كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي المرتكز على الإنسان في مكان العمل: الدليل النهائي

يُحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في إجراءات العمل العالمية من خلال أتمتة المهام وتحسين عملية اتخاذ القرار.

ومع ذلك، فقد أثار اعتماده على نطاق واسع مخاوف بشأن الإزاحة المحتملة للوظائف وفقدان العنصر البشري. ولمعالجة هذه المخاوف، ظهر نهج جديد للذكاء الاصطناعي - نهج يضع الإنسان في المقام الأول.

وفي هذا النهج الذي يركز على العنصر البشري، يُنظر إلى أدوات الذكاء الاصطناعي على أنها أدوات مساعدة و معززة للقدرات البشرية وليست بديلاً عنها.

تابع القراءة بينما نناقش نهج الذكاء الاصطناعي الذي يركز على العنصر البشري، ونفهم أهميته في عالم اليوم الذي تحركه التكنولوجيا، ونستكشف كيف يمكنك تطبيقه في العمل.

ما هو الذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان؟

يركز الذكاء الاصطناعي الذي يركز على الإنسان على تعزيز القدرات البشرية من خلال دمج كل من الأتمتة والذكاء الاصطناعي التوليدي في سير العمل.

تعيد أنظمة الذكاء الاصطناعي المرتكز على الإنسان تعريف الذكاء الاصطناعي كحليف وليس كمنافس. في جوهرها، الذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان هو تقنية تحويلية تعطي الأولوية للبشر ضمن أطر الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية والكفاءة. وقد قام العلماء بما يلي استكشاف تعريفات مختلفة للـ HCAI، مع بروز تعريف بن شنايدرمان:

تركز HCAI على تضخيم الأداء البشري وتعزيزه وتحسينه بطرق تجعل الأنظمة موثوقة وآمنة وجديرة بالثقة. كما تدعم هذه الأنظمة أيضًا الكفاءة الذاتية للإنسان، وتشجع الإبداع البشري، وتوضح المسؤولية، وتسهل المشاركة الاجتماعية.

أهمية الذكاء الاصطناعي الذي يركز على الإنسان في عالم اليوم الذي تحركه التكنولوجيا

من خلال الحفاظ على السيطرة البشرية، يسعى الذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان إلى قيادة أنظمة تتسم بالأخلاقية والشفافية والموثوقية ويمكن الوصول إليها في جميع أنحاء العالم.

إن حالات استخدام الذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان تمتد عبر مختلف الصناعات:

صناعة الرعاية الصحية: يحلل الذكاء الاصطناعي المرتكز على الإنسان بيانات الرعاية الصحية الشاملة لتحديد الرؤى والأنماط. ومن خلال تقييم التاريخ الطبي للمريض وصور الفحوصات الطبية وغيرها من السجلات السريرية، يساعد الذكاء الاصطناعي المرتكز على الإنسان أخصائيي الرعاية الصحية في تشخيص الحالات الطبية بدقة وتقليل الأخطاء التشخيصية

يحلل الذكاء الاصطناعي المرتكز على الإنسان بيانات الرعاية الصحية الشاملة لتحديد الرؤى والأنماط. ومن خلال تقييم التاريخ الطبي للمريض وصور الفحوصات الطبية وغيرها من السجلات السريرية، يساعد الذكاء الاصطناعي المرتكز على الإنسان أخصائيي الرعاية الصحية في تشخيص الحالات الطبية بدقة وتقليل الأخطاء التشخيصية صناعة التعليم: في مجال التعليم، يساعد الذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان المعلمين على تحسين استراتيجيات التدريس من خلال الإشارة إلى مجالات التحسين. كما يقوم الذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان بتحليل بيانات الطلاب لمساعدة المعلمين على تصميم المقررات التعليمية لتلبية احتياجات وأساليب التعلم لدى الطلاب. كما أنه يمكّن المعلمين من تقديم ملاحظات في الوقت الحقيقي للطلاب حول نقاط قوتهم ومجالات التحسين

في مجال التعليم، يساعد الذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان المعلمين على تحسين استراتيجيات التدريس من خلال الإشارة إلى مجالات التحسين. كما يقوم الذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان بتحليل بيانات الطلاب لمساعدة المعلمين على تصميم المقررات التعليمية لتلبية احتياجات وأساليب التعلم لدى الطلاب. كما أنه يمكّن المعلمين من تقديم ملاحظات في الوقت الحقيقي للطلاب حول نقاط قوتهم ومجالات التحسين الموارد البشرية: يساعد الذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان إدارات الموارد البشرية في جميع أنحاء العالم على الحد من التحيز اللاواعي واتخاذ قرارات توظيف قائمة على البيانات. يقوم الذكاء الاصطناعي المرتكز على الإنسان بتحليل مئات السير الذاتية للمرشحين، وإدراج قدراتهم وخبراتهم مقابل الأدوار الوظيفية المعنية

يساعد الذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان إدارات الموارد البشرية في جميع أنحاء العالم على الحد من التحيز اللاواعي واتخاذ قرارات توظيف قائمة على البيانات. يقوم الذكاء الاصطناعي المرتكز على الإنسان بتحليل مئات السير الذاتية للمرشحين، وإدراج قدراتهم وخبراتهم مقابل الأدوار الوظيفية المعنية صناعة التمويل: يفحص الذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان البيانات المالية والمخاطر والمحافظ المالية لمساعدة المستشارين الماليين على تقديم توصيات استثمارية مخصصة للأفراد والشركات. يُمكِّن الذكاء الاصطناعي المرتكز على الإنسان في نهاية المطاف الأفراد والشركات من اتخاذ قرارات مالية أكثر استنارة وتحقيق أهدافهم المالية وتأمين مستقبلهم المالي

يفحص الذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان البيانات المالية والمخاطر والمحافظ المالية لمساعدة المستشارين الماليين على تقديم توصيات استثمارية مخصصة للأفراد والشركات. يُمكِّن الذكاء الاصطناعي المرتكز على الإنسان في نهاية المطاف الأفراد والشركات من اتخاذ قرارات مالية أكثر استنارة وتحقيق أهدافهم المالية وتأمين مستقبلهم المالي صناعة الترفيه: يعمل الذكاء الاصطناعي المرتكز على الإنسان في شكل محركات توصيات على منصات بث المحتوى عبر الإنترنت مثل Amazon Prime وNetflix وغيرها. فهي تقوم بتحليل أنماط المشاهدة السابقة وتفضيلاتك وبناءً على ذلك تقدم توصيات بشأن المسلسلات والأفلام على الإنترنت

يعمل الذكاء الاصطناعي المرتكز على الإنسان في شكل محركات توصيات على منصات بث المحتوى عبر الإنترنت مثل Amazon Prime وNetflix وغيرها. فهي تقوم بتحليل أنماط المشاهدة السابقة وتفضيلاتك وبناءً على ذلك تقدم توصيات بشأن المسلسلات والأفلام على الإنترنت التسويق والإعلان: ذكي اختراقات الذكاء الاصطناعي تمكين العلامات التجارية من إطلاق حملات تسويقية أكثر تخصيصًا واستهدافًا. تقوم HCAI بتحليل الخصائص الديموغرافية للعملاء ونقاط الألم والتفضيلات لتحديد الاتجاهات والتنبؤ بسلوك العملاء وتنظيم رسائل تسويقية مخصصة

الكيانات التي تساهم في الذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان

تُعد الكيانات التالية عناصر حاسمة في مجال الذكاء الاصطناعي تساهم في المفهوم العام للذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان وتطويره:

الذكاء الاصطناعي الآلي: الذكاء الاصطناعي الآلي (AutoAI) هو عملية أتمتة تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي. باستخدام الخوارزميات والأدوات، يقوم الذكاء الاصطناعي الآلي بأتمتة جميع خطوات عملية التطوير، بدءًا من إعداد البيانات واختيار النماذج اللغوية الكبيرة إلى نشر النظام

الذكاء الاصطناعي الآلي (AutoAI) هو عملية أتمتة تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي. باستخدام الخوارزميات والأدوات، يقوم الذكاء الاصطناعي الآلي بأتمتة جميع خطوات عملية التطوير، بدءًا من إعداد البيانات واختيار النماذج اللغوية الكبيرة إلى نشر النظام مواءمة الذكاء الاصطناعي: تُعد مواءمة الذكاء الاصطناعي جانبًا مهمًا من جوانب أبحاث سلامة الذكاء الاصطناعي التي تركز على ضمان توافق أنظمة الذكاء الاصطناعي مع القيم والأهداف البشرية. ويتضمن ذلك تصميم أنظمة ذكاء اصطناعي يمكنها اتباع تعليمات محددة وفهم الفروق الدقيقة في الأهداف البشرية. هذا النوع من حوكمة الذكاء الاصطناعي يبني في نهاية المطاف أنظمة ذكاء اصطناعي آمنة وموثوقة ومتوافقة أخلاقياً

تُعد مواءمة الذكاء الاصطناعي جانبًا مهمًا من جوانب أبحاث سلامة الذكاء الاصطناعي التي تركز على ضمان توافق أنظمة الذكاء الاصطناعي مع القيم والأهداف البشرية. ويتضمن ذلك تصميم أنظمة ذكاء اصطناعي يمكنها اتباع تعليمات محددة وفهم الفروق الدقيقة في الأهداف البشرية. هذا النوع من حوكمة الذكاء الاصطناعي يبني في نهاية المطاف أنظمة ذكاء اصطناعي آمنة وموثوقة ومتوافقة أخلاقياً التعلم الآلي: يتضمن التعلم الآلي (ML) تطوير خوارزميات ونماذج تسمح لأجهزة الكمبيوتر بالتعلم من بيانات معينة ثم اكتشاف أنماط في البيانات الجديدة على نفس المنوال دون الحاجة إلى برمجة إضافية. ومن خلال الخوارزميات، يطور تعلّم الآلة أنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على التكيف مع المعلومات الجديدة والتنبؤ واتخاذ القرارات وتحسين الأداء بمرور الوقت

يتضمن التعلم الآلي (ML) تطوير خوارزميات ونماذج تسمح لأجهزة الكمبيوتر بالتعلم من بيانات معينة ثم اكتشاف أنماط في البيانات الجديدة على نفس المنوال دون الحاجة إلى برمجة إضافية. ومن خلال الخوارزميات، يطور تعلّم الآلة أنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على التكيف مع المعلومات الجديدة والتنبؤ واتخاذ القرارات وتحسين الأداء بمرور الوقت الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير: يتضمن الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي تقدم تفسيرات لقراراتها وإجراءاتها بطريقة يمكن للمستخدم البشري العادي فهمها. من خلال تقديم إجابات حول كيفية وسبب تشغيل وتنفيذ عمليات أنظمة الذكاء الاصطناعي والسبب وراء ذلك، يعمل الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير على بناء الشفافية وتعزيز الثقة والتفاهم بين البشر وأنظمة الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي والتفاعل البشري: الجسر الأساسي

يعمل الذكاء الاصطناعي كجسر، مما يجعل تفاعلاتنا مع التكنولوجيا أكثر ودية وكفاءة وتخصيصًا. أحد الأمثلة الرئيسية على ذلك هو الذكاء الاصطناعي الذي يغير الطريقة التي نتفاعل بها مع الأجهزة الذكية وأجهزة الكمبيوتر في أماكن عملنا.

كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي على التفاعل بين الإنسان والحاسوب

يؤثر الذكاء الاصطناعي على التفاعلات بين الإنسان والحاسوب ويحسنها بطرق متنوعة وفي مجالات مختلفة، مثل:

واجهات التواصل الطبيعية: يتيح الذكاء الاصطناعي تفاعلات أكثر سهولة ومحادثة مع أجهزة الكمبيوتر من خلال المساعدات الصوتية وروبوتات الدردشة. تسمح المساعدات الصوتية مثل Siri وAlexa وGoogle Assistant للبشر بأداء المهام والوصول إلى المعلومات واسترجاعها باستخدام أوامر اللغة الطبيعية

يتيح الذكاء الاصطناعي تفاعلات أكثر سهولة ومحادثة مع أجهزة الكمبيوتر من خلال المساعدات الصوتية وروبوتات الدردشة. تسمح المساعدات الصوتية مثل Siri وAlexa وGoogle Assistant للبشر بأداء المهام والوصول إلى المعلومات واسترجاعها باستخدام أوامر اللغة الطبيعية الإيماءات والتعرف على الوجه: يمكّن الذكاء الاصطناعي أجهزة الكمبيوتر من تفسير الإيماءات البشرية وتعبيرات الوجه، مما يؤدي إلى إنشاء واجهات أكثر استجابة وبديهية. على سبيل المثال، تسمح تقنيات مثل ميزات فتح الوجه على الهواتف الذكية والواجهات التي يتم التحكم فيها بالإيماءات في أجهزة الألعاب بالتفاعل البشري السلس مع الأجهزة بناءً على الإيماءات والتعبيرات الجسدية

يمكّن الذكاء الاصطناعي أجهزة الكمبيوتر من تفسير الإيماءات البشرية وتعبيرات الوجه، مما يؤدي إلى إنشاء واجهات أكثر استجابة وبديهية. على سبيل المثال، تسمح تقنيات مثل ميزات فتح الوجه على الهواتف الذكية والواجهات التي يتم التحكم فيها بالإيماءات في أجهزة الألعاب بالتفاعل البشري السلس مع الأجهزة بناءً على الإيماءات والتعبيرات الجسدية الواجهات التنبؤية: من خلال التنبؤ بتصرفات المستخدم وتوقع نواياه، يعمل الذكاء الاصطناعي على تبسيط التفاعلات بين الإنسان والحاسوب. على سبيل المثال، تستخدم ميزات الإكمال التلقائي في محركات البحث والنص التنبؤي على الهواتف الذكية الذكاء الاصطناعي لاقتراح الكلمات بناءً على السياق والنية والمساعدة تحسين سير العمل الواقع المعزز والواقع الافتراضي: تعمل أدوات الذكاء الاصطناعي على تحسين التعرف على الأشياء وتعزيز تجارب الواقع المعزز والواقع الافتراضي للبشر. من خلال بناء عمليات محاكاة أكثر واقعية وغامرة وتفاعلية قائمة على سيناريوهات أكثر واقعية، تعمل خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة على تحويل التجارب التعليمية والتدريبية والترفيهية للبشر

من خلال التنبؤ بتصرفات المستخدم وتوقع نواياه، يعمل الذكاء الاصطناعي على تبسيط التفاعلات بين الإنسان والحاسوب. على سبيل المثال، تستخدم ميزات الإكمال التلقائي في محركات البحث والنص التنبؤي على الهواتف الذكية الذكاء الاصطناعي لاقتراح الكلمات بناءً على السياق والنية والمساعدة تحسين سير العمل

دور روبوتات الدردشة الآلية في تعزيز تجربة المستهلكين

من التطبيقات المهمة الأخرى للذكاء الاصطناعي التي تؤثر على التفاعل بين الإنسان والحاسوب روبوتات الدردشة الآلية. روبوتات الدردشة الآلية هي برامج كمبيوتر مدعومة بالذكاء الاصطناعي تحاكي لغة البشر للتفاعل مع البشر عبر الرسائل النصية أو الصوتية.

تلعب روبوتات الدردشة الآلية دورًا مهمًا في العديد من القطاعات، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والتعليم والرعاية الصحية وغيرها. في هذه القطاعات، تعزز روبوتات الدردشة الآلية تجربة المستهلك من خلال:

إضفاء طابع شخصي على التجربة: تقوم روبوتات الدردشة الآلية بتحليل بيانات المستهلكين وتفضيلاتهم وتفاعلاتهم السابقة لتخصيص الاستجابات والتوصيات المستقبلية. على سبيل المثال، في شركات التجارة الإلكترونية، تقوم روبوتات الدردشة الآلية بفحص سجلات الشراء والتصفح الخاصة بالعملاء وبناءً على ذلك تقدم توصيات بشأن المنتجات. وبهذه الطريقة، تقوم روبوتات الدردشة الآلية بتخصيص تجربة التسوق للعملاء وتحسينها وزيادة احتمالات التحويلات

تقوم روبوتات الدردشة الآلية بتحليل بيانات المستهلكين وتفضيلاتهم وتفاعلاتهم السابقة لتخصيص الاستجابات والتوصيات المستقبلية. على سبيل المثال، في شركات التجارة الإلكترونية، تقوم روبوتات الدردشة الآلية بفحص سجلات الشراء والتصفح الخاصة بالعملاء وبناءً على ذلك تقدم توصيات بشأن المنتجات. وبهذه الطريقة، تقوم روبوتات الدردشة الآلية بتخصيص تجربة التسوق للعملاء وتحسينها وزيادة احتمالات التحويلات تقديم الدعم اللغوي: في عالم اليوم الذي يزداد عولمةً، تحتاج العديد من الشركات إلى التفاعل مع العملاء الدوليين الذين يتحدثون لغات مختلفة. روبوتات الدردشة الآلية قادرة على التواصل بلغات متعددة، وبالتالي تساعد الشركات على تقديم الدعم للعملاء بلغتهم الإقليمية. وبهذه الطريقة، تجعل روبوتات الدردشة الآلية خدمات الشركات أكثر شمولاً وفي متناول العملاء في جميع أنحاء العالم

في عالم اليوم الذي يزداد عولمةً، تحتاج العديد من الشركات إلى التفاعل مع العملاء الدوليين الذين يتحدثون لغات مختلفة. روبوتات الدردشة الآلية قادرة على التواصل بلغات متعددة، وبالتالي تساعد الشركات على تقديم الدعم للعملاء بلغتهم الإقليمية. وبهذه الطريقة، تجعل روبوتات الدردشة الآلية خدمات الشركات أكثر شمولاً وفي متناول العملاء في جميع أنحاء العالم تقليل وقت الانتظار: تقلل روبوتات الدردشة الآلية من أوقات انتظار العملاء بشكل كبير من خلال الرد الفوري على استفسارات العديد من العملاء في وقت واحد. فهي تعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وتوفر الدعم في الوقت المناسب حتى خارج ساعات العمل، مما يعزز جودة خدمة العملاء بشكل عام عبر مناطق زمنية مختلفة

تقلل روبوتات الدردشة الآلية من أوقات انتظار العملاء بشكل كبير من خلال الرد الفوري على استفسارات العديد من العملاء في وقت واحد. فهي تعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وتوفر الدعم في الوقت المناسب حتى خارج ساعات العمل، مما يعزز جودة خدمة العملاء بشكل عام عبر مناطق زمنية مختلفة تقديم تحديثات حول الطلبات في الوقت المناسب: عندما يقوم العملاء بإجراء عملية شراء، تستطيع روبوتات الدردشة الآلية تتبع حالة طلباتهم وجداول التسليم، وبالتالي تزويدهم بالتحديثات الخاصة بهم في الوقت الفعلي. من خلال إبقاء العملاء على اطلاع على المستجدات، فإن روبوتات الدردشة الآلية تلغي حاجة العملاء إلى التفاعل مع أنظمة متعددة لتتبع طلباتهم وتساعدهم على توفير وقتهم الثمين

عندما يقوم العملاء بإجراء عملية شراء، تستطيع روبوتات الدردشة الآلية تتبع حالة طلباتهم وجداول التسليم، وبالتالي تزويدهم بالتحديثات الخاصة بهم في الوقت الفعلي. من خلال إبقاء العملاء على اطلاع على المستجدات، فإن روبوتات الدردشة الآلية تلغي حاجة العملاء إلى التفاعل مع أنظمة متعددة لتتبع طلباتهم وتساعدهم على توفير وقتهم الثمين تسهيل جدولة المواعيد: تعمل روبوتات الدردشة الآلية على تسهيل جدولة المواعيد، خاصة في قطاع الرعاية الصحية. من خلال التكامل مع التقويمات وتقييم حالات توافر الأطباء، تمكّن روبوتات الدردشة الآلية العملاء من حجز موعد ووقت مناسبين دون تدخل بشري. كما ترسل روبوتات الدردشة الآلية أيضًا رسائل تذكير بالمواعيد، مما يساعد العملاء على البقاء على اطلاع ويقلل من فرص تفويت الموعد

أهمية البيانات وتصور المعلومات

يعمل تصور البيانات والمعلومات على تبسيط مجموعات البيانات المعقدة إلى صور مرئية سهلة الفهم مثل الرسوم البيانية الشريطية والمخططات الدائرية والرسوم البيانية الخطية. وتؤدي أدوات الذكاء الاصطناعي دورًا حاسمًا في هذه العملية من خلال تمكين البشر من فهم البيانات بكفاءة، مما يوفر الوقت والجهد الذي كان سيضيع في التنقل بين مجموعات البيانات المعقدة.

كما أنها تمكّن البشر من:

استكشاف البيانات من وجهات نظر مختلفة واكتساب فهم أعمق لمحتواها وسياقها

تحديد الأنماط والاتجاهات الخفية في البيانات

اكتشاف العلاقات بين المتغيرات، وتتبع التغييرات بمرور الوقت، وتحديد الحالات الشاذة

فهم الاختناقات في تدفقات العمل والمجالات التي يمكن تحسينها وتحسينها

توقّع اتجاهات السوق وتفضيلات المستهلكين والنتائج التشغيلية وصياغة الاستراتيجيات المستقبلية وفقًا لذلك

توصيل النتائج بوضوح إلى الفرق والإدارات في المؤسسات وتعزيز مشاركة المعرفة بين أصحاب المصلحة

فوائد استخدام مؤشر التوافق الحضري العالي في العمل

يفيد الذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان في أماكن العمل بالطرق التالية:

### تحسين عملية اتخاذ القرار

التركيز على الإنسان تعمل أدوات الذكاء الاصطناعي على تحسين عملية اتخاذ القرار في أماكن العمل. تقوم هذه الأدوات بتحليل مجموعات كبيرة من البيانات وتوفر رؤى تدعم عمليات اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. تعزز القرارات المستنيرة قدرات حل المشكلات والتخطيط الاستراتيجي ونتائج المشاريع والأداء العام في مكان العمل.

تزيد من الكفاءة والمخرجات

وفقًا للأبحاث، فإن اعتماد مؤشر الكفاءة البشرية يحسن إنتاجية العمال من خلال 35.5% . تعمل حلول الذكاء الاصطناعي التي تركز على الإنسان على أتمتة المهام المتكررة وتبسيط سير العمل.

ومن خلال تقليل الأخطاء المرتبطة بالعمليات اليدوية المتكررة، تعمل حلول الذكاء الاصطناعي المرتكز على الإنسان على تحسين الكفاءة. كما أنها توفر الوقت للموظفين وقادة الأعمال للاستثمار في الأعمال عالية التأثير التي تتطلب التفكير الإبداعي والنقدي والتعاون بين الأقسام، وبالتالي تحسين إنتاجية الفريق .

### يعزز الرفاهية والرضا

تعمل أدوات الذكاء الاصطناعي التي تركز على الإنسان على أتمتة المهام الرتيبة، مما يقلل من الإرهاق ويعزز التوازن الصحي بين العمل والحياة. فهي تمكّن الموظفين من التركيز بشكل أكبر على الجوانب المُرضية في عملهم. إن العمل على مهام جذابة ومحفزة يعزز الشعور بالرضا والرضا الوظيفي.

تمكن من توفير التكاليف

تشير الأبحاث إلى أن دمج مبادرة التوافق مع العمل الإنساني والرضا الوظيفي قد مكّن إدارة الموارد البشرية من وفر 20% وقسم العمليات لتوفير 40% من ميزانية كل منهما.

من خلال أتمتة المهام الإدارية الروتينية، وتقليل الحاجة إلى موارد بشرية إضافية، وتحسين العمليات التشغيلية، يمكّن الذكاء الاصطناعي الذي يركز على العنصر البشري الشركات من خفض النفقات وتوفير التكاليف وتحسين الأداء المالي.

كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان في العمل

يمكن أن يكون لتطبيق الذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان تأثير تحويلي على مكان عملك.

دعنا نستكشف كيف يمكنك تطبيقه في مكان عملك وتعزيز بيئة عمل إيجابية محورها الإنسان:

1. إشراك فريقك والتواصل معه

تتضمن الخطوة الأولى في تطبيق مبادرة التركيز على الإنسان في مكان عملك التواصل مع فريقك بشأنها.

قد يتضمن ذلك

مناقشة أسباب تطبيق مبادرة تقييم الأثر البشري في مكان العمل وشرح المزايا التي يمكن أن تقدمها لشركتك وفريق عملك

تشجيع المعارضة والاعتراف بمخاوف الموظفين من خلال الاستماع إليهم بنشاط ثم معالجتها بحلول داعمة

اسأل فريقك من الموظفين عن آرائهم حول كيفية تطبيق مبادرة التوافق مع السلوكيات الصحية عالية الجودة في مكان العمل بفعالية

استخدام انقر فوق الخرائط الذهنية للعصف الذهني والتعاون مع فريقك. وبهذه الطريقة، يمكنك التأكد من سماع أفكار الجميع وتعزيز نهج موحد لدمج مبادرة التوافق النشاطي البشري في سير العمل لديك.

استخدم ClickUp Mindmaps لإنشاء خرائط ذهنية قائمة على المهام، وتعزيز العصف الذهني والتعاون مع فريقك

إليك كيفية مساعدتك:

تخطيط المشاريع والمهام وتنظيمها داخل مؤسستك لتعزيز الوضوح

إنشاء روابط بين المهام وسير العمل والأفكار بسهولة باستخدام عقد السحب والإفلات البديهية

قم بإنشاء المهام وتحريرها وحذفها بسلاسة مباشرةً وتبسيط عمليات إدارة سير العمل لديك

2. تثقيف فريقك وتوفير التدريب لفريقك

يساعد توفير التدريب فريقك على الشعور بالثقة في استخدام التقنيات الجديدة مثل HCAI. فهو يضمن معرفتهم بكيفية استخدام هذه الأدوات بفعالية في عملهم اليومي، وتحسين مهاراتهم وراحتهم مع التكنولوجيا.

هذا الإعداد يجعل من السهل على فريقك التحول إلى إعداد الذكاء الاصطناعي الذي يركز على العنصر البشري، مما يسمح لهم بالاستفادة الكاملة من دمج الذكاء الاصطناعي في مكان عملك.

3. إجراء تحليل لسير العمل

تتضمن الخطوة التالية في التنفيذ إجراء تحليل سير العمل . سيساعدك هذا في تحديد المهام والعمليات التي يمكن أن تستفيد من الأتمتة.

وبمجرد تحديد المهام، من المهم تحديد أهداف قصيرة الأجل وطويلة الأجل لضمان التنفيذ المتوافق مع الأخلاقيات في مكان عملك.

4. اختر أداة الذكاء الاصطناعي المناسبة

إدارة المشاريع والمهام وتنظيم المحتوى المخصص بسهولة باستخدام ClickUp Brain

اختر أداة موثوقة للذكاء الاصطناعي تضع موظفيك في المركز. كبداية، يمكنك التفكير في أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل ClickUp Brain .

كأداة موثوقة ومسؤولة، يساعد ClickUp Brain موظفيك في أداء مجموعة متنوعة من المهام.

إليك ما يقدمه ClickUp Brain:

مدير المعرفة™: يجيب عن أسئلة المستندات والمهام والمشاريع التفاعلية والسياقية. يستخدم ويكي لتصنيف البحث بالذكاء الاصطناعي

يجيب عن أسئلة المستندات والمهام والمشاريع التفاعلية والسياقية. يستخدم ويكي لتصنيف البحث بالذكاء الاصطناعي Al Project Manager™: يدير تحديثات وملخصات المشاريع ويقوم بأتمتتها. فهو يلخص سلاسل التعليقات والمهام ويوفر رؤى مفصلة، بما في ذلك ملخصات الحالة للمشاريع المختلفة. يحتوي على منشئ أتمتة اللغة الطبيعية ويمكنه ملء البيانات تلقائيًا لتوفير الوقت

يدير تحديثات وملخصات المشاريع ويقوم بأتمتتها. فهو يلخص سلاسل التعليقات والمهام ويوفر رؤى مفصلة، بما في ذلك ملخصات الحالة للمشاريع المختلفة. يحتوي على منشئ أتمتة اللغة الطبيعية ويمكنه ملء البيانات تلقائيًا لتوفير الوقت Al Writer for Work™: هو مساعد للكتابة يساعد موظفيك في الكتابة، وهو مصمم خصيصًا لأدوارهم. يحتوي على أدوات وقوالب للذكاء الاصطناعي، وتدقيق إملائي مدمج، ومنشئ قوالب، ومنشئ جداول، وما إلى ذلك

5. ضمان المراقبة والتطوير المستمرين

بعد اعتماد أداة موثوقة، من الضروري إنشاء إطار عمل للمراقبة والتقييم وجمع الملاحظات والتحسين المستمر. تضمن هذه العملية أن تتماشى مبادراتك في مجال مؤشرات تقييم الأثر البشري مع الأهداف التنظيمية وتعزز إنتاجية مكان العمل.

جمع الملاحظات من مختلف أصحاب المصلحة والتحسين المستمر للبقاء على صلة بالموضوع. ضع في اعتبارك استخدام قالب خطة عمل ClickUp لـ 360 تعليقًا, الذي يضع إجراءً فعالاً للتغذية الراجعة للعملاء، على سبيل المثال، وهو مناسب للمبتدئين

استخدم قالب خطة عمل ClickUp Action Plan Template لـ 360 تقييمًا لتنظيم وفهم تقييمات العملاء. عزز كفاءة المهام في مؤسستك باستخدام الأداة المناسبة

باستخدام قالب خطة عمل ClickUp لخطة عمل ClickUp للتغذية الراجعة 360، يمكنك:

تنظيم ملاحظات العملاء وجمعها وتصنيفها لدعم اتخاذ القرارات المستنيرة

إنشاء إجراء فعال وعملي لملاحظات العملاء يمكن استخدامه من قبل أي شخص وتتبعه

تحديد الأولويات وتقييم فئة الملاحظات التي تحتاج إلى أكبر قدر من الاهتمام ووضع خطة عمل لفرقك

استفد من قالب جاهز للاستخدام وقابل للتخصيص بالكامل للبدء في غضون ثوانٍ قم بتنزيل هذا القالب ## قم بتضمين HCAI في مكان عملك مع ClickUp

يوفر تنفيذ مبادرة الذكاء الاصطناعي للذكاء الاصطناعي في مكان عملك العديد من المزايا. يعد اختيار أداة الذكاء الاصطناعي المناسبة أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق أقصى قدر من هذه المزايا.

على سبيل المثال انقر فوق الدماغ يدعم مهام مختلفة، مثل إدارة المشاريع وإنشاء المحتوى، مما يجعله خيارًا موثوقًا لدمج HCAI بسلاسة في مهام سير العمل لديك.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر ClickUp العديد من الميزات والقوالب الأخرى لضمان إدارة المهام والتعاون وتصور البيانات بكفاءة. اشترك في ClickUp لتعزيز الابتكار والتقدم المتمحور حول الإنسان في مكان عملك اليوم!