أفضل 10 برامج تحرير أكواد للمطورين في 2025

كمطور برمجيات، البرمجة هي الحياة. هناك القليل جدًا في قائمة مهامك اليومية التي لا تتطلب كتابة التعليمات البرمجية أو تحرير التعليمات البرمجية.

من إصلاح الأخطاء التقنية في المواقع الإلكترونية إلى ابتكار تصميمات جديدة لتطبيقات الهاتف المحمول، فإن الكود البرمجي هو جوهر عملك. لهذا السبب فإن وجود أفضل محرري الأكواد البرمجية في متناول اليد أمر حيوي ✨

لا تجعلك هذه الأدوات أكثر كفاءة فحسب، بل إنها أيضًا توفير الوقت بفضل ميزات مثل الإكمال التلقائي وتصحيح الأخطاء. بالإضافة إلى ذلك، فهي تضمن أن تكون شفرتك خالية من الأخطاء ونظيفة، مما يسهل صيانة الإصدارات الجديدة ونشرها.

سواءً كنت مبرمجًا خبيرًا في البرمجة ولديك عقود من الخبرة أو كنت جديدًا في اللعبة، ستساعدك هذه القائمة التي تضم أفضل برامج تحرير الأكواد على العمل بشكل أسرع وأكثر كفاءة في عملك. من بيئة التطوير المتكاملة (IDE) إلى برنامج محرر التعليمات البرمجية البسيط، هناك ما يناسب كل احتياجاتك.

وكميزة إضافية، سنعرض لك منصة تجعل إدارة عمليات تطوير البرمجيات - من إنشاء التعليمات البرمجية إلى الإطلاق - أسهل من أي وقت مضى.

لماذا يعد محررو الأكواد مهمين للمطورين

لا يمكنك المبالغة في أهمية وجود محرر أكواد فعال وغني بالميزات لمطوري الويب. هذه الأدوات تقضي على الأخطاء البشرية، وتمنع حدوث أعطال في التطبيقات وتقلل من مخاطر خروج المشروع عن مساره.

باختصار، محرر الأكواد الصحيح يجعل البرمجة أنظف وأسهل وأسرع. مع وظائف مثل تمييز بناء الجملة والمسافة البادئة ومطابقة الأقواس، يمكنك كتابة وتحرير التعليمات البرمجية بسرعة البرق.

بالإضافة إلى ذلك، فإن وظائف مثل البحث والاستبدال، وأطوال الأسطر، والالتفاف، كلها تجعل شفرتك البرمجية أفضل وأكثر فعالية. في بيئة سريعة الوتيرة، يمنحك ذلك ميزة لإطلاق برامج جديدة قبل المنافسة.

بالنسبة للمبرمجين الذين يعملون كجزء من تطوير البرمجيات تتيح هذه الأدوات أيضًا التعاون في الوقت الفعلي. وهذا يعني أنه يمكنك العمل على نفس الكود مع العديد من أعضاء الفريق دون أن يفوتك أي شيء. 💪

ما الذي يجب مراعاته عند اختيار أفضل محرر أكواد

إذا كنت قد استخدمت برامج تحرير الأكواد من قبل، فأنت تعلم أنها ليست كلها متشابهة. فهناك برامج تحرير الأكواد الأساسية التي تساعد في تنظيف بناء الجملة، وهناك أنظمة أكثر تقدماً تسمى IDEs التي تتعامل مع المشاريع الكبيرة والمعقدة. 🛠️

بعضها مصمم للغات برمجة محددة؛ والبعض الآخر يدعم مجموعة واسعة من أنماط البرمجة. ستعتمد الأداة المناسبة على ما إذا كنت تستخدم الشيفرة البرمجية لكتابة وتحرير أجزاء قصيرة أو إذا كنت بحاجة إلى أداة متقدمة للعمل بشكل تعاوني مع مطورين آخرين.

إليك ما تبحث عنه في أفضل برامج تحرير الأكواد البرمجية:

واجهة مرنة: سيكون لمحرر الأكواد البرمجية الرائع واجهة مبسطة تتيح إجراء تغييرات سريعة

سيكون لمحرر الأكواد البرمجية الرائع واجهة مبسطة تتيح إجراء تغييرات سريعة تتبع التغييرات: تتطور التعليمات البرمجية باستمرار. ابحث عن أداة توثق التغييرات البرمجية لمراقبة التعديلات ومعرفة كيف تطور مشروعك بمرور الوقت

تتطور التعليمات البرمجية باستمرار. ابحث عن أداة توثق التغييرات البرمجية لمراقبة التعديلات ومعرفة كيف تطور مشروعك بمرور الوقت التخصيص: أفضل الأدوات هي تلك التي يمكنك الاستفادة منها لتلبية احتياجاتك الخاصة. ابحث عن محرر أكواد يتيح لك تخصيص الأدوات لتحسين الإنتاجية

أفضل الأدوات هي تلك التي يمكنك الاستفادة منها لتلبية احتياجاتك الخاصة. ابحث عن محرر أكواد يتيح لك تخصيص الأدوات لتحسين الإنتاجية الوقت الحقيقي التعاون: العمل المباشر مع مطورين آخرين في مساحة عمل واحدة بسيطة

العمل المباشر مع مطورين آخرين في مساحة عمل واحدة بسيطة أدوات جودة التعليمات البرمجية: ابحث عن محرري التعليمات البرمجية الذين لديهم ميزات مثل التنقيح وإعادة بناء التعليمات البرمجية لتحديد الأخطاء وتصحيحها بسرعة

ابحث عن محرري التعليمات البرمجية الذين لديهم ميزات مثل التنقيح وإعادة بناء التعليمات البرمجية لتحديد الأخطاء وتصحيحها بسرعة المجتمع: توفر المجتمعات النشطة والدروس التعليمية وتحديثات مصحح الأخطاء الدعم لتحسين الترميز

أفضل 10 برامج تحرير الأكواد 2024

هل أنت مستعد للعثور على أفضل برامج تحرير الأكواد؟ لقد جمعنا قائمة بأفضل الأدوات التي يوصي بها المطورون. سواء أكنت بحاجة إلى مساعدة في العديد من لغات البرمجة مثل CSS أو HTML أو Javascript أو Python أو PHP أو أي شيء مختلف، ستجد الأداة التي تناسبك. 👀

1. فيجوال ستوديو كود

عبر كود الاستوديو المرئي فيجوال ستوديو كود هو محرر أكواد مجاني مفتوح المصدر يعمل على أنظمة تشغيل ماك وويندوز X64 ولينكس x64. يتميز بخاصية تسليط الضوء على بناء الجملة الأساسي ووظيفة الإكمال التلقائي بالإضافة إلى الإكمال الذكي الذي يُطلق عليه اسم Intellisense، استنادًا إلى الدوال والمتغيرات.

وهو يدعم Java و TypeScript و Node.js، لكن الإضافات تسمح بتخصيص أكبر للمبرمج. سواءً كنت مطور واجهة أمامية أو مبرمجًا خلفيًا، هناك الكثير من الوظائف لتبسيط سير عملك.

أفضل ميزات برنامج Visual Studio Code

ملحقات للغات و تتبع الأخطاء تسمح لك ببناء مجموعة من المنتجات التي تعمل معًا لسير عمل ترميز مبسط

أوامر Git المضمنة تجعل تنسيق العمل عبر فرق التطوير أسهل

يتيح لك سجل تتبع التغييرات متابعة ما تم تحديثه من قبل

تصحيح الأخطاء داخل المحرر يجعل تنظيف التعليمات البرمجية أسرع من أي وقت مضى

قيود كود Visual Studio البرمجية

تستغرق الأداة بعض الوقت للتحميل والتشغيل، خاصةً إذا كنت تقوم بتشغيل ملحقات أو تعمل على عدة مشاريع كبيرة في وقت واحد

قد تكون الواجهة مربكة للمبتدئين

تسعير كود فيجوال ستوديو كود

مجاني

فيجوال ستوديو كود تقييمات ومراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,100 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,100 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

2. نص سامٍ

عبر النص السامي Sublime Text هو محرر نصوص بسيط وسريع يقوم بتنظيف الشيفرة البرمجية في لمح البصر. وتتميز الأداة بخاصية الإكمال الذكي لتقديم اقتراحات بناءً على التعليمات البرمجية الموجودة. تُعد الواجهة القابلة للتخصيص مثالية لتحرير التعليمات البرمجية البسيطة وتستخدم ميزات مثل عرض وحدة معالجة الرسومات وتمييز بناء الجملة لتهيئة تعليمات برمجية أفضل. 👨🏽‍💻

Sublime Text أفضل الميزات

واجهة مستخدم مبسطة تتميز بالوضع المظلم والسمات اللونية لمساحة عمل إبداعية

واجهة برمجة تطبيقات محسّنة بشكل كبير تسمح بالتكامل مع مجموعة كبيرة من المكونات الإضافية

تتيح لك اختصارات لوحة المفاتيح تحديد متغيرات متعددة لإجراء تغييرات واستبدالات سريعة

تتيح لك علامات تبويب الملفات العمل على مشاريع مختلفة باستخدام شاشة مقسمة بسيطة

قيود Sublime Text

يتم تحميل الأداة ببطء في بعض الأحيان، خاصة في المشاريع الكبيرة

يجب عليك استخدام ملحق أو أداة أخرى لتشغيل أو اختبار الشيفرة البرمجية بعد التحرير

تسعير Sublime Text

مجاناً

الترخيص الفردي: 99 دولارًا أمريكيًا تدفع مرة واحدة

99 دولارًا أمريكيًا تدفع مرة واحدة رخصة الأعمال: 65 دولارًا سنويًا

تقييمات ومراجعات نص سامية

G2: 4.5/5 (أكثر من 1600 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1600 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1,300 تقييم)

3. باي تشارم من JetBrains

عبر جيت براينز PyCharm هو بيئة تطوير متكاملة التي توفر ميزات متقدمة تمنحك المزيد من التحكم في شفرتك البرمجية. تضمن ميزات مثل مدققات PEP8 وعمليات الفحص وإعادة الهيكلة أن تكون شفرتك نظيفة وخالية من الأخطاء. توفر الأداة دعمًا لمجموعة واسعة من أطر العمل وإمكانيات تطوير الويب عن بُعد.

أفضل ميزات PyCharm

تقنية متعددة المنصات تدعم العديد من اللغات بما في ذلك SQL، وروبي على القضبان، وسيثون، ولغات الترميز

تتيح لك أدوات المطورين المضمنة مثل أدوات تصحيح الأخطاء تحرير التعليمات البرمجية والعثور على المشكلات قبل أن تتسبب في حدوث مشاكل

استخدم أدوات تشغيل الاختبار المدمجة لتقييم التغييرات في مكان واحد

يعمل الدعم الذكي على أتمتة إعادة هيكلة التعليمات البرمجية وتمييز الأخطاء والتنقل الغني

قيود PyCharm

يمكن أن تكون النسخة المدفوعة باهظة الثمن، مما يحد من فائدتها للأعمال الصغيرة

التطبيق كثيف الاستخدام للموارد عندما يتعلق الأمر بالتخزين والذاكرة

تسعير PyCharm

PyCharm: 24.90 دولارًا شهريًا للمؤسسات أو 9.90 دولارًا شهريًا للاستخدام الفردي

24.90 دولارًا شهريًا للمؤسسات أو 9.90 دولارًا شهريًا للاستخدام الفردي حزمة جميع المنتجات: 77.90 دولارًا شهريًا للمؤسسات أو 28.90 دولارًا شهريًا للاستخدام الفردي

تقييمات ومراجعات PyCharm

G2: 4.6/5 (أكثر من 700 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم)

4. سبيسماكس

عبر سبيسماك Spacemacs هو محرر شيفرة يتضمن ميزات GNU Emacs ويمزجها مع القدرات التي يحبها مستخدمو Vim - المزيد عن هذه الأداة بعد قليل. تعني هذه الوظائف الواسعة أن هذه الأداة تعمل كمحرر نصوص بسيط ومحرر شيفرة أو محرر أكواد أكثر تقدمًا.

سبيسماك أفضل الميزات

قوائم الأوامر الذاكرية تجعل من السهل البحث أو الحصول على المساعدة أو إجراء الاختبارات

تتيح لك واجهات مستخدم سطر الأوامر المقترنة بواجهات رسومية حديثة كتابة التعليمات البرمجية بالأسلوب الذي تفضله

يجعل التنسيق متعدد الطبقات من السهل التركيز على قسم معين من المشروع

يتيح دعم اللمحات العامة الواسعة للفريق التحقق من الأخطاء

قيود Spacemacs

بالنسبة للمستخدمين الذين ليسوا على دراية بـ Emacs، سيستغرق البدء وقتًا أطول

التهيئة قابلة للتخصيص بشكل كبير، مما يبطئ عملية تحرير التعليمات البرمجية

تسعير سبيسماك

مجاني ومفتوح المصدر

تقييمات ومراجعات Spacemacs

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

5. IntelliJ IDEA

عبر جيت براينز IntelliJ IDEA هو IDE جافا و Kotlin IDE الذي يوفر بيئة عمل تعاونية وعن بُعد للبرمجة مع الفريق بأكمله في مساحة عمل مبسطة. هذه الأداة ليست مجرد محرر نصوص، فهي مصممة لتبسيط عملية البرمجة من التصميم والتنفيذ إلى الاختبار والنشر. ✍️

IntelliJ Idea أفضل الميزات

تتميز أداة التشغيل والتصحيح بميزة المعاينة المباشرة لتتبع التغييرات ومعرفة كيف تبدو في الوقت الفعلي

تتضمن ميزة المحرر الذكي مساعدة كود الذكاء الاصطناعي وحقن اللغة وإكمال الكود الذكي

يوفر دعم المجتمع نظرة ثاقبة لأفضل الممارسات وميزات اللغة الجديدة وتعليم الترميز

يمكن استخدام الأداة التعاونية عن بُعد على أجهزة متعددة للعمل مع مطورين آخرين في مكان واحد

قيود IntelliJ Idea

شعر بعض المستخدمين أنه يمكن تحسين واجهة المستخدم باستخدام السمات

لا توجد ملفات تعريف خاصة بالمستخدم في المشاريع مما قد يجعل إدارة البرمجة التعاونية صعبة

تسعير IntelliJ Idea

InntelliJ IDEA Ultimate: 59.90 دولارًا شهريًا للمؤسسات أو 16.90 دولارًا شهريًا للاستخدام الفردي

59.90 دولارًا شهريًا للمؤسسات أو 16.90 دولارًا شهريًا للاستخدام الفردي حزمة جميع المنتجات: 77.90 دولارًا شهريًا للمؤسسات أو 28.90 دولارًا شهريًا للاستخدام الفردي

تقييمات ومراجعات Intellij Idea

G2: 4.6/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1,100 تقييم)

6. فيم

عبر فيم Vim هو محرر نصوص تم إنشاؤه لمصممي الويب الذين لا يحتاجون إلى مساعدة يدوية. تتوافق الأداة مع معظم أنظمة يونيكس وتركز بشكل أساسي على التحرير داخل الطرفية. إنه محرر أكواد مجاني يطلب التبرع للأعمال الخيرية بدلاً من الدفعات الشهرية.

فيم أفضل الميزات

تتيح لك مجموعة كبيرة من الإضافات بناء مساحة عمل مخصصة لاحتياجاتك وتفضيلاتك

إنه خفيف الوزن وغالبًا ما يتم تجميعه مع خوادم لينكس وخوادم جنو

تتضمن الميزات الرئيسية طي الشيفرة البرمجية وتمييز بناء الجمل وتمييز الشيفرة البرمجية

تتيح لك المشاركة المدمجة للملفات نقل المستندات البرمجية من أداة إلى أخرى دون فقدان التنسيق

قيود Vim

يحتوي Vim على منحنى تعليمي كبير، مما يجعله مفيدًا بشكل أساسي للمبرمجين المتقدمين

الميزات الفاخرة المحدودة تجعله غير مرغوب فيه للمبرمجين الذين يرغبون في الحصول على أحدث الإضافات والوظائف عالية التقنية

تسعير #### فيم

مجاني

تقييمات ومراجعات Vim

G2: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3 مراجعات)

7. المفكرة ++

عبر المفكرة ++ يتميز محرر التعليمات البرمجية المصدرية المجاني هذا بدعمه متعدد اللغات وطاقته المنخفضة لوحدة المعالجة المركزية، مما يقلل من حمل الموارد ويجعل الترميز أكثر كفاءة. تتيح لك هذه الأداة الغنية بالميزات إدارة مستندات متعددة في مساحة واحدة وتتضمن أدوات كلاسيكية مثل تمييز بناء الجملة والإكمال التلقائي. 💡

Notepad++ أفضل الميزات

يعمل محرر النصوص البرمجية مع مجموعة واسعة من اللغات

يتعامل مع المقتطفات الصغيرة المستقلة بالإضافة إلى التعليمات البرمجية الطويلة المتكاملة

يتعامل النظام الإضافي مع كود XML بتنسيق مناسب ومسافة بادئة مناسبة

تسمح لك المقارنات النصية جنبًا إلى جنب بمقارنة التعليمات البرمجية القديمة بالتغييرات الجديدة لإصلاح الأخطاء بسهولة

قيود ++ Notepad

لا توجد محطة طرفية لتشغيل واختبار الشيفرة، لذا ستحتاج إلى أداة أخرى لمراقبة تأثيرات التغييرات

واجهة المستخدم ليست حديثة كما يرغب بعض المستخدمين

سعر برنامج ++ Notepad

مجاني

تقييمات ومراجعات برنامج ++ Notepad

G2: 4.6/5 (أكثر من 2,200 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 2,200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (1,800+ تقييم)

8. إسبريسو

عبر إسبريسو إسبريسو هو محرر ويب لمنتجات ماك. وهو مصمم لمساعدة المبرمجين على إنشاء مواقع الويب، ويتميز بمعاينات مباشرة لمعرفة كيفية ترجمة التعليمات البرمجية الخاصة بك إلى طرق عرض المستخدم. تجعل القوالب والمكونات الإضافية البرمجة أسرع من أي وقت مضى وتحسن التعاون.

إسبريسو أفضل الميزات

يتيح لك التصميم المباشر تغيير CSS ورؤية التصميم في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى الضغط على حفظ أو نشر

حازت أدوات CSSEdit المدمجة على جوائز بفضل الألوان والتدرجات والتخطيطات الأنيقة

تعمل وظيفة معاينة المتصفح ووظيفة الأشعة السينية لتخطيطات الصفحة في كروم وفايرفوكس وسفاري

يتيح لك شريط الأدوات القابل للتخصيص إضافة مقتطفات وقوائم ووحدات نمطية خاصة بسير عملك

قيود إسبريسو

على الرغم من أنه يدعم لغات مثل HTML وLESS وRuby، إلا أنه لا يدعم Perl

لا يحتوي على خاصية الاختبار عبر المنصات المختلفة

تسعير إسبريسو

تجربة مجانية

الترخيص: 99 دولارًا أمريكيًا

تقييمات ومراجعات إسبريسو

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

9. مساحات الرموز GitHub

عبر جيثب الرموز هي جيثب منتج مصمم لتسهيل إدارة بيئات التطوير. يتكامل المحرر بسلاسة مع Visual Studio Code وJupyter وJetBrains للحصول على أداة ترميز شاملة. تسمح الاتصالات ذات الكمون المنخفض بتحرير أسرع، حتى لو كنت تعمل على مشاريع ضخمة. 🌻

GitHub Codespaces أفضل الميزات

مشاركة المنافذ تجعل من السهل المشاركة بشكل خاص وعام مع زملائك في الفريق والعملاء

جميع الشيفرات البرمجية والشبكات الخاصة آمنة ومحمية بفضل الآلة الافتراضية المؤقتة في شبكات افتراضية معزولة

كأداة سحابية، استخدم المساحات السحابية في أي مكان يتوفر فيه الإنترنت ومن أي نوع من الأجهزة بما في ذلك الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية

اتصالات منخفضة الكمون عبر مناطق متعددة يعني سرعة تحميل سريع وتخزين ذاكرة عالية

قيود رموز GitHub Codespaces

مع ميزات الأمان، قد تتطلب بعض الوظائف مفاتيح SSH

وجد بعض المستخدمين أن البيئات المعزولة تعني أن التعليمات البرمجية تعمل على كمبيوتر أحد أعضاء الفريق دون غيره

تسعير GitHub Codespaces GitHub

مجاني: مع قيود على الميزات

مع قيود على الميزات الفريق: 4 دولارات/مستخدم/شهرًا

4 دولارات/مستخدم/شهرًا المؤسسات: 21 دولارًا/مستخدم/شهريًا

رموز GitHub Codespaces التقييمات والمراجعات

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: 4.8/5 (أكثر من 5,800 تقييم)

10. أباتشي نت بينز

عبر أباتشي نت بينز Apache NetBeans هو محرر أكواد يتميز بتمييز بناء الجملة وانكسار التعليمات البرمجية ومطابقة الأقواس لإنشاء أسرع. يقلل إكمال التعليمات البرمجية الذكي واختصارات لوحة المفاتيح من الوقت الذي يستغرقه إنشاء التعليمات البرمجية. تستخدم معلمات الاقتراح أفضل الممارسات لتسليط الضوء على مجالات التحسين وتنقيح الشيفرة البرمجية بناءً على العناصر الموجودة.

أباتشي نيت بينز أفضل الميزات

الدعم عبر الأنظمة الأساسية يعني أن هذه الأداة مناسبة لتطبيقات جافا بما في ذلك مايكروسوفت ويندوز ولينكس وماك أو إس إكس و BSD

توفر دروس جافا وPHP دعمًا سريعًا عندما تحتاج إليه

إمكانية الوصول إلى مجتمع نشط من المستخدمين للتعلم والتطور والتفكير مع الأفضل في هذا المجال

مجموعة كبيرة من أدوات التحرير تتيح لك تحرير التعليمات البرمجية البسيطة أو إنشاء مشاريع أكثر تعقيدًا

قيود Apache NetBeans

وجد بعض المستخدمين أن المنصة غير مستقرة وتتعطل وتستغرق بعض الوقت لإعادة التشغيل

يمكن أن تستهلك المشاريع الكبيرة مساحة وذاكرة

تسعير Apache NetBeans

مجاني ومفتوح المصدر

تقييمات ومراجعات Apache NetBeans #### تقييمات ومراجعات Apache NetBeans

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: 4.3/5 (أكثر من 200 تقييم)

أدوات أخرى

في حين أن أدوات تحرير الأكواد هذه رائعة لصياغة وتنظيف جهودك في البرمجة، إلا أنها لا تفعل أي شيء من أجل إدارة المهام أو دعم مشروع أكبر عند إدارة فريق. وهنا يأتي دور أدوات أخرى مثل ClickUp. هنا، سنوضح لك كيف تساعدك ClickUp عندما يتعلق الأمر بـ مشروع التطوير المهام، وإدارة فرق البرمجيات الرشيقة، وتبسيط سير العمل. 🤩

ClickUp

توفر لوحات المعلومات في ClickUp 3.0 لمديري المشاريع الرشيقة عرضًا سريعًا للمهام والأولويات المتبقية للفريق خلال الأسبوع بالإضافة إلى مخططات تفصيلية للإنجاز والتراجع ClickUp هو أداة برمجية لإدارة المشاريع يستخدمها المطورون لإدارة المشاريع الكبيرة والصغيرة. إنه ليس محرر أكواد. فكر فيه كأداة سير عمل تتيح لك إدارة فريق التطوير وتتبع التقدم المحرز نحو أهدافك.

يعد ClickUp حلماً لإدارة المهام بفضل المشغلات والأتمتة التي تقوم بتعيين العمل فوراً لأعضاء الفريق المناسبين. لنفترض أن لديك عميلاً يملأ عقداً لتصميم موقع إلكتروني جديد. وبمجرد اكتمال ذلك، فإنه يقوم بتشغيل المهام لفريق التطوير لبدء ترميز الصفحات المقصودة والواجهة الخلفية للموقع. فرق ClickUp الرشيقة تتيح لك الميزات إنشاء لوحات معلومات رشيقة، وتشغيل تقارير السبرنت، وإنشاء تدفقات عمل لسكروم وكانبان وغير ذلك. إنشاء مواصفات الاختبار، والعصف الذهني للأفكار، وكتابة التعليمات البرمجية باستخدام ClickUp AI . يدعم العشرات من حالات الاستخدام بما في ذلك إنشاء خطط اختبار واقتراح تغييرات في التعليمات البرمجية. تكامل ClickUp تتصل بأكثر من 1,000 أداة. وبهذه الطريقة، يعمل فريق التطوير لديك بسلاسة مع أدوات مثل GitHub وFigma. نماذج ClickUp توفر مساحة لطلبات الميزات والإبلاغ عن الأخطاء ومراجعات التعليمات البرمجية. قوالب رشيقة من ClickUp تتيح لك إنشاء خطط المشاريع، وتصاميم سباقات السرعة وخرائط طريق المشروع بسهولة. 💻

ClickUp أفضل الميزات

مع أكثر من ألف قالب مثلقالب ClickUp Agile لإدارة المشاريع الرشيقةتصور عملك، وحدد أولويات المهام، وتتبع التقدم المحرز في سباقات السرعة التطويرية

سبورة ClickUp's Whiteboards تتيح لك التعاون في الوقت الفعلي مع أعضاء الفريق الآخرين عند كتابة كود جديد أو تحرير المشاريع الحالية

ملحقات كروم تضمين وظيفة لتتبع الوقت وإدارة المهام لمعرفة مقدار الوقت المستغرق في مشاريع التطوير ومن يعمل على ماذا

مضمنة في أدوات إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي تؤدي إلى عصف ذهني أفضل وتوفر الوقت في إنشاء مشاريع ترميز متشابهة

تتيح لك الحقول المخصصة وتحديد الأولويات التركيز على العمل الأكثر أهمية وتتبع المشاريع الأكثر تعقيدًا

قيود ClickUp

يتوفر ClickUp AI حاليًا على سطح المكتب فقط، ولكن سيتم طرحه على الهاتف المحمول قريبًا

العدد الهائل من الميزات يعني أنك بحاجة إلى قضاء بعض الوقت في تعلم المنصة

تسعير #### ClickUp:

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 8745 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8745 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,795 تقييم)

بناء سير عمل أفضل للأكواد البرمجية باستخدام ClickUp

مع جميع برامج تحرير الأكواد في هذه القائمة، من المؤكد أنك ستجد أداة تساعدك على تنظيف عملك والارتقاء به. بدءًا من أدوات IDE المتقدمة إلى برامج تحرير النصوص البسيطة، هناك ما يناسب كل نمط وحالة استخدام.

عندما تكون مستعداً لنقل سير عمل البرمجة بالكامل إلى المستوى التالي, اشترك في ClickUp . انغمس وابدأ في تعيين مهام البرمجة لأعضاء الفريق المعنيين وابدأ في إنشاء مراجعات التعليمات البرمجية في مهام سير عملك. استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي المضمنة والنماذج واللوحات البيضاء والقوالب لجعل فريقك أكثر فعالية وكفاءة - كل ذلك في مساحة واحدة. 🙌