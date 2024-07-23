أفضل 10 أدوات لإدارة المعرفة بالذكاء الاصطناعي في 2025

هناك الكثير من أدوات الذكاء الاصطناعي (AI) لإدارة المعرفة، والقائمة في تزايد مستمر. قد تساعدك أدوات الذكاء الاصطناعي هذه على تنظيم بياناتك وزيادة إنتاجية فريقك، ولكن الأداة الخاطئة قد تؤثر سلباً على تقدمك.

كيف يمكنك العثور على الأداة المثالية؟

في هذا الدليل، سنطلعك على ما يجب أن تبحث عنه بالضبط في أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة لإدارة المعرفة - إلى جانب بعض أدواتنا البرمجية المفضلة في هذا المجال. 🛠️

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات إدارة المعرفة بالذكاء الاصطناعي؟

كل نوع من

برنامج إدارة المعرفة

أداة لها مزاياها وجوانبها السلبية. كل هذا يعتمد على ما تبحث عنه. تحتاج بعض الفرق إلى أداة على مستوى المؤسسة مع مستويات صارمة من الأذونات والامتثال، بينما يحتاج البعض الآخر ببساطة إلى منزل رقمي لجميع معلومات الشركة. 📗

إليك ما يجب مراعاته عند المقارنة بين أدوات إدارة المعرفة المختلفة المدعومة بالذكاء الاصطناعي:

الوظائف: هل تحتوي المنصة على جميع الميزات التي يجب أن تكون لديك؟ هل تقدم المزيد؟

هل تحتوي المنصة على جميع الميزات التي يجب أن تكون لديك؟ هل تقدم المزيد؟ التعاون: هل ميزات التعاون بديهية وسهلة الاستخدام؟ هل يمكنك مشاركة المستندات بسهولة مع الآخرين؟

هل ميزات التعاون بديهية وسهلة الاستخدام؟ هل يمكنك مشاركة المستندات بسهولة مع الآخرين؟ الذكاء الاصطناعي: هل الذكاء الاصطناعي التوليدي يجعل الأداة أكثر فائدة أم يعيق وظائفها؟

هل الذكاء الاصطناعي التوليدي يجعل الأداة أكثر فائدة أم يعيق وظائفها؟ سهولة الاستخدام: هل الأداة سهلة الاستخدام؟ هل يمكنك تدريب أعضاء فريقك عليها بسهولة؟ هل هي خدمة ذاتية؟

هل الأداة سهلة الاستخدام؟ هل يمكنك تدريب أعضاء فريقك عليها بسهولة؟ هل هي خدمة ذاتية؟ السمعة: هل تتمتع الأداة بسمعة قوية؟ هل هي وافد جديد في السوق؟

هل تتمتع الأداة بسمعة قوية؟ هل هي وافد جديد في السوق؟ الامتثال: هل تفي هذه الأداة بمتطلبات الامتثال لبيانات الموظفين والعملاء؟

هل تفي هذه الأداة بمتطلبات الامتثال لبيانات الموظفين والعملاء؟ التسعير: هل هناك خطة مجانية؟ هل الأداة ميسورة التكلفة كلما توسعت؟

كما هو الحال مع أي أداة برمجية، ركز على ما هو أكثر أهمية بالنسبة لك - أي من الميزات أو الامتيازات الرئيسية الأخرى هي مكافأة. استخدم دليلنا لمساعدتك في العثور على

أداة برمجية لقاعدة المعرفة

لاحتياجاتك.

## أفضل 10 برامج لإدارة المعرفة بالذكاء الاصطناعي لاستخدامها في عام 2024

في هذا الدليل، قمنا في هذا الدليل بتقليص قائمة أدوات إدارة المعرفة المتاحة إلى أفضل توصياتنا فقط، حتى تتمكن من

توفير الوقت

والبدء في اختبارها بشكل أسرع.

إليك أفضل اختياراتنا لأفضل أدوات إدارة المعرفة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

1. ClickUp - أفضل أداة شاملة للذكاء الاصطناعي لإدارة المعرفة

جرّب ClickUp Docs

قم بإنشاء المستندات ومشاركتها والتعاون بشأنها باستخدام ClickUp Docs، مركزك لجميع معارف الفريق ومعلوماته

ClickUp هو أداة قوية قائمة على السحابة

إدارة المعرفة

أداة ومنصة لإدارة المشاريع تعمل مع الفرق من أي حجم، وفي أي مجال. مع وجود الكثير من الأدوات المصممة مع وضع الإنتاجية والتعاون في الاعتبار، يعد ClickUp حلاً رئيسيًا لأي شركة تريد أن تصبح (وتبقى) منظمة. ✔️

للفرق التي ترغب في بناء قواعد المعرفة الداخلية ومواقع الويكي,

مستندات ClickUp

هو أفضل أداة لإدارة المحتوى. يمكن لأعضاء الفريق إنشاء مستندات بمفردهم والتعاون عليها معًا ومشاركة المعلومات مع الآخرين لإنشاء مستودع مركزي واحد.

استخدم

قالب قاعدة المعرفة بواسطة ClickUp

للبدء بسرعة. اجمع كل معلومات شركتك معًا، وأنشئ ويكي قابل للبحث عن السياسات والمعلومات.

استخدم هذا القالب لإنشاء إطار عمل لفريقك لتنظيم مكتبة رقمية للمعلومات

بفضل التحديثات الأخيرة، يمكن للمستخدمين الآن الاستفادة الكاملة من

ClickUp AI

عبر المنصة - بما في ذلك في عملية إدارة المعرفة.

استخدم ClickUp AI لمساعدتك في كتابة وتلخيص المحتوى لموقع الويكي الخاص بشركتك، وتحويل الملاحظات إلى قوائم مهام قابلة للتنفيذ، وتوليد أفكار لاستخدامها في مستنداتك الداخلية.

ClickUp ليس مثاليًا لإدارة المعرفة فقط. فهو مثالي أيضًا لما يلي

إدارة المشاريع

. يمكن لفرق العمل استخدام مشروع ClickUp القوي و

إدارة المهام

ميزات لتخطيط المشاريع ومراقبة التغيير والبقاء منظمًا من البداية إلى النهاية.

ClickUp أفضل الميزات

سهِّل عملياتك وحسِّن عملياتك الكتابية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي مع ClickUp Brain

استمتع بالتحرير والمراسلة في الوقت الفعلي بفضل أدوات التعاون المدمجة

تحويل الملاحظات إلى عناصر العمل لتسهيل إدارة المشاريع والمهام

تعزيز الإنتاجية و إدارة وقتك باستخدام قاعدة معرفية تنظيم مستنداتك باستخدام الفئات والعلامات

استمتع بخيارات تخصيص وتخصيص غنية، بما في ذلك الألوان والفئات

حافظ على التنظيم مع برنامج مجاني لإدارة المشاريع

حماية المستندات الخاصة ومشاركتها بسهولة مع الآخرين بفضل ميزات الخصوصية المدمجة

ابدأ بسرعة مع قوالب قاعدة المعرفة المجانية

قيود ClickUp

يحتوي ClickUp على العديد من الميزات وخيارات التخصيص التي قد تستغرق بعض الوقت لتهيئته بشكل مثالي لاحتياجاتك

لا يتوفر ClickUp AI إلا مع الباقات المدفوعة فقط

أسعار ClickUp ClickUp

مجاني للأبد

غير محدودة: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,200 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3,900 تقييم)

2. Bit.ai - الأفضل لإدارة المستندات التعاونية

عبر Bit.ai Bit.ai هو نظام ويكي وإدارة معرفة قائم على الذكاء الاصطناعي تم تصميمه مع وضع الأفراد والفرق في الاعتبار. باستخدام هذا البرنامج، يمكن للفرق تنظيم محتوى مثل قواعد المعرفة ومواقع الويكي وأدلة التدريب وبوابات العملاء والتعاون فيها - وتوسيع هذه الوظيفة بشكل أكبر من خلال عمليات التكامل. 🔌

أفضل ميزات Bit.ai

التعاون مع أعضاء الفريق والضيوف المدعوين في الوقت الفعلي

استخدم الذكاء الاصطناعي العبقري لتبسيط كتابة المحتوى وزيادة الإنتاجية باستخدام قوة التعلم الآلي

مشاركة الملفات بسلاسة مع الروابط القابلة للمشاركة، وتضمين مواقع الويب، والروابط القابلة للتتبع

قيود Bit.ai

قد يجد بعض المستخدمين أن خيارات تخصيص الخط محدودة أكثر من أدوات إنشاء المحتوى الأخرى

يمكن تحسين تجربة المستخدم من خلال واجهة مستخدم أفضل، وفقًا لبعض المستخدمين

تسعير Bit.ai

مجاني

المحترف: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Bit.ai التقييمات والمراجعات

G2: 4/5 (أكثر من 20 تقييم)

4/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: غير متوفر

3. OneBar - أفضل أداة ذكاء اصطناعي لإدارة الأسئلة والأجوبة

عبر ون بار OneBar عبارة عن منصة مخصصة لإدارة المعرفة تسمح للمؤسسات بجمع كل بياناتها ومعلوماتها وتخزينها في مكان واحد يسهل إدارته. تتخذ المنصة نهجًا على غرار الأسئلة والأجوبة. يمكن للمستخدمين أن يطلبوا من روبوت الذكاء الاصطناعي إظهار الإجابات، والتي يمكن لأعضاء الفريق المساهمة فيها من خلال معرفتهم وخبراتهم.

أفضل الميزات #### OneBar

مشاركة الأسئلة المتداولة (FAQs) إلى جانب إجاباتها

تشجيع أعضاء الفريق على المساهمة في الإجابات

عرض المزيد من المحتوى ذي الصلة مع البحث الدلالي عن البيانات ذات الصلة

قيود OneBar

تم تصميم OneBar ليتم استخدامه مع Slack، لذا فإن المستخدمين الذين لا يستخدمون هذا التطبيق قد لا يحصلون على أفضل قيمة لاستثماراتهم

هناك مراجعات محدودة على الإنترنت لتطبيق OneBar، مقارنة ببعض منافسيه

تسعير OneBar OneBar

مجاني

بدء التشغيل : 200 دولار شهرياً لما يصل إلى 200 مستخدم

: 200 دولار شهرياً لما يصل إلى 200 مستخدم النمو: 400 دولار شهريًا لما يصل إلى 1,000 مستخدم

تقييمات ومراجعات OneBar

G2: غير متوفر

غير متوفر Capterra: غير متوفر

4. Confluence - الأفضل لتعاون الفريق ومشاركة المعرفة

عبر التقاءالتقاء هو حل لإدارة المعرفة الداخلية و

وثائق المشروع

أداة طورها الفريق في Atlassian. باستخدام Confluence، يمكن للفرق إنشاء مصدر مركزي واحد للحقيقة للمعرفة المؤسسية. تعمل ميزات الذكاء الاصطناعي داخل الأداة على تحسين وظائف الكتابة وتدوين الملاحظات والبحث. 🤖

أفضل ميزات أداة Confluence

تخطيط المشاريع والعصف الذهني بشكل تعاوني، ثم استخدام الذكاء الاصطناعي لكتابة الملاحظات

العمل مع أعضاء الفريق من خلال التعليقات المضمنة والتحرير في الوقت الفعلي

تنظيم المحتوى الخاص بك في مساحات عمل مخصصة، مع البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي

قيود Confluence

يقترح بعض المستخدمين أن إمكانيات البحث يمكن تحسينها

قد يكون من المربك تغيير مستويات الأذونات للصفحات المختلفة، وفقاً لبعض المستخدمين

تسعير Confluence

مجاني

عادي : 6.05 دولار شهرياً لكل مستخدم

: 6.05 دولار شهرياً لكل مستخدم القسط: 11.55 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

11.55 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات كونفلوينس

G2: 4.1/5 (3,700+ تقييم)

4.1/5 (3,700+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3,200 تقييم)

5. Process Street - الأفضل لإدارة عمليات الأعمال

عبر شارع المعالجةشارع المعالجة هو

إدارة العمليات

ونظام إدارة معرفة مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم للفرق التي تحتاج إلى التركيز على الامتثال ومراقبة الجودة. تم تصميم المنصة لتحقيق الشفافية وإدارة العمليات، وتستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة الفرق في الحفاظ على الامتثال. 📋

عملية الشارع أفضل الميزات

استخدم محرر المستندات لالتقاط إجراءات التشغيل القياسية (SOPs) وتنظيمها ومشاركتها

تعيين مستويات الأذونات وتحديد من لديه حق الوصول إلى أي محتوى

مراقبة التغييرات عبر المستندات للحفاظ على الشفافية والتحكم في الوصول

قيود شارع العمليات

قد تكون الأسعار باهظة بالنسبة لبعض المستخدمين، وخاصة الشركات الصغيرة أو الوكالات الجديدة

يجد بعض المستخدمين أن تنظيم سير العمل والمحتوى مربكاً لبعض المستخدمين

تسعير شارع العمليات

بدء التشغيل : 100 دولار شهريًا لما يصل إلى 10 مستخدمين

100 دولار شهريًا لما يصل إلى 10 مستخدمين الإحترافية: تبدأ من 415 دولارًا شهريًا لعدد مخصص من المستخدمين

تبدأ من 415 دولارًا شهريًا لعدد مخصص من المستخدمين المؤسسات: يبدأ من 1,660 دولار شهرياً لعدد مخصص من المستخدمين

تقييمات ومراجعات شارع العملية

G2: 4.6/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 600 تقييم)

6. تترا - الأفضل لإنشاء قاعدة المعرفة الداخلية

عبر تترا Tettra هو تطبيق مدعوم بالذكاء الاصطناعي

برنامج لمشاركة المعرفة

مصممة للمساعدة في تسريع عملية التأهيل وإبقاء أعضاء الفريق على اطلاع دائم. يمكن للفرق استخدام أداة إدارة المعرفة هذه لتخزين المعلومات ذات الصلة وتنظيمها، بحيث تظهر في الوقت المناسب. 👋

تيترا أفضل الميزات

إنشاء محتوى جديد أو استخدام المحتوى الحالي من Google Drive أو Notion لإنشاء قاعدة معرفية داخلية

الإجابة على استفسارات أعضاء الفريق على الفور من داخل تطبيق Slack أو تطبيق Tettra

تحديد الثغرات المعرفية والتعاون في التحديثات لإبقاء المحتوى وثيق الصلة بالموضوع

قيود تيترا

يتمنى بعض المستخدمين وجود المزيد من ميزات تحرير النصوص والمحتوى، مثل الخطوط والألوان الإضافية

أبلغ المستخدمون أنه لا يمكنك إدراج جزء من المحتوى في مكانين دون إنشاء نسخة، مما يؤدي إلى ازدواجية غير ضرورية

أسعار تيترا

الأساسي: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

4 دولارات شهريًا لكل مستخدم التوسعة: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم احترافي: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تترا التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 5 تقييمات)

7. Document360 - الأفضل لإدارة المعرفة الموجهة للعملاء

عبر المستند 360المستند 360 هي أداة ذكاء اصطناعي لإدارة المعرفة مصممة لكل من الفرق الداخلية ودعم العملاء. يمكن للفرق استخدام المنصة لبناء قواعد المعرفة أو الكتيبات أو إجراءات التشغيل الموحدة أو الويكي التي تحتفظ بالمحتوى في مكان واحد وتسهل إدارة المعرفة والتعلم. 📝

Document360 أفضل الميزات

إنشاء قاعدة معرفية عامة أو خاصة مع صفحة رئيسية مخصصة

إنشاء مسرد مصطلحات الأعمال لتعريف جميع المصطلحات الأكثر استخدامًا في مكان واحد

الاطلاع على تحليلات مفصلة حول كيفية عرض المحتوى الخاص بك واستخدامه

قيود Document360

يتمنى بعض المستخدمين لو كان من الممكن تغيير التكوين الافتراضي للصفحات

التحليلات متاحة فقط لآخر 30 يومًا بشكل افتراضي، وفقًا لبعض المستخدمين

تسعير Document360 Document360

مجاني

قياسي: 149 دولارًا شهريًا لما يصل إلى ثلاثة مستخدمين

149 دولارًا شهريًا لما يصل إلى ثلاثة مستخدمين احترافي 299 دولارًا شهريًا لما يصل إلى خمسة مستخدمين

299 دولارًا شهريًا لما يصل إلى خمسة مستخدمين الشركات: 399 دولاراً شهرياً لما يصل إلى خمسة مستخدمين

399 دولاراً شهرياً لما يصل إلى خمسة مستخدمين المؤسسات: 599 دولاراً شهرياً لما يصل إلى 10 مستخدمين

Document360 التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 190 تقييم)

8. Scribe - أفضل أداة ذكاء اصطناعي لاستخراج المعلومات

عبر الكاتبالكاتب يمكّن الفرق من إنشاء دليل تفصيلي خطوة بخطوة من أي محتوى. وللقيام بذلك، كل ما عليك فعله هو تشغيل الإضافة وتصفح العملية الخاصة بك - ثم يتم تحويلها إلى عملية بمساعدة الذكاء الاصطناعي. هذا مفيد للفرق التي ترغب في إنشاء ويكي أو قاعدة معرفية داخلية، أو إنشاء إجراءات تشغيل موحدة أو وثائق تدريب، أو تصميم عملية تأهيل.

Scribe أفضل الميزات

استخدم قوة الذكاء الاصطناعي لتحويل عملية يدوية إلى دليل قابل للتكرار

قم بتحرير الدليل التفصيلي خطوة بخطوة باستخدام لقطات الشاشة والتعليقات التوضيحية والعلامة التجارية للشركة

تضمين الأدلة في القاعدة المعرفية لشركتك أو مشاركتها مع رابط

قيود الكاتب #### قيود الكاتب

إزالة المحتوى الذي لم تعد هناك حاجة إليه يحدث خطوة بخطوة، الأمر الذي قد يكون محبطًا

يتمنى بعض المستخدمين لو كان هناك المزيد من خيارات تنسيق النص حتى يتمكنوا من تخصيص الأدلة الخاصة بهم

تسعير #### تسعير Scribe

مجاني

المحترف الشخصي: 23 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

23 دولارًا شهريًا لكل مستخدم فريق محترف: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، خمسة مستخدمين كحد أدنى

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، خمسة مستخدمين كحد أدنى المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات الكاتب

G2: 4.8/5 (أكثر من 60 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 5 مراجعات)

9. السعة - الأفضل لأتمتة مهام الدعم ومكتب المساعدة

عبر السعة Capacity هي عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة للفرق التي ترغب في الحفاظ على المعلومات مرتبة وسهلة الوصول إليها - سواء كان ذلك لأعضاء الفريق الداخليين أو العملاء. تتضمن ميزة قاعدة المعرفة الخاصة بـ Capacity عمليات تكامل ذكية للذكاء الاصطناعي تجعل إنشاءها وتحديثها والتنقل فيها سلسًا.

أفضل ميزات Capacity

تنظيم المعرفة في مجلدات ومربعات حوار ومبادلات

تعيين أذونات المستخدم حسب الدور والقسم والموقع والمزيد

العثور على المعلومات بسرعة باستخدام وظيفة البحث المدمجة

قيود السعة

يتمنى بعض المستخدمين وجود المزيد من الخيارات المتاحة عندما يتعلق الأمر بإعداد التقارير

يمكن أن يكون هناك منحنى تعليمي مع اعتياد أعضاء الفريق على النظام الجديد

تسعير السعة

النمو: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات السعة

G2: 4.8/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

4.8/5 (أكثر من 50 تقييمًا) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 10 مراجعات)

10. Notion - الأفضل للتعاون في مساحة عمل الكل في واحد

عبر فكرةمفهوم هي أداة شائعة لإدارة المعرفة تحتوي الآن على وظيفة الذكاء الاصطناعي. يمكن الآن للفرق التي تستخدم Notion لإنشاء قواعد البيانات ومواقع الويكي الداخلية وقواعد المعرفة استخدام أداة كتابة الذكاء الاصطناعي وميزات مدمجة لزيادة الإنتاجية وتبسيط العمليات. 🪄

أفضل ميزات #### Notion

بناء وتخصيص قاعدة معرفية داخلية مع الصفحات وقواعد البيانات

تحويل البيانات الأولية إلى شيء قابل للعرض عن طريق الملء التلقائي للجداول

اطرح سؤالاً على الذكاء الاصطناعي المدمج لإظهار المحتوى ذي الصلة ومشاركة المعرفة من داخل مساحة العمل الخاصة بك

قيود المفهوم

أفاد بعض المستخدمين أنأتمتة سير العمل المشغلات حاليًا محدودة أكثر من بعض أدوات إدارة المعرفة الأخرى

ليس من الممكن تكوين أذونات المستخدم للمجموعات الفرعية للبيانات، مما قد يؤثر على كيفية تنظيم بعض المستخدمين لبياناتهم داخل ويكي الشركة

تسعير مفهوم

مجاني

بالإضافة: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار يمكن إضافة Notion AI إلى أي خطة مدفوعة مقابل 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات #### التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 5000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

ابحث عن أفضل أداة لاحتياجات إدارة المعرفة في شركتك

بالنسبة للفرق التي ترغب في إنشاء ويكي خاص بالشركة أو قاعدة معرفية داخلية، لا يوجد نقص في الأدوات المناسبة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي الجاهزة وفي انتظارك للتسجيل واستخدامها. استخدم هذا الدليل للتغلب على الفوضى والعثور على أفضل أداة برمجية لإدارة المعرفة لفريقك.

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