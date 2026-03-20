أفضل 11 بديل لـ Claude Code لتحويل سير عملك

لقد وضعت العوامل الأصلية في المحطة الطرفية مثل Claude Code معايير عالية للتطوير الذاتي. ولكن بالنسبة للعديد من فرق الهندسة، قد يشكل النظام البيئي أحادي النموذج أو الواجهة المخصصة للمحطة الطرفية فقط عائقًا.

سواء كنت تسعى إلى تجنب الارتباط بمورد واحد، أو إدارة تكاليف توسيع نطاق واجهة برمجة التطبيقات (API)، أو البحث عن ذكاء اصطناعي يعمل بشكل أصلي في بيئة تطويرك المتكاملة (IDE)، فإن أدوات الذكاء الاصطناعي المناسبة للمطورين يمكنها أن تجعل العمل أكثر بساطة.

في هذا الدليل، سنقدم لك تفصيلاً لأفضل بدائل Claude Code حتى تتمكن من العثور على الشريك المثالي لمجموعة أدواتك.

نظرة عامة على أفضل بدائل Claude Code

يقارن الجدول التالي بين البدائل الرائدة لـ Claude Code لمساعدتك في إيجاد التوازن المناسب بين التحكم الذي يعتمد على المحطة الطرفية أولاً وسير العمل الأصلي في بيئة تطوير المتكاملة (IDE).

الأداة الأفضل لـ أفضل الميزات الأسعار* ClickUp الفرق من جميع الأحجام التي تحتاج إلى مساحة عمل شاملة لإدارة دورة حياة التطوير بالكامل مساحة عمل موحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع Codegen Agent للبرمجة + أتمتة المهام إلى PR وBrain للبحث التقني عبر التطبيقات وتوليد الكود والمزيد مجاني إلى الأبد؛ التخصيص متاح للمؤسسات Cursor الفرق التي يقودها المطورون والتي تريد بيئة تطوير متكاملة (IDE) مدمجة مع الذكاء الاصطناعي مع وكلاء مستقلين مدمجين مباشرة في سير عمل البرمجة Composer 2.0 لتحرير ملفات متعددة و Predictive Tab لإكمال تلقائي عالي السرعة مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 20 دولارًا شهريًا GitHub Copilot فرق الهندسة التي تعمل بالفعل داخل نظام GitHub وترغب في دمج الذكاء الاصطناعي في طلبات السحب والتحكم في الإصدارات وكيل البرمجة Copilot لحل المشكلات بشكل مستقل وسجلات أمان على مستوى المؤسسات تجربة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 4 دولارات شهريًا Windsurf فرق الواجهة الأمامية وفرق المطورين المتكاملين الذين يرغبون في بيئة تطوير متكاملة (IDE) مرئية ومدعومة بالذكاء الاصطناعي مع معاينات واجهة المستخدم في الوقت الفعلي محرك Cascade لإدراك التعديل في الوقت الفعلي وتعديلات واجهة المستخدم بنقرة واحدة مجاني؛ تبدأ باقة Pro من 15 دولارًا شهريًا Amazon Q فرق الهندسة التي تركز على AWS والتي تعمل على تحديث الأنظمة القديمة أو إدارة بيئات سحابية كبيرة AWS Transform لترقية مجموعات التقنيات واستكشاف أخطاء الشبكة وإصلاحها بشكل متكامل أسعار مخصصة OpenCode CLI فرق البرمجيات مفتوحة المصدر والبنية التحتية التي تفضل الأدوات الأصلية للمحطة الطرفية مع إمكانية التخصيص الشامل تكامل LSP من أجل ذكاء الكود "بمستوى IDE" والتوازي متعدد الجلسات أسعار مخصصة Gemini CLI فرق الهندسة الكبيرة التي تعمل مع مستودعات ضخمة وبنى أنظمة معقدة نافذة سياق ضخمة بسعة مليون رمز وربط بحث Google في الوقت الفعلي أسعار مخصصة Cline فرق الهندسة المؤسسية التي تركز على الأمان وتحتاج إلى سير عمل خاص لبرمجة الذكاء الاصطناعي داخل بيئة تطوير التطبيقات (IDE) الخاصة بها نموذج "أحضر استنتاجك الخاص" وشفافية "التخطيط قبل التحرير" مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 20 دولارًا شهريًا Aider المطورون الذين يفضلون استخدام المحطة الطرفية وفرق الهندسة التي تعتمد بشكل كبير على Git والذين يرغبون في رؤية كاملة لتغييرات كود الذكاء الاصطناعي عمليات التزام Git التلقائية مع رسائل منطقية وتعيين المستودعات أسعار مخصصة تابع فرق المنصات وDevOps التي تحتاج إلى فرض معايير وسياسات البرمجة عبر طلبات السحب فحوصات الذكاء الاصطناعي المحددة بواسطة Markdown وأتمتة حالة PR المستمرة تبدأ الأسعار من 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Replit المؤسسون الفرديون وفرق الشركات الناشئة ومجموعات النماذج الأولية السريعة التي تعمل على إنشاء تطبيقات متكاملة بسرعة Replit Agent لإنشاء التطبيقات بدون تكوين وحلقة اختبار ذاتية الإصلاح مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 20 دولارًا شهريًا

لماذا تختار بدائل Claude Code

على الرغم من أن Claude AI يعد وكيلًا أصليًا مناسبًا للمحطة الطرفية، إلا أنه ليس حلاً شاملاً لجميع سير عمل الهندسة. إذا كانت أولوياتك تشمل المرونة، والتكاليف التي يمكن التنبؤ بها، وسير العمل الأصلي لبيئة تطوير التطبيقات (IDE)، أو التحكم الأكثر صرامة في البيانات، فإنه يجدر بك تقييم أنظمة الذكاء الاصطناعي الأخرى المخصصة لفرق البرمجيات:

الحفاظ على مرونة الموردين: قم بالتبديل بين النماذج مثل GPT-4o للمنطق المعقد أو DeepSeek-R1 للخصوصية المحلية بدلاً من أن تكون مقيدًا بنظام Anthropic البيئي

تحكم في تكاليف التوسع: تجنب الفواتير غير المتوقعة القائمة على الاستهلاك من خلال اختيار الاشتراكات ذات السعر الثابت أو استخدام مفاتيح API الخاصة بك

حافظ على انسيابية العمل: استخدم تكاملات IDE الأصلية التي توفر مقارنات مرئية وإكمالات مدمجة بدلاً من التنقل ذهابًا وإيابًا بين المحطة الطرفية

تجاوز حدود المعدل: ضمان استمرار إنتاجية فريقك خلال فترات السبرينت الحرجة عن طريق توجيه الطلبات عبر عدة مزودي نماذج

ضمان سيادة البيانات: قم بتشغيل النماذج محليًا أو في بيئات معزولة عن الشبكة للحفاظ على شفرة المصدر الخاصة بك ضمن البنية التحتية الآمنة الخاصة بك

تخصيص سير العمل التفاعلي: قم بضبط كيفية تعامل شريك الذكاء الاصطناعي الخاص بك مع التخطيط وتعديلات الملفات وعمليات الالتزام في Git لتتوافق مع معايير CI/CD الخاصة بك

🧠 حقيقة ممتعة: تم تطوير أحد أقدم أنظمة البرمجة بالذكاء الاصطناعي، والذي يُسمى Programmer’s Apprentice، في أواخر السبعينيات. كان بإمكانه قراءة الكود المكتوب جزئيًا، واقتراح الخطوات التالية، والإشارة إلى المشكلات المنطقية. تعود العديد من الأفكار الكامنة وراء أدوات البرمجة بالذكاء الاصطناعي الحالية إلى هذا المشروع.

أفضل بدائل Claude Code التي يمكن استخدامها

هل أنت مستعد لمقارنة أفضل الميزات؟ دعنا ندخل في التفاصيل الآن!

1. ClickUp (الأفضل للفرق التي تحتاج إلى مساحة عمل شاملة لإدارة دورة حياة التطوير بأكملها)

قم بتسريع سير عمل البرمجة باستخدام ClickUp Brain

يركز Claude Code على إنشاء وتحرير الكود داخل بيئة التطوير. أما الأعمال المحيطة، مثل تخطيط المهام وتوثيق القرارات وتتبع الأخطاء ومراجعة التقدم المحرز، فغالبًا ما تتم في مكان آخر.

في المقابل، تتعامل ClickUp مع دعم تطوير برامج الذكاء الاصطناعي من زاوية مختلفة عن الأدوات المصممة فقط لكتابة أو تعديل الكود.

تحافظ مساحة عمل الذكاء الاصطناعي المتكاملة هذه على ربط مهامك ومشاريعك ووثائقك وعمليات الأتمتة والذكاء الاصطناعي في نظام واحد، بحيث يتجنب فريقك تشتت العمل ويتقدم عبر التخطيط والتنفيذ في تدفق واحد. لنرى كيف!

حوّل سياق التطوير إلى إجابات قابلة للاستخدام

تكتب فرق الهندسة كمية كبيرة من الوثائق: مواصفات الميزات، وملاحظات واجهة برمجة التطبيقات (API)، وتقارير الأخطاء، وأدلة التمهيد، وتفسيرات البنية. في معظم الأدوات، تظل هذه الوثائق منفصلة عن العمل الذي تصفه. ولا يزال يتعين على شخص ما ترجمة الخطة إلى تذاكر وتخصيص العمل يدويًا.

حافظ على الوثائق الفنية داخل ClickUp Docs

تقوم ClickUp Docs بإزالة هذه الخطوة عن طريق وضع الوثائق داخل نفس مساحة العمل التي توجد بها مهام التطوير الخاصة بك. وهذا يسهل إنشاء المواصفات وخرائط الطريق وقوالب تطوير البرمجيات القابلة لإعادة الاستخدام.

لنفترض أن مدير منتج يقوم بصياغة مواصفات ميزة ما. يتضمن المستند المتطلبات ولقطات الشاشة وأمثلة على الكود باستخدام كتل كود مع تمييز بناء الجملة. ومع تبلور خطة التنفيذ، يمكن تحويل أقسام من المستند إلى مهام ClickUp مباشرةً من Docs.

تظل المهام مرتبطة بالمواصفات الأصلية، بحيث يمكن لأي شخص يراجع العمل تتبعها إلى المتطلبات التي أنشأتها.

يعزز ClickUp Brain سير العمل هذا من خلال مساعدة الفرق على الانتقال من التوثيق إلى التنفيذ بسرعة أكبر. يمكنه قراءة المواصفات، وتحديد المخرجات الرئيسية، وإنشاء مهام من محتوى المستند.

على سبيل المثال، بعد كتابة خطة الإصدار، يطلب مدير المنتج من ClickUp Brain مراجعة المستند وإنشاء مهام التنفيذ. يقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء قائمة مهام منظمة مع الأوصاف والمسؤولين المقترحين، مع الحفاظ على ارتباط كل مهمة بالمواصفات الأصلية.

يمكن للمطورين أيضًا طرح أسئلة حول الوثيقة نفسها، مثل تلخيص المتطلبات الرئيسية أو استخراج بنود العمل من مخطط تقني طويل.

حوّل عناصر قائمة المهام المتأخرة إلى كود فعال

تخلص من الأعمال المتراكمة، وأزل العقبات التي تعترض طريق الهندسة، وحقق سرعة أكبر مع ClickUp Codegen Agent

يقوم ClickUp Codegen Agent بإنشاء الكود مباشرةً من المهام التي يتتبعها فريقك بالفعل.

عندما يظهر طلب ميزة أو تقرير خطأ في ClickUp، يقرأ Codegen سياق المهمة: الوصف، والوثائق المرتبطة، والتعليقات من فرق المنتج أو ضمان الجودة، وأي متطلبات ذات صلة مخزنة في ClickUp Docs. وبناءً على تلك المعلومات، يُنتج تغييرات الكود ويفتح طلب سحب للمراجعة.

تخيل خطأً تم الإبلاغ عنه أثناء اختبار ضمان الجودة. يقوم المختبر بإرفاق السجلات وخطوات إعادة إنتاج الخطأ بالمهمة. يقوم Codegen بتحليل هذه التفاصيل، وإنشاء حل مقترح، وإعداد طلب سحب مرتبط بالتذكرة الأصلية. يقوم المهندسون بمراجعة التغيير بدلاً من البدء في الإصلاح من الصفر.

نظرًا لأن Codegen يعمل في نفس مساحة العمل التي تضم المهام والوثائق والمناقشات، فإنه يمكنه الاستفادة من سياق المشروع المحيط عند إنشاء الكود. تنتقل الفرق من المهمة → الكود → طلب السحب دون الحاجة إلى إعادة إنشاء نفس المعلومات عبر أدوات متعددة. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من الدعم لتنسيق سير العمل، فما عليك سوى إضافة Super Agent آخر إلى سير العمل.

تسريع سير العمل باستخدام Super Agents في ClickUp

أفضل ميزات ClickUp

أتمتة ClickUp : صِف سير العمل الذي تريده بلغة إنجليزية بسيطة لتتمكن على الفور من تكوين المشغلات والإجراءات المعقدة عبر أي مساحة أو مجلد صِف سير العمل الذي تريده بلغة إنجليزية بسيطة لتتمكن على الفور من تكوين المشغلات والإجراءات المعقدة عبر أي مساحة أو مجلد

ClickUp Brain MAX : ابحث في كامل مجموعتك التقنية، بما في ذلك GitHub وGoogle Drive وSlack، باستخدام واجهة ذكاء اصطناعي موحدة تستند كل إجابة فيها إلى بيانات عملك الفعلية ابحث في كامل مجموعتك التقنية، بما في ذلك GitHub وGoogle Drive وSlack، باستخدام واجهة ذكاء اصطناعي موحدة تستند كل إجابة فيها إلى بيانات عملك الفعلية

ClickUp Talk to Text : حوّل صوتك إلى نص قابل للتنفيذ دون استخدام اليدين لكتابة مسودات الوثائق الفنية أو البحث على الويب دون الحاجة إلى لمس لوحة المفاتيح حوّل صوتك إلى نص قابل للتنفيذ دون استخدام اليدين لكتابة مسودات الوثائق الفنية أو البحث على الويب دون الحاجة إلى لمس لوحة المفاتيح

ClickUp Chat : حوّل الرسائل إلى مهام قابلة للتتبع بنقرة واحدة واحتفظ بالمحادثات مرتبطة تلقائيًا بمقتطفات الكود والوثائق ومواضيع المشروع ذات الصلة حوّل الرسائل إلى مهام قابلة للتتبع بنقرة واحدة واحتفظ بالمحادثات مرتبطة تلقائيًا بمقتطفات الكود والوثائق ومواضيع المشروع ذات الصلة

قيود ClickUp

قد تتطلب مجموعة الميزات الشاملة للمنصة استثمارًا أوليًا للوقت من أجل تأهيل الفريق

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 10,900 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن ClickUp؟

هذا ما قاله أحد مستخدمي Capterra عن ClickUp:

لقد أحببت حقًا التصميم والتخصيص وواجهة المستخدم والتنظيم وطرق العرض والقوالب. إنها ببساطة أفضل أداة لإدارة المشاريع من حيث العمق والتخصيص. كما أنها تتميز بأفضل شكل ومظهر. لقد استخدمت أكثر من 5 برامج مختلفة.

💡 نصيحة للمحترفين: لا تطلب أبدًا كودًا في المطالبة الأولى. بدلاً من ذلك، استخدم مصافحة من 3 خطوات: الخطوة 1: قدم سياقًا لـ ClickUp Brain. "أقوم بإضافة منطق اشتراك Stripe إلى الخلفية FastAPI. اقرأ @models.py و@schemas.py. لا تكتب الكود بعد؛ فقط تأكد من فهمك لتدفق البيانات"

الخطوة 2: اطلب خطة تخفيض السعر. "قم بصياغة خطة تنفيذ تقنية تتضمن تغييرات الملفات والحالات الاستثنائية (مثل فشل webhook)"

الخطوة 3: بمجرد الموافقة على الخطة، قل: "تنفيذ الخطوة 1 فقط"

2. Cursor (الأفضل لبيئة تطوير متكاملة (IDE) مدمجة مع الذكاء الاصطناعي، والتي توازن بين الإكمال التلقائي القوي وعوامل الخلفية المستقلة تمامًا)

عبر Cursor

يمكنك إعادة تصور تجربة VS Code بالكامل باستخدام Cursor من خلال تضمين Composer، وهو محرك وكيل متعدد الملفات، مباشرةً في قلب المحرر. يمكنه إدارة المهام التي تعمل في الخلفية لفترات طويلة، مثل إنشاء لوحة معلومات بحثية تفاعلية من الصفر أو إجراء نشر بدون توقف، بينما تواصل العمل في علامة تبويب منفصلة.

فهي تحول بيئة تطوير التطبيقات (IDE) بشكل فعال إلى مركز تحكم في المهام حيث تعمل بشكل أشبه بالمهندس المعماري وليس ككاتب. على عكس Claude Code، الذي يقتصر على ما يمكنه قراءته في المحطة الطرفية، يمكن لوكلاء Cursor تشغيل صناديق الرمل الخاصة بهم القائمة على السحابة لإنشاء الميزات واختبارها وحتى عرضها من البداية إلى النهاية.

أفضل ميزات Cursor

قم بتنسيق التغييرات المعقدة والمتعددة الملفات عبر مستودعك بالكامل باستخدام وكيل يعمل في الخلفية يقوم بتخطيط وتنفيذ والتحقق من عمله الخاص

قم بتفويض المهام طويلة الأمد إلى وكلاء مستقلين يستخدمون بيئاتهم الخاصة المستضافة على السحابة لإنشاء الميزات وعرضها

استمتع بميزة الإكمال التلقائي شبه الفوري التي لا تتنبأ بالكلمة التالية فحسب، بل تتنبأ أيضًا بعدة إجراءات منطقية تالية باستخدام نماذج متخصصة عالية السرعة

اعتمد على نموذج تضمين مخصص يستخرج تلقائيًا سياق قاعدة الكود ذات الصلة، مما يقلل الحاجة إلى الإشارات اليدوية @mentions

قيود المؤشر

قد يؤدي المستوى العالي من الاستقلالية إلى تكاليف رمزية خفية إذا تركت وكلاء السحابة يعملون على مهام معقدة دون إشراف مناسب

نظرًا لكونه نسخة مشتقة من VS Code، قد يواجه المستخدمون أحيانًا تأخيرًا طفيفًا في تلقي أحدث تحديثات ميزات VS Code الأساسية أو توافق الإضافات

أسعار Cursor

مجانًا

المزايا: 20 دولارًا شهريًا

Pro+: 60 دولارًا شهريًا

Ultra: 200 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات Cursor

G2: 4.6/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Cursor؟

إليك ما قاله أحد المراجعين على G2:

أكثر ما أقدره في Cursor هو الطريقة التي يجمع بها بسلاسة بين محرر كود قوي ومساعدة ذكية بالذكاء الاصطناعي. يتمتع بقدرة مذهلة على فهم السياق، مما يتيح له مساعدتي في كتابة الكود وإعادة هيكلته بشكل أكثر كفاءة. بالإضافة إلى ذلك، يشرح المنطق المعقد بطريقة واضحة ويعزز إنتاجيتي بشكل عام، كل ذلك دون تعطيل سير عمل التطوير الخاص بي.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل Cursor AI لسير عمل البرمجة لديك

3. GitHub Copilot (الأفضل لنظام بيئي مركزي للذكاء الاصطناعي مدمج في منصة التحكم في الإصدارات)

عبر GitHub Copilot

يُعد GitHub Copilot رائدًا راسخًا في مجال البرمجة بالذكاء الاصطناعي، حيث يقدم مجموعة كبيرة من الميزات التي تمتد من بيئة تطوير التطبيقات (IDE) المحلية إلى طلبات السحب عن بُعد. وتكمن قوته الأكبر في الاستفادة من سياق GitHub. ببساطة، فهو يفهم وثائق مؤسستك ومناقشات طلبات السحب السابقة ومشكلات المشروع.

وهذا يسمح للذكاء الاصطناعي بالعمل كوكيل مدرك للمشروع، حيث يقوم بشكل مستقل بصياغة طلبات السحب بالكامل والرد على تعليقات المراجعين في الخلفية بينما تركز أنت على السباق التالي.

أفضل ميزات GitHub Copilot

كن مبرمجًا أفضل من خلال التركيز على التصميم والمراجعة بينما يتولى الوكيل معالجة مشكلات GitHub وكتابة الكود وإعداد طلبات السحب

قم بإدارة استخدام الوكلاء، وفرض سياسات الأمان، وتتبع الأنشطة عبر سجلات تدقيق مفصلة من مستوى تحكم مركزي

حافظ على تجربة ذكاء اصطناعي متسقة عبر جميع برامج تحرير الكود الرئيسية تقريبًا، بما في ذلك VS Code وJetBrains وXcode وحتى SQL Server Management Studio

اختر من بين نماذج اللغة الكبيرة (LLM) الرائدة مثل Claude 3.5 و GPT-4o و Gemini 1.5 Pro لتجد أفضل محرك استدلال لمهمتك المحددة

قيود GitHub Copilot

قد تظل الاقتراحات عامة عندما يفتقر النموذج إلى الوصول إلى وثائق مشروع محددة

قد يبدو وضع الوكيل أحيانًا أكثر تقييدًا بسبب إجراءات الحماية

أسعار GitHub Copilot

تجربة مجانية

الفريق: 4 دولارات شهريًا

المؤسسات: 21 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات GitHub Copilot

G2: 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن GitHub Copilot؟

رأي أحد المراجعين على G2:

يعمل Copilot على زيادة إنتاجيتي بشكل كبير من خلال اقتراح كتل كود متكررة ومنطق أكثر تعقيدًا في الوقت الفعلي. إنه أشبه بوجود شريك دائم في برمجة المشاريع في Jheytech.Ai .

🔍 هل تعلم؟ كشف سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة Google، أن أكثر من 25% من جميع الأكواد الجديدة في Google يتم إنشاؤها الآن بواسطة الذكاء الاصطناعي قبل مراجعتها من قبل المهندسين البشريين.

4. Windsurf (الأفضل لتجربة IDE متزامنة للغاية ومتكاملة مع الذكاء الاصطناعي)

عبر Windsurf

Windsurf هو بيئة تطوير متكاملة (IDE) مخصصة للذكاء الاصطناعي (مشتقة من VS Code) تعامل الذكاء الاصطناعي كعنصر أساسي وليس كإضافة. يعمل محرك Cascade الخاص بها داخل المحرر الخاص بك مع إدراك فوري لكل ضغطة مفتاح تقوم بها.

بالإضافة إلى مراقبة ملفاتك النشطة وأخطاء المحطة الطرفية وحتى معايناتك المرئية، فإنه يقترح أيضًا الخطوة المنطقية التالية.

بينما يعتمد Claude Code بشكل كبير على النصوص ويقتصر على المحطة الطرفية، يتيح لك Windsurf مشاهدة تطبيق الويب الخاص بك مباشرةً داخل بيئة تطوير التطبيقات (IDE). يمكنك النقر فوق عنصر واجهة المستخدم في المعاينة، وسيقوم Cascade على الفور بتحديد موقع الكود المقابل واقتراح تعديل عليه.

أفضل ميزات Windsurf

استخدم محركًا عمليًا سلسًا يجمع بين الفهم العميق لقاعدة الكود والوعي في الوقت الفعلي بتعديلاتك اليدوية

اعرض موقعك الإلكتروني مباشرةً داخل المحرر واستخدم التفاعلات بنقرة واحدة لتشغيل تعديلات واجهة المستخدم المدعومة بالذكاء الاصطناعي

قم بتسليم الكود بشكل أسرع باستخدام Windsurf Tab ، وهي ميزة إكمال تلقائي توليدية تتنبأ بكتل متعددة الأسطر بناءً على نيتك الحالية

قم بتنفيذ أوامر المحطة الطرفية وإدارة الملفات وحل أخطاء أداة فحص الكود بشكل مستقل من خلال سير عمل متكامل وذاتي

قيود Windsurf

توجد حدود يومية للنشر حسب الخطة التي تستخدمها

يبلغ المستخدمون عن تعطل بيئة تطوير التطبيقات (IDE) أثناء سير العمل الطويل للذكاء الاصطناعي

أسعار Windsurf

مجانًا

المزايا: 15 دولارًا شهريًا

الفرق: 30 دولارًا شهريًا

الشركات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Windsurf

G2: 4. 2/5 (أكثر من 25 تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Windsurf؟

هذا ما يعتقده أحد المراجعين على G2:

يتميز [كما ورد] بأدائه السلس وتجربة المستخدم البديهية. فهو يبسط سير العمل المعقد، ويوفر ميزات أتمتة ذكية، ويساعد المطورين على العمل بكفاءة أكبر وبجهد يدوي أقل. تتكامل الأداة جيدًا مع بيئات التطوير الحالية وتحسن بشكل ملحوظ الإنتاجية وجودة الكود.

📖 اقرأ أيضًا: بدائل Windsurf للبرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

5. Amazon Q Developer (الأفضل لفرق الهندسة التي تعتمد بشكل كبير على AWS والمؤسسات التي تحتاج إلى تحديث أنظمة قديمة بشكل آلي)

عبر AWS

غالبًا ما يواجه المطورون الذين يتنقلون باستمرار بين بيئة تطوير متكاملة (IDE) ووحدة التحكم في AWS سياقًا مجزأً. يحاول Amazon Q سد هذه الفجوة من خلال إدخال معرفة AWS مباشرةً في سير عمل البرمجة.

على سبيل المثال، انظر إلى AWS Transform. بدلاً من الاكتفاء بمساعدة الكود الجديد، يمكن لـ Amazon Q تحديث الأنظمة الحالية. فهو يحلل التطبيقات القديمة، ويفهم البنية، ويساعد في ترحيلها إلى أنماط السحابة الحديثة.

أفضل ميزات Amazon Q Developer

أتمتة تحديث مجموعات التقنيات القديمة، بما في ذلك أحمال عمل الحواسيب المركزية و VMware، لتصبح بنى حديثة سحابية أصيلة

قم باستكشاف أخطاء الاتصال وأخطاء الوصول داخل بيئة AWS الخاصة بك مباشرةً من واجهة الدردشة

قم بصياغة سياسات IAM وقواعد مجموعات الأمان ذات الامتيازات الدنيا بناءً على المتطلبات الوظيفية لتطبيقك

ترجم الإجراءات المتخذة في AWS Management Console إلى قوالب قابلة لإعادة الاستخدام للبنية التحتية كرمز (IaC) مثل Terraform أو CDK

قيود Amazon Q Developer

هذه الأداة أقل جاذبية للمشاريع متعددة السحابة أو غير التابعة لـ AWS

لا يمكن لـ Amazon Q معالجة سوى كمية محدودة من النص في المرة الواحدة (حوالي 200 ألف رمز)

أسعار Amazon Q Developer

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات مطوري Amazon Q

G2: 4. 4/5 (أكثر من 17,600 تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Amazon Q Developer؟

هذا ما يعتقده أحد المراجعين على G2:

أحب استخدام AWS Lambda لفعاليته من حيث التكلفة وقدرته على التعامل مع أحمال كبيرة، مما يوفر المال ويحسن الأداء عند التعامل مع المهام الضخمة غير المتزامنة مثل تحويل الصور. الأسعار رائعة، كما أنه يوفر عددًا كبيرًا من الخوادم، وهو أمر مفيد عند تشغيل العديد من المهام بالتوازي.

6. OpenCode CLI (الأفضل لمحبي البرمجيات مفتوحة المصدر والمستخدمين المتمرسين الذين يرغبون في واجهة طرفية مدعومة من المجتمع وقابلة للتوسعة بدرجة كبيرة)

عبر OpenCode CLI

يضع OpenCode CLI نفسه في موقع "لينكس" لوكلاء البرمجة بالذكاء الاصطناعي. وهو جهد تعاوني ضخم حصل على أكثر من 100,000 نجمة على GitHub، ومبني على مبدأ الشفافية التامة.

كما أنه يتصل مباشرة ببروتوكولات خادم اللغة (LSP)، مما يصنفه على أنه أصلي لـ LSP. وهذا يعني أن الذكاء الاصطناعي يمكنه الوصول إلى نفس ذكاء الكود الذي يستخدمه IDE الخاص بك: الانتقال إلى التعريف، ومعلومات النوع، والبحث عن الرموز، وتعيين التبعيات.

عندما يقرأ الوكيل مشروعك، فإنه يفهم كيفية ترابط قاعدة الكود. وهذا يساعده على التنقل في المستودعات الكبيرة وإجراء تعديلات دقيقة.

أفضل ميزات OpenCode CLI

قم بتشغيل بروتوكولات خادم اللغة تلقائيًا لمنح نموذج اللغة الكبير (LLM) وعيًا "بمستوى بيئة تطوير متكاملة" بالأنواع والرموز والتعريفات

احصل على مجموعة مختارة بعناية من النماذج التي تم التحقق من صحتها والمُحسّنة خصيصًا لمهام البرمجة الوكيلة لضمان جودة مخرجات متسقة

قم بتشغيل عدة وكلاء مستقلين في نفس المشروع للتعامل مع مهام إعادة الهيكلة أو تصحيح الأخطاء المتزامنة

قم بإنشاء روابط آمنة لأي جلسة طرفية للتعاون مع زملائك في الفريق أو لتوثيق مسار تصحيح الأخطاء المعقد

قيود OpenCode CLI

قد يشعر المبتدئون بالارتباك بسبب العدد الكبير من علامات التكوين ومتغيرات البيئة التجريبية

قد يؤدي الإعداد اليدوي لمفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API) أو بيانات تسجيل الدخول الخاصة بالمزود (مثل Models.dev) إلى بعض الصعوبات في البداية

أسعار OpenCode CLI

مجانًا

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات OpenCode CLI

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن OpenCode CLI؟

إليك مراجعة على Reddit لـ OpenCode CLI:

OpenCode هو برنامج مفتوح المصدر ويدعم أكثر من 75 نموذجًا بما في ذلك النماذج المحلية، وهو أمر مهم للغاية إذا كنت تهتم بالخصوصية أو ترغب في استخدام مفاتيح API الخاصة بك. كما أن دعم الجلسات المتعددة ميزة رائعة أيضًا، حيث يمكنك تشغيل وكلاء متوازيين يعملون على أجزاء مختلفة من نفس المشروع. ويعد تكامل LSP الجاهز للاستخدام لمسة رائعة.

🔍 هل تعلم؟ يشعر المطورون بوضوح بزيادة الإنتاجية بفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي، لكن التأثير يظل في الغالب فرديًا. يقول 52% إن أدوات أو وكلاء الذكاء الاصطناعي قد حسّنوا إنتاجيتهم بشكل عام. ويبدو التأثير أقوى بين المطورين الذين يستخدمون الوكلاء بنشاط: يقول ما يقرب من 70% إن الوكلاء يقللون الوقت المستغرق في مهام تطوير محددة، ويشير 69% إلى زيادة في الإنتاجية.

7. Gemini CLI (الأفضل للمطورين الذين يعملون مع قواعد بيانات ضخمة ويحتاجون إلى نافذة سياق تضم أكثر من مليون رمز)

عبر Gemini CLI

Gemini CLI هو الحل عالي الأداء من Google لمنافسة وكلاء المحطة الطرفية، ويتميز بمعالجته للسياق. يمكنه استيعاب مشروع متوسط الحجم بالكامل، يصل إلى مليون رمز، في ذاكرته العاملة النشطة. وهذا يسمح للنموذج برؤية كل التبعيات عبر الملفات والفروق الدقيقة في البنية في وقت واحد، بدلاً من النظر من خلال ثقب المفتاح.

كما أن تكامله الأصلي مع نظام Google البيئي، لا سيما من خلال الأدوات المدمجة مثل Google Search وجلب البيانات من الويب، يجعله خيارًا جذابًا أيضًا.

أفضل ميزات Gemini CLI

قم باستيعاب مستودعات كاملة في جلسة واحدة للحفاظ على نموذج ذهني مثالي لهيكل مشروعك ومنطقه

تحقق من أفضل ممارسات البرمجة وراجع الوثائق المباشرة باستخدام أدوات بحث Google المدمجة لتجنب استخدام صيغ مكتبات قديمة

قم بتشغيل أدوات المحطة الطرفية المعقدة مثل Vim أو Htop أو عمليات إعادة التأسيس التفاعلية لـ Git والتفاعل معها دون مغادرة جلسة الذكاء الاصطناعي مطلقًا

قم بإنشاء هياكل كود وظيفية من أصول غير نصية مثل رسومات واجهة المستخدم أو مخططات الهندسة أو المواصفات الفنية بصيغة PDF

قيود Gemini CLI

تظهر معظم المزايا داخل نظام Google Cloud البيئي، مما قد يجعل الإعداد أكثر تعقيدًا للفرق خارج GCP أو Google AI Studio

قد يبدو مخرجات واجهة المستخدم المعبأة في مربعات أصعب في القراءة أثناء التفاعلات الطويلة

أسعار Gemini CLI

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Gemini CLI

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Gemini CLI؟

هذا ما قاله أحد مستخدمي Reddit:

كلما زاد استخدامي لـ Gemini CLI، كلما شعرت أنه يمثل ترقية حقيقية لطريقة عملنا في المحطة الطرفية. إن القدرة على تلخيص الملفات، وتنظيف السجلات، وصياغة SQL، وإنشاء تعليقات على الكود، أو إخراج JSON منظم مباشرة من shell، هي أمور أكثر فائدة مما توقعت. إنها في الأساس طبقة ذكاء اصطناعي فوق مهام التطوير اليومية الخاصة بك؛ لا حاجة لتبديل النوافذ، ولا حلقات النسخ واللصق.

📖 اقرأ أيضًا: بدائل Google Gemini AI لإنشاء المحتوى والبرمجة

8. Cline (الأفضل للمؤسسات التي تهتم بالأمان ومستخدمي VS Code المتمرسين)

عبر Cline

غالبًا ما تتطلب الوكالات المدارة الأخرى أن تمر بياناتك عبر خوادم الوسيط الخاصة بها. لكن Cline يعمل كجسر مباشر بين بيئة تطويرك (IDE) ومزود الاستدلال الذي اخترته.

يعني نموذج "أحضر استنتاجك الخاص" هذا أنه إذا كانت مؤسستك تستخدم Amazon Bedrock أو GCP Vertex أو خادمًا محليًا خاصًا، فلن يلامس كودك ومطالباتك أبدًا البنية التحتية لـ Cline. وقد تم تصميمه للمهندسين الذين يرغبون في الاستقلالية العالية التي يوفرها وكيل المحطة الطرفية، ولكنهم يحتاجون إلى دمجه مباشرةً في بيئة العمل المألوفة لـ VS Code أو JetBrains.

أفضل ميزات Cline

ضمان السيادة الكاملة على البيانات من خلال نظام يعالج الكود محليًا ويتصل مباشرة بمضيف الاستدلال المفضل لديك

راجع تفاصيل التغييرات المقترحة من قبل الوكيل واطرح أسئلة توضيحية قبل الموافقة على أي تعديلات على الملفات

قم بتوسيع قدرات الوكيل من خلال الاندماج في نظام بيئي واسع من الأدوات للأمن والاختبار والتوثيق

قم بنشر نفس سير العمل الفعال عبر VS Code ومجموعة JetBrains بأكملها، بما في ذلك IntelliJ وPyCharm

قيود Cline

يتطلب اختيار النموذج وتكوينه إعدادًا عمليًا أكثر

قد تؤدي تكلفة واجهة IDE إلى إبطاء عمليات الملفات المتكررة ذات الحجم الكبير مقارنةً بالوكلاء المستندين إلى المحطة الطرفية

أسعار Cline

مجاني (مفتوح المصدر)

الفرق: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Cline

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Cline؟

أثناء مراجعته لـ Cline، قدم أحد مستخدمي Reddit نصيحة:

نماذج محلية + Cline إذا كان لديك جهاز Macbook جيد من سلسلة M.

9. Aider (الأفضل لمستخدمي المحطات الطرفية المتمرسين والمهندسين الذين يرغبون في شريك غير مرتبط بنموذج معين)

عبر Aider

الميزة الفريدة التي يتمتع بها Aider مقارنةً بـ Claude Code هي تكامله العميق والأصلي مع Git. بدلاً من إجراء تعديلات صامتة، يعامل Aider كل مهمة على أنها تغيير خاضع للتحكم في الإصدارات. وعندما يقوم بتحديث الملفات، فإنه يضع التعديلات في مرحلة انتقالية ويُنشئ رسالة التزام تصف ما تم تغييره.

يمكن للمطورين مراجعة الاختلافات وإجراء التعديلات أو التراجع عن التغييرات باستخدام نفس سير عمل Git الذي يثقون به بالفعل. تعمل هذه البنية على تحسين إنتاجية المطورين دون التضحية بالشفافية. تعمل الذكاء الاصطناعي على دفع العمل إلى الأمام، بينما يحافظ Git على شفافية كل تغيير وإمكانية التراجع عنه.

أفضل ميزات Aider

قم بالتبديل بين Claude و OpenAI و Gemini أو النماذج المحلية على الفور للاستفادة من أفضل الاستدلال لمهمة معينة

قم بإنشاء خريطة مضغوطة لهيكل مشروعك بالكامل لتزويد LLM بالسياق المعماري الكامل دون استنفاد ميزانية الرموز الخاصة بك

تنسيق تغييرات الكود في عمليات Git معقولة وآلية مع رسائل يمكن قراءتها بسهولة لتسهيل التدقيق والتراجع

استخدم الأوامر الصوتية المدمجة لوصف الميزات أو إصلاحات الأخطاء، مما يتيح التنفيذ بدون استخدام اليدين أثناء عمليات إعادة الهيكلة المعقدة

قيود Aider

قد يشكل عدم وجود واجهة مستخدم رسومية مصقولة تحديًا للمطورين الذين يفضلون الواجهات الرسومية على سير العمل الذي يعتمد على المحطة الطرفية فقط

يتطلب الإعداد تكوينًا يدويًا وإدارة مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API) مقارنةً بالحلول المُدارة بالكامل

أسعار Aider

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Aider

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Aider؟

يشارك أحد مستخدمي Reddit:

يعمل Aider بشكل أفضل إذا كنت مرتاحًا ومعتادًا على استخدام git. إليك المزيد من المعلومات حول تكامل Aider مع git. يحتوي Aider أيضًا على أمر /git مدمج، بحيث يمكنك القيام بأمور مثل /git diff main لمقارنة جميع التغييرات على فرعك، أو /git diff origin/main لمقارنة جميع التغييرات التي لم يتم دفعها.

10. Continue (الأفضل لفرق الهندسة التي تحتاج إلى أتمتة معايير البرمجة المخصصة)

عبر متابعة

يركز Continue على ما يحدث بعد كتابة الكود. فهو يساعد الفرق على تطبيق قواعد الهندسة ومتطلبات الأمان وممارسات البرمجة الداخلية في كل طلب سحب. يمكن لفريقك تعريف هذه القواعد على شكل فحوصات قائمة على Markdown.

تعمل عمليات الفحص كمراجعين آليين. فهي تفحص طلبات السحب الجديدة وتقيّم ما إذا كانت التغييرات تتوافق مع المعايير الهندسية للمشروع. يمكن لهذه الفحوصات أيضًا الإبلاغ عن مشكلات مثل الأنماط غير الآمنة، أو التعليقات التوضيحية الزائدة عن الحاجة، أو كتل التوثيق غير الضرورية، أو الكود الذي ينتهك إرشادات الهندسة المعمارية.

نظرًا لوجود هذه القواعد داخل المستودع، فإنها تتطور جنبًا إلى جنب مع قاعدة الكود.

تابع أفضل الميزات

قم بإنشاء قواعد مخصصة للذكاء الاصطناعي باستخدام ملفات Markdown بسيطة لفرض أنماط معمارية محددة أو بروتوكولات أمان عبر المستودع

أتمتة عمليات التحقق من حالة GitHub التي يتم تشغيلها عند كل طلب سحب لإبلاغ عن التناقضات واقتراح إصلاحات فورية للكود

اكتسب مهارات برمجة محددة لتعليم الوكيل أطر العمل الخاصة بك وهياكل الملفات من أجل إنشاء كود أكثر دقة ومراعاة للمشروع

قم بتشغيل نفس عمليات فحص الجودة محليًا عبر واجهة سطر الأوامر (CLI) أثناء التطوير أو على نطاق واسع ضمن مسار التكامل المستمر/التسليم المستمر (CI/CD) لضمان التنفيذ المتسق

استمرار القيود

يتطلب إنشاء فحوصات تخفيض فعالة تصميمًا أوليًا سريعًا وصقلًا لتجنب النتائج الإيجابية الخاطئة

تعتمد الوظائف الكاملة على تكامل GitHub أو GitLab، وهو ما قد لا يناسب بيئات التطوير المحلية أو المعزولة تمامًا

متابعة الأسعار

البدء: 3 دولارات لكل مليون توكن

الفريق: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الشركة: أسعار مخصصة

متابعة التقييمات والمراجعات

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Continue؟

إليك ما قاله أحد مستخدمي Reddit:

continue. dev يعمل بشكل جيد في مسح وتحليل [كذا] ملفات متعددة.

11. Replit (الأفضل للنماذج الأولية السريعة ذات المكدس الكامل وسير العمل من الفكرة إلى النشر)

عبر Replit

يتطلب Claude Code منك إدارة بيئتك المحلية والتبعيات وخطوط النشر الخاصة بك. لكن Replit يوفر بيئة اختبار مُدارة قائمة على السحابة حيث يقوم الذكاء الاصطناعي بكتابة الكود وتكوين الخادم والاتصال بقاعدة البيانات واستضافة المنتج النهائي.

يُزيل هذا الإعداد الأعمال الروتينية المعتادة المتعلقة بالبيئة. لن تحتاج إلى تكوين بيئات التشغيل المحلية أو تثبيت التبعيات أو إعداد مسار استضافة قبل بدء المشروع.

على سبيل المثال، يمكن لمؤسس يعمل على إنشاء أداة داخلية صغيرة أن يصف الواجهة ومنطق الخلفية وهيكل قاعدة البيانات. يقوم Replit بإنشاء المشروع وإعداد بيئة التشغيل وربط الخدمات الضرورية حتى يعمل التطبيق على الفور.

أفضل ميزات Replit

صف التطبيق بلغة طبيعية وشاهد الوكيل وهو يصمم ويبرمج وينشر المكدس بأكمله بشكل مستقل

قم بتوفير قواعد البيانات المدمجة ومصادقة المستخدمين والاستضافة على الفور دون الحاجة إلى إدارة مزودي الخدمات السحابية الخارجيين أو مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API)

استخدم نظام الاختبار الخاص الذي يفتح متصفحًا للتحقق من وظائف الكود ويصحح الأخطاء تلقائيًا في الوقت الفعلي

ادعُ أعضاء الفريق للانضمام إلى بيئة السحابة الحية لتحرير الكود أو مراجعة التطبيق جنبًا إلى جنب مع الذكاء الاصطناعي في مساحة عمل مشتركة واحدة

قيود Replit

مرونة البنية محدودة لأن المشاريع تعمل ضمن نظام Replit والخدمات المدارة

وصول محدود إلى النظام على المستوى المنخفض مقارنة بالأدوات الأصلية للمحطة الطرفية فيما يتعلق بمهام البنية التحتية المعقدة أو عمليات الملفات المحلية

أسعار Replit

مجانًا

Replit Core: 20 دولارًا شهريًا

Replit Pro: 100 دولار شهريًا

الشركات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Replit

G2: 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 120 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Replit؟

إليك ما قاله أحد مستخدمي G2:

يقلل Replit من مستوى المهارة المطلوب لإنشاء ونشر تطبيق فعال بنجاح. خلفيتي المهنية في إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات، لذا أعرف ما يكفي لأكون خطيرًا، لكن لا أعرف ما يكفي أبدًا لتعلم قواعد لغة البرمجة بالكامل أو التطوير المتكامل. يمكنني التحدث إلى وكيل Replit كما لو كنت أتحدث إلى مطور في العمل، وتحسين النتائج، وإنشاء تطبيقات دون الحاجة إلى مطور فعلي.

اجمع بين البرمجة والتخطيط والتسليم مع ClickUp

يمكن لوكلاء البرمجة بالذكاء الاصطناعي كتابة وإعادة هيكلة الكود بسرعة لم يسبق لها مثيل. التحدي الأكبر هو الحفاظ على توافق أعمال التطوير مع المهام والوثائق وتحديثات الفريق. من بين العديد من بدائل Claude Code، يجعل ClickUp ذلك ممكنًا.

بدلاً من فصل مناقشات الكود وتتبع المشاريع والوثائق الفنية عبر أدوات متعددة، يحافظ ClickUp على ربطها معًا في مساحة عمل واحدة.

يساعد Codegen Agent في تحويل هذه المهام مباشرةً إلى كود فعال وطلبات سحب، مما يقلل من الجهد اليدوي ويسرع عملية التسليم. وفي الوقت نفسه، يربط ClickUp Docs الوثائق الفنية بالمهام، بينما تعمل ClickUp Automations على تبسيط سير العمل المتكرر طوال دورة حياة التطوير بأكملها.

والنتيجة؟ سيتمكن فريقك من تخطيط الميزات وتوثيق المتطلبات وتتبع المهام ومراقبة التقدم دون فقدان السياق. جرب ClickUp مجانًا اليوم! ✅