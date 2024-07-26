الشات بوت مقابل الذكاء الاصطناعي التخاطبي: ما الفرق؟

هل أنت مستخدم للهواتف الذكية؟ إذاً فأنت تعلم أن ضبط منبه بسيط بالطريقة التقليدية يتطلب 4-6 خطوات، وتستغرق حوالي 20-30 ثانية.

اليوم، لم يعد ذلك ضروريًا. بفضل الانتشار الواسع للذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية، يمكنك فقط أن تقول "Hey Siri" أو "Ok Google" وتلفظ تعليماتك، وسيتم ضبط المنبه في ثانيتين!

من روبوتات الدردشة الأساسية القائمة على القواعد إلى الذكاء الاصطناعي المتطور في المحادثة، قطعت التكنولوجيا شوطًا طويلاً. في هذا المنشور على المدونة، نرسم خريطة تلك الرحلة. نستكشف روبوتات الدردشة مقابل الذكاء الاصطناعي في المحادثة، ثم نرى كيف تغيران تجربة العملاء كما نعرفها.

لنبدأ!

تعريف روبوتات الدردشة والذكاء الاصطناعي التخاطبي

الشات بوت هو برنامج يمكنه إجراء محادثة مع المستخدم بلغة طبيعية من خلال تطبيقات المراسلة أو مواقع الويب أو تطبيقات الهاتف المحمول أو الهاتف.

الذكاء الاصطناعي التخاطبي يشير إلى التقنيات التي تمكّن الآلات من فهم اللغة البشرية ومعالجتها والاستجابة لها بشكل طبيعي وجذاب.

على سبيل المثال، يمكن لروبوت الدردشة الخاص بخدمة العملاء على موقع التجارة الإلكترونية مساعدة المستخدمين في العثور على إجابات حول المنتجات وتقديم الطلبات ومعالجة عمليات الإرجاع والاسترداد. وقد تم تمكين قدرته على التحدث مع العملاء من خلال قواعد محددة مسبقًا وخوارزميات التعلم الآلي، والتي تُعرف مجتمعة باسم الذكاء الاصطناعي التخاطبي.

فيما يلي بعض التقنيات التي تشكل أساس حلول الذكاء الاصطناعي التخاطبي.

الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي هو مصطلح شامل للأجهزة التي يمكنها تنفيذ المهام بطرق نعتبرها "ذكية". وهو مزيج من التقنيات التي تحاكي التفكير البشري لحل المشكلات.

الذكاء الاصطناعي هو الأساس لإنشاء أنظمة تتعلم من البيانات وتتعرف على الأنماط وتتخذ القرارات. على سبيل المثال، قدرة YouTube على فهم تفضيلاتك وتقديم مقاطع فيديو ذات صلة هي نتيجة لتقنية الذكاء الاصطناعي.

مكافأة: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في مهام الحياة اليومية

التعلم الآلي (ML)

التعلم الآلي هو جزء من الذكاء الاصطناعي يبنى أنظمة ذاتية التعلم مصممة للتعلم من البيانات وتحسين الأداء بمرور الوقت دون الحاجة إلى برمجة صريحة.

في روبوت الدردشة، تساعد هذه التقنية في اكتساب المعرفة عن العميل من خلال المحادثات المستمرة (وغيرها من البيانات السلوكية) للتكيف وفقًا لذلك.

معالجة اللغة الطبيعية (NLP)

NLP هو مجال ضمن الذكاء الاصطناعي يركز على التفاعل بين أجهزة الكمبيوتر والبشر من خلال اللغة الطبيعية. ببساطة، باستخدام NLP، يمكن للمستخدمين التفاعل مع الكمبيوتر باللغة الإنجليزية، على سبيل المثال، بدلاً من C++ أو Java أو Python.

تعد NLPs أساس روبوتات الدردشة. فهي تمكّن الروبوتات من فهم اللغة البشرية والاستجابة بشكل مناسب.

المساعدون الافتراضيون

المساعدون الافتراضيون، مثل روبوتات الدردشة، هم تطبيق لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التخاطبي. هم برامج يمكنها أداء مهام بناءً على أوامر المستخدم أو الإجابة على أسئلته. Siri من Apple وGoogle Assistant وAmazon Alexa هي أمثلة شهيرة للمساعدين الافتراضيين.

بفضل دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي، أصبح لدينا الآن مساعدون افتراضيون يعتمدون على النص والصوت والصور عبر مختلف المنصات. ويعد روبوت Meta AI المدمج في WhatsApp مثالًا رائعًا على ذلك.

تطور روبوتات الدردشة إلى الذكاء الاصطناعي التخاطبي

على الرغم من أن انتشار الهواتف الذكية والإنترنت أعطى دفعة قوية لتطبيقات الدردشة الآلية والذكاء الاصطناعي التخاطبي، إلا أن هذه الظاهرة ليست جديدة.

محادثة مع إليزا (المصدر: Wikimedia Commons )

أول روبوتات الدردشة

في منتصف الستينيات، ابتكر باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا برنامجًا للمحادثة اسمه ELIZA. كان البرنامج يستخدم مطابقة الأنماط والردود المكتوبة مسبقًا. لذلك، كانت المحادثات مع ELIZA بدائية ولم تتضمن أي شيء من الذكاء الاصطناعي.

روبوتات الدردشة القائمة على القواعد والذكاء الاصطناعي المبكر

مع ظهور الإنترنت، ظهرت أنظمة قائمة على القواعد مع واجهات محادثة قادرة على إجراء محادثات بسيطة بناءً على معرفة مبرمجة مسبقًا. أدى ذلك إلى ظهور أساليب أكثر تطورًا تستخدم نماذج إحصائية وخوارزميات لتحسين دقة الاستجابة وملاءمتها.

هذه واحدة من أكثر الأوقات إثارة بالنسبة للذكاء الاصطناعي التخاطبي، الذي ألهم التطورات التي نستخدمها اليوم.

التعلم العميق

التعلم العميق هو جزء من التعلم الآلي يستخدم شبكات عصبية متعددة الطبقات (شبكات عميقة) لنمذجة الأنماط المعقدة في البيانات. وهو يمكّن النظام من فهم اللغة البشرية وتوليدها بدقة عالية.

يتم تدريب نماذج التعلم العميق على مجموعات كبيرة من البيانات للتعرف على الأنماط ووضع التوقعات. على سبيل المثال، تستخدم مساعدات الذكاء الاصطناعي مثل IBM Watson التعلم العميق لتحليل البيانات الطبية وتقديم تشخيصات أولية، مما يساعد الأطباء في اتخاذ القرارات.

الوعي بالسياق

عندما تبحث في Google عن كلمة "Python"، كيف يعرض Google لك تفاصيل عن لغة البرمجة وليس عن الثعبان (أو العكس)؟

الجواب هو الوعي بالسياق.

الوعي بالسياق هو قدرة النظام على فهم وتذكر سياق المحادثة عبر تفاعلات متعددة. تتعقب الأنظمة الواعية بالسياق سجل التفاعلات وبيانات المستخدم ذات الصلة لتقديم استجابات مخصصة.

استنادًا إلى عمليات البحث السابقة الخاصة بك وبناءً على فهم اللغة الطبيعية، يقوم نموذج التعلم العميق من Google، BERT، بتخمين ما قد تبحث عنه وتحسين نتائج البحث وردود المحادثة.

هذه هي نفس التقنية التي تفهمك عندما تقول "شغّل أغنيتي المفضلة" أو "اضبط المنبه على الساعة 8" (على الرغم من أنك لم تحدد صباحًا أو مساءً).

الذكاء الاصطناعي التوليدي (و ChatGPT)

ChatGPT هو حل ذكاء اصطناعي توليدي طورته OpenAI. مثل جميع GenAI، هو نموذج لغوي يستخدم التعلم العميق والوعي بالسياق لتوليد نصوص شبيهة باللغة البشرية بناءً على مدخلات المستخدم. يمكنه إجراء محادثات مطولة وتوليد محتوى إبداعي والإجابة على أسئلة معقدة.

في الأساس، يتنبأ GenAI بالكلمة التالية في الجملة بناءً على السياق المقدم من الكلمات السابقة. بهذه الطريقة، يمكن لـ ChatGPT صياغة المقالات وتلخيص المحتوى وتوليد الأفكار وما إلى ذلك.

مكافأة: حسّن تفاعلاتك مع GenAI باستخدام بعض قوالب المطالبات الصوتية للذكاء الاصطناعي.

تتمتع جميع هذه التقنيات بمجموعة واسعة من حالات الاستخدام. من الإنتاجية الشخصية إلى السيارات ذاتية القيادة، يقتحم الذكاء الاصطناعي التخاطبي مختلف الصناعات. ومع ذلك، فإن تأثيره الأكثر أهمية هو في تجربة العملاء. دعونا نستكشف ذلك.

الذكاء الاصطناعي التخاطبي وروبوتات الدردشة: دورهما في خدمة العملاء

تقليديًا، يميل فريق التسويق وخدمة العملاء إلى أن يكونوا خبراء في التكنولوجيا. فهم منفتحون على التكنولوجيا الجديدة ولديهم القدرة على تبنيها بسرعة. يعرف الفريق كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد العملاء المحتملين منذ فترة. وينطبق هذا أيضًا على الذكاء الاصطناعي التخاطبي وروبوتات الدردشة. دعونا نلقي نظرة على كيفية ذلك.

استفسارات العملاء وإدارة التذاكر

تستخدم الشركات أدوات الذكاء الاصطناعي لخدمة العملاء على مواقع الويب والتطبيقات ومنصات التجارة الإلكترونية كنقطة اتصال أولى لعدد من استفسارات العملاء. وهي تعمل كبديل للاتصال الداخلي، وهي أكثر ملاءمة لعملاء جيل الألفية وجيل Z، الذين يفضلون حل المشكلات بأنفسهم بدلاً من التحدث إلى شخص ما.

ونتيجة لذلك، يمكن للشركات:

تقديم إجابات فورية

كن متاحًا على مدار الساعة

تقليل أوقات انتظار العملاء

توسيع نطاق عمليات خدمة العملاء بسرعة وبتكلفة فعالة

(روبوت الدردشة الخاص بـ H&M المدمج في موقع خدمة العملاء. المصدر: H&M )

على سبيل المثال، تستخدم H&M روبوتًا محادثة لمساعدة العملاء في تتبع الطلبات والبحث عن المنتجات وإرجاعها، مما يوفر تجربة تسوق سلسة.

مكافأة: المزيد من النصائح والاستراتيجيات حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في خدمة العملاء.

تجربة العملاء

عندما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء (CX)، نفكر في الروبوتات التي تتحدث إلى المستخدمين باعتبارها النهج الوحيد. لكن الأمر ليس كذلك. كما أظهرت Deep Brew من Starbucks، فإن الذكاء الاصطناعي التخاطبي يجعل حياة موظفي الدعم أسهل، مما يؤدي بدوره إلى تحسين تجربة العملاء. يمكنه أتمتة إدارة المخزون وسلسلة التوريد وتجديد المخزون وما إلى ذلك، مما يوفر الوقت لموظفي الدعم للتركيز على بناء علاقات إنسانية أعمق مع العملاء.

يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي المديرين في توقع احتياجات التوظيف ووضع الجداول الزمنية. يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في توقع صيانة المعدات قبل أن يتعطل الفرن أو الخلاط. نوع الأتمتة الذي يتصوره جونسون ومارتن-فليكنجر سيكون غير مرئي للعملاء، باستثناء أنهم قد يلاحظون أن شركاء ستاربكس لديهم المزيد من الوقت لقضاءه معهم.

يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي المديرين في توقع احتياجات التوظيف ووضع الجداول الزمنية. يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في توقع صيانة المعدات قبل تعطل الفرن أو الخلاط بوقت كافٍ.

نوع الأتمتة الذي يتصوره جونسون ومارتن-فليكنجر سيكون غير مرئي للعملاء، باستثناء أنهم قد يلاحظون أن شركاء ستاربكس لديهم المزيد من الوقت لقضاءه معهم.

كفاءة سير العمل

كل شركة لديها مئات العمليات التي تتعامل مع العملاء. مع أتمتة سير العمل بالذكاء الاصطناعي، يمكنك جعل هذه العمليات أكثر كفاءة وفعالية.

في أنظمة CRM، يعمل الذكاء الاصطناعي على تبسيط المهام الروتينية مثل إدخال البيانات وجدولة المكالمات وما إلى ذلك. في مجال الاتصالات، يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في مكان العمل في إرسال رسائل بريد إلكتروني تلقائية للمتابعة تحتوي على الرسالة الصحيحة. على سبيل المثال، بعد اجتماع اكتشاف، يمكن لأداة ذكاء اصطناعي جيدة تلخيص المناقشة وإنشاء عناصر عمل تلقائيًا.

في إدارة مشاريع التسويق، يمكن للذكاء الاصطناعي أتمتة المهام اليدوية والمتكررة. على سبيل المثال، تتيح ClickUp Automations لمديري مشاريع التسويق القيام بما يلي تلقائيًا:

إنشاء مهام استنادًا إلى قوالب

تحديث الحالة أو إضافة علامات بناءً على سلوك العملاء

انقل المهام إلى أسفل سير العمل بناءً على مدخلات المستخدم

إرسال تذكيرات بناءً على المواعيد النهائية القادمة

عند استخدام ClickUp، ما عليك سوى إضافة عناصر إجراءات لكل نقطة تشغيل، وترك الذكاء الاصطناعي يقوم بالعمل نيابة عنك. أنشئ سير العمل المخصص لك أو استخدم أكثر من 100 نموذج موجود لأتمتة عملك.

حسّن كفاءة تفاعل العملاء مع ClickUp Automations

اتخاذ القرارات بناءً على البيانات

تعد تقنية الذكاء الاصطناعي التخاطبي طريقة رائعة للحصول على رؤى سياقية في الوقت المناسب حول تفاعلات عملائك. بالنسبة للمبتدئين، تعد ميزة مثل ClickUp Dashboard طريقة رائعة لتخصيص وتوحيد الرؤية من أجل الكشف المبكر عن المشكلات ومعالجتها.

احصل على تقارير فورية باستخدام لوحة معلومات ClickUp

بقليل من التفكير والتجربة، يمكنك فعل الكثير باستخدام الذكاء الاصطناعي التخاطبي. على سبيل المثال، إليك بعض الأسئلة التي يمكنك طرحها:

كم عدد العملاء الذين تخلوا عن سلال التسوق الخاصة بهم في آخر 3 أيام؟

من بينهم، كم عدد الذين استخدموا رمز القسيمة؟

من بينهم، كم عدد الذين زاروا موقع التجارة الإلكترونية أو التطبيق منذ أول مرة تركوه؟

من بينهم، من هم العملاء الذين قاموا بأكثر من 20 عملية شراء؟

وما هي درجات رضا العملاء؟

سيمنحك ذلك قائمة محددة للغاية من الجمهور الذي يمكنك تخصيص التواصل معه بشكل فائق.

توفر أدوات الذكاء الاصطناعي رؤى قابلة للتنفيذ تساعد الشركات على اتخاذ قرارات مستنيرة ليس فقط بشأن خدمة العملاء، ولكن أيضًا بشأن التسويق والمنتجات والمبيعات وغير ذلك.

إدارة علاقات العملاء

أخيرًا وليس آخرًا، يمكن أن يكون لروبوت الدردشة الذكي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي تأثير كبير على إدارة علاقات العملاء. يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بإدارة علاقات العملاء (CRM) أداء عدد من المهام التي كانت حتى الآن تتم يدويًا وتستغرق وقتًا طويلاً.

أتمتة العمليات: يمكن للذكاء الاصطناعي التعامل مع استفسارات العملاء ومعالجة الطلبات وحجز المواعيد وما إلى ذلك. يمكنه تلقائيًا الاهتمام بكل شيء في الخلفية، مما يوفر مساحة لموظفي المبيعات/خدمة العملاء لإجراء محادثات مفيدة.

التخصيص: يمكن للذكاء الاصطناعي التخصيص على نطاق واسع. فكر في كيفية تقديم Netflix وYouTube توصيات مخصصة لملايين المستخدمين. يمكن لأداة الذكاء الاصطناعي الجيدة في المحادثة إضافة إمكانات مماثلة إلى روبوتات الدردشة الخاصة بك. يمكنها إجراء محادثات عميقة وتقديم ردود/توصيات مخصصة.

كفاءة الفريق: يمكن أن تكون أداة الذكاء الاصطناعي القوة الفائقة في مجموعة أدوات التسويق الخاصة بك. مع ClickUp Brain، يمكن لأعضاء فريقك الحصول على إجابات فورية للاستفسارات، وتحديثات حالة المهام، وتذكير بالمواعيد النهائية، وتلخيص الملاحظات والمزيد!

احصل على إجابات لجميع أسئلتك مع ClickUp Brain

كل هذه التطبيقات وحالات الاستخدام هي مجرد بداية لمرحلة قوية في التاريخ الحديث. يتمتع الذكاء الاصطناعي التخاطبي بالقدرة على تغيير الطريقة التي نقوم بها بشكل كبير نحو الأفضل في جميع المجالات وحالات الاستخدام. دعونا نرى كيف سيبدو ذلك.

مستقبل روبوتات الدردشة مقابل الذكاء الاصطناعي التخاطبي

الروبوتات المحادثة والذكاء الاصطناعي التخاطبي هنا ليبقيا. في المستقبل، سيكونان متشابكين بشكل معقد في نسيج حياتنا لدرجة أننا قد لا نلاحظ حتى أنهما ذكاء اصطناعي تخاطبي. قد تكون بعض هذه التأثيرات جذرية، وبعضها الآخر أكثر هدوءًا. دعونا نلقي نظرة.

التخصص

التخصص في الذكاء الاصطناعي قيد التنفيذ بالفعل. نظرًا لتنوع وحجم وسرعة البيانات المتاحة اليوم، لم يعد من الممكن لنماذج التعلم الآلي "معرفة كل شيء". لذلك، ستصبح روبوتات الدردشة أكثر تخصصًا، مع التركيز على صناعات ومهام محددة.

على سبيل المثال، سيتم دمج روبوتات الدردشة المتخصصة في الرعاية الصحية في رعاية المرضى. وستلعب أنظمة توصيات الاستثمار دور المستشار.

ذكاء عاطفي أفضل

كانت الروبوتات الأولى تتحدث مثل الروبوتات. اليوم، أصبحت المحادثات أكثر دقة من ذلك. على سبيل المثال، تشتهر Siri من Apple بكونها محاورة مسلية. كما أنها مساعد افتراضي جاد. على سبيل المثال، يمكنها التعرف على الإشارات إلى إيذاء النفس أو الانتحار وتقديم رقم خط المساعدة.

ستتمتع الجيل القادم من روبوتات الدردشة الذكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بذكاء عاطفي محسّن، مما يتيح لها فهم الحالات العاطفية للمستخدمين والاستجابة لها بشكل أفضل. وقد يشمل ذلك التعرف على نبرة الصوت والمشاعر والسياق لتقديم استجابات أكثر تعاطفًا وملاءمة.

الكفاءة متعددة اللغات والثقافات

اليوم، معظم الذكاء الاصطناعي التخاطبي باللغة الإنجليزية. هناك بعض التطبيقات الناشئة بلغات أخرى، مثل الكورية واليابانية والفرنسية. في المستقبل، سيكون هناك أنظمة ذكاء اصطناعي تخاطبي في جميع اللغات التي يتحدثها الناس تقريبًا.

سوف يفهمون الفروق الثقافية الدقيقة ويكونون قادرين على التبديل بين اللغات بسلاسة، مما يعزز سهولة الاستخدام لمستخدمين متنوعين.

عندما تنضج هذه التكنولوجيا، يمكن أن تصبح روبوتات الدردشة مدرسين شخصيين للطلاب والمتعلمين. يمكنها تخصيص خطط الدروس وأساليبها لتلبية احتياجات المتعلمين وقدراتهم وسرعتهم وأساليبهم على أفضل وجه. يمكن أن يؤدي ذلك أيضًا إلى توسيع نطاق الوصول إلى التعليم في جميع أنحاء العالم.

تجارب متعددة الحواس

حاليًا، معظم تفاعلاتنا مع الذكاء الاصطناعي التخاطبي تعتمد على النص. حتى مع وجود أدوات مثل ChatGPT، يُتوقع من المستخدمين الكتابة. المستقبل سيغير ذلك.

سيتمكن المستخدمون من الاستمتاع بتجارب متعددة الحواس. ستتمكن من مشاركة الصور أو مقاطع الفيديو أو إدخال البيانات وتلقي المخرجات بالشكل الذي تفضله. قد تتمكن أيضًا من التفاعل بالإيماءات، مما يجعلها أكثر سهولة لمن يستخدمون لغة الإشارة.

كما ترى، يبدو المستقبل مشرقًا. وكذلك الحاضر. تقنيات الذكاء الاصطناعي التخاطبي وروبوتات الدردشة اليوم متطورة بما يكفي لجعل حياتك أبسط وأسهل من أي وقت مضى. لا تنتظر طويلاً.

ابدأ رحلتك مع الذكاء الاصطناعي التخاطبي مع ClickUp

كم عدد المنبهات التي تضبطها كل صباح لإيقاظك؟ من المرجح أن يعرف مساعدك الافتراضي الإجابة الصحيحة على هذا السؤال أكثر منك.

في الحياة العصرية، يلعب الذكاء الاصطناعي التخاطبي دورًا بالفعل. خاصة مع نمو GenAI، أصبحت كل أداة تحتوي على شكل من أشكال ميزات الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، فإن أفضل الذكاء الاصطناعي هو الذي يتم استخدامه بشكل جيد. في حين أن الذكاء الاصطناعي يمكنه رسم أحادي القرن وإنشاء كتب إلكترونية على حد سواء، فإن الاستخدام الناجح للذكاء الاصطناعي التخاطبي يعتمد على ما تحتاجه لعملك.

قبل أن تحصل على أداة دردشة آلية أو تفكر في كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في موقع ويب، فكر في ما تريد تحقيقه. هل ترغب في زيادة توليد العملاء المحتملين أو حل طلبات العملاء بكفاءة أو إعداد تقارير في الوقت الفعلي؟ ابدأ صغيرًا ثم طور.

تم تصميم أدوات الذكاء الاصطناعي من ClickUp لمساعدتك على تحقيق ذلك بالضبط. الجميل في الأمر هو أنه يمكنك استخدامها كروبوت دردشة للحصول على معلومات حول مشاريعك وكذكاء اصطناعي محادثة لتبادل الأفكار. يمكنك أيضًا تلخيص الملاحظات والحصول على إجابات فورية وأتمتة المهام اليدوية والمزيد.

ماذا تنتظر؟ جرب ClickUp اليوم!