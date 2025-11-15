ربما مررت بتجربة أن Claude قدم ردًا صحيحًا من الناحية الفنية ولكنه يخطئ تمامًا ما كنت تريده.

ثم تقضي العشر دقائق التالية في إعادة صياغة طلبك، على أمل أن تبتسم لك آلهة الذكاء الاصطناعي هذه المرة.

الفارق يكمن في مطالبات Claude AI. المطالبة الكسولة تؤدي إلى نتائج كسولة. المطالبة الحادة والمحددة تحول الأداة إلى أكثر أدواتك موثوقية.

في هذا المنشور على المدونة، نلقي نظرة على مطالبات Claude AI القوية لضمان حصولك على ما تحتاجه بالضبط من المحاولة الأولى.

كمكافأة إضافية، سنستكشف أيضًا لماذا يعتبر ClickUp أفضل بديل لهندسة المطالبات من أجل الإنتاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. 🤩

ما هو Claude AI؟

Claude AI هو مساعد ذكاء اصطناعي متقدم للمحادثات أنشأته شركة Anthropic. يساعد في الكتابة والتحليل والترميز والرياضيات والبحث والمشاريع الإبداعية من خلال محادثات نصية بسيطة.

بالإضافة إلى ذلك، يفهم Claude النصوص والصور، ويكتب الأكواد، ويُنشئ المحتوى، ويشرح الموضوعات المعقدة بوضوح. وهو مصمم ليكون مفيدًا ودقيقًا وآمنًا للاستخدام في المهام الشخصية والمهنية على حد سواء.

ما هي مطالبات Claude AI؟

مطالبات Claude AI هي الرسائل التي ترسلها إلى Claude، أي جانبك من المحادثة. يمكن أن تكون المطالبة أي شيء من سؤال سريع إلى طلب مفصل. إنها الطريقة التي تخبر بها Claude بما تريد المساعدة فيه.

على سبيل المثال، "كيف هو الطقس؟" هو موجه. وكذلك "حلل هذه البيانات وشرح الاتجاهات". قد يطلب موجهك من أداة الذكاء الاصطناعي كتابة شيء ما، أو حل مشكلة، أو شرح مفهوم، أو مراجعة عملك، أو طرح أفكار.

في كل مرة تكتب فيها رسالة إلى Claude، فإن ذلك يعتبر موجهًا. إنه ببساطة الإدخال الذي تقدمه لبدء المحادثة أو مواصلتها.

كيف يختلف Claude AI عن ChatGPT؟

إليك مقارنة سريعة لمساعدتك على معرفة الفرق بين ChatGPT وClaude من حيث الأسلوب والتفكير والاستخدام اليومي.

الميزة Claude AI ChatGPT المطور Anthropic OpenAI النهج الأساسي مصمم على أساس التفكير الأخلاقي والحساسية للسياق مصمم للتكيف وحل المشكلات بعمق النبرة والأسلوب مهذب ومتزن ومتأمل تحاوري ومباشر وإبداعي قوة الاستدلال ممتاز في تحليل النصوص الطويلة أو المعقدة يتعامل مع التفكير المجرد والمنطق متعدد الخطوات بفعالية مستوى الإبداع أكثر حذراً مع الأفكار الأصلية أكثر حرية في مهام العصف الذهني والكتابة السردية معالجة الملفات والنصوص يقرأ ويلخص المستندات الطويلة بدقة يعمل بشكل جيد مع الوسائط المختلطة: النصوص والصور والرموز الأكثر ملاءمة لـ البحث والتوثيق والكتابة التي تتطلب الكثير من الامتثال الأعمال الإبداعية والمشاريع التقنية وحل المشكلات التفاعلية

🔍 هل تعلم؟ رفضت OpenAI في البداية إطلاق GPT-2 بالكامل لأن موجهة بسيطة مثل "اكتب مقالًا إخباريًا عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" يمكن أن تنتج قصصًا سياسية مزيفة بالكامل تبدو حقيقية، مما أثار مخاوف مبكرة من آلات المعلومات المضللة.

كيفية كتابة مطالبات Claude AI الفعالة

اتبع هذه الخطوات البسيطة لإنشاء مطالبات Claude AI فعالة.

الخطوة رقم 1: كن واضحًا ومحددًا

كلما زادت التفاصيل التي تقدمها، زادت قدرة Claude على فهم طلبك.

بدلاً من "اكتب عن التسويق"، قل "اكتب منشورًا مدونًا من 300 كلمة عن التسويق عبر البريد الإلكتروني للشركات الصغيرة". أدرج ما تريد، وطول المنشور، والجمهور المستهدف. تؤدي المطالبات الغامضة إلى إجابات عامة ستحتاج إلى إعادة كتابتها على أي حال.

💡 نصيحة احترافية: اطلب من Claude "وضع هذا في أداة حتى أتمكن من تتبع التغييرات" حتى بالنسبة لتحليل النصوص أو ملخصات الأبحاث. يمكنك بعد ذلك قول "تحديث السطر 47" أو "تغيير قسم المنهجية" وسيقوم Claude بالتحرير بدقة بدلاً من إعادة إنشاء كل شيء. هذا يوفر الرموز ويحافظ على الأجزاء الجيدة.

الخطوة رقم 2: قدم السياق

يعمل Claude بشكل أفضل عندما يعرف خلفية طلبك. اذكر مجال عملك، والجمهور المستهدف، ومستوى المهارة، أو أهداف المشروع.

على سبيل المثال، تحصل عبارة "اشرح SEO" على إجابة أساسية، ولكن عبارة "اشرح SEO لمالك مخبز يرغب في جذب المزيد من العملاء المحليين" تحصل على نصيحة عملية وذات صلة يمكنك استخدامها بالفعل.

على سبيل المثال، حاولنا أن نطلب من Claude مساعدتنا في أولويات P1، وإليك ما حدث:

الخطوة رقم 3: حدد التنسيق والنبرة وأسلوب الكتابة

تؤثر تفضيلاتك في الناتج على النتيجة النهائية. أخبر Claude إذا كنت بحاجة إلى نقاط أو فقرات أو جدول أو كود. اذكر إذا كنت تريد أسلوبًا احترافيًا أو غير رسمي أو ودودًا.

قل "اكتب رسالة بريد إلكتروني رسمية إلى عميل" مقابل "اكتب رسالة ودية إلى زميل في الفريق": النبرة هي التي تصنع الفارق.

💡 نصيحة احترافية: قم بتضمين المعلومات المهمة في علامات XML مخصصة: يجب تضمينها أو ألا تتجاوز 100 كلمة . تدريب Claude يجعله شديد الاستجابة لهيكل XML، بحيث يتم تقييم المحتوى الموسوم بشكل كبير حتى في المطالبات الطويلة.

الخطوة رقم 4: قسّم المهام المعقدة

المشاريع الكبيرة تربكك أنت وClaude. قسّم الطلبات الكبيرة إلى أجزاء يمكن إدارتها. بدلاً من "إنشاء استراتيجية تسويق كاملة"، ابدأ بـ "ساعدني في تحديد جمهوري المستهدف"، ثم انتقل إلى "اقترح ثلاثة قنوات تسويق لهذا الجمهور".

كل خطوة تبني على الخطوة السابقة وتمنحك نتائج ذات جودة أفضل.

الخطوة رقم 5: استخدم الأمثلة عندما يكون ذلك مفيدًا

أظهر لـ Claude ما هو النجاح.

إذا كنت تريد أسلوب كتابة معينًا، فقم بلصق فقرة نموذجية. هل تحتاج إلى تنسيق بيانات معين؟ شارك مثالاً. هذا يزيل التخمين ويضمن أن Claude يلبي توقعاتك من البداية.

💡 نصيحة احترافية: اطلب "التفكير بصوت عالٍ" للمهام المعقدة. ابدأ بـ: "قبل الإجابة، اكتب عملية التفكير الداخلية الخاصة بك." سيُظهر Claude عمله حرفيًا، ويكتشف أخطاءه في منتصف التفكير، ويقدم نتائج أفضل بشكل جذري للألغاز المنطقية، وتصحيح أخطاء البرمجة، أو التحليل الاستراتيجي.

الخطوة رقم 6: راجع نهجك وحسّنه

الرد الأول من Claude هو نقطة البداية، وليس المنتج النهائي. إذا كان هناك شيء غير صحيح، أخبر Claude بالتحديد ما الذي يجب تغييره: "اجعل هذا أكثر إيجازًا" أو "أضف المزيد من التفاصيل الفنية".

كل محادثة تعلمك ما الذي ينجح، مما يجعل قوالب مطالبات الذكاء الاصطناعي المستقبلية أفضل.

🧠 حقيقة ممتعة: وجد الباحثون أن نماذج اللغة الكبيرة (LLM) تتصرف بشكل أكثر تماسكًا عندما يتم تعيين شخصية لها، على غرار الممثلين المرتجلين الذين يتم إعطاؤهم بطاقة شخصية.

أفضل مطالبات Claude AI لمختلف حالات الاستخدام

فيما يلي مطالبات Claude AI العملية لمختلف المستخدمين والأغراض. استخدمها كقوالب وقم بتخصيصها وفقًا لاحتياجاتك الخاصة:

للمطورين

إنشاء وظائف Python باستخدام مطالبات Claude AI

اكتب دالة Python تتصل بقاعدة بيانات PostgreSQL، وتسترد جميع المستخدمين من جدول "العملاء"، وتعالج أخطاء الاتصال باستخدام كتل try-except، وتُرجع النتائج كقائمة من القواميس. قم بتضمين تلميحات النوع وسلسلة docstring التي تشرح المعلمات والقيمة المُرجعة قم بتصحيح هذا الكود JavaScript وشرح السبب الجذري للخطأ، ولماذا يحدث، واقترح طريقتين لإصلاحه: [الصق الكود الخاص بك]. كما يمكنك ذكر أي تحسينات في الأداء لاحظتها أنشئ نقطة نهاية REST API في Node. js باستخدام Express لتسجيل المستخدمين. قم بتضمين التحقق من صحة البريد الإلكتروني، والتحقق من قوة كلمة المرور (8 أحرف على الأقل، رقم واحد، حرف خاص واحد)، وتجزئة bcrypt، ورموز حالة HTTP المناسبة، ومعالجة محاولات البريد الإلكتروني المكررة اشرح الفرق بين async/await و promises في JavaScript باستخدام مثالين من التعليمات البرمجية التي تؤدي نفس الوظيفة في كلا الحالتين. ركز على الاختلافات في سهولة القراءة ومعالجة الأخطاء. أخبرني متى أستخدم كل نهج في المشاريع الحقيقية راجع استعلام SQL هذا لمعرفة مشكلات الأداء: [الصق الاستعلام]. أشر إلى العمليات البطيئة، واقترح فهارس محددة لإنشائها، واعرض النسخة المحسّنة، ووضح تأثير كل منها قم بإنشاء مكون React يسمى ImageGallery يأخذ مصفوفة عناوين URL للصور كدعائم، ويعرض شبكة سريعة الاستجابة (ثلاثة أعمدة على سطح المكتب، واثنان على الجهاز اللوحي، وواحد على الهاتف المحمول)، ويطبق التحميل البطيء باستخدام Intersection Observer، ويفتح صندوق ضوء عند النقر. استخدم TypeScript و Tailwind للتصميم قم بتحويل نقطة نهاية Python Flask هذه إلى TypeScript باستخدام Express: [الصق الكود]. حافظ على نفس الوظائف، وأضف الأنواع المناسبة للطلبات والاستجابات، واستخدم async/await، واتبع اصطلاحات Node. js

🧠 حقيقة ممتعة: كانت موجهات DAN (2022) عبارة عن اختراق مجتمعي انتشر عالميًا في غضون 48 ساعة. بدأ كسر الحماية "Do Anything Now" على Reddit كنكتة لتجاوز مرشحات الأمان. في غضون يومين، كان هناك أكثر من 20 نسخة متفرعة منه وألهم موجة كاملة من الموجهات الدورية لتجاوز تعليمات النظام.

للمبتدئين

افهم المفاهيم التقنية بتوجيه من Claude

اشرح الذكاء الاصطناعي باستخدام ثلاثة أمثلة يومية أواجهها (مثل توصيات Netflix أو قوائم تشغيل Spotify). ثم أخبرني كيف يختلف الذكاء الاصطناعي عن برامج الكمبيوتر العادية، باستخدام لغة بسيطة دون مصطلحات تقنية أنا محتار بين ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) والتخزين. اشرح لي الفرق بينهما باستخدام تشبيه واضح، وأخبرني بالكمية التي أحتاجها للاستخدام الأساسي (تصفح الويب، Netflix، مستندات Word)، وماذا يحدث عندما تنفد كل منهما أنا طالب جامعي وأكسب 800 دولار شهريًا من وظيفتي بدوام جزئي. إيجار شقتي 400 دولار. ساعدني في تخصيص المبلغ المتبقي البالغ 400 دولار للطعام والنقل والترفيه والادخار. اشرح لي قاعدة 50/30/20 وأظهر لي كيف تنطبق على وضعي علمني كيفية طهي المعكرونة بشكل صحيح. اشرح كمية الماء التي يجب استخدامها، ومتى يجب إضافة الملح، وكيفية اختبار ما إذا كانت جاهزة، وأكبر ثلاثة أخطاء يرتكبها المبتدئون. اشرح معنى مصطلح "أل دينتي" وأهميته أحتاج إلى فهم عملية التمثيل الضوئي من أجل امتحاني الأسبوع المقبل. اشرح لي هذه العملية بخطوات بسيطة كما لو أنني لا أعرف شيئًا عن العلوم. استخدم مقارنات يومية وسلط الضوء على ثلاثة أشياء أساسية يجب أن أتذكرها أنا أبلغ من العمر 22 عامًا وأشتري سيارتي الأولى. اشرح لي الفرق بين السيارات الجديدة والمستعملة والتأجير، وما هي التكاليف الخفية التي تتجاوز السعر (التأمين والصيانة والوقود)، وخمس علامات تحذيرية يجب الانتباه إليها عند فحص سيارة مستعملة اشرح كيفية عمل بطاقات الائتمان، بما في ذلك أسعار الفائدة والحد الأدنى للمدفوعات ودرجات الائتمان. أعطني ثلاث قواعد محددة يجب اتباعها حتى لا أقع في الديون اشرح ماهية الرهن العقاري باستخدام منزل بقيمة 200,000 دولار كمثال. اشرح الدفعات المقدمة وأسعار الفائدة والدفعات الشهرية وما أحتاج إلى إعداده قبل التقدم بطلب

33٪ من الناس ما زالوا يعتقدون أن تعدد المهام يعني الكفاءة. في الواقع، لا تؤدي المهام المتعددة إلا إلى زيادة تكلفة تبديل السياق. عندما يتنقل عقلك بين علامات التبويب والمحادثات وقوائم المهام، يتأثر التركيز العميق بشكل كبير.

للمتخصصين في مجال التسويق

عزز جهودك التسويقية باستخدام مطالبات Claude AI

اكتب سبعة تعليقات على Instagram (100-150 حرفًا لكل منها) لإطلاق صيفي لعلامة تجارية للأزياء المستدامة. قم بتضمين CTAs، واستخدم صور الشاطئ/الطبيعة، وركز على المواد الصديقة للبيئة، وأضف 2-3 هاشتاغات لكل تعليق، وقم بتنويع النبرة من ملهمة إلى تعليمية إلى مرحة أنشئ تقويمًا لمدة 30 يومًا لوسائل التواصل الاجتماعي لمقهى محلي يشمل Instagram وFacebook وTikTok. امزج أنواع المحتوى: خلف الكواليس، المنتجات، ميزات العملاء، نصائح حول القهوة، العروض الترويجية. اقترح أفضل أوقات للنشر وحدد الأيام التي تركز على التفاعل مقابل الأيام التي تركز على المبيعات اكتب مسودة بريد إلكتروني B2B غير مطلوب (أقل من 150 كلمة) لمشروع إدارة SaaS الخاص بي. ابدأ بذكر مشكلة محددة تتعلق بالتعاون بين أعضاء الفريق، وشرح حلنا بإيجاز، وأضف إحصائية واحدة عن الإنتاجية، واختم بطلب لطيف لعرض توضيحي مدته 15 دقيقة. اكتب ثلاثة سطور للموضوع لإجراء اختبار A/B حلل تعليقات العملاء هذه: [الصق 10-15 تعليقًا]. حدد النقاط الثلاثة الرئيسية التي تسبب مشاكل، واحسب عدد مرات ظهور كل منها، واختر أمثلة من التعليقات، واقترح إجراءات محددة لمعالجة كل مشكلة. قدمها في شكل جدول قم بإنشاء 10 أفكار لمقالات مدونة حول التسويق الرقمي للشركات الصغيرة ذات الميزانيات المحدودة. قم بتضمين العناوين المؤقتة والكلمات المفتاحية المستهدفة والنقاط الرئيسية التي يجب تغطيتها وأهمية كل منها لأصحاب الشركات الصغيرة. ركز على التكتيكات التي يمكن تنفيذها بنفسك اكتب ثلاثة أوصاف للمنتج (100-150 كلمة لكل منها) لأكواب خزفية مصنوعة يدويًا (12 أونصة، لمسة نهائية غير لامعة، آمنة للاستخدام في الميكروويف، متوفرة باللون الرمادي الفاتح والأزرق والكريمي). أولاً، بالنسبة إلى Etsy، ركز على الجودة الحرفية، ثانيًا، بالنسبة إلى Instagram، ركز على نمط الحياة، ثالثًا، بالنسبة إلى المشترين بالجملة، ركز على المتانة

💡 نصيحة احترافية: إذا رفض Claude طلبًا ما، اسأل: "اشرح لي أي إرشادات السلامة المحددة تمنعك من القيام بذلك، ثم اقترح أقرب بديل يمكنك القيام به". هذا يفرض الشفافية بشأن الحدود ويكشف عادةً عن حل بديل لم تكن تعلم بوجوده.

للطلاب والباحثين

لخص هذه الورقة البحثية حول تغير المناخ في 400 كلمة: [الصق الورقة]. قم بتنظيمها: سؤال البحث، المنهجية، النتائج الرئيسية مع البيانات، قيود الدراسة، والآثار المترتبة. اكتب على مستوى البكالوريوس وسلط الضوء على النتائج الأكثر أهمية حلل هذا المقال حول تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي: [الصق المقال]. حدد الحجة الرئيسية، وأقوى ثلاثة أدلة، وأي مغالطات منطقية، والحجج المضادة التي أغفلها المؤلف، والتحيز الواضح للمؤلف. قدمه على شكل تحليل نقدي قم بإنشاء مخطط تفصيلي لمقال من 10 صفحات حول أسباب الثورة الفرنسية. قم بتضمين أطروحة تقول بأن العوامل الاقتصادية كانت الأكثر أهمية، وخمسة أقسام رئيسية مع أقسام فرعية، وأحداث وتواريخ محددة يجب ذكرها، والمصادر الأولية التي يجب أن أستشهد بها قارن بين الاقتصاد الكينزي والاقتصاد الكلاسيكي من حيث النقاط التالية: تدخل الحكومة، وجهات النظر حول البطالة، نهج الركود، افتراضات السوق، وأمثلة من العالم الواقعي. قم بإنشاء جدول مقارنة، ثم اكتب 300 كلمة حول النظرية التي تتناسب بشكل أفضل مع التحديات الحديثة قم بإنشاء ستة بيانات أطروحة حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية للمراهقين. تناول زوايا مختلفة: السببية مقابل الارتباط، منصات محددة، نتائج محددة. اشرح النهج البحثي الذي تتطلبه كل أطروحة قم بتحليل دراسة النوم هذه من أجل مراجعتي الأدبية: [الصق الملخص]. استخرج تصميم البحث وحجم العينة والمتغيرات والإحصائيات الرئيسية مع قيم p والاستنتاج. ثم اكتب 100 كلمة تنتقد قيود الدراسة حلل رمزية الدم والنوم والظلام في مسرحية ماكبث. لكل رمز: اذكر مشهدين محددين، وشرح ما يمثلانه، وكيف يتطور معناهما، وعلاقتهما بموضوعي الذنب/الطموح. اكتب 200 كلمة لكل رمز مع اقتباسات

نصف المشاركين في الاستطلاع يواجهون صعوبات في اعتماد الذكاء الاصطناعي! 23٪ لا يعرفون من أين يبدأون، بينما 27٪ يحتاجون إلى مزيد من التدريب للقيام بأي شيء متقدم.

لمنشئي المحتوى والكتاب

عزز استراتيجية التسويق بالفيديو باستخدام مطالبات Claude AI

اكتب ثلاث فقرات افتتاحية (150 كلمة لكل منها) لرواية بوليسية تدور أحداثها في نيويورك في عشرينيات القرن الماضي. البطلة هي مغنية جاز تجد جثة في حانتها السرية. تبدأ الفقرة الافتتاحية الأولى بحوار، والثانية بأجواء، والثالثة بأحداث. اعتمد أسلوب الروايات البوليسية السوداء وفترة الحظر، واختم كل فقرة بعبارة جذابة أنشئ 12 عنوانًا على YouTube (أقل من 60 حرفًا) لمقاطع فيديو التمارين المنزلية التي تستهدف المهنيين المشغولين. قم بتضمين الأرقام، ووعد بنتائج في أقل من 30 دقيقة، واذكر عدم الحاجة إلى معدات، واستخدم كلمات سهلة البحث مثل "الجسم بالكامل" و"حرق الدهون" و"مناسب للمبتدئين". لاحظ مفهوم الصورة المصغرة لكل عنوان أنا أكتب قصة خيال علمي عن عالم يخترع السفر عبر الزمن ولكنه لا يستطيع العودة إلا 24 ساعة إلى الوراء. فكر في خمسة تقلبات في الحبكة ضمن هذا القيد. يجب أن يخلق كل منها معضلة أخلاقية، وأن يكون له عواقب منطقية، وأن يتجنب كليشيهات السفر عبر الزمن، وأن يشرح كيف يغير القصة أعد كتابة مقدمة هذا المدونة لجذب القراء: [الصق الفقرة]. الجمهور المستهدف هو رواد الأعمال الذين يعانون من مشاكل في الإنتاجية. ابدأ بمشكلة يمكن للجمهور التعاطف معها أو إحصائية مفاجئة، وتخلص من الكلمات الزائدة، وأثِر فضول القراء حول الحل. اجعل عدد الكلمات أقل من 100 كلمة أنشئ ملفات تعريفية لشخصيات ثلاثة أبطال مغامرات خيالية. يحتاج كل منهم إلى: الاسم، العمر، الوصف، السمات الشخصية، العيب القاتل، القوة الخفية، خلفية قصصية من 100 كلمة، الدافع، العلاقة بالآخرين، قصة ثلاثية، ونمط كلام فريد. اجعلهم متنوعين ومتكاملين اكتب نص بودكاست مدته 15 دقيقة عن الإنتاجية للمبدعين. قم بتضمين مقدمة قصيرة (30 ثانية)، ومقدمة، وثلاثة أجزاء رئيسية مع نصائح، وقصة شخصية، وسؤال من المستمعين، وCTA، وخاتمة. اكتب بأسلوب محادثة مع وضع علامات على فترات التوقف وعلامات زمنية لكل قسم

💡 نصيحة احترافية: في Claude Projects، أضف ملفًا باسم "ClaudeInstructions. md" يحتوي على تفضيلاتك: "أكره المصطلحات المؤسسية"، "اعرض دائمًا كود Python مع تلميحات النوع"، "أفضل التهجئة البريطانية". يعامل Claude ملفات المشروع كتعليمات ثابتة في جميع الدردشات.

لأصحاب الأعمال ورجال الأعمال

جرب Claude AI لتحسين خبرتك

قم بإجراء تحليل SWOT لعملي في مجال التدريس عبر الإنترنت الذي يربط طلاب المدارس الثانوية بمدرسي الجامعات في مادتي الرياضيات والعلوم. أطلب 30 دولارًا في الساعة، ولدي 15 مدرسًا و40 طالبًا. اذكر خمسة عناصر لكل فئة مع توضيحات وعنصر عمل واحد لكل نقطة ضعف وتهديد ترك أحد العملاء هذا التقييم ذو النجمتين: [الصق التقييم]. اكتب ردًا عامًا (أقل من 100 كلمة) يعترف بالإحباط، ويتحمل المسؤولية، ويشرح الحل الذي قدمناه، ويقدم حلًا، وينتهي بشكل إيجابي. طابق صوت علامتنا التجارية الودود والمهني قم بصياغة مقترح تجاري للمستثمرين في شركتي الناشئة المتخصصة في التغليف الصديق للبيئة والتي تصنع غلافًا فقاعيًا قابلًا للتحلل من فطريات الفطر. قم بتضمين ملخص تنفيذي (250 كلمة)، بالإضافة إلى مخطط لكل من: مشكلة بيانات السوق، حلنا، نموذج العمل، تحليل المنافسة، توقعات ثلاث سنوات، طلب تمويل بقيمة 500 ألف دولار، واستخدام الأموال أنا مصمم جرافيك مستقل ولدي ثلاث سنوات من الخبرة في مجال الهوية التجارية للشركات المستدامة. قم بإنشاء ثلاثة مستويات للخدمة تتضمن: ما يشمله العرض، الجدول الزمني، السعر، العميل المثالي، والبيع الإضافي. قم بتسعير خدماتي كمتخصص في الاستدامة اكتب وصفًا وظيفيًا لمساعد افتراضي (20 ساعة/أسبوع) يتولى خدمة العملاء والإدارة لمتجري الإلكتروني للمجوهرات المصنوعة يدويًا. قم بتغطية ملخص الدور والمسؤوليات (البريد الإلكتروني والطلبات وInstagram وTrello) والمهارات المطلوبة مقابل المهارات المرغوبة والأدوات المستخدمة والشخصية المناسبة ونطاق الأجر قم بصياغة بيان صحفي (أقل من 400 كلمة) يعلن عن شراكتنا مع EcoSupply التي ستبدأ الشهر المقبل. نحن نخفض استخدام البلاستيك بنسبة 80٪ ونصبح أول شركة في صناعتنا تستخدم عبوات قابلة للتحلل بالكامل. قم بتضمين اقتباس من الرئيس التنفيذي، واقتباس من EcoSupply، ونصوص قياسية من كلا الشركتين، وعنوانًا إخباريًا لوسائل الإعلام التجارية المحلية ضع استراتيجية للاحتفاظ بعملاء صندوق اشتراك القهوة الخاص بي (35 دولارًا شهريًا، 500 مشترك، 8% معدل ترك الخدمة شهريًا). قدم لي ثماني استراتيجيات في مجالات التسجيل، والمشاركة، واستعادة العملاء، والولاء. اشرح لكل منها خطوات التنفيذ، والتأثير المتوقع على الاحتفاظ بالعملاء، والتكاليف المترتبة عليها

للمهام اليومية والاستخدام الشخصي

استفد من الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور باستخدام HTML و CSS

خطط لوجبات نباتية لمدة سبعة أيام لشخص واحد بميزانية 50 دولارًا. قم بتضمين وجبات الإفطار والغداء والعشاء والوجبات الخفيفة اليومية. وجبات أقل من 30 دقيقة، استخدم مكونات متداخلة لتقليل الهدر، وتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية، وقم بتضمين قائمة تسوق مصنفة مع الأسعار. لاحظ خيارات الطهي الجماعي يوم الأحد اكتب رسالة بريد إلكتروني مهذبة ولكن حازمة إلى مالك العقار بشأن تعطل التدفئة (منذ 5 أيام). أشر إلى بند صلاحية السكن في عقد الإيجار، واذكر رسالتي النصية التي أرسلتها منذ 4 أيام، ولاحظ أن درجة الحرارة تقل عن 60 درجة فهرنهايت في الليل، واطلب الإصلاح في غضون 48 ساعة، وقل إنني أقوم بالتوثيق وفقًا لحقوق المستأجر. حافظ على المهنية والواقعية قم بإنشاء خطة تدريب منزلية للمبتدئين لمدة 12 أسبوعًا (3 مرات في الأسبوع، بدون معدات). الهيكل: الأسابيع 1-4 بناء الأساسيات، 5-8 زيادة الشدة، 9-12 إضافة التحدي. حدد التمارين والمجموعات والتكرارات والراحة لكل أسبوع مع تعديلات أسهل. قم بتضمين إحماء وتبريد لمدة خمس دقائق. ركز على الاستدامة قم بإنشاء صورة لغرفة نوم إسكندنافية بسيطة: سرير منخفض مع أغطية بيضاء، أرضيات من خشب البلوط الفاتح، نافذة كبيرة مع ستائر شفافة وضوء طبيعي ناعم، منضدة خشبية صغيرة مع مصباح خزفي ونبات، غطاء من الصوف الكريمي، جدران بيضاء مع لوحة فنية تجريدية بألوان ترابية، هادئة ومتجددة الهواء، ضوء الصباح، تصوير معماري أنا في سياتل وأخطط لقضاء ليلة السبت مع صديقتي التي تحب الأنشطة الخارجية، ولكنني بحاجة إلى خطة بديلة في حالة هطول الأمطار. اقترح 5 أفكار لمواعيد غرامية تتضمن أنشطة خارجية بالإضافة إلى بديل داخلي، والتوقيت، والأسباب التي تجعلها رومانسية، وتقدير التكلفة، ومكان قريب لتناول العشاء/المشروبات بعد ذلك. نحن في أواخر العشرينات ونفضل التجارب على المطاعم الفاخرة أنشئ قائمة أمتعة لرحلة مدتها أسبوعين في أوروبا في أكتوبر (لندن، باريس، أمستردام). نظمها حسب: ملابس لدرجات حرارة تتراوح بين 50 و65 درجة فهرنهايت وملابس مطرية متعددة الطبقات، أدوات النظافة الشخصية، مع ملاحظة ما يجب شراؤه هناك، الأجهزة الإلكترونية مع المحولات، المستندات مع نسخ احتياطية، الأدوية، وأساسيات حقيبة النهار. حدد ما هو حقيبة يدوية مقابل ما هو حقيبة مسجلة. اقترح 7-8 قطع متعددة الاستخدامات يمكن مزجها ومطابقتها

الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها مع مطالبات Claude AI

تسلط العديد من تقييمات Claude AI الضوء على هذه الأخطاء الشائعة التي تجعل المطالبات أقل فعالية.

خطأ ماذا يحدث كيفية إصلاحه استخدام عبارات محادثة غير مهمة تضيع الذكاء الاصطناعي الوقت في تفسير النصوص الملء بدلاً من التركيز على المقصد حافظ على صياغة مباشرة وأزل الكلمات غير الضرورية تحديد أهداف مجردة يصعب تحديد معنى "أفضل" أو "تحسين" حوّل الأهداف الغامضة إلى طلبات قابلة للقياس (على سبيل المثال، "اختصر هذا بنسبة 30٪") القيود المتعلقة بالإفراط في الاستخدام تؤدي القواعد المفرطة إلى إجابات آلية أو سطحية وازن بين الوضوح والمساحة الإبداعية سياق الدور مفقود بدون معرفة القارئ المستهدف أو الغرض، تفتقر النتائج إلى التوجيه أخبر Claude لمن يكتب أو لماذا (على سبيل المثال، "لرسالة بريد إلكتروني لعميل") تجاهل مطالبات المتابعة نادرًا ما تنتج المدخلات الفردية أفضل نسخة استفد من الإجابات السابقة لتحسين النبرة أو المنطق أو الهيكل

🔍 هل تعلم؟ يتنافس الأشخاص مع بعضهم البعض عن طريق كتابة مطالبات الذكاء الاصطناعي مباشرة على المسرح. يُطلق على هذا النشاط اسم "Prompt Battle" (معركة المطالبات)، ويقوم الجمهور بتقييم النتائج في الوقت الفعلي بناءً على الأجواء والفوضى والإبداع الخالص، وليس المهارة الفنية. نعم، أصبحت كتابة المطالبات رسميًا فنًا أدائيًا الآن.

قيود استخدام Claude AI

تم تصميم Claude AI للتفكير العميق والمحادثات الطبيعية، ولكنه لا يزال يواجه قيودًا تؤثر على موثوقيته في حالات استخدام معينة. يستكشف بعض المستخدمين بدائل Claude AI بسبب هذه القيود:

حدود الاستخدام والرسائل : يواجه المستخدمون المجانيون حصصًا يومية للرسائل، وتتم إعادة تعيين الخطط المدفوعة بشكل دوري (على سبيل المثال، كل خمس ساعات)، مما يحد من الاستمرارية.

استجابة أبطأ أو زمن انتقال أبطأ تحت الحمل : تشير المراجعات إلى أداء أبطأ عند استخدام النظام بكثافة، مما قد يعطل سير العمل.

تكامل وتخصيص محدودان (خاصة في المستوى المجاني): يقول بعض المستخدمين أن نظام Claude يحتوي على عدد أقل من المكونات الإضافية أو التكامل العميق مع المؤسسات مقارنةً بالأنظمة الأخرى.

ثغرات في المهام المتقدمة أو المتخصصة: على الرغم من قوته في الاستدلال، إلا أنه قد يواجه صعوبة في المجالات الفنية للغاية أو الفروق الدقيقة العاطفية.

بدائل Claude AI التي يمكنك استكشافها

فيما يلي بعض البدائل لـ Claude لدعم سير عملك. 👇

1. ClickUp

لماذا تقتصر على LLM واحد بينما يمكنك الحصول عليه في مساحة عمل واحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي؟

تركز الكثير من بدائل Claude AI فقط على توليد الأفكار أو صياغة النصوص.

هذا مفيد، لكن الفرق لا تزال بحاجة إلى مكان تتحول فيه تلك الأفكار إلى مهام وموافقات وإصدارات محتوى وتسليم فعلي. ClickUp يسد هذه الفجوة.

إنه أول مساحة عمل متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في العالم تجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة، وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

إليك نظرة فاحصة على قدرات الذكاء الاصطناعي الخاصة به. 💬

اعمل مع ذكاء اصطناعي "يفهمك" ويفهم عملك

اطلب من ClickUp Brain تحديثات التقدم، مع تمييز المهام المتأخرة والمحظورة

ClickUp Brain يفهم سياق عملك.

لنفترض أن مدير النمو يسأل: ما الذي يبطئ التقدم في مساحة عمل حملة الربع الثالث؟ يقوم ClickUp Brain بمسح تعليقات المهام والمهام الفرعية والحالات والتبعيات، ثم يرد بوضوح:

المهام غير المخصصة

الموافقات المفقودة

التأخيرات في مراجعة المحتوى

العمل متوقف بسبب طلبات الأصول

يعرض تقرير العوائق أصحاب الإجراءات وتأثير الوقت، بحيث يقوم الفريق بإصلاح المشكلات بدلاً من التعامل مع توسع العمل الذي لا ينتهي.

📌 جرب هذه الموجهة: راجع جميع المهام التي تحمل علامة "حملة الربع الثالث" وحدد العوائق المجمعة تحت عناوين الإبداع والمنتج والموافقات.

احصل على الرسالة الصحيحة بشكل أسرع

يساعد ClickUp Brain في تشكيل الاتجاه وصياغة نصوص أقوى مباشرة داخل مساحة العمل الخاصة بك. لا داعي لتبديل علامات التبويب!

لنفترض أن فريقك يستعد لإطلاق ميزة جديدة. يفتح مدير المشروع مستند ClickUp ويطلب من ClickUp Brain تحديد بيان القيمة الأساسية، وصياغة رسائل متنوعة لمختلف شرائح الجمهور، ووضع الخطوط العريضة لقصة السرد. يربط النظام هذا السرد بقوائم المهام وتدفقات الملكية الموجودة بالفعل، بحيث لا يضطر أحد إلى انتظار السياق لاحقًا.

📌 جرب مطالبات الكتابة بالذكاء الاصطناعي التالية: حدد الرسالة الأساسية لقيمة منتجنا الجديد الذي يستهدف فرق SaaS التي تعمل عن بُعد. قم بإنشاء ثلاثة أشكال مختلفة لـ: الموقع الإلكتروني، عرض المبيعات، والشبكات الاجتماعية

اكتب منشورًا مدونًا من 1000 كلمة عن تطوير المنتجات في الفرق الموزعة. أضف عناوين واضحة، واستخدم النقاط + الجداول حيثما أمكن

أعد كتابة هذه الفقرة لتبدو أكثر حزماً وتركز على الفوائد. احذف العبارات الزائدة

حوّل نسخة محادثة العميل هذه إلى ثلاث نقاط حوار وميزات موصى بها

قم بتركيز نماذج الذكاء الاصطناعي في مساحة عمل واحدة خاضعة للرقابة

يعمل ClickUp Brain كمساحة عمل مخصصة للذكاء الاصطناعي. تبدو التجربة ثابتة ومتوازنة لأنها تستمد السياق من مهامك ووثائقك ومساحاتك وقاعدة معارفك والأدوات المتصلة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك اختيار الذكاء الذي يناسب اللحظة: Claude أو OpenAI (ChatGPT) أو Gemini أو DeepSeek.

هذا الاختيار مهم:

تتدفق السرد الاستراتيجي بشكل أفضل من خلال Claude

تحسن الكتابة الموجهة للعملاء بشكل جيد من خلال ChatGPT

أبحاث وتحليلات فنية أكثر دقة من خلال Gemini

يعمل التوليف عالي المستوى بشكل موثوق من خلال DeepSeek

بفضل البحث المتقدم بالذكاء الاصطناعي، يمكنك العثور على الفور على المعلومات من المهام والمستندات والملفات وحتى المصادر الخارجية مثل Google Drive و Figma و GitHub و SharePoint والإنترنت بشكل عام، مما يلغي الحاجة إلى التبديل بين أدوات متعددة. تتيح لك ميزة البحث على الويب البحث عن الاتجاهات الحالية أو بيانات السوق أو أفضل الممارسات مباشرة من مساحة العمل الخاصة بك، مما يسهل جمع الأفكار ومشاركتها دون مغادرة ClickUp.

علاوة على ذلك، يوفر ClickUp Brain أيضًا إمكانية إنشاء الصور من المطالبات النصية، مما يتيح لك إنشاء صور مخصصة حسب الطلب.

أنشئ صورًا قوية باستخدام مطالبات اللغة الطبيعية في ClickUp Brain

انقل كل أعمالك إلى تطبيق واحد فائق الذكاء الاصطناعي

باعتباره التطبيق الفائق المستقل للذكاء الاصطناعي من Click Up، يساعدك تطبيق Talk to Text من ClickUp Brain MAX على الحفاظ على الزخم والعمل بسرعة أكبر بنسبة 400٪. ما عليك سوى الضغط على مفتاح واحد والتحدث بشكل طبيعي، وسيقوم ClickUp بتحويل صوتك إلى نص منظم لاستخدامه في أي مكان تريده. كما يساعدك على الوصول إلى العديد من نماذج اللغة الكبيرة (LLM) وإنشاء التقارير واستخراج البيانات من مساحة العمل الخاصة بك، كل ذلك من خلال واجهة واحدة.

يمكن لـ Claude مساعدتك في الكتابة بمجرد كتابة شيء ما، ولكن Claude لا يلتقط أفكارك أثناء العمل. ClickUp يفعل ذلك.

أفضل ميزات ClickUp

قم بتوحيد طريقة استخدام فريقك لمطالبات الذكاء الاصطناعي: احفظ المطالبات القابلة لإعادة الاستخدام داخل ClickUp Brain حتى يتمكن فريقك بأكمله من إنتاج مخرجات تتوافق مع النبرة وسياق العميل والاستراتيجية.

أتمتة سير العمل المتكرر: حوّل طلبات العملاء الشائعة والموافقات والتقارير إلى محفزات قابلة للتكرار باستخدام حوّل طلبات العملاء الشائعة والموافقات والتقارير إلى محفزات قابلة للتكرار باستخدام ClickUp Automations

حافظ على سير العمل دون الحاجة إلى الإشراف اليدوي: دع دع ClickUp Ambient Agents يتدخل عندما تتعطل المهام أو عندما يكون أحد الموظفين مثقلًا بالأعباء

اضبط الجداول الزمنية بناءً على التغييرات الفعلية في حجم العمل: أعد تنظيم الاجتماعات والمواعيد النهائية بناءً على الأولويات المتغيرة داخل أعد تنظيم الاجتماعات والمواعيد النهائية بناءً على الأولويات المتغيرة داخل تقويم ClickUp لتكييف أسبوعك تلقائيًا.

حوّل المكالمات إلى خطوات تالية واضحة: استخدم استخدم ClickUp AI Notetaker لتسجيل القرارات وتعيين المتابعات مباشرة في المهام

ترجم رسائل العملاء إلى بيانات منظمة: صنف المشاعر والطابع العاجل ونوع الطلب مباشرة داخل المهام باستخدام صنف المشاعر والطابع العاجل ونوع الطلب مباشرة داخل المهام باستخدام حقول ClickUp AI Fields لضمان أن تعكس خططك الاحتياجات الفعلية.

امنح الذكاء الاصطناعي إمكانية الوصول إلى السياق الحقيقي: قم بتوصيل Google Drive و Figma بـ ClickUp باستخدام قم بتوصيل Google Drive و Figma بـ ClickUp باستخدام تكاملات ClickUp لتزويد الذكاء الاصطناعي بسجل كامل للحساب بدلاً من مطالبات منفصلة.

قيود ClickUp

قد تربك مجموعة ميزاته وخيارات التخصيص الخاصة به المستخدمين الجدد.

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (10,585+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp AI؟

يشارك أحد مستخدمي ClickUp تجربته على G2:

لقد كان ClickUp Brain MAX إضافة رائعة إلى سير عملي. الطريقة التي يجمع بها بين عدة نماذج لغة كبيرة (LLM) في منصة واحدة تجعل الاستجابات أسرع وأكثر موثوقية، كما أن تحويل الكلام إلى نص عبر المنصة يوفر الكثير من الوقت. كما أنني أقدر حقًا الأمان على مستوى المؤسسات، والذي يمنحني راحة البال عند التعامل مع المعلومات الحساسة. [...] ما يبرز أكثر هو كيف يساعدني على تجاوز الضوضاء والتفكير بشكل أوضح — سواء كنت ألخص الاجتماعات أو أصوغ المحتوى أو أطرح أفكارًا جديدة. أشعر وكأنني أمتلك مساعدًا اصطناعيًا شاملاً يتكيف مع كل ما أحتاجه.

ClickUp Brain MAX كان إضافة رائعة إلى سير عملي. الطريقة التي يجمع بها بين عدة نماذج لغة كبيرة (LLM) في منصة واحدة تجعل الاستجابات أسرع وأكثر موثوقية، كما أن تحويل الكلام إلى نص عبر المنصة يوفر الكثير من الوقت. أنا أيضًا أقدر حقًا الأمان على مستوى المؤسسات، والذي يمنحني راحة البال عند التعامل مع المعلومات الحساسة. [...] ما يبرز أكثر هو كيف يساعدني على تجاوز الضوضاء والتفكير بشكل أوضح — سواء كنت ألخص الاجتماعات أو أصوغ المحتوى أو أطرح أفكارًا جديدة. أشعر وكأنني أمتلك مساعدًا اصطناعيًا شاملاً يتكيف مع كل ما أحتاجه.

2. ChatGPT

عبر ChatGPT

يمكن لـ ChatGPT من OpenAI التعامل مع مجموعة واسعة من المهام، من كتابة نصوص Python إلى تخطيط برنامج رحلتك القادمة. ستحصل على واجهة دردشة بسيطة لا تربكك بالأزرار أو الإعدادات، مما يعني أنه يمكنك البدء في العمل على الفور.

بالإضافة إلى ذلك، تتعلم ميزة الذاكرة تفضيلاتك بمرور الوقت، لذلك لن تضطر إلى شرح أسلوبك في الكتابة أو متطلبات مشروعك في كل جلسة. يعمل ChatGPT بشكل جيد للأشخاص الذين يريدون المرونة دون الحاجة إلى فهم كيفية عمل الذكاء الاصطناعي.

أفضل ميزات ChatGPT

قم بتدريب GPTs المخصصة على قواعد معرفية أو تعليمات محددة للتعامل مع مهام متخصصة مثل فحص السير الذاتية أو تعديل الوصفات.

قم بتحميل أنواع ملفات متعددة في وقت واحد — ملفات PDF وجداول بيانات وصور — وقم بمقارنة المعلومات بينها في محادثة واحدة.

استخدم تحليل البيانات المتقدم لتشغيل كود Python على مجموعات البيانات التي تم تحميلها، وإنشاء تصورات وملخصات إحصائية دون الحاجة إلى البرمجة بنفسك.

قم بالوصول إلى ChatGPT من خلال تكاملات API لتضمين الردود مباشرة في تطبيقاتك الخاصة أو سير العمل الآلي.

قيود ChatGPT

يتم تحويل المستخدمين المجانيين إلى نماذج أبطأ خلال فترات الذروة، وهو ما يحدث أكثر مما تتوقع.

يأتي إنشاء الصور مع المزيد من القيود مقارنة بالأدوات المخصصة، مما يؤدي إلى رفض مطالبات الصور التي تعالجها منصات أخرى بشكل جيد.

تتقلب جودة الاستجابة بناءً على إصدار النموذج الذي تتحدث إليه فعليًا في أي لحظة معينة.

أسعار ChatGPT

مجاني

بالإضافة إلى: 20 دولارًا شهريًا

المزايا: 200 دولار شهريًا

الأعمال: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات ChatGPT

G2: 4. 7/5 (أكثر من 1045 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 260 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ChatGPT؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

في بعض الأحيان، يفقد السياق، مما يعطل التدفق العام. كانت الإصدارات السابقة عرضة للهلوسة وغالبًا ما كانت تختلق المعلومات. على سبيل المثال، عندما طلبت توصيات بكتب، اقترح أحيانًا عناوين لا وجود لها في الواقع. بالإضافة إلى ذلك، عندما أستخدمه لإنشاء كود، غالبًا ما يؤكد لي أن الكود سيعمل، ولكن في الواقع، لا يعمل كما وعد.

في بعض الأحيان، يفقد السياق، مما يعطل التدفق العام. كانت الإصدارات السابقة عرضة للهلوسة وغالبًا ما كانت تختلق المعلومات. على سبيل المثال، عندما طلبت توصيات بكتب، اقترح أحيانًا عناوين لا وجود لها في الواقع. بالإضافة إلى ذلك، عندما أستخدمه لإنشاء كود، غالبًا ما يؤكد لي أن الكود سيعمل، ولكن في الواقع، لا يعمل كما وعد.

3. Google Gemini

عبر Gemini

يستفيد Google Gemini من فهرس المعلومات الضخم للشركة ويرتبط مباشرةً بـ Google Workspace. إذا كنت تستخدم Gmail وDrive وDocs في حياتك اليومية، فيمكن لـ Gemini البحث في هذه التطبيقات للعثور على ما تحتاجه.

القدرات متعددة الوسائط قوية أيضًا. يمكنك تحميل مقاطع الفيديو والصور والمستندات في وقت واحد، وهو أمر مفيد للمشاريع المعقدة. ومع ذلك، يبدو أحيانًا أن Google لا تزال تحاول اكتشاف ما يجب أن يكون عليه Gemini. تتوسع مجموعة الميزات بانتظام، ولكن التجربة قد تبدو غير متساوية مقارنة بأدوات المساعدة في الكتابة التي حظيت بوقت أطول لتنضج.

أفضل ميزات Google Gemini

قم بمعالجة محتوى الفيديو مباشرةً عن طريق تحميل الملفات أو مشاركة روابط YouTube لاستخراج اللحظات المهمة أو الموضوعات أو الطوابع الزمنية المحددة.

استخدم Gems لإنشاء إصدارات AI مخصصة ومصممة لأغراض مختلفة، مثل شريك في العصف الذهني أو مدرب مهني أو محرر محتوى.

تعاون في محادثات Gemini من خلال مشاركتها مع أعضاء الفريق الذين يمكنهم متابعة الموضوع وإضافة أسئلتهم الخاصة.

تصدير مقتطفات الكود التي يولدها Gemini مباشرة إلى دفاتر ملاحظات Google Colab للاختبار والتكرار الفوريين

قيود Google Gemini

الردود متحفظة، وأحيانًا تتجنب الآراء الدقيقة أو الزوايا الإبداعية

التكامل الكبير مع نظام Google يعني أنك تلتزم بشكل أساسي بمجموعة منتجاتهم بالكامل.

أسعار Google Gemini

مجاني

Google AI Pro: 19.99 دولارًا شهريًا

Google AI Ultra: 249.99 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Google Gemini

G2: 4. 4/5 (275+ تقييم)

Capterra: عدد المراجعات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Google Gemini؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

أنا أقدر حقًا التكامل السلس لـ Gemini مع تطبيقات Google مثل Gmail و Google Drive، مما يتيح لي صياغة رسائل البريد الإلكتروني وتلخيص المستندات والعمل على المحتوى دون الحاجة إلى التبديل بين أدوات مختلفة، مما يوفر لي الكثير من الوقت ويجعل مهامي اليومية أكثر سلاسة.

أنا أقدر حقًا التكامل السلس لـ Gemini مع تطبيقات Google مثل Gmail و Google Drive، مما يتيح لي صياغة رسائل البريد الإلكتروني وتلخيص المستندات والعمل على المحتوى دون الحاجة إلى التبديل بين أدوات مختلفة، مما يوفر لي الكثير من الوقت ويجعل مهامي اليومية أكثر سلاسة.

🧠 حقيقة ممتعة: يتم الآن دراسة المطالبات من وجهة نظر أمنية. وجد معهد سلامة الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة أن حتى المطالبات الأساسية يمكنها تجاوز إجراءات الحماية في نماذج اللغة الكبيرة (LLMs)، مما يدل على أن تصميم المطالبات هو أمر إبداعي + عامل خطر.

4. Perplexity AI

عبر Perplexity AI

تصف Perplexity AI نفسها بأنها محرك إجابات، وهذا وصف دقيق. تتضمن كل إجابة مراجع توضح بالضبط مصدر المعلومات. يمكنك أيضًا الحصول على أوضاع بحث مختلفة حسب ما تبحث عنه: Quick للحصول على إجابات سريعة، وPro لتحليل أعمق باستخدام نماذج أقوى، وFocus للتركيز على أنواع مصادر محددة.

يعمل Perplexity بشكل أفضل كرفيق في البحث بدلاً من شريك إبداعي. اطلب من الذكاء الاصطناعي كتابة قصيدة أو طرح أفكار لحملة، وستشعر بالفرق. ولكن لجمع المعلومات الواقعية بسرعة؟ فهو يقدم لك بالضبط ما تحتاجه.

أفضل ميزات Perplexity AI

أنشئ مجموعات لتنظيم سلاسل البحث حسب الموضوع وادعُ المتعاونين للمساهمة بالاستفسارات والنتائج في المساحات المشتركة.

استخدم Pro Search مع o1-mini reasoning لمعالجة المشكلات المعقدة والمتعددة الخطوات التي تتطلب تحليلًا منطقيًا أعمق يتجاوز مجرد استرجاع المعلومات البسيطة.

قم بتنزيل سلاسل البحث الكاملة كوثائق منسقة للحفاظ على البحث مع الاحتفاظ بالاقتباسات سليمة للتقارير أو العروض التقديمية.

ثبّت المصادر التي يتم الرجوع إليها بشكل متكرر داخل المحادثة، حتى تعطي Perplexity الأولوية لها عند الإجابة على الأسئلة اللاحقة ذات الصلة.

قيود Perplexity AI

لا يزال دعم تحميل الملفات أساسيًا، لذا لا يعمل تحليل المستندات المعقدة بنفس السلاسة كما هو الحال في المنصات الأخرى.

تبدو الطلبات الإبداعية صارمة وغير ملهمة لأن الأداة تركز على الدقة أكثر من الخيال.

تحد حصص البحث الاحترافية من استخدامك اليومي حتى في الخطط المدفوعة، مما يسبب إزعاجًا أثناء جلسات البحث المكثفة.

لا يمكنك تعيين تعليمات مخصصة أو إنشاء شخصيات لتخصيص أنماط الاستجابة لمشاريع مختلفة.

أسعار Perplexity AI

مجاني

المزايا: 20 دولارًا شهريًا

الحد الأقصى: 200 دولار شهريًا

Enterprise Pro: 40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Enterprise Max: 325 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Perplexity AI

G2: 4. 6/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Perplexity AI؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

أكثر ما يعجبني في Perplexity هو سرعته ودقته في استرجاع المعلومات. فهو يجمع بين قوة نموذج اللغة AI والبحث على الويب في الوقت الفعلي، مما يعني أنني أحصل على إجابات محدثة وموثقة بشكل فوري تقريبًا. إنه رائع للبحث السريع والتحقق من الحقائق واستكشاف الموضوعات دون أن تضيع في عشرات علامات تبويب المتصفح. كما أنني أقدر واجهته النظيفة والخالية من عوامل التشتيت وكيفية استشهاده بمصادرة بشكل شفاف.

أكثر ما يعجبني في Perplexity هو سرعته ودقته في استرجاع المعلومات. فهو يجمع بين قوة نموذج اللغة AI والبحث على الويب في الوقت الفعلي، مما يعني أنني أحصل على إجابات محدثة وموثقة بشكل فوري تقريبًا. إنه رائع للبحث السريع والتحقق من الحقائق واستكشاف الموضوعات دون أن تضيع في عشرات علامات تبويب المتصفح. كما أنني أقدر واجهته النظيفة والخالية من عوامل التشتيت وكيفية استشهاده بمصادرة بشكل شفاف.

5. Microsoft Copilot

عبر Microsoft Copilot

يغير النهج المدمج في Microsoft Copilot طريقة عملك. هل تحلل بيانات المبيعات في Excel؟ يمكن لـ Copilot اكتشاف الاتجاهات وإنشاء مخططات بيانية بناءً على طلبات اللغة الطبيعية. هل تصمم عرضًا تقديميًا في PowerPoint؟ صِف ما تحتاجه، وسيقوم بإنشاء شرائح من البداية.

تتوفر أيضًا نسخة الدردشة المستقلة، ولكن القيمة الحقيقية تظهر داخل تطبيقات Microsoft 365 حيث يقوم Copilot بأتمتة الأجزاء المملة من سير عملك. الجانب السلبي؟ يجب أن تكون قد دفعت بالفعل مقابل Microsoft 365، ثم يضيف Copilot طبقة اشتراك أخرى فوق ذلك. قد تجد الفرق الصغيرة أو المستخدمون الأفراد صعوبة في تبرير هيكل الأسعار ما لم يكونوا ملتزمين بشدة بنظام Microsoft البيئي.

أفضل ميزات Microsoft Copilot

أشر إلى مستندات SharePoint أو مجلدات OneDrive محددة في مطالباتك حتى يستخرج Copilot السياق من الملفات الفعلية لمؤسستك.

استخدم مطالبات Copilot Lab كقوالب أولية لسيناريوهات الأعمال الشائعة مثل التحليل التنافسي أو بدء المشاريع.

تتبع التغييرات والاقتراحات التي يقوم بها Copilot في مستندات Word من خلال سجل المراجعات القياسي حتى تتمكن من الحفاظ على التحكم الكامل في الإصدار.

جدولة رسائل البريد الإلكتروني الموجزة التلقائية في Outlook التي تجمع ملاحظات الاجتماعات وعناصر العمل والقرارات من محادثات Teams الخاصة بك

قيود Microsoft Copilot

تختلف الفعالية بشكل كبير اعتمادًا على تطبيق Microsoft الذي تستخدمه في أي لحظة.

يواجه الأشخاص غير المعتادين على نظام Microsoft فترة تكيف أطول لتعلم كل من التطبيقات وميزات الذكاء الاصطناعي.

أسعار Microsoft Copilot

Microsoft Copilot: مجاني

Microsoft Copilot Pro: 20 دولارًا شهريًا

Microsoft 365 Copilot: 31.50 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Microsoft Copilot

G2: 4. 3/5 (125+ تقييم)

Capterra: عدد المراجعات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Microsoft Copilot؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

أكثر ما يعجبني في Microsoft Copilot هو سهولة تكامله مع تطبيقات Microsoft 365 مثل Word وExcel وOutlook. فهو يوفر الوقت من خلال إنشاء مسودات وتحليل البيانات وتلخيص سلاسل الرسائل الطويلة أو المستندات في غضون ثوانٍ. المطالبات باللغة الطبيعية تجعله سهل الاستخدام للغاية، حتى بالنسبة للأشخاص الذين لا يتمتعون بمهارات تقنية عالية. بالنسبة للمهام المتكررة أو التي تتطلب الكثير من البحث، أشعر وكأن لدي مساعد شخصي مدمج في مساحة العمل الخاصة بي، مما يحسن الإنتاجية والتركيز.

أكثر ما يعجبني في Microsoft Copilot هو سهولة تكامله مع تطبيقات Microsoft 365 مثل Word وExcel وOutlook. فهو يوفر الوقت من خلال إنشاء مسودات وتحليل البيانات وتلخيص سلاسل الرسائل الطويلة أو المستندات في غضون ثوانٍ. المطالبات باللغة الطبيعية تجعله سهل الاستخدام للغاية، حتى بالنسبة للأشخاص الذين لا يتمتعون بمهارات تقنية عالية. بالنسبة للمهام المتكررة أو التي تتطلب الكثير من البحث، أشعر وكأن لدي مساعد شخصي مدمج في مساحة العمل الخاصة بي، مما يحسن الإنتاجية والتركيز.

تجاوز التفكير أحادي النموذج مع ClickUp

تساعد مطالبات Claude AI الرائعة على تشكيل تفكير أفضل. على الرغم من أنها يمكن أن تساعدك في استكشاف الأفكار أو كتابة المسودات أو اختبار التوجيهات، إلا أنك لا تزال بحاجة إلى مكان يمكنك فيه المضي قدمًا في عملك.

ClickUp يجعل ذلك بسيطًا. فهو يجمع التخطيط والكتابة والتعاون والتسليم في مساحة عمل واحدة. ولست مقيدًا بنموذج AI واحد. يمكنك التبديل بين Claude و ChatGPT و Gemini حسب ما يتطلبه الموقف.

الاستراتيجية، الصياغة، الصقل، البحث، كل ذلك في مكان واحد يحتوي بالفعل على مهامك ووثائقك وقراراتك وجداولك الزمنية.

اشترك في ClickUp اليوم! ✅