كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في توليد العملاء المحتملين وتضخيم خط أنابيب المبيعات لديك

هل تشعر أن فريق المبيعات لديك مشغول بمطاردة العملاء المحتملين بدلاً من إتمام الصفقات؟ قد يكون هذا أحد أعراض الحملات التسويقية غير الفعالة - خاصةً أنشطة توليد العملاء المحتملين الضعيفة.

ولسوء الحظ، لا يوجد مذنبين هنا. مع وجود العديد من الشركات التي تتنافس على توليد العملاء المحتملين عبر الإنترنت, 6 من أصل 10 مسوقين يعتبرون توليد العملاء المحتملين أصعب جزء من وظائفهم.

بالتأكيد، يمكنك أن توفر لهم بعض الراحة من خلال برنامج إدارة العملاء المحتملين . بالإضافة إلى أن بعض المواءمة بين فرق المبيعات والتسويق وتحسين العمليات يمكن أن يعالج الفجوة. ولكن ما الذي يمكنك فعله للحفاظ على تدفق مستمر من العملاء المحتملين ذوي الجودة العالية؟

لقد لامس الذكاء الاصطناعي حتى هذا الجزء من العمليات التجارية لجعله أكثر كفاءة وإنتاجية. لتوضيح هذه النقطة، دعنا نرى كيف يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد العملاء المحتملين وجعل عملك مربحًا!

## فهم الذكاء الاصطناعي لتوليد العملاء المحتملين

يُعدّ توليد العملاء المحتملين جزءًا بارزًا من عملية توليد العملاء المحتملين في أي مؤسسة استراتيجيات اكتساب العملاء . وبعبارة أخرى، إنها مقدمة لخط مبيعات صحي وأعمال مربحة. سيكون استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتوليد العملاء المحتملين خطوة ذكية واستراتيجية لأنها توفر:

تحسين الكفاءة: إن أتمتة المهام الروتينية والمتكررة مثل تحليل البيانات، وتأهيل العملاء المحتملين، وتسجيل النتائج، يحرر فرق التسويق والمبيعات للتركيز على المهام الأكثر تعقيدًا أو ذات القيمة العالية مثل رعاية العملاء المحتملين أو إغلاقها

إن أتمتة المهام الروتينية والمتكررة مثل تحليل البيانات، وتأهيل العملاء المحتملين، وتسجيل النتائج، يحرر فرق التسويق والمبيعات للتركيز على المهام الأكثر تعقيدًا أو ذات القيمة العالية مثل رعاية العملاء المحتملين أو إغلاقها التوافر على مدار الساعة: روبوتات الدردشة الآلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تجيب على الاستفسارات الأساسية وتجمع معلومات العملاء المحتملين وتؤهل العملاء المحتملين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لضمان عدم إهمال أي عميل محتمل

روبوتات الدردشة الآلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تجيب على الاستفسارات الأساسية وتجمع معلومات العملاء المحتملين وتؤهل العملاء المحتملين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لضمان عدم إهمال أي عميل محتمل اتخاذ قرارات مستنيرة: رؤى قائمة على البيانات يتم الحصول عليها من تحليل كميات كبيرة من البيانات التي تسلط الضوء على الاتجاهات والأنماط التي قد تشير إلى نوايا أو إشارات شراء قوية

رؤى قائمة على البيانات يتم الحصول عليها من تحليل كميات كبيرة من البيانات التي تسلط الضوء على الاتجاهات والأنماط التي قد تشير إلى نوايا أو إشارات شراء قوية محتوى فائق الاستهداف: يمكن أن يؤدي إنشاء محتوى ديناميكي يتناسب مع الجمهور المستهدف بناءً على تفاعلاتهم السابقة أو سلوكهم عبر الإنترنت أو متطلباتهم أو تحدياتهم المحددة إلى تحسين التحويل

يمكن أن يؤدي إنشاء محتوى ديناميكي يتناسب مع الجمهور المستهدف بناءً على تفاعلاتهم السابقة أو سلوكهم عبر الإنترنت أو متطلباتهم أو تحدياتهم المحددة إلى تحسين التحويل رحلة العميل الشخصية: يمكن للذكاء الاصطناعي تخصيص رحلة العميل من البداية إلى النهاية - بدءًا من صفحة الهبوط عند أول اتصال وحتى الرسالة التسويقية التي تؤدي إلى الشراء لزيادة المشاركة

يمكن للذكاء الاصطناعي تخصيص رحلة العميل من البداية إلى النهاية - بدءًا من صفحة الهبوط عند أول اتصال وحتى الرسالة التسويقية التي تؤدي إلى الشراء لزيادة المشاركة أفضل العملاء المحتملين: يحلل التقييم التنبؤي للعملاء المحتملين بواسطة أدوات توليد العملاء المحتملين بالذكاء الاصطناعي السلوك السابق للتنبؤ بالإجراءات والنوايا المستقبلية. وهذا يساعد على إعطاء الأولوية للعملاء المحتملين الذين من المرجح أن يقوموا بالتحويل

يحلل التقييم التنبؤي للعملاء المحتملين بواسطة أدوات توليد العملاء المحتملين بالذكاء الاصطناعي السلوك السابق للتنبؤ بالإجراءات والنوايا المستقبلية. وهذا يساعد على إعطاء الأولوية للعملاء المحتملين الذين من المرجح أن يقوموا بالتحويل كفاءة التكلفة: مستمدة من المزايا الأخرى مثل أتمتة المهام، وقابلية التوسع العالية، وتخصيص تجربة العملاء، وزيادة الإيرادات، واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات - يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحسن كفاءة التكلفة بشكل كبير

من الواضح أن حملات توليد العملاء المحتملين يمكن أن تستفيد بشكل كبير من جرعة من الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، كيف يمكنك المضي قدماً في تطبيق الذكاء الاصطناعي؟ دعنا نلقي نظرة.

## كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد العملاء المحتملين

الآن بعد أن فهمت قوة وقدرات برنامج توليد العملاء المحتملين المدعوم بالذكاء الاصطناعي، دعنا نلقي نظرة على بعض حالات الاستخدام والتطبيقات العملية لإلهامك.

إنشاء ملفات تعريف العميل المثالي (ICPs)

تحديد العميل المثالي باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي عبر Hootsuite ترسم ملفات تعريف العميل المثالي (ICPs) صورة واضحة وحيوية لعميلك المثالي. بمجرد أن تتمكن من صقل هذا القالب، يصبح من الأسهل تحديد العملاء المحتملين الواعدين.

مع وجود الذكاء الاصطناعي إلى جانبك، يمكنك التقاط البيانات من مصادر مختلفة لإنشاء برنامج ICP الخاص بك (وأحيانًا سيكون هناك أكثر من واحد!). من تحليلات مواقع الويب إلى بيانات إدارة علاقات العملاء - يمكن لأدوات توليد العملاء المحتملين بالذكاء الاصطناعي أن تبحث في كميات كبيرة من المعلومات لإنشاء برامج المقارنات الدولية المفصلة. سوف تحدد هذه الأدوات عميلك المثالي عبر مجموعة من المعلمات - التركيبة السكانية والجغرافية والنفسية والسلوكية. يعمل الملف الشخصي النهائي الذي يتم تجميعه معًا كمخطط يرشد فرق التسويق والمبيعات لديك.

على سبيل المثال، قد يكشف استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد العملاء المحتملين أن عملاءك المثاليين هم المديرون الماليون في الشركات الناشئة القائمة على البرمجيات كخدمة والموجودة في منطقة الخليج. وقد تكتشف أيضًا محفزات شائعة، مثل الاشتراك في ندوات عبر الإنترنت، وزيارة صفحة التسعير، وما إلى ذلك، مما يشير إلى النية.

تسجيل العملاء المحتملين وتأهيلهم

ليس كل العملاء المحتملين متساوين. فبعضها فاكهة منخفضة جاهزة للتحويل، في حين أن البعض الآخر قد يجعل فريق المبيعات يقفز عبر الأطواق دون جدوى.

لهذا السبب، يجب أن يتبع توليد العملاء المحتملين نهجًا يركز على الليزر. ففي نهاية المطاف، أنت تريد أن تنفق وقتك وأموالك وجهودك ومواردك على العملاء المحتملين الذين من المرجح أن يتم تحويلهم.

يرفق تسجيل نقاط العملاء المحتملين قيمة رقمية لكل عميل متوقع، مما يشير إلى احتمالية تحويله. تساعد هذه النتيجة فرق التسويق والمبيعات لديك على تركيز جهودهم وتحديد أولوياتها. يجعل تسجيل نقاط العملاء المحتملين المدعوم بالذكاء الاصطناعي هذا الحساب أكثر سهولة واستنادًا إلى البيانات. يمكنك تحديد قيمة نية الشراء عبر معايير مختلفة مثل زيارات الصفحات المحددة، والوقت الذي يقضيه العميل المحتمل على الموقع الإلكتروني، وتنزيلات المحتوى، وما إلى ذلك.

**_على سبيل المثال، العميل المحتمل الذي يقضي حوالي 2-3 دقائق على صفحة المنتج ويقوم بتنزيل دليل الأسعار من المرجح أن يقوم بالتحويل أكثر من الشخص الذي يكتفي بالتسجيل في النشرة الإخبارية. وعلى هذا النحو، فإن الشخص الأول سيحصل على درجة أعلى من العملاء المحتملين

اكتشاف العملاء المحتملين غير المستغلين

مع توليد العملاء المحتملين بالذكاء الاصطناعي، يمكنك اكتشاف فرص جديدة وغير مستغلة.

لقد ناقشنا بالفعل كيف تقوم أدوات توليد العملاء المحتملين بالذكاء الاصطناعي بتحليل البيانات من مصادر متعددة. يمكن أن تكون منصات وسائل التواصل الاجتماعي وقواعد بيانات الجهات الخارجية (مع الحصول على الإذن اللازم بالطبع). من خلال توسيع نطاق وصولك، يمكنك اكتشاف كنز دفين من العملاء المحتملين الذين لم يتفاعلوا مع علامتك التجارية حتى الآن ولكنهم يظهرون إشارات شراء قوية من خلال سلوكهم عبر الإنترنت. لذلك سواء كان مصدرًا غير مستغل لتوليد العملاء المحتملين أو شريحة جديدة تمامًا من السوق، يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي عينيك وأذنيك!

على سبيل المثال، لنفترض أن شركتك تقدم منصة تحليلات تسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لقطاع الرعاية الصحية. ومع ذلك، تكتشف أداة توليد العملاء المحتملين بالذكاء الاصطناعي مدير تسويق في شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المؤمنة ينشر أو يشارك أو يتفاعل بشكل متكرر مع منشورات LinkedIn حول أتمتة التسويق. يمكن أن يكون هذا الشخص وشبكته عملاء محتملين واعدين بناءً على اهتماماتهم وسلوكهم على الإنترنت وملفهم الشخصي، حتى لو لم يكونوا على دراية بعلامتك التجارية.

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تقوية روبوتات الدردشة الآلية لتقسيم العملاء المحتملين

روبوتات الدردشة الآلية هي أداة قوية لتوليد العملاء المحتملين بالذكاء الاصطناعي.

يمكن لروبوتات الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التقاط معلومات العملاء المحتملين، والإجابة على الاستفسارات الأساسية أو الأسئلة المتكررة، وتأهيل العملاء المحتملين أو تسجيلهم، وحتى جدولة الاستشارات - كل ذلك دون تدخل بشري. يسمح تفريغ هذه المهام في عملية توليد العملاء المحتملين لفريق المبيعات بالتركيز على أنشطة بناء العلاقات.

لاحظ كيف أن معظم المواقع الإلكترونية تحتوي الآن على روبوت دردشة يظهر تلقائياً عند زيارة الصفحة المقصودة؟ يمكن لزوار الموقع الإلكتروني الاختيار من قائمة من الخيارات حول نوع المساعدة التي يحتاجون إليها.

بدلاً من ذلك، هناك أيضاً خيار على غرار "لا شكراً، أنا أتصفح فقط" تخيل شخصًا يختار هذا الخيار مقابل شخص يحدد موعدًا. بطبيعة الحال، سينقسمون إلى شرائح مختلفة من العملاء المحتملين.

على سبيل المثال، يمكن لروبوت الدردشة التفاعلي أن يجعل تجربة الموقع الإلكتروني أكثر جاذبية من الطرق التقليدية، مما يزيد من مشاركة العميل ويجذب المزيد من العملاء المحتملين.

دراسة حالة: بيلا سانتي هي شركة سبا طبية مقرها في ليكسينغتون، ماساتشوستس. وقد قرروا تحديث تفاعلهم مع العملاء (الانتقال من شكل مركز الاتصال) وتطبيق روبوت دردشة آلي يعمل بالذكاء الاصطناعي من Tidio على موقعهم الإلكتروني. في غضون أسابيع من التنفيذ، أجاب روبوت الدردشة الآلي القائم على الذكاء الاصطناعي على 75% من استفسارات العملاء، ولم يتبق سوى 25% فقط ليتم تحويلها إلى مشغلي الدردشة البشرية. كما ساعد روبوت الدردشة الآلي أيضاً في جمع العملاء المحتملين بشكل أكثر كفاءة، حيث شهدت الشركة توليد 450 عميلاً محتملاً جديداً خلال الأشهر الستة الأولى من التنفيذ. ونظراً لأن روبوت الدردشة الآلي يجعلهم يملؤون استبيانات ما قبل الدردشة، فإن العملاء المحتملين مؤهلين للغاية. ويمكن بعد ذلك رعايتهم وتحويلهم من قبل فريق المبيعات.

صياغة رسائل توعية مخصصة

يجب أن تصبح الحملات التسويقية العامة والرسائل العامة شيئاً من الماضي الآن. استخدم الذكاء الاصطناعي لكتابة رسائل بريد إلكتروني مخصصة للتوعية بناءً على الاهتمامات والتفضيلات والبيانات الفردية لكل عميل محتمل. هذا الاعتبار الصغير ولكن الحاسم يدفع معدلات المشاركة والتحويل.

لتسهيل مثل هذه الحملات التسويقية عبر البريد الإلكتروني، قم بتوصيل منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع نظام إدارة علاقات العملاء لديك. ستقوم المنصة بتحليل معلومات العملاء المحتملين واقتراح سطور موضوع مخصصة، ونسخ البريد الإلكتروني، وعبارات الحث على اتخاذ إجراء. يمكنك تضمين عناصر ديناميكية في بريدك الإلكتروني، والتي تتماشى مع الاحتياجات والتحديات المحددة للعميل المحتمل. سيؤدي هذا النهج المخصص إلى تحسين فرص التحويل.

على سبيل المثال، يمكنك إرسال بريد إلكتروني للمتابعة إلى عميل محتمل قام مؤخرًا بتنزيل دليل التسعير الخاص بك. قم بتخصيص عرض الأسعار لمطابقة متطلباته (إذا كانت لديك البيانات) أو تقديم خصم للحفاظ على تفاعل العميل المحتمل.

نصيحة احترافية: استخدم انقر فوق الدماغ لصياغة رسائل بريد إلكتروني فعالة في غضون ثوانٍ!

استخدم ClickUp Brain لصياغة رسائل بريد إلكتروني مخصصة واحترافية

تحديد أولويات العملاء المحتملين واستهدافهم

لقد رأينا كيف يمكن لروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تقسيم العملاء المحتملين وإشراكهم. ومع ذلك، فإن أدوات توليد العملاء المحتملين المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتجاوز مجرد روبوتات الدردشة. فهي تستفيد من التحليلات التنبؤية لاستعراض التفاعلات السابقة وبيانات العملاء وعوامل أخرى، مما يسمح للشركات بتوقع السلوك المستقبلي. ثم، استنادًا إلى هذه الرؤى، يتم دفع هؤلاء العملاء المحتملين إلى أعلى قائمة أدوات المبيعات لأنها أكثر عرضة للتحويل.

على سبيل المثال، قد تكتشف أداة توليد العملاء المحتملين بالذكاء الاصطناعي أن العملاء المحتملين الذين حصلوا على درجة 80+ لديهم فرصة تحويل بنسبة 70% خلال أول 30 يومًا. وبناءً على ذلك، يقوم فريق المبيعات بإعطاء الأولوية لأي عميل محتمل يستوفي هذه المعايير. وعلى حد علمك، قد يؤدي هذا المزيج من الحملات التسويقية المستهدفة ذات الأولوية العالية والتفاعلات الشخصية إلى تسريع رحلة الشراء وتحويلهم إلى عملاء يدفعون!

أتمتة حملات رعاية العملاء المحتملين

يمكن أن تكون أدوات الذكاء الاصطناعي مفيدة في أتمتة عملية رعاية العملاء المحتملين. في الواقع، إنها أكثر موثوقية في الحفاظ على إيقاع موثوق به من التواصل ودرجة دقيقة من التخصيص على نطاق واسع.

دمج أدوات كتابة الذكاء الاصطناعي وأنظمة أتمتة التسويق وإدارة علاقات العملاء يمكن أن تكون بداية رائعة لهذه الأتمتة. يمكنك الحصول على عملاء محتملين مجزئين وقائمة من المحفزات لـ إشراك العملاء المحتملين الواعدين بطرق متعددة. بمجرد أن يقوم العميل المحتمل بإجراء ما، تبدأ أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي في العمل على صياغة نسخة مقنعة، والتي تقوم منصة أتمتة التسويق بتسليمها. كل هذا بدون تدخل بشري!

خذ على سبيل المثال، شخص يقوم بتنزيل ورقة بيضاء من موقعك الإلكتروني. قد توصي خوارزميات الذكاء الاصطناعي بموارد إضافية مثل المدونات ودراسات الحالة المتعلقة بالورقة البيضاء التي قد يهتم بها القارئ. نقاط براوني إذا تمكنت من تسجيل عنوان بريده الإلكتروني ومشاركة مثل هذه الموارد المفيدة والهادفة عبر حملات البريد الإلكتروني!

تحسين عملية توليد العملاء المحتملين

تصوير عملية المبيعات كلوحات معلومات تعتمد على البيانات لإجراء التحسينات

نظرًا لأن توليد العملاء المحتملين يتحكم في الصحة العامة لقائمة المبيعات الخاصة بك، يجب عليك قياس بشكل دوري مقاييس مسار المبيعات لتقييم فعالية عملية توليد العملاء المحتملين. مقاييس مثل معدل التحويل، والقيمة الدائمة للعميل، ومصدر العميل المحتمل، وما إلى ذلك، لتقييم فعالية استراتيجيات توليد العملاء المحتملين.

تقوم خوارزميات الذكاء الاصطناعي بتحليل جميع الأرقام وتقديم الرؤى في شكل قابل للتنفيذ وسهل الفهم. وفي الوقت نفسه، تقوم بتتبع هذه المقاييس وتنفذ معيارًا لمراجعة استراتيجيات التسويق. ونتيجة لذلك، تحصل على نتيجة مزدوجة تتمثل في قياس الأداء وإتاحة الفرصة لتنفيذ تدخلات لزيادة توليد العملاء المحتملين إلى أقصى حد.

**_على سبيل المثال، تسلط منصة توليد العملاء المحتملين بالذكاء الاصطناعي الضوء على أن العملاء المحتملين الذين يتم توليدهم من إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي لديهم معدلات تحويل أقل. من ناحية أخرى، فإن العملاء المحتملين الذين يتم الحصول عليهم من خلال تنزيلات محتوى الموقع الإلكتروني لديهم معدلات تحويل أعلى. تسمح لك معرفة ذلك بتحسين استراتيجيات توليد العملاء المحتملين للتركيز على تحسين محركات البحث، وحركة المرور العضوية، وما إلى ذلك، لتوفير المزيد من الرؤية لموقعك الإلكتروني والحصول على عملاء محتملين ذوي جودة عالية. إن توجيه استراتيجيتك لتوليد العملاء المحتملين بهذه الطريقة سيزيد من عائد استثمارك إلى أقصى حد!

## التحديات في توليد العملاء المحتملين بالذكاء الاصطناعي [+ الحلول ]

توليد العملاء المحتملين بالذكاء الاصطناعي هو حل قوي. ومع ذلك، فإنه لا يخلو من التحديات. فيما يلي نظرة عامة على بعض المشكلات الرئيسية التي قد تواجهها أثناء إضافة الذكاء الاصطناعي إلى عمليات توليد العملاء المحتملين:

### لا فائدة من ذلك

حتى خوارزمية التعلّم الآلي الأكثر سهولة لا تكون جيدة إلا بقدر جودة البيانات التي يتم تدريبها عليها. قد تؤدي البيانات غير الدقيقة والقديمة وغير المكتملة إلى توليد عملاء محتملين معيبين، وتسجيل نقاط غير صحيحة، وتضليل برامج المقارنات الدولية وغير ذلك. سيؤدي ذلك بمفرده إلى إبطال جميع مزايا برنامج توليد العملاء المحتملين المدعوم بالذكاء الاصطناعي، حيث ستطارد فرق المبيعات والتسويق لديك العملاء المحتملين الخطأ.

الحل: توحيد عملية جمع البيانات مع الحفاظ على التركيز على جودة البيانات. قم بإقرانها بأنشطة الصيانة الروتينية وتنقية البيانات التي تتعمق في جميع مكونات إدارة علاقات العملاء لضمان أن عملك يعمل فقط ببيانات عالية الجودة.

التحيز الخوارزمي

على الرغم من ادعائها بالموضوعية، فإن خوارزميات الذكاء الاصطناعي عرضة لتوريث التحيز. قد ينبع هذا التحيز من المدربين أو من البيانات التي يتم تدريبهم عليها. وفي كلتا الحالتين، فإنه يحد من نطاق وفهم الجمهور المستهدف، حيث قد تتجاهل عملاء محتملين مؤهلين من الفئات السكانية غير الممثلة تمثيلاً كافياً أو أولئك الذين لديهم سلوكيات غير منتظمة على الإنترنت.

التحيزات يمكن أن تحيد استخدام الذكاء الاصطناعي في توليد العملاء المحتملين عبر منتدى WeForum الحل: أفضل طريقة لمكافحة التحيز هي من خلال المراقبة المتعمدة لأدوات توليد العملاء المحتملين بالذكاء الاصطناعي. يجب معالجة أي تحيز قد يتسرب إلى النظام على الفور. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي تدريب خوارزميات الذكاء الاصطناعي على مجموعات بيانات أكبر وأكثر تنوعًا إلى تخفيف التحيز.

التكلفة والتعقيد

دعنا نواجه الأمر: إن تطبيق أداة توليد العملاء المحتملين المدعومة بالذكاء الاصطناعي ليس رخيصاً ولا سهلاً. لا تستطيع جميع الشركات تحمل تكلفة هذه الخطوة. وحتى إذا تمكنوا من تجميع أموالهم وتغطية الاستثمار الرأسمالي الأولي، فقد يفتقرون إلى الخبرة الفنية أو الموارد اللازمة للاستمرار في الالتزام بمثل هذا الحل.

الحل: بدلاً من تنفيذ إصلاح شامل للنظام، ابدأ على نطاق صغير. قدم أدوات الذكاء الاصطناعي المستهدفة لمعالجة تحديات محددة لتوليد العملاء المحتملين. بمجرد أن تكتسب الخبرة والراحة، ابدأ في توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي لتوليد العملاء المحتملين.

تكامل النظام

أدوات الذكاء الاصطناعي قد لا تتكامل بسلاسة مع بنيتك التحتية الرقمية الحالية. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي إضافة مثل هذه الأداة إلى قائمة أنظمة العمل الخاصة بك، مثل إدارة علاقات العملاء، ومنصة أتمتة التسويق، وما إلى ذلك، إلى تكوين صوامع. يؤدي التكامل غير السليم إلى إضعاف تأثير وفوائد الذكاء الاصطناعي.

الحل: إذا كنت تقوم بإجراء إصلاح شامل للنظام، ففكر في التحول إلى منصة شاملة مثل ClickUp . يتوافق ClickUp مع العديد من المتطلبات والصناعات وحالات الاستخدام. بدلاً من ذلك، اختر أدوات الذكاء الاصطناعي ذات قدرات تكامل قوية لسير عمل سلس.

القدرة

خوارزميات الذكاء الاصطناعي معقدة. نظرًا لأنه من الصعب فهم عملية اتخاذ القرار، فإن مشكلة الصندوق الأسود يمكن أن تجعل من الصعب فهم سبب تسجيل بعض العملاء المحتملين ذوي الجودة العالية في درجات منخفضة أو العكس. هذا انعدام الشفافية يؤدي إلى تآكل الثقة في النظام ويخلق الشكوك.

الحل: قم بتخصيص أدوات الذكاء الاصطناعي لمهام مثل تحليل البيانات والأتمتة - وهي أمور تتفوق فيها. ومن ناحية أخرى، حافظ على الإشراف البشري لتفسير مخرجات الذكاء الاصطناعي وبناء العلاقات مع العملاء المحتملين المؤهلين واتخاذ القرارات الاستراتيجية.

فقدان اللمسة البشرية

أحد أكبر الانتقادات الموجهة للذكاء الاصطناعي هو أنه يتسبب في فقدان اللمسة الإنسانية في إدارة علاقات العملاء. لا تمتلك خوارزميات الذكاء الاصطناعي السياق والفوارق الدقيقة لبناء علاقات شبيهة بالبشر. وهذا يقضي على فكرة الأصالة والصدق في مرحلة توليد العملاء المحتملين في مسار المبيعات.

الحل: إذا كان الحفاظ على اللمسة الإنسانية أمرًا ضروريًا لعملك، فحافظ على الخط الأمامي من الوكلاء البشريين. ومع ذلك، قم بتمكينهم بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتكملة مهاراتهم الحالية. إذا لم يكن ذلك ممكنًا، استثمر في التقنيات المتطورة مثل معالجة اللغات الطبيعية (NLP) للتفاعل مع العملاء. وبالطبع، حافظ على الشفافية المطلقة مع العملاء وأخبرهم بما إذا كنت تستفيد من الذكاء الاصطناعي للتواصل معهم ومتى تقوم بذلك.

مخاوف خصوصية البيانات

مخاوف خصوصية البيانات موجودة دائمًا في جميع تطبيقات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. لذا، سيظهر نفس الشيء أيضًا في توليد العملاء المحتملين بالذكاء الاصطناعي. قد يتردد العملاء المحتملون في مشاركة معلوماتهم الشخصية، مما يؤدي إلى تفويت الفرص المتاحة.

المستهلكون لديهم تحفظات حول استخدام الذكاء الاصطناعي عبر CDP الحل: حافظ على الشفافية بشأن ممارسات جمع البيانات الخاصة بك. ويشمل ذلك الإفصاح عن استخدامك لأداة الذكاء الاصطناعي لالتقاط العملاء المحتملين، والحصول على موافقة صريحة من العملاء المحتملين أثناء جمع بياناتهم، وتثقيفهم حول كيفية تخطيطك لاستخدام بياناتهم. هذه الإفصاحات هي مؤشرات على الثقة والممارسات الأخلاقية.

استخدام برنامج الذكاء الاصطناعي لتوليد العملاء المحتملين

على الرغم من التحديات العرضية، فإن استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد العملاء المحتملين يرسم صورة إيجابية إلى حد كبير. يجب أن يشجعك هذا على استكشاف خياراتك لأدوات توليد العملاء المحتملين بالذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، قبل أن تذهب للبحث عن حل مخصص لتوليد العملاء المحتملين بالذكاء الاصطناعي، اسمح لنا أن نقدم لك نظرة مفصلة حول ما يمكن أن يفعله ClickUp Brain.

ClickUp Brain يمكن أن يساعدك في استراتيجيات توليد العملاء المحتملين

على الرغم من أن ClickUp Brain ليست أداة تقليدية لتوليد العملاء المحتملين مدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلا أنها تناسب الهدف الأكبر المتمثل في نمو الأعمال. فهو أولاً جزء من مجموعة ClickUp Brain. وهذا يعني أن بإمكانك إضفاء الطابع الرقمي على مسار المبيعات بالكامل واستراتيجيات التسويق. استخدم نهج الرفع والتحويل لتعيين أنشطة توليد العملاء المحتملين على أداة إدارة المشروع. ونتيجة لذلك، ستحصل على جميع مزايا التعامل مع عملية توليد العملاء المحتملين كمشروع. بدءاً من تحديد أولويات المهام إلى أتمتة سير العمل - كل شيء.

ومع ذلك، دعنا نلقي نظرة أعمق على كيفية الاستفادة من ClickUp Brain في عملية توليد العملاء المحتملين:

تسخير بيانات العملاء: تحليل ثروة من بيانات العملاء المنتشرة عبر بيئة ClickUp. من الملفات الشخصية للعملاء إلى البيانات التاريخية إلى السلوك عبر الإنترنت - يستفيد ClickUp Brain من البحث الشامل عبر كل مهمة أو مستند أو مشروع لـ تعلم كل شيء عن عملائك . يساعدك ClickUp Brain، المزوّد بهذه المعرفة، على إنشاء برامج المقارنات الدولية التي يمكن أن توجه فرق المبيعات والتسويق لديك. ويمكنه أيضًا وضع استراتيجيات ذات صلة لتوليد العملاء المحتملين معك استنادًا إلى هذه المعلومات

تحليل ثروة من بيانات العملاء المنتشرة عبر بيئة ClickUp. من الملفات الشخصية للعملاء إلى البيانات التاريخية إلى السلوك عبر الإنترنت - يستفيد ClickUp Brain من البحث الشامل عبر كل مهمة أو مستند أو مشروع لـ . يساعدك ClickUp Brain، المزوّد بهذه المعرفة، على إنشاء برامج المقارنات الدولية التي يمكن أن توجه فرق المبيعات والتسويق لديك. ويمكنه أيضًا وضع استراتيجيات ذات صلة لتوليد العملاء المحتملين معك استنادًا إلى هذه المعلومات تعزيز العملاء المحتملين بمحتوى مستهدف: يعد إنشاء محتوى عالي الجودة ومغناطيس العملاء المحتملين طريقة جيدة لزيادة عدد العملاء المحتملين والتحويلات. يجذب المحتوى عالي الجودة مثل منشورات المدونات والأدلة الإرشادية والشروحات وما إلى ذلك العملاء المحتملين ويمررهم من مرحلة الوعي إلى مرحلة التحويل. يمكن أن يساعدك كاتب الذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain في إنشاء محتوى مخصص لكل مرحلة مختلفة من مراحل رحلة العميل

ClickUp Brain يساعد في توليد المحتوى لتمكين جذب العملاء المحتملين

التسويق عبر البريد الإلكتروني المخصص: بفضل إمكانية الوصول إلى التفاعلات السابقة وبيانات إدارة علاقات العملاء (إذا كانت متصلة ب ClickUp)، يمكن ل ClickUp Brain صياغة رسائل تسويقية مقنعة . من عبارات الحث على اتخاذ إجراء تستحق النقر إلى سطور الموضوع المخصصة، يتم تخصيص كل رسالة بريد إلكتروني حسب اهتمامات كل عميل محتمل

بفضل إمكانية الوصول إلى التفاعلات السابقة وبيانات إدارة علاقات العملاء (إذا كانت متصلة ب ClickUp)، يمكن ل ClickUp Brain صياغة . من عبارات الحث على اتخاذ إجراء تستحق النقر إلى سطور الموضوع المخصصة، يتم تخصيص كل رسالة بريد إلكتروني حسب اهتمامات كل عميل محتمل أتمتة حملات رعاية العملاء المحتملين: يمكن أن يساعدك ClickUp Brain في إنشاء مهام سير عمل تلقائية لرعاية العملاء المحتملين. على سبيل المثال، يمكنك تحديد المشغلات التي يمكن أن تؤدي إلى إجراءات محددة تلقائيًا (على سبيل المثال، عندما تتغير حالة المهمة إلى "مهتم"، أرسل بريدًا إلكترونيًا لدراسة الحالة).

كما أن إدارة علاقات العملاء المحتملين في ClickUp تجعل إدارة العملاء المحتملين سهلة. فهو يتيح لك تصور خط أنابيب المبيعات الخاص بك وتتبع تقدم العملاء المحتملين أثناء انتقالهم عبر مراحل مختلفة. كما أنه يقدم قوالب مخصصة لمساعدتك في تخطيط أنشطة المبيعات الخاصة بك بشكل أفضل.

قم بإدارة خط أنابيب المبيعات الخاص بك بكفاءة باستخدام قالب خط أنابيب المبيعات ClickUp

نموذج قالب خط أنابيب المبيعات ClickUp يوفر هيكلاً محدداً مسبقاً لخط أنابيب المبيعات الخاص بك، بما في ذلك المراحل الشائعة مثل تأهيل العميل المحتمل، والعرض، والإغلاق، مما يضمن اتباع جميع أعضاء فريقك لعملية مبيعات متسقة. كما يسمح لك بإضافة حقول وحالات مخصصة لتقييم العملاء المحتملين وتحديد أولويات العملاء المحتملين الواعدين.

## مستقبل الذكاء الاصطناعي في توليد العملاء المحتملين

لا شك أن مستقبل الذكاء الاصطناعي في توليد العملاء المحتملين مشرق وواعد. إن التركيز على تعزيز الثقة والشفافية المقترنة بالتقدم التكنولوجي سيمهد الطريق لأدوات ذكاء اصطناعي أكثر قوة لتوليد العملاء المحتملين.

وبالحديث عن التطورات، فإن التحليلات التنبؤية ستغير قواعد اللعبة تماماً في مجال توليد العملاء المحتملين. ومن شأنها أن تؤدي إلى تحول جذري في أنشطة توليد العملاء المحتملين لأنها ستصبح استباقية أكثر من كونها سلبية. ونتيجة لذلك، يمكن للشركات أن تحدد العملاء المحتملين حتى قبل أن يعثروا على العلامة التجارية! بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم الربط بين النقاط أثناء تحديد العملاء المحتملين المحتملين الذين من المرجح أن يقوموا بالتحويل لمنتجات أو خدمات معينة.

بالإضافة إلى التحليلات التنبؤية، سيستفيد توليد العملاء المحتملين بالذكاء الاصطناعي بشكل كبير من التقنيات الجديدة وواجهات التطبيقات. على سبيل المثال، الذكاء الاصطناعي التحادثي يمكن أن يؤدي إلى ظهور روبوتات دردشة نابضة بالحياة تجري تفاعلات شبيهة بالبشر أثناء تأهيل العملاء المحتملين. وبالمثل، أتمتة التسويق المدعوم بالذكاء الاصطناعي من شأنه أن ينمو بشكل أكثر تعقيدًا مع التقاط المزيد من العملاء المحتملين عبر العديد من المصادر.

تبشر ثلاثية الأتمتة والتركيز على العملاء واتخاذ القرارات الاستراتيجية ببداية جديدة لمستقبل الذكاء الاصطناعي في توليد العملاء المحتملين.

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إن الجمع بين الذكاء الاصطناعي وتوليد العملاء المحتملين هو تطابق بين الذكاء الاصطناعي وتوليد العملاء المحتملين.

سيؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز أنشطة توليد العملاء المحتملين من خلال جعلها أكثر استهدافًا واستنادًا إلى البيانات وأتمتة. سيؤدي هذا إلى تحرير المسوقين لمتابعة المزيد من المهام ذات القيمة مثل رعاية العملاء المحتملين، وبناء العلاقات، وتجهيز العملاء المحتملين للمبيعات. كما أن التنوع الهائل الذي يجلبه الذكاء الاصطناعي لجهود توليد العملاء المحتملين هو ميزة أخرى.

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