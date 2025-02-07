Grok مقابل ChatGPT: نظرة متعمقة في قدرات الذكاء الاصطناعي

أصبح الذكاء الاصطناعي أولوية كبيرة للأعمال التجارية. تشير تقارير ماكنزي إلى أن 77% من الشركات تستخدم أو تستكشف بالفعل ذلك.

مع وجود العديد من الخيارات، هناك أداة ذكاء اصطناعي لكل شيء. لكن معرفة الأداة التي تناسبك بشكل أفضل؟ هذه قصة أخرى تماماً.

Grok AI وChatGPT كلاهما نظاما ذكاء اصطناعي شائعان مع ميزات مفيدة. ولكن أيهما يناسب احتياجاتك؟

في هذه المدونة، سنناقش في هذه التدوينة نقاط قوتهما، وأسعارهما، وسهولة استخدامهما لمساعدتك في اتخاذ القرار.

⏰ ملخص 60 ثانية

فيما يلي نظرة عامة سريعة على القدرات الرئيسية ل ChatGPT و Grok AI

تطبيق ChatGPT هو الأفضل لـ تطبيق Grok AI هو الأفضل لـ صياغة ردود نصية عالية الجودة شبيهة بالردود البشرية توليد مخرجات نصية وصور جذابة عندما تحتاج إلى استجابات تستند إلى بيانات أعيد تدريبها بيانات في الوقت الفعلي عبر الوصول إلى الإنترنت وإمكانيات التكامل استجابات معممة مع تخصيص محدود عندما تحتاج إلى أداة ذكاء اصطناعي قابلة للتكيف بدرجة كبيرة مع مختلف الأدوات واحتياجات الصناعة مهام الأعمال العامة والاتصالات الأتمتة والتكامل على مستوى المؤسسة

ClickUp يجمع بين نقاط القوة في كل من روبوتات الدردشة المستقلة القائمة على الذكاء الاصطناعي في تطبيق كل شيء للعمل

مع ClickUp، يمكنك الحصول على إدارة المهام والتعاون والرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي في مكان واحد، مما يلغي الحاجة إلى أدوات متعددة. يقدم ClickUp Brain ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل التحديثات التلقائية والرؤى في الوقت الفعلي وإنشاء مهام مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتبسيط سير العمل

يتصل ClickUp بتطبيقات خارجية مثل Google Drive وGitHub وSalesforce للوصول الشامل إلى البيانات

يوفر قوالب قابلة للتخصيص وسير عمل الأتمتة مصممة خصيصًا لأي حالة استخدام، مما يعزز الكفاءة والقدرة على التكيف

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ما هو Grok AI؟

Grok AI، الذي طورته شركة xAI التابعة لشركة Elon Musk، هو نموذج لغوي متطور مصمم لمنافسة أفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT و Claude. لا يقتصر الأمر على صياغة النصوص الإبداعية وإتقان المهام القائمة على الصور فحسب، بل يمكنه أيضًا المساعدة في أتمتة العمليات التجارية. تحدث عن تعدد المهام!

عبر X

ميزات Grok AI

تم تصميم Grok مع وضع المستخدمين من المؤسسات في الاعتبار، وهو متاح الآن لمشتركي X [Twitter ] سابقًا. وبفضل تكامل واجهة برمجة التطبيقات، فهو قابل للتخصيص بشكل فائق وقابل للتطوير لتلبية الاحتياجات التنظيمية المختلفة.

فيما يلي تفصيل لميزات Grok AI الرئيسية.

الميزة رقم 1: أتمتة العمليات التجارية

تعمل Grok AI على أتمتة خدمة العملاء وإدارة البريد الإلكتروني ومهام إنشاء المحتوى. تدير روبوتات الدردشة الآلية الخاصة بها الاستفسارات الروتينية من خلال تحليل البيانات المتقدم، مما يسمح للفرق بالتركيز على المشكلات الأكثر تعقيدًا مع ضمان حصول العملاء على الردود في الوقت المناسب.

يمكنه أيضاً تحديد أولويات رسائل البريد الإلكتروني ومسودة الردود بناءً على أسلوبك المفضل. بالإضافة إلى ذلك، يدعم الذكاء الاصطناعي Grok AI إنشاء مواد مثل النسخ التسويقية وأوصاف المنتجات والتقارير.

ومع ذلك، قد تضطر إلى قضاء بعض الوقت في ضبطها.

الميزة رقم 2: تكامل أنظمة الأعمال

يتصل Grok AI مع أنظمة إدارة علاقات العملاء [Salesforce و HubSpot ] وتخطيط موارد المؤسسات [SAP و Oracle ] لأتمتة العمليات وتحسين الكفاءة. كما أنه يتكامل مع برامج المحاسبة مثل QuickBooks، ويتعامل مع مهام مثل الفواتير وتتبع النفقات وإعداد التقارير المالية.

الميزة رقم 3: توليد الرموز

يتكامل Grok AI مع برنامج VS Code، مما يجعل البرمجة أكثر سهولة من خلال ميزة دعم البرمجة. استخدمه لإنشاء مقتطفات التعليمات البرمجية أو تصحيح الأخطاء أو الحصول على تفسيرات للوظائف المعقدة. إنها طريقة مفيدة لـ استخدام الذكاء الاصطناعي للإنتاجية وتجربة مفاهيم الترميز الجديدة داخل الواجهة.

عبر Grok AI 🧠 حقيقة ممتعة: كلمة "Grok"، التي تعني الفهم العميق، تأتي من لغة مريخية خيالية [رواية الخيال العلمي لهينلين الصادرة عام 1961 "غريب في أرض غريبة"]- مناسبة لمهمة إيلون ماسك في SpaceX لمساعدتنا على "فهم" المريخ!

تسعير الذكاء الاصطناعي

لا يمكن الوصول إلى Grok AI إلا للمستخدمين الذين لديهم اشتراك X مدفوع، مع تسعير يعتمد على نوع الاشتراك:

X Premium: بسعر 8 دولارات شهريًا؛ يوفر الوصول إلى Grok

بسعر 8 دولارات شهريًا؛ يوفر الوصول إلى Grok X Premium+: متاح مقابل 16 دولارًا شهريًا؛ يوفر أيضًا إمكانية الوصول إلى Grok

ما هو ChatGPT؟

ChatGPT، الذي تم تطويره بواسطة OpenAI، هو روبوت دردشة آلي متقدم يعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنه إنشاء نص مدرك للسياق وشبيه بالإنسان، والمساعدة في مهام مختلفة، والتكيف مع حالات الاستخدام المختلفة. GPT [المحول التوليدي المدرب مسبقًا] هي التقنية الأساسية وراء ChatGPT.

عبر ChatGPT يستخدم GPT، الذي تم تدريبه على مجموعات بيانات هائلة، تقنيات التعلّم العميق لفهم أنماط اللغة وتقديم استجابات دقيقة ومتماسكة.

أنواع اشتراكات ChatGPT

المستوى المجاني : وصول أساسي إلى إمكانيات ChatGPT مع استخدام محدود

: وصول أساسي إلى إمكانيات ChatGPT مع استخدام محدود تشاتGPT بلس : الوصول إلى GPT-4 [ميزات أكثر تقدمًا]، وأوقات استجابة أسرع، وأولوية الوصول أثناء ذروة الاستخدام

: الوصول إلى GPT-4 [ميزات أكثر تقدمًا]، وأوقات استجابة أسرع، وأولوية الوصول أثناء ذروة الاستخدام وصول إلى واجهة برمجة التطبيقات: تكامل ChatGPT في التطبيقات وسير العمل، مع استخدام يعتمد على حجم مكالمات واجهة برمجة التطبيقات

ميزات ChatGPT

يوفر ChatGPT مجموعة من الأدوات المصممة خصيصاً للعمل الاحترافي والإبداعي. فيما يلي نظرة عامة على بعض ميزاته البارزة:

الميزة رقم 1: التحليلات التنبؤية والتنبؤات التنبؤية

لا يقوم ChatGPT بمعالجة البيانات فقط - بل يمكنه تحليل الأنماط والاتجاهات التاريخية لتقديم تنبؤات تساعدك على اتخاذ قرارات أكثر استنارة. يمكن أن يؤدي فحص البيانات السابقة من المبيعات أو سلوك العملاء أو تحولات السوق إلى التنبؤ بالنتائج المستقبلية، مثل الطلب القادم أو المخاطر المحتملة.

وهذا يمكّن الشركات من البقاء في الطليعة، وتخصيص الموارد بفعالية أكبر، والتخفيف من المخاطر قبل أن تصبح مشاكل.

الميزة رقم 2: تخطيط السيناريو وتطوير الاستراتيجية

يمكن ل ChatGPT محاكاة مجموعة متنوعة من سيناريوهات الأعمال بناءً على مدخلاتك. يساعد ذلك قادة الأعمال ومديري المشاريع على تقييم الاستراتيجيات وتوقع العوائق المحتملة واتخاذ قرارات مستنيرة بشكل أفضل.

💡 نصيحة احترافية: قم بتشغيل سيناريوهات "ماذا لو" مختلفة من خلال ChatGPT لاستكشاف النتائج المحتملة قبل وضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية. يمكن أن يكشف ذلك عن المخاطر الخفية أو الفرص غير المتوقعة، مما يساعدك على ضبط خططك والاستعداد بشكل أفضل للمفاجآت.

الميزة رقم 3: ترجمة اللغات والدعم متعدد اللغات

هل تحتاج إلى التواصل بلغة أخرى؟ يمكن ل ChatGPT المساعدة في ترجمة النصوص أو المساعدة في المهام متعددة اللغات، كل ذلك ضمن واجهة مستخدم واحدة. سواءً كنت تكتب رسالة باللغة الإسبانية، أو تترجم تقريراً إلى الفرنسية، أو تتعلم ببساطة عبارات جديدة، فإن ChatGPT يجعل التبديل بين اللغات سهلاً ومتاحاً.

عبر ChatGPT 👀 هل تعلم؟ ساعد ChatGPT ذات مرة أحد المستخدمين في كتابة رواية من 300 صفحة في يوم واحد فقط -الحديث عن الكاتب الشبح السريع!

تسعير ChatGPT

مجاني : وصول أساسي إلى ChatGPT، ميزات محدودة، مناسبة للمستخدمين العاديين

: وصول أساسي إلى ChatGPT، ميزات محدودة، مناسبة للمستخدمين العاديين ChatGPT Plus (20 دولار/شهر) : يحتوي الإصدار المدفوع على جميع الميزات الموجودة في الإصدار المجاني بالإضافة إلى أوقات استجابة أسرع، والوصول إلى أحدث طراز، وأولوية الوصول خلال أوقات الذروة

: يحتوي الإصدار المدفوع على جميع الميزات الموجودة في الإصدار المجاني بالإضافة إلى أوقات استجابة أسرع، والوصول إلى أحدث طراز، وأولوية الوصول خلال أوقات الذروة ChatGPT Enterprise [التسعير المخصص]: ميزات متقدمة للشركات، بما في ذلك زيادة الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات، والتكاملات المخصصة، والتدابير الأمنية المحسّنة، والتسعير المخصص بناءً على حاجة المؤسسة

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Grok AI مقابل ChatGPT: مقارنة الميزات

يجلب كل من Grok AI وChatGPT قدرات متميزة للذكاء الاصطناعي التخاطبي، مع تركيز مختلف على تفاعل المستخدم، والمحادثات الشبيهة بالبشر، والوصول إلى البيانات، وتوليد الإبداع. ما هو نظام الذكاء الاصطناعي الأنسب لاحتياجاتك؟

فيما يلي تحليل يقارن بين Grok AI وChatGPT من حيث الميزات الرئيسية.

ميزات Grok AI ChatGPT توليد المحتوى متخصص في توليد الصور إلى جانب الإجابات النصية للحصول على مخرجات جذابة من خلال نماذج لغوية كبيرة يتفوق في صياغة استجابات عالية الجودة تشبه البشر، مع التركيز بشكل أساسي على معالجة اللغة الطبيعية الوصول إلى البيانات يدمج الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي، مما يوفر استجابات محدثة يقتصر على البيانات المدربة مسبقًا (اعتبارًا من أحدث نموذج) ويفتقر إلى الوصول المباشر إلى المعلومات تكامل المستخدم يوفر إمكانية الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات، وهو مثالي للشركات التي تدمج الذكاء الاصطناعي في منصات أكبر التكامل للشركات متاح في خطة المؤسسات ولكنه محدود في خيارات واجهة برمجة التطبيقات مقارنةً ب Grok AI التخصيص مصممة للتكيف مع الأدوات المختلفة واحتياجات الصناعة استجابات أكثر تعميمًا، وتدفق محادثة أقل قابلية للتخصيص إلا في مستويات الاشتراك الأعلى التسعير يتطلب اشتراك X مدفوع، مع خيارات تعتمد على مستويات الوصول متاح مجانًا، مع ميزات متقدمة في إطار الخطط المدفوعة بدءًا من ChatGPT Plus

تابع القراءة لإلقاء نظرة فاحصة على كيفية المقارنة بين Grok AI وChatGPT عبر الميزات الرئيسية، مما سيساعدك على تحديد النظام المناسب لاحتياجاتك.

الميزة رقم 1: التعاون في الوقت الحقيقي والتواصل الجماعي

يدعم ChatGPT التعاون السلس من خلال أدوات لإنشاء المحتوى وإدارة المهام، مما يضمن سرعة التحديثات والمواءمة للفرق. تساعد واجهته البسيطة الفرق في الحفاظ على تركيزها على المهام دون تشتيت الانتباه.

ومع ذلك، يتفوق Grok AI في التعاون المتقدم من خلال تحديثات المشروع القائمة على الذكاء الاصطناعي، وتخصيصات المهام، والتكامل مع أدوات مثل Asana و Jira. وهذا مثالي للفرق التي تعمل على مشاريع معقدة، حيث إنه يجعل التواصل وإدارة المشروع مركزياً.

الفائز 🏆: Grok AI

يوفر Grok AI تعاونًا فائقًا لسير العمل المعقد، بينما يتألق ChatGPT في التواصل البسيط.

الميزة رقم 2: جودة الاستجابة ودقتها

يوفر ChatGPT استجابات دقيقة استناداً إلى بيانات التدريب المكثفة الخاصة به، ولكنه قد يعاني أحياناً في الحفاظ على السياق خلال المحادثات الطويلة أو الاستفسارات المتخصصة للغاية.

من ناحية أخرى، يوفر Grok AI فهمًا سياقيًا مُحسَّنًا ومُعدًا خصيصًا للمعرفة المتعمقة والمتخصصة، مما يجعله فعالاً للغاية في المهام التي تتطلب الدقة والملاءمة.

الفائز 🏆: Grok AI

يتفوق Grok AI على ChatGPT بمعرفة متخصصة وفهم مُحسَّن للمهام التي تتطلب الدقة والسياق العميق.

الميزة #3: أمن البيانات

يعطي نهج أمان البيانات في ChatGPT الأولوية لسلامة المستخدم ودقته. منذ الترقيات الأخيرة إلى GPT-4 استثمر OpenAI الوقت في تحسين أمانها ومواءمتها.

نتيجةً لذلك، أصبح GPT-4 الآن أقل احتمالاً بنسبة 82% للاستجابة لطلبات المحتوى المقيّد وأكثر احتمالاً بنسبة 40% لتقديم استجابات دقيقة مقارنةً بـ GPT-3.5.

في المقابل، فإن ميزات أمان بيانات Grok AI مصممة خصيصًا لمنظومة منصة X، حيث تستفيد من سياسات الأمان العامة لمنصة X. ومع ذلك قامت X مؤخرًا بتغيير إعداداتها لاستخدام منشورات المستخدم وتفاعلاته لتدريب Grok افتراضيًا. يجب على المستخدمين الذين لا يوافقون على ذلك إلغاء الاشتراك يدويًا، الأمر الذي أثار جدلاً.

الفائز 🏆: ChatGPT

إن التزام ChatGPT بسلامة البيانات والردود الواقعية يمنح المستخدمين راحة البال لتفاعلات آمنة وموثوقة مع الذكاء الاصطناعي.

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Grok AI مقابل ChatGPT على Reddit

في النقاش الدائر بين منصتي ChatGPT و Grok AI، عبّر مستخدمو Reddit عن آراء متباينة بناءً على تجاربهم مع كلتا المنصتين.

برز تعليق واحد:

كنت سأستخدم Grok لو كان مجانيًا، لكنه ليس كذلك، وأنا لا أستخدم تويتر/X [جسم الوسيط](https://www.reddit.com/r/ChatGPT/comments/1aupv9c/comment/kr5mqjh/?utmمصدر=مشاركة&UTMmedium=web3x&UTMاسم=web3xcss&UTM_term=1&UTM_content=share_button) يعكس هذا الشعور ترددًا شائعًا بين المستخدمين المحتملين المترددين في الدفع مقابل أداة ذكاء اصطناعي، خاصةً إذا لم يستخدموا X.

لاحظ شخص آخر على موقع Redditor الاختلافات الجوهرية بين أداتي الذكاء الاصطناعي، قائلاً

الفرق الحقيقي بين غروك وشات غبت: غروك لا يعاملك كطفل SDMegaFan لذا فإن Grok مخصص للمستخدمين الذين يبحثون عن أسلوب تفاعل أكثر وضوحاً ونضجاً.

عبر ريديت سلط منشور آخر على موقع Reddit الضوء على حالة استخدام مثيرة للاهتمام:

طلبت منه أن يصنع لي بعض شيفرة Unity3D، وقد فعل ذلك بشكل جيد مثل نسخة GPT الحالية. ثم طلبت منه تحديث الشيفرة باستخدام أحد الأصول، فبحثت على الإنترنت - وليس X فقط - وحدثته بشكل صحيح. متاح \Brain6231 والآن، دعنا نستكشف أفضل ذكاء اصطناعي من Grok AI و بدائل ChatGPT .

تعرف على ClickUp - أفضل بديل لـ Grok AI مقابل ChatGPT

على عكس نماذج الذكاء الاصطناعي المستقلة مثل ChatGPT أو Grok AI, انقر فوق هو تطبيق كل شيء للعمل الذي يجمع مهامك ومعرفتك ومحادثاتك على منصة واحدة. فهو يجمع بين الرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي من مساحة العمل الخاصة بك مع إدارة المشاريع بسلاسة، مما يجعله الحل المثالي لإدارة الصورة الكبيرة والمهام اليومية.

يمكنك تتبع تحديثات المشروع، وإدارة مهام سير العمل، والتعاون مع فريقك كل ذلك من مساحة عمل ClickUp الخاصة بك

إليك ما يقوله ماثيو بولدن، مدير إدارة الأصول والأداء في Aurecon، حول استخدام ClickUp AI,

_ يضمن ClickUp مستويات عالية من الوضوح لكل من أعضاء الفريق والمديرين حول ماهية النواتج التي يتكون منها المشروع وكيفية تقدمها. كما أنه يستخدم الذكاء الاصطناعي بطريقة تقلل من مستويات الإدارة المطلوبة لجميع جوانب المشاريع ماثيو بولدن ، مدير إدارة الأصول والأداء في أوريكون

فيما يلي نظرة أعمق على ما يجعل ClickUp الحل الأمثل للذكاء الاصطناعي لجميع احتياجاتك.

حل ClickUp's One Up #1: ClickUp Brain ClickUp Brain تعمل إمكانات الذكاء الاصطناعي المدركة للسياق على سد الفجوة بين أدواتك ومهامك وفرقك، مما يجعلها ضرورية للمتخصصين في الذكاء الاصطناعي ومديري المشاريع وقادة الأعمال.

إليك ما تحصل عليه مع Brain:

وصول موحد للمعرفة: قم بتوصيل التطبيقات الخارجية مثل Google Drive وGitHub وGitHub وFigma وSalesforce للوصول إلى جميع ملفاتك ومصادر البيانات في مكان واحد. لا مزيد من التبديل بين المنصات

اعثر على المعلومات الصحيحة من جميع تطبيقاتك في متناول يدك مع ClickUp Brain

إجابات فورية عن سياق العمل: احصل على رؤى دقيقة وفي الوقت الفعلي حول مهامك ومستنداتك وأعضاء فريقك دون الحاجة إلى السؤال. يعمل ClickUp Brain على دمج المعلومات، مما يوفر الوقت والجهد

قم بإكمال مهامك وتنظيمها ومراقبتها بسلاسة مع ClickUp Brain

تحديثات وتقارير آلية: تخلص من إعداد التقارير اليدوية باستخدام تحديثات التقدم وتقارير الحالة للمهام والمشاريع وأنشطة الفريق التي يتم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي. ابقَ على اطلاع دون تحريك إصبعك

احصل على تحديثات وملخصات تلقائية لأنشطة المهام لفترات زمنية محددة باستخدام ClickUp Brain

AI CatchUp : اطلع على الفور على المواضيع المهمة وعناصر العمل التي تمت مناقشتها في انقر فوق الدردشة بحيث يمكنك القفز إلى أي مناقشة بسياق كامل

: اطلع على الفور على المواضيع المهمة وعناصر العمل التي تمت مناقشتها في انقر فوق الدردشة بحيث يمكنك القفز إلى أي مناقشة بسياق كامل إنشاء مهام بالذكاء الاصطناعي: إنشاء عناصر الإجراءات وتعيينها وربطها تلقائيًا من محادثاتك في الدردشة للحفاظ على سير العمل دون عناء

قم بتحويل الرسائل إلى مهام بنقرة واحدة باستخدام ClickUp AI في ClickUp Chat

قوالب مخصصة في ثوانٍ : إنشاء قوالب جاهزة للاستخدام للمهام والمستندات والمشاريع المصممة خصيصًا لأي حالة استخدام

: إنشاء قوالب جاهزة للاستخدام للمهام والمستندات والمشاريع المصممة خصيصًا لأي حالة استخدام الردود السريعة بالذكاء الاصطناعي: الرد على الرسائل دون عناء - ما عليك سوى كتابة اختصار، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بصياغة الرسالة المثالية بالنبرة المناسبة لك

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ClickUp's ClickUp's One Up #2: ClickUp Docs مستندات ClickUp يُعيد تعريف إدارة المستندات بميزات قوية تدمج بين الذكاء الاصطناعي والتحرير التعاوني، متفوقًا بذلك على الأدوات المستقلة مثل ChatGPT أو Grok AI.

قم بإدارة عملك وتعاونك دون عناء مع ClickUp-Docs - الحل الكامل لإدارة المستندات بشكل أكثر ذكاءً

إليك سبب تفوقه

إنشاء المستندات الديناميكية : أنشئ مستندات ClickUp Docs ومواقع الويكي المصممة خصيصًا لأي سير عمل باستخدام الصفحات المتداخلة والقوالب وخيارات التصميم المتقدمة. مثالية لخرائط الطريق، أو قواعد المعرفة، أو صفحات الويكي الجماعية

: أنشئ مستندات ClickUp Docs ومواقع الويكي المصممة خصيصًا لأي سير عمل باستخدام الصفحات المتداخلة والقوالب وخيارات التصميم المتقدمة. مثالية لخرائط الطريق، أو قواعد المعرفة، أو صفحات الويكي الجماعية تكامل سير العمل : اربط مستندات ClickUp مباشرةً بالمهام والمشاريع. قم بتحديث سير العمل وتغيير الحالات وتعيين المهام - كل ذلك دون مغادرة مستندك

: اربط مستندات ClickUp مباشرةً بالمهام والمشاريع. قم بتحديث سير العمل وتغيير الحالات وتعيين المهام - كل ذلك دون مغادرة مستندك التعاون في الوقت الفعلي : تعاون في نفس الوقت مع فريقك على العصف الذهني وتحرير المستندات ووضع اللمسات الأخيرة عليها دون تعارض في الإصدارات

: تعاون في نفس الوقت مع فريقك على العصف الذهني وتحرير المستندات ووضع اللمسات الأخيرة عليها دون تعارض في الإصدارات تفاصيل قابلة للتخصيص : قم بتصميم مستندات ClickUp Docs بخطوط وتباعد وأيقونات وصور غلاف فريدة لجعلها جذابة ومنظمة بصريًا

: قم بتصميم مستندات ClickUp Docs بخطوط وتباعد وأيقونات وصور غلاف فريدة لجعلها جذابة ومنظمة بصريًا الخصوصية والتحكم في المشاركة : إدارة الأذونات مع خيارات المشاركة الآمنة للفرق أو الضيوف أو الوصول العام

: إدارة الأذونات مع خيارات المشاركة الآمنة للفرق أو الضيوف أو الوصول العام أرشف بكل ثقة: أرشفة المستندات واسترجاعها بسهولة عند الحاجة. يمكن أيضًا أرشفة الصفحات الفردية أو استعادتها حسب الحاجة

الاستفادة من ClickUp Brain لإنشاء محتوى في ClickUp Docs وتنقيحه

أدوات الذكاء الاصطناعي في ClickUp أن تساعد كذلك في توليد أفكار المحتوى، وتحسين اللغة، وحتى تنسيق مستنداتك.

ClickUp's ClickUp's One Up #### 3: مجموعة إدارة المشاريع

قم بتحويل تجربة إدارة مشروعك مع مجموعة إدارة المشاريع المتكاملة من ClickUp

حسِّن تجربة إدارة مشروعك مع إدارة المشاريع في ClickUp منصة. تستخدم منصة ClickUp الذكاء الاصطناعي لتحسين كل مرحلة من مراحل إدارة المشاريع، من التخطيط إلى التنفيذ والمراقبة. كما أنها تقدم مجموعة واسعة من سير عمل الأتمتة لزيادة تبسيط ذلك.

📮 انقر فوق نظرة ثاقبة: 92% من العاملين في مجال المعرفة يخاطرون بفقدان القرارات المهمة المبعثرة عبر الدردشة والبريد الإلكتروني وجداول البيانات. فبدون نظام موحد لالتقاط القرارات وتتبعها، تضيع رؤى الأعمال الهامة في الضوضاء الرقمية.

مع إدارة المهام في ClickUp لا داعي للقلق بشأن هذا الأمر. أنشئ المهام من الدردشة وتعليقات المهام والمستندات ورسائل البريد الإلكتروني بنقرة واحدة!

جرّب ClickUp مجاناً

إليك كيف يساعدك:

تعاون مع جميع أصحاب المصلحة باستخدام مستندات ClickUp Docs لتحديد رؤية المشروع

أتمتة ClickUp الاهتمام بالمهام المتكررة مثل تغييرات الحالة وتسليم المشروع والموافقات، مما يتيح للفرق التركيز على الأعمال ذات التأثير الكبير

احصل على رؤية كاملة لتفاصيل المشروع من خلال أكثر من 15+ طرق العرض المخصصة في Clickup بما في ذلك طريقة عرض الجدول، وطريقة عرض القائمة، ومخططات جانت، ولوحات كانبان، والمزيد

راقب تقدم المشروع ومؤشرات الأداء الرئيسية في الوقت الفعلي باستخدام طريقة العرض القابلة للتخصيص ClickUp Dashboards

ClickUp's One Up #4: ClickUp Chat دردشة ClickUp يجمع بين التواصل وإدارة المهام في منصة واحدة، مما يسهل التعاون في فرق العمل عن بُعد.

حافظ على اتصال فريقك وتعاونه دون عناء مع ClickUp Chat

إليك ما يمكنك فعله به:

تحقق من أولويات زملائك في الفريق وجدولة الاجتماعات مباشرةً من خلال الدردشة

استخدم الذكاء الاصطناعي للإجابات الفورية، ومتابعة الرسائل الفائتة، وإنشاء مهام من الدردشات، والعثور على المهام أو المستندات ذات الصلة في الوقت الفعلي

ربط الدردشات بالقوائم والمجلدات والمساحات داخل ClickUp لإدارة المشاريع والتحديثات بسلاسة من واجهة الدردشة

تعيين الدردشات على أنها عامة أو خاصة، مع خيارات للتحكم في الوصول والخصوصية

تثبيت المحادثات الأساسية للرجوع إليها بسرعة وإضافة أوصاف أو عناوين للحفاظ على السياق

تحديد موقع المحادثات أو المعلومات بسرعة داخل الدردشات وعبرها

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أعد تعريف تجربة الذكاء الاصطناعي لديك باستخدام ClickUp

إن أكبر خطر للذكاء الاصطناعي إلى حد بعيد هو أن الناس يستنتجون في وقت مبكر جدًا أنهم يفهمونه. إليعازر يودكوفسكي ، مؤسس مشارك وزميل باحث في معهد أبحاث ذكاء الآلة

وهو يشدد على حاجة المستخدمين إلى تقييم الأدوات التي يختارونها تقييماً نقدياً بدلاً من افتراض أنهم يستوعبون وظائفها وحدودها بشكل كامل.

فأدوات مثل Grok AI لها مكانتها، وتتألق ChatGPT في تعدد استخداماتها، ولكن ClickUp تأخذها إلى أبعد من ذلك. من خلال الجمع بين إدارة المهام، والتعاون، والميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل ClickUp Chat وعمليات سير العمل القابلة للتخصيص في أداة واحدة، فإن ClickUp يعزز إنتاجيتك بشكل لا مثيل له. إنه حقًا تطبيق كل شيء لإنجاز المزيد من المهام دون عناء. ابدأ مع ClickUp اليوم!