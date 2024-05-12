10 بدائل Rytr AI &؛ المنافسون في عام 2025

نحن نعيش في زمن رائع حيث يمكن للأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أن تساعدنا في أداء العديد من المهام، بدءاً من إنشاء المحتوى إلى تحليل البيانات. إحدى أدوات الذكاء الاصطناعي التي اكتسبت سمعة رائعة هي Rytr، وهي منصة متعددة الاستخدامات تشتهر ببراعتها في إنشاء المحتوى.

ولكن ماذا لو لم تلبي Rytr جميع متطلباتك أو تفضيلاتك تمامًا؟ لا تقلق لأنه يمكنك العثور على العديد من بدائل Rytr للذكاء الاصطناعي لمساعدتك في كتابة الإعلانات والعديد من المهام الأخرى.

في هذه المقالة، سنستكشف أفضل 10 خيارات يمكن أن تنافس Rytr AI ومن المحتمل أن تقدم قدرات أكبر للذكاء الاصطناعي التالي أداة الكتابة .

ما هو Rytr AI؟

Rytr AI هو مساعد الكتابة يمكنه إنشاء أنواع مختلفة من المحتوى دون عناء، بما في ذلك منشورات المدونة ورسائل البريد الإلكتروني وعروض الأعمال والصفحات المقصودة. مدعوم بتقنية GPT-3 الرائدة، يتفوق Rytr في صياغة مقالات جذابة بسرعة.

كل ما يتطلبه هو موجز وصفًا للمحتوى الذي تريده .

عبر ريتر تتيح لك الأداة اختيار نبرة الكتابة من قائمة منسدلة، مما يجعل النص قابلاً للتكيف مع احتياجاتك الخاصة. إنها متمرسة في توليد المحتوى في مختلف المواضيع.

يتضمن Rytr تدقيقًا نحويًا أساسيًا ، لذلك لا داعي للقلق بشأن التدقيق الإملائي. يمكنه أيضًا إنشاء محتوى بأكثر من 30 لغة، مما يجعله عمليًا للغاية إذا كنت تخاطب جمهورًا عالميًا. 👏

ما الذي تبحث عنه في بديل لـ Rytr AI لتلبية احتياجاتك في كتابة النصوص

مع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي، ظهرت العديد من الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي تعد بإنشاء محتوى بدون مجهود وتحسين محركات البحث بشكل لا تشوبه شائبة. ومع ذلك، ليست جميعها جيدة، ناهيك عن كونها أفضل من Rytr AI.

إليك ما الذي تبحث عنه في بديل:

جودة المحتوى : إعطاء الأولوية للأدوات التي يمكنها إنتاج محتوى أصلي وجذاب، خاصةً لأن العديد من المقالات التي يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي تميل إلى التكرار أو غير منطقية

: إعطاء الأولوية للأدوات التي يمكنها إنتاج محتوى أصلي وجذاب، خاصةً لأن العديد من المقالات التي يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي تميل إلى التكرار أو غير منطقية التخصيص : ابحث عن الأدوات التي تسمح لك بتخصيص المحتوى الذي تم إنشاؤه من خلال تحديد النبرة والأسلوب والزاوية لتلبية متطلباتك الخاصة

: ابحث عن الأدوات التي تسمح لك بتخصيص المحتوى الذي تم إنشاؤه من خلال تحديد النبرة والأسلوب والزاوية لتلبية متطلباتك الخاصة دعم اللغة: تأكد من أن بديل Rytr AI يمكنه إنشاء محتوى باللغات التي تحتاجها لجمهورك العالمي أو متعدد اللغات

تقديم ترجمة شبه مثالية للمحتوى الخاص بك بأكثر من 10 لغات باستخدام إجراء الترجمة في ClickUp AI

سهولة الاستخدام : اختر واجهة بديهية وسهلة الاستخدام تعمل على تبسيط عملية إنشاء المحتوى، وتلبية احتياجات كل من الكتّاب المتمرسين والمبتدئين

: اختر واجهة بديهية وسهلة الاستخدام تعمل على تبسيط عملية إنشاء المحتوى، وتلبية احتياجات كل من الكتّاب المتمرسين والمبتدئين التكلفة والدعم: ضع في اعتبارك التسعير وتوافر دعم العملاء لاتخاذ خيار فعال من حيث التكلفة ومدعوم بشكل جيد فيما يتعلق بـأداة كتابة الإعلانات 👍

## أفضل 10 بدائل لـ Rytr في عام 2024

تحقق من مراجعاتنا الموجزة لأفضل 10 بدائل لـ Rytr يمكنك استخدامها لتسريع إنتاج المحتوى الخاص بك دون التقليل من الجودة. ✍️

1. ClickUp

تتيح لك ميزات إعادة الصياغة إعادة كتابة كميات كبيرة من المحتوى لتتناسب مع نبرة صوتك المحددة

ClickUp هو مشروع من الدرجة الأولى و إدارة المهام أداة تعمل على تبسيط التواصل وسير العمل من خلال مركزية المعلومات والمهام والمواعيد النهائية المتعلقة بالمشروع. وبفضل الميزات والتكاملات القابلة للتخصيص، يضمن ClickUp قدرة الفرق على تخطيط وتنفيذ ومراقبة مشاريعهم بكفاءة، مما يعزز الإنتاجية والعمل الجماعي في نهاية المطاف. 💫 ClickUp AI هي أداة مبتكرة مدمجة في منصة ClickUp الإنتاجية، وتعد بإعادة تعريف كيفية استخدامنا للذكاء الاصطناعي لأغراض مختلفة، بما في ذلك كتابة الإعلانات. يمكنها إنشاء محتوى طويل أو قصير بناءً على مدخلاتك - ما عليك سوى اختيار نوع المحتوى الذي تريده والموضوع الرئيسي والجمهور المستهدف، وشاهد الأداة وهي تنشئ مدونات أو وصفًا للمنتجات لا تشوبها شائبة في ثوانٍ!

إذا لم تكن متأكدًا من كيفية توجيه مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي لإنتاج نوع المحتوى الذي تريده، فإن المنصة تقدم مطالبات معدة مسبقًا لكتابة نسخة مقنعة وغنية بالمعلومات التي تلقى صدى لدى جمهورك المستهدف.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل ClickUp AI كمحرر نسخ شخصي لكتاب المحتوى أو مندوبي المبيعات من خلال صقل كتاباتك والتحقق من قواعد اللغة والأسلوب والوضوح. كما أنه يوفر الوقت والتوتر من خلال توفير رؤوس وجداول منظمة مسبقًا، وإعادة تنسيق النص، وتبسيط المستندات المعقدة بالملخصات.

وفي الوقت نفسه, مستندات ClickUp يتيح لك إدارة كل جزء من المحتوى الذي تنشئه باستخدام ClickUp AI وتحريره ومشاركته بسهولة. يمكن لأعضاء الفريق المتعددين المساهمة في المستندات وتحريرها ومراجعتها في نفس الوقت مع عدم مغادرة منصة ClickUp.

ClickUp أفضل الميزات

تبسيط إنشاء المستندات للمقترحات ورسائل البريد الإلكتروني والمشاريع

يتضمن قوالب واقتراحات أنماط

ترجمة المحتوى وتكييفه

إنشاء ملخصات موجزة وغنية بالمعلومات أو يمكنك إنشاء محتوى طويل

قيود ClickUp

قد يجد بعض المستخدمين أن منحنى التعلُّم الأولي حاد بعض الشيء

يحتوي بديل Rytr هذا على ميزة الذكاء الاصطناعي كإضافة مدفوعة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. Copy.ai

عبر Copy.ai يعمل Copy.ai على تبسيط عملية إنشاء المحتوى من خلال مُنشئ الذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على صياغة أي شيء بدءًا من إعلانات فيسبوك ورسائل الغلاف إلى الخطوط العريضة للمقالات. فبدلاً من البدء من الصفر، يمكنك توفير السياق، ويقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء المحتوى، والذي يمكنك بعد ذلك تنقيحه في المحرر المدمج.

ما يميز Copy.ai هو تعدد استخداماته، حيث يقدم أكثر من 90 قالبًا لمختلف احتياجات المحتوى، بما في ذلك أدوات مفيدة لتعزيز تحسين محركات البحث وحملات التوعية. يعد بديل Rytr ممتازًا لتبسيط مهامك الكتابية - سواء كان المحتوى طويلًا أو قصيرًا - ويزيد من الإنتاجية.

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن هذا النوع من البرامج، اقرأ عن المناسب بدائل Copy.ai .

Copy.ai أفضل الميزات

يقدم أكثر من 90 قالبًا

ينقح المحتوى ويصقله باستخدام محرر متكامل

يوفر رؤى ومساعدة في تحسين محركات البحث

يتضمن ميزات للمساعدة في حملات التوعية

قيود Copy.ai

ليس مثاليًا للمحتوى الطويل

تسعير Copy.ai

خطة مجانية

محترف: 36 دولارًا شهريًا

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

Copy.ai التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 50 تقييم)

3. كتابيسونيك

عبر: يكتبونك Writesonic في طليعة أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي قادرة على إنشاء محتوى طويل وقصير عالي الجودة. وهي تمكّنك من الانتقال بسلاسة بين مخرجات جودة الذكاء الاصطناعي والتبديل من GPT-3.5 إلى GPT-4 الأكثر تقدمًا حسب الحاجة.

مع أكثر من 100 أدوات الذكاء الاصطناعي وقوالب تحت تصرفك، يبسط Writesonic طريقة إنشاء المحتوى بشكل كبير.

أدوات الذكاء الاصطناعي مثل هذه رائعة أيضًا لمساعدتك في إنشاء منشورات طويلة خصيصًا لمحركات البحث. يحتوي بديل Rtyr على تكامل مع SEMrush وWordPress وZapier - مما يبسط سير العمل من خلال التخلص من الحاجة إلى التبديل بين المنصات.

على عكس معظم بدائل Writesonic يمكن لأداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي هذه إنشاء منشورات مدونة طويلة في أقل من دقيقة، مع صور ذات صلة، استنادًا إلى كلماتك الرئيسية المقدمة فقط.

أفضل ميزات Writesonic

يقدم اقتراحات وتوصيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي

يضيف الصور ذات الصلة في المحتوى الذي تم إنشاؤه

يسمح بإجراء محادثة في الوقت الفعلي مع روبوت الدردشة الآلي بالذكاء الاصطناعي

يتكامل مع أدوات الطرف الثالث

قيود كتابيسونيك

كلمات محدودة في الشهر

تسعير #### تسعير Writesonic

غير محدود : 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة : 12.67 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12.67 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Writesonic

G2 : 4.8/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.8/5 (1,000+ تقييم)

4. كوبيسميث

عبر Copysmith يتفوق Copysmith في إنشاء محتوى عالي الجودة لجمهورك، بفضل تقنية GPT-3. ما يميزه عن غيره هو تكامله السلس مع منصات أخرى، مثل Hootsuite و Shopify وإعلانات Google و Zapier، مما يسمح لك بتبسيط سير عملك دون مغادرة المنصة.

يقدم تعاون Copysmith مع Frase SEO ميزة فريدة من نوعها، مما يتيح للمستخدمين اكتشاف الكلمات الرئيسية لتحسين محركات البحث دون عناء لأي محتوى من إنشاء الذكاء الاصطناعي.

يعالج مدقق الانتحال المدمج في الأداة بفعالية أحد الشواغل الأساسية للمسوقين، مما يضمن أصالة المحتوى.

Copysmith أفضل الميزات

يستخدم تقنية GPT-3 لإنشاء محتوى طويل أو قصير عالي الجودة

يحتوي على أداة مدمجة للتحقق من الانتحال

يتكامل مع أدوات وتطبيقات مختلفة

يكتشف الكلمات الرئيسية لتحسين محركات البحث ويمكنه مساعدتك في إعلانات جوجل

قيود Copysmith

يمكن أن تنتهي صلاحية الأرصدة إذا لم تستخدمها في إطار زمني محدد مسبقًا

تسعير نسخ النسخ

مجاناً

الخطة: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Copysmith

G2 : 4.3/5 (أكثر من 10 تقييمات)

: 4.3/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 20 مراجعة)

5. كويلبوت

عبر كويلبوت يختلف QuillBot عن أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي الأخرى لأنه لا ينشئ محتوى من الصفر. بدلاً من ذلك، فإن وظيفته الأساسية هي إعادة صياغة النص الموجود بشكل إبداعي.

وهو يتجاوز مجرد استبدال المرادفات الأساسية من خلال إعادة صياغة المحتوى للإيجاز والوضوح أو توسيعه ليشمل تفاصيل إضافية ذات صلة. يقدم QuillBot إضافات فريدة من نوعها، بما في ذلك أداة بحث بالذكاء الاصطناعي للبحث على الويب، ومُنشئ الاقتباس ومُكمل الجمل للكتابة التعاونية. 📝

يمكن الوصول إلى هذه الأداة من خلال إضافات Microsoft Word، وإضافة Google Chrome، وإضافة Google Docs.

إذا كنت ترغب في استكشاف برامج مماثلة، تحقق من هذه البرامج الرائعة بدائل QuillBot .

أفضل الميزات #### QuillBot

يعيد صياغة المحتوى الموجود بشكل إبداعي

يتكامل مع Microsoft Word ومحرّر مستندات Google

يقدم امتدادات مختلفة

قيود QuillBot

ميزات محدودة مع الباقة المجانية

تسعير #### تسعير QuillBot

مجاني للأبد

قسط: 9.95 دولار شهريًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة الشهرية

تقييمات ومراجعات كويلبوت

G2 : لا توجد مراجعات

: لا توجد مراجعات Capterra: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

6. أي كلمة

عبر أي كلمة يساعدك Anyword في الكتابة ولكنه يركز أيضًا على زيادة المبيعات والتحويلات. بفضل نموذجها التنبؤي لكتابة الإعلانات المدعوم بالذكاء الاصطناعي، فإن لديها القدرة على تحسين معدلات التحويل وجذب قاعدة عملاء أكبر.

هناك ميزتان بارزتان هما نتيجة الأداء التنبؤي و اختبار A/B، اللتان تتيحان لك قياس مدى تأثير الكلمات المفتاحية المختلفة على بيع المنتجات المختلفة. كما أنه يخصص الرسائل لمختلف المنصات، مما يضمن تحسين المحتوى الخاص بك وفقًا للجمهور. 💌

يبذل هذا البرنامج الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي جهدًا إضافيًا لتقديم عبارات العصف الذهني وتنويعات النصوص، مما يساعد المستخدمين على توليد أفكار أصلية في لمح البصر.

أفضل الميزات #### Anyword

درجة الأداء التنبؤي واختبار A/B

يسمح لك بإضافة كلمات رئيسية محددة لاستخدامها في المحتوى الخاص بك

يركز على زيادة التحويلات

قيود أي كلمة رئيسية

يفتقر إلى بعض القوالب

تسعير #### تسعير Anyword

بداية : 39 دولاراً في الشهر

: 39 دولاراً في الشهر الفرق المستندة إلى البيانات : 49 دولارًا شهريًا

: 49 دولارًا شهريًا الشركات: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة الشهرية

تقييمات ومراجعات أي كلمة

G2 : 4.8/5 (1,000+ تقييم)

: 4.8/5 (1,000+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 300 تقييم)

7. فراس

عبر فراس Frase هو رفيقك الشامل في الكتابة بالذكاء الاصطناعي وتحسين المحتوى. إنه حل شامل يقدم العديد من الميزات، بدءًا من إجراء بحث مفصّل وإنشاء ملخصات المحتوى والمخططات وقوالب الذكاء الاصطناعي إلى نشر روبوت محادثة يمكنه إنشاء أسئلة وأجوبة ومقدمات دون عناء. هذه الأداة قيّمة للمسوّقين لأنها تنطوي على رؤى وتحليلات لتحسين استراتيجيات المحتوى الخاص بك.

تستفيد Frase من قوة نماذج GPT الخاصة بـ OpenAI وتدمج الإصدارات الأحدث عند توفرها. كل المحتوى الذي ينشئه فريد تمامًا، مما يضمن الأصالة. 💯

تتكامل الأداة بسلاسة مع محرّر مستندات Google وGoogle Docs وGoogle Search Console (GSC) وإضافات Chrome وWordPress، مما يضمن إمكانية الوصول وسهولة الاستخدام عبر مختلف المنصات.

Frase أفضل الميزات

يستخدم نماذج GPT لإنشاء محتوى فريد وعالي الجودة

قوالب ذكاء اصطناعي مصممة خصيصاً لمتطلباتك الخاصة

كتابة المحتوى وتحريره ومشاركته

يوفر خيارات تقصير النص وتوسيعه وإعادة كتابته

قيود على الإطارات

لا توجد بيانات في الوقت الفعلي

تسعير #### Frase

منفردة : 12.66 دولار شهريًا

: 12.66 دولار شهريًا أساسي : 38.25 دولارًا أمريكيًا في الشهر

: 38.25 دولارًا أمريكيًا في الشهر فريق: 97.75 دولاراً شهرياً

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة الشهرية

Frase التقييمات والمراجعات

G2 : 4.9/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4.9/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 300 تقييم)

8. جاسبر

عبر جاسبر يُعد Jasper أداة كتابة قيّمة تستفيد من إمكانات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لإنشاء محتوى مخصص لاحتياجاتك. فهي تُنشئ محتوى فريدًا وعالي الجودة لاستخدامات مختلفة، بما في ذلك منشورات المدونة وأوصاف المنتجات والنسخ التسويقية. كل ما يحتاجه هو القليل من المدخلات البشرية. 💬

يمكن للأداة انتحال نغمات مختلفة والتكيف مع أسلوبك في الكتابة. ميزة جديرة بالملاحظة لجاسبر مقارنةً بـ بعض منافسيه هي "الذاكرة" الخاصية، التي تدربه على فهم أعمالك ومنتجاتك وخدماتك مع ضمان أمان بيانات عملك.

تشتمل كل خطة اشتراك على محرر مستندات سهل الاستخدام، وأعمال فنية من إنشاء الذكاء الاصطناعي، ودعم العملاء سريع الاستجابة، ووظيفة روبوت الدردشة، واستخدام غير محدود لكلمات الذكاء الاصطناعي.

أفضل ميزات #### جاسبر

يدعم نغمات كتابة مختلفة ويحاكي أسلوبك في الكتابة

ميزة "الذاكرة"

يتضمن أكثر من 50 قالبًا

يتضمن محرر مستندات سهل الاستخدام

قيود جاسبر

يكرر المعلومات، وفقًا لبعض المستخدمين

تسعير #### تسعير جاسبر

المُنشئ : 39$/شهرًا

: 39$/شهرًا الفرق : 99 دولارًا شهريًا

: 99 دولارًا شهريًا الشركات: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات جاسبر

G2 : 4.7/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.8/5 (1,000+ تقييم)

9. Wordtune

عبر: ضبط الكلمات يساعدك Wordtune، مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي الذي يغير قواعد اللعبة، على تحسين مهاراتك في الكتابة من خلال تقديم ملاحظات قيمة حول أسلوب الكتابة والقواعد النحوية والإملائية. وهو متخصص في تحسين وضوح وقابلية قراءة المحتوى الطويل الخاص بك. 🌟

يمكنك ضبط نغمة المحتوى الخاص بك لجعله موجزًا أو مسهبًا. يتوفر Wordtune بشكل ملائم كملحق كروم ووظيفة إضافية على Edge لسهولة الوصول والاستخدام.

إلى جانب كونه متاحًا كملحق للمتصفح، يقدم Wordtune محررًا عبر الإنترنت يشبه إلى حد كبير واجهة Grammarly. ويتميز ببعض الميزات الرائعة، بما في ذلك ترجمة وإعادة صياغة الجمل من تسع لغات مختلفة إلى اللغة الإنجليزية بسلاسة.

أفضل ميزات Wordtune

يقدم ملاحظات قيمة حول القواعد النحوية والإملائية

ينقح وضوح النصوص وقابليتها للقراءة (سواء كانت قصيرة أو طويلة)

يتكامل مع كروم وإيدج

قيود Wordtune

عدد محدود من عمليات إعادة الكتابة في اليوم على الباقة المجانية

تسعير Wordtune

مجاني للأبد

بالإضافة : 9.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 9.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم غير محدود : 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

Wordtune التقييمات والمراجعات

G2 : 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 70 تقييم)

تحقق من هذه

/مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/71532/undefined/ بدائل برنامج Wordtune //%href/

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10. ChatGPT

عبر ChatGPT ChatGPT هي أداة ذكاء اصطناعي سهلة الاستخدام ترحّب بك بواجهة على غرار الدردشة، مما يضمن إمكانية الوصول إليها حتى لو كنت جديدًا على برامج الذكاء الاصطناعي التوليدي. فهي لا تتقن فقط فهم استفساراتك من خلال معالجة اللغة الطبيعية، بل يمكنها أيضاً تذكُّر سجل محادثاتك، لتوفر لك إجابات مُصممة خصيصاً لتفاعلك المستمر. وخلافاً للحلول التي تُجرى لمرة واحدة، يعتمد ChatGPT على المحادثات السابقة، مما يخلق تجربة أكثر جاذبية وانسيابية.

بدعم من تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة، تتجاوز قدرات ChatGPT مجرد الإجابة على الأسئلة. فهي تُسهِّل إجراء محادثات شبيهة بالمحادثات البشرية وتُقدم المساعدة عبر مجموعة من المهام، سواءً كانت كتابة رسائل البريد الإلكتروني، أو صياغة المقالات، أو حتى إنشاء الأكواد. يتكيف هذا النموذج اللغوي متعدد الاستخدامات مع احتياجاتك، مما يجعله مساعداً قيّماً لأغراض مختلفة، بما في ذلك إنشاء المحتوى.

ChatGPT أفضل الميزات

يتفوق في معالجة اللغة الطبيعية

يُنشئ أنواعاً مختلفة من المحتوى القصير والطويل

يسهل المحادثات الشبيهة بالمحادثات البشرية

يحفظ المحادثات السابقة ويستخدمها كمرجع

قيود ChatGPT

يكافح للحفاظ على السياق

تسعير #### ChatGPT

مجاناً

قسط: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

ChatGPT التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 20 تقييم)

# # انتقل من كتابة الإعلانات بالذكاء الاصطناعي إلى الكفاءة الكاملة مع أفضل بديل لـ Rytr

إن استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى القصير والطويل هو مجرد جانب واحد من إمكاناته. فكّر في اتباع نهج شامل للاستفادة من هذه التكنولوجيا الثورية لزيادة الإنتاجية وإدارة مواردك إلى أقصى حد - كل ذلك مع القضاء على مشكلة الكاتب.

يمكن لمنصات الإنتاجية الشاملة مثل ClickUp تبسيط سير عملك من خلال مساعدتك في إنشاء المحتوى بالإضافة إلى إدارة المهام والمشاريع. اشترك في ClickUp اليوم مجانًا وشاهد إمكاناته الكاملة! ✊