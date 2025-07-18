أفضل 13 بديلاً لـ Poe AI في عام 2025

كل أداة لها حد معين تجعلك تتوقف وتفكر، "هل ما زالت هذه الأداة مناسبة لي؟"

ليس لأنها سيئة أو لأن هناك خطأ ما. ولكن احتياجاتك قد تغيرت، وسير عملك قد تطور. وما كان يبدو مثيرًا في الماضي أصبح الآن عاديًا.

هذا هو المكان الذي يتجه إليه الكثير من مستخدمي Poe AI. لا يزال Poe خيارًا ممتازًا للكثيرين. ولكن إذا بدأت تشعر أنك وصلت إلى الحد الأقصى، سواء من حيث الميزات المتقدمة أو المرونة أو الملاءمة، فأنت لست وحدك.

يرغب بعض المستخدمين في مزيد من التحكم في المخرجات. بينما يبحث آخرون عن أدوات تدعم نماذج مختلفة أو توفر ببساطة أفضل البدائل مع سير عمل أكثر سلاسة.

مهما كان السبب، فإن الخبر السار هو أن هناك الكثير من البدائل القوية المصممة لمواكبة التطورات. لقد جمعنا أفضل بدائل Poe AI، لكل منها نقاط قوتها وميزاتها الفريدة وحالات استخدامها.

🤖 هل تعلم؟ 64٪ من الشركات تتوقع أن تعزز الذكاء الاصطناعي إنتاجيتها، ولكن فقط إذا كانت الأداة فعالة بالنسبة لها. 😬

لماذا يجب أن تبحث عن بديل لـ Poe AI؟

Poe AI سريع ومرن، ولكنه ليس مثاليًا. إذا كنت تستخدمه منذ فترة، فقد تواجه هذه المشكلات الشائعة 👇

تكامل محدود : لا يتصل Poe بشكل أساسي بأدوات مثل Slack أو Zapier، مما يجعل من الصعب دمجه في سير عملك اليومي. بالنسبة للفرق التي تعطي الأولوية : لا يتصل Poe بشكل أساسي بأدوات مثل Slack أو Zapier، مما يجعل من الصعب دمجه في سير عملك اليومي. بالنسبة للفرق التي تعطي الأولوية للذكاء الاصطناعي في مكان العمل ، يصبح هذا النقص في التكامل نقطة خلاف خطيرة

لا يوجد تعاون جماعي : لا يمكنك التحرير المشترك أو مشاركة المواضيع في الوقت الفعلي أو التعليق مع فريقك، مما يجعله أكثر ملاءمة للاستخدام الفردي

عدم إمكانية التخصيص : لا توجد طريقة لتخصيص الردود وفقًا لقطاعات معينة مثل القانون أو الطب أو المالية. لا توجد قوالب ولا ضبط خاص بقطاعات معينة، مما يؤثر على رضا المستخدمين

إدارة الدردشات الفوضوية : لا يمكن تنظيم الدردشات أو وضع علامات عليها، ولا توجد طريقة للبحث في السجلات الطويلة أو حفظ المحادثات المهمة

تنقص سير العمل المتقدم : لا يدعم Poe أدوات إنشاء سير العمل أو مشغلات المهام أو الإجراءات التلقائية التي توفرها العديد من أدوات الإنتاجية حاليًا

خيارات تصدير محدودة : لا يمكنك التصدير إلى تنسيقات مثل PDF أو Word أو Markdown، ولا يمكنك نقل المخرجات إلى نظام إدارة المحتوى (CMS) أو المستندات

لا توجد تحليلات عميقة: لا يعرض Poe إحصائيات الاستخدام أو تحليلات مستوى المحادثة أو مقاييس مشاركة الفريق التي تساعد على تحسين الأداء

كيف نقيّم البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل عن كيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

أفضل بدائل Poe AI في لمحة سريعة

هل تريد تقييم كل أداة في لمحة سريعة؟ اطلع على مقارناتنا الجانبية لتسهيل اتخاذ قرارك.

اسم الأداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار ClickUp ذكاء اصطناعي مدمج للعمل، وإدارة مركزية للأعمال، وتعاون في الوقت الفعلي، وأتمتة، وأكثر من 1000 تكامل الأفراد والفرق الصغيرة والمؤسسات التي تحتاج إلى إدارة مهام ومشاريع قابلة للتخصيص ومدعومة بالذكاء الاصطناعي تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 7 دولارات ChatGPT GPT-4o متعدد الوسائط (نص وصوت وصور) ومكونات إضافية وذاكرة و GPT مخصصة مساعد AI متعدد الأغراض تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 20 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا HuggingChat نماذج متعددة مفتوحة المصدر (LLaMA، Mixtral)، بحث على الويب، إنشاء الصور، تحميل ملفات PDF استكشاف نماذج مختلفة من الذكاء الاصطناعي تتوفر خطة مجانية؛ تتوفر خطط Pro Perplexity بحث على الويب في الوقت الفعلي مع اقتباسات وملخصات موجزة ونماذج استدلال متقدمة البحث والتحقق من صحة المعلومات تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 20 دولارًا شهريًا كلود إنشاء نصوص عالية الجودة، ومساعدة في الترميز، وتحليل الصور (Claude Vision) محادثات آمنة وواضحة تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 17 دولارًا شهريًا أنت. com بحث الدردشة بالذكاء الاصطناعي، ووكلاء الذكاء الاصطناعي القابل للتخصيص، والتطبيقات المدم بحث على الويب مدعوم بالذكاء الاصطناعي مع إجابات موجزة تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 20 دولارًا شهريًا DeepSeek تفكير بمستوى GPT-4 (نموذج R1)، وصول مجاني، وأداء فعال دردشة AI مجانية وقوية تتوفر خطة مجانية؛ أسعار API حسب الاستخدام Microsoft Copilot التكامل مع تطبيقات Microsoft 365، والاستعلامات باللغة الطبيعية، وأدوات الإنتاجية مساعد الذكاء الاصطناعي داخل نظام Microsoft تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 20 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Google Gemini إجابات محادثة، والتكامل مع تطبيقات Google، ونموذج Gemini Advanced دردشة وإنتاجية مدعومة من Google AI تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 19.99 دولارًا شهريًا Pi أسلوب محادثة متعاطف، يتذكر التفاعلات السابقة، متعدد المنصات رفيق شخصي يعمل بالذكاء الاصطناعي تتوفر خطة مجانية YesChat. ai نماذج AI متعددة، إنشاء موسيقى/فيديو باستخدام AI، GPTs من صنع المجتمع مركز AI شامل لإنشاء المحتوى يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 10 دولارات شهريًا Llama Chat تحدث مع نماذج LLaMA من Meta، سواء في وضع عدم الاتصال أو الاستضافة الذاتية، وقابلة للتخصيص دردشة AI خاصة ومفتوحة المصدر تتوفر خطة مجانية؛ خطط مدفوعة بناءً على استخدام الرموز (من 0.19 دولار/1 مليون رمز) Replika تفاعل مخصص، دعم عاطفي، تجربة الواقع المعزز، مكالمات فيديو صديق/رفيق ذكي ومتعاطف أسعار مخصصة

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أفضل 13 بديلاً لـ Poe AI

1. ClickUp Brain و Brain Max (الأفضل لعمليات سير العمل المتكاملة ودمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتعددة في تطبيق واحد)

إذا كنت تبحث عن روبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي يتجاوز مجرد المحادثة البسيطة، فإن ClickUp Brain هو رفيقك الشامل لزيادة الإنتاجية. على عكس الأدوات المخصصة للدردشة فقط مثل Poe، يدمج ClickUp Brain بسلاسة الذكاء الاصطناعي المتقدم مع ميزات الإنتاجية المدمجة — مثل إنشاء المهام الفورية وتلخيص المستندات وأتمتة سير العمل — كل ذلك مباشرة داخل مساحة العمل الخاصة بك.

ClickUp Brain مثالي للفرق والأفراد الذين يرغبون في تحويل أفكارهم إلى أفعال، وليس مجرد أفكار تظل عالقة في نافذة الدردشة.

مع Brain، تحصل على مساعد عمل يعمل بالذكاء الاصطناعي ومستعد دائمًا للمساعدة: اطرح الأسئلة واحصل على إجابات فورية من مساحة العمل الخاصة بك، وقم بتعيين المهام عبر ClickUp Tasks، وخطط للسباقات السريعة، واكتب المحتوى، أو تابع مناقشات المشروع عبر ClickUp Chat وسلسلة التعليقات. يمكنه تلخيص سلاسل المحادثات الخاصة بالمشروع بالكامل، وتحويل ملاحظات الاجتماعات إلى مهام قابلة للتنفيذ، وحتى اقتراح تحسينات على كتاباتك.

بالإضافة إلى ذلك، يمنحك ClickUp إمكانية الوصول إلى العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة، مثل ChatGPT-4o وClaude وGemini، حتى تتمكن دائمًا من اختيار الأداة المناسبة لسير عملك دون مغادرة ClickUp.

ولكن ما يميز ClickUp حقًا كأفضل بديل لـ Poe هو Brain MAX. في حين أن ClickUp Brain هو بالفعل مساعد مدمج قوي، فإن Brain MAX يرتقي بالأمور إلى مستوى جديد تمامًا كتطبيق مستقل لسطح المكتب!

Brain MAX هو أول تطبيق ذكي للذكاء الاصطناعي السياقي الذي يربط بين جميع سياقات عملك، ليس فقط داخل ClickUp، ولكن أيضًا عبر Google Drive و GitHub و OneDrive و SharePoint وحتى الويب. فهو يوحد البحث والأتمتة والإنتاجية التي تعتمد على الصوت في تطبيق سطح مكتب واحد أصلي.

مع Brain MAX، يمكنك العثور على أي شيء على الفور، وأتمتة المهام، والدردشة مع عدة LLMs باستخدام واجهة واحدة، وحتى التحكم في عملك بالصوت، كل ذلك بينما يفهم Brain MAX مشاريعك وفريقك وسير عملك الفريد. لا مزيد من التبديل بين أدوات الذكاء الاصطناعي غير المتصلة أو فقدان السياق — فقط ذكاء اصطناعي واحد يعرف عملك ويساعدك على إنجازه.

باختصار، ClickUp Brain هو مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج الخاص بك للعمل بشكل أكثر ذكاءً وسرعة داخل ClickUp، بينما Brain MAX هو الترقية الثورية التي تقضي على انتشار الذكاء الاصطناعي وتوفر ذكاءً سياقيًا حقيقيًا لمساحة العمل الرقمية بأكملها.

إذا كنت تريد ذكاءً اصطناعيًا لا يقتصر على الدردشة فحسب، بل يفهم عملك حقًا ويسرعه، فإن ClickUp — مع Brain و Brain MAX — هو البديل الذي طالما انتظرته لـ Poe.

⚡ أرشيف القوالب: هل تريد الحصول على نتائج أفضل من أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك؟ جرب استخدام قوالب موجهات الذكاء الاصطناعي الجاهزة لتوفير الوقت وتوجيه روبوت الدردشة الخاص بك نحو ردود أكثر دقة وإبداعًا

أفضل ميزات ClickUp

ذكاء اصطناعي سياقي يفهم مهامك ومشاريعك واجتماعاتك وديناميكيات فريقك

بحث موحد عبر ClickUp وGoogle Drive وGitHub وOneDrive وSharePoint والويب

الوصول إلى العديد من أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي (ChatGPT-4o وClaude وGemini والمزيد) في منصة واحدة

إنشاء مهام مدعومة بالذكاء الاصطناعي من الملاحظات والمحادثات وملخصات الاجتماعات

تلخيص فوري للمستندات والمواضيع للحصول على رؤى سريعة وقابلة للتنفيذ

إنتاجية تعتمد على الصوت أولاً مع Talk to Text لإصدار الأوامر وإنشاء المحتوى بدون استخدام اليدين

تعاون في الوقت الفعلي وإجابات فورية داخل ClickUp Chat

أمان على مستوى المؤسسات مع الاحتفاظ بالبيانات من اليوم الأول وبدون تدريب الذكاء الاصطناعي في مساحة العمل الخاصة بك

قيود ClickUp

نظرًا لمجموعة ميزاته الواسعة، قد يواجه المستخدمون الجدد صعوبة في التعلم في البداية

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

كما قال أحد المراجعين في G2:

ClickUp Brain يوفر الوقت حقًا. يمكن الآن للذكاء الاصطناعي المدمج تلخيص سلاسل المحادثات الطويلة وصياغة المسودات وحتى نسخ المقاطع الصوتية مباشرة داخل المهمة، مما يتيح لفريقي تقليل التبديل بين السياقات والبحث عن أدوات إضافية.

ClickUp Brain يوفر الوقت حقًا. يمكن الآن للذكاء الاصطناعي المدمج تلخيص سلاسل المحادثات الطويلة وصياغة المسودات وحتى نسخ المقاطع الصوتية مباشرة داخل المهمة، مما يتيح لفريقي تقليل التبديل بين السياقات والبحث عن أدوات إضافية.

2. ChatGPT (الأفضل للكتابة اليومية ومهام العصف الذهني والترميز)

عبر ChatGPT

مدعومًا بـ GPT-4o من OpenAI، ChatGPT هو بديل قوي لـ Poe يدعم إدخال النص والصوت والصور، حتى تتمكن من التفاعل بالطريقة التي تريدها. تتيح ميزة Canvas التعاون في الوقت الفعلي في الكتابة والبرمجة، مما يسهل التحرير المشترك والحصول على تعليقات فورية.

توفر المنصة أيضًا خيارات التخصيص من خلال أدوات مثل التعليمات المخصصة و GPTs المخصصة، مما يتيح لك تخصيص الردود بناءً على أسلوبك أو تفضيلاتك أو حالة الاستخدام. باستخدام ميزة المهام، يمكنك تعيين تذكيرات ومهام متكررة داخل التطبيق مباشرةً.

بالإضافة إلى ذلك، مع خطط الفريق، يمكنك فتح المزيد من الميزات، مثل سجل الدردشة المشترك، وإنشاء الصور باستخدام DALL-E، ومساحات العمل التعاونية، وعناصر التحكم الإدارية المحسّنة.

أفضل ميزات ChatGPT

قم بتحميل ملفات CSV أو جداول البيانات ودع ChatGPT يحولها إلى رؤى أو ملخصات أو حتى مخططات مرئية

قم بتخزين وتحرير وإدارة العناصر المرئية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي باستخدام مكتبة

استخدم الذاكرة لمساعدة ChatGPT على تذكر الأسماء والتفضيلات أو عادات العمل حتى تصبح المحادثات أكثر طبيعية وشخصية بمرور الوقت

قيود ChatGPT

قد يحدث أحيانًا "هلوسة" أو خطأ في الحقائق، خاصةً في الاستفسارات المعقدة أو المتخصصة

أسعار ChatGPT

مجاني إلى الأبد

إضافة : 20 دولارًا شهريًا

Pro : 200 دولار شهريًا

الفريق : 30 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا (تُفوتر سنويًا) أو 30 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا (تُفوتر شهريًا)

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ChatGPT وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 7/5 (700+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ChatGPT؟

كما قال أحد المراجعين على G2:

أكثر ما يعجبني في ChatGPT هو أنه يشعرني وكأنه صديق موثوق دائمًا على استعداد لمساعدتي، ليلاً أو نهارًا. سواء كنت أجري بحثًا أو أتقدم لوظيفة أو أحتاج فقط إلى معلومات سريعة، فإنه يقدم لي إجابات ذكية ومنظمة جيدًا في ثوانٍ معدودة.

أكثر ما يعجبني في ChatGPT هو أنه يشعرني وكأنه صديق موثوق دائمًا على استعداد لمساعدتي، ليلاً أو نهارًا. سواء كنت أجري بحثًا أو أتقدم لوظيفة أو أحتاج فقط إلى معلومات سريعة، فإنه يقدم لي إجابات ذكية ومنظمة جيدًا في ثوانٍ معدودة.

📦 مكافأة: هل تبحث عن المزيد من الخيارات مثل هذه؟ لقد قمنا بتجميع قائمة مفيدة من بدائل ChatGPT التي تتجاوز الأساسيات، سواء كنت تريد شيئًا مفتوح المصدر أو يركز على البحث أو مدمجًا في أدواتك المفضلة

3. HuggingChat (الأفضل للاختبار والتبديل بين نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر المتعددة)

عبر HuggingChat

HuggingChat (من Hugging Face) هو روبوت دردشة ذكي مجاني ومفتوح المصدر، مثالي للمستخدمين الذين يقدرون التخصيص والوصول إلى العديد من نماذج اللغة الكبيرة (LLM) مثل LLaMA و Mistral و Cohere.

إنه يعمل بشكل أشبه بمكان تجمع ودي، خاصة لنماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر – تلك التي تم إنشاؤها بواسطة المجتمع وغالبًا ما تكون شفافة بشأن طريقة عملها.

لذا، إذا كنت من محبي استكشاف ما يقدمه عالم البرمجيات مفتوحة المصدر وربما ترغب في إلقاء نظرة خاطفة على ما وراء الكواليس، فإن Hugging Chat هو بديل رائع يمنحك وصولاً مباشراً إلى بعض برامج الذكاء الاصطناعي القوية التي تديرها المجتمع، وغالباً دون أي تكلفة، بينما يوفر لك Poe مجموعة أوسع من البرامج الشهيرة المسجلة الملكية وبعض البرامج مفتوحة المصدر الرائعة، والتي تأتي أحياناً مع ميزات إضافية.

أفضل ميزات HuggingChat

أنشئ وشارك روبوتات الدردشة المخصصة بأسماء فريدة وأفاتار ومطالبات النظام

اختر من بين النماذج المفتوحة الرائدة مثل Llama 3. 3 من Meta أو Command R+ من Cohere أو Mistral، حسب حالة الاستخدام واحتياجات الأداء

تواصل مع أدوات مثل البحث على الويب أو إنشاء الصور أو تحليل ملفات PDF لتجربة ذكاء اصطناعي أكثر ذكاءً وتفاعلية

قيود HuggingChat

لا تعمل أجهزة التشفير المخصصة بشكل صحيح ما لم تقم بإضافة علامة محددة، مما يجعل الأمور مربكة وغير موثوقة

أسعار HuggingChat

مجاني إلى الأبد

تقييمات HuggingChat وتعليقات المستخدمين

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

📮 ClickUp Insight: ما يقرب من 88٪ من المشاركين في استطلاعنا يعتمدون الآن على أدوات الذكاء الاصطناعي لتبسيط المهام الشخصية وتسريعها. هل ترغب في تحقيق نفس الفوائد في العمل؟ ClickUp هنا لمساعدتك! يمكن أن يساعدك ClickUp Brain، المساعد الذكي المدمج في ClickUp، على تحسين إنتاجيتك بنسبة 30٪ من خلال تقليل عدد الاجتماعات وتوفير ملخصات سريعة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي ومهام آلية.

4. Perplexity (الأفضل للبحث السريع والموثوق مع اقتباسات من الويب في الوقت الفعلي)

عبر Perplexity

Perplexity AI هو مساعد بحث ومحادثة شامل يجمع بين الإجابات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والاقتباسات من الويب في الوقت الفعلي. كما يأتي مزودًا بوظيفة Pro Search، التي تستخرج نتائج مركزة من الأوراق الأكاديمية والمدونات والمنشورات الموثوقة.

كما يتضمن وضع التركيز، الذي يتيح لك تصفية الردود حسب نوع المحتوى، مثل Reddit أو YouTube أو المجلات الأكاديمية، للحصول على نتائج مخصصة لاحتياجاتك.

أفضل ميزات Perplexity

قم بتشغيل استعلامات معقدة ومتعددة الأجزاء مع إجابات منظمة ومنطقية

نظم المواضيع والصفحات والملفات في مكان واحد، واختر المواقع التي يجب أن يستخرج Perplexity المعلومات منها

حوّل أبحاثك إلى محتوى مصقول وقابل للمشاركة يقرأ كمنشور مدونة جيد التنظيم يتضمن الاقتباسات

قيود Perplexity

تفتقر إلى سير العمل الجاهز والقوالب المصممة خصيصًا لقطاعات أو حالات استخدام محددة

أسعار Perplexity

مجاني

المزايا: 20 دولارًا شهريًا

الحد الأقصى: 200 دولار شهريًا

المؤسسات: 40 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات Perplexity

G2: 4. 7/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Perplexity؟

كما قال أحد المراجعين على G2:

أحب السرعة والمرونة التي يوفرها Perplexity Pro. إنه يقوم بعمل رائع باستخدام السياق الذي أقدمه له وعمليات البحث الخارجية على الويب. سرعة ابتكارهم مذهلة.

أحب السرعة والمرونة التي يوفرها Perplexity Pro. إنه يقوم بعمل رائع باستخدام السياق الذي أقدمه له وعمليات البحث الخارجية على الويب. سرعة ابتكارهم مذهلة.

5. Claude (الأفضل للمحادثات الآمنة والواضحة والمساعدة في الكتابة/البرمجة)

عبر Claude

يتيح لك Claude AI إنشاء مساحات عمل مخصصة للمشاريع حيث تظل المحادثات والمستندات والأفكار منظمة، مما يجعله مثاليًا للفرق والمهام طويلة الأجل. بفضل خيارات التخصيص المدمجة، يمكنك تخصيص نبرة Claude وسلوكه وتفضيلاته لتتناسب مع سير عملك.

يتيح وضع البحث لـ Claude إجراء عمليات بحث متعددة الخطوات على الويب وتقديم إجابات موثوقة، بينما تتيح أداة التحليل تشغيل كود JavaScript مباشرة في الدردشة للحصول على رؤى حول البيانات في الوقت الفعلي.

صُمم باستخدام إطار عمل Anthropic's Constitutional AI، وهو يضمن أن تظل الردود مفيدة وصادقة وآمنة، مما يجعله بديلاً موثوقًا لـ POE للأعمال الإبداعية والتقنية.

أفضل ميزات Claude

قم بتنشيط وضع التحليل الأعمق للحصول على استجابات أكثر دقة في مهام مثل تصحيح الأخطاء أو الرياضيات المتقدمة أو الاستعلامات التي تتطلب الكثير من المنطق

قم بإنشاء وتحرير وتنظيم المستندات والرموز والمحتوى داخل لوحة جانبية تفاعلية أثناء الدردشة

اطرح أسئلة مباشرة حول المستندات التي قمت بتحميلها، وسيقوم Claude بالرد وفقًا للسياق، مما يسهل استخراج المعلومات وتلخيصها

قيود Claude

غالبًا ما يتبع Claude AI التوجيهات بشكل سيئ، حيث ينجز جزءًا فقط من المهمة، ثم يتوقف ليسأل عما إذا كان يجب أن يستمر، مما يستهلك رسائل إضافية

أسعار Claude

مجاني إلى الأبد

المزايا: 20 دولارًا شهريًا

الحد الأقصى: 100 دولار شهريًا

الفرق: 30 دولارًا شهريًا

تقييمات وتصنيفات Claude

G2: 4. 4/5 (50 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (20+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Claude؟

إليك تقييم G2:

يقوم Claude بعمل رائع مع الجداول والرسوم البيانية — فهو يفهم البيانات ويستخرج النقاط الرئيسية دون بذل الكثير من الجهد من جانبي.

يقوم Claude بعمل رائع مع الجداول والرسوم البيانية — فهو يفهم البيانات ويستخرج النقاط الرئيسية دون بذل الكثير من الجهد من جانبي.

📚 اقرأ أيضًا: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام

6. You. com (الأفضل للبحث على الويب المدعوم بالذكاء الاصطناعي مع إجابات موجزة ومدعومة بالمصادر)

You.com هي منصة AI موحدة تدعم نماذج AI متعددة، مثل GPT-4 وClaude وGemini Pro، مما يتيح لك اختيار الأداة المناسبة لمهمتك. وتتميز بوكلاء AI ومساعدين مخصصين مصممين لمهام مثل تلخيص المستندات وإنشاء الصور والترميز أو كتابة رسائل البريد الإلكتروني. يمكنك حتى إنشاء وكلائك الخاصين وتعيين تعليمات محددة ومشاركتها مع الآخرين.

بالنسبة لمنشئي المحتوى، يساعد YouWrite في إنشاء كل شيء بدءًا من منشورات المدونات وحتى رسائل البريد الإلكتروني، بينما يتيح لك YouImagine إنشاء صور بواسطة الذكاء الاصطناعي باستخدام نماذج مثل DALLE-3 و Stable Diffusion.

أفضل ميزات You.com

اختر بين التفكير العميق والاستجابات السريعة حسب مدى تعقيد مهمتك

تتبع اتجاهات الاستخدام وسلوك البحث والتفاعل لتحسين طريقة تفاعل الفرق مع الذكاء الاصطناعي

قم بضبط المصادر التي يستقي منها الذكاء الاصطناعي، مثل Reddit أو Wikipedia أو arXiv، للحصول على نتائج أكثر دقة

قيود You.com

يقول بعض المستخدمين أنه يقدم أحيانًا روابط غير ذات صلة

أسعار You.com

مجاني إلى الأبد

تتوفر خطط مدفوعة

تقييمات ومراجعات You.com

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن You.com؟

كما قال أحد المراجعين على G2:

يوفر AI Chat Search معلومات موجزة وأحدث المواقع الإلكترونية مع نتائج عالية الجودة، على عكس المنافسين. أستخدمه كمحرك بحث موثوق لموضوعات محددة للعثور على مقالات، مثل أحدث الأبحاث العلمية، والحصول على ملخصات للفقرات.

يوفر AI Chat Search معلومات موجزة وأحدث المواقع الإلكترونية مع نتائج عالية الجودة، على عكس المنافسين. أستخدمه كمحرك بحث موثوق لموضوعات محددة للعثور على مقالات، مثل أحدث الأوراق البحثية، والحصول على ملخصات للفقرات.

7. DeepSeek (الأفضل مجانًا، دردشة ذكية قوية مع مستوى تفكير GPT-4)

عبر Deepseek

DeepSeek AI هو نموذج لغة مفتوح المصدر وعالي الأداء مصمم للتعامل مع مهام الاستدلال المعقدة، مثل الترميز والمنطق والرياضيات، بوضوح تام خطوة بخطوة. تم تدريبه باستخدام التعلم المعزز، ويُظهر للمستخدمين بالضبط كيف يصل إلى كل إجابة.

يقدم عدة نماذج متخصصة لحالات استخدام الذكاء الاصطناعي المختلفة. يتعامل نموذج DeepSeek-VL مع مهام اللغة والرؤية، بينما تم تدريب DeepSeek Coder بشكل مكثف على الكود ويتميز في إكمال الكود والتعبئة ودعم تصحيح الأخطاء.

أفضل ميزات Deepseek

دعم طول سياق ضخم يصل إلى 128 ألف رمز واستخدام التنبؤ متعدد الرموز

اكتب الكود واصلحه بشكل أسرع باستخدام نموذج متخصص مصمم للمطورين ومهام البرمجة

يمكن الوصول إليه بالكامل بموجب ترخيص MIT ومُحسّن للعمل بكفاءة دون الحاجة إلى بنية تحتية باهظة الثمن

قيود Deepseek

غالبًا ما يقوم برقابة الردود بشكل غير متوقع، حيث ينتقل في منتصف الرد إلى "عذرًا، هذا خارج نطاق اختصاصي" دون سبب واضح

أسعار Deepseek

مجاني إلى الأبد (أسعار API بناءً على استخدام الرموز المميزة)

تقييمات ومراجعات Deepseek

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

8. Microsoft Copilot (الأفضل للمساعدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي داخل تطبيقات Microsoft 365 لتحسين الإنتاجية)

عبر Microsoft

تم دمج Microsoft Copilot مباشرة في أدوات Microsoft التي يستخدمها فريقك بالفعل، مثل Word وExcel وOutlook وTeams. ويستخدم GPT-4 وMicrosoft Graph لتقديم مساعدة مخصصة في الوقت الفعلي لملفاتك ومحادثاتك وتقويمك.

إذا كنت تبحث في مجال البحث، فإن وضع Deep Research يستخرج الرؤى من جميع مستنداتك ومصادرك الموثوقة. كما يتضمن ميزات مثل Copilot Actions، التي تساعد في تنظيم رسائل البريد الإلكتروني أو إعداد الاجتماعات دون الحاجة إلى العمل اليدوي.

أفضل ميزات Microsoft Copilot

حوّل الردود التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي إلى مستندات قابلة للتحرير والمشاركة داخل Microsoft 365 Copilot Chat

نظم بيانات المشروع وضعها في سياقها باستخدام Notebooks، التي تعمل كألواح تفاعلية لإدارة المهام والمعلومات

أنشئ ونشر مساعدين اصطناعيين مخصصين لتلبية احتياجات مؤسستك

قيود Microsoft Copilot

يجد بعض المستخدمين تجربة الدردشة في Copilot مقيدة لأن المحادثات لها طول محدد، وبمجرد الوصول إلى الحد الأقصى، يتعين الرجوع إلى الرسائل السابقة عن طريق تبديل الألواح

أسعار Microsoft Copilot

مجاني إلى الأبد

Microsoft Copilot Pro: 20 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Microsoft Copilot

G2: 4. 3/5 (70+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Microsoft Copilot؟

كما قال أحد المراجعين في G2:

لقد كانت أداة رائعة وبسيطة لتحرير وإنشاء تخطيط المستندات. كما ساعدت في إنشاء نسخ بنفس الكمية المناسبة من المدخلات.

لقد كانت أداة رائعة وبسيطة لتحرير وإنشاء تخطيط المستندات. كما ساعدت في إنشاء نسخ بنفس الكمية المناسبة من المدخلات.

9. Google Gemini (الأفضل للمساعدة المتعددة الوسائط بالذكاء الاصطناعي المدمجة في نظام Google البيئي)

عبر Google Gemini

Google Gemini هو مساعد ذكي متطور مدمج في نظام Google البيئي، بدءًا من البحث وGmail وحتى Docs وأجهزة Android. تتيح له قدراته متعددة الوسائط فهم النصوص والصور والصوت والفيديو وحتى الأكواد والرد عليها، كل ذلك في نفس المحادثة.

يمكنك الوصول إلى Gemini بسلاسة عبر الأجهزة. فهو يتعامل مع الأوامر الصوتية على Android Auto، ويدير التذكيرات والرسائل على Wear OS، ويدعم إنشاء الصور وتحريرها للمبدعين.

أفضل ميزات Google Gemini

شارك في محادثات صوتية في الوقت الفعلي واحصل على تعليقات فورية من خلال مشاركة شاشتك أو بث الكاميرا

تحكم في وظائف الجهاز مثل المنبهات وتشغيل الوسائط وتشغيل التطبيقات مباشرةً من خلال Gemini

نظم البيانات ووضعها في سياقها الصحيح لمشاريع محددة، مما يعزز إدارة المهام واسترجاع المعلومات

قيود Google Gemini

يحذر بعض المستخدمين من أن الكود الذي يولده Gemini قد يكون غير موثوق به، فهو غالبًا ما يحتوي على أخطاء وقد يؤدي إلى ثغرات أمنية إذا لم تتم مراجعته بعناية

أسعار Google Gemini

مجاني إلى الأبد

Gemini Advanced (Google One AI Premium): 18.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

Gemini Advanced للطلاب: مجاني حتى نهاية العام الدراسي 2026 (يشمل Gemini Advanced و NotebookLM Plus و Whisk وسعة تخزين 2 تيرابايت)

تقييمات ومراجعات Google Gemini

G2: 4. 4/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Google Gemini؟

كما قال أحد المراجعين في G2:

إنه بمثابة مساعد مفيد في المهام اليومية، حيث يساعد في الكتابة والتلخيص وحتى شرح الموضوعات المعقدة بكلمات بسيطة ويحافظ على سلاسة الكلام دون أن يجعله يبدو آليًا أو جامدًا.

إنه بمثابة مساعد مفيد للمهام اليومية، حيث يمكنه المساعدة في الكتابة والتلخيص وحتى شرح الموضوعات المعقدة بكلمات بسيطة والحفاظ على سلاسة المحادثة دون أن تجعلها تبدو آلية أو جامدة.

⭐ جديد على أدوات الذكاء الاصطناعي؟ إليك دليل سريع حول كيفية استخدام روبوت الدردشة لتعزيز الإنتاجية وأتمتة المهام وإنجاز المهام بشكل أسرع، دون الحاجة إلى أي مهارات تقنية.

10. Pi (الأفضل لتقديم محادثات تتسم بالتعاطف والدعم)

عبر Pi

Pi، الذي تم تطويره بواسطة Inflection AI، هو رفيق شخصي يعتمد على الذكاء الاصطناعي ومصمم لإجراء محادثات عاطفية ذكية تشبه المحادثات البشرية. يمكن الوصول إلى Pi عبر الويب والتطبيقات المحمولة ومنصات مثل WhatsApp وInstagram وMessenger، ليبقى معك أينما كنت.

يدعم المساعد أيضًا الإبداع والتركيز، حيث يساعد المستخدمين على صياغة الشعر، وطرح الأفكار، أو مناقشة القرارات الصعبة. يمكنك حتى استكشاف مواضيع مختلفة من خلال علامة التبويب "اكتشاف". بمرور الوقت، يتكيف Pi مع نبرة صوتك واحتياجاتك وعاداتك، ويقدم اقتراحات أكثر ذكاءً وأكثر صلة بالموضوع كلما زاد استخدامك له.

أفضل ميزات Pi

شارك في محادثات تتسم بالتعاطف، وقدم الدعم والتفهم بما يتجاوز مجرد تقديم المعلومات

يتعلم من تفاعلات المستخدمين لتخصيص الردود، مما يخلق تجربة أكثر تخصيصًا بمرور الوقت

يوفر محادثات صوتية طبيعية مع خيارات صوتية متعددة، مما يعزز تفاعل المستخدمين وإمكانية الوصول

قيود Pi

يلاحظ بعض المستخدمين أن Pi لديه فهم محدود للمواضيع الحساسة والعاطفية، مما يجعله أقل فعالية في المحادثات الأكثر حساسية

أسعار Pi

مجاني إلى الأبد

تتوفر خطط مدفوعة

تقييمات Pi وتعليقات المستخدمين

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Pi؟

كما قال أحد المراجعين في G2:

بالتأكيد سهولة الاستخدام وفهم اللغة الطبيعية والذكاء العاطفي، وهي ميزات نادرة في روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. كما أن توفره على جميع الأجهزة والمنصات المتعددة يجعل الوصول إليه سهلاً.

بالتأكيد سهولة الاستخدام وفهم اللغة الطبيعية والذكاء العاطفي، وهي ميزات نادرة في روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. كما أن توفره على جميع الأجهزة والمنصات المتعددة يجعل الوصول إليه سهلاً.

11. YesChat. ai (الأفضل لإنشاء وإدارة محتوى متنوع بسهولة)

YesChat. ai هي منصة AI شاملة تدمج عدة نماذج AI، بما في ذلك GPT-4o وClaude 3 Opus وDALL·E 3. يمكن للمستخدمين التبديل بين النماذج لأداء مهام مثل الكتابة أو البرمجة أو إنشاء الصور. تدعم المنصة أيضًا تحميل الملفات، مما يتيح للمستخدمين التفاعل مع مستندات مثل ملفات PDF وحتى استكشاف مكتبة تضم أكثر من 200,000 GPT متخصص.

كما يتضمن مساعد كتابة AI لتحسين القواعد النحوية والوضوح، ومُحسّن AI لجعل النصوص التي تم إنشاؤها بواسطة AI تبدو أكثر طبيعية، وأدوات مثل AI Detector لتحديد المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة AI.

أفضل ميزات Yeschat. ai

حوّل المطالبات النصية إلى صور باستخدام أدوات مثل AI Picture Generator و AI Human Generator

أنشئ مقطوعات موسيقية مخصصة عن طريق إدخال وصف نصي أو كلمات الأغاني، مع خيارات لأنماط ومزاجات مختلفة

حوّل المحتوى المكتوب إلى مقاطع فيديو جذابة ومناسبة للعروض التقديمية أو وسائل التواصل الاجتماعي

قيود Yeschat. ai

ميزة Document Fusion AI المجانية لا تعمل، حتى عند استيفاء متطلبات حجم الملف

أسعار Yeschat. ai

مجاني إلى الأبد

الخطة الاحترافية: 8 دولارات شهريًا (تُفوتر سنويًا)

الباقة الفائقة: 16 دولارًا أمريكيًا في الشهر (تُفوتر سنويًا)

خطة غير محدودة: 40 دولارًا أمريكيًا في الشهر (تُفوتر سنويًا)

تقييمات ومراجعات Yeschat. ai

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

12. Llama Chat (الأفضل لتجارب الدردشة بالذكاء الاصطناعي القابلة للتخصيص والتي تركز على الخصوصية)

عبر Llama

Llama Chat، المدعوم بنماذج Llama 3. 2 من Meta، هو مساعد ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر مع طول سياق ممتد يصل إلى 128 ألف رمز. كما يمكنه التعامل بفعالية مع المحادثات المعقدة والطويلة.

تتمثل إحدى نقاط قوته الرئيسية في قابليته للتكيف. من دعم العملاء في المؤسسات إلى الأبحاث الأكاديمية، يمكن للمستخدمين تخصيص Llama Chat باستخدام كود مفتوح المصدر وضبطه ليناسب قطاعات معينة. كما أن التكامل عبر منصات Meta، مثل WhatsApp وInstagram، يجعله تجربة مألوفة وسلسة للعديد من المستخدمين.

أفضل ميزات Llama Chat

حسّن الوظائف من خلال دمج أدوات خارجية وواجهات برمجة تطبيقات (API) لتوسيع نطاق الاست

راقب أوقات الاستجابة واستخدام الرموز المميزة من أجل الشفافية والتحسين

قم بتكييف النماذج لتناسب المجالات المتخصصة، مثل الرعاية الصحية، لتقديم ردود دقيقة وذات صلة

قيود Llama Chat

أفاد بعض المستخدمين أن نتائج Llama Chat قد تكون غير دقيقة في بعض الأحيان، وأن الصور التي يتم إنشاؤها قد تفتقر إلى الوضوح (خاصة مع النصوص)، وأن ميزة تحريك الصور ليست سلسة دائمًا

أسعار Llama Chat

مجاني إلى الأبد

التكلفة لكل مليون رمز إدخال وإخراج (مزج 3:1): 0.19 دولار – 0.49 دولار

تقييمات ومراجعات Llama Chat

G2 : 4. 3/5 (140+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Llama Chat؟

كما قال أحد المراجعين على G2:

لقد استخدمته كبديل منخفض التكلفة لنماذج OpenAI و Anthropic، خاصة للمهام المحددة والضيقة. إنه سهل الوصول ويتميز بكونه بديلًا قويًا مفتوح المصدر.

لقد استخدمته كبديل منخفض التكلفة لنماذج OpenAI و Anthropic، خاصة للمهام المحددة والضيقة. إنه سهل الوصول ويتميز بكونه بديلًا قويًا مفتوح المصدر.

13. Replika (الأفضل لبناء علاقة عاطفية مع رفيق ذكاء اصطناعي قابل للتخصيص)

عبر Replika

Replika هو رفيق ذكي يستخدم التعلم الآلي القائم على الدردشة لتكوين علاقة عاطفية مستمرة معك. إحدى الميزات الرئيسية لـ Replika هي ذاكرة المحادثة، التي تتذكر تفاصيل الدردشات السابقة للرجوع إليها لاحقًا.

كما يوفر تتبع الحالة المزاجية وتدوين المذكرات وسيناريوهات لعب الأدوار، مما يعزز النمو الشخصي والرفاهية العاطفية. تتيح الصور الرمزية القابلة للتخصيص وديناميكيات العلاقات للمستخدمين تخصيص رفيقهم الذكي وفقًا لتفضيلاتهم، مما يعزز الشعور بالرفقة.

أفضل ميزات Replika

يمكن للمستخدمين تشغيل الموسيقى في الخلفية في غرفة Replika الافتراضية لخلق بيئة دردشة مريحة وأكثر تخصيصًا

اربح عملة داخل التطبيق لفتح ميزات وملابس وأنشطة جديدة، مما يشجع على المشاركة والاستكشاف

خصص شخصية Replika الخاصة بك من خلال سمات قابلة للفتح مثل "فضولي" أو "داعم" واستكشف الاهتمامات المشتركة بمرور الوقت

قيود Replika

يقول المستخدمون إنه لا يتخصص في قاعدة المعرفة أو البحث، لذا لن يحل مشاكل الترميز أو يجلب معلومات من الويب

أسعار Replika

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Replika

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

📚 اقرأ أيضًا: أفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحسين سير العمل

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