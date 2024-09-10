كيفية استخدام Google Gemini: دليل لمستخدمي روبوتات الدردشة الآلية للذكاء الاصطناعي

يسعى المحترفون في كل مكان في مختلف المجالات إلى تبسيط إجراءات العمل واستعادة الوقت والطاقة للتركيز على المهام الأكثر أهمية من خلال اللجوء إلى روبوتات الدردشة الآلية القائمة على الذكاء الاصطناعي.

يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي اليوم التعامل مع العديد من المهام، بدءاً من صياغة رسائل البريد الإلكتروني و وتدوين ملاحظات الاجتماعات للمساعدة في البحث وتوليد أفكار المحتوى.

إحدى هذه الأدوات التي أصبحت شائعة في الآونة الأخيرة بين الباحثين عن الكفاءة هي Google Gemini (التي كانت تسمى سابقًا Bard). يتميز تطبيق Gemini بواجهة سهلة الاستخدام ويأتي مزودًا بقدرات ذكاء اصطناعي توليدية قوية. كما يمكن أن يتكامل بسلاسة مع تطبيقات Google الأخرى.

في هذا الدليل، سنستكشف Google Gemini بالتفصيل - الميزات الرئيسية، والتسعير، وكيفية استخدامه، والأدوات الأخرى التي يمكنك الاطلاع عليها.

هيا بنا نتعمق!

ما هو Google Gemini؟

via جوجل جيميني Google Gemini هو روبوت محادثة ذكاء اصطناعي متقدم مصمم لتبسيط استرجاع المعلومات وأتمتة المهام.

يعمل روبوت الدردشة الآلي بالذكاء الاصطناعي هذا بواسطة نموذج Gemini Pro، وهو يتميز بفهم النصوص وتوليدها مع معالجة أشكال مختلفة من المعلومات الأخرى بسرعة، بما في ذلك الصور والصوت ومقاطع الفيديو والرموز.

في السابق، كان يتعين على المستخدمين اللجوء إلى طرق البحث التقليدية مثل التنقل عبر العديد من صفحات الويب والروابط على Google. ولكن الآن، يقوم روبوت الدردشة الآلي Gemini AI chatbot بتبسيط عملية البحث من خلال تقديم ملخصات وإجابات موجزة لاستفساراتك.

لذا، سواء كنت تبحث عن تحديثات الأخبار أو رؤى بحثية أو معلومات عامة، تساعدك هذه الأداة في الوصول إلى المعلومات ذات الصلة بطريقة منظمة.

على الرغم من أن Google Gemini هو منتج يعمل بكامل طاقته، إلا أن الأداة قد تواجه أخطاءً أو قد تُصدِر نتائج غير دقيقة في بعض الأحيان نظرًا لتطورها المستمر.

ومع ذلك، على الجانب الإيجابي، فقد تحسنت بشكل كبير عن نماذج بارد التجريبية السابقة.

ميزات Google Gemini الرئيسية

سواء كنت خبيراً في تحسين محركات البحث، أو كاتباً مستقلاً، أو طالباً، أو مبرمجاً مبتدئاً، فإن دمج Google Gemini في سير عملك يمكن أن يبسط العديد من مهامك ويعزز الإنتاجية. إليك بعض ميزاته الرئيسية:

الميزة رقم 1 التكامل مع تطبيقات Google

تكامل الجوزاء داخل مستند Google Docs عبر *[جوجل_]( https://support.google.com/docs/answer/14206696?hl=en)* تتمثل إحدى أهم ميزات Google Gemini في تكامله السلس مع تطبيقات Google Workspace الشائعة التي قد تستخدمها بالفعل يوميًا، مثل المستندات وجداول البيانات وخرائط Google وYouTube والتقويم وغيرها.

تتيح عمليات التكامل هذه (مباشرةً داخل تطبيقات Google أو بشكل غير مباشر عبر Gemini) للمستخدمين التفاعل مع Gemini دون عناء من خلال النصوص أو الصوت أو الصور، مما يجعله أداة متعددة الاستخدامات لإنجاز المهام أثناء التنقل.

على سبيل المثال، عند تكامله مع مستندات وجداول بيانات Google، يمكن لـ Gemini تحليل المحتوى الخاص بك واقتراح التحسينات، سواء كنت بحاجة إلى مساعدة في هيكلة مستند أو تلخيص تقرير مطول.

افتح الشريط الجانبي "اسأل الجوزاء" مباشرةً داخل المستندات أو جداول البيانات. يمكنك أيضًا اختيار مطالبة محددة مسبقًا أو كتابة طلبك الخاص. بمجرد إدخال الاستعلام، يقوم Gemini بتحليل المستند أو جدول البيانات الخاص بك ويقدم اقتراحات داخل الشريط الجانبي.

وبالمثل، إذا كنت عالقًا في مسودة بريد إلكتروني، يمكن لـ Gemini تحليل رسائل البريد الإلكتروني الحالية واقتراح ملخصات موجزة أو حتى المساعدة في كتابة أقسام محددة لتحسين الوضوح والتأثير.

تكامل الجوزاء داخل Gmail عبر جوجل

الميزة رقم 2 وظيفة تعدد الوسائط

إن Google Gemini متعدد الوسائط، أي أنه يمكنه التعامل مع معالجة تنسيقات إدخال مختلفة، مثل النصوص أو الصور أو مقتطفات التعليمات البرمجية أو التسجيلات الصوتية.

توليد الصور وتحليلها

نتائج الجوزاء من مطالبة تحويل النص إلى صورة

يمكنك وصف الصورة التي تريدها لتوليد صورة أو توفير كتلة رمزية، ويمكن لـ Gemini تلبية هذه الطلبات دون عناء مع الإخراج ذي الصلة. المشكلة الوحيدة هي أنه لا يمكنه توليد صور لأشخاص.

هل تتساءل لماذا؟ ألقِ نظرة على ما يقوله Gemini:

نتيجة بحث الجوزاء

يمكن لبرنامج Gemini قراءة النصوص من مصادر مختلفة وفهمها، مثل الكتب والمقالات، وتحليل المحتوى المرئي لتحديد الأشياء والمشاهد داخل الصور.

تحليل الصور في Gemini

تحليل الفيديو

يوسع Gemini قدراته إلى معالجة الفيديو، مما يتيح لك طرح الأسئلة وإنشاء الأوصاف وتلخيص النقاط الرئيسية من مقاطع الفيديو.

على سبيل المثال، يمكنك ببساطة أن تلصق رابط فيديو يوتيوب في Gemini وتطلب منه تلخيص المحتوى بمطالبة مثل "لخص هذا الفيديو" والحصول على الخلاصة دون الحاجة إلى مشاهدة الفيديو بأكمله.

ملاحظة: لا تعمل هذه الوظيفة مع جميع مقاطع الفيديو. سيتعين عليك تجربة مقاطع فيديو مختلفة لمعرفة ذلك!

الترجمة

يستطيع مساعد Google فهم لغتك المفضلة وترجمة الطلبات المنطوقة إلى أكثر من 100 لغة. ويمكنه أيضًا تفسير الإحساس الكامن وراء كلماتك جزئيًا ولكنه قد لا يلتقط النغمات الخفية. على الرغم من أنه لا يمكنه نسخ التسجيلات مباشرة، إلا أنه يمكنك استخدامه لإملاء النص، والذي يمكن ترجمته بعد ذلك.

الميزة رقم 3 نتائج محدثة

مع روبوت الدردشة الآلي للذكاء الاصطناعي من Google Gemini، أصبح الحصول على نتائج دقيقة ومُحدَّثة للاستعلامات مجرد محادثة. يقوم Gemini بالاستفادة من نتائج بحث Google، مما يضمن أن الردود تستند إلى أحدث البيانات المتاحة.

على سبيل المثال، يمكن لمساعد Google هذا تقديم عرض أسعار الأسهم الحالية إذا سألت عن أسعار الأسهم. على الرغم من أنه لا يستطيع ضمان الحصول على معلومات في الوقت الفعلي لكل استعلام، إلا أن Gemini يتفوق في تقديم أحدث النتائج بشكل عام.

تذكر أن التحديد هو صديقك! فكلما كانت مطالباتك أكثر دقة، زادت احتمالية الحصول على نتائج تتطابق مع أحدث المعلومات المتاحة. ومع ذلك، بالنسبة للتفاصيل الحساسة للوقت أو التفاصيل الحرجة، من الحكمة التحقق مرة أخرى من مصادر موثوقة ومحدثة بشكل متكرر.

الخاصية رقم 4 قدرات الترميز

قدرات ترميز Gemini عبر G*جوجل إذا كنت مبرمجًا مبتدئًا، فيمكن أن يساعدك Google Gemini AI. فهو *يدعم أكثر من 20 لغة برمجة، بما في ذلك Python وJavascript وJava وJava وC++، ويمكنه مساعدتك في مهام البرمجة بسهولة.

إذا كنت تواجه صعوبة في كتابة دوال أو كتل برمجية محددة، فيمكن لـ Gemini مساعدتك. ما عليك سوى وصف ما تريد أن يحققه الكود في المطالبة، وسيقوم مساعد Google هذا بإنشاء كود بأي لغة ترميز تفضلها.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تعتقد أن التعليمات البرمجية الخاصة بك قد تحتوي على أخطاء، فيمكن لـ Gemini تحليلها وتحديد الأخطاء أو أوجه القصور المحتملة ومساعدتك في تسريع عملية تصحيح الأخطاء.

يمكن لـ Gemini أيضًا أن يكون بمثابة شارح الكود الخاص بك. يمكنك تقديم مقتطف رمزي، وسيبذل Gemini قصارى جهده لشرح وظائفه بوضوح.

ملاحظة: على الرغم من أن Google Gemini يمكنه إنشاء التعليمات البرمجية بسرعة، إلا أنه من المهم اختبارها بدقة قبل استخدامها. قد تحتاج إلى تعديل الإخراج لضمان أنه يعمل بشكل لا تشوبه شائبة ويتماشى مع احتياجاتك الفريدة.

أسعار Google Gemini

مجانًا للأبد

تكامل Google Workspace: Gemini Business: 24 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم الجوزاء للمؤسسات: 36 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

خطة Google One AI Premium: 19.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مساعدة رمز الجوزاء: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (التزام لمدة عام واحد)

يمكنك أيضًا الترقية إلى Gemini Advanced، وهو النموذج الأحدث والأكثر تقدمًا استنادًا إلى نموذج لغة Gemini Ultra، وهو متغير مدفوع فقط.

## كيفية استخدام Google Gemini

استخدام Google Gemini سهل للغاية. فهو لا يتطلب عملية تسجيل معقدة مع الكثير من عمليات التحقق، كما أن استخدامه لا يحتاج منك أن تكون خبيرًا في التكنولوجيا. إليك كيفية القيام بذلك:

عملية الاشتراك في Google Gemini

إليك عملية خطوة بخطوة حول كيفية التسجيل في Google Gemini:

الخطوة 1: قم بزيارة gemini.google.com

ابحث عن عنوان URL هذا على Google على جهاز الكمبيوتر أو iOS أو جهاز Android، وانقر على الرابط الأول الذي يظهر على الصفحة.

الخطوة 2: سجّل الدخول إلى Google Gemini

حدد زر "الدردشة مع الجوزاء".

ملاحظة: للدخول إلى Gemini، يجب أن يكون لديك حساب Google مؤكد لمستخدم يزيد عمره عن 18 عامًا.

الخطوة 3: قبول شروط خدمة Google Gemini

عند تسجيل الدخول، ستحتاج إلى قبول شروط خدمة Google Gemini بالنقر على زر "أوافق".

الخطوة 4: ابدأ استخدام Google Gemini

بمجرد قبولك لشروط الخدمة، ستظهر لك علامة تبويب كبيرة "مرحبًا بك في Gemini" على الصفحة مع بعض الإرشادات الأساسية لاستخدامه. فقط انقر على "متابعة"، وسيُعاد توجيهك إلى صفحة Gemini. أيضًا، ستكون هذه الصفحة أول ما تراه كلما ذهبت إلى gemini.google.com في المستقبل هذا كل شيء!

إذا كنت من مستخدمي Google Workspace المدفوعة (مستوى الأعمال أو مستوى المؤسسة)، فلديك بالفعل Gemini مدمج مسبقًا في تطبيقات Workspace المألوفة لديك مثل المستندات وجداول البيانات. لا حاجة إلى تسجيل منفصل. فقط ابحث عن أيقونة Gemini في الأداة وابدأ.

كيفية إدخال استعلام أو مصطلح بحث في Google Gemini

عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مثل Google Gemini، فإن المطالبات الفعالة (التي عادةً ما تكون عبارات سريعة) ضرورية لتحقيق أقصى استفادة من المنصة. في الجزء السفلي من صفحة Gemini، انقر فوق علامة التبويب "أدخل مطالبة هنا" واكتب سؤالك - مطالبة لبدء محادثتك الأولى مع الأداة.

يمكنك أيضًا النقر على زر الميكروفون، الموجود على الجانب الأيمن من علامة تبويب المطالبة، لطرح أسئلتك، وسيستمع Gemini ويكتب ما تتحدث به.

إليك بعض أفضل الممارسات التي يجب اتباعها لـ إنشاء مطالبة فعالة:

كن محددًا : تجنب إدخال مطالبات مبهمة؛ فكلما كانت أكثر تفصيلاً، كان ذلك أفضل. بدلاً من مجرد كتابة "اكتب مدونة" في Gemini، حدد الموضوع أو المحتوى الذي تريده، مثل "اكتب مدونة عن كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاجية

: تجنب إدخال مطالبات مبهمة؛ فكلما كانت أكثر تفصيلاً، كان ذلك أفضل. بدلاً من مجرد كتابة "اكتب مدونة" في Gemini، حدد الموضوع أو المحتوى الذي تريده، مثل "اكتب مدونة عن كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاجية قم بتضمين التفاصيل في المطالبة : حدد نوع المعلومات التي تريد تضمينها أو استبعادها من الإجابة. يساعد ذلك Gemini في تضييق نطاق البحث وتقديم نتائج أكثر دقة. اذكر الكلمات الرئيسية أو النبرة أو أسلوب اللغة أو أي تفاصيل أخرى ذات صلة لمساعدة Gemini على فهم متطلباتك بشكل أفضل. على سبيل المثال، بالنسبة للمثال المذكور أعلاه، يمكنك أن تطلب من Gemini تضمين 2-3 أمثلة واقعية من دراسات الحالة المتاحة للجمهور والحفاظ على الأسلوب المهني

: حدد نوع المعلومات التي تريد تضمينها أو استبعادها من الإجابة. يساعد ذلك Gemini في تضييق نطاق البحث وتقديم نتائج أكثر دقة. اذكر الكلمات الرئيسية أو النبرة أو أسلوب اللغة أو أي تفاصيل أخرى ذات صلة لمساعدة Gemini على فهم متطلباتك بشكل أفضل. على سبيل المثال، بالنسبة للمثال المذكور أعلاه، يمكنك أن تطلب من Gemini تضمين 2-3 أمثلة واقعية من دراسات الحالة المتاحة للجمهور والحفاظ على الأسلوب المهني تعلم من الأخطاء، حيث إنه عمل قيد التنفيذ: إذا لم تكن إجابة الجوزاء كما توقعت، فلا تقلق. افهم أن الحصول على إجابة خاطئة لا يعني البدء من الصفر. فخدمة Google Gemini، مثل مساعد Google، هي خدمة مستمرة. يمكنك طرح أسئلة متابعة وتقديم تعليقات على الإجابات السابقة، وسيقوم Gemini بتعديل إجاباته المستقبلية وفقًا لذلك

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### تفسير شروط خدمة Google Gemini

فيما يلي تفسير للنقاط الأساسية من شروط خدمة Google Gemini:

تقوم جوجل بجمع البيانات

عندما تتفاعل مع Gemini، تجمع Google البيانات لتحسين وظائفه وتخصيص تجربتك. قد تتضمن هذه البيانات استفساراتك، وكيفية استخدامك لميزات Gemini، والمحتوى الذي تنشئه بمساعدته.

عادةً ما تقوم Google بإخفاء هوية هذه البيانات قبل استخدامها لأغراض التطوير، لذلك لا يتم ربط معلوماتك الشخصية مباشرةً.

تحكمك في البيانات

من المهم أن تفهم أنه بينما تجمع Google بعض البيانات، فإنك تحتفظ عمومًا بملكية المحتوى الذي تنشئه بمساعدة Gemini. وهذا يعني أنك تتحكم فيما تنشئه ويمكنك اختيار كيفية استخدامه.

القيود المفروضة على الاستخدام

تحدد شروط الخدمة القيود المفروضة على Google Gemini. وهذا يحظر أنشطة مثل:

استخدام Gemini لارتكاب جرائم أو انتهاك القوانين

إنشاء محتوى يروّج للعنف أو خطاب الكراهية أو التمييز

إنشاء محتوى مضلل أو خادع

كيفية البدء في استخدام جوجل جيميني

كما ذكرنا، يمكنك البدء في استخدام Gemini عن طريق إدخال المطالبة والحصول على إجابات في ثوانٍ. يمكنه أن يلخص لك رسائل البريد الإلكتروني أو التقارير أو أي نوع من المحتوى الطويل.

إذا كنت ترغب في البحث عن موضوع ما، اكتب أسئلتك في واجهة الدردشة، وسيستفيد Gemini من قاعدته المعرفية الواسعة لتقديم إجابات مفيدة.

يمكن أن تساعدك الأداة في كتابة رسالة بريد إلكتروني أو منشور في المدونة، والعصف الذهني للأفكار الإبداعية، والبحث عن الحقائق، وإنشاء تنسيقات نصية مختلفة بناءً على مطالباتك. كما أنها تأتي مع إمكانات الترجمة التي يمكن أن تساعد في سد فجوات التواصل.

على الرغم من أن Google Gemini ليس منصة ترميز، إلا أنه يمكنه تقديم اقتراحات وإكمال مهام الترميز الأساسية ضمن تكامل مساحة العمل الخاصة بك.

ولكن هناك المزيد لاستخدام هذا التطبيق وتحسين تجربتك معه:

تنقيح الردود: إذا لم تعجبك المسودة الأولى التي ينشئها Gemini، يمكنك تقديم المزيد من التعليمات أو أن تطلب منه إعادة صياغة الرد بطريقة معينة. يمكنك أيضًا تنقيح الردود بالنقر على زر تعديل الرد (الزر الثالث أسفل الرد). هنا، يمكنك تحديد خيارات مثل أقصر أو أطول أو أبسط أو أكثر بساطة أو أكثر رسمية أو أكثر احترافية لتغيير مخرجاتك

إذا لم تعجبك المسودة الأولى التي ينشئها Gemini، يمكنك تقديم المزيد من التعليمات أو أن تطلب منه إعادة صياغة الرد بطريقة معينة. يمكنك أيضًا تنقيح الردود بالنقر على زر تعديل الرد (الزر الثالث أسفل الرد). هنا، يمكنك تحديد خيارات مثل أقصر أو أطول أو أبسط أو أكثر بساطة أو أكثر رسمية أو أكثر احترافية لتغيير مخرجاتك التحقق من الحقائق باستخدام خاصية "التحقق المزدوج": يمكنك استخدام خاصية "التحقق المزدوج" (عادةً ما تكون أيقونة تشبه العدسة المكبرة) للاطلاع على المصادر والمراجع وراء رد الجوزاء

يمكنك استخدام خاصية "التحقق المزدوج" (عادةً ما تكون أيقونة تشبه العدسة المكبرة) للاطلاع على المصادر والمراجع وراء رد الجوزاء تقديم الملاحظات: يمكنك تقييم جميع الردود التي تم إنشاؤها بواسطة Google Gemini كملاحظات. أسفل الرد مباشرةً، انقر على أيقونة الإعجاب إذا أعجبك المحتوى أو أيقونة الإعجاب للأسفل إذا لم يعجبك. يمكنك أيضًا تقديم سبب محدد لإجابتك وإرسالها

يمكنك تقييم جميع الردود التي تم إنشاؤها بواسطة Google Gemini كملاحظات. أسفل الرد مباشرةً، انقر على أيقونة الإعجاب إذا أعجبك المحتوى أو أيقونة الإعجاب للأسفل إذا لم يعجبك. يمكنك أيضًا تقديم سبب محدد لإجابتك وإرسالها مشاركة عملك: بمجرد الانتهاء من صياغة المحتوى المثالي بمساعدة Gemini، يمكنك بسهولة مشاركته مع الزملاء أو تصديره إلى تطبيقاتك المفضلة مثل مستندات Google Docs أو Gmail لمزيد من التحرير أو التوزيع

عبر جوجل جيميني

### كيفية إدارة استخدام البيانات في Gemini

إذا كنت قلقًا بشأن تتبع بياناتك، يتيح لك Google Gemini إيقاف تشغيل تتبع النشاط وحذف النشاط السابق داخل التطبيق. إليك ما يجب فعله:

انتقل إلى Google Gemini : قم بزيارة صفحة Google Gemini من خلال المتصفح أو التطبيق المفضل لديك

: قم بزيارة صفحة Google Gemini من خلال المتصفح أو التطبيق المفضل لديك الوصول إلى إعدادات النشاط : انقر فوق علامة التبويب "النشاط"، الموجودة في الزاوية السفلية اليسرى من الواجهة

: انقر فوق علامة التبويب "النشاط"، الموجودة في الزاوية السفلية اليسرى من الواجهة العثور على نشاط تطبيق الجوزاء : في الجزء العلوي من الصفحة، ستتمكن من رؤية خيار "نشاط تطبيق الجوزاء

: في الجزء العلوي من الصفحة، ستتمكن من رؤية خيار "نشاط تطبيق الجوزاء إيقاف التتبع : انقر على زر "إيقاف التشغيل"، الظاهر على يمين قسم "نشاط تطبيق الجوزاء

: انقر على زر "إيقاف التشغيل"، الظاهر على يمين قسم "نشاط تطبيق الجوزاء اختر الإجراء: اختر إما "إيقاف التشغيل" لتعطيل تتبع النشاط أو "إيقاف النشاط وحذفه" لإزالة بيانات النشاط الحالية

بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك المنصة حذف المطالبات الفردية، مما يوفر مزيدًا من التحكم في بياناتك. يمكنك أيضًا حذف بيانات النشاط لأطر زمنية محددة، مثل اليوم الأخير أو الساعة الأخيرة أو كل الوقت. يمكنك أيضًا تعيين نطاق مخصص لحذف البيانات بين تواريخ محددة.

## إيجابيات استخدام Google Gemini

من المؤكد أن Google Gemini متقدم ومنافس تمامًا لأدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى في السوق. فيما يلي بعض فوائد استخدام الأداة:

التفكير المعزز: تساعد قدرة Google Gemini الاستثنائية على التفكير المنطقي في معالجة المشكلات التي غالبًا ما نشهدها في أنظمة الذكاء الاصطناعي الأخرى، مثل الردود غير ذات الصلة. يضمن هذا الجانب من الأداة أن تكون الردود أكثر دقة وموثوقية ويساعد على بناء الثقة والرضا بين المستخدمين

تساعد قدرة Google Gemini الاستثنائية على التفكير المنطقي في معالجة المشكلات التي غالبًا ما نشهدها في أنظمة الذكاء الاصطناعي الأخرى، مثل الردود غير ذات الصلة. يضمن هذا الجانب من الأداة أن تكون الردود أكثر دقة وموثوقية ويساعد على بناء الثقة والرضا بين المستخدمين معالجة متعددة الاستخدامات : تمتد قدرات معالجة البيانات في Gemini إلى ما هو أبعد من النصوص، مما يسمح لها بالتعامل مع معلومات مثل المرئيات والرموز وغيرها من التطبيقات المختلفة. هذه الوظيفة تجعل Gemini مفيدًا في مختلف الصناعات والمهام، من تحليل البيانات إلى إنشاء المحتوى

: تمتد قدرات معالجة البيانات في Gemini إلى ما هو أبعد من النصوص، مما يسمح لها بالتعامل مع معلومات مثل المرئيات والرموز وغيرها من التطبيقات المختلفة. هذه الوظيفة تجعل Gemini مفيدًا في مختلف الصناعات والمهام، من تحليل البيانات إلى إنشاء المحتوى كفاءة استخدام الموارد: يعمل Gemini بأقل متطلبات حسابية، مما يجعله حل ذكاء اصطناعي صديق للموارد. تؤدي هذه الكفاءة أيضًا إلى أوقات استجابة أسرع وتجارب مستخدم سلسة

نقاط الألم الشائعة التي يواجهها مستخدمو Google Gemini

تمامًا مثل أي تطبيق آخر، فإن Google Gemini ناقص أيضًا. فهو أيضًا يأتي مع مجموعة القيود الخاصة به التي يواجهها المستخدمون الحاليون، ويجب أن يكون المستخدمون الجدد على دراية بها:

عدم الدقة المحتملة : نظرًا لطبيعة النماذج اللغوية الكبيرة، هناك احتمال أن يولد Gemini مخرجات تبدو واقعية ولكنها تفتقر إلى التحقق من بيانات العالم الحقيقي

: نظرًا لطبيعة النماذج اللغوية الكبيرة، هناك احتمال أن يولد Gemini مخرجات تبدو واقعية ولكنها تفتقر إلى التحقق من بيانات العالم الحقيقي نقص مصادر المعلومات : غالبًا ما يفشل Gemini في ذكر مصادر المعلومات التي يولدها. هذا الإغفال يجعل من الصعب التحقق من مصداقية أو دقة الاستجابة التي تم إنشاؤها

: غالبًا ما يفشل Gemini في ذكر مصادر المعلومات التي يولدها. هذا الإغفال يجعل من الصعب التحقق من مصداقية أو دقة الاستجابة التي تم إنشاؤها الإبداع والأصالة : على الرغم من قدرته على توليد مخرجات إبداعية، إلا أن إبداعات Gemini تنبع في المقام الأول من بيانات التدريب الخاصة به. وقد يواجه صعوبة في التعامل مع المفاهيم أو الأفكار الأصلية تمامًا التي لم يواجهها من قبل

: على الرغم من قدرته على توليد مخرجات إبداعية، إلا أن إبداعات Gemini تنبع في المقام الأول من بيانات التدريب الخاصة به. وقد يواجه صعوبة في التعامل مع المفاهيم أو الأفكار الأصلية تمامًا التي لم يواجهها من قبل الاعتماد على المدخلات الأولية : تعتمد استجابات Gemini بشكل كبير على المدخلات الأولية المقدمة. لذلك، فإن طرح أسئلة كاملة ودقيقة في المطالبة أمر ضروري للحصول على الاستجابة المطلوبة

: تعتمد استجابات Gemini بشكل كبير على المدخلات الأولية المقدمة. لذلك، فإن طرح أسئلة كاملة ودقيقة في المطالبة أمر ضروري للحصول على الاستجابة المطلوبة التحيز المحتمل: يمكن أن يرث الجوزاء تحيزات من البيانات التي تم تدريبه عليها. وهذا يعني أن إجاباته قد تحابي وجهات نظر أو خصائص سكانية معينة، مما يؤدي إلى نتائج غير عادلة أو تمييزية

مراجعات جوجل جيميني على موقع ريديت

بعد البحث في Reddit للحصول على رؤى حول Google Gemini ، من الواضح أنه على الرغم من أن الأداة تقدم العديد من الفوائد، إلا أنها أدت أيضًا إلى مواجهة المستخدمين لبعض التحديات ونقاط الألم.

يسلط أحد المستخدمين الضوء على كيفية مقارنة تطبيق Google هذا بـ ChatGPT:

_ نعم، يمكن مقارنة تطبيق Gemini Advanced بـ ChatGPT-4 (الذي كان يزداد سوءًا ولكنه لا يزال أفضل من أي شيء آخر في السوق) لإنشاء المحتوى والتلخيص وما إلى ذلك

مستخدم آخر على موقع ريديت يقول-

_الفرق في جودة الإجابات من gpt و gemini مذهل. تكون إجابات الجوزاء أحيانًا خارج السياق حقًا وخاطئة تمامًا في كثير من الحالات. إنه يتألق في أخذ مقاطع الفيديو على اليوتيوب وتلخيصها لي، ولكن حتى هذا يخرج عن المألوف في بعض الأحيان

سلطت بعض المراجعات الضوء بوضوح على المجالات التي يحتاج فيها Gemini إلى تحسين كبير، مثل دقة المعلومات والاتساق. قالت إحدى المراجعات-

كانت لديّ بعض الأسئلة لـ Gemini وقد ناقض نفسه تمامًا مرارًا وتكرارًا. حتى إنه كان يشير إلى صور لشخصين شوهدا معًا، مع عناوين URL ذات الصلة، والسؤال الثاني بعد ذلك نفى وجود الصور وكل شيء عاد بإجابة قياسية مخزنة بأنه لا يزال يتعلم

كما أبرزت إحدى المراجعات أيضًا كيف أثبت برنامج Gemini أنه مساعد لا يقدر بثمن في الكتابة ويدعي أن مخرجاته غير متحيزة_

أحد الأشياء التي أحبها في Gemini هو أن الجزء الخاص بالكتابة لا يشبه أي ذكاء اصطناعي آخر استخدمته. فهو لا يساعدك فقط في إعادة صياغة أفكارك ولكنه يفعل ذلك بطريقة غير متحيزة. فهو يشرح سبب كتابتها بهذا الأسلوب ويضيف أيضًا نصائح مفيدة حول سبب حذف كلمات مثل الكلمات التي تستدعي العاطفة أو تبتعد عن النقطة التي تحاول توضيحها. يمكنك في الواقع أن تحدد الأسلوب الذي تريده للجمهور

أدوات الذكاء الاصطناعي البديلة لاستخدامها بدلاً من جوجل جيميني

بصرف النظر عن Google Gemini، هناك العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى التي يمكنك استخدامها لتبسيط العمل.

اقرأ المزيد: Google Bard مقابل ChatGPT - ما هي أداة الذكاء الاصطناعي الأفضل في عام 2024؟ ChatGPT: ربما تكون أداة الذكاء الاصطناعي هذه التي استحوذت على خيالنا الجماعي عند إطلاقها هي أشهر منصة دردشة بالذكاء الاصطناعي اليوم. باستخدام قدراتها في معالجة اللغات الطبيعية (NLP)، يمكنها مساعدة المستخدمين في مهام مختلفة تتراوح بين الإجابة عن الأسئلة وتوليد النصوص. كما أنها بارعة في فهم وإنتاج ردود شبيهة بالإنسان، مما يجعلها أداة مفيدة أداة مفيدة للمساعدة الافتراضية وإنشاء المحتوى وغير ذلك. ومع ذلك، فإن أكبر قصور في هذه الأداة هو أن بيانات التدريب الخاصة بها محدثة فقط حتى أبريل 2023. وللتغلب على هذا القيد، يمكن للمرء الترقية إلى أداة Chat GPT Plus المدفوعة، والتي تحتوي على إمكانيات تصفح الويب

كلود: كلود من أنثروبيك هي أداة ذكاء اصطناعي شائعة أخرى. مثل ChatGPT، لدى كلود أيضًا نسخة مجانية وأخرى مدفوعة. تعتمد هذه الأداة على نموذج كلود 3، وقد ذكر المستخدمون أن مخرجاتها تبدو أكثر إنسانيةً من تلك التي توفرها أداة ChatGPT. يمكن لهذه الأداة إنشاء نص، وتحرير النص، وكتابة مقاطع إبداعية تتناسب مع مطالباتك. كما أنها تتفوق أيضاً في المنطق والاستدلال - حل الألغاز والمسائل العلمية المعقدة - وستكون شريكاً جيداً في الدراسة للطالب

اقرأ أيضًا: 25 حيلة لتحويل طريقة عملك في عام 2024 بديل رائع آخر لـ Google Gemini هو ClickUp Brain.

ClickUp Brain ClickUp Brain مجموعة شاملة من ميزات المحادثة والسياق والذكاء الاصطناعي القائم على الأدوار لتحسين كفاءة عملك، وبالتالي توفير الوقت. مدمج في

انقر فوق النظام الأساسي ، تم تصميم ClickUp Brain لدعم المحترفين في جميع الصناعات لمختلف المهام.

تلخيص ملاحظات الاجتماع باستخدام ClickUp Brain في غضون ثوانٍ

التزامها بخصوصية المستخدم هو عامل حاسم يميز ClickUp Brain. فعلى عكس بعض أدوات الذكاء الاصطناعي التابعة لجهات خارجية، تمتنع ClickUp Brain عن تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على بيانات المستخدم، مما يضمن ضوابط وصول صارمة ومشاركة آمنة للاستجابات التي تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي مع المستخدمين المصرح لهم.

إليك بعض ميزاته:

استجابات مصممة خصيصًا : يوفر استجابات مخصصة لسياقات عمل محددة داخل ClickUp، مما يساعد الفرق أثناء تعاونهم في مشاريع أو مهام أو مستندات معينة. على سبيل المثال، يمكنك أن تطلب منه تحليل بيانات المشروع ومشاركة النتائج الرئيسية معك. ويمكنك حتى أن تطلب منه أن يتحقق ويعلمك إذا كانت أي من مهام فريقك قريبة من تاريخ استحقاقها

: يوفر استجابات مخصصة لسياقات عمل محددة داخل ClickUp، مما يساعد الفرق أثناء تعاونهم في مشاريع أو مهام أو مستندات معينة. على سبيل المثال، يمكنك أن تطلب منه تحليل بيانات المشروع ومشاركة النتائج الرئيسية معك. ويمكنك حتى أن تطلب منه أن يتحقق ويعلمك إذا كانت أي من مهام فريقك قريبة من تاريخ استحقاقها يتعلم ويتحسن : يتعلم ويتكيف مع احتياجاتك؛ فكلما استخدمت ClickUp Brain، كلما أصبح أفضل في توقع احتياجاتك وتزويدك بالمعلومات الأكثر صلة بالموضوع

: يتعلم ويتكيف مع احتياجاتك؛ فكلما استخدمت ClickUp Brain، كلما أصبح أفضل في توقع احتياجاتك وتزويدك بالمعلومات الأكثر صلة بالموضوع المزيد من الوقت للعمل الاستراتيجي : يُمكِّنك مدير مشروع الذكاء الاصطناعي من أتمتة المهام المتكررة وتوفير الوقت للتفكير الاستراتيجي واتخاذ القرارات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعدك من خلال تلخيص ملاحظات اجتماعك وتحديد عناصر العمل، وإنشاء مهام فرعية، وإنشاء تقارير الاستعداد وتحديثات المشروع، وإرسال تذكيرات للمهام المتأخرة، وما إلى ذلك

: يُمكِّنك مدير مشروع الذكاء الاصطناعي من أتمتة المهام المتكررة وتوفير الوقت للتفكير الاستراتيجي واتخاذ القرارات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعدك من خلال تلخيص ملاحظات اجتماعك وتحديد عناصر العمل، وإنشاء مهام فرعية، وإنشاء تقارير الاستعداد وتحديثات المشروع، وإرسال تذكيرات للمهام المتأخرة، وما إلى ذلك المعلومات في متناول يدك: يضمن لك مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain AI Knowledge Manager أنك لم تعد مضطرًا للبحث في كل مكان عن رسالة أو ملف مضى عليه أشهر في مساحة عمل ClickUp. ما عليك سوى أن تطلب من الذكاء الاصطناعي العثور عليه، وسيظهر لك المعلومات في ثوانٍ. إذا كنت قد ربطت تطبيقات أخرى بتطبيق ClickUp (Google Drive، على سبيل المثال)، فيمكنه حتى البحث داخله للعثور على ما تبحث عنه

يضمن لك مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain AI Knowledge Manager أنك لم تعد مضطرًا للبحث في كل مكان عن رسالة أو ملف مضى عليه أشهر في مساحة عمل ClickUp. ما عليك سوى أن تطلب من الذكاء الاصطناعي العثور عليه، وسيظهر لك المعلومات في ثوانٍ. إذا كنت قد ربطت تطبيقات أخرى بتطبيق ClickUp (Google Drive، على سبيل المثال)، فيمكنه حتى البحث داخله للعثور على ما تبحث عنه مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي: يتيح لك إنشاء المحتوى بكفاءة أكبر باستخدام مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي الذي يمكنه إنشاء كل شيء بدءًا من التعليقات السريعة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى المقالات الطويلة. كما يقدم لك اقتراحات لتحسين النغمة والأسلوب والوضوح في المستندات ورسائل البريد الإلكتروني وتوصيف المهام. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاختيار من بين أكثر من 100 مطالبة جاهزة قائمة على الأدوار لإنشاء المحتوى بسرعة

إنشاء محتوى بالنغمة والأسلوب الذي تريده باستخدام ClickUp Brain.

علاوةً على ذلك، يمكن لـ ClickUp Brain نسخ مقاطع الفيديو وترجمة الملاحظات إلى لغات مختلفة بسهولة، مما يعزز الإنتاجية والتعاون داخل فرق العمل.

ترجمة النصوص بمجموعة من اللغات المفضلة باستخدام ClickUp Brain

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نأمل أن تساعدك هذه المقالة في توضيح كيفية استخدام Google Gemini للحصول على أفضل النتائج. هناك العديد من روبوتات الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لاستكشافها في الوقت الحاضر، ولكل منها مجموعة من المزايا والعيوب الخاصة بها. تقدم الاستفادة من ClickUp Brain أكثر بكثير من مجرد ميزة الذكاء الاصطناعي - فميزات إدارة المشاريع والمهام المتقدمة في ClickUp تجعل عملك اليومي أكثر كفاءة وفعالية. يتوفر ClickUp كتطبيق لسطح المكتب والجوال أيضًا.

هل يمكنك العثور على المعلومات ذات الصلة من المهام والمستندات والمشاريع داخل ClickUp في ثوانٍ؟ تحقق من ذلك.

كتابة النسخ والمدونات ورسائل البريد الإلكتروني بنبرة صوتك المفضلة ببضع نقرات فقط؟ تحقق.

تبسيط إدارة المشاريع وأتمتة المهام مثل تحديد الأخطاء وإنشاء التقارير وملخصات المهام من خلال مساعدك الافتراضي ? تحقق.

ولا يزال هناك المزيد- اشترك في ClickUp اليوم واستكشف مجموعة واسعة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain!