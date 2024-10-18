أفضل 10 بدائل لـ Anyword لإنشاء محتوى تسويقي فعال

كتابة المحتوى ليست دائماً نزهة في الحديقة. ليس عندما تحدق في شاشة فارغة، محاولاً التوصل إلى المسودة الأولى لفكرة نسخة. أو عندما تصطدم بجدار إبداعي في منتصف حملة تسويقية لفريقك. 🧱

مع أدوات كتابة الذكاء الاصطناعي مثل Anyword، لم يكن إنشاء محتوى مقنع يلقى صدى لدى جمهورك ويزيد من التفاعل أسهل من أي وقت مضى. من الاقتراحات العملية والتحسينات إلى إنشاء مدونات كاملة ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني، تمتلك Anyword ميزات يمكنها تحويل عملية كتابة المحتوى التي كانت شاقة في السابق إلى تجربة سلسة.

ومع ذلك، فإن Anyword ليست السمكة الوحيدة في بحر مساعدي الكتابة بالذكاء الاصطناعي. هناك الكثير من الحلول الأخرى التي يمكنك استكشافها، سواء كنت تبحث عن أداة أكثر فعالية من حيث التكلفة أو أداة أكثر قدرة على التعامل مع المحتوى الطويل.

ولكي نمنحك الأفضلية، قمنا بتجميع مجموعة من 10 بدائل مذهلة ل Anyword لترتقي بمحتواك إلى المستوى التالي!

ما هو Anyword؟

عبر أي كلمة Anyword هو مساعد كتابة قادر على الكتابة بالذكاء الاصطناعي مصمم لمساعدتك في إنشاء مدونات عالية الجودة, منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أو رسائل البريد الإلكتروني أو أي محتوى آخر مهم لحملاتك التسويقية. فهو يركز على زيادة عدد الزيارات والتحويلات من خلال تخصيص المحتوى الذي تم إنشاؤه لجمهورك المستهدف - سواء كان محتوى قصيرًا أو طويلًا.

تشتهر هذه الأداة أيضًا ب إمكانيات تحسين محركات البحث، والتي تشمل إضافة كلمات رئيسية ذات صلة إلى منشورات مدونتك لزيادة التفاعل وتعزيز وجودك على الإنترنت عبر محركات البحث. يركز على أفضل الطرق لإنشاء محتوى عالي الجودة أو إنشاء محتوى على نطاق واسع.

تساعدك أداة Anyword تحليل الأداء في معرفة كيفية تكدس المحتوى الخاص بك مقارنةً بالمنافسين حتى تتمكن من التنبؤ بأدائه وتلقي اقتراحات للتحسين. تستخدم أداة الكتابة الذكاء الاصطناعي لتقديم الملاحظات من خلال قدرات معالجة اللغة الطبيعية.

وأخيراً، تتكامل Anyword مع المنصات الشائعة مثل WordPress وGoogle Docs و HubSpot. وهي متاحة أيضاً كامتداد لمتصفح كروم، مما يجلب قدرات الذكاء الاصطناعي لـ Anyword إلى أي أداة قد تعمل بها. 💪

مثل أي برنامج آخر، فإن Anyword لا يناسب الجميع. فالعديد من بدائل Anyword تقدم ميزات مماثلة لتوليد المحتوى بسعر أقل.

كما اشتكى بعض المستخدمين أيضًا من أن المحتوى الذي تم إنشاؤه باستخدام Anyword يتطلب الكثير من التدقيق في الحقائق، رغم كونه مبدعًا بشكل لا يصدق.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Anyword؟

عند البحث عن بدائل لـ Anyword، ضع في اعتبارك العوامل التالية لضمان العثور على البديل الذي يناسب احتياجاتك في كتابة المحتوى مثل القفازات:

جودة المحتوى: يجب أن تنتج أداة كتابة الذكاء الاصطناعي الخاصة بك محتوى أصيلًا وجذابًا لا يبدو متكررًا أو مملًا اقتراحات للكتابة: يجب أن تقدم لك أداة الكتابة الخاصة بك تدقيقات نحوية مفيدة ونصائح للكتابة لتحسين جودة المحتوى الخاص بك سهولة الاستخدام: تأكد من أن بديل Anyword الخاص بك يحتوي على واجهة بديهية سهلة الاستخدام، حتى بالنسبة لأعضاء فريقك غير المتمرسين في مجال التكنولوجيا إعدادات النغمة: يجب أن تكون الأداة قابلة للتخصيص لتناسب صوت علامتك التجارية وتوليد نص ذي صلة بالسياق تحسين محركات البحث: يجب أن تطبق أفضل ممارسات تحسين محركات البحث لتعزيز ظهور المحتوى الخاص بك في نتائج محرك البحث عمليات التكامل: يجب أن تعمل بسلاسة مع تطبيقات التواصل والإنتاجية والتسويق التي تستخدمها بانتظام

## أفضل 10 بدائل لـ Anyword لاستخدامها للحصول على محتوى عالي الجودة

تسهّل وظائف الذكاء الاصطناعي في ClickUp على فرق التسويق إنتاج مستندات مهمة بسرعة مثل دراسة الحالة

ClickUp عبارة عن متجر شامل متعدد الاستخدامات لجميع احتياجاتك الإنتاجية، من إدارة الحملات التسويقية و تحديد أهداف المشروع وتتبعها إلى تعاون الفريق وشامل إدارة المهام . يأتي مليئًا بالحلول القوية للحفاظ على الإنتاجية والتنظيم في جميع جوانب ومراحل مشاريعك التسويقية.

حصريًا لمنصة ClickUp الإنتاجية هي ClickUp AI مساعد كتابة قوي قادر على صياغة محتوى استثنائي طويل وقصير لحملاتك التسويقية. حدِّد بسهولة نوع المحتوى الذي تريده، والموضوع الرئيسي، والجمهور المستهدف، وتراجع بينما تستحضر الأداة مدونات أو دراسات حالة أو رسائل بريد إلكتروني أو أوصاف منتجات مصممة بشكل مثالي في ثوانٍ.

يمكنك الوصول بسهولة إلى ClickUp AI من خلال مستندات ClickUp هي مجموعة ميزات تتيح لك إنشاء جميع المستندات والمواد المتعلقة بالتسويق ومشاركتها وتحريرها والتعاون بشأنها في الوقت الفعلي. يتيح لك استخدام ClickUp AI داخل مستنداتك تنقيح كتابتك عن طريق التحقق من القواعد النحوية والأسلوب والوضوح. يمكنك أيضًا إعادة كتابة النص أو إعادة تنسيقه أو تبسيطه من خلال ملخصات موجزة.

ألست متأكداً من كيفية "طرح" الأسئلة الصحيحة للحصول على أفضل النتائج من ClickUp AI؟ لحسن الحظ، يُقدِّم ClickUp قوالب مطالبة الذكاء الاصطناعي لتمنحك السبق في إنشاء مواد تسويقية مقنعة وغنية بالمعلومات التي ستكسب قلوب وعقول العملاء المحتملين والعملاء! ♥️

ClickUp أفضل الميزات

إنشاء جميع أنواع المحتوى لأغراض التسويق

اقتراحات الأسلوب لتكييف المحتوى مع صوت علامتك التجارية والجمهور المستهدف

توليد الأفكار للموضوعات والخطوط العريضة لبدء عملية الكتابة

تحرير المحتوى وتنقيحه

قوالب موجهات عبر أنواع مختلفة من المحتوى للحصول على المزيد من الذكاء الاصطناعي

إنشاء الملخصات وعناصر الإجراءات من المستندات لتبسيط سير عملك

محتوى منسق بشكل مثالي مع عناوين مناسبة

قيود ClickUp

قد يكون من الصعب التنقل بين ميزات التطبيق العديدة

تعلم استخدام المنصة ليس بديهيًا بما يكفي للمستخدمين لأول مرة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات شهرياً لكل مساحة عمل

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3,900 تقييم)

2. كتابيسونيك

عبر يكتبونك مثل Anyword، فإن Writesonic هو برنامج سهل الاستخدام منشئ محتوى الذكاء الاصطناعي الذي يساعد المسوِّقين وكتّاب المحتوى في صياغة منشورات وتعليقات وتعليقات ونسخ جذابة وملائمة لتحسين محركات البحث.

يولي Writesonic أهمية قصوى للدقة من خلال الاعتماد على الرسوم البيانية المعرفية من Google لإنتاج محتوى أكثر ملاءمة من حيث الدقة لحملاتك التسويقية. علاوة على ذلك، فهو يدمج أفضل ممارسات تحسين محركات البحث في منشوراتك لزيادة المشاركة والظهور.

Chatsonic، وهو روبوت الدردشة الآلي المفيد من Writesonic، يتيح لك إنشاء نصوص أو صور من خلال "التحدث" إلى الذكاء الاصطناعي باستخدام اللغة الطبيعية والأوامر الصوتية. 🤖

وأخيرًا، تساعدك ميزة تحميل المحتوى بالجملة على إنشاء أكثر من 1000 قطعة محتوى في وقت واحد، وهو أمر مريح للغاية إذا كان عليك إنتاج عدد كبير من النسخ خلال فترة قصيرة.

أفضل ميزات #### Writesonic

إنشاء المحتوى بما يصل إلى 24 لغة

مجموعة واسعة من عمليات التكامل

تحسين تحسين محركات البحث

إنشاء محتوى جماعي

وظيفة روبوت المحادثة لإنشاء المحتوى باستخدام مطالبات اللغة الطبيعية

تخصيص صوت العلامة التجارية

قيود الكتابة

منحنى تعليمي حاد للمستخدمين لأول مرة

اشتكى بعض المستخدمين من تسعير الكلمات لكل فاتورة

تسعير #### تسعير Writesonic

مجاني

فريق صغير : يبدأ من 13 دولارًا شهريًا

: يبدأ من 13 دولارًا شهريًا مستقل : تبدأ من 16 دولاراً في الشهر

: تبدأ من 16 دولاراً في الشهر مؤسسة: يبدأ من 500 دولار/شهرياً

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Writesonic

G2 : 4.8/5 (أكثر من 1800 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 1800 تقييم) Capterra: 4.8/5 (1,800+ تقييم)

3. لينجويكس

عبر لينجويكس Linguix عبارة عن مدقق نحوي وإملائي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعدك على تحسين جودة وأسلوب كتابتك في الوقت الفعلي. ويمكنك أيضاً استخدامه كمساعد في الكتابة لإنشاء محتوى تسويقي للترويج لعلامتك التجارية أو نشاطك التجاري.

تركّز الأداة بشكل كبير على تحرير النص مع ميزات مثل تحليل قابلية القراءة والتصحيحات الإملائية وتحسينات المفردات اللغوية وتحسينات الأسلوب. يساعد ذلك على إبقاء المحتوى الخاص بك خاليًا من الأخطاء مع الحفاظ على جاذبيته واتساقه مع القراء.

وعلاوة على ذلك، يوفر إعادة كتابة النص وإعادة صياغته بالإضافة إلى مدقق الانتحال. وبفضل التحليل المخصص، يمكنك تتبع تقدمك في الكتابة والتحسينات التي تجريها. 🤓

Linguix أفضل الميزات

تدقيقات واقتراحات نحوية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

تحليل الأداء للمحتوى الطويل

مكتبة سياقية مدمجة

اقتراحات النغمة مع مساعد الكتابة

مدقق الانتحال لضمان محتوى عالي الجودة

قيود Linguix

أبلغ بعض المستخدمين عن أخطاء

اقتراحات وتوصيات يمكن تحسينها

تسعير #### تسعير Linguix

مجاني

الأساسي: 4.5 دولار شهريًا 4.5 دولار شهريًا

4.5 دولار شهريًا 4.5 دولار شهريًا الشخصي الاحترافي: 6.7 دولار شهريًا

6.7 دولار شهريًا الشركات: 50 دولاراً شهرياً

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Linguix

G2 : 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.6/5 (90+ تقييم)

4. جاسبر

عبر جاسبر كان يُعرف سابقًا باسم Jarvis، يعد Jasper بديلاً رائعًا آخر لـ Anyword يساعدك على إنتاج محتوى تسويقي فريد من نوعه يصل إلى جميع النقاط الصحيحة مع جمهورك المستهدف. 🎯

يتفوق Jasper في محاكاة أسلوبك ونهجك في الكتابة والتكيف بسلاسة مع مختلف أصوات العلامات التجارية. وهو يفعل ذلك من خلال ميزة الذاكرة، التي تسمح لك بتدريب الأداة على فهم وإعادة إنتاج هوية علامتك التجارية في كل جزء من المحتوى الذي تنشئه عبر حملات وقنوات مختلفة.

بالإضافة إلى توليد المحتوى، يقدم Jasper تحليلات مفيدة، وخيار روبوت الدردشة الآلية، ومدقق الانتحال المدمج. ستجد أن قوالب جاسبر موفرة للوقت حقًا لأنها تقدم مطالبات معدة مسبقًا لإنشاء فئات محتوى محددة، مما يساعدك على تحقيق أقصى استفادة من الأداة.

أفضل ميزات Jasper

تكرار صوت العلامة التجارية عبر أنواع المحتوى وقنوات التسويق

يدعم أكثر من 25 لغة

أكثر من 50 قالب محتوى

التكامل مع التطبيقات الشائعة مثل محرري النصوص وأدوات تحسين محركات البحث

تخصيصات صوت العلامة التجارية

قيود جاسبر

قد تكون النتائج عامة بشكل مفرط مقارنة بأدوات مساعد الكتابة الأخرى التي تعمل بالذكاء الاصطناعي

اعتبره بعض المستخدمين باهظ الثمن

تسعير #### تسعير Jasper

المُنشئ: 39 دولارًا في الشهر

39 دولارًا في الشهر الفرق: 99 دولارًا/شهريًا

99 دولارًا/شهريًا الشركات: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات جاسبر

G2: 4.7/5 (1,200+ تقييم)

4.7/5 (1,200+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 1,800 تقييم)

5. كوبيسميث

عبر Copysmith Copysmith (تم تغيير علامتها التجارية مؤخرًا إلى Describely) هي أداة أنيقة مصممة لمساعدة الشركات التجارية الإلكترونية على زيادة تواجدها على الإنترنت وزيادة انتشار علامتها التجارية. تتيح لك هذه الأداة إنشاء أوصاف منتجات وإعلانات رقمية من الدرجة الأولى وملائمة لتحسين محركات البحث، أو ضبطها بدقة لتوليد أقصى قدر من الجذب بين العملاء المحتملين. 💯

تتجاوز الأداة مجرد إنشاء المحتوى البسيط لمساعدتك على تحسين قوائم منتجاتك من خلال اقتراح أفضل الكلمات الرئيسية لأي محتوى يتم إنتاجه بالذكاء الاصطناعي. كما أنها تدعم إنشاء المحتوى الشامل، وهو أمر مفيد للغاية للشركات أو الفرق التي تحتاج إلى إنتاج المئات من أوصاف المنتجات والتعليقات التوضيحية بشكل يومي.

أفضل ميزات Copysmith

مكتبة القوالب

إنشاء محتوى جماعي

البحث عن الكلمات الرئيسية وتحسينها

يتكامل مع أدوات التجارة الإلكترونية الشهيرة مثل Shopify وWooCommerce

قيود Copysmith

قد يكون من الصعب على المستخدمين الجدد استخدام أدوات مساعد الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

واجهة المستخدم غير مُحسَّنة للحصول على أفضل تجربة كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

تسعير كوبيسميث (ديسرايفلي)

مجاني

النواة 90 دولارًا في السنة

90 دولارًا في السنة مؤسسة: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Copysmith

G2: 4.3/5 (أكثر من 10 تقييمات)

4.3/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 20 تقييم)

6. بيبرتايب

عبر محتوى الفلفل Peppertype هي أداة متعددة الاستخدامات تسخّر الذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات على تقديم وإنشاء محتوى أصلي لأغراض التسويق.

من خلال واجهة تحرير النصوص، تتيح لك Peppertype التعاون بسلاسة والعمل على نسخ تسويقية في الوقت الفعلي. يمكنك أيضًا الحصول على اقتراحات بشأن القواعد النحوية والوضوح والتحقق من الانتحال للحفاظ على سهولة استيعاب المحتوى الخاص بك لجمهورك المستهدف.

والجدير بالذكر أن Peppertype يوفر ترجمة لغوية ويسمح للمستخدمين بإنشاء محتوى بأكثر من 30 لغة. كما يوفر أيضًا تحليلات تسويقية التي تساعدك على تحديد وقياس الأداء العام لحملات المحتوى الخاصة بك.

Peppertype أفضل الميزات

إنشاء نص بالذكاء الاصطناعي وتحريره في مستندات Pepper Docs

دعم متعدد اللغات

مساعد الكتابة لتحسين محركات البحث

مدقق الانتحال

التحليلات

قيود نوع بيبرتايب

قد لا يعمل بشكل جيد مع المحتوى الطويل

قد تكون واجهة المستخدم مربكة

أسعار Peppertype

مبتدئ : 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الفريق : 165 دولارًا شهريًا (خمسة مستخدمين)

: 165 دولارًا شهريًا (خمسة مستخدمين) المؤسسة: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات بيبرتايب

منتج هانت: 3.7/5 (أكثر من 300 تقييم)

3.7/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم)

7. ProWritingAid

عبر ProWritingAid ProWritingAid هي أداة تحرير وكتابة قوية عبر الإنترنت تقدم مجموعة من التدقيقات والاقتراحات النحوية لتحسين تدفق واتساق كتاباتك. تسمح لك إمكانيات الذكاء الاصطناعي الخاصة به بتحرير أو إعادة كتابة أو استئناف جزء من المحتوى باستخدام أسلوب ونبرة صوت محددة.

توفر تقارير الكتابة الخاصة بالأداة تحليلاً مفصلاً للمحتوى المكتوب الخاص بك وتحدد مجالات التحسين. يمكنك أن تتوقع نصائح مفيدة بناءً على ما إذا كنت تعمل في الكتابة الإبداعية أو التجارية أو الأكاديمية. ✍️

ProWritingAid أفضل الميزات

التدقيق النحوي والإملائي

عمليات تحرير وإعادة كتابة النصوص المدعومة بالذكاء الاصطناعي

يتكامل مع برامج تحرير النصوص الشائعة

كتابة التقارير مع نصائح مفيدة

إعدادات قابلة للتخصيص لأسلوب الكتابة والنبرة والتفضيلات الفردية

قيود ProWritingAid

قد يكون استخدام الميزات مربكًا للمستخدمين الجدد

غير محسّن لمحرّر مستندات Google

تسعير ProWritingAid

مجاني

قسط : 5 دولارات شهرياً

: 5 دولارات شهرياً المحترف المميز: 6 دولارات شهريًا

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات ProWritingAid Pro00

G2: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم)

8. Copy.ai

عبر Copy.ai Copy.ai هو مساعد كتابة سهل الاستخدام يستخدم قوى الذكاء الاصطناعي الخارقة لإنتاج فئات مختلفة من المحتوى التسويقي عالي الجودة، سواء كانت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أو إعلانات أو مقالات مدونة أو وصفاً للمنتجات. ويمكنه أيضًا أن يريحك من مهام أخرى مملة إلى حد ما، مثل تحديد المساحات الفارغة وإزالتها وابتكار أفكار جديدة للمحتوى.

تعمل Infobase على Copy.ai كمستودع مركزي للمعلومات، حيث تخزن كل شيء بدءًا من إرشادات العلامة التجارية إلى أوصاف الخدمة. تساعد هذه الثروة المعرفية الأداة على توفير محتوى واقعي ووثيق الصلة بالسياق يتماشى مع صورة علامتك التجارية وهدفها.

باستخدام Copy.ai، يمكنك حفظ المطالبات الكتابية المستخدمة بشكل متكرر وإعادة استخدامها لإنشاء محتوى دون عناء. علاوة على ذلك، تتيح لك الأداة إنشاء تدفقات عمل ضمن جهودك التسويقية، مما يتيح لك العمل بشكل أسرع وتحقيق الأهداف بسهولة أكبر. 🏁

Copy.ai أفضل الميزات

مطالبات المحتوى المخصص

التكامل مع أدوات المبيعات والتواصل

توليد الصور والفيديو

قاعدة معرفية من الموارد لإنشاء محتوى ذي صلة

قيود Copy.ai

قد يبدو المحتوى الذي تم إنشاؤه غير طبيعي

غير مناسب للمحتوى الطويل

تسعير Copy.ai

مجاناً

محترف : 36 دولارًا شهريًا

: 36 دولارًا شهريًا فريق : 186 دولارًا/شهرًا

: 186 دولارًا/شهرًا نمو : 1,000 دولار/شهر

: 1,000 دولار/شهر المعدل: 3,000 دولار/شهرياً

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

Copy.ai التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 170 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 170 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

9. ريتر

عبر ريتر يمكن لـ Rytr إنشاء أي شيء بدءًا من رسائل البريد الإلكتروني الترويجية إلى التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي ونسخ الإعلانات بشكل أسرع مما تستغرقه أنت في كتابة التعليمات! كل ما عليك فعله هو اختيار حالة استخدام (مدونة، منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، بريد إلكتروني إعلاني)، وتقديم بعض السياق والتفاصيل في مطالبتك، وشاهد كيف يستحضر Rytr محتوى مقنعًا في غمضة عين. 👁️

بفضل دعمه لأكثر من 30 لغة وتكامله السلس مع سير عملك، يجعل Rytr من السهل إنتاج محتوى عالي الجودة عبر جميع قنواتك التسويقية. بالإضافة إلى ميزاته الأساسية، يطبّق Rytr تقنيات تحسين محركات البحث مثل تحسين الكلمات الرئيسية لمساعدة المحتوى الخاص بك على الحصول على ترتيب أعلى في نتائج محرك البحث.

أفضل ميزات Rytr

أكثر من 40 قالب وأكثر من 20 خيارًا صوتيًا لإنشاء محتوى مخصص

أكثر من 30 لغة مدعومة

ميزات تحسين محركات البحث مثل محلل SERP ومُنشئ الكلمات الرئيسية

التدقيق النحوي والإملائي

قيود ريتر

منحنى تعليمي حاد للمستخدمين الجدد

قد يجد المستخدمون الواجهة غير بديهية

تسعير #### تسعير Rytr

مجاني

التوفير : 9 دولارات شهريًا

: 9 دولارات شهريًا غير محدود: 25$/شهرياً

تقييمات ومراجعات رايتر

G2: 4.7/5 (أكثر من 700 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 15 تقييم)

10. مبسط

عبر: مبسط تبسيط هو أداة بسيطة كما يبدو. 🌻

إنه بديل مجاني (في الغالب) مجاني لـ Anyword يوفر مساعدة في الكتابة التوليدية لمبادراتك التسويقية.

تتيح لك أداة AI Copywriter سهلة الاستخدام إنشاء نماذج محتوى متنوعة مناسبة لجميع قنوات التسويق وأغراضه. ما عليك سوى إنشاء مستند في محرر Simplified، وتسميته، ثم مطالبة الأداة بأمر مباشر.

يمكنك أيضًا الرجوع إلى بعض من قوالب الذكاء الاصطناعي العديدة في الأداة لتبسيط عملية إنشاء المحتوى وإنشاء مدونات أو رسائل بريد إلكتروني أو منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي مصممة بشكل مثالي لجمهورك.

أبسط #### أفضل الميزات

قوالب محتوى الذكاء الاصطناعي

تدعم المحتوى الطويل مثل الكتب الإلكترونية

دعم متعدد اللغات

إنشاء محتوى فيديو وتحريره

معيد كتابة النسخ بالذكاء الاصطناعي

القيود المبسطة

قد يكون التنقل في بعض الميزات مربكاً

التوفر المحدود للقوالب

تسعير مبسط (كاتب الذكاء الاصطناعي)

مجاني

محترف 12 دولارًا شهريًا (فواتير سنوية)

التقييمات والمراجعات المبسطة

G2: 4.6/5 (أكثر من 2900 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 2900 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 200 تقييم)

ارتقِ بمحتواك مع أفضل بديل لـ Anyword: ClickUp!

يمكن لكل أداة في قائمتنا أن تكون بديلاً جديرًا بـ Anyword، وقادرًا على تصميم المحتوى وإنشائه وتنقيحه لجعل علامتك التجارية تتألق وتحويل العملاء المحتملين إلى عملاء مخلصين.

ولكن ClickUp لا يتوقف عند هذا الحد. فهو يتجاوز مجرد مساعد الذكاء الاصطناعي العادي لمساعدتك على إدارة كل جانب من جوانب حملاتك التسويقية من العصف الذهني الأولي إلى التنفيذ الناجح.

لذا، إذا كنت مستعدًا لتفعيل حملاتك التسويقية جهودك التسويقية باستخدام الذكاء الاصطناعي , الأتمتة وثروة من القوالب الجاهزة قم بالتسجيل في حساب ClickUp مجاني وشاهد أداءه أثناء العمل! 🔥