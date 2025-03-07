أفضل 13 أداة من أدوات Sudowrite البديلة للكتاب في عام 2025

عندما يتعلق الأمر بالكتابة الإبداعية، غالبًا ما ينظر المؤلفون إلى أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي بجرعة صحية من الشك. ففي نهاية المطاف، رواية القصص هي حرفة تتعلق بالقلب أكثر من تعلقها بعدد الكلمات.

لهذا السبب بدا Sudowrite وكأنه نسمة هواء منعشة للكتاب. فقد وعدت ميزته البارزة، محرك القصة، بشيء غير عادي: القدرة على إنشاء كتاب كامل من الصفر.

والطريقة التي يعمل بها هي أنك تقوم بإعداد اللبنات الأساسية - النوع والشخصيات والمخطط التفصيلي. لديك خيار صياغة هذه التفاصيل بنفسك. ومع ذلك، إذا كنت تشعر بالكسل بشكل خاص، فاضغط على "توليد" ودع Sudowrite يقوم بالعمل.

على الرغم من أن Sudowrite رائع لإثارة الأفكار وتنظيم أفكارك وتعديل الأقسام بسرعة، إلا أن الكُتّاب غالبًا ما يلاحظون أن مخرجات الذكاء الاصطناعي قد تبدو جوفاء بعض الشيء، مع أنماط متكررة لا تعكس تمامًا الأصالة التي يبحثون عنها.

مما يدفعهم إلى البحث عن بدائل.

لتوفير وقتك (وعرقلة الكاتب)، إليك 13 بديلاً لـ Sudowrite تهدف إلى تبسيط عملية الكتابة دون المساس بالإبداع.

⏰ ملخص 60 ثانية

يفصّل هذا الدليل أفضل 13 بديلاً لـ Sudowrite، مع تسليط الضوء على نقاط قوتها وأسعارها وأفضل حالات استخدامها:

/href/ https://clickup.com/ انقر فوق /%مرجع/ : الأفضل لإنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي وأتمتة سير العمل Grammarly: الأفضل لتنقيح القواعد النحوية وتعزيز الوضوح جاسبر للذكاء الاصطناعي: الأفضل لإنشاء محتوى تسويقي بلمسة شخصية Writesonic: الأفضل للمسوقين الذين يبحثون عن تنسيقات محتوى متنوعة رايتر: الأفضل للمبتدئين الذين يستكشفون إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي بأسعار معقولة فريس: الأفضل للكتّاب الذين يركزون على المحتوى القائم على تحسين محركات البحث QuillBot: الأفضل لأدوات إعادة الصياغة والتلخيص Copy.ai: الأفضل لتوسيع نطاق إنشاء المحتوى مع الحفاظ على التخصيص Simplified: الأفضل لحلول التسويق المتكاملة للفرق الصغيرة ProWritingAid: الأفضل لأداة التحرير والتعلم المتكاملة Wordtune: الأفضل للحصول على مساعدة الذكاء الاصطناعي متعددة الاستخدامات والمتكيفة مع النغمة ChatGPT: الأفضل لإنشاء محتوى متعدد الاستخدامات مدعوم بالذكاء الاصطناعي والتفاعل مع العملاء NovelAI: الأفضل للكتّاب والفنانين الرقميين الذين يسعون للحصول على مساعدة الذكاء الاصطناعي التعاوني

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ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل Sudowrite؟

يواجه الكُتّاب تحديات فريدة من نوعها - سواءً كانت محاربة عوائق الكتابة، أو تنظيم الحبكات المعقدة، أو الحفاظ على الأصالة. يجب أن يعالج بديل Sudowrite الجيد هذه العقبات مع تقديم حلول عملية. إليك ما يجب تحديد أولوياته في أدوات إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي :

دعم فعال للعصف الذهني : يحتاج الكتّاب إلى أدوات تثير الأفكار أثناء فترات الركود الإبداعي الصعبة. ابحث عن البدائل التي تلهم اتجاهات جديدة مع احترام صوتك الفريد في الوقت نفسه

: يحتاج الكتّاب إلى أدوات تثير الأفكار أثناء فترات الركود الإبداعي الصعبة. ابحث عن البدائل التي تلهم اتجاهات جديدة مع احترام صوتك الفريد في الوقت نفسه المساعدة في الكتابة المحسنة : يمكن للأدوات التي تعمل على تحسين النغمة أو التدفق أو الأسلوب أن تغير قواعد اللعبة. يجب أن تشعرك ميزات مثل إعادة الصياغة أو تخصيص الصوت بأنها يد مساعدة، وليس بديلاً عن إبداعك

: يمكن للأدوات التي تعمل على تحسين النغمة أو التدفق أو الأسلوب أن تغير قواعد اللعبة. يجب أن تشعرك ميزات مثل إعادة الصياغة أو تخصيص الصوت بأنها يد مساعدة، وليس بديلاً عن إبداعك دعم الأصالة : الأصالة مهمة. يجب أن يتجنب البديل الإفراط في الاعتماد على الكليشيهات وأن يمكّنك بدلاً من ذلك من صياغة محتوى أصلي هادف

: الأصالة مهمة. يجب أن يتجنب البديل الإفراط في الاعتماد على الكليشيهات وأن يمكّنك بدلاً من ذلك من صياغة محتوى أصلي هادف التنظيم أصبح سهلاً : ميزات مشابهة لـ Sudowrite's Story Bible لإدارة الشخصيات أو الإعدادات أو الجداول الزمنية التي يمكن أن تبسط السرد المعقد وتوفر مساحة ذهنية للأفكار الإبداعية

: ميزات مشابهة لـ Sudowrite's Story Bible لإدارة الشخصيات أو الإعدادات أو الجداول الزمنية التي يمكن أن تبسط السرد المعقد وتوفر مساحة ذهنية للأفكار الإبداعية تسعير عادل : غالبًا ما يعمل الكتّاب بميزانيات محدودة. يجب أن تقدم أداة جيدة للكتابة بالذكاء الاصطناعي خططًا يسهل الوصول إليها مع حدود ائتمانية معقولة أو حتى نسخة مجانية للاستخدام العرضي

: غالبًا ما يعمل الكتّاب بميزانيات محدودة. يجب أن تقدم أداة جيدة للكتابة بالذكاء الاصطناعي خططًا يسهل الوصول إليها مع حدود ائتمانية معقولة أو حتى نسخة مجانية للاستخدام العرضي الاتساق والدقة: الأخطاء مثل تكرار نقاط الحبكة أو الأحرف في غير محلها تعطل تدفق الكتابة. اختر الأدوات التي تقلل من نفقات التحرير الزائدة وتنتج مخرجات موثوقة

أفضل 13 بديلاً لـ Sudowrite

بدون مزيد من اللغط، إليك أفضل بدائل Sudowrite:

1. ClickUp (الأفضل لإنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي وأتمتة سير العمل)

إن عملية الكتابة عبارة عن زوبعة من الحبكات الفرعية والشخصيات الجديدة والتعديلات في اللحظة الأخيرة، وكلها تحدث في وقت واحد. ونتيجة لذلك، فإن تتبع كل شيء يبدو أمراً مربكاً.

وهنا يأتي دور انقر فوق خطوات في - منصة متعددة الاستخدامات تجمع بين تنظيم المهام, إدارة مشاريع تحسين محركات البحث والذكاء الاصطناعي لتبسيط عملية الكتابة الإبداعية.

ClickUp المدعوم بالذكاء الاصطناعي ClickUp Brain يتفهم التحديات التي يواجهها الكتّاب. فهو يتعرف على أسلوبك في الكتابة ويتكامل بسلاسة عبر المنصة، ويقدم الدعم مع ميزات ClickUp الأخرى لجعل إنشاء المحتوى أسرع وأسهل.

_أنشئ أجزاء محتوى عالية الجودة تتوافق مع إرشادات علامتك التجارية في دقائق مع ClickUp Brai_n

سواء كنت تصوغ محتوى في مستندات ClickUp أو تلخيص النقاط الرئيسية من الملاحظات، أو تلخيص النقاط الرئيسية من الملاحظات، أو العصف الذهني للأفكار الجديدة، تم تصميم CickUp Brain لتوفير الوقت مع تحسين عملك.

🍪 مكافأة: في بعض الأحيان، يحب المؤلفون ومنشئو المحتوى تسجيل الصوت لالتقاط أفكارهم في الخارج. يساعدك الذكاء الاصطناعي في ClickUp في إنشاء جداول مفصلة للبحث ونسخ الملاحظات الصوتية إلى نص.

بالنسبة للمؤلفين والمسوقين، لا يأتي الإلهام دائماً في الأوقات المناسبة. باستخدام ClickUp Docs، يمكنك التقاط الأفكار متى جاءتك - سواء كانت حبكة درامية أو عنوان مدونة مثالي.

بالإضافة إلى ذلك، تعزز المنصة التعاون. هل تحتاج إلى تعليقات؟ شارك مسودتك مع أحد زملائك في الفريق واحصل على اقتراحات في الوقت الفعلي، مما يحول عملية إنشاء المحتوى إلى عملية أكثر تعاونية.

إلغاء قفل التحرير في الوقت الحقيقي لتقديم ملاحظات فورية مع ClickUp Docs

بمجرد اكتمال المسودة الخاصة بك، يقوم ClickUp Brain بأتمتة التحرير والتدقيق اللغوي، ويضمن الدقة النحوية، ويضمن التوافق مع نبرة علامتك التجارية، ويصقل المخرجات النهائية - كل ذلك مع منحك الوقت للتركيز على سرد القصص.

ربما تعرف أهمية إدارة سير العمل في إنشاء المحتوى بالفعل. لذا، إذا كنت تتطلع إلى أتمتة سير العمل بالذكاء الاصطناعي بسيط، استكشاف أتمتة ClickUp . مع أكثر من 100 عملية تكامل، فهو يربط كل خطوة من خطوات العملية الخاصة بك، من التخطيط إلى النشر.

🧠 هل تعلم: تشير الدراسات إلى أن 91% من الشركات تعتبر أتمتة التسويق ضرورية، و25% منها تستخدمها على نطاق واسع. وبينما يشعر البعض بالقلق بشأن التكاليف، إلا أن فوائد الأتمتة تفوق بكثير النفقات بالنسبة لمعظم الشركات.

أتمتة عملية إنشاء المحتوى والموافقة عليه باستخدام أتمتة ClickUp Automations لتوفير الوقت

📌 📌مثال: لنفترض أنك كاتب محتوى ولديك الكثير من المواعيد النهائية للمدونة في تقويمك. باستخدام أتمتة ClickUp Automations، يمكنك تعيين قاعدة تقوم تلقائيًا بتعيين مهمة للمحرر الخاص بك بمجرد وضع علامة "جاهز للمراجعة" على مسودتك وفي الوقت نفسه، يمكنها إخطار المحرر عبر Slack أو البريد الإلكتروني، مما يضمن سلاسة التسليم دون الحاجة إلى المتابعة يدوياً.

ClickUp أفضل الميزات

ClickUp Brain : يوفّر مساعدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لصياغة المحتوى وتنقيحه وتدوينه بسهولة

: يوفّر مساعدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لصياغة المحتوى وتنقيحه وتدوينه بسهولة مستندات لإنشاء المحتوى : يتيح للكتّاب التقاط الأفكار وصياغة المحتوى والتعاون بسلاسة في مكان واحد

: يتيح للكتّاب التقاط الأفكار وصياغة المحتوى والتعاون بسلاسة في مكان واحد أتمتة سير العمل : أتمتة إنشاء المحتوى وعمليات تسليم المهام وتحديثات الحالة والإشعارات للحفاظ على سير المشاريع بكفاءة

: أتمتة إنشاء المحتوى وعمليات تسليم المهام وتحديثات الحالة والإشعارات للحفاظ على سير المشاريع بكفاءة إنشاء المهام المتكاملة : تمكين الإنشاء المباشر للمهام داخل المستندات واللوحات البيضاء، مع استكمال الموارد المضمنة

: تمكين الإنشاء المباشر للمهام داخل المستندات واللوحات البيضاء، مع استكمال الموارد المضمنة مواءمة الأهداف : يربط المهام بأهداف أوسع، مما يضمن مساهمة جهودك في تحقيق نتائج واضحة وقابلة للقياس

: يربط المهام بأهداف أوسع، مما يضمن مساهمة جهودك في تحقيق نتائج واضحة وقابلة للقياس تتبع الوقت: يراقب الوقت المستغرق في صياغة المحتوى وتحريره ووضع اللمسات الأخيرة عليه لتحديد الاختناقات وتحسين كفاءة الفريق

قيود ClickUp

قد يجد المستخدمون الجدد أن مجموعة الميزات مربكة ولكن يمكنهم استخدام الأدلة لاعتمادها بشكل أسرع

يفتقر إصدار الهاتف المحمول إلى بعض وظائف وسلاسة تطبيق سطح المكتب

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp؟

أحب تمامًا مدى قابلية ClickUp للتخصيص - فهو يتكيف مع سير عملي، سواء كنت أدير تقويم محتوى أو أتعامل مع مشروع معقد. مراجع G2 2. Grammarly (الأفضل لتحسين القواعد النحوية وتعزيز الوضوح)

via جرامارلي تخيل أنك أمضيت ساعات في صياغة منشور المدونة المثالي، لتكتشف أنه مليء بالأخطاء التي فاتتك في زحمة المواعيد النهائية.

هنا يأتي دور Grammarly - ليس فقط كمدقق نحوي ولكن كمساعد في الكتابة يساعدك على تنقيح مسوداتك وجعلها أكثر وضوحًا وجاذبية وخالية من الأخطاء.

يعد Grammarly مفيدًا بشكل خاص للكتاب الذين يعملون في مشاريع متعددة. من إنشاء محتوى مدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى ضمان توافق رسائل البريد الإلكتروني الرسمية ومنشورات المدونات الإبداعية مع أسلوبك في الكتابة، فهو يحافظ على اتساق كتابتك.

أفضل ميزات Grammarly

يوفر تدقيقًا لغويًا في الوقت الفعلي للنحو وعلامات الترقيم والتهجئة عبر أكثر من 500,000 تطبيق وموقع إلكتروني

يساعد في إنشاء محتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي للمدونات ورسائل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والمزيد مع تعديلات في الأسلوب والوضوح

يقدم اقتراحات لتحسين سهولة القراءة، مما يسهل على القراء استيعاب الأفكار المعقدة

يتضمن مدقق انتحال مدمج لضمان الأصالة والإبلاغ عن المحتوى المكرر

يكيّف الاقتراحات بناءً على تفضيلات اللغة الإنجليزية الإقليمية (الأمريكية مقابل البريطانية)

القيود النحوية

الإفراط في تصحيح الخيارات الأسلوبية، مما قد يجعل الكتابة تبدو آلية ما لم تتم مراجعتها بعناية

الإصدار المجاني محدود في الميزات وغالباً ما يدفع المستخدمين نحو الخطط المدفوعة

يمكن أن يتأخر الأداء قليلاً مع المستندات الطويلة، مما يسبب تأخيراً في الملاحظات

💡 نصيحة احترافية: لست مقتنعًا بـ Grammarly؟ لا مشكلة. استكشف قائمتنا المنسقة لأفضل بدائل Grammarly للارتقاء بكتابتك وجعل كل كلمة ذات أهمية.

تسعير #### تسعير Grammarly

مجاني للأبد

محترف : 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Grammarly Grammarly

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9,800 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9,800 تقييم) Capterra: 4.7/5 (7,100+ تقييم)

3. Jasper AI (الأفضل لإنشاء محتوى تسويقي بلمسة شخصية)

via جاسبر AI تم تصميم Jasper خصيصًا للمسوقين، وهو يجمع بين الذكاء الاصطناعي المتقدم والصوت الفريد لعلامتك التجارية لإنشاء محتوى يبدو أصيلًا.

بالنسبة للكتّاب، يقدم Jasper مجموعة من التطبيقات المصممة لمعالجة مهام محددة. هل تحتاج إلى منشور مدونة طويلة؟ يقدم لك Jasper قوالب كتابة المحتوى ترشدك خلال العملية.

هل أنت عالق في تسلسل البريد الإلكتروني؟ يمكن للذكاء الاصطناعي في Jasper إنشاء نسخة بريد إلكتروني مخصصة تتماشى مع تفضيلات جمهورك.

💡 نصيحة احترافية: إذا كنت تواجه صعوبة في إنشاء محتوى يتناسب مع صوت علامتك التجارية، فاستخدم ميزة "ذكاء العلامة التجارية" من جاسبر. فهي تضمن أن كل مخرجاتك تعكس أسلوبك ونبرة صوتك وإرشاداتك. وبالنسبة للمبدعين المرئيين، تعمل مجموعة الصور التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على إنشاء صور عالية الدقة تتوافق مع العلامة التجارية لوسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات وغيرها.

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي من Jasper AI

يحافظ على نبرة علامتك التجارية وأسلوبها في جميع المحتويات من خلال تحليل صوتك الفريد وتكراره

يقدم أكثر من 90 تطبيقًا لمهام مثل كتابة المدونة وتسلسلات البريد الإلكتروني والتعليقات التوضيحية على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يسهل عليك البدء

إنشاء صور عالية الدقة وخالية من حقوق الملكية تتوافق مع إرشادات علامتك التجارية

ينتج المحتوى بأكثر من 30 لغة، مما يضمن إمكانية الوصول العالمي

يستخدم مُحسّنات محرّكات البحث لتحسين المحتوى لمحركات البحث، مما يساعدك على الحصول على ترتيب أعلى دون عناء

قيود جاسبر للذكاء الاصطناعي

يستغرق وقتًا لإتقان جميع ميزاته وقدراته

قد تكون التكاليف مرتفعة بالنسبة للمُنشئين الأفراد أو الفرق الصغيرة مقارنةً بالبدائل

صعوبات في إنتاج مخرجات مصقولة بلغات غير الإنجليزية

تسعير جاسبر للذكاء الاصطناعي

المبدع : 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم محترف : 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات جاسبر للذكاء الاصطناعي

G2 : 4.7/5 (1,240+ تقييم)

: 4.7/5 (1,240+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (1,840+ تقييمات)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Jasper AI؟

جودة توليد المحتوى وكذلك القدرة على توفير المحتوى المخصص هما السبب الرئيسي لاختيار هذه المنصة. مراجع G2 💡 نصيحة احترافية: Jasper AI هو الخيار الأفضل للمسوقين، ولكنه ليس خيارك الوحيد. استكشف دليلنا للكشف عن أفضل بدائل Jasper AI .

4. Writesonic (الأفضل للمسوقين الذين يبحثون عن تنسيقات محتوى متنوعة)

via يكتبونك تخيل إدارة تقويم محتوى مزدحم - منشورات المدونة والحملات الإعلانية واستراتيجيات تحسين محركات البحث - كل ذلك في موعد نهائي ضيق. يوفر Writesonic حلاً متعدد الاستخدامات للذكاء الاصطناعي لتبسيط هذه الفوضى.

إنه يلبي احتياجات رواد الأعمال المنفردين والمسوقين والشركات التي تحتاج إلى محتوى سريع وعالي الجودة بتنسيقات متعددة. من أوصاف المنتجات إلى المقالات التفصيلية، يساعد Writesonic في الحفاظ على اتساق العلامة التجارية مع تسريع عملية إنشاء المحتوى.

ما يميزه عن غيره هو مرونة الذكاء الاصطناعي، مما يسمح للمستخدمين بالتبديل بين نماذج مثل GPT-4 وClaude للحصول على مخرجات مخصصة.

أفضل ميزات Writesonic

يدعم نماذج ذكاء اصطناعي متعددة (GPT-4، كلود) لتوليد محتوى متعدد الاستخدامات

يتكامل مع SurferSEO لتحسين SERP مباشرةً داخل المحرر

يقدم ميزة صوت العلامة التجارية القابلة للتخصيص للحفاظ على الاتساق

يوفر إعادة استخدام المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي للمدونات والبودكاست ومقاطع الفيديو

يتضمن مدققًا للانتحال ومدققًا إنسانيًا لضمان الجودة

💡 نصيحة احترافية: تم تصميم الذكاء الاصطناعي دائمًا ليكون متعاونًا وليس مستقلًا. إذا كنت لا تريد أن تبدو كمذكرات روبوت، فإليك دليلك على كيفية إضفاء الطابع الإنساني على محتوى الذكاء الاصطناعي .

قيود الكتابة #### قيود الكتابة

غالي الثمن عند مستويات الاستخدام الأعلى مقارنة بالمنافسين

يفتقر تكامل تحسين محركات البحث إلى العمق الذي نراه في منصات التحسين المخصصة

قد تحتاج المخرجات إلى تعديل لتتناسب مع نغمات العلامة التجارية الدقيقة

تسعير #### Writesonic

خطة مجانية الخطة الاحترافية: 19 دولارًا شهريًا خطة المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Writesonic

G2 : 4.7/5 (1,990+ تقييمات)

: 4.7/5 (1,990+ تقييمات) Capterra: 4.8/5 (2,070+ تقييمات)

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5. Rytr (الأفضل للمبتدئين الذين يستكشفون إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي بأسعار معقولة)

via ريتر إذا كنت حديث العهد بالكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي أو تعمل بميزانيات محدودة، فإن Rytr يقدم حلاً بسيطاً وفعالاً في الوقت نفسه.

يلبي Rytr احتياجات المسوقين وأصحاب الأعمال الصغيرة وعشاق الذكاء الاصطناعي الذين يحتاجون إلى أدوات أساسية لتوليد النصوص والصور بفضل تصميمه البديهي.

تتيح قدرة Rytr على مطابقة النغمة للمستخدمين تخصيص المحتوى، وإنشاء صوت فريد للعلامات التجارية أو المشاريع.

أفضل ميزات Rytr

أكثر من 40 حالة استخدام للمحتوى، بما في ذلك العناوين الوصفية لتحسين محركات البحث والمنشورات الاجتماعية وقوالب البريد الإلكتروني

مطابقة نغمة الذكاء الاصطناعي لتتماشى مع الأصوات الخاصة بالعلامة التجارية

مدقق الانتحال المدمج لضمان أصالة المحتوى

امتداد كروم للاندماج السلس في مهام سير العمل

توليد صور بالذكاء الاصطناعي للعناصر المرئية النائبة أو العصف الذهني للتصميم

قيود ريتر

يقتصر على الميزات الأساسية، ويفتقر إلى التكامل المتقدم لتحسين محركات البحث

قد تحتاج المخرجات إلى تحرير كبير للاستخدام الاحترافي

جودة توليد الصور متخلفة عن الأدوات المتخصصة

تسعير #### ريتر

خطة مجانية

خطة غير محدودة : 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم الخطة المميزة: 29$/شهرًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Rytr

G2 : 4.7/5 (أكثر من 800 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: مراجعات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Rytr؟

إن وفرة القوالب تجعل عملية إنشاء المحتوى أكثر انسيابية وكان من المفيد أن تكون قادرًا على توجيه نبرة الكتابة بنقرة زر واحدة. مراجع ريديت 6. Frase (الأفضل للكتّاب الذين يركزون على المحتوى الذي يعتمد على تحسين محركات البحث)

via فراس Frase هو مساعد كتابة متقدم يعمل بالذكاء الاصطناعي للكتاب الذين يعطون الأولوية لتحسين محركات البحث. صُمم Frase لتبسيط الرحلة من البحث عن الكلمات المفتاحية إلى تحسين المحتوى، ويوفر منصة شاملة لإنشاء مقالات مدروسة جيدًا وذات ترتيب عالٍ.

سوف يقدّر الكتّاب الذين يتعاملون مع متطلبات تحسين محركات البحث المعقدة قدرة أداة الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي هذه على تسهيل سير العمل وأتمتة المهام المتكررة.

🍪 المكافأة: الميزة البارزة هي سير عمل تحسين محركات البحث، والذي يستخدم تحليل SERP في الوقت الفعلي لاقتراح بنية المحتوى وعدد الكلمات واستخدام الكلمات المفتاحية - مما يضمن بقاء المحتوى الخاص بك تنافسيًا.

Frase أفضل الميزات

سير عمل تحسين محركات البحث الذي يحلل نتائج محركات البحث لاقتراح بنية المحتوى ونقاط التحسين

معالج المقالات بالذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى موجه خطوة بخطوة

ملاحظات تحسين المحتوى في الوقت الفعلي مع تحليل كثافة الكلمات الرئيسية وعمق تحليلها

التكامل مع ووردبريس ومحرّر مستندات جوجل للنشر السلس

أدوات تعاونية لتعيين مهام الكتابة وإدارتها

قيود #### قيود Frase

تتطلب ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مثل معالج المقالات، خطة أعلى سعرًا

يفتقر إلى إمكانات الوسائط الاجتماعية ومحتوى الوسائط المتعددة

منحنى التعلم للمستخدمين لأول مرة

تسعير #### Frase

تجربة مجانية

الخطة الأساسية : 45 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 45 دولارًا شهريًا لكل مستخدم خطة الفريق: 115 دولارًا شهريًا لثلاثة مستخدمين

Frase التقييمات والمراجعات

G2 : 4.8/5 (290+ تقييم)

: 4.8/5 (290+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (330+ تقييمات)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Frase؟

ينشئ Frase.io موجزًا واضحًا للغاية يمكن لكتابنا اتباعه مما يوفر ساعات من العمل. مراجع G2 7. QuillBot (الأفضل للكتّاب الذين يحتاجون إلى أدوات إعادة الصياغة والتلخيص متعددة الاستخدامات)

via كويلبوت صُمم QuillBot للكتّاب والطلاب والباحثين الذين يحتاجون إلى إمكانيات إعادة الصياغة والتلخيص السريع والموثوق.

تعمل أدواته المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تبسيط عملية إعادة صياغة النص، وإنشاء ملخصات موجزة، والحفاظ على المعنى الأصلي - كل ذلك من خلال واجهة سهلة الاستخدام.

بالإضافة إلى ذلك، يتلاءم QuillBot بسلاسة مع سير العمل الأكاديمي والمهني والإبداعي بفضل أوضاع الكتابة المتعددة وميزات التدقيق النحوي وإنشاء الاقتباس.

💡 نصيحة احترافية: هل تريد الانتصار على المواعيد النهائية الضيقة والركود الإبداعي مع الحفاظ على صوتك الفريد من نوعه؟ إليك كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة الإعلانات لمساعدتك في توفير الوقت والجهد.

QuillBot أفضل الميزات

تسعة أنماط لإعادة الصياغة، بما في ذلك الإبداعية والرسمية والأكاديمية

أداة التلخيص لتلخيص المحتوى المطول في نقاط رئيسية

مدقق نحوي لتحديد الأخطاء وتصحيحها

منشئ الاقتباس الذي يدعم أنماطاً متعددة مثل APA و MLA

ملحقات المتصفح والتكامل مع Microsoft Word

قيود برنامج QuillBot

يقتصر الإصدار المجاني على وضعين لإعادة الصياغة

قد يتطلب المحتوى المعاد صياغته في بعض الأحيان تعديلات يدوية لسهولة القراءة

الاعتماد على الاتصال بالإنترنت

تسعير كويلبوت

خطة مجانية

خطة شهرية : 9.95 دولار شهريًا

: 9.95 دولار شهريًا الخطة الربعية : 6.65 دولار شهريًا

: 6.65 دولار شهريًا الخطة السنوية: 4.17 دولار/شهرياً

تقييمات ومراجعات كويلبوت

G2 : 4.4/5 (أكثر من 30 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.5/5 (140+ تقييم)

8. Copy.ai (الأفضل لتوسيع نطاق إنشاء المحتوى مع الحفاظ على التخصيص)

via Copy.ai غالبًا ما يعاني منشئو المحتوى والمسوقون من الضغط لإنتاج محتوى مخصص عالي الجودة على نطاق واسع مع محاربة العوائق الإبداعية.

وهنا يأتي دور Copy.ai الذي يقدم حلاً عملياً لتحقيق التوازن بين الكفاءة والإبداع. تم تصميم هذه الأداة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة الكُتّاب من خلال معالجة المهام المتكررة، وإثارة أفكار جديدة، وضمان اتساق رسائل العلامة التجارية عبر الأشكال.

💡 نصيحة احترافية: على الرغم من أن أدوات الذكاء الاصطناعي لا يمكنها تكرار دفء ودقة المحتوى البشري بشكل كامل، إلا أنها بارعة في توفير الوقت وتوسيع نطاق الجهود. اكتشف كيفية تحقيق التوازن المثالي بين الجودة والكفاءة مع نصائح الخبراء حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في تسويق المحتوى .

Copy.ai أفضل الميزات

تخصيص المحتوى ليتوافق مع أسلوب علامتك التجارية ونمطها

أتمتة عمليات إنشاء المحتوى مثل صياغة ملخصات تحسين محركات البحث أو حملات البريد الإلكتروني

إعادة استخدام المحتوى لقنوات متعددة، مثل المدونات ورسائل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي

توليد أفكار واقتراحات إبداعية للحملات واستراتيجيات التسويق

يوفر قوالب لاحتياجات محددة، مثل أوصاف المنتجات والنسخ الإعلانية

قيود Copy.ai

قد لا يزال المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي بحاجة إلى ضبط دقيق للمواضيع الدقيقة

قد تبدو ميزات سير العمل مربكة للمستخدمين الجدد الذين لا يمتلكون خبرة سابقة

الإصدار المجاني محدود من حيث عدد الكلمات والقدرات المتقدمة

✍🏻 ملاحظة: يعد الذكاء الاصطناعي للنسخ مفيدًا، ولكن خيارات الإدخال المحدودة يمكن أن تكون عقبة أمام البحث التفصيلي أو محتوى القيادة الفكرية. اطلع على دليلنا لاستكشاف أفضل بدائل نسخ الذكاء الاصطناعي للعثور على الأنسب لفريقك.

التسعير #### Copy.ai

الخطة المجانية: ما يصل إلى 2,000 كلمة شهريًا

ما يصل إلى 2,000 كلمة شهريًا الخطة الاحترافية: 49 دولارًا شهريًا

49 دولارًا شهريًا خطة المؤسسات: أسعار مخصصة

Copy.ai التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 180 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 180 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

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9. مبسط (الأفضل للحلول التسويقية الشاملة للفرق الصغيرة)

via مبسط غالبًا ما تواجه الشركات الصغيرة وفرق التسويق تحديًا فريدًا من نوعه: إدارة الموارد المحدودة أثناء محاولة إنتاج محتوى عالي الجودة يمتد عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمدونات ومقاطع الفيديو.

يتدخل Simplified كحل شامل لسد هذه الثغرات، حيث يجمع بين أدوات التصميم والكتابة وتحرير الفيديو المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في منصة واحدة.

كحل متكامل برنامج سير عمل المحتوى المبسط يقلل أيضًا من الحاجة إلى اشتراكات متعددة.

أفضل الميزات المبسطة

يوفر تصميمًا رسوميًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي وتحرير الفيديو والكتابة و أدوات التدوين تحت سقف واحد

يحافظ على الاتساق مع دليل نمط العلامة التجارية المدعوم بالذكاء الاصطناعي القابل للتكيف عبر المشاريع

يوفر أدلة سهلة الاستخدام للمبتدئين للتعلم بسرعة وتعظيم الميزات المتقدمة

تعمل على أتمتة وجدولة المنشورات عبر المنصات مع إمكانات الجدولة الجماعية

يخصص روبوتات الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى الترميز

القيود المبسطة

يتطلب وقتًا لتعلم بعض الميزات المتقدمة

يحد من الأرصدة في الخطط المجانية والخطط ذات المستوى الأدنى

يُنتج تناقضات عرضية في التصميمات والنصوص التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي

التسعير المبسط

الخطة المجانية

الخطة المبسطة : 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم النمو المبسط : 85 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

: 85 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم المؤسسة: تسعير مخصص

التقييمات والمراجعات المبسطة

G2 : 4.6/5 (أكثر من 4,930 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 4,930 تقييم) Capterra: 4.7/5 (280+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Simplified؟

هناك العديد من القوالب المصممة مسبقًا والتي يمكنني تخصيصها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المختلفة. واجهة المستخدم بسيطة ويتم حفظ التقدم المحرز حتى لو اضطررت إلى إيقاف العملية. مراجع G2 10. ProWritingAid (الأفضل للكتاب الذين يبحثون عن أداة تحرير وتعلم شاملة)

via ProWritingAid بالنسبة للكتّاب، يمكن أن تكون مرحلة التحرير الذاتي متاهة من القرارات - الموازنة بين الإبداع وسهولة القراءة مع معالجة القواعد النحوية ووتيرة الكتابة والتدفق.

يلبي ProWritingAid احتياجات الكتاب الذين يتطلعون إلى تحسين حرفتهم من خلال التحليل المتعمق والاقتراحات القابلة للتنفيذ.

تم تصميمه كمساعد تحرير شامل، وهو يساعد المستخدمين على تحسين القواعد النحوية والأسلوب وقابلية القراءة وغير ذلك - كل ذلك مع تقديم رؤى تعزز تحسين الكتابة على المدى الطويل.

🍪 مكافأة: من خلال التكامل مع منصات الكتابة الشائعة مثل Google Docs و Scrivener وWord، يضمن ProWritingAid إمكانية الوصول السلس للكتاب عبر مختلف الوسائط.

ProWritingAid أفضل الميزات

يوفر أكثر من 20 تقريرًا متعمقًا حول القواعد النحوية والأسلوب وسهولة القراءة ووتيرة الكتابة والاتساق

يتكامل مع أدوات مثل Scrivener وGoogle Docs وMicrosoft Word للتحرير في الوقت الفعلي

يتضمن أدوات متقدمة مثل التقرير النقدي لتحسين سرد القصص

يقدم اقتراحات قابلة للتخصيص مصممة خصيصًا لأنماط الكتابة والتفضيلات الفردية

يضمن الأمان مع تشفير على مستوى البنك وعدم استخدام نصوص للتدريب على الخوارزمية

قيود ProWritingAid

يمكن أن يكون مربكًا للمستخدمين الذين يبحثون عن إصلاحات نحوية سريعة

يبطئ مع المستندات الطويلة في مستندات Google Docs

لا يدعم تكامل Mac Word بشكل كامل

تسعير ProWritingAid

خطة مجانية

قسط : 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم بريميوم برو: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ProWritingAid ProWritingAid

G2 : 4.5/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييمًا) Capterra: 4.7/5 (480+ تقييمات)

11. Wordtune (الأفضل للكتّاب الذين يبحثون عن مساعدة الذكاء الاصطناعي متعددة الاستخدامات والمتكيفة مع النغمة)

عبر ضبط الكلمات يساعد Wordtune الكُتّاب على تحسين الوضوح والنبرة من خلال إعادة الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتدقيق النحوي والاقتراحات السياقية.

وبفضل الميزات المصممة للتكيف مع أنماط ونغمات الكتابة المختلفة، يسهّل Wordtune صقل المحتوى الخاص بك لأي غرض.

🧠 هل تعلم: يقوم الذكاء الاصطناعي في Wordtune بتقييم ما لا يقل عن خمسة مصادر موثوقة قبل اقتراح تعديلات واقعية، مما يضمن محتوى عالي الجودة وجدير بالثقة.

أفضل ميزات Wordtune

يوفر خيارات إعادة كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين الوضوح والنبرة

يوفر تعديل اللهجة للتبديل بين أنماط الكتابة غير الرسمية والرسمية

يلخص النصوص أو مقاطع فيديو يوتيوب على الفور لإنشاء محتوى فعال

يدعم التكامل السلس مع مستندات Google Docs وMicrosoft Word وإضافات المتصفح

يتضمن اقتراحات المرادفات الذكية لتوسيع نطاق المفردات

قيود Wordtune

يحتوي الإصدار المجاني على عمليات إعادة كتابة وتلخيص يومية محدودة

يقترح الذكاء الاصطناعي أحياناً جملاً روبوتية أو غير منطقية

يواجه صعوبات مع المحتوى الدقيق أو المتخصص للغاية

تسعير Wordtune

أساسي : مجاناً

: مجاناً متقدم : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم غير محدود : 10 دولارات/شهرًا لكل مستخدم

: 10 دولارات/شهرًا لكل مستخدم الفرق: 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم

Wordtune التقييمات والمراجعات

G2 : 4.6/5 (أكثر من 170 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 170 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 80 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Wordtune؟

لقد كان Wordtune رفيقًا لا يقدر بثمن في تعزيز وضوح كتابتي وكفاءتها. لقد ميزت الاقتراحات البديهية وتجربة المستخدم السلسة هذه الأداة حقًا. المراجع التجريبي الموثوق به 12. ChatGPT (الأفضل لإنشاء المحتوى متعدد الاستخدامات والمدعوم بالذكاء الاصطناعي والتفاعل مع العملاء)

via ChatGPT عندما تلوح المواعيد النهائية في الأفق أو عندما تجف الأفكار، غالبًا ما يجد الكتاب أنفسهم يبحثون عن شرارة إلهام أو رأي ثانٍ. يمكن أن تصبح عملية العصف الذهني أو تنقيح المسودات أو حتى استكشاف موضوعات غير مألوفة عقبة تستغرق وقتًا طويلاً.

بالنسبة لمنشئي المحتوى أو مؤلفي النصوص أو المؤلفين - فإن وجود أداة تعكس الفكر البشري يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً.

سواء كنت تقوم بضبط منشور مدونة، أو صياغة نسخة إعلانية مقنعة، أو استكشاف حبكة جديدة، فإن تعدد استخدامات ChatGPT يُمكّن الكُتّاب من التجريب والتكرار بسهولة.

💡 نصيحة احترافية: بالنسبة لكُتّاب المحتوى، تضمن قدرة ChatGPT على تحسين محركات البحث أو اقتراح كلمات مفتاحية أن عملك ليس فقط مكتوباً بشكل جيد ولكن أيضاً يصل إلى الجمهور المناسب.

أفضل ميزات ChatGPT

يوفر إنشاء محتوى مرن للمدونات والوسائط الاجتماعية ورسائل البريد الإلكتروني والنصوص

يوفر استجابات تحادثية مدركة للسياق وشبيهة بالمحادثة البشرية

يدعم التكامل مع التطبيقات لدعم العملاء وتوليد العملاء المحتملين

يتضمن إمكانيات لغوية متقدمة، تشمل الترجمات والملخصات

فعال في أتمتة المهام المتكررة مثل مسودات البريد الإلكتروني والأسئلة الشائعة

قيود ChatGPT

عدم الدقة والهلوسة في الردود من حين لآخر

يتطلب إشرافاً بشرياً على المحتوى الدقيق أو المتخصص

تسعير ChatGPT

أساسي : مجاناً

: مجاناً ChatGPT Plus: 20 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ChatGPT

G2 : 4.7/5 (أكثر من 650 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 650 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 80+ تقييم)

13. NovelAI (الأفضل للكتاب والفنانين الرقميين الذين يبحثون عن مساعدة الذكاء الاصطناعي التعاوني)

via NovelAI يواجه كل كاتب لحظات من الجفاف الإبداعي - تلك الأوقات التي تبدو فيها القصة عالقة، أو تفقد فيها الشخصيات صوتها، أو يبدو أن الحبكة تتفكك قبل أن تبدأ حقًا. بالنسبة للكتاب الروائيين، يكون التحدي أكثر حدة، حيث يحتاجون إلى نسج روايات مقنعة، وبناء عوالم غامرة، وصياغة شخصيات لها صدى.

تتدخل NovelAI ككاتب مشارك وشريك إبداعي مصمم خصيصًا للكتابة الروائية. وتتجاوز أدواتها مجرد توليد النصوص، حيث تقدم المساعدة في بناء العالم وتطوير الشخصيات ورواية القصص.

أفضل ميزات NovelAI

توليد قصص جذابة ومتماسكة مع وظائف الذاكرة للاحتفاظ بالسياق

يقدم توليد صور بأسلوب الأنيمي مع واجهة بسيطة قائمة على العلامات

يتضمن وحدات سرد قصص قابلة للتخصيص لأنواع مختلفة مثل الرومانسية والخيال

يوفر ميزة تحويل النص إلى كلام لإضفاء الحيوية على القصص

يدعم تقاليد واسعة النطاق وبناء العالم من خلال أدواته المتقدمة

قيود NovelAI

تركز بشكل كبير على أنماط فن الأنيمي، مما يحد من جاذبيتها للتفضيلات الفنية الأوسع نطاقًا

جودة إخراج غير متسقة لمطالبات القصة المعقدة أو المحددة للغاية

تكاليف الاشتراك قد تردع المستخدمين العاديين

تسعير NovelAI

المستوى المجاني

فئة الأجهزة اللوحية : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم طبقة التمرير : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم فئة Opus: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات NovelAI

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: مراجعات غير كافية

💡 نصيحة للمحترفين: يكمن سر إطلاق الإمكانات الكاملة لأدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي في إتقان المطالبات. تعمّق في دليلنا لاكتشاف أفضل مطالبات الكتابة بالذكاء الاصطناعي للمسوقين والكتاب.

أدوات إضافية مفيدة

إذا كنت تتطلع إلى توسيع مجموعة أدواتك، فإن هذه الأدوات الإضافية تقدم ميزات فريدة لتعزيز استراتيجيات الكتابة وإنشاء المحتوى وتحسين محركات البحث بسلاسة.

Surfer SEO : يجمع بين تحسين المحتوى واستراتيجيات تحسين محركات البحث لمساعدة الكتّاب على إنشاء محتوى جاهز للارتقاء بالترتيب

: يجمع بين تحسين المحتوى واستراتيجيات تحسين محركات البحث لمساعدة الكتّاب على إنشاء محتوى جاهز للارتقاء بالترتيب الذكاء الاصطناعي : يقدم مساعدة الذكاء الاصطناعي للتلخيص والعصف الذهني والصياغة مباشرةً داخل مساحة عمل مصممة خصيصًا للتعاون الجماعي

: يقدم مساعدة الذكاء الاصطناعي للتلخيص والعصف الذهني والصياغة مباشرةً داخل مساحة عمل مصممة خصيصًا للتعاون الجماعي محرر همنغواي: يركّز على تحسين قابلية القراءة من خلال تسليط الضوء على الجمل المعقدة والأخطاء الشائعة لكتابة واضحة وموجزة

كليك أب يضع "المحترف" في النثر

ClickUp هو العمود الفقري لإنشاء محتوى مبسط.

لسنا نحن من يقول ذلك، بل المستخدمون.

على سبيل المثال، شارك سيد بابلا، منسق برنامج الرفاهية في كلية دارتموث، ما يلي كيف حولت المنصة سير عملهم .

_نحن نستخدم ClickUp لإدارة وتتبع خط إنتاج محتوى الوسائط الاجتماعية والرقمية لدينا. يتيح لنا ذلك رؤية حالة كل جزء من المحتوى (قيد التنفيذ، يحتاج إلى تعديل، مجدول، إلخ) بالإضافة إلى المصمم الرئيسي. كما أنه يلغي جميع الاتصالات عبر البريد الإلكتروني ذهابًا وإيابًا حيث يمكن استخدام قسم التعليقات لكل مهمة للتداول وتفويض المهام/الخطوات التالية

سيد بابلا، منسق برنامج الرفاهية، كلية دارتموث

إذاً، كيف يحقق ClickUp السحر؟ من خلال الجمع بين ClickUp Docs للعصف الذهني والصياغة، والأتمتة لعمليات التسليم السلس، و ClickUp Brain للمساعدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فإنه يعالج كل شيء بدءاً من وضع الأفكار إلى النشر.

وسواء كنت روائياً تعالج تحولات الحبكة أو مسوقاً يدير حملات، فإن ClickUp يجعل من السهل تتبع التقدم وتعيين المهام وحتى تدوين أفكار منتصف الليل. إنشاء حساب على ClickUp مجانًا وأطلق العنان لإمكاناتك الإبداعية اليوم.