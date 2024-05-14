أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي لخدمة العملاء للارتقاء بمستوى دعمك

تواجه فرق خدمة العملاء العديد من التحديات، بدءاً من العدد الهائل من الاستفسارات إلى التعامل مع العملاء المتطلبين ومواكبة التكنولوجيا، وكل ذلك مع محاولة الحفاظ على جودة الخدمة التي لا تشوبها شائبة.

وهنا يأتي دور أدوات الذكاء الاصطناعي ل خدمة العملاء انقضوا لإنقاذ الموقف. فهي مجهزة بميزات متقدمة تتيح لك زيادة رضا العملاء وتخفيف العبء على موظفيك.

في هذه المقالة، سنناقش في هذه المقالة الميزات المركزية لأفضل 10 أدوات لخدمة العملاء بالذكاء الاصطناعي. كما سنسلط الضوء على نقاط قوتها الرئيسية ونشير إلى بعض أوجه القصور فيها لمساعدتك في اختيار الأداة التي تتوافق مع أهدافك ومجال عملك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات الذكاء الاصطناعي لخدمة العملاء؟

ما الذي يميز أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي في خدمة العملاء عن غيرها؟ دعنا نتحقق من الخصائص التي يجب أن تراعيها:

خيارات الإبلاغ : يجب أن تقدم الأداة لوحات المعلومات لتحليل بيانات العملاء ومساعدتك في الحصول على نظرة ثاقبة على متوسط أوقات الاستجابة، وأداء فريقك، وتفاعلات العملاء، ومستوى رضاهم عن الخدمة

: يجب أن تقدم الأداة لوحات المعلومات لتحليل بيانات العملاء ومساعدتك في الحصول على نظرة ثاقبة على متوسط أوقات الاستجابة، وأداء فريقك، وتفاعلات العملاء، ومستوى رضاهم عن الخدمة النماذج : يجب أن يوفر قوالب معدة مسبقًا يمكنك تعديلها لتناسب تفاعلات وسيناريوهات خدمة العملاء المختلفة

: يجب أن يوفر قوالب معدة مسبقًا يمكنك تعديلها لتناسب تفاعلات وسيناريوهات خدمة العملاء المختلفة ميزات الأتمتة : يجب أن تتميز المنصة المناسبة بخيارات لتخصيص قواعد الأتمتة مع المشغلات والشروط التي تتوافق مع أهدافك

: يجب أن تتميز المنصة المناسبة بخيارات لتخصيص قواعد الأتمتة مع المشغلات والشروط التي تتوافق مع أهدافك عمليات التكامل : يجب أن يتصل مع منصات التعاون وإدارة المشاريع وإدارة علاقات العملاء والإنتاجية الشائعة لتحقيق أقصى قدر من الوظائف

: يجب أن يتصل مع منصات التعاون وإدارة المشاريع وإدارة علاقات العملاء والإنتاجية الشائعة لتحقيق أقصى قدر من الوظائف قابلية التوسع : يجب أن يتمتع بالقدرة على استيعاب متطلبات شركتك المتزايدة وقاعدة العملاء المتزايدة

: يجب أن يتمتع بالقدرة على استيعاب متطلبات شركتك المتزايدة وقاعدة العملاء المتزايدة أمان البيانات : يجب أن يحافظ التطبيق على أمان معلومات عملائك ويلتزم بأدق المعايير لمنع الانتهاكات

أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي لخدمة العملاء في عام 2024

لقد قمنا بتحليل العشرات من أدوات الذكاء الاصطناعي لخدمة العملاء، واخترنا لك 10 أدوات تقدم أكبر قدر من الوظائف مع التعلم الآلي. تحقق من اختياراتنا واعثر على الخيار الذي يلبي جميع المتطلبات ويساعدك على الارتقاء بخدمة العملاء إلى مستوى جديد تمامًا. 🔝

1. انقر فوق

استخدم ClickUp AI للكتابة بشكل أسرع وصقل نسختك وردودك على البريد الإلكتروني والمزيد

ClickUp هو أداة فعالة منصة إدارة المشاريع للمؤسسات والشركات الصغيرة، مع مئات الخيارات لـ تبسيط العمليات ودعم نمو شركتك. إنه مناسب لمجموعة كبيرة من الأقسام، بما في ذلك خدمة العملاء. خدمة عملاء ClickUp ميزات تساعدك على أن تصبح نجاح العميل بطل - قسّم مشاريعك إلى مهام ومهام فرعية، وأضف عدة مكلفين إلى إدخال واحد، واترك تعليقات لمناقشة التذاكر والمشكلات مع فريقك. ClickUp AI هو ما وضع هذه المنصة على قائمتنا. يساعدك هذا المساعد الكتابي المدعوم بالذكاء الاصطناعي على أتمتة المهام المتكررة وإنشاء ملاحظات العملاء والردود على البريد الإلكتروني وتقارير الحالة للحفاظ على جودة الخدمة وتفاعل العملاء من الدرجة الأولى.

وبدلاً من تنظيم عمليات خدمة العملاء من الصفر، استخدم أحد قوالبClickUp التي يزيد عددها عن 1000 قالب. نوصي باستخدام قالب هيكل تقسيم عمل دعم العملاء في ClickUp -يساعدك على تنظيم وتعيين التذاكر، وتحديد المواعيد النهائية، وتحليل مؤشرات الأداء الرئيسية، ومراقبة الأداء. يحتوي ClickUp أيضًا على قوالب تحتوي على مطالبات الذكاء الاصطناعي وتلك التي تركز على تمكين المبيعات ، إدارة علاقات العملاء، نجاح العميل رحلة العميل والمزيد.

وأخيرًا، فإن ميزة ClickUp من الدرجة الأولى خيارات إدارة علاقات العملاء تسمح لك ببناء قواعد بيانات العملاء وتحديد الأولويات، واستخدام انقر فوق النماذج لجمع الملاحظات المخصصة، ومركزية أنشطة التوعية.

ClickUp أفضل الميزات

سهولة تعيين المهام وتحديد الأولويات

ميزات إدارة علاقات العملاء SaaS والشركات الأخرى

ClickUp AI لإنشاء تقارير الحالة واستجابات العملاء والملاحظات وجداول أعمال الاجتماعات

أكثر من 15 طريقة عرض لـ ClickUp لمراقبة المشكلات ومعلومات العملاء والتقدم المحرز من زوايا مختلفة

أكثر من 1000 نموذج بما في ذلك عمليات دعم العملاء

1,000+ 1,000 عملية تكامل لتبسيط بيانات العملاء

قيود ClickUp

يمكن أن يكون عدد الخيارات مربكًا للمستخدمين الجدد

المزيد من الطبقات في التسلسل الهرمي للمهام سيكون إضافة جيدة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : الاتصال لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

: الاتصال لمعرفة الأسعار

*جميع الأسعار المدرجة تشير إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8500 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

2. أبوت

عبر أبوت هل فريق دعم العملاء لديك يعمل في Slack ? إذا كان الأمر كذلك، يمكن أن يكون أبوت هو البطل الخارق في الذكاء الاصطناعي الذي تحتاجه للتعامل مع خدمة العملاء بكل سهولة. يقوم هذا الروبوت بمراقبة نشاطك على Slack، ومراقبة قنوات العملاء، وتحديد طلبات العملاء، وعرضها على لوحة التحكم.

يتيح لك أبوت إمكانية تعيين تذكيرات للرد على العملاء - فهو يُعلمك إذا كانت استفسارات العملاء لا تزال معلقة، مما يضمن عدم تجاهل أي تذكرة. كما يلخص أيضًا محادثات العملاء ويقترح الخطوات التالية لـ توفير الوقت وتنظيم سير العمل.

يمكن أن تساهم الأداة أيضًا في حل استفسارات العملاء - استخدم الوثائق لتدريبها والسماح لها بتقديم إجابات دقيقة ومحددة للأسئلة.

نظرًا لأن روبوت الدردشة الآلي يتكامل بشكل مثالي مع Slack، يمكنك استخدامه لتخصيص الأتمتة وتشغيل إجراءات مختلفة بناءً على محادثات العملاء. ضع أتمتة أبوت الجاهزة للعمل أو أنشئ أتمتة خاصة بك باستخدام JavaScript أو Python أو C#.

بفضل ميزة Insights، يمكنك تتبع حجم المحادثة والاطلاع على التذاكر المتأخرة أو تلك التي تم فتحها وإنشاؤها والرد عليها.

أبوت أفضل الميزات

يتكامل بسلاسة مع Slack

وضع تذكيرات للرد على العملاء

يمكن تدريبه على حل المشكلات بناءً على وثائق دعم العملاء لديك

أتمتة قوية

قيود أبوت

يعمل فقط في Slack

يتطلب إنشاء الأتمتة بعض مهارات البرمجة

تسعير #### أبوت

الفريق : 49 دولارًا شهريًا لكل وكيل

: 49 دولارًا شهريًا لكل وكيل مؤسسة: اتصل لمعرفة الأسعار

أبوت التقييمات والمراجعات

لا توجد تقييمات

3. برايت بوت

عبر برايت بوت اجعل موقعك الإلكتروني أكثر إشراقاً ورحّب بالزائرين مع BrightBot، وهو روبوت محادثة ودود يعمل بالذكاء الاصطناعي. ☀️

يتمثل الغرض الأساسي من BrightBot في تقديم إجابات مفيدة ودقيقة للأسئلة التي قد يطرحها الأشخاص عند زيارتهم لموقعك الإلكتروني. كيف يفعل ذلك؟ حسناً، ليس عن طريق قراءة الأفكار أو التخمين - يمكنك تدريبه من خلال "تغذيته" بمعلومات شركتك.

عندما تفتح BrightBot، لديك خيار نص التدريب في القائمة على الجانب الأيسر من الشاشة. حدده وأدخل النص الذي تريد أن يستخدمه روبوت الدردشة الآلي كأساس لتقديم المعلومات للعملاء.

يتيح لك قسم النشر والاختبار تجربة روبوت الدردشة الآلي ومعرفة ما إذا كان يجيب على الاستفسارات كما يفعل الموظف البشري.

يتم حفظ كل محادثة مع العملاء في قسم المحادثات - يمكنك مشاهدة جميع المحادثات السابقة والجارية. يمكنك أيضًا تولي المناقشة الحالية في أي وقت أو ترك مطالبة تسمح للزائرين باختيار الدردشة مع الروبوت أو مع موظف بشري.

أفضل الميزات #### BrightBot

سهولة الإعداد

يتيح لك تولي محادثات العملاء

تدريب سهل لوكلاء الدعم وفرق الدعم على التعامل مع الاستفسارات الروتينية

يتعامل مع الاستفسارات الروتينية بينما تركز أنت على المهام ذات القيمة الأعلى

قيود برنامج BrightBot

نصوص وأسئلة تدريبية محدودة

عدم وجود خيارات تخصيص متقدمة

تسعير #### تسعير BrightBot

بدايةً : مجاناً

: مجاناً الزيادة : 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم التوسيع: 99$/شهرًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات برايت بوت

لا توجد تقييمات

4. زيجبول

عبر زيجبول إذا كنت تريد أن تكون محترفًا في خدمة العملاء، فأنت بحاجة إلى الاستماع إلى عملائك، ويمكن أن تساعدك Zigpoll على سماعهم بصوت عالٍ وواضح. تتيح لك هذه المنصة الخاصة بتعليقات العملاء واستطلاعات الرأي جمع المعلومات من عملائك الحاليين والمحتملين واستخدامها لتنمية أعمالك.

وهي تقدم أشكالاً متعددة من الأسئلة يمكنك تضمينها في موقعك الإلكتروني، بدءاً من مقاييس التقييم إلى الأسئلة الفعلية مع مربعات نصية. يمكنك أيضاً الوصول إلى عملائك عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة.

ما يميز Zigpoll عن غيره من أدوات الاستطلاعات والتعليقات الأخرى هو لوحات المعلومات البديهية التي تستخلص بيانات الاستطلاع وتساعدك على اكتساب رؤية قيمة حول مواقف عملائك تجاه شركتك أو منتجك.

ميزة أخرى بارزة أخرى هي مساعد الذكاء الاصطناعي الشخصي - فهو يحلل بيانات الردود ويقدم رؤى قابلة للتنفيذ. علاوة على ذلك، يمكنك طرح أسئلة في دردشة Zigpoll التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمعرفة المزيد عن الاتجاهات في شركتك والاستفادة من هذه المعلومات من أجل التخطيط الاستراتيجي .

Zigpoll أفضل الميزات

مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي لدعم العملاء

روبوت الدردشة الآلي الذي يستجيب بناءً على بيانات الأعمال المجمعة

لوحات تحكم بديهية لتنظيم استفسارات العملاء

تنسيقات أسئلة متعددة

قيود Zigpoll

فجوة كبيرة بين الخطة المجانية والمدفوعة

لا يمكن إزالة شعار Zigpoll من الاستطلاعات

تسعير Zigpoll

لايت : مجاناً

: مجاناً أساسي : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم معيار : 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم بالإضافة : 50 دولاراً/شهرياً لكل مستخدم

: 50 دولاراً/شهرياً لكل مستخدم محترف: 100 دولار/شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات زيجبول

G2 : 4.3/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

: 4.3/5 (أكثر من 20 تقييمًا) منتج هانت: 5/5 (أقل من خمس مراجعات)

5. تيلدسك

عبر تيلدسك هل يبدو لك أن تقليل تكاليف خدمة العملاء وزيادة درجة رضا العملاء (CSAT) في نفس الوقت أمر مستحيل؟ يمكن أن يكون ذلك واقعك إذا كنت تستخدم Tiledesk. تقدم منصة المحادثة مفتوحة المصدر هذه روبوتات الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع يمكنك تضمينها في موقعك الإلكتروني.

من خلال استخدام روبوت الدردشة الآلي من Tiledesk، يمكنك تقليل عدد وكلاء خدمة العملاء الذين يعملون على دعم الدردشة المباشرة. وبدلاً من ذلك، يمكنك إعادة تعيينهم للقيام بمهام أكثر كثافة في المعرفة وخلق قيمة إضافية لعملك. قد يُصرّ بعض العملاء على الدردشة مع وكيل بشري، ولا بأس بذلك تمامًا - يتيح لك Tiledesk الدخول في محادثة في أي وقت.

لتوفير المزيد من الوقت، تقدم المنصة قوالب روبوتات الدردشة الآلية. ابحث عنها في قسم الروبوتات في لوحة التحكم بعد تسجيل الدخول، واختر النموذج الذي يتوافق مع نواياك.

لا تريد استخدام قالب؟ يتيح لك استوديو تصميم روبوتات الدردشة الآلية في Tiledesk إنشاء روبوتات الدردشة الآلية الخاصة بك مع عدم معرفة الترميز- جرب وأنشئ حلاً مثاليًا لاحتياجاتك. 🧪

أفضل ميزات Tiledesk

روبوتات دردشة سهلة النشر بالذكاء الاصطناعي

قوالب روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي

استوديو تصميم روبوتات الدردشة الآلية بدون كود

يمكن للوكلاء البشريين تولي محادثات العملاء في أي وقت

قيود Tiledesk

منحنى تعلم أكثر حدة للمستخدمين لأول مرة

يمكن أن تكون المنصة أسرع

تسعير Tiledesk

مجاني للأبد

الأساسي : 225 يورو/السنة (تشمل أربعة مقاعد و800 محادثة)

: 225 يورو/السنة (تشمل أربعة مقاعد و800 محادثة) القسط : 790 يورو في السنة (15 مقعدًا و 3000 محادثة متضمنة)

: 790 يورو في السنة (15 مقعدًا و 3000 محادثة متضمنة) مخصص: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Tiledesk

Capterra : 4.5/5 (أكثر من 130 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 130 تقييم) جيت آب: 4.5/5 (140+ تقييم)

6. يوما للذكاء الاصطناعي

عبر يوما للذكاء الاصطناعي إذا كنت تاجرًا في Shopify تستخدم Gorgias أو Zendesk، فإن Yuma AI يمكن أن يكون إضافة مثالية لعملية خدمة العملاء لديك. يتيح لك هذا النظام الأساسي المدعوم بالذكاء الاصطناعي أتمتة الردود على التذاكر لزيادة رضا العملاء.

تفحص منصة يوما للذكاء الاصطناعي استفسارات العملاء وتقترح مسودة رد. إذا لم يظهر أي شيء، فهذا يعني أن المنصة لا "تعرف" إجابة الاستفسار وتسمح لوكيل بشري بتولي الإجابة. يعمل هذا على تبسيط سير العمل ويساعد الوكلاء البشريين على تقسيم عملهم مع الذكاء الاصطناعي في منصة يوما، تاركين التذاكر الروتينية المتكررة للأداة للتعامل معها.

هناك خيار آخر ستقدّره وهو تخصيص أسلوب الكتابة - حيث تلتقط المنصة أسلوبك من التذاكر السابقة وتستخدمه "لتتعلم" كيفية الكتابة بما يتماشى مع صوت علامتك التجارية.

يمكن لمنصة Yuma AI تلخيص المحادثات لتقديم رؤى ومعالجة التذاكر بنقرة واحدة. والأفضل من ذلك كله، إنه "يتحدث" 15 لغة، حتى تتمكن من الاستفادة من مجموعة عملاء من جميع أنحاء العالم. 🌍

أفضل ميزات Yuma AI

يستهدف مستخدمي Shopify

يلتقط أسلوبك في الكتابة لضمان اتساق صوت العلامة التجارية

يلخص سلاسل المحادثات

يتحدث 15 لغة

قيود الذكاء الاصطناعي لـ Yuma

عمليات تكامل محدودة

قد يستغرق التعود على المنصة بعض الوقت

تسعير Yuma AI

مبتدئ+ : 99$/شهرًا (1-3 مقاعد)

: 99$/شهرًا (1-3 مقاعد) محترف : 195 دولارًا/شهريًا (1-10 مقاعد)

: 195 دولارًا/شهريًا (1-10 مقاعد) تطور : 495 دولارًا شهريًا (1-20 مقعدًا)

: 495 دولارًا شهريًا (1-20 مقعدًا) المؤسسة: مخصص

تقييمات ومراجعات Yuma AI

منتج هانت: 5/5 (أقل من 10 أصوات)

7. كويك ريبلاي

عبر QuickReplai يواجه ممثلو خدمة العملاء في كثير من الأحيان تحديين - أوقات الاستجابة المتأخرة والكم الهائل من الاستفسارات. يمكن ل QuickReplai التخفيف من حدة هذه المشكلات من خلال ميزات الذكاء الاصطناعي التي تجعل استجابات العملاء أسرع وخالية من الإجهاد.

لا يهدف هذا التطبيق إلى استبدال مندوبي خدمة العملاء. بل يساعدهم بدلاً من ذلك على أن يكونوا أكثر كفاءة من خلال اقتراح أفضل الردود على الرسائل الواردة.

يستخدم تطبيق QuickReplai خوارزميات ذكاء اصطناعي فائقة القوة لـ فحص رسائلك أو لقطات الشاشة - ليس فقط محتواها بل أسلوبها ونبرتها. يستخدم التطبيق هذه المعرفة لتقديم ردود مفيدة، والتي يمكنك تخصيصها أو استخدامها كما هي.

واعتمادًا على صوت العلامة التجارية لشركتك، يمكنك إضافة ملصقات ورموز تعبيرية إلى ردودك لإضفاء طابع شخصي أكثر.

نظرًا لأن QuickReplai يجمع بين البساطة وخيارات التواصل القوية، فهو مناسب للأفراد والشركات الصغيرة والمؤسسات على حد سواء. 💪

أفضل ميزات QuickReplai

يقلل من أوقات الاستجابة

يلتقط أسلوبك في الكتابة ونبرة صوتك

يتيح لك تخصيص الردود

يحسِّن كفاءة فرق دعم العملاء

قيود QuickReplai

عدم وجود عمليات تكامل

لا توجد مراجعات من المستخدمين نظرًا لعدم توفره بعد (اعتبارًا من أكتوبر 2024)

تسعير QuickReplai

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات كويك ريبلاي

لا توجد مراجعات

8. زنكول

عبر متجر التطبيقات دع عملاءك يجدون بعض الزن مع ZenCall -أداة لإدارة المكالمات الهاتفية بالذكاء الاصطناعي 🧘

هذا التطبيق المفيد يتلقى المكالمات الهاتفية نيابةً عنك ويتعامل معها بناءً على التعليمات التي تقدمها. سيتم إشعارك عبر تطبيق ZenCall أو رسالة نصية أو بريد إلكتروني بمجرد أن يرد وكيل الذكاء الاصطناعي على مكالمة. يقوم التطبيق بتحويل المكالمات إلى نصوص حتى تتمكن من قراءتها على راحتك. بالطبع، يمكنك أيضًا الاستماع إلى المكالمات.

الشيء الرائع في المنصة هو اختباراتها السريعة غير المحدودة. يمكنك التجريب والتأكد من أن وكيل مكالمات الذكاء الاصطناعي الخاص بك يقدم الردود المطلوبة.

كما يمكن لـ ZenCall إرسال روابط للعملاء عبر الرسائل النصية، مما يتيح لك تبسيط عملية الطلب أو إجراء الحجوزات أو جدولة المواعيد.

يمكنك استخدام التطبيق لـ إعادة توجيه المكالمات، حيث يقوم وكيل الذكاء الاصطناعي بإعادة توجيه المكالمات إلى شخص أو قسم معين لتسهيل عمليات خدمة العملاء.

يتوفر ZenCall بأكثر من 50 لغة، مما يمنحك القدرة على تقديم خدمة عملاء استثنائية في مختلف الأسواق.

أفضل ميزات ZenCall

معالجة اللغة الطبيعية

إعادة توجيه المكالمات

اختبارات فورية غير محدودة

إمكانية إرسال الروابط عبر الرسائل النصية أو التطبيق أو البريد الإلكتروني

قيود ZenCall

متاح فقط كتطبيق جوال

تقدم الباقة المجانية وظائف محدودة

تسعير ZenCall

بداية : مجانًا (30 مكالمة شهريًا)

: مجانًا (30 مكالمة شهريًا) متقدم : 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (200 مكالمة شهريًا)

: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (200 مكالمة شهريًا) المؤسسات: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم (500 مكالمة شهريًا، ثم 0.19 دولار أمريكي لكل مكالمة)

تقييمات ومراجعات ZenCall

لا توجد تقييمات

9. برين فيش

عبر برين فيش هناك الكثير من أسماك خدمة العملاء التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في البحر، ولكن لا يوجد مثل Brainfish. 🐟

تتغذى منصة محتوى العملاء بالذكاء الاصطناعي هذه على معلومات من قاعدة المعرفة ويستخدمها للرد بثقة على أسئلة العملاء في ثوانٍ معدودة. لا يمكن أن يكون استخدام التطبيق أبسط من ذلك - انتقل إلى الصفحة الرئيسية، واضغط على إنشاء مقالة جديدة، وانشرها، وسيقوم Brainfish بحفظها على الفور، دون الحاجة إلى تدريب أو انتظار.

كرر العملية حتى تقوم بتحميل القاعدة المعرفية بأكملها وتحويل Brainfish إلى خدمة عملاء قوية و إدارة العملاء الحل

ماذا لو رغب عملاؤك في الدردشة مع شخص بشري؟ يقدم Brainfish خيارات للاتصال أو البريد الإلكتروني أو الدردشة مع وكيل بشري.

وبفضل ميزات التحليلات القوية التي توفرها المنصة، يمكنك فهم سلوك العملاء وإيجاد طرق لجعل ردودك أكثر ملاءمة.

أفضل ميزات Brainfish

سهولة الإعداد

خيارات تحليلات قوية

إمكانية إعادة توجيه العملاء إلى وكيل بشري في أي وقت

العديد من خيارات الدعم (البريد الإلكتروني، والدردشة، والاتصال، والتذاكر)

قيود برين فيش

اختلافات كبيرة بين الخطة الأساسية وخطة النمو

المزيد من عمليات التكامل ستكون ميزة إضافية

تسعير برينفيش برينفيش

الأساسية : 59 دولارًا شهريًا (400 مستخدم)

: 59 دولارًا شهريًا (400 مستخدم) النمو : يبدأ من 64 دولارًا شهريًا (ل 100 مستخدم)

: يبدأ من 64 دولارًا شهريًا (ل 100 مستخدم) المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات برينفيش #### تقييمات ومراجعات برينفيش

منتج هانت: 5/5 (أقل من خمسة تقييمات)

10. مياجيبت

عبر ميا MeyaGPT هي الحزمة الكاملة لخدمة عملاء الذكاء الاصطناعي المدعومة بأحدث نموذج لغة التعلم التوربيني gpt.-3.5 من OpenAI (LLM). يوفر إمكانية التخصيص والمرونة والتكامل والميزات التي تساعدك على تحسين سرعة وجودة الردود على الاستفسارات.

إعداد MeyaGPT لا يتطلب معرفة بالبرمجة - استخدم أحد مصادر البيانات المدعومة من المنصة لمساعدتها في الحصول على معلومات عن شركتك. قم بالزحف إلى موقعك الإلكتروني، أو أرسل خريطة الموقع، أو أضف النص المطلوب يدويًا. ✨

على عكس العديد من روبوتات الدردشة الآلية الأخرى، تتيح لك MeyaGPT تضمين واجهة دردشة في موقعك الإلكتروني وتطبيقك على الجوّال، مما يضمن إمكانية وصول العملاء إليها من أي جهاز.

تسمح لك عمليات التكامل القوية مع تطبيقات المراسلة مثل Messenger وواتساب ومنصات إدارة علاقات العملاء مثل Salesforce وZendesk بتوسيع وظائف روبوت الدردشة الآلية وإنشاء مركز قوي لخدمة العملاء.

إطار عمل MeyaGPT قابل للتمديد باستخدام Python و BFML، بحيث يمكنك تخصيص روبوت الدردشة الآلي وتعديله حسب احتياجات شركتك.

أفضل ميزات MeyaGPT

روبوت الدردشة الآلي للموقع الإلكتروني وتطبيق الجوال

إعداد بدون ترميز

يتكامل مع منصات التواصل وإدارة علاقات العملاء الشائعة

يمكن تهيئته باستخدام BFML وPython

قيود MeyaGPT

أسعار باهظة نسبيًا

قد يستغرق إتقان جميع الخيارات بعض الوقت

تسعير MeyaGPT

Dev : 99 دولارًا شهريًا (بدون خطة سنوية، حتى 500 مستخدم نشط شهريًا)

: 99 دولارًا شهريًا (بدون خطة سنوية، حتى 500 مستخدم نشط شهريًا) محترف : 799 دولارًا شهريًا (حتى 5000 مستخدم نشط شهريًا)

: 799 دولارًا شهريًا (حتى 5000 مستخدم نشط شهريًا) شريك: 2,500 دولار شهريًا (حتى 15,000 مستخدم نشط شهريًا)

* تشير الأسعار المدرجة لباقات Pro وPartner إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات MeyaGPT

المنتج هانت: 5/5 (أقل من خمسة تقييمات)

برنامج دعم العملاء بالذكاء الاصطناعي: تقديم أفضل تجربة لعملائك

إن خدمة العملاء مجال مكثف وغير متوقع وديناميكي - فهو يتطلب المرونة والقدرة على تلبية احتياجات عملائك وطلباتهم بشكل سريع.

يمكن أن تساعدك أدوات الذكاء الاصطناعي المدرجة في القائمة على التعامل مع جميع أنواع الاستفسارات دون عناء. فهي توفر لك الوقت، وتُحسِّن الإنتاجية، والأفضل من ذلك كله، تعزز رضا العملاء.

إذا كنت تريد أداة خدمة عملاء تعمل بالذكاء الاصطناعي مع خيارات قوية لإدارة علاقات العملاء وإدارة علاقات العملاء لتبسيط إدارة العمليات , اشترك في ClickUp اليوم وأحدث ثورة في مجال خدمة العملاء!