Jasper AI مقابل Rytr: ما هي أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي الأفضل؟

لجعل المحتوى الخاص بك مؤثرًا، يجب أن تكتب بلغة سهلة الفهم، وتكييف النص مع الجمهور (B2B أو B2C)، والحفاظ على اتساق اللهجة دون إغفال التفاصيل المهمة.

والآن، يمكنك إما العمل على كل هذه الجوانب بنفسك أو الحصول على المساعدة من أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي. تعمل هذه الأدوات المساعدة في الكتابة على إنشاء محتوى عالي الجودة بناءً على مدخلاتك وموجز المحتوى، مما يسهل عليك تطوير وتحسين وتحسين المحتوى بمختلف أنواعه.

دعنا نناقش اثنتين من أكثر أدوات دعم تحسين محركات البحث شيوعًا لكتابة الذكاء الاصطناعي - وهما جاسبر للذكاء الاصطناعي وريتر.

يعشق منشئو المحتوى هاتين الأداتين لأنهما تولّدان محتوى عالي الجودة لجميع احتياجات أعمالهم. دعنا نفحص ميزاتهما لتحديد أيهما سيكون شريكًا أفضل في الكتابة لشركتك.

ما هو Jasper AI؟

عبر جاسبر AI يُعد Jasper AI، الذي كان يُعرف سابقًا باسم Jarvis.ai، حلم المسوقين للمحتوى الذي أصبح حقيقة. فهو يستخدم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لإنتاج محتوى عالي الجودة. كل ما عليك فعله هو توفير المعلومات ذات الصلة وإدخال نوع المحتوى الذي تريد أن تنشئه الأداة؛ وستقوم الأداة بالباقي.

فهي تأخذ وصفاً موجزاً، وجمهورك المستهدف، ونبرة المحتوى، والكلمات الرئيسية التي ستستخدمها كمدخلات.

يركز الذكاء الاصطناعي من جاسبر على النتائج، مما يضمن إنشاء المحتوى مع وضع علامتك التجارية وجمهورك في الاعتبار حتى تحصل على الرسائل الصحيحة.

ميزات Jasper AI

من خلال القدرة على إنشاء محتوى طويل وقصير وصور خاصة بالمنصة، يعمل Jasper AI على تبسيط عملية إنشاء المحتوى عبر مختلف القنوات.

تقارن الأداة المحتوى بمنافسي SERP وتحسّن تحسين محركات البحث وفقًا لذلك. تحتوي الأداة على مدقق انتحال مدمج لضمان أن المحتوى الذي تم إنشاؤه فريد من نوعه.

دعنا نلقي نظرة على بعض أفضل ميزاته:

معرفة الشركة

عبر جاسبر AI العديد أدوات الذكاء الاصطناعي تعزز السرعة وجودة المحتوى، ولكن الذكاء الاصطناعي في جاسبر يتجاوز ذلك من خلال التعرف على رسائل علامتك التجارية وإنشاء المحتوى وفقًا لذلك. وهي تأتي مع ميزة قاعدة المعرفة حيث يمكنك تحميل معلومات الشركة، بما في ذلك أدلة الأنماط وإرشادات صوت العلامة التجارية والمعلومات الأساسية.

تحدد الأداة رسائل علامتك التجارية لتخصيص المحتوى حسب احتياجاتك.

هذا النهج يجعل منه مساعداً مثالياً للذكاء الاصطناعي يكتب وكأنه عضو في فريقك.

حملات التسويق المتكاملة

عبر جاسبر AI يستطيع Jasper AI تحويل فكرتك إلى حملة كاملة متعددة القنوات. كل ما عليك فعله هو إعطاؤه ملخصًا أو موجزًا للحملة، وسيقوم بالباقي!

يستطيع Jasper AI تحديد الأسلوب والجمهور وإنتاج محتوى طويل وقصير مثل منشورات المدونة وإعلانات جوجل وتعليقات وسائل التواصل الاجتماعي - كل ما تحتاجه تقريبًا لإدارة حملة ناجحة.

جاسبر آرت

عبر جاسبر AI لم تعد بحاجة إلى الاعتماد على الصور المخزنة لمرافقة المحتوى الخاص بك. يستطيع Jasper AI إنشاء صور مرتبطة بالمحتوى بأحجام مختلفة في ثوانٍ.

هذه الصور عالية الدقة 2k بكسل عالية الدقة خالية من حقوق الملكية للاستخدام التجاري بدون علامة مائية. يتيح منشئ الصور بالذكاء الاصطناعي من Jasper أجيالاً غير محدودة بأنماط فنية ووسائط وحالات مزاجية مختلفة من خلال كتابة موجه .

إنها أداة ممتازة لكل مدير لوسائل التواصل الاجتماعي مع منحنى تعليمي قصير.

التحسين بنقرة واحدة

عبر جاسبر AI تم تصميم Jasper AI للمسوّقين الذين يحتاجون إلى محتوى يحقق نتائج. فهو يراقب أداء المحتوى باستمرار لتوفير نتائج المحتوى والتحليلات والرؤى حول جودة المخرجات.

كما يقدم أيضًا توصيات وأدوات تحسين محركات البحث لتحسين المحتوى ضعيف الأداء. يمكنك أيضًا إعادة مزج المحتوى عالي الأداء أو إعادة توظيفه في أصول جديدة لقنوات تسويقية مختلفة.

تسعير جاسبر للذكاء الاصطناعي

المبدع: 49 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد

49 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد المحترف: 69 دولارًا شهريًا لكل مقعد

69 دولارًا شهريًا لكل مقعد الشركة: تسعير مخصص

إيجابيات جاسبر للذكاء الاصطناعي

يتيح تعاون الفريق، ويسهل جهود إنشاء المحتوى الجماعي

يتكيف مع دليل الرسائل والأسلوب الخاص بعلامتك التجارية ويعمل كجزء لا يتجزأ من فريقك

يراقب أداء المحتوى، ويقدم رؤى وتوصيات للتحسين

سلبيات ### جاسبر للذكاء الاصطناعي

يتم تطبيق رسوم إضافية على ميزات مثل اكتشاف الانتحال

يحتاج المستخدمون إلى إجراء أبحاثهم وتحميل الضمانات لتعليم Jasper AI

قد يحتاج المستخدمون إلى وقت للتعرف على ميزات ووظائف Jasper AI

ما هو رايتر؟

عبر ريتر يعمل Rytr على تبسيط وتحسين إخراج المحتوى الكلي.

فهو يقوم تلقائيًا بإنشاء محتوى فريد وجذاب لمختلف حالات الاستخدام، بدءًا من تطوير اسم العلامة التجارية ومنشورات المدونة إلى تحسين الدعوة إلى اتخاذ إجراء.

يخدم Rytr الشركات والأفراد من خلال توليد أنواع متعددة من المحتوى، مثل رسائل الغلاف لتحسين طلبات التوظيف، أو رسائل البريد الإلكتروني للاستخدام الشخصي أو المهني، أو القصائد الشعرية نيابة عنك.

دعونا نلقي نظرة على ما يجعل Rytr فريدة من نوعها.

ميزات Rytr

يركز Rytr على النتائج السريعة ويوفر محتوى فريدًا يناسب أي متطلبات. تعمل ميزاته على تبسيط إنشاء المحتوى باستخدام القوالب وأدوات تحسين محركات البحث لإنتاج محتوى عالي الجودة.

كما أنه يساعد أيضًا في إعادة صياغة المحتوى ليكون أكثر تحاورًا أو غنى بالمعلومات، وهو مدعوم بمُدقِّق الانتحال.

أطر عمل لكتابة المحتوى

عبر ريتر بالإضافة إلى امتلاكه لأدوات تحسين محركات البحث، يتبع Rytr أطر كتابة محددة أثبتت جدواها في تحقيق النتائج.

تستخدم الأداة أطر عمل AIDA (الانتباه والاهتمام والرغبة والفعل) و PAS (المشكلة، التحفيز، الحل)، وهي أطر عمل متبعة على نطاق واسع من قبل المسوقين ومعروفة بتقديم محتوى عالي الجودة يتطلب القليل من التحرير.

قوالب معدة مسبقًا

يقدم Rytr أكثر من 40 نموذجًا مُعدًا مسبقًا لأنواع مختلفة من المحتوى وحالات الاستخدام، مما يمنحك السبق في رحلة إنشاء المحتوى الخاص بك. ويمكنك بعد ذلك استخدام قوة الذكاء الاصطناعي لتحسين المحتوى من خلال تخصيصه حسب احتياجات عملك.

دعم متعدد اللغات

هناك ما يقرب من 30 لغة مدعومة في Rytr. يمكنك كتابة أو ترجمة المحتوى الخاص بك إلى أي من هذه اللغات. تساعد هذه الميزة في إنشاء منشورات المدونة والصفحات المقصودة ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني لمجتمع عالمي.

نبرة الصوت

عبر ريتر تُعد Rytr منصة ممتازة لتتناسب مع متطلباتك الدقيقة، حيث يمكنك الاختيار من بين أكثر من 20 نغمة صوتية. يمكنك تخصيص المحتوى الخاص بك لمختلف الجماهير والاحتياجات من خلال الاختيار من بين النغمات الرسمية وغير الرسمية والمهنية والودية والإقناعية والإعلامية.

تسعير Rtyr

الخطة المجانية: ما يصل إلى 10 آلاف حرف شهريًا (مجانًا إلى الأبد)

ما يصل إلى 10 آلاف حرف شهريًا (مجانًا إلى الأبد) خطة التوفير: 9 دولارات شهريًا

9 دولارات شهريًا الباقة غير المحدودة: 29 دولارًا في الشهر

إيجابيات ريتر

ينشئ المحتوى بسرعة، ويوفر محتوى طبيعيًا ومكتوبًا جيدًا ودقيقًا

يدعم الترجمة إلى أكثر من 30 لغة، مما يسهل التواصل مع الجمهور العالمي

سلبيات Rytr

على الرغم من أنه يوفر بعض عمليات التكامل، إلا أن نطاق عمليات التكامل قد يكون محدودًا مقارنة بالمنصات ذات الميزات المخصصة لإدارة المحتوى

المحتوى الطويل الذي يتم إنشاؤه بواسطة Rytr قد يكون متكررًا وقد لا يعمل مع جميع أنواع المحتوى

Jasper AI مقابل Rytr: مقارنة الميزات

يعد كل من Jasper AI وRytr أداتين ممتازتين لكتابة الذكاء الاصطناعي؛ بينما يتفوق Jasper AI في كونه يعتمد على النتائج وتنفيذ الرسائل المناسبة لشركتك، يركز Rytr على السرعة ويمكن استخدامه لتلبية الاحتياجات المتنوعة. يحتوي كلاهما على أدوات لتحسين محركات البحث، وأدوات للتدقيق النحوي والتدقيق في الانتحال.

دعنا نقارن بين الميزات الرئيسية الأخرى:

1. تخصيص النغمة

بالنسبة لأي أداة كتابة، يعد تخصيص النغمة أمرًا بالغ الأهمية، خاصة عند إنشاء أنواع مختلفة من المحتوى.

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يتعلم الذكاء الاصطناعي من جاسبر ويتكيف مع رسائل علامتك التجارية، ويتكامل بسلاسة مع صوت علامتك التجارية وأدلة الأسلوب. فهو يعمل كجزء لا يتجزأ من فريقك، وقادر على تحويل الأفكار إلى حملات متعددة القنوات مع اتباع إرشادات العلامة التجارية.

ريتر

يوفر Rytr خيارات التخصيص مع أكثر من 20 شكلاً مختلفاً لتتناسب مع النغمة التي تريدها. فهو يسمح لك بالاختيار من بين نغمات صوتية مختلفة لإنشاء محتوى مخصص يناسب مختلف الجماهير والأغراض.

عند المقارنة بين هذين الخيارين لاستيعاب نغمات مختلفة، يبرز Jasper AI باعتباره الفائز بالنسبة للمؤسسات، ولكن Rytr هو الأنسب باعتباره أداة شاملة.

2. توليد المحتوى

يجب أن يكون المحتوى الذي يتم إنشاؤه محسّنًا في محرك البحث حتى يتم تصنيفه ويصل إلى الأشخاص المناسبين. دعنا نرى كيف تعمل هذه الأدوات على هذا الصعيد.

Jasper AI

ينشئ Jasper AI محتوى طويل وقصير عبر قنوات متعددة، بما في ذلك منشورات المدونة والتعليقات التوضيحية على وسائل التواصل الاجتماعي وأوصاف المنتجات. ويمكنه أيضًا إنشاء صور خاصة بالمنصة لاستكمال المحتوى الذي تم إنشاؤه.

ريتر

يستخدم Rytr خوارزميات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى يعتمد على صيغ كتابة الإعلانات التي أثبتت جدواها مثل AIDA وPAS. وهو يوفر أكثر من 40 نموذجًا مُعدًا مسبقًا لأنواع المحتوى وحالات الاستخدام المختلفة.

يعد Jasper AI أفضل إذا كنت ترغب في إنشاء محتوى يحقق أداءً جيدًا، بينما Rytr هو الخيار المفضل للإنشاء السريع بأساليب مختلفة.

3. التعاون والعمل الجماعي

جيد أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي تتيح لك التعاون مع فريقك على الأفكار وأجزاء المحتوى، مما يجعل التنفيذ أسهل.

جاسبر للذكاء الاصطناعي

يسهّل Jasper AI العمل الجماعي من خلال توفير تقويم للتعاون وإجراء التعديلات في الوقت الفعلي. يمكنك عرض هذا التقويم في طريقة عرض كانبان وإنشاء مهام أو سير عمل منشور المدونة لإدارة المشروع بسلاسة.

ريتر

يتيح Rytr للفرق العمل معاً في مشاريع إنشاء المحتوى. ومن خلال الوصول متعدد المستخدمين، يمكن للفرق التعاون بكفاءة لإنتاج محتوى عالي الجودة.

يسمح Rytr بالعمل الجماعي بسهولة، ولكن تطبيق Jasper AI سيكون أفضل للتعاون مع توفر التقويم وطرق العرض المختلفة وإجراءات المتابعة.

4. قدرات التكامل

يعمل مساعد الكتابة بشكل أفضل إذا كان بإمكانك ربط جميع محتوياتك بمساحة عمل واحدة أو جلب أداة الذكاء الاصطناعي إلى أدوات مختلفة تحتاج إلى مساعدة في الكتابة.

جاسبر للذكاء الاصطناعي

يتضمن Jasper AI امتدادًا لمتصفح Chrome، وتوافقًا مع محرر مستندات Google، ووصولاً إلى واجهة برمجة التطبيقات لجلب Jasper إلى مستنداتك. يتكامل أيضًا مع أدوات مثل جداول بيانات Google وZapier وSurferSEO وMake وWebflow.

ريتر

يتضمن Rytr امتدادًا لمتصفح Chrome وإمكانية الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات لاستخدام Rytr في جميع مشاريعك. كما أنه يتكامل مع تطبيقات مثل Gmail وFacebook وSlack وWordPress وMedium وجميع منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة.

بينما تتصل كلتا الأداتين بمتصفح كروم، يركز Jasper AI على التكامل مع تطبيقات أعمالك، بينما يتكامل Rytr مع منصات العمل الحر ومنصات التواصل الاجتماعي.

5. الأسعار

يمكن أن يؤدي الاستثمار في إنشاء محتوى أفضل إلى تحسين مبيعاتك وعلامتك التجارية وتواصلك، ولكن الأمر يستحق التفكير في المبلغ الذي يجب أن تنفقه.

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يقدم Jasper AI مجموعة من خطط التسعير مع ميزات إضافية وخيارات تخصيص. إنها باهظة الثمن نسبيًا ولكنها تحتوي على مولد صور الذكاء الاصطناعي الخاص بها.

ريتر

لدى Rytr خطة مجانية تتيح لك الوصول إلى أكثر من 40 نموذجًا وأكثر من 30 لغة. وهناك خطط مدفوعة تقدم ميزات متقدمة وخيارات تخصيص.

إذا كنت تبحث عن حل سريع وسهل، فستكون خطط Rytr المجانية أو الفعالة من حيث التكلفة مفيدة. إذا كنت بحاجة إلى ميزات متقدمة، فإن Jasper AI يستحق الاستثمار.

Jasper AI هو بديل Rytr AI للمسوقين الذين يركزون على الأداء. وفي الوقت نفسه، فإن Rytr مخصص للمسوقين الذين يبحثون عن محتوى مخصص مخصص. في نهاية المطاف، يتلخص الاختيار بين Jasper AI وRytr في التفضيلات الفردية ومتطلبات سير العمل والاحتياجات المحددة لعملية إنتاج المحتوى.

Jasper AI مقابل Rytr على Reddit

لجأنا إلى ريديت لإيجاد حل لهذه المناظرة بين Rytr وجاسبر للذكاء الاصطناعي.

بعض مستخدمي Reddit يفضلون Jasper AI لميزاته المتقدمة. حيث يجدون أن Jasper AI هو الحل الكامل لأي نوع من أنواع الكتابة ويذكرون أن Jasper ينتج مخرجات ذات جودة أفضل.

لكن الأمر يتطلب بعض العمل لتوليد المحتوى، ويقول أحد المستخدمين: ""_يجب عليك القيام بالكثير من العمل لجعله ينتج محتوى مقروءًا لدرجة أنك قد تكتبه بنفسك أو توظف شخصًا ما للقيام بذلك

ولكن بعد ذلك يفضل بعض المستخدمين خدمات جاسبر.

"دقة جاسبر ولغته رائعة [كذا] - سأستخدم Rytr كاحتياطي عندما تنفد أرصدة جاسبر - أفضل أن أدفع لجاسبر المال الإضافي مقابل الخدمة الأفضل بكثير."

أولئك الذين يبحثون عن نهج لا معنى له لكتابة سريعة وسهلة يفضلون Rytr لأنه خيار أرخص لإنشاء مقالات عالية الجودة. وهم يقدرون تصميمه السريع والمتجاوب والمتوافق مع الجوّال. وذكر مستخدم آخر

""" بعد اختبار GPT3 و GPT-NEO مباشرةً، جارفيس وغيرها... بالنسبة لي، فإن Rytr لديه تطبيق رائع... إنه ليس سحريًا ولكنه يوفر الكثير من الوقت

تعرف على ClickUp - أفضل بديل لـ Jasper AI مقابل Rytr

لقد سمعت عن Jasper AI وRytr، ولكن هل فكرت في ClickUp؟

إنها أكثر من مجرد أداة ذكاء اصطناعي؛ إنها شريكك في جميع المهام المتعلقة بالكتابة. في حين أن Jasper AI وRytr يقدمان ميزات رائعة لإنشاء المحتوى، فإن ClickUp's ClickUp أداة مساعد الكتابة تركز على إنشاء محتوى عالي الجودة وإجراءات المتابعة حتى يتم استخدام المحتوى على أفضل وجه.

تجعل الكتابة تتناسب مع عملية أداة إدارة المشروع . إليك بعض الميزات الرئيسية التي تجعل من ClickUp بديلاً مقنعاً:

ClickUp Brain

اكتب المحتوى وحسّنه للحصول على نتائج أفضل باستخدام كاتب الذكاء الاصطناعي الخاص بـ ClickUp Brain للعملTM

هل تمنيت يومًا أن يكون لديك مساعد ذكي يعرف شركتك من الداخل والخارج؟ حسنًا، هذا ما كليك أب برين هو كل شيء. ClickUp Brain هو ذكاء ClickUp الاصطناعي وأول شبكة عصبية في العالم تربط بين مهامك ومستنداتك وأشخاصك. وهذا يجعل مساعدك في الكتابة أكثر دراية بشركتك ووظائفها.

يمكن لكاتب الذكاء الاصطناعي الخاص بـ ClickUp Brain إنشاء محتوى لك بسهولة. هل تحتاج إلى إنشاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي؟ اسأل ClickUp Brain. هل تحتاج إلى بعض الأفكار لحملة؟ اجعل ClickUp Brain شريكك في العصف الذهني.

يمكنه إنشاء جداول وقوالب، وتنظيف نسختك، وإصلاح الأخطاء اللغوية. إنه شريك الكتابة الوحيد الذي تحتاجه لإنشاء محتوى مؤثر.

ClickUp Docs

تعاون بسلاسة بين المستندات والأفكار وسير العمل المختلفة تحت سقف واحد في الوقت الفعلي

قل وداعاً لأدوات التعاون في المستندات الثقيلة! ClickUp Docs تتيح لك أنت وفريقك التعاون في الوقت الفعلي، سواء كان ذلك لتبادل الأفكار أو لصقل المسودة النهائية.

يمكنك إنشاء أو تحرير المستندات وتتبع التغييرات بسلاسة. هذا الأمر مفيد بشكل خاص عند العمل على حملة معًا على مستند مشترك حيث يمكن للجميع المساهمة بأفكارهم.

لا داعي للقلق بشأن إضاعة الوقت في كتابة التنسيقات. يمكنك الاختيار من بين مختلف قوالب الكتابة وتخصيصها بإضافة أنماط ووظائف باستخدام الأزرار واللافتات والجداول والأيقونات وغيرها.

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أكمل المشاريع بشكل أسرع وأكثر كفاءة باستخدام ميزة ClickUp Project Management (إدارة المشاريع)

مع إدارة مشروع ClickUp's ClickUp إلى جانبك، ستبقى دائمًا على المسار الصحيح.

أكمل المشاريع بشكل أسرع وأكثر كفاءة باستخدام سير عمل المدونة المتصلة، والمستندات، ولوحات المعلومات في الوقت الفعلي، ولوحات المهام، والجداول الزمنية، وأدوات تخصيص الموارد، والقدرة على التعاون.

يجعل ClickUp من السهل تصور خط سير المحتوى بالكامل باستخدام طرق عرض مختلفة للوحات المهام. من إدارة تقويمات المحتوى إلى الإشراف على حملات التسويق، يمكنك استخدام ClickUp لإبقاء مشاريع المحتوى على المسار الصحيح وتنسيق الفرق نحو الأهداف المشتركة.

لا تترك أي مهمة دون مراقبة، حيث يمكنك تعيين المهام ليتم تعيينها تلقائيًا للكتاب. يمكنك تتبع كل ذلك والتقدم الذي يحرزه الأفراد أو المشاريع على لوحة تحكم في الوقت الفعلي.

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على الرغم من أن Jasper AI وRytr من أدوات كتابة الذكاء الاصطناعي الرائدة في هذا المجال، إلا أنهما يقدمان حلولاً مبتكرة لتبسيط عملية إنشاء المحتوى.

ولكننا نعلم جميعًا أن إنشاء المحتوى هو أكثر من مجرد كتابة، فهو يشمل التدقيق الإملائي، وتحديث المدونة، وإدارة المحتوى، وتحسين محركات البحث، وإدارة المشاريع, البحث عن الكلمات الرئيسية وغير ذلك الكثير.

إذن، لماذا تنفق الوقت والمال في إنشاء نظام لإنشاء المحتوى وإدارته بينما يجمع ClickUp كل شيء في منصة واحدة؟ اشترك في ClickUp مجانًا وسرّع عملية الكتابة الخاصة بك.