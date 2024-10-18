أفضل 10 بدائل لـ Anyword لإنشاء محتوى تسويقي فعال

كتابة المحتوى ليست دائماً نزهة في الحديقة. ليس عندما تحدق في شاشة فارغة، محاولاً التوصل إلى المسودة الأولى لفكرة نسخة. أو عندما تصطدم بجدار إبداعي في منتصف حملة تسويقية لفريقك. 🧱
مع أدوات كتابة الذكاء الاصطناعي مثل Anyword، لم يكن إنشاء محتوى مقنع يلقى صدى لدى جمهورك ويزيد من التفاعل أسهل من أي وقت مضى. من الاقتراحات العملية والتحسينات إلى إنشاء مدونات كاملة ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني، تمتلك Anyword ميزات يمكنها تحويل عملية كتابة المحتوى التي كانت شاقة في السابق إلى تجربة سلسة.
ومع ذلك، فإن Anyword ليست السمكة الوحيدة في بحر مساعدي الكتابة بالذكاء الاصطناعي. هناك الكثير من الحلول الأخرى التي يمكنك استكشافها، سواء كنت تبحث عن أداة أكثر فعالية من حيث التكلفة أو أداة أكثر قدرة على التعامل مع المحتوى الطويل.
ولكي نمنحك الأفضلية، قمنا بتجميع مجموعة من 10 بدائل مذهلة ل Anyword لترتقي بمحتواك إلى المستوى التالي!
ما هو Anyword؟
عبر أي كلمة Anyword هو مساعد كتابة قادر على الكتابة بالذكاء الاصطناعي مصمم لمساعدتك في إنشاء مدونات عالية الجودة, منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أو رسائل البريد الإلكتروني أو أي محتوى آخر مهم لحملاتك التسويقية. فهو يركز على زيادة عدد الزيارات والتحويلات من خلال تخصيص المحتوى الذي تم إنشاؤه لجمهورك المستهدف - سواء كان محتوى قصيرًا أو طويلًا.
تشتهر هذه الأداة أيضًا ب إمكانيات تحسين محركات البحث، والتي تشمل إضافة كلمات رئيسية ذات صلة إلى منشورات مدونتك لزيادة التفاعل وتعزيز وجودك على الإنترنت عبر محركات البحث. يركز على أفضل الطرق لإنشاء محتوى عالي الجودة أو إنشاء محتوى على نطاق واسع.
تساعدك أداة Anyword تحليل الأداء في معرفة كيفية تكدس المحتوى الخاص بك مقارنةً بالمنافسين حتى تتمكن من التنبؤ بأدائه وتلقي اقتراحات للتحسين. تستخدم أداة الكتابة الذكاء الاصطناعي لتقديم الملاحظات من خلال قدرات معالجة اللغة الطبيعية.
وأخيراً، تتكامل Anyword مع المنصات الشائعة مثل WordPress وGoogle Docs و HubSpot. وهي متاحة أيضاً كامتداد لمتصفح كروم، مما يجلب قدرات الذكاء الاصطناعي لـ Anyword إلى أي أداة قد تعمل بها. 💪
مثل أي برنامج آخر، فإن Anyword لا يناسب الجميع. فالعديد من بدائل Anyword تقدم ميزات مماثلة لتوليد المحتوى بسعر أقل.
كما اشتكى بعض المستخدمين أيضًا من أن المحتوى الذي تم إنشاؤه باستخدام Anyword يتطلب الكثير من التدقيق في الحقائق، رغم كونه مبدعًا بشكل لا يصدق.
ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Anyword؟
عند البحث عن بدائل لـ Anyword، ضع في اعتبارك العوامل التالية لضمان العثور على البديل الذي يناسب احتياجاتك في كتابة المحتوى مثل القفازات:
- جودة المحتوى: يجب أن تنتج أداة كتابة الذكاء الاصطناعي الخاصة بك محتوى أصيلًا وجذابًا لا يبدو متكررًا أو مملًا
- اقتراحات للكتابة: يجب أن تقدم لك أداة الكتابة الخاصة بك تدقيقات نحوية مفيدة ونصائح للكتابة لتحسين جودة المحتوى الخاص بك
- سهولة الاستخدام: تأكد من أن بديل Anyword الخاص بك يحتوي على واجهة بديهية سهلة الاستخدام، حتى بالنسبة لأعضاء فريقك غير المتمرسين في مجال التكنولوجيا
- إعدادات النغمة: يجب أن تكون الأداة قابلة للتخصيص لتناسب صوت علامتك التجارية وتوليد نص ذي صلة بالسياق
- تحسين محركات البحث: يجب أن تطبق أفضل ممارسات تحسين محركات البحث لتعزيز ظهور المحتوى الخاص بك في نتائج محرك البحث
- عمليات التكامل: يجب أن تعمل بسلاسة مع تطبيقات التواصل والإنتاجية والتسويق التي تستخدمها بانتظام
## أفضل 10 بدائل لـ Anyword لاستخدامها للحصول على محتوى عالي الجودة
1. انقر فوق
تسهّل وظائف الذكاء الاصطناعي في ClickUp على فرق التسويق إنتاج مستندات مهمة بسرعة مثل دراسة الحالة
ClickUp عبارة عن متجر شامل متعدد الاستخدامات لجميع احتياجاتك الإنتاجية، من إدارة الحملات التسويقية و تحديد أهداف المشروع وتتبعها إلى تعاون الفريق وشامل إدارة المهام . يأتي مليئًا بالحلول القوية للحفاظ على الإنتاجية والتنظيم في جميع جوانب ومراحل مشاريعك التسويقية.
حصريًا لمنصة ClickUp الإنتاجية هي ClickUp AI مساعد كتابة قوي قادر على صياغة محتوى استثنائي طويل وقصير لحملاتك التسويقية. حدِّد بسهولة نوع المحتوى الذي تريده، والموضوع الرئيسي، والجمهور المستهدف، وتراجع بينما تستحضر الأداة مدونات أو دراسات حالة أو رسائل بريد إلكتروني أو أوصاف منتجات مصممة بشكل مثالي في ثوانٍ.
يمكنك الوصول بسهولة إلى ClickUp AI من خلال مستندات ClickUp هي مجموعة ميزات تتيح لك إنشاء جميع المستندات والمواد المتعلقة بالتسويق ومشاركتها وتحريرها والتعاون بشأنها في الوقت الفعلي. يتيح لك استخدام ClickUp AI داخل مستنداتك تنقيح كتابتك عن طريق التحقق من القواعد النحوية والأسلوب والوضوح. يمكنك أيضًا إعادة كتابة النص أو إعادة تنسيقه أو تبسيطه من خلال ملخصات موجزة.
ألست متأكداً من كيفية "طرح" الأسئلة الصحيحة للحصول على أفضل النتائج من ClickUp AI؟ لحسن الحظ، يُقدِّم ClickUp قوالب مطالبة الذكاء الاصطناعي لتمنحك السبق في إنشاء مواد تسويقية مقنعة وغنية بالمعلومات التي ستكسب قلوب وعقول العملاء المحتملين والعملاء! ♥️
ClickUp أفضل الميزات
- إنشاء جميع أنواع المحتوى لأغراض التسويق
- اقتراحات الأسلوب لتكييف المحتوى مع صوت علامتك التجارية والجمهور المستهدف
- توليد الأفكار للموضوعات والخطوط العريضة لبدء عملية الكتابة
- تحرير المحتوى وتنقيحه
- قوالب موجهات عبر أنواع مختلفة من المحتوى للحصول على المزيد من الذكاء الاصطناعي
- إنشاء الملخصات وعناصر الإجراءات من المستندات لتبسيط سير عملك
- محتوى منسق بشكل مثالي مع عناوين مناسبة
قيود ClickUp
- قد يكون من الصعب التنقل بين ميزات التطبيق العديدة
- تعلم استخدام المنصة ليس بديهيًا بما يكفي للمستخدمين لأول مرة
تسعير #### ClickUp
- مجاني للأبد
- غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
- ClickUp AI متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات شهرياً لكل مساحة عمل
\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي
تقييمات ومراجعات ClickUp
- G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3,900 تقييم)
2. كتابيسونيك
عبر يكتبونك مثل Anyword، فإن Writesonic هو برنامج سهل الاستخدام منشئ محتوى الذكاء الاصطناعي الذي يساعد المسوِّقين وكتّاب المحتوى في صياغة منشورات وتعليقات وتعليقات ونسخ جذابة وملائمة لتحسين محركات البحث.
يولي Writesonic أهمية قصوى للدقة من خلال الاعتماد على الرسوم البيانية المعرفية من Google لإنتاج محتوى أكثر ملاءمة من حيث الدقة لحملاتك التسويقية. علاوة على ذلك، فهو يدمج أفضل ممارسات تحسين محركات البحث في منشوراتك لزيادة المشاركة والظهور.
Chatsonic، وهو روبوت الدردشة الآلي المفيد من Writesonic، يتيح لك إنشاء نصوص أو صور من خلال "التحدث" إلى الذكاء الاصطناعي باستخدام اللغة الطبيعية والأوامر الصوتية. 🤖
وأخيرًا، تساعدك ميزة تحميل المحتوى بالجملة على إنشاء أكثر من 1000 قطعة محتوى في وقت واحد، وهو أمر مريح للغاية إذا كان عليك إنتاج عدد كبير من النسخ خلال فترة قصيرة.
أفضل ميزات #### Writesonic
- إنشاء المحتوى بما يصل إلى 24 لغة
- مجموعة واسعة من عمليات التكامل
- تحسين تحسين محركات البحث
- إنشاء محتوى جماعي
- وظيفة روبوت المحادثة لإنشاء المحتوى باستخدام مطالبات اللغة الطبيعية
- تخصيص صوت العلامة التجارية
قيود الكتابة
- منحنى تعليمي حاد للمستخدمين لأول مرة
- اشتكى بعض المستخدمين من تسعير الكلمات لكل فاتورة
تسعير #### تسعير Writesonic
- مجاني
- فريق صغير: يبدأ من 13 دولارًا شهريًا
- مستقل: تبدأ من 16 دولاراً في الشهر
- مؤسسة: يبدأ من 500 دولار/شهرياً
\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي
تقييمات ومراجعات Writesonic
- G2: 4.8/5 (أكثر من 1800 تقييم)
- Capterra: 4.8/5 (1,800+ تقييم)
3. لينجويكس
عبر لينجويكس Linguix عبارة عن مدقق نحوي وإملائي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعدك على تحسين جودة وأسلوب كتابتك في الوقت الفعلي. ويمكنك أيضاً استخدامه كمساعد في الكتابة لإنشاء محتوى تسويقي للترويج لعلامتك التجارية أو نشاطك التجاري.
تركّز الأداة بشكل كبير على تحرير النص مع ميزات مثل تحليل قابلية القراءة والتصحيحات الإملائية وتحسينات المفردات اللغوية وتحسينات الأسلوب. يساعد ذلك على إبقاء المحتوى الخاص بك خاليًا من الأخطاء مع الحفاظ على جاذبيته واتساقه مع القراء.
وعلاوة على ذلك، يوفر إعادة كتابة النص وإعادة صياغته بالإضافة إلى مدقق الانتحال. وبفضل التحليل المخصص، يمكنك تتبع تقدمك في الكتابة والتحسينات التي تجريها. 🤓
Linguix أفضل الميزات
- تدقيقات واقتراحات نحوية مدعومة بالذكاء الاصطناعي
- تحليل الأداء للمحتوى الطويل
- مكتبة سياقية مدمجة
- اقتراحات النغمة مع مساعد الكتابة
- مدقق الانتحال لضمان محتوى عالي الجودة
قيود Linguix
- أبلغ بعض المستخدمين عن أخطاء
- اقتراحات وتوصيات يمكن تحسينها
تسعير #### تسعير Linguix
- مجاني
- الأساسي: 4.5 دولار شهريًا 4.5 دولار شهريًا
- الشخصي الاحترافي: 6.7 دولار شهريًا
- الشركات: 50 دولاراً شهرياً
\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي
تقييمات ومراجعات Linguix
- G2: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (90+ تقييم)
4. جاسبر
عبر جاسبر كان يُعرف سابقًا باسم Jarvis، يعد Jasper بديلاً رائعًا آخر لـ Anyword يساعدك على إنتاج محتوى تسويقي فريد من نوعه يصل إلى جميع النقاط الصحيحة مع جمهورك المستهدف. 🎯
يتفوق Jasper في محاكاة أسلوبك ونهجك في الكتابة والتكيف بسلاسة مع مختلف أصوات العلامات التجارية. وهو يفعل ذلك من خلال ميزة الذاكرة، التي تسمح لك بتدريب الأداة على فهم وإعادة إنتاج هوية علامتك التجارية في كل جزء من المحتوى الذي تنشئه عبر حملات وقنوات مختلفة.
بالإضافة إلى توليد المحتوى، يقدم Jasper تحليلات مفيدة، وخيار روبوت الدردشة الآلية، ومدقق الانتحال المدمج. ستجد أن قوالب جاسبر موفرة للوقت حقًا لأنها تقدم مطالبات معدة مسبقًا لإنشاء فئات محتوى محددة، مما يساعدك على تحقيق أقصى استفادة من الأداة.
أفضل ميزات Jasper
- تكرار صوت العلامة التجارية عبر أنواع المحتوى وقنوات التسويق
- يدعم أكثر من 25 لغة
- أكثر من 50 قالب محتوى
- التكامل مع التطبيقات الشائعة مثل محرري النصوص وأدوات تحسين محركات البحث
- تخصيصات صوت العلامة التجارية
قيود جاسبر
- قد تكون النتائج عامة بشكل مفرط مقارنة بأدوات مساعد الكتابة الأخرى التي تعمل بالذكاء الاصطناعي
- اعتبره بعض المستخدمين باهظ الثمن
تسعير #### تسعير Jasper
- المُنشئ: 39 دولارًا في الشهر
- الفرق: 99 دولارًا/شهريًا
- الشركات: اتصل لمعرفة الأسعار
\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي
تقييمات ومراجعات جاسبر
- G2: 4.7/5 (1,200+ تقييم)
- Capterra: 4.8/5 (أكثر من 1,800 تقييم)
5. كوبيسميث
عبر Copysmith Copysmith (تم تغيير علامتها التجارية مؤخرًا إلى Describely) هي أداة أنيقة مصممة لمساعدة الشركات التجارية الإلكترونية على زيادة تواجدها على الإنترنت وزيادة انتشار علامتها التجارية. تتيح لك هذه الأداة إنشاء أوصاف منتجات وإعلانات رقمية من الدرجة الأولى وملائمة لتحسين محركات البحث، أو ضبطها بدقة لتوليد أقصى قدر من الجذب بين العملاء المحتملين. 💯
تتجاوز الأداة مجرد إنشاء المحتوى البسيط لمساعدتك على تحسين قوائم منتجاتك من خلال اقتراح أفضل الكلمات الرئيسية لأي محتوى يتم إنتاجه بالذكاء الاصطناعي. كما أنها تدعم إنشاء المحتوى الشامل، وهو أمر مفيد للغاية للشركات أو الفرق التي تحتاج إلى إنتاج المئات من أوصاف المنتجات والتعليقات التوضيحية بشكل يومي.
أفضل ميزات Copysmith
- مكتبة القوالب
- إنشاء محتوى جماعي
- البحث عن الكلمات الرئيسية وتحسينها
- يتكامل مع أدوات التجارة الإلكترونية الشهيرة مثل Shopify وWooCommerce
قيود Copysmith
- قد يكون من الصعب على المستخدمين الجدد استخدام أدوات مساعد الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي
- واجهة المستخدم غير مُحسَّنة للحصول على أفضل تجربة كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي
تسعير كوبيسميث (ديسرايفلي)
- مجاني
- النواة 90 دولارًا في السنة
- مؤسسة: اتصل لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات Copysmith
- G2: 4.3/5 (أكثر من 10 تقييمات)
- Capterra: 4.2/5 (أكثر من 20 تقييم)
6. بيبرتايب
عبر محتوى الفلفل Peppertype هي أداة متعددة الاستخدامات تسخّر الذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات على تقديم وإنشاء محتوى أصلي لأغراض التسويق.
من خلال واجهة تحرير النصوص، تتيح لك Peppertype التعاون بسلاسة والعمل على نسخ تسويقية في الوقت الفعلي. يمكنك أيضًا الحصول على اقتراحات بشأن القواعد النحوية والوضوح والتحقق من الانتحال للحفاظ على سهولة استيعاب المحتوى الخاص بك لجمهورك المستهدف.
والجدير بالذكر أن Peppertype يوفر ترجمة لغوية ويسمح للمستخدمين بإنشاء محتوى بأكثر من 30 لغة. كما يوفر أيضًا تحليلات تسويقية التي تساعدك على تحديد وقياس الأداء العام لحملات المحتوى الخاصة بك.
Peppertype أفضل الميزات
- إنشاء نص بالذكاء الاصطناعي وتحريره في مستندات Pepper Docs
- دعم متعدد اللغات
- مساعد الكتابة لتحسين محركات البحث
- مدقق الانتحال
- التحليلات
قيود نوع بيبرتايب
- قد لا يعمل بشكل جيد مع المحتوى الطويل
- قد تكون واجهة المستخدم مربكة
أسعار Peppertype
- مبتدئ: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- الفريق: 165 دولارًا شهريًا (خمسة مستخدمين)
- المؤسسة: اتصل لمعرفة الأسعار
\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي
تقييمات ومراجعات بيبرتايب
- منتج هانت: 3.7/5 (أكثر من 300 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم)
7. ProWritingAid
عبر ProWritingAid ProWritingAid هي أداة تحرير وكتابة قوية عبر الإنترنت تقدم مجموعة من التدقيقات والاقتراحات النحوية لتحسين تدفق واتساق كتاباتك. تسمح لك إمكانيات الذكاء الاصطناعي الخاصة به بتحرير أو إعادة كتابة أو استئناف جزء من المحتوى باستخدام أسلوب ونبرة صوت محددة.
توفر تقارير الكتابة الخاصة بالأداة تحليلاً مفصلاً للمحتوى المكتوب الخاص بك وتحدد مجالات التحسين. يمكنك أن تتوقع نصائح مفيدة بناءً على ما إذا كنت تعمل في الكتابة الإبداعية أو التجارية أو الأكاديمية. ✍️
ProWritingAid أفضل الميزات
- التدقيق النحوي والإملائي
- عمليات تحرير وإعادة كتابة النصوص المدعومة بالذكاء الاصطناعي
- يتكامل مع برامج تحرير النصوص الشائعة
- كتابة التقارير مع نصائح مفيدة
- إعدادات قابلة للتخصيص لأسلوب الكتابة والنبرة والتفضيلات الفردية
قيود ProWritingAid
- قد يكون استخدام الميزات مربكًا للمستخدمين الجدد
- غير محسّن لمحرّر مستندات Google
تسعير ProWritingAid
- مجاني
- قسط: 5 دولارات شهرياً
- المحترف المميز: 6 دولارات شهريًا
\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي
تقييمات ومراجعات ProWritingAid Pro00
- G2: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم)
8. Copy.ai
عبر Copy.ai Copy.ai هو مساعد كتابة سهل الاستخدام يستخدم قوى الذكاء الاصطناعي الخارقة لإنتاج فئات مختلفة من المحتوى التسويقي عالي الجودة، سواء كانت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أو إعلانات أو مقالات مدونة أو وصفاً للمنتجات. ويمكنه أيضًا أن يريحك من مهام أخرى مملة إلى حد ما، مثل تحديد المساحات الفارغة وإزالتها وابتكار أفكار جديدة للمحتوى.
تعمل Infobase على Copy.ai كمستودع مركزي للمعلومات، حيث تخزن كل شيء بدءًا من إرشادات العلامة التجارية إلى أوصاف الخدمة. تساعد هذه الثروة المعرفية الأداة على توفير محتوى واقعي ووثيق الصلة بالسياق يتماشى مع صورة علامتك التجارية وهدفها.
باستخدام Copy.ai، يمكنك حفظ المطالبات الكتابية المستخدمة بشكل متكرر وإعادة استخدامها لإنشاء محتوى دون عناء. علاوة على ذلك، تتيح لك الأداة إنشاء تدفقات عمل ضمن جهودك التسويقية، مما يتيح لك العمل بشكل أسرع وتحقيق الأهداف بسهولة أكبر. 🏁
Copy.ai أفضل الميزات
- مطالبات المحتوى المخصص
- التكامل مع أدوات المبيعات والتواصل
- توليد الصور والفيديو
- قاعدة معرفية من الموارد لإنشاء محتوى ذي صلة
قيود Copy.ai
- قد يبدو المحتوى الذي تم إنشاؤه غير طبيعي
- غير مناسب للمحتوى الطويل
تسعير Copy.ai
- مجاناً
- محترف: 36 دولارًا شهريًا
- فريق: 186 دولارًا/شهرًا
- نمو: 1,000 دولار/شهر
- المعدل: 3,000 دولار/شهرياً
\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي
Copy.ai التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 170 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 60 تقييمًا)
9. ريتر
عبر ريتر يمكن لـ Rytr إنشاء أي شيء بدءًا من رسائل البريد الإلكتروني الترويجية إلى التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي ونسخ الإعلانات بشكل أسرع مما تستغرقه أنت في كتابة التعليمات! كل ما عليك فعله هو اختيار حالة استخدام (مدونة، منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، بريد إلكتروني إعلاني)، وتقديم بعض السياق والتفاصيل في مطالبتك، وشاهد كيف يستحضر Rytr محتوى مقنعًا في غمضة عين. 👁️
بفضل دعمه لأكثر من 30 لغة وتكامله السلس مع سير عملك، يجعل Rytr من السهل إنتاج محتوى عالي الجودة عبر جميع قنواتك التسويقية. بالإضافة إلى ميزاته الأساسية، يطبّق Rytr تقنيات تحسين محركات البحث مثل تحسين الكلمات الرئيسية لمساعدة المحتوى الخاص بك على الحصول على ترتيب أعلى في نتائج محرك البحث.
أفضل ميزات Rytr
- أكثر من 40 قالب وأكثر من 20 خيارًا صوتيًا لإنشاء محتوى مخصص
- أكثر من 30 لغة مدعومة
- ميزات تحسين محركات البحث مثل محلل SERP ومُنشئ الكلمات الرئيسية
- التدقيق النحوي والإملائي
قيود ريتر
- منحنى تعليمي حاد للمستخدمين الجدد
- قد يجد المستخدمون الواجهة غير بديهية
تسعير #### تسعير Rytr
- مجاني
- التوفير: 9 دولارات شهريًا
- غير محدود: 25$/شهرياً
تقييمات ومراجعات رايتر
- G2: 4.7/5 (أكثر من 700 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 15 تقييم)
10. مبسط
عبر: مبسط تبسيط هو أداة بسيطة كما يبدو. 🌻
إنه بديل مجاني (في الغالب) مجاني لـ Anyword يوفر مساعدة في الكتابة التوليدية لمبادراتك التسويقية.
تتيح لك أداة AI Copywriter سهلة الاستخدام إنشاء نماذج محتوى متنوعة مناسبة لجميع قنوات التسويق وأغراضه. ما عليك سوى إنشاء مستند في محرر Simplified، وتسميته، ثم مطالبة الأداة بأمر مباشر.
يمكنك أيضًا الرجوع إلى بعض من قوالب الذكاء الاصطناعي العديدة في الأداة لتبسيط عملية إنشاء المحتوى وإنشاء مدونات أو رسائل بريد إلكتروني أو منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي مصممة بشكل مثالي لجمهورك.
أبسط #### أفضل الميزات
- قوالب محتوى الذكاء الاصطناعي
- تدعم المحتوى الطويل مثل الكتب الإلكترونية
- دعم متعدد اللغات
- إنشاء محتوى فيديو وتحريره
- معيد كتابة النسخ بالذكاء الاصطناعي
القيود المبسطة
- قد يكون التنقل في بعض الميزات مربكاً
- التوفر المحدود للقوالب
تسعير مبسط (كاتب الذكاء الاصطناعي)
- مجاني
- محترف 12 دولارًا شهريًا (فواتير سنوية)
التقييمات والمراجعات المبسطة
- G2: 4.6/5 (أكثر من 2900 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 200 تقييم)
ارتقِ بمحتواك مع أفضل بديل لـ Anyword: ClickUp!
يمكن لكل أداة في قائمتنا أن تكون بديلاً جديرًا بـ Anyword، وقادرًا على تصميم المحتوى وإنشائه وتنقيحه لجعل علامتك التجارية تتألق وتحويل العملاء المحتملين إلى عملاء مخلصين.
ولكن ClickUp لا يتوقف عند هذا الحد. فهو يتجاوز مجرد مساعد الذكاء الاصطناعي العادي لمساعدتك على إدارة كل جانب من جوانب حملاتك التسويقية من العصف الذهني الأولي إلى التنفيذ الناجح.
لذا، إذا كنت مستعدًا لتفعيل حملاتك التسويقية جهودك التسويقية باستخدام الذكاء الاصطناعي , الأتمتة وثروة من القوالب الجاهزة قم بالتسجيل في حساب ClickUp مجاني وشاهد أداءه أثناء العمل! 🔥