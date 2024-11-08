أفضل 15 كاتب مدونة للذكاء الاصطناعي لتجربتها في 2025

هل سئمت من كتّاب الذكاء الاصطناعي الذين ينتجون نفس المحتوى الآلي القديم؟

لستَ الوحيد الذي يغمض عينيه عن عبارات مثل "في عالم رقمي سريع الإيقاع" عند البحث عن كاتب مدونة يعمل بالذكاء الاصطناعي، فأنت لا تريد كاتبًا لا يناسب تحسين محركات البحث فحسب، بل يناسب أيضًا صوت علامتك التجارية.

أتفهم ذلك - لقد جربت بنفسي عددًا لا يحصى من أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي.

جميعها تعدك بنتائج كبيرة ولكنها تتركك مع نص عام لا حياة فيه. أنت تستحق كاتب مدونة يعمل بالذكاء الاصطناعي أكثر ذكاءً من ذلك - كاتب يفهم جمهورك حقًا، ويُنشئ محتوى مدونة عالي الجودة، ويتواصل مع القراء.

في هذه القائمة التي تضم أفضل 15 أداة لكتابة المدونة بالذكاء الاصطناعي، ستكتشف خيارات تضفي طابعًا شخصيًا وإبداعيًا وفعّالًا على عملية كتابة مدونتك. يمكن أن تساعدك هذه الاختيارات في إنشاء محتوى من إنشاء الذكاء الاصطناعي يقدم قيمة حقيقية، بدءًا من المسودة الأولى إلى منشور مدونة مصقول وجاهز لتحسين محركات البحث.

لنبدأ!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في كاتب مدونة الذكاء الاصطناعي؟

عند اختيار أدوات كتابة الذكاء الاصطناعي ضع هذه النقاط الرئيسية في الاعتبار. اختر واحدة 👇

يولد مخططات تفصيلية

في بعض الأحيان، كل ما تحتاجه هو نقطة بداية قوية. ابحث عن الأدوات التي تقوم بسرعة إنشاء مخططات واضحة ومنظمة مع النقاط الرئيسية والعناوين الفرعية في تدفق منطقي.

يحافظ على صوت متسق للعلامة التجارية

الاتساق هو ما يجذب القراء. اختر كاتبًا من الذكاء الاصطناعي يفهم أسلوبك، سواء كان بارعًا أو احترافيًا، بحيث يبدو المحتوى الخاص بك دائمًا متسقًا مع العلامة التجارية.

ينشئ محتوى جذابًا عالي الجودة

إن أدوات إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي التي تختارها يجب أن تنتج محتوى عالي الجودة وملائم. ابحث عن كاتب ذكاء اصطناعي يكتب جملًا مترابطة، ويستخدم إحصائيات ذات صلة لدعم الادعاءات، ويحسن عناوين المحتوى.

يدمج تحسين محركات البحث

يجب أن يكون كاتب مدونة الذكاء الاصطناعي الجيد متوافقًا مع تحسين محركات البحث، مع خيارات لدمج الكلمات الرئيسية والبيانات الوصفية. وهذا يضمن لك تصنيف المحتوى الخاص بك بشكل أفضل والوصول إلى الجمهور المناسب.

والآن بعد أن عرفت ما الذي يجب أن تبحث عنه، حان الوقت للاختيار من بين أفضل مساعدي الكتابة بالذكاء الاصطناعي الموجودين.

أفضل 15 كاتب مدونة بالذكاء الاصطناعي للاستخدام هذا العام

دعنا نستكشف بعضًا من أفضل كُتّاب المدونات بالذكاء الاصطناعي لمساعدتك في التغلب على مشكلة الكتابة بشكل دائم:

1. ClickUp (الأفضل لإنشاء محتوى مدعوم بالذكاء الاصطناعي وإدارة المستندات)

استخدم ClickUp Brain لإنشاء محتوى شبيه بالبشر من خلال إعطاء تفاصيل عن موضوع المدونة والجمهور المستهدف ونبرة الصوت ClickUp هي منصة شاملة لإنشاء المحتوى وإدارته تقوم بكل شيء. فهي تتيح لك تخطيط وتنظيم وتوثيق وكتابة وتحرير وتتبع كل خطوة من خطوات عملية كتابة المدونة. بدءًا من العصف الذهني وحتى اللمسات النهائية، فهي تجعل إنشاء المحتوى وإدارة المشروع أمرًا بسيطًا وتجمع كل ذلك في مكان واحد.

ولجعل إدارة المدونة أكثر سهولة، يقدم ClickUp العديد من القوالب المعدة مسبقًا، مثل قالب إدارة مدونة ClickUp .

قالب مخطط جانت البياني لإدارة المدونة ClickUp

يمكنني استخدامه لتنظيم تقويم المحتوى الخاص بي، وإدارة أفكار المنشورات، وتتبع جداول النشر - مع حقول قابلة للتخصيص لتحديثات الحالة وتواريخ الاستحقاق ومهام الفريق.

للتعمق أكثر في استراتيجية المحتوى، يمكنك استكشاف ما يلي قالب مخطط المدونة الخاص ب ClickUp . من العصف الذهني المبكر إلى التعديلات النهائية، يرسم هذا القالب رحلة المحتوى بالكامل في مكان واحد لتتبع أفضل.

قالب مخطط المدونة الخاص ب ClickUp

بالإضافة إلى ذلك, ClickUp Brain مساعد الكتابة المدمج المدعوم بالذكاء الاصطناعي في ClickUp، يجعل إنشاء المدونة أمرًا سهلاً للغاية.

أدخِل موضوعك وجمهورك ونبرة صوتك في موجه دماغك. اجلس وشاهده وهو يولد الأفكار والعبارات وحتى منشورات المدونة الكاملة التي تتناسب مع أسلوبك.

بعض أهم ميزات ClickUp Brain تشمل:

التدقيق الإملائي المدمج: حافظ على تركيزك في الكتابة دون القلق بشأن الأخطاء المطبعية

حافظ على تركيزك في الكتابة دون القلق بشأن الأخطاء المطبعية إنشاء جدول: تنظيم البيانات أو مقارنة المعلومات بسلاسة في منشورات مدونتك

تنظيم البيانات أو مقارنة المعلومات بسلاسة في منشورات مدونتك التفريغ التلقائي: نسخ الاجتماعات والمقابلات على وتيرتك

نسخ الاجتماعات والمقابلات على وتيرتك الردود السريعة للذكاء الاصطناعي: الرد بسرعة على الملاحظات أو الأسئلة

💡 نصيحة احترافية: استخدم تتبع الوقت الخاص بـ ClickUp و عرض عبء العمل معًا لإدارة إنتاجية فريقك أثناء إنشاء المحتوى. يتيح لك تتبع الوقت معرفة الوقت المستغرق في كل مهمة، بينما تساعدك طريقة عرض عبء العمل على موازنة المهام حتى لا يتم تحميل أي شخص فوق طاقته.

ما هو أكثر من ذلك؟ استخدام مستندات ClickUp لمزيد من الصياغة والتعديل والتنظيم لمشاركات مدونتك مع فريقك. باستخدام المستندات، يمكنني

تحرير المحتوى مع أعضاء الفريق، والتعليق، ووضع العلامات، وتعيين المهام داخل المنصة

تنظيم المستندات والبحث عنها وتصفيتها بسهولة

استخدام الجداول واللافتات والفواصل وأوامر تخفيض السعر للحصول على مستندات منظمة وجذابة بصريًا

كتابة المحتوى، دون تشتيت الانتباه، مع التركيز على سطر أو فقرة واحدة في كل مرة

تبسيط التوثيق وإدارة المشاريع باستخدام مستندات ClickUp Docs

أفضل ميزات ClickUp ClickUp

إنشاء وتعيين المهام لكل مرحلة من مراحل كتابة المدونة لضمان الوفاء بالمواعيد النهائية باستخدام مهام ClickUp استخدم عرض تقويم ClickUp لتخطيط دورة حياة المحتوى الخاص بك وتصور الجدول الزمني للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي

التكامل مع أدوات مثل Google Drive و Slack لتبسيط سير عملك

استخدم أتمتة ClickUp لأتمتة المهام المتكررة، مثل تعيين المسودات للمحررين ومصممي الجرافيك

إنشاء قاعدة بيانات للمحتوى لإعادة استخدام أجزاء المحتوى المهمة بسهولة

قم بتحليل مقاييس أداء المدونة لتحسين استراتيجية المحتوى الخاص بك والتركيز على ما ينجح باستخدام لوحات معلومات ClickUp قيود ClickUp

قد يجد المستخدمون الجدد صعوبة في التنقل بين هذه الميزات والتخصيصات الواسعة النطاق

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

اتصل بنا لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. Copy.ai (الأفضل لإنشاء نسخ تسويقية)

عبر Copy.ai Copy.ai هو مساعد للكتابة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يعمل على إنشاء المحتوى بسرعة وفعالية. بفضل إنشاء منشورات المدونات الطويلة والقوالب المدمجة، فهو أداة متعددة الاستخدامات لإنشاء أفكار المدونات ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها. إنه الحل الأمثل لأولئك الذين يتطلعون إلى تبسيط سير العمل دون فقدان الجودة.

أفضل ميزات #### Copy.ai

إنشاء محتوى بأكثر من 25 لغة لجهود التسويق متعدد اللغات

ترجمة المحتوى وتكييفه مع الثقافات والأسواق المختلفة

قيود Copy.ai

أبلغ المستخدمون عن مخاوف من الانتحال لأنه يسحب المحتوى مباشرةً من صفحات ويب معينة

بعض الميزات المدرجة على الموقع الإلكتروني غير متوفرة في المنتج

تسعير Copy.ai

مجاني للأبد

المبتدئ: 49 دولارًا في الشهر

49 دولارًا في الشهر متقدم: 249 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

249 دولارًا أمريكيًا/شهريًا المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

Copy.ai التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (180+ تقييم)

4.7/5 (180+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 60 تقييم)

اقرأ المزيد: قوالب تقويم محتوى الوسائط الاجتماعية المجانية في Excel وجداول البيانات

3. جاسبر (أفضل كاتب مدونة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى طويل)

عبر Jasper.ai Jasper هي أداة شائعة للذكاء الاصطناعي لتبادل الأفكار حول المحتوى، وتحرير المستندات، والقوالب، وتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي. باستخدامها، يمكن للمسوّقين إنشاء مهام سير عمل وتطبيقات ذكاء اصطناعي مخصصة تضاعف الإبداع في مختلف أنواع المحتوى. بالإضافة إلى أنه يدعم مساعد ذكاء اصطناعي قائم على الدردشة ومدرَّب على التسويق يساعد في تحرير المحتوى بسرعة.

جاسبر أفضل الميزات

تعزيز أداء مُحسّنات محرّكات البحث باستخدام تكامل Surfer SEO

إنشاء صور مرئية فريدة باستخدام Jasper Art

قيود جاسبر

قد تتطلب بعض الأخطاء الوقائعية العرضية تعديلات يدوية

يفتقر إلى خيارات التخصيص لنوع المحتوى وطوله وهيكله

تسعير #### تسعير جاسبر

المؤسس: 39 دولارًا شهريًا لكل مقعد

39 دولارًا شهريًا لكل مقعد المحترف: 59 دولارًا شهريًا لكل مقعد

59 دولارًا شهريًا لكل مقعد الشركة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات جاسبر

G2: 4.7/5 (أكثر من 1200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1200 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 1800 تقييم)

4. سيرفر (الأفضل لتحسين المحتوى لتحسين محركات البحث)

عبر راكب الأمواج يجعل Surfer كتابة محتوى ملائم لتحسين محركات البحث أمرًا سهلاً من خلال تحليل الصفحات الأعلى تصنيفًا وإعطائك نصائح واضحة مدعومة بالبيانات. استخدام الذكاء الاصطناعي في تسويق المحتوى فهو يقترح كلمات مفتاحية وأفكارًا لمقالات المدونة، ويساعدك على تنظيم المحتوى الخاص بك، بل ويخبرك إذا كانت كتابتك معقدة للغاية. بالإضافة إلى ذلك، يقدم توصيات مفصلة للتحسين، بما في ذلك اقتراحات للعناوين والأوصاف التعريفية والروابط الداخلية.

سيرفر أفضل الميزات

تبسيط تكامل الكلمات المفتاحية مع توصيات الفهرسة الدلالية الكامنة (LSI) للكلمات المفتاحية المرتبطة بالكلمة المفتاحية الأساسية

تحديد فرص إضافة الروابط الداخلية والخارجية ذات الصلة

قيود سيرفر

في بعض الأحيان، يقترح مصطلحات لا تتماشى مع أدلة أنماط محددة

تسعير #### سيرفر

أساسي: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا السعر: 219 دولارًا في الشهر

219 دولارًا في الشهر المؤسسات: مخصص

سيرفر التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 400 تقييم)

5. Writesonic (الأفضل لإنشاء نسخ الإعلانات والصفحات المقصودة)

عبر يكتبونك Writesonic عبارة عن منصة كتابة تعمل بالذكاء الاصطناعي تعمل على تبسيط عملية إنشاء المحتوى للمسوقين والكتاب المستقلين والفرق على حد سواء. وبفضل ميزات تحسين محركات البحث المدمجة وأكثر من 80 قالبًا، فهي تغطي مجموعة واسعة من احتياجات المحتوى، من منشورات المدونة إلى الصفحات المقصودة. ولكن إذا كنت تريد كاتب مدونة متخصص، فانتقل إلى بعض بدائل Writesonic لعمق أفضل.

أفضل ميزات Writesonic

الوصول إلى البحث على الويب في الوقت الفعلي والتفاعل مع ملفات PDF والصور

احصل على تعليقات صوتية شبيهة بالبشر للمحتوى الخاص بك داخل المنصة

قيود Writesonic

أبلغ بعض المستخدمين عن مشاكل في إدارة الاشتراكات في Writesonic، بما في ذلك تخفيض الحسابات مدى الحياة دون إشعار مسبق

تسعير Writesonic

مجاني للأبد

قياسي: 79 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

79 دولارًا أمريكيًا/شهريًا المحترف: 199 دولارًا شهريًا

199 دولارًا شهريًا متقدم: 399 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات برنامج Writesonic

G2: 4.7/5 (أكثر من 1900 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1900 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 2000 تقييم)

6. ChatGPT (الأفضل للمحتوى التحادثي والكتابة التفاعلية)

عبر ChatGPT ChatGPT هو مساعد للكتابة بالذكاء الاصطناعي تم تطويره بواسطة OpenAI وهو مصمم لجعل إنشاء المحتوى سريعًا وجذابًا وقابلًا للتخصيص. يستخدم التعلّم العميق، وتحديداً الشبكات العصبية المحوّلة، لتحليل النص وإنشاء الردود بناءً على الأنماط المستفادة من بيانات التدريب. إن تعدد استخداماته في الأسلوب والأسلوب يجعله مثاليًا لإنشاء مدونات ملائمة لتحسين محركات البحث، ومحتوى الوسائط الاجتماعية، والمقالات الطويلة.

ChatGPT أفضل الميزات

بالإضافة إلى المعلومات الواقعية، يمكنك إنشاء تنسيقات نصية إبداعية مثل القصائد أو النصوص أو كلمات الأغاني

قيود ChatGPT

في المحادثات الطويلة، قد يفقد السياق في بعض الأحيان، مما يتسبب في التكرار أو الارتباك

تسعير ChatGPT

مجاني للأبد

بالإضافة إلى: 20 دولاراً في الشهر

20 دولاراً في الشهر الفريق: 30 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً

30 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً المؤسسات: اتصل بالمبيعات

الدردشةGPT التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 600 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 600 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 60 تقييم)

تعلم المزيد: أفضل برامج وكالة تحسين محركات البحث لتوسيع نطاق حركة المرور العضوية الخاصة بك

7. الكاتب (الأفضل للمحتوى المتسق والمتوافق مع العلامة التجارية)

عبر كاتب Writer عبارة عن منشئ منشورات مدونة يعمل بالذكاء الاصطناعي مصمم لجعل إنشاء المحتوى وتحليل البيانات وأتمتة سير العمل أسهل للفرق. وهو معروف بتركيزه على المؤسسات، ويتيح إنشاء محتوى عالي الجودة مع اتساق العلامة التجارية. كواحد من أفضل أدوات التدوين ، كما أنها تفرض إرشادات العلامة التجارية والقانونية والشمولية لمواءمة المحتوى مع المعايير التنظيمية.

الكاتب #### أفضل الميزات

استخدام نموذج لغة بالميرا المصمم خصيصًا لتلبية احتياجات المؤسسة، مما يضمن ملاءمته في سياقات العمل

نشر تطبيقات ذكاء اصطناعي مخصصة لمهام مثل المساعدة الرقمية وإنشاء المحتوى والتلخيص

قيود #### قيود الكاتب

يفتقر إلى خيارات لتحديد أولويات نقاط المخطط التفصيلي، مما يجعل من الصعب على المستخدمين تحديد الأقسام التي يجب توسيعها أو إبقائها موجزة

تسعير #### الكاتب

مجاني للأبد

الفريق: 18 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا

18 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات الكاتب

G2: 4.4/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

8. Frase (الأفضل لتحسين المحتوى والبحث)

عبر فراس يعمل Frase على تبسيط عملية كتابة المدونة من خلال الجمع بين البحث والتلخيص وإنشاء المحتوى. فهو يحلل أفضل نتائج البحث ليمنحك أفكارًا لمحتوى مدونة عالية الجودة وملائمة لتحسين محركات البحث. بمجرد أن يصبح المخطط التفصيلي جاهزًا، يقوم بصياغة المحتوى بناءً على أحدث الأبحاث. يوفر المحرر المدمج أيضًا نصائح حول تحسين محركات البحث، مما يضمن لك إنتاج محتوى يتم تصنيفه.

Frase أفضل الميزات

إنشاء الخطوط العريضة باستخدام عناوين المنافسين واقتراحات الذكاء الاصطناعي

تحسين سهولة القراءة وتحسين محركات البحث واستخدام الكلمات المفتاحية أثناء الكتابة

قيود Frase

يختار أحيانًا كلمات رئيسية غير ذات صلة، مما يجعل من الصعب الوصول إلى التحسين الكامل

تسعير #### Frase

مجاني للأبد

فرد: 15 دولارًا شهريًا

15 دولارًا شهريًا أساسي: 45 دولارًا أمريكيًا في الشهر

45 دولارًا أمريكيًا في الشهر الفريق: 115 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

Frase التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 300 تقييم)

9. Rytr (أفضل كاتب مدونة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى سريع وبأسعار معقولة)

عبر ريتر Rytr هي أداة كتابة تعمل بالذكاء الاصطناعي تنشئ كل شيء بدءًا من منشورات المدونة وحتى التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي. وباعتباره كاتب مدونة يعمل بالذكاء الاصطناعي، فإنه يأتي مع أكثر من 40 نموذجًا لأي نوع من أنواع المحتوى - سواء كنت بحاجة إلى خطوط عريضة للمدونة أو أوصاف المنتجات أو تعليقات جذابة. بالإضافة إلى ذلك، تقدم Rytr ميزة نغمة الصوت المخصصة التي تحاكي أنماط الكتابة الخاصة بالمستخدم بناءً على الأمثلة المقدمة.

أفضل ميزات Rytr

اختر من بين أكثر من 20 نغمة فريدة من نوعها، مثل الودية والرسمية والحازمة

إنشاء محتوى بأكثر من 30 لغة للجمهور العالمي

قيود Rytr

أبلغ المستخدمون أن Rytr لديه ميزات تحرير نصية محدودة

يحد من طول النص الذي يتم إنشاؤه في كل جلسة

تسعير #### تسعير Rytr

مجاني للأبد

غير محدود: 7.50 دولار/شهريًا

7.50 دولار/شهريًا القسط: 24.16 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات رايتر

G2: 4.7/5 (أكثر من 800 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: لا توجد تقييمات كافية

10. أي كلمة (الأفضل للمحتوى الذي يعتمد على الأداء)

عبر أي كلمة Anyword هي أداة كتابة تعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة لإنشاء محتوى تسويقي عالي التأثير يحفز المشاركة. تم تصميمها مع وضع المسوّقين في الاعتبار، فهي تجمع بين ميزات قوية، مثل ميزة "ذكاء النسخ" (Copy Intelligence)، للتأكد من أن كل جزء من المحتوى يتواصل مع جمهورك المستهدف. على سبيل المثال، تتنبأ Anyword بكيفية أداء كل إصدار من المحتوى الخاص بك، مما يتيح لك اختيار الخيار الذي من المرجح أن يحصل على نقرات.

أفضل ميزات Anyword

تحليل النسخ الحالية واقتراح تعديلات لتحسين التفاعل على أجزاء المحتوى

الوصول إلى الذكاء الاصطناعي الخاص ب Anyword مباشرةً من داخل المتصفح من خلال امتداد كروم

قيود Anyword

ينتج أحيانًا محتوى خارج الموضوع، مما يتطلب من المستخدمين تعديل المطالبات للتأكد من دقتها

حد الكلمات المدمج يجعل من الصعب استخدام الأداة لإنشاء محتوى طويل

تسعير أداة Anyword

البداية: 49 دولارًا شهريًا

49 دولارًا شهريًا المدفوعة بالبيانات: 99 دولارًا شهريًا

99 دولارًا شهريًا الشركات: 499 دولارًا شهريًا

499 دولارًا شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Anyword.ai:####

G2: 4.8/5 (أكثر من 1200 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 1200 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 300 تقييم)

11. صياغة المقالات (الأفضل للمحتوى المجمّع الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي)

عبر صياغة المادة يُعدّ "صياغة المقالات" كاتب مقالات بالذكاء الاصطناعي مصمم لإنشاء محتوى طويل بأقل جهد ممكن، فهو ينشئ مقالات تزيد عن 1500 كلمة مع بنية مناسبة وعناوين فرعية ذات صلة. وهو مثالي للمشاريع الكبيرة، حيث ينتج مقالات متعددة في وقت واحد لتوفير الوقت. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يستخدم نماذج ذكاء اصطناعي مشابهة لتلك التي تستخدمها جوجل، مما يؤدي إلى إنشاء محتوى مُحسَّن للغاية لصفحات SERPs.

أفضل الميزات #### صياغة المقالات

تصفح الويب بحثًا عن مصطلحات البحث ذات الصلة باستخدام قدرات بحث مدمجة

الوصول إلى كاشف محتوى الذكاء الاصطناعي ومُنشئ المحتوى داخل المنصة

قيود "صياغة المقالات

تنتج من حين لآخر محتوى به أخطاء إملائية ونحوية

جودة المحتوى غير الإنجليزي أقل بشكل ملحوظ، ويرجع ذلك على الأرجح إلى الترجمة المزدوجة

تسعير موقع "صياغة المقالات

الأساسي: 13 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

13 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الأعمال: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات صياغة المقالات

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

12. ContentShake AI (الأفضل لإنشاء محتوى مُحسّن لتحسين محركات البحث)

عبر اهتزاز المحتوى ContentShake هي أداة بديهية لكتابة المدونات بالذكاء الاصطناعي مصممة لتبسيط عملية إنشاء المحتوى للمسوقين والمدونين. وهي مدمجة مع SEMrush، وتوفر لك رؤى الكلمات الرئيسية في الوقت الفعلي واقتراحات المحتوى المصممة خصيصًا للوصول إلى جمهورك المستهدف.

بالإضافة إلى ذلك، هذه أداة تحسين محركات البحث بالذكاء الاصطناعي تصنّف نسختك استنادًا إلى مدى تحسينها وتبسّط سير العمل من خلال مساعدتك في كتابة المحتوى وتحسينه وحتى إعادة توظيفه لمنصات متعددة.

أفضل ميزات ContentShake

استخدام بيانات SEMRush الشاملة لتحسين محركات البحث لإنشاء محتوى مُحسَّن

إنشاء محتوى بسبع لغات

قيود ContentShake

شعر بعض المستخدمين أن الأداة أنتجت محتوى عامًا يحتاج إلى تحرير مكثف لجعله متميزًا

تسعير ContentShake

المحترف: 139.95 دولارًا في الشهر

139.95 دولارًا في الشهر المحترف: 249.95 دولارًا في الشهر

249.95 دولارًا في الشهر المؤسسات: تبدأ من 5000 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات ContentShake

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

13. Wordtune (الأفضل لإعادة كتابة المحتوى الحالي)

عبر ضبط الكلمات Wordtune هو كاتب يعمل بالذكاء الاصطناعي يعيد صياغة الجمل للتأكد من أنها تبدو صحيحة - سواء كنت تريدها أن تكون غير رسمية أو أكثر احترافية. من عمليات إعادة الكتابة البسيطة إلى التعديلات المتقدمة على النص، فهو يساعد الكتّاب والطلاب والمحترفين على التعبير عن أنفسهم بوضوح وثقة. علاوة على ذلك، يلتقط Wordtune من حيث توقفت، مما يساعد في التغلب على عائق الكتابة.

أفضل ميزات Wordtune

استخدم ترجمة ذكية بالذكاء الاصطناعي لتبدو وكأنك متحدث أصلي للغة الإنجليزية

وسّع مفرداتك اللغوية باستخدام مرادفات دقيقة

قيود Wordtune

يركّز بشكل أساسي على إعادة الكتابة ويفتقر إلى إنشاء محتوى طويل

تسعير Wordtune

مجاني للأبد

متقدم: 6.99 دولار/شهرياً

6.99 دولار/شهرياً غير محدود: 9.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

9.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الشركات: تسعير مخصص

Wordtune التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 70 تقييم)

14. Grammarly (الأفضل للتدقيق النحوي وتحسين الكتابة)

عبر جرامارلي Grammarly هو مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي الذي يلتقط الأخطاء الخطيرة التي قد تضر بصورة علامتك التجارية. وباعتباره مدقق نحوي بالذكاء الاصطناعي ، فهو يستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لإكمال إعادة كتابة الجمل، وهو أمر مفيد بشكل خاص للوضوح والطلاقة. علاوة على ذلك، تأتي الخطط المميزة مع مدقق الانتحال للحفاظ على المحتوى الأصلي.

أفضل ميزات Grammarly Grammarly

الحصول على اقتراحات مخصصة بناءً على كتابتك ومن سيقرأها

قيود Grammarly

يمكن أن يقترح أحيانًا تغييرات تغير نبرة الكتابة أو أسلوبها بطرق تجعلها تبدو أقل شخصية أو إبداعية

تسعير جرامارلي

مجاني للأبد

المحترف: 12 دولار/مستخدم/شهريًا

12 دولار/مستخدم/شهريًا المؤسسات: اتصل بالمبيعات

تقييمات ومراجعات Grammarly Grammarly

G2: 4.7/5 (أكثر من 8000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 7000 تقييم)

اقرأ أيضًا: أفضل 10 بدائل ومنافسين ل Grammarly (مجاني ومدفوع)

15. Sudowrite (الأفضل للمساعدة في الكتابة الإبداعية)

عبر سودورايت Sudowrite هي أداة كتابة تعمل بالذكاء الاصطناعي للعقول المبدعة، خاصةً كُتّاب الروايات الذين يتطلعون إلى اختراق حاجز الكتابة وتوليد محتوى عالي الجودة. مع ميزات مثل Describe، يمكنها تحويل مشهد أساسي إلى تجربة غنية وحسية، بينما تساعد Write في الحفاظ على التدفق من خلال توليد 300 كلمة تالية بأسلوبك. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على مدقق انتحال مدمج لمراجعة مسودات المحتوى للتأكد من أصالته.

Sudowrite أفضل الميزات

استخدم الكتاب المقدسالقصصي_ لتنظيم الفصول

الوصول إلى أدوات مثل Canvas لتصور الحبكات والشخصيات

قيود Sudowrite

مصمم في المقام الأول للكتابة الإبداعية، مما يجعله أقل ملاءمة لكتابة المدونات

تسعير Sudowrite

للهواة والطلاب: 10 دولارات شهرياً

10 دولارات شهرياً محترف: 22 دولارًا في الشهر

22 دولارًا في الشهر كحد أقصى: 44 دولارًا أمريكيًا في الشهر

Sudowrite التقييمات والمراجعات

G2: ليست تقييمات كافية

ليست تقييمات كافية Capterra: لا توجد مراجعات كافية

اكتب المدونات التي تصنف مع ClickUp Brain

عند اختيار كاتب مدونة بالذكاء الاصطناعي، ابحث عن كاتب يقوم بأكثر من إعادة صياغة المحتوى. أنت بحاجة إلى أداة تفهم موضوعك وجمهورك ويمكنها توليد أفكار جديدة ومبتكرة ومميزة. يفي ClickUp Brain بهذا الأمر من خلال إنتاج محتوى عالي الجودة يشبه المحتوى البشري الذي يتناسب مع القراء.

لكن ClickUp هو أكثر من مجرد أداة للكتابة بالذكاء الاصطناعي. إنها منصة شاملة لإدارة المشاريع تدعم عملية إنشاء المحتوى بالكامل. بدءاً من العصف الذهني والتخطيط إلى الصياغة والتحرير، تعمل ClickUp على تبسيط كل جانب من جوانب سير عملك. اشترك في ClickUp مجاناً اليوم!