستقبل. سريعة جداً ودقيقة جداً. إنها تقدم إجابة جيدة لسياقي الدقيق.

📚 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل Perplexity AI

6. Google Gemini (الأفضل للقدرات متعددة الوسائط وتكامل نظام Google البيئي)

عبر جوجل جيميني

يوفر استخدام Google Gemini شيئًا لا يقترب Meta AI من مطابقته: التكامل السلس مع مساحة عمل Google وإمكانيات متعددة الوسائط رائعة حقًا.

لنفترض أنك تخطط لتحديث تصميم المنتج. يمكنك أن تعرض على Gemini صورًا لمنتجك الحالي، ومخططات لأفكارك، وأوصافًا نصية في آنٍ واحد - وهو يفهم العلاقات بين كل هذه العناصر. جرب أن تسأل، *"ما التحسينات التي يمكن أن نجريها على هذا التصميم بناءً على الاتجاهات الحالية؟ يعالج Gemini كل شيء معًا، مما يمنحك رؤى سياقية.

بالنسبة للشركات التي تستخدم تطبيقات Google بالفعل، فإن التكامل قوي بشكل خاص. يمكن أن يساعد Gemini في صياغة رسائل البريد الإلكتروني في Gmail، وإنشاء عروض تقديمية في Slides، وتحليل البيانات في جداول البيانات، وحتى المساعدة في الترميز في Colab.

أفضل ميزات Google Gemini

استخدم المنطق المتقدم متعدد الوسائط الذي يفهم النصوص والصور والرموز في آن واحد

الوصول إلى الرسم البياني المعرفي الواسع من Google للحصول على معلومات دقيقة ومُحدَّثة

أنشئ لقطات لمقاطع فيديو يوتيوب من المطالبات النصية أو قم بتحريك الصور الثابتة باستخدام ميزات مثل Veo 2

قيود جوجل الجوزاء

بعض ميزات المؤسسات لا تزال قيد التطوير

يتطلب الوصول إلى حساب جوجل، وهو ما قد لا يصلح لجميع سياسات الأمان المؤسسية

أسعار جوجل جيميني

Gemini Free : الميزات الأساسية بدون تكلفة

Gemini Advanced : 19.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر (مضمن في Google One AI Premium)

المؤسسات: تسعير مخصص من خلال Google Workspace

تقييمات ومراجعات جوجل جيميني

G2: 4. 4/5 (أكثر من 160 تقييم)

Capterra: لا توجد مراجعات كافية

📚 اقرأ أيضًا: Google Gemini مقابل ChatGPT

7. مايكروسوفت كوبيلوت (الأفضل لإنتاجية المؤسسات وتكامل نظام مايكروسوفت البيئي)

عبر مايكروسوفت

تم دمج Copilot بعمق في مجموعة Microsoft 365، مما يوفر الذكاء السياقي للأدوات التي يستخدمها فريقك بالفعل كل يوم.

تخيل هذا: أنت تستعد لعرض تقديمي للعميل من المقرر تقديمه غدًا. بدلاً من التبديل بين التطبيقات، يمكنك أن تطلب من Copilot "تلخيص جميع رسائل البريد الإلكتروني الأخيرة من العميل X، وصياغة عرض تقديمي بناءً على آخر ثلاثة تحديثات للمشروع، وإنشاء جدول أعمال اجتماع"، كل ذلك أثناء وصوله إلى بيانات نظام Microsoft البيئي الفعلي الخاص بك. بالنسبة للفرق التي تعمل على مشاريع متعددة، يمكن لـ Copilot تحليل تقويم Outlook الخاص بك واقتراح كيفية تحديد أولويات المهام بناءً على المواعيد النهائية القادمة وجداول الاجتماعات.

على عكس البدائل الأكثر تركيزًا على المستهلك، تم تصميم Copilot وفقًا لمعايير أمان المؤسسات من Microsoft، مما يضمن الحفاظ على خصوصية بيانات شركتك ومطالباتها وتوافقها مع السياسات التنظيمية.

أفضل ميزات Microsoft Copilot

أنشئ محتوى سياقيًا مباشرةً في Word وPowerPoint وExcel وOutlook استنادًا إلى بيانات مؤسستك

تبسيط إنتاجية الاجتماعات من خلال إنشاء الملاحظات وعناصر الإجراءات والمتابعة تلقائياً

أجب عن الأسئلة المتعلقة بالمستندات والعروض التقديمية وجداول البيانات الخاصة بشركتك باستخدام وصول متوافق مع الأمان إلى بيئة Microsoft الخاصة بك

قيود مايكروسوفت كوبيلوت

يتطلب اشتراك Microsoft 365 للحصول على الوظائف الكاملة

يعتمد الأداء على مدى جودة تنظيم مؤسستك لبيئة Microsoft الخاصة بها

التخصيص المحدود مقارنة بالبدائل مفتوحة المصدر

أسعار مايكروسوفت كوبيلوت

30$/مستخدم/شهر (يتطلب اشتراك Microsoft 365)

تقييمات ومراجعات مايكروسوفت كوبيلوت

G2: 4. 3/5 (أكثر من 70 تقييم)

Capterra: لا توجد مراجعات كافية

8. عناق الوجه (الأفضل لتطوير ونشر الذكاء الاصطناعي المفتوح المصدر القابل للتخصيص)

عبر عناق الوجه

يوفر موقف Hugging Face المفتوح الذي يحركه المجتمع تجربة مختلفة تمامًا عن نهج Meta AI المغلق الذي يناسب الجميع. تعمل هذه المنصة مفتوحة المصدر كمركز مجتمعي ومجموعة أدوات لبناء وتدريب ونشر نماذج ذكاء اصطناعي مخصصة مصممة خصيصاً لتلبية متطلباتك الخاصة.

بالنسبة للفرق التقنية التي تحتاج إلى حلول ذكاء اصطناعي للمهام الخاصة بالصناعة، فإن تطبيق Hugging Face يُحدث تحولاً كبيراً. تخيّل أن شركتك في مجال الرعاية الصحية تحتاج إلى مساعد ذكاء اصطناعي يفهم المصطلحات الطبية - يمكنك إما العثور على نموذج مُدرَّب مسبقاً من بين آلاف الخيارات مفتوحة المصدر أو ضبط نموذج مخصص لاحتياجاتك. يمكن لفرق التطوير التعاون مباشرةً في المنصة، واختبار نماذج مختلفة قبل دمجها في تطبيقات الإنتاج.

عناق الوجه أفضل الميزات

يمكنك الوصول إلى الآلاف من النماذج المُدرَّبة مسبقاً لمختلف مهام الذكاء الاصطناعي، بدءاً من إنشاء النصوص وحتى التعرف على الصور

أنشئ عروضاً تجريبية للذكاء الاصطناعي واعرضها بدون إعداد بنية تحتية واسعة النطاق

استفد من شبكة من الباحثين والممارسين في مجال الذكاء الاصطناعي الذين يتشاركون التعليمات البرمجية والنماذج والحلول عندما تشعر بأنك عالق في تحدٍ ما في التنفيذ

قيود الوجه المعانق

يتطلب خبرة تقنية للاستفادة الكاملة من إمكانيات المنصة

المستوى المجاني له قيود حسابية لتدريب النماذج المخصصة

تسعير عناق الوجه

HF Hub : مجاني

الحساب الاحترافي : 9 دولارات/مستخدم/شهر

Enterprise Hub: يبدأ من 20 دولاراً/مستخدماً/شهرياً

تقييمات ومراجعات عناق الوجه

G2: لا توجد مراجعات كافية

Capterra: لا توجد مراجعات كافية

ماذا يقول مستخدمو العالم الحقيقي عن Hugging Face؟

أحد مستخدمي Reddit يشارك

لقد تعلمت للتو كيفية استخدام huggingface ونقاط النهاية المخصصة له. أعتقد أنها فعالة جدًا من حيث التكلفة لأنك تدفع مقابل وقت الاستخدام فقط وهذا يعني أنه يمكنك تشغيل جميع أعمالك على أجهزة gpus القوية بسرعة ثم لا تدفع بعد ذلك، وهذا يوفر على حاسوبي المحمول المسكين من المعاناة.

لقد تعلمت للتو كيفية استخدام huggingface ونقاط النهاية المخصصة له. أعتقد أنها فعالة جدًا من حيث التكلفة لأنك تدفع مقابل وقت الاستخدام فقط وهذا يعني أنه يمكنك تشغيل جميع أعمالك على أجهزة gpus القوية بسرعة ثم لا تدفع بعد ذلك، وهذا يوفر على حاسوبي المحمول المسكين من المعاناة.

9. DALL-E 3 (الأفضل لتوليد صور الذكاء الاصطناعي عالية الجودة)

عبر ChatGPT

يتفوق DALL-E 3، الذي صممه OpenAI، في توليد مرئيات أصلية تتراوح بين العروض الواقعية والمفاهيم الفنية المجردة.

يوفر الإصدار الأخير تحكمًا رائعًا في نمط الصورة وتكوينها وحتى القدرة على توسيع الصور الموجودة خارج حدودها الأصلية.

ما يجعل DALL-E 3 ذو قيمة خاصة هو قدرته على إنشاء صور تحترم إرشادات العلامة التجارية. يمكن لمحترفي التسويق إنشاء صور مرئية متسقة عبر الحملات دون الحاجة إلى نفقات التصوير الفوتوغرافي أو الرسم التوضيحي المخصص لكل أصل.

أفضل ميزات DALL-E 3

إنشاء صور واقعية من الأوصاف النصية التفصيلية بدقة ملحوظة

تحرير الصور التي تم إنشاؤها لتعديل الصور الموجودة أو توسيع حدودها

جرب أساليب فنية مختلفة وقلد أساليب جمالية محددة

قيود DALL-E 3

إمكانيات تحرير محدودة مقارنة ببرامج التصميم الاحترافية

لا يمكن إنشاء أنواع معينة من المحتوى بسبب قيود السلامة

تتطلب المخرجات ذات الجودة الأعلى شراء رصيد يتجاوز التخصيص المجاني

أسعار DALL-E 3

DALL-E 3 (OpenAI) : متاح من خلال ChatGPT Plus (20 دولارًا شهريًا) مع أجيال مجانية محدودة

Dall-e 3 api : الدفع حسب الاستخدام بدءاً من 0. 08 دولار تقريباً لكل صورة

المؤسسات: تسعير مخصص للاحتياجات الكبيرة الحجم

تقييمات ومراجعات DALL-E 3

G2: لا توجد مراجعات كافية

Capterra: لا توجد مراجعات كافية

📚 اقرأ أيضًا: بدائل DALL-E والمنافسين (المجانية والمدفوعة)

10. YouChat (الأفضل لمحادثات الذكاء الاصطناعي المدعومة بالبحث مع المعلومات الحالية)

هل تريد الجمع بين الذكاء الاصطناعي للمحادثة والبحث على الويب في الوقت الفعلي؟ يساعدك YouChat على القيام بذلك بالضبط.

عندما تسأل YouChat عن "أحدث لوائح الذكاء الاصطناعي في أوروبا"، فإنه لا يكتفي بالتخمين - بل يبحث في الويب ويظهر لك بالضبط أين وجد معلوماته. هذا النهج الذي يعتمد على البحث أولاً يميز YouChat عن قيود بيانات التدريب الخاصة بالذكاء الاصطناعي Meta AI، مما يجعله مثاليًا للباحثين والطلاب والمهنيين الذين يحتاجون إلى معلومات حديثة وجديرة بالثقة.

أفضل ميزات YouChat

شاهد بالضبط مدى حداثة المعلومات مع الطوابع الزمنية بجوار نتائج البحث

يمكنك التبديل بسلاسة بين الأوضاع المتخصصة: اطلب منه تحليل التعليمات البرمجية في دقيقة واحدة والبحث عن الثورة الفرنسية لورقة تاريخ في الدقيقة التالية

احفظ رحلة بحثك بالكامل مع روابط المحادثة القابلة للمشاركة التي يمكن للزملاء الرجوع إليها

تكامل مع YouCode و YouWrite لسير عمل كامل من البحث إلى التنفيذ

تحكم في التطبيقات ومواقع الويب التي تستقي منها YouChat، وقيِّم المصادر من حيث الموثوقية، وقم بتصفية النتائج حسب التكرار أو المنطقة

قيود يوتشات

في بعض الأحيان، يسحب نتائج بحث ذات صلة عرضية تتطلب تصفية إضافية

تسعير YouChat

مجاني : الأسئلة والأجوبة الأساسية

الإيجابي : 20 دولارًا شهريًا

فريق : 30$/شهرًا

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات YouChat

G2: لا توجد مراجعات كافية

Capterra: لا توجد مراجعات كافية

ماذا يقول مستخدمو العالم الحقيقي عن YouChat؟

مراجعة G2

يوفر محرك بحث الدردشة بالذكاء الاصطناعي معلومات موجزة وأحدث مواقع الويب بمخرجات عالية الجودة على عكس المنافسين. أستخدمه كمحرك بحث موثوق به لمواضيع محددة..

يوفر محرك بحث الدردشة بالذكاء الاصطناعي معلومات موجزة وأحدث مواقع الويب بمخرجات عالية الجودة على عكس المنافسين. أستخدمه كمحرك بحث موثوق به لمواضيع محددة..

11. Otter AI (الأفضل لنسخ الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وذكاء المحادثة)

هل سبق لك أن كنت في اجتماع حاسم مع عميل يناقش متطلبات المشروع عندما يقول شخص ما شيئًا رائعًا - لكنك مشغول جدًا بتدوين الملاحظات بحيث لا يمكنك معالجتها بالكامل؟ يحل لك برنامج Otter AI هذا الصداع الشائع في مكان العمل من خلال تدوين محادثاتك وتلخيصها تلقائيًا في الوقت الفعلي.

مكالمة المبيعات التي ذكر فيها العميل ميزانيته؟ لا يقوم Otter بنسخها فحسب، بل يبرز أيضًا الرقم الرئيسي ويضيفه إلى الملخص الخاص بك. إجراء اجتماع مختلط مع ثلاثة أشخاص في غرفة الاجتماعات واثنين عن بعد؟ يحدد Otter من الذي قال ماذا، ويلتقط الشرائح التي تمت مشاركتها على الشاشة، وينظم كل شيء في تنسيق يسهل البحث فيه.

أفضل ميزات Otter AI

حوِّل تسجيل حضور فريقك الذي يستغرق 60 دقيقة إلى ملخص قابل للفحص مع عناصر الإجراءات والقرارات والأسئلة المستخرجة تلقائياً

اسمح للمشاركين في الاجتماع بتسليط الضوء على اللحظات المهمة وإضافة التعليقات في الوقت الفعلي، مثل مستندات Google التعاونية للمحادثات

احصل عليه للتعرف على مصطلحاتك المصطلحية في مجال عملك مثل "EBITDA" أو "نقطة نهاية واجهة برمجة التطبيقات" مع تدريب مفردات مخصصة

اجعلها تنضم إلى مكالمات Zoom أو Teams أو Google Meet تلقائيًا عند الاتصال بالتقويم الخاص بك

قم بإنشاء قاعدة معرفية قابلة للبحث حيث يمكنك العثور على تلك المناقشة الخاصة بالميزة المحددة منذ ثلاثة أسابيع في ثوانٍ

قيود أوتر للذكاء الاصطناعي

تكافح للحفاظ على الدقة في المقاهي الصاخبة أو عندما يتحدث العديد من أعضاء الفريق مع بعضهم البعض

يمكن أن تشعر بالبطء عند تحرير النصوص الطويلة من جلسات ورش العمل التي تستمر طوال اليوم

تسعير Otter AI

مجاناً

الإيجابي : 16. 99 دولارًا شهريًا/المستخدم

الشركات : 30 دولار/شهر/مستخدم

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Otter AI

G2: 4. 3/5 (أكثر من 290 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 90 تقييم)

12. ريبليت (الأفضل للمساعدة في البرمجة التعاونية والتطوير في الوقت الفعلي)

عبر ريبليت

تخيل أن يكون لديك شريك في البرمجة يعرف مشروعك بالكامل من الداخل والخارج ويمكنه إنهاء وظائفك قبل أن تكمل كتابتها. هذا هو Replit AI. بينما قد يساعدك الذكاء الاصطناعي Meta AI في مقتطفات التعليمات البرمجية المعزولة، فإن Replit AI يعيش داخل بيئة التطوير الخاصة بك ويفهم سياق مشروعك.

سواء كنت طالبًا تبني أول مشروع بايثون لك أو فريقًا من المطورين الذين يتعاونون على تطبيق ويب معقد، فإن Replit AI يسرع من سير عمل البرمجة الخاصة بك بينما يعلمك ممارسات أفضل على طول الطريق.

أفضل ميزات Replit

دعها تشاهدك وأنت تبرمج وتقترح إكمال استعلام قاعدة البيانات الصعبة أو منطق الدالة مع البرمجة الشبحية الزوجية

حوِّل التعليمات البرمجية القديمة الغامضة إلى تفسيرات إنجليزية بسيطة

انشر تطبيقك على الفور بنقرة واحدة، حيث يتعامل Replit مع كل تهيئة الاستضافة خلف الكواليس

قم بتمكين فريقك بأكمله من البرمجة معًا في الوقت الفعلي من خلال التحرير المتزامن ومساعدة الذكاء الاصطناعي للجميع

حوِّل نص Python إلى JavaScript (أو أي لغة من أكثر من 50 لغة) مع الحفاظ على نفس الوظائف

قيود الإعادة

يمكن أن يتباطأ عند العمل مع ميزات الذكاء الاصطناعي كثيفة الاستخدام للموارد على قواعد برمجية أكبر

تصبح قيود حوسبة المستوى المجاني ملحوظة عند إنشاء أي شيء يتجاوز التطبيقات البسيطة

تسعير Replit

بداية : مجاني

النواة : 35$/شهرًا

الفرق : 40$/مستخدم/شهرياً

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Replit

G2: 4. 5/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: لا توجد مراجعات كافية

13. Notion AI (الأفضل لمساعدة المستندات السياقية وذكاء مساحة العمل)

عبر Notion

هل سبق لك أن حدَّقت في صفحة Notion فارغة، متسائلاً عن كيفية البدء في صياغة اقتراح العميل المهم؟ يشبه برنامج Notion AI وجود شريك في الكتابة يقرأ كل مستند في مساحة عملك.

على عكس تجربة Meta AI المنفصلة، تعمل Notion AI في المكان الذي يتعاون فيه فريقك بالفعل. بدء موجز حملة تسويقية جديدة؟ يمكن لـ Notion AI سحب المعلومات ذات الصلة من حملاتك السابقة، ودمج صوت علامتك التجارية من المواد الموجودة، وإنشاء مسودة أولى تبدو بالفعل كما لو كان فريقك هو من كتبها.

عندما تطول جلسة التخطيط ربع السنوية الخاصة بك، ما عليك سوى أن تطلب من Notion AI تحويل ملاحظات المناقشة الفوضوية تلك إلى خطة مشروع منظمة مع جداول زمنية ومساءلة - مع الحفاظ على سياق أهداف شركتك ومواردها.

أفضل ميزات Notion AI

حوّل رصاصات "تفريغ الأفكار" المبعثرة من جلسة عصف ذهني إلى مستند متماسك ومنظم في ثوانٍ

إنشاء ملخصات تنفيذية مخصصة للتقارير المطولة

استخرج الخطوات التالية الملموسة من ملاحظات اجتماعات فريقك ونظمها في مهام قابلة للتخصيص

اضبط مسودة بريدك الإلكتروني من "سلبي عدواني" إلى "حازم دبلوماسي" مع تحويل النغمة

ترجمة وثائق المنتج الخاص بك على الفور إلى اللغات التي يحتاجها فريقك الدولي مع الحفاظ على الدقة الفنية

قيود مفهوم الذكاء الاصطناعي

يعمل بشكل أفضل عندما يكون لديك بالفعل صفحات Notion جيدة التنظيم يمكن أن تتعلم منها

يفتقد أحياناً الفروق الدقيقة في المصطلحات الخاصة بالشركة التي لم تظهر بشكل متكرر في مساحة عملك

تسعير Notion AI

أضف إلى أي باقة Notion مقابل 10 دولارات لكل مستخدم/شهرياً

تقييمات ومراجعات Notion

G2: 4. 7/5 (أكثر من 6,000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 2,500 تقييم)

ماذا يقول مستخدمو العالم الحقيقي عن Notion AI؟

مراجعة G2

مثل أي أداة ذكاء اصطناعي، فإن لها حدودها الطبيعية، ولكن في سياق طريقة استخدامي لها، فهي تلبي احتياجاتي تمامًا.

مثل أي أداة ذكاء اصطناعي، فإن لها حدودها الطبيعية، ولكن في سياق طريقة استخدامي لها، فهي تلبي احتياجاتي تمامًا.

هل أنت مستعد لاستبدال Meta AI؟ إليك لماذا يجب أن يكون ClickUp هو محطتك الأولى

إذا كنت قد وصلت إلى هذا الحد، فهناك شيء واحد واضح: لا يوجد نقص في أدوات الذكاء الاصطناعي القادرة في السوق. سواء كنت منغمسًا في وضع البحث مع Perplexity، أو تنشئ حملات على العلامة التجارية في Jasper، أو تحلل سير عمل الفريق مع Claude - هناك أداة لكل مجال.

ولكن إذا كنت تبحث عن التبسيط بدلاً من تكديس التطبيقات، ClickUp هو أفضل رهان لك.

لماذا؟ على عكس ChatGPT أو Meta AI، فإن منصة ClickUp الشاملة تجمع كل شيء تحت سقف واحد. يمكنك الحصول على الكتابة المحسّنة بالذكاء الاصطناعي، وأتمتة المهام، وإنشاء المستندات، والتعاون المدعوم بالذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي ، كل ذلك في منصة واحدة تتناسب مع فريقك. على عكس Meta AI، فإن ClickUp مصمم خصيصًا للعمل - مع ميزات الذكاء الاصطناعي التي تعزز سير العمل اليومي الفعلي، وليس فقط المحادثات.

فبدلاً من التنقل بين التطبيقات أو انتظار تحديث LLM التالي، يمكنك أن تصبح منظماً وتؤتمت العمل الشاق وتركز على ما يحرك الإبرة بالفعل - بدءاً من اليوم.

👉 جرب الإصدار المجاني من ClickUp من الإصدار المجاني وشاهد كيف يكون الأمر عندما يكون لديك ذكاء اصطناعي لا يساعدك فقط، بل ينجز العمل نيابةً عنك.