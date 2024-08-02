أفضل 10 أدوات تواصل بالذكاء الاصطناعي في 2025

ينطبق القول المأثور الشائع "التواصل هو المفتاح" أكثر من أي وقت مضى اليوم. فالعالم يتحرك ويتغير بسرعة، مما يجعلنا نكافح من أجل مواكبة هذا التحول، مع الحفاظ على تماسك فرقنا.

من الضروري اليوم أن يكون لدينا أنظمة تُبقي أعضاء الفريق والعملاء وأصحاب المصلحة على اطلاع دائم بكل ما هو مهم في الوقت المناسب. لهذا السبب أجد أن أدوات الذكاء الاصطناعي مفيدة للغاية.

لقد تعلم الكثير منا كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في مهام الحياة اليومية لتعزيز الإنتاجية وتبسيط الأنشطة الروتينية. ولكن ماذا عن التواصل في العمل؟ الذكاء الاصطناعي في مكان العمل يمكن أن يحقق كفاءة غير مسبوقة في جدولة الاجتماعات، ومشاركة التحديثات، وتلخيص المحادثات، والإجابة عن الأسئلة، وجمع الملاحظات. كل ذلك مع منحك رؤى قيمة حول كيفية تحسين اتصالاتك وتحسين مشاركة الموظفين.

لذا، قمتُ بتجميع بعض أفضل أدوات التواصل بالذكاء الاصطناعي المتاحة اليوم لتختار من بينها. لقد أعددتُ هذه القائمة بمساهمة من فريق العمل هنا في ClickUp، وآمل أن تجدها مفيدة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات التواصل بالذكاء الاصطناعي؟

لكل مؤسسة احتياجاتها الخاصة، وعليك أن تتأكد من أن الأداة التي تختارها تندمج بسلاسة في سير عملك الحالي. إليك بعض الميزات التي يجب البحث عنها عند مقارنة خياراتك:

سهولة الاستخدام: ما مدى سهولة إعداد الأداة وتهيئتها وفقًا لاحتياجاتك والانطلاق؟ يجب أن تكون أداة التواصل المثالية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة بطريقة تمكن كل فرد في فريقك من اكتشافها دون أي تدريب خاص

ما مدى سهولة إعداد الأداة وتهيئتها وفقًا لاحتياجاتك والانطلاق؟ يجب أن تكون أداة التواصل المثالية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة بطريقة تمكن كل فرد في فريقك من اكتشافها دون أي تدريب خاص القابلية للتطوير: مع توسع فرقك ودخول المزيد من الأقسام في هذا المزيج، فإن الذكاء الاصطناعي الخاص بكبرنامج التواصل الداخليعلى وجه الخصوص، يجب أن يكون قادرًا على النمو معك مع الاستمرار في تقديم نتائج من الدرجة الأولى

مع توسع فرقك ودخول المزيد من الأقسام في هذا المزيج، فإن الذكاء الاصطناعي الخاص بكبرنامج التواصل الداخليعلى وجه الخصوص، يجب أن يكون قادرًا على النمو معك مع الاستمرار في تقديم نتائج من الدرجة الأولى دعم التدريب: يجب التأكد من وجود موارد تعليمية لمن لا يزالون بحاجة إليها؛ ابحث عن أدوات التواصل بالذكاء الاصطناعي التي تأتي مع قواعد معرفية ودعم عبر الدردشة/الهاتف للحصول على نصائح حول كيفية تحقيق أقصى استفادة من الميزات

يجب التأكد من وجود موارد تعليمية لمن لا يزالون بحاجة إليها؛ ابحث عن أدوات التواصل بالذكاء الاصطناعي التي تأتي مع قواعد معرفية ودعم عبر الدردشة/الهاتف للحصول على نصائح حول كيفية تحقيق أقصى استفادة من الميزات خيارات التكامل: الهدف هو بناء سير عمل واحد موحد حيث يمكن لكل مكون التحدث مع بعضه البعض؛ اختر خياراً يأتي مع واجهات برمجة التطبيقات أو المكونات الإضافية للمزامنة مع نظام البريد الإلكتروني ومنصات إدارة المشاريع/إدارة العلاقات مع العملاء ولوحة معلومات الموارد البشرية وما إلى ذلك

الهدف هو بناء سير عمل واحد موحد حيث يمكن لكل مكون التحدث مع بعضه البعض؛ اختر خياراً يأتي مع واجهات برمجة التطبيقات أو المكونات الإضافية للمزامنة مع نظام البريد الإلكتروني ومنصات إدارة المشاريع/إدارة العلاقات مع العملاء ولوحة معلومات الموارد البشرية وما إلى ذلك الأمان والخصوصية: ضع في اعتبارك أداة مزودة بوظائف تشفير قوية لحماية بياناتك وتتوافق أيضًا مع أي معايير خاصة بالمجال مثل HIPAA أو GDPR

ضع في اعتبارك أداة مزودة بوظائف تشفير قوية لحماية بياناتك وتتوافق أيضًا مع أي معايير خاصة بالمجال مثل HIPAA أو GDPR التفاعلات في الوقت الفعلي و/أو التفاعلات متعددة اللغات: إذا كنت تقدم دعم الدردشة في الوقت الفعلي أو إذا كنت تتواصل مع العملاء من مواقع مختلفة، فأنت تريد اختيار أداة اتصال بالذكاء الاصطناعي يمكنها إزالة الحواجز اللغوية

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أفضل 10 أدوات تواصل بالذكاء الاصطناعي لاستخدامها في عام 2024

1. ClickUp (الأفضل للتواصل المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

ClickUp هي عبارة عن منصة قوية للإنتاجية والتعاون الجماعي توفر ميزات شاملة لإدارة المشاريع والتواصل. عرض الدردشة ClickUp على سبيل المثال، يوفر طريقة سلسة للفرق للتواصل وإدارة المهام المشتركة من البداية إلى النهاية.

يمكنني تضمين الروابط وجداول البيانات ومقاطع الفيديو وغيرها داخل الدردشة حتى يتمكن فريقي من الوصول إليها للرجوع إليها بسرعة. وباستخدام خيار @mention، يمكنني الإشارة إلى أعضاء فريق معينين في المحادثات، مما يضمن بقاءهم على اطلاع على التحديثات والتغييرات عند حدوثها.

اجمع اتصالات الفريق معًا في مساحة واحدة مع ClickUp Chat وشارك التحديثات واربط الموارد وتعاون دون عناء

يتيح ClickUp أيضًا تنسيق أي رسالة بتحرير غني. يتضمن ذلك استخدام كتل الرموز والقوائم النقطية واللافتات لتوصيل تفاصيل العمل بوضوح.

إذا كنت بحاجة إلى طريقة سهلة لتوضيح ما أتحدث عنه بالضبط لأعضاء فريقي كليك أب كليب هي الطريقة المثلى. تتيح لي ميزة تسجيل الشاشة هذه تسجيل شاشتي ومشاركة الفيديو مع أعضاء فريقي كرابط عام وحتى تنزيل ملف الفيديو.

سواء لتوضيح الشكوك أو تحديث حالة المشروع أو المهام - لم يكن التواصل في العمل أسهل من أي وقت مضى.

ضمن مهمة ClickUp، يمكنك مشاركة شاشتك وتسجيلها بسهولة للتواصل مع المستخدمين الآخرين بشكل أسرع دون الانتقال إلى أدوات تسجيل الشاشة الأخرى

علاوة على ذلك, ClickUp Brain نسخ كل مقطع، بما في ذلك الطوابع الزمنية والمقتطفات. يمكن تحويل النصوص إلى ملخصات أو قوائم مهام للعمل.

تسهّل وظائف الذكاء الاصطناعي في ClickUp على فرق التسويق إنتاج مستندات مهمة مثل دراسة الحالة بسرعة

أفضل ميزات ClickUp ClickUp

تعزيز التعاون وإبقاء الجميع مسؤولاً عن طريق تعيين المهام وتحديد تواريخ الاستحقاق ومشاركة الملفات داخل مهام ClickUp Tasks

احرص على أن يكون الجميع على نفس الصفحة واتخذ إجراءات باستخدام @الإشارات وتعليقات المهام؛ ضع علامة على أعضاء الفريق مباشرةً داخل المهام والتعليقات، وشارك التحديثات، واتخذ إجراءات فورية

استخدم ClickUp Whiteboards لجلسات العصف الذهني، بينما مستندات ClickUp يمكن استخدامها لتخزين الأفكار وإجراءات التشغيل الموحدة، وإنشاء خطط التواصل عبر قوالب قابلة للتخصيص، وغير ذلك الكثير

تبسيط بريدك الإلكتروني من خلال دمج مساحة عمل Google وOutlook وتقويم Google مع ClickUp لإرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني مباشرةً من مهامك، مما يلغي الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات

أتمتة صياغة رسائل البريد الإلكتروني، وتلخيص ملاحظات الاجتماعات وسلاسل المحادثات، وكتابةجداول أعمال الاجتماعاتوإنشاء ملخصات مفصلة للمنتجات باستخدام ClickUp Brain

قيود ClickUp

لم يتم تضمين ClickUp Brain في باقة ClickUp Brain المجانية للأبد؛ ومع ذلك، سيُتاح وصول تجريبي مجاني محدود قريبًا

نظرًا لوجود العديد من الميزات في ClickUp، يمكن أن يواجه الأشخاص الجدد على برامج الإنتاجية منحنى تعليمي

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تسعير مخصص ClickUp Brain: إضافة إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9700 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9700 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,100 تقييم)

2. Otter.ai (الأفضل للنسخ الدقيق للكلمات المنطوقة وتكامل الاجتماعات)

عبر كلب الماء Otter.ai هي خدمة نسخ متطورة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحويل الكلمات المنطوقة إلى نص بدقة. سواء كان اجتماع فريق أو محاضرة أو مقابلة عمل، فهي تلتقط كل شيء في الوقت الفعلي.

إحدى الميزات المفضلة لدي في Otter.ai هي قدرته على الانضمام التلقائي إلى اجتماعات Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams. وهذا يعني أنه يمكنه تسجيل النصوص التفصيلية دون أي جهد إضافي من جانبك، والتعرف على المتحدثين المختلفين وتسميتهم وفقًا لذلك لتجنب الالتباس.

ستتمكن من تصدير النصوص بتنسيقات مختلفة، بما في ذلك الملفات النصية وملفات PDF و SRT (للترجمة).

Otter.ai أفضل الميزات

تكثيف ونسخ الاجتماعات الافتراضية التي تستغرق ساعة واحدة في ملخص مدته 30 ثانية

مشاركة النسخ مع أعضاء الفريق وإضافة التعليقات وإبراز المقاطع الأساسية من المنصة نفسها

تسجيل عناصر الإجراءات من الاجتماعات وتعيينها تلقائياً، بما في ذلك سياق المناقشة، مما يلغي الحاجة إلى كتابة رسائل البريد الإلكتروني

قيود Otter.ai

تقدم الباقة المجانية عدداً محدوداً من دقائق النسخ، وهو ما قد يكون مقيداً للفرق التي تخطط لاستخدام أدوات التواصل بالذكاء الاصطناعي بكثافة

التطبيق حساس إلى حد ما ويمكن أن يتعطل، خاصة عند محاولة استخدام ميزة التصحيح التلقائي

تسعير #### Otter.ai

أساسي: مجاني

مجاني المحترف: 16.99 دولارًا لكل مستخدم

16.99 دولارًا لكل مستخدم الشركات: 30 دولارًا لكل مستخدم

30 دولارًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

أوتر.ai التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 80 تقييم)

3. Jasper.ai (الأفضل لإنشاء محتوى مكتوب عالي الجودة باستخدام الذكاء الاصطناعي)

عبر جاسبر AI Jasper.ai هو مساعد كتابة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد في إنشاء نص عالي الجودة بناءً على المدخلات والمطالبات المقدمة.

ما وجدته قيّمًا بشكل خاص في Jasper.ai هو أنه يمكن أن يقترح كلمات رئيسية وعناوين وعناصر أخرى لتحسين أداء تحسين محركات البحث للمحتوى الذي تم إنشاؤه.

الأداة بديهية وسهلة الاستخدام، حيث تقدم أكثر من 50 قوالب خطة التواصل وخيارات التخصيص لتناسب مهام الكتابة المختلفة. يمكنك استخدام Jasper لصياغة حملات البريد الإلكتروني، وتطوير أوصاف المنتجات، وإنشاء قصص إبداعية.

أفضل ميزات Jasper

قم بتحميل ملخص لحملتك التسويقية القادمة واحصل على مجموعة كاملة من الأصول (المدونات، ونسخة وسائل التواصل الاجتماعي، ومحتوى الصفحة المقصودة) للبدء

حوّل كل ما يمكنك تخيله إلى صور وصور فريدة من نوعها بالذكاء الاصطناعي في ثوانٍ

تنظيم المحتوى الخاص بك، ونبرة الصوت، ومستودع المعرفة حتى يبقى فريقك على العلامة التجارية؛ وتأمينه بأذونات على مستوى المؤسسة

قيود جاسبر

وجدنا أنه يواجه صعوبة في التعامل مع المطالبات المعقدة، ويمكن أن تحتوي المخرجات على أخطاء وتناقضات كبيرة

أبلغ المستخدمون عن شعورهم بالإحباط أثناء محاولتهم الاتصال بدعم Jasper، حيث أن الرد الأولي يأتي من روبوت، ولا يتم الرد على الرسائل المتبقية لإلغاء الاشتراك أو استرداد الأموال على الفور

أسعار جاسبر

المؤسس: 49 دولارًا شهريًا لكل مقعد

49 دولارًا شهريًا لكل مقعد المحترف: 69 دولارًا شهريًا لكل مقعد

69 دولارًا شهريًا لكل مقعد الشركة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات جاسبر

G2: 4.7/5 (1,200+ تقييم)

4.7/5 (1,200+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (1,800+ تقييم)

4. Synthesia.io (الأفضل لإنشاء مقاطع فيديو بجودة احترافية مع صور رمزية للذكاء الاصطناعي)

عبر Synthesia Synthesia.io هي عبارة عن منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تمكّنك من إنشاء مقاطع فيديو بجودة احترافية على نطاق واسع دون أي معرفة بإنتاج الفيديو.

يمكنني ببساطة كتابة أو تحميل النص الخاص بي، واختيار الصورة الرمزية والصوت وألوان العلامة التجارية، وسيقوم Synthesia.io بإنشاء فيديو مصقول يبدو وكأن استوديو محترف قام بإنشائه.

نظرًا لاكتساب تسويق الفيديو شعبية كبيرة مؤخرًا، فإن منصة الفيديو التي تعمل بالذكاء الاصطناعي من Synthesia.io تبسط العملية وتوفر لك الوقت والمال.

اقرأ المزيد: أفضل 10 بدائل للذكاء الاصطناعي Synthesia AI لتجربتها

أفضل الميزات #### Synthesia

قم بإشراك المشاهدين مع أكثر من 160 صورة رمزية للذكاء الاصطناعي واجعل مقاطع الفيديو الخاصة بك أكثر شمولاً وتنوعًا

أنشئ مقاطع فيديو بأكثر من 130 لغة دون الحاجة إلى الاستعانة بمتحدثين أصليين أو ممثلين صوتيين؛ يمكنك حتى استنساخ صوتك

قم بتضمين مقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها في أداة التأليف، ونظام إدارة المحتوى، ونظام إدارة المحتوى، ونظام LXP، وغير ذلك؛ وشاركها مع فريقك لتلقي ملاحظات فورية

قيود #### قيود Synthesia

وجد العملاء أن دعم العملاء غير مفيد وغير مفيد نموذج التسعير باهظ، حيث يتقاضى 89 دولارًا مقابل 30 دقيقة فقط من الفيديو، وترتفع الأسعار إلى أكثر من 2000 دولار لخطة المؤسسة

تسعير Synthesia

مجاني: 0 دولار

0 دولار المبتدئ: 29 دولارًا شهريًا

29 دولارًا شهريًا المؤسس: 89 دولارًا شهريًا

89 دولارًا شهريًا المؤسسة: تسعير مخصص

التقييمات والمراجعات: #### التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 1500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

5. ChatGPT (الأفضل لمعالجة اللغة الطبيعية متعددة الاستخدامات والمحادثة)

عبر ChatGPT من المحتمل أن تكون ChatGPT واحدة من أكثر أدوات التواصل بالذكاء الاصطناعي التي يتم الحديث عنها. تم تطويره من قبل OpenAI، وهو وكيل محادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي قادر على توليد نص شبيه بالإنسان بناءً على المطالبات التي يتلقاها.

أكثر ما لفت انتباهي في ChatGPT هو قدرته على المساعدة في مهام مختلفة، بدءاً من الإجابة عن الأسئلة وتقديم شروحات للمفاهيم إلى إنشاء محتوى إبداعي، مثل نسخة الصفحة المقصودة ورسائل الشركات ورسائل البريد الإلكتروني للعملاء.

وهذا يمكن أن يقلل بشكل كبير من الوقت والطاقة التي كنت ستقضيها في البحث وكتابة النصوص. تقدم النسخة المدفوعة من ChatGPT أيضاً أدوات تكميلية مثل DALL-E وSora AI لإنشاء الصور وإنتاج مقاطع الفيديو، على التوالي.

أفضل ميزات ChatGPT

العصف الذهني للأفكار، وكتابة الشعر، وصياغة القصص، أو تطوير نصوص فيديو للتواصل الفعال والمخصص

إضفاء طابع شخصي على التفاعلات حيث تتكيف الأداة مع تفضيلاتك، وتوفر ردوداً تتناسب مع أسلوبك وسياقك

لعب الأدوار في مواقف مثل خدمة العملاء، أو مقابلات العمل، أو المفاوضات، والاستعداد للأحداث الواقعية مع الممارسة والتغذية الراجعة في بيئة آمنة

قيود ChatGPT

في بعض الأحيان، تواجه ChatGPT صعوبة في البقاء على المسار الصحيح عند الإجابة على الأسئلة، مما يؤدي إلى إجابات لا تفي بتوقعات المستخدم بالكامل

قد تضيع أحياناً الفروق الدقيقة في المشاعر الإنسانية والتفاصيل الدقيقة للتجربة الشخصية أو يُساء فهمها

تسعير ChatGPT

مجاناً

بالإضافة: 20 دولاراً شهرياً

20 دولاراً شهرياً الفريق: 30 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

30 دولاراً شهرياً لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

ChatGPT التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 40 تقييم)

6. Grammarly (الأفضل لتحسين جودة الكتابة مع اقتراحات القواعد والأسلوب)

عبر جرامارلي Grammarly هو مساعد للكتابة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد على تحسين الكتابة من خلال تقديم اقتراحات بشأن القواعد النحوية والإملائية وعلامات الترقيم والأسلوب والنبرة - يمكن قبولها أو رفضها بنقرة واحدة.

عندما استخدمته، وجدت أن Grammarly يقترح كلمات وعبارات بديلة لتعزيز استخدام المفردات وتجنب التكرار، مما يجعل كتابتي أكثر تنوعاً وتشويقاً.

في الإصدار المتميز، ستحصل على ميزات أكثر تقدمًا مثل اكتشاف الانتحال والتحقق من أسلوب الكتابة الخاص بالنوع الأدبي.

أفضل ميزات Grammarly

إنشاء محتوى خالٍ من الأخطاء مع التدقيق الإملائي والنحوي الفوري

تطبيق إرشادات مشتركة لمساعدة الفرق على أن تبدو متناسقة من خلال تشجيع اللغة والنغمات الفريدة لعلامتك التجارية (خطة العمل مطلوبة)

اكتب بصوتك باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي مع خيارات الملف الشخصي القابلة للتخصيص من حيث النبرة والشكليات والملاءمة المهنية

أنشئ نصاً بسرعة باستخدام مطالبات الذكاء الاصطناعي المُنشأة مسبقاً

القيود النحوية

لا تلتقط اقتراحاته في كثير من الأحيان جوهر الأسلوب أو المعنى عند كتابة النصوص أو استخدام المراجع العامية

تميل إلى إدراج كلمات أو بدائل موصى بها بين الكلمات المعترف بها، الأمر الذي قد يكون محبطًا

تسعير Grammarly

مجاني: 0 دولار شهرياً

0 دولار شهرياً القسط: 29.85 دولارًا شهريًا

29.85 دولارًا شهريًا الشركات: 25 دولارًا شهريًا لكل عضو

تقييمات ومراجعات Grammarly Grammarly

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8,500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 7,000 تقييم)

7. TryEllie (الأفضل لأتمتة الردود على البريد الإلكتروني باستخدام الردود التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي)

عبر جرب إيلي TryEllie، والمعروف أيضًا باسم Ellie، هو مساعد بريد إلكتروني مدعوم بالذكاء الاصطناعي يستفيد من تقنية GPT-4 لإنشاء ردود ذكية وذات صلة بالسياق في البريد الإلكتروني، ويحاكي أسلوب كتابة المستخدم. هذه أداة جيدة للتعلم كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في البريد الإلكتروني .

على الرغم من أنه لا يكتب رسائل البريد الإلكتروني الباردة، إلا أنه يمكن أن يكون مفيدًا في أتمتة مهام البريد الإلكتروني المتكررة، مثل إدارة استفسارات دعم العملاء، وجدولة الاجتماعات، ومتابعة المحادثات الجارية.

يتكامل إيلي مع Gmail وFastmail من خلال إضافات كروم وفايرفوكس. لا شك أنها أداة بسيطة، ولكنها تعطي الأولوية لخصوصية المستخدم ولا تخزن بيانات المستخدم أو تشاركها.

أفضل ميزات TryEllie

صياغة ردود البريد الإلكتروني تلقائيًا بناءً على سياق المحادثة وأنماط بريدك الإلكتروني السابقة

تعيين أدوار محددة للأداة (مثل مدير مشروع أو ممثل خدمة عملاء أو منسق موارد بشرية) لكي تتكيف مع سيناريوهات البريد الإلكتروني المختلفة

كتابة الردود بلغات متعددة وتلبية احتياجات المستخدمين المتنوعة

قيود TryEllie

لا يدعم خدمات البريد الإلكتروني بخلاف Gmail وFastmail

يتم تحديد عدد الردود التي يمكن لإيلي إنشاؤها يوميًا بناءً على خطة الاشتراك، وهو ما قد يكون مقيدًا للمستخدمين الذين لديهم عدد كبير من زيارات البريد الإلكتروني

تسعير TryEllie

الأساسي: $0

$0 العادية: 19 دولارًا شهريًا

19 دولارًا شهريًا الشركات: 39 دولارًا شهريًا لكل مقعد

39 دولارًا شهريًا لكل مقعد احترافي: 79 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مقعد

تقييمات ومراجعات TryEllie

G2: ليست تقييمات كافية

ليست تقييمات كافية Capterra: تقييمات غير كافية

8. Yatter AI (الأفضل لتعزيز التواصل عبر واتساب وتيليجرام بالذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي)

عبر ياتر Yatter AI هو روبوت محادثة مبتكر يعزز التواصل والإنتاجية على واتساب وتيليجرام. وهو يستخدم البث الجزئي لإيصال الرسائل في أجزاء في الوقت الحقيقي مثل الفقرات. وهذا يعني أنه يمكنني رؤية أجزاء من النص عند إنشائها بدلاً من انتظار تسليم الرسالة بأكملها دفعة واحدة.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك تطبيق Yatter AI إنشاء قوالب لمهامك المتكررة، مما يوفر الكثير من الوقت على المدى الطويل.

يدعم المساعد لغات متعددة، مما يجعله متاحاً وشاملاً للمستخدمين في جميع أنحاء العالم. يمكنك أيضًا التفكير في Yatter AI إذا كنت تبحث عن بدائل بامبل .

ياتر الذكاء الاصطناعي أفضل الميزات

دع Yatter يقوم بتحويل الملاحظات الصوتية إلى نص، مما يوفر إجابات سريعة ودقيقة على استفساراتك المنطوقة

استخرج المعلومات من ملفات PDF باستخدام قارئ PDF الخاص به

استفد من إمكانيات ChatGPT-4o وGoogle Gemini وGroq Llama 3 للحصول على ردود أسرع وتفاعلات أكثر ذكاءً

ابقَ على اطلاع على تغيرات الطقس مع تقارير الطقس في الوقت الفعلي، بما في ذلك الغطاء السحابي والرطوبة والرؤية ومؤشر الأشعة فوق البنفسجية

قيود ياتر للذكاء الاصطناعي

أبلغ المستخدمون عن حصولهم على ردود متأخرة من فريق دعم العملاء حتى على أبسط الاستفسارات

لا تتوفر ميزات التخصيص وفهم السياق إلا في الباقة المدفوعة فقط

تسعير ياتر للذكاء الاصطناعي

ياتر الأساسي: تسعير مخصص

تسعير مخصص ياتر بلس: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Yatter AI

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

9. نوتا (الأفضل لإنشاء ملخصات الاجتماعات وعناصر العمل من الصوت)

عبر Notta.ai Notta هي خدمة نسخ مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقوم بتحويل الكلام المسجل إلى نص بدقة مذهلة. فهي تسهّل مراجعة المعلومات من الاجتماعات والمحاضرات والمقابلات وتحريرها ومشاركتها.

وسواء كنت أتابع ندوة مسجّلة على الويب أو كنت بحاجة إلى تفريغ نص لاجتماع فريق عمل، فقد قدمت لي نصاً عالي الجودة بسرعة وموثوقية. استغرق تفريغ تسجيل مدته ساعة في المتوسط 5 دقائق.

ومن الميزات البارزة في تطبيق Notta دعمه للهجات ولغات متعددة، مثل اليابانية والإنجليزية والصينية والفيتنامية، مما يجعله أداة ممتازة للعمل مع فرق العمل العالمية وإدارة المشاريع متعددة اللغات.

أفضل ميزات Notta

دع Notta ينضم إلى الاجتماعات المجدولة تلقائيًا، مع تجنب الحاجة إلى البحث عن الروابط أو الانضمام يدويًا

إنشاء ملخصات دقيقة للاجتماعات بنقرات قليلة، واكتساب رؤى قيمة واتخاذ قرارات سريعة

تصدير النسخ بتنسيقات TXT أو PDF أو DOCX أو SRT ومشاركتها عبر البريد الإلكتروني أو الروابط أو تطبيقات مثل Salesforce وNotion وZapier

قيود نوتا

لا يلتقط مُكوِّن تدوين الملاحظات دائمًا التفاصيل بنفس العمق الذي تلتقطه بعض المكوّنات المنافسةتطبيقات التواصل الجماعييتطلب تدوين ملاحظات تكميلية لضمان عدم تفويت أي شيء

على الرغم من أنه يمكن للمستخدمين تجميع التسجيلات في فئات، إلا أنهم لا يستطيعون إدارة ما هو مدرج في مجلدات فرعية أو تنظيمها بشكل أكبر داخل الفئات، مما يتطلب جهداً إضافياً عند العمل مع مكتبة صوتية كبيرة

تسعير #### نوتا

مجاني: 0 دولار

0 دولار المحترف: 14.99 دولارًا شهريًا

14.99 دولارًا شهريًا الشركات: 27.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا

27.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

نوتا التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

10. دريفت (الأفضل لروبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي)

عبر الانجراف آخر أدوات التواصل بالذكاء الاصطناعي لدينا هو Drift. يساعد روبوت الدردشة الآلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Drift فرق المبيعات والتسويق على توليد عملاء محتملين وإشراك زوار الموقع الإلكتروني وتقديم تجربة مخصصة للعملاء. يمكن لروبوت الدردشة الآلي التعامل مع التسويق وكذلك استفسارات دعم العملاء، ويمكن تدريبه على بياناتك للتعرف على الزوار المتكررين.

ويمكنه تقديم دعم مخصص للعملاء، والرد على استفسارات المبيعات، وتقديم رسائل مستهدفة. يقدم روبوت الدردشة الآلي لزوار موقعك الإلكتروني إجابات في الوقت الفعلي ويساعد في توجيههم إلى الوكيل البشري المختص عند الضرورة.

أفضل ميزات دريفت

تفاعل مع العملاء من خلال الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي والرد على الأسئلة المتداولة

توسيع نطاق دعم العملاء من خلال دعم مخصص قائم على الدردشة دون الضغط على فريق الدعم

إنشاء عملاء محتملين وحجز اجتماعات لفرق المبيعات من خلال تفاعلات مخصصة

تحسين التخصيص بمرور الوقت، حيث يتعلم الذكاء الاصطناعي من كل تفاعل مع العميل

قيود الانجراف

يمكن أن تكون التكلفة رادعاً للعديد من المؤسسات

الخبرة التقنية مطلوبة لتهيئة روبوت الدردشة الآلية ودمجه أيضاً مع أدواتك الأخرى

تسعير دريفت

القسط: بدءاً من 2,500 دولار شهرياً، يتم دفعها سنوياً

بدءاً من 2,500 دولار شهرياً، يتم دفعها سنوياً الخطط المتقدمة وخطط المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات دريفت

G2: 4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 190 تقييم)

حوّل مهاراتك وأنظمتك في التواصل باستخدام أدوات التواصل بالذكاء الاصطناعي

لقد أدى ظهور الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي إلى تغيير كيفية تخطيط الاتصالات الخارجية والداخلية وتنفيذها. يمكن للمؤسسات تكوين اتصالات بشكل أسرع ومع عدد أكبر من الأشخاص أكثر من أي وقت مضى، مما يساعدها على تحقيق أهداف العمل بشكل أسرع.

عند الاختيار من بين قائمة أدوات التواصل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ضع في اعتبارك ما يقدمه كل خيار وكيف يمكن أن يتكامل بشكل أفضل مع مجموعة التقنيات والعمليات الخاصة بك.

وإذا كنت مقتنعًا بأنك تريد شيئًا متعدد الاستخدامات وسهل الاستخدام، فتوجه إلى ClickUp. حافظ على تفاعل عملائك وعملائك وأصحاب المصلحة لديك مع الميزات المناسبة في متناول يدك.

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