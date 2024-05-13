أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي للمطورين لتعزيز كفاءة البرمجة

لقد تغلغل الذكاء الاصطناعي في كل جانب تقريباً من جوانب المجتمع والاقتصاد اليوم. ومع ذلك، قد يكون من الإنصاف القول أنه لا توجد صناعة شعرت بتأثيره المدمّر، سواء الإيجابي أو السلبي، بشكل أعمق من تطوير البرمجيات. 🤖

في الوقت الحاضر، يمكن للعديد من أدوات الذكاء الاصطناعي في الوقت الحاضر اقتراح أو الإكمال التلقائي أو تصحيح الأخطاء أو تنقيح التعليمات البرمجية لتسريع تطوير البرمجيات. ويمكنها أيضًا اختبار التطبيقات لتحسين وظائفها وتقديم رؤى حول أدائها. وعلى الرغم من هذه التطورات المثيرة، إلا أنها مهدت الطريق لزيادة المنافسة في هذا المجال، مما يجعل من الصعب اختيار أداة مساعد الترميز بالذكاء الاصطناعي .

لمساعدتك في بحثك، سنقدم لك أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي للمطورين، إلى جانب أفضل ميزاتها وقيودها. دعنا نتعمق في الأمر ونكتشف أداة الذكاء الاصطناعي التي ستنقل لعبة تطوير البرمجيات الخاصة بك إلى المستوى التالي!

كيف يستخدم المطورون الذكاء الاصطناعي؟

يستخدم المطورون أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد لتبسيط سير العمل واستعادة الوقت الثمين وتسريع عمليات التطوير. تتضمن بعض فوائد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتطوير البرمجيات ما يلي:

زيادة الإنتاجية: يستخدم المطورون أدوات الذكاء الاصطناعي لتسريع عملية البرمجة من خلال إكمال التعليمات البرمجية تلقائيًا. يقلل ذلك من الأخطاء البشرية ويتيح وقتًا إضافيًا لمزيد من العمل الذي يتطلب معرفة أكثر تعزيز موثوقية البرمجيات: يمكن لهذه الأدوات اكتشاف الأخطاء بشكل مستقل وتقديم اقتراحات حول كيفية إصلاحها، مما يبسّط عملية الاختبار التحليلات التنبؤية: تقدم أدوات الذكاء الاصطناعي رؤى قيّمة حول مشكلات الأداء المحتملة داخل التطبيق، مما يسمح بتحسين التعليمات البرمجية لتحسين الوظائف العامة تبسيط النظام المعقد: باستخدام معالجة اللغة الطبيعية (NLP) - قدرة الذكاء الاصطناعي على فهم اللغة البشرية وتوليدها - تساعد هذه الأدوات المطورين في فهم التعليمات البرمجية والوثائق المعقدة، مما يدعم إنشاء برامج مبتكرة بشكل أسهل الصيانة الاستباقية: يستخدم المطورون أدوات الذكاء الاصطناعي لضمان استقرار النظام وموثوقيته. ونظراً لأن الذكاء الاصطناعي يتفوق في مراقبة النظام وتحليله في الوقت الفعلي، فإنه يمكنه تحديد المشكلات المحتملة قبل أن تتفاقم وتتحول إلى مشاكل حرجة

ما الذي تبحث عنه في أداة الذكاء الاصطناعي للمطورين

لاختيار أداة تطوير الذكاء الاصطناعي المناسبة، تأكد من أنها تحتوي على معظم (إن لم يكن كل) الميزات والخصائص التالية

إكمال الكود : ابحث عن الأدوات التي توفر اقتراحات التعليمات البرمجية والإكمال التلقائي لتسريع عملية التطوير وتقليل الأخطاء

: ابحث عن الأدوات التي توفر اقتراحات التعليمات البرمجية والإكمال التلقائي لتسريع عملية التطوير وتقليل الأخطاء إمكانيات مراجعة التعليمات البرمجية : قم بتقييم ما إذا كانت الأداة توفر ميزات لمراجعة وتحليل التعليمات البرمجية من حيث الجودة والأسلوب والمشاكل المحتملة

: قم بتقييم ما إذا كانت الأداة توفر ميزات لمراجعة وتحليل التعليمات البرمجية من حيث الجودة والأسلوب والمشاكل المحتملة ميزات الخصوصية والأمان :تأكد من أن الأداة لديها تدابير أمنية قوية لحماية بياناتك ورمزك من الوصول غير المصرح به

:تأكد من أن الأداة لديها تدابير أمنية قوية لحماية بياناتك ورمزك من الوصول غير المصرح به اقتراحات الوظائف : تحقق مما إذا كان بإمكان الأداة اقتراح دوال أو أساليب أو تحسينات لتحسين جودة التعليمات البرمجية وكفاءتها

: تحقق مما إذا كان بإمكان الأداة اقتراح دوال أو أساليب أو تحسينات لتحسين جودة التعليمات البرمجية وكفاءتها أدوات اختبار الكود واختبار الوحدة : حدّد ما إذا كانت الأداة تدعم اختبار التعليمات البرمجية واختبار الوحدة آلياً، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان جودة البرمجيات

: حدّد ما إذا كانت الأداة تدعم اختبار التعليمات البرمجية واختبار الوحدة آلياً، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان جودة البرمجيات خيارات التكامل : ابحث عن الحلول التي يمكن أن تتكامل بسلاسة مع تطبيقات وبرامج الجهات الخارجية التي تستخدمها بانتظام في عملية التطوير

: ابحث عن الحلول التي يمكن أن تتكامل بسلاسة مع تطبيقات وبرامج الجهات الخارجية التي تستخدمها بانتظام في عملية التطوير دعم اللغة: تأكد من أن الأداة تدعم لغات البرمجة التي تعمل بها ويمكنها فهم اللغات الطبيعية من أجل تواصل أفضل

The Ultimate Roundup: أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي لمطوري البرامج في عام 2024

قمنا بتجميع قائمة أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي للمطورين في السوق. انضم إلينا بينما نتعمق في ميزاتها البارزة، ونشير إلى أي عيوب فيها، ونستكشف أسعارها. لنبدأ مباشرةً! 🪂

1. انقر فوق

يمكنك أتمتة كتابة الوثائق باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومراقبة التقدم المحرز من خلال المخططات والمسابقات السريعة وحل أخطاء الترميز بسرعة باستخدام ClickUp

ClickUp هو أداة لتغيير قواعد اللعبة من أجل فرق البرمجيات يقدم مجموعة من الأدوات المبتكرة لتعزيز كفاءة العمل. أكثر من مجرد برنامج عادي لإدارة المشاريع، يحتوي ClickUp على ما يلبي احتياجات كل مطور - بدءاً من ميزات أتمتة المهام وقوالب تتبع الأخطاء إلى مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي سهل الاستخدام. ⚒️

إذا كنت ملتزمًا بـ إدارة المشاريع الرشيقة مبادئ، والاستفادة من ClickUp Dashboards لاكتساب رؤية كاملة للمشروع والتعاون مع فريقك باستخدام خرائط الطريق، ومخططات السرعة، والأعمال المتراكمة. ClickUp Sprints تتيح لك أتمتة المهام وترتيب أولوياتها ومراقبة التقدم المحرز في السباقات والحصول على صورة واضحة لإنجازاتك باستخدام مخططات الإنجازات والمخططات المتتالية. استخدم المرونة مخططات جانت لتنظيم سباقات السرعة وتتبع المعالم الرئيسية - تتكيف بسهولة مع العوائق والجداول الزمنية المتغيرة من خلال إجراء تحديثات سريعة.

وعندما يتعلق الأمر بتلخيص التحديث الأسبوعي لسباق السرعة - دع ClickUp Brain التعامل معها. هذا مساعد الكتابة لا يتوقف عند هذا الحد - بل يمكنه تبسيط عملية تطوير البرمجيات من خلال:

أتمتة مهام التوثيق الأساسية وإنشاء مستندات المواصفات التقنية على الفور

تسريع مراجعة التعليمات البرمجية والاختبار من خلال إنشاء حالة اختبار سريعة

إكمال المهام التي تستغرق 30 دقيقة في ثوانٍ، وإنشاء تحديثات وردود تعليقات وملخصات ملاحظات

تلخيص سلاسل التعليقات الطويلة على الفور بنقرة زر واحدة باستخدام ClickUp Brain

لإدارة بسهولة تقارير الأخطاء والمشكلات تعود إلى قالب تتبع الأخطاء والمشكلات في ClickUp . يأتي مع ثلاث قوائم مصممة مسبقًا لتحسين سير عملك:

القائمة الرئيسية للعيوب الأخطاء المبلغ عنها القيود والحلول

تعزيز الكفاءة و تحديد أولويات المهام المهمة باستخدام أتمتة ClickUp . اختر من بين أكثر من 100 الأتمتة لتبسيط سير العمل والتعامل مع المهام الروتينية وتسهيل عمليات انتقال المشروع.

أخيرًا، استخدم تكامل ClickUp للاتصال بسلاسة بأدوات خارجية مثل GitHub و GitLab و BitBucket وجعل تطوير البرمجيات مركزياً داخل منصة واحدة.

ClickUp أفضل الميزات

مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء وثائق المشروع الحيوية

التعيين التلقائي للمهام والتعليق وتحديثات الحالة

قوالب رشيقة لإدارة المشروع بسهولة

تحويل طلبات الأخطاء المرسلة بسهولة إلى مهام قابلة للتنفيذ من خلال الاستيعاب نماذج لفرق البرمجيات مخططات بيرنداوند، بيرنوب، ومخططات جانت لتتبع التقدم المحرز

يتكامل مع أكثر من 1,000 أداة

15+ طرق عرض ClickUp لتنظيم المشروع بسلاسة

قيود ClickUp

طول وقت التحميل من حين لآخر

قد تبدو وفرة الميزات مربكة بعض الشيء للمستخدمين الجدد

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 :4.7/5 (أكثر من 8,000+ تقييم)

:4.7/5 (أكثر من 8,000+ تقييم) Capterra:4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. الكاتب

عبر الكاتب Scribe عبارة عن أداة لالتقاط الشاشة والتوثيق تساعد قدرات الذكاء الاصطناعي للمطورين في إنشاء وإدارة مستندات العمليات.

تدعم ميزة الذكاء الاصطناعي في Scribe إنشاء الأدلة والبرامج التعليمية وإجراءات التشغيل الموحدة. فهي تترجم سير عملك إلى إرشادات مرئية سهلة المتابعة، مما يؤدي إلى تحسين الإنتاجية في جميع المجالات.

يمكنك توجيه تعليمات Scribe أداة إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي لتنظيم مستنداتك عن طريق إضافة عناوين وأوصاف وسياق إضافي وتنقيح المعلومات الحساسة. يمكنها أيضًا دمج العلامة التجارية المخصصة، وتحرير لقطات الشاشة، وتقديم نصائح مفيدة.

والأهم من ذلك؟ يمكنك بسهولة التقاط وتعديل ومشاركة ما يُسمى بـ Scribes مع فريقك وأصحاب المصلحة, مما يجعل التعاون بسيطًا وفعالاً . 🍒

يتكامل Scribe مع مئات الأدوات الشائعة للمطورين، من WordPress وMicrosoft Teams إلى Airtable وClickUp، مما يجعل عملك أكثر سلاسة وملاءمة.

أفضل ميزات #### Scribe

المرونة في تخصيص النصوص والخطوات والصور

أدلة إرشادية خطوة بخطوة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتتميز بلقطات شاشة مشروحة

سهل الاستخدام أدوات التعليقات أمان وضوابط قوية على مستوى المؤسسة

يمكن الوصول إليها من خلال امتداد كروم وتطبيق سطح المكتب

القيود المفروضة على الكاتب

يفتقر إلى تكامل الذكاء الاصطناعي

أخطاء عرضية في إعداد التقارير

تسعير #### تسعير الكاتب

الأساسي : مجاني

: مجاني محترف (فرق) : 12 دولارًا شهريًا لكل مقعد (خمسة مقاعد على الأقل)

: 12 دولارًا شهريًا لكل مقعد (خمسة مقاعد على الأقل) المؤسسات: تسعير مخصص

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات الكاتب

G2 :4.8/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

:4.8/5 (أكثر من 60 تقييمًا) Capterra:4.9/5 (أقل من 10 مراجعات)

3 . aiXcoder

عبر aiXcoder البرمجة سهلة للغاية مع أداة aiXcoder، وهي أداة تقوم بترجمة اللغة الطبيعية بسلاسة إلى كود على مستوى الأسلوب. كما أنه يوفر أيضًا إكمالًا شاملاً للأسطر أو مجموعات الأسطر بأكملها، مما يتيح مستويات غير مسبوقة من كفاءة الترميز.

يتميز aiXcoder بوجود بحث عن التعليمات البرمجية مفتوحة المصدر مدعوم من GitHub متصل ببيئة التطوير المتكاملة (IDE). استخدامه سهل للغاية - ما عليك سوى تحديد التعليمات البرمجية الخاصة بك، ثم انقر بزر الماوس الأيمن واختر "البحث عن التعليمات البرمجية المشابهة باستخدام aiXcoder" للعثور على مقتطفات التعليمات البرمجية المشابهة على الفور. يمكنك أيضًا إدخال كلمات رئيسية في نافذة الخدمة لاكتشاف حالات استخدام واجهة برمجة التطبيقات ذات الصلة والاطلاع على روابط التعليمات البرمجية المصدرية لسهولة التحقق والرجوع إليها.

يمكن للمؤسسات الاستفادة من الميزات المتخصصة التالية:

محرك ذكاء مخصص: تدريب محرك تعلم عميق مخصص مع رمز مؤسسي خاص بالمؤسسة البحث عن التعليمات البرمجية الخاصة بالمؤسسات: إنشاء محرك بحث مخصص لذكاء التعليمات البرمجية للشركات إحصائيات كفاءة المطور: تعزيز كفاءة الترميز وتحديد المشاكل للمؤسسات من خلال التركيز على تفاصيل الترميز الأولية

لا يتكيف برنامج aiXcoder بسلاسة مع بيئة الترميز الخاصة بك، ويقدم اقتراحات ثاقبة للأكواد، بل يوفر أيضًا ملاحظات سريعة. 💬

أفضل ميزات #### aiXcoder

إكمال الأكواد البرمجية الذكية كاملة ومتعددة الأسطر

إحصائيات كفاءة الترميز

التخصيص على مستوى المؤسسة لمواجهة التحديات المعقدة

يدعم العديد من IDEs مثل IntelliJ IDEA وGoLand وPyCharm وWebStorm

دعم متعدد اللغات مع C، C++، C#، C#، JavaScript، TypeScript، إلخ.

تكامل سلس مع IDE للبحث عن التعليمات البرمجية

قيود aiXcoder

لا توجد مراجعات متاحة

تسعير #### aiXcoder

مجاناً

تتوفر خيارات تسعير أخرى عند الاتصال

تقييمات ومراجعات aiXcoder

لا توجد مراجعات متاحة

4. كودي من سورسجراف

عبر Sourcegraph Sourcegraph هي أداة إنتاجية للبحث عن التعليمات البرمجية مصممة لمساعدة المطورين في تصحيح الأخطاء البرمجية والتنقل وأتمتة التعليمات البرمجية. يقوم روبوت الدردشة الآلي الخاص بها، كودي، بتحليل قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك ويقدم إجابات على الاستفسارات. وهو يتفوق في تفسير أوامر اللغة الطبيعية إما لإنشاء شيفرة برمجية جديدة بدقة أو لكشف تعقيدات الشيفرة البرمجية الحالية.

توفر أداة الذكاء الاصطناعي هذه مساعدًا متعدد الاستخدامات لقاعدة الأكواد، مما يتيح عمليات بحث شاملة للكشف عن مواقع الأكواد البرمجية والمساهمين فيها عبر المستودعات والفروع ومنصات الاستضافة. من خلال الوصول إلى الرسم البياني لقاعدة الأكواد في Sourcegraph ونموذج اللغة الكبير (LLM)، تقدم Cody استجابات مدركة للسياق لمساعدتك في إنشاء مقتطفات أكواد أو صياغة وظائف جديدة أو إصلاح الأخطاء. 🐞

كودي أفضل الميزات

يدعم لغات البرمجة مثل Python و Go و JavaScript و TypeScript

تبسيط هياكل التعليمات البرمجية المعقدة

الكشف عن الأخطاء والمساعدة في حلها

إنشاء مقتطفات التعليمات البرمجية والوظائف بناءً على أوامرك

تحديد موقع التعليمات البرمجية السريعة عبر الدالة أو الملف أو الوصف باللغة الإنجليزية العادية

قيود كودي

يمكن لتجربة المستخدم استخدام تحسينات

سيكون دعم اللغات الإضافية مفيداً

تسعير #### كودي

مجاني للأبد

مؤسسة: اتصل لمعرفة الأسعار

كودي التقييمات والمراجعات

G2 :4.6/5 (أقل من 10 مراجعات)

:4.6/5 (أقل من 10 مراجعات) Sourceforge:4.5/5 (أقل من 10 مراجعات)

5. مينتليفاي

عبر مينتليفاي هل تعبت من توثيق العمليات المتعلقة بالترميز بنفسك؟ اترك الأمر ل Mintlify لرفع هذا العبء عن كاهلك! 🏋️

يقوم برنامج التوثيق هذا بمسح التعليمات البرمجية وإنشاء أدلة توضيحية وإجراءات التشغيل الموحدة في غضون ثوانٍ. على هذا النحو، فهو مثالي للمطورين وفرق التطوير التي تسعى إلى تبسيط كتابة الوثائق وتعزيز وضوح التعليمات البرمجية.

باستخدام إمكانات معالجة اللغة الطبيعية وكشط الويب، لا يقوم Mintlify بإنشاء الوثائق فحسب، بل يقوم أيضًا بتقييم قابليتها للقراءة. ويمكنه فهم سياق التعليمات البرمجية وإنشاء أوصاف مناسبة، حتى عند التعامل مع أسماء الطرق "التي يمكن للبشر قراءتها".

بالإضافة إلى ذلك، يقوم Mintlify بسلاسة بأتمتة إدارة المهام وسير عمل التطوير من خلال التكامل مع المنصات الشائعة مثل GitHub وSlack وDropbox.

أفضل ميزات Mintlify

إنشاء التوثيق الآلي

فهم متقدم للذكاء الاصطناعي

تحسين وضوح الكود وسهولة قراءته

التكامل مع الأدوات الشائعة

قابل للتثبيت على VS Code و IntelliJ

قيود Mintlify

لا يمكن إنشاء وثائق للملف بأكمله دفعة واحدة

يمكن أن يستفيد من إضافة المزيد من اللغات

تسعير #### تسعير Mintlify

متاح عند الاتصال

تقييمات ومراجعات مينتليفاي

ج2 :5/5 (أقل من خمس مراجعات)

:5/5 (أقل من خمس مراجعات) Capterra:5/5 (أقل من خمس مراجعات)

6. ستيبسيسيز AI

عبر حجم الخطوة AI Stepsize AI هي أداة تعاونية مصممة لمساعدتك على البقاء على اطلاع دائم على أنشطة وإنجازات فريق هندسة المنتجات لديك. وهي بمثابة مؤرخ للمشروع ومدير للمهام، حيث تتكامل بسلاسة مع منصات مثل Slack وJira وGitHub. ويتمثل هدفه الأساسي في التخلص من الحمل الزائد للمعلومات وسوء التواصل، مما يعزز الإنتاجية في نهاية المطاف.

يعمل الذكاء الاصطناعي StepSize AI على دمج جميع الأنشطة والتحديثات والقرارات، وتحديد ومشاركة ما هو مهم حقًا من خلال ملخصات موحدة. كما أنه يوفر الوقت ويقلل من الحاجة إلى الاجتماعات من خلال السماح لك بطرح الأسئلة وتلقي ردود سريعة.

استخدم الأداة لصياغة تقارير الاستعداد اليومية، بما في ذلك تحديثات التقدم والتحديات والعوائق والطلبات. إنشاء تقارير تلقائيًا لكل سباق سريع رشيق، مما يضمن بقاء الفرق والمديرين وأصحاب المصلحة على اطلاع دائم بتطورات السباق.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد الأداة على تقديم ملخصات تنفيذية موجزة مُنشأة بالذكاء الاصطناعي غنية بالمرئيات والرسوم البيانية الثاقبة. 📊

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي Step00 Stepsize AI

التقارير التلقائية التي ينشئها الذكاء الاصطناعي

تحديثات ورؤى تلقائية

توفير الوقت من خلال الإجابة عن الأسئلة بسرعة

معيار التشفير المتقدم يضمن سلامة البيانات

يتكامل مع Jira وGitHub وSlack وZoom وغيرها.

قيود الذكاء الاصطناعي ذات الحجم المتدرج

لا توجد مراجعات متاحة

تسعير ستيبسايز AI

مجاناً

فريق 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة : 49 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

: 49 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Stepsize AI

ProductHunt:5/5 (أكثر من 10 تقييمات)

7. ألفا كود

عبر ألفا كود AlphaCode من DeepMind هو نظام ذكاء اصطناعي قادر على تطوير برامج حاسوبية تنافسية. يقوم بتوليد التعليمات البرمجية عن طريق فهم وترجمة أوصاف مشاكل اللغة الطبيعية باستخدام نماذج لغوية تعتمد على بنية المحولات. 💻

تتفوق هذه الأداة في حل تحديات البرمجة المعقدة التي تتطلب التفكير النقدي والمنطق والحلول الخوارزمية والخبرة في البرمجة وفهم اللغة الطبيعية. وتخضع الأداة لتدريب مكثف على نماذج لغوية كبيرة (LLMs) وتتضمن تحسينات قائمة على البرمجة اللغوية العصبية لتنقيح وتدقيق وتنفيذ التعليمات البرمجية الدقيقة وفقًا لمتطلبات المستخدم.

يتميز AlphaCode بمجموعة من الميزات التي تجعله أداة ذكاء اصطناعي استثنائية للمطورين. وأهم هذه الميزات هي

الإكمال التلقائي والاقتراحات : يستخدم خوارزميات التعلّم الآلي لتقديم إكمال التعليمات البرمجية بناءً على إشارات سياقية، مما يقلل من أخطاء الكتابة اليدوية

: يستخدم خوارزميات التعلّم الآلي لتقديم إكمال التعليمات البرمجية بناءً على إشارات سياقية، مما يقلل من أخطاء الكتابة اليدوية اكتشاف الأخطاء وتصحيحها : يقوم باكتشاف الأخطاء في الوقت الفعلي داخل التعليمات البرمجية الخاصة بك ويقترح إصلاحها

: يقوم باكتشاف الأخطاء في الوقت الفعلي داخل التعليمات البرمجية الخاصة بك ويقترح إصلاحها تحسين الكود: يحدد الاختناقات عن طريق تحليل التعليمات البرمجية ويقترح تعديلات لتحسين الأداء

AlphaCode أفضل الميزات

نماذج لغوية قائمة على المحولات لتوليد كود تنافسي

فهم اللغة الطبيعية

تصحيح الأخطاء

إكمال التعليمات البرمجية

مُدرَّب على مجموعة بيانات GitHub لمهام البرمجة التنافسية

توليد التعليمات البرمجية بلغات مثل C++، وJava، وPython، وHaskell

قيود AlphaCode

لا توجد مراجعات متاحة

تسعير #### AlphaCode

مجاناً

تقييمات ومراجعات AlphaCode

لا توجد تقييمات متاحة

8. جيثب كوبيلوت

عبر: جيثب GitHub Copilot هو مساعد ترميز بالذكاء الاصطناعي من الدرجة الأولى مصمم لمساعدة المطورين على صياغة كود عالي الجودة بكفاءة استثنائية. وبالاستفادة من نموذج لغة OpenAI Codex، فإنه يقدم اقتراحات برمجية ووظيفية في الوقت الحقيقي مباشرةً من المحرر الخاص بك.

تتخطى هذه الأداة اقتراح مقتطفات التعليمات البرمجية إلى تشكيل أسطر كاملة من التعليمات البرمجية، ووضع اللمسات الأخيرة على الدوال، وإنشاء التعليقات، وحتى المساعدة في تصحيح الأخطاء وتحديد المخاوف الأمنية. 🛡️

يعمل GitHub Copilot على تعزيز تجربة البرمجة من خلال تقديم مساعدة متعددة اللغات في البرمجة والحلول التي يحركها المجتمع. وهو يتكامل بسلاسة مع برامج تحرير الأكواد الشائعة، ويدعم التعاون في الوقت الفعلي، ويزيل المهام المتكررة.

علاوة على ذلك، فهو يخصص التوصيات حسب متطلبات المشروع، ويوفر بيئة تعليمية سهلة الاستخدام، ويتيح تتبع التقدم لتعزيز كفاءة البرمجة والإنتاجية.

GitHub Copilot أفضل الميزات

متوافق مع IDEs الشائعة

يوفر ملحقات لـ Visual Studio و Visual Studio Code و JetBrains و Neovim

اقتراح التعليمات البرمجية وإكمال الوظائف أثناء الترميز

سهولة التنقل بين اقتراحات الإكمال التلقائي المتعددة

تحديد الأخطاء واقتراح الإصلاحات

اكتشاف الثغرات الأمنية في التعليمات البرمجية

قيود GitHub Copilot

تحتاج التعليمات البرمجية أحياناً إلى تصحيح بشري بعد إنشاء الذكاء الاصطناعي

يمكن تحسين اقتراحات التعليمات البرمجية

تسعير GitHub Copilot

مجاناً

الفريق : 3.67 دولار شهرياً لكل مستخدم

: 3.67 دولار شهرياً لكل مستخدم مؤسسة: 19.25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

GitHub Copilot التقييمات والمراجعات

G2 :4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

:4.5/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra:4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

9. أسك كودي

عبر اسأل كودي تم تطوير AskCodi من قِبل Assistiv.ai، وهو مساعد ذكاء اصطناعي مع مجموعة ديناميكية من الميزات المصممة لرفع مستوى تجربة البرمجة لديك.

استخدم تطبيق الترجمة الصديق للمطورين لترجمة اللغة الطبيعية إلى أكواد بأكثر من 30 لغة برمجة مثل C++، وJava، وPython، وPython، وRuby، وPHP. يمكنك أيضًا التبديل بين لغات البرمجة دون عناء، مما يجعل البرمجة متعددة اللغات أمرًا سهلاً للغاية. 🌬️

يمكنك تسريع عملية البرمجة من خلال اقتراحات الأكواد البرمجية والمشاركة في دردشة سلسة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث يقوم المبرمجون بصياغة المحادثات المتعلقة بالأكواد البرمجية التي تسهل التعاون.

AskCodi يتكامل مع المحررين المشهورين مثل Visual Studio Code وSublime Text وAtom. يساعدك هذا الدعم الشامل على منع الأخطاء واكتساب مهارات جديدة و تعزيز إنتاجيتك أثناء البرمجة

AskCodi أفضل الميزات

يدعم ملحقات IDE مثل VS Code و PyCharm

يوفر مقتطفات أكواد بلغات متعددة (الإنجليزية والألمانية والبولندية)

سهولة مشاركة مقتطفات التعليمات البرمجية

تحليل الشيفرة البرمجية للأخطاء والأداء والأمان

تطبيق AskCodi لتطوير الواجهة الأمامية والخلفية

قيود AskCodi

يمكن تحسين التوثيق عبر الإنترنت

هناك القليل من منحنى التعلم

تسعير AskCodi

مجاني للأبد

قسط : 9.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 9.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأقصى: 29.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات AskCodi

G2 :4.8/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

:4.8/5 (أكثر من 70 تقييمًا) ProductHunt:4.9/5 (أكثر من 10 تقييمات)

10. تبنين

عبر تبنين Tabnine، مساعد البرمجة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، هو أداة لا غنى عنها لتحسين كفاءة المطورين، ورفع جودة التعليمات البرمجية، وخفض التكاليف. 💵

يوفر البرنامج اقتراحات ذكية لإكمال التعليمات البرمجية و يكتشف الأخطاء المحتملة لتبسيط حياة المطورين. وللقيام بذلك، يسخّر البرنامج قوة الشبكات العصبية المدربة على مجموعات بيانات شفرات برمجية مفتوحة المصدر واسعة النطاق.

تتوافق الأداة مع العديد من لغات البرمجة، بما في ذلك Python وJava وJava وJava وJava JavaScript وPHP وGo وRust.

يمكن تخصيصها محليًا لقاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك و قاعدة المعرفة دون الكشف عن التعليمات البرمجية الخاصة بك. كما أنه يجمع بين المعرفة العالمية وأسلوبك في البرمجة لتقديم أقصى قيمة لفريقك.

Tabnine أفضل الميزات

يوفر اقتراحات دالة كاملة

يوفر إكمالاً بضغطة واحدة لأسطر التعليمات البرمجية بأكملها

يعمل على أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والخوادم والسحابة

يعزز جودة التعليمات البرمجية واتساقها

يعطي الأولوية لأمن التعليمات البرمجية والخصوصية

يدعم لغات مثل Python و TypeScript و Go و Rust

تتكامل مع أدوات مثل GitHub وGitLab وBitbucket

قيود تبنين

قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتكيف الاقتراحات مع أسلوب الترميز الخاص بك

قد يكون إعداده صعباً لبعض المستخدمين

تسعير #### تسعير Tabnine

مبتدئ :مجاني

:مجاني محترف :12 دولار شهرياً لكل مستخدم

:12 دولار شهرياً لكل مستخدم المؤسسات:متاح عند الاتصال بنا

*جميع الأسعار المدرجة تشير إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات #### Tabnine

G2 :4.1/5 (أكثر من 30 تقييم)

:4.1/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra:4.3/5 (أقل من 10 مراجعات)

قم بالبرمجة بكفاءة وتبسيط سير عملك باستخدام أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للمطورين

طوّر بذكاء وليس بجهد أكبر باستخدام هذه أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي أدوات لمطوري البرمجيات . دع الذكاء الاصطناعي يقوم بالأعمال الشاقة نيابة عنك، ثم أضف لمسة بشرية إليها، وستكون جاهزًا تمامًا!

إذا كنت تبحث عن حل شامل يجمع بين أدوات تطوير البرمجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وميزات إدارة المشاريع الشاملة, جرّب ClickUp ! استفد من القوالب المفيدة والأتمتة والرسوم البيانية وقدرات التكامل القوية لدفع مشروعك البرمجي التالي إلى العظمة! 🏆