11 أفضل بدائل المؤشر للذكاء الاصطناعي

إذا كنت تستخدم Cursor AI في البرمجة، فمن المحتمل أنك استمتعت بميزات رئيسية مثل الإكمال التلقائي للأكواد البرمجية وتصحيح الأخطاء وإنشاء الوثائق.

ولكن لنكن صادقين؛ إنها ليست مثالية.

سواء كان ذلك بسبب الصعوبات في التعامل مع التعليمات البرمجية المعقدة أو الدعم اللغوي المحدود، فقد تفكر في استكشاف خيارات تناسب احتياجاتك بشكل أفضل.

في منشور المدونة هذا، سوف نتعمق في بعض أفضل بدائل Cursor AI، ونوضح لك كيف تتراكم ولماذا قد تكون هذه البدائل هي الترقية التي كنت تبحث عنها. 👀

## ⏰ ملخص 60 ثانية

فيما يلي أفضل 11 بديلاً لـ Cursor Cursor AI لتستكشفها:

كليك أب (الأفضل لإدارة مشاريع تطوير البرمجيات وتعاون الفريق في منصة واحدة) TabNine (الأفضل للمطورين الذين يبحثون عن إكمال سريع مدعوم بالذكاء الاصطناعي عبر العديد من مُعرّفات البرامج) GitHub Copilot (الأفضل لاقتراحات التعليمات البرمجية السلسة مباشرةً داخل تدفقات عمل GitHub) كوديوم (الأفضل لإكمال التعليمات البرمجية في الوقت الفعلي مع دعم لغات متعددة) OpenAI Codex (الأفضل لمهام الترميز المعقدة والعمل مع واجهات برمجة التطبيقات) CodeT5 (الأفضل لقواعد الشيفرات البرمجية الكبيرة وتحليل الشيفرات البرمجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي) IntelliCode (الأفضل لمستخدمي Visual Studio الذين يبحثون عن اقتراحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة ودقة الترميز) DeepCode (الأفضل لتحديد الأخطاء المحتملة أو مشكلات الأمان وإصلاحها من خلال مراجعات التعليمات البرمجية في الوقت الفعلي) ريبليت غوسترايتر (الأفضل لمساعد الترميز المستند إلى السحابة مع ميزات تعاونية) Eclipse Che (الأفضل ل IDE المستند إلى السحابة وإدارة مساحة العمل) Bolt.new (الأفضل للبرمجة الخفيفة المستندة إلى السحابة لتبسيط التطوير)

## قيود الذكاء الاصطناعي للمؤشر

يقدم مؤشر الذكاء الاصطناعي للمطورين وعدًا كبيرًا للمطورين ولكن لديه العديد من القيود التي يمكن أن تقدم تحديات في تطوير البرمجيات تدفعك نحو البدائل

حد 500 استفسار شهريًا: هذا يقيد المطورين من العمل على مشاريع أكبر أو أكثر تعقيدًا، مما يؤدي إلى الإحباط وإجبارهم على استكشاف أدوات ذات قيود أقل

هذا يقيد المطورين من العمل على مشاريع أكبر أو أكثر تعقيدًا، مما يؤدي إلى الإحباط وإجبارهم على استكشاف أدوات ذات قيود أقل أداء بطيء مع قواعد التعليمات البرمجية الكبيرة: يميل مؤشر الذكاء الاصطناعي إلى التأخر عند التعامل مع المشاريع المعقدة والمتعددة الملفات، مما يجعله غير فعال لفرق التطوير الأكبر

يميل مؤشر الذكاء الاصطناعي إلى التأخر عند التعامل مع المشاريع المعقدة والمتعددة الملفات، مما يجعله غير فعال لفرق التطوير الأكبر اقتراحات غير دقيقة: أبلغ المستخدمون أن Cursor AI يولد أحيانًا مقتطفات أكواد غير ملائمة أو غير صحيحة، مما يعطل سير عملية التطوير ويؤدي إلى تصحيحات تستغرق وقتًا طويلاً

أبلغ المستخدمون أن Cursor AI يولد أحيانًا مقتطفات أكواد غير ملائمة أو غير صحيحة، مما يعطل سير عملية التطوير ويؤدي إلى تصحيحات تستغرق وقتًا طويلاً الافتقار إلى الوعي بالسياق: بينما يستطيع Cursor AI اقتراح التعليمات البرمجية، إلا أنه يكافح للحفاظ على السياق في المشاريع الكبيرة، مما يؤدي إلى نتائج غير متسقة

بينما يستطيع Cursor AI اقتراح التعليمات البرمجية، إلا أنه يكافح للحفاظ على السياق في المشاريع الكبيرة، مما يؤدي إلى نتائج غير متسقة عمليات التكامل المحدودة: خيارات التكامل في Cursor AI أقل شمولاً مقارنةً ببعض المنافسين، مما يحد من المرونة في بيئات تطوير معينة

🧠 حقيقة طريفة: نشأ مصطلح "تصحيح الأخطاء" في البرمجة من حادثة حقيقية في عام 1947 . اكتشف أحد الفنيين أن جهاز كمبيوتر هارفارد مارك 2 كان معطلاً بسبب عثة عالقة في إحدى مرحلاته الميكانيكية. ولإصلاح المشكلة، كان لا بد من إزالة "العثة"، مما أدى إلى انتشار استخدام مصطلح "تصحيح الأخطاء" لوصف عملية تحديد الأخطاء في البرنامج وإصلاحها.

لمحة سريعة عن بدائل الذكاء الاصطناعي للمؤشر

دفعت المشاكل والقيود التي يعاني منها Cursor AI الكثيرين إلى البحث عن بدائل أكثر موثوقية وغنية بالميزات. فيما يلي نظرة عامة سريعة على أفضل بدائل Cursor AI، حيث يقدم كل منها ميزات فريدة مصممة خصيصًا لتحسين تجربة البرمجة الخاصة بك. 💻

أداة ميزة مميزة الأفضل لـ /href/ https://clickup.com/ClickUp/%href/ إدارة شاملة للمشاريع مع عمليات سير عمل وتكامل قابلة للتخصيص الفرق التي تبحث عن منصة شاملة لإدارة المهام والتعاون وتتبع المشاريع TabNine إكمال التعليمات البرمجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تدعم لغات متعددة وبيئات التطوير المتكاملة (IDEs) المطورون الذين يهدفون إلى تعزيز كفاءة الترميز من خلال اقتراحات مدركة للسياق عبر لغات مختلفة GitHub Copilot اقتراحات التعليمات البرمجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي المدمجة في بيئات التطوير المتكاملة الشائعة التقنيون الذين يبحثون عن المساعدة في الوقت الفعلي وإكمال التعليمات البرمجية تلقائيًا في بيئة التطوير الخاصة بهم كوديوم إكمال التعليمات البرمجية بالذكاء الاصطناعي مع دعم لغات متعددة و IDEs المطورون الذين يبحثون عن مساعد تعليمات برمجية متعدد الاستخدامات يندمج بسلاسة في سير عملهم OpenAI Codex ذكاء اصطناعي متقدم قادر على فهم وإنشاء أكواد برمجية معقدة المطورون والفرق التي تحتاج إلى أداة قوية لبناء التطبيقات والتعامل مع إنشاء الأكواد البرمجية المعقدة CodeT5 نموذج مُحسّن لتوليد التعليمات البرمجية وفهمها عبر اللغات المبرمجون الذين يحتاجون إلى أداة متخصصة لتوليد التعليمات البرمجية من الأوصاف البسيطة أو فهم التعليمات البرمجية IntelliCode اقتراحات التعليمات البرمجية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي وإعادة الهيكلة داخل Visual Studio المطورون الذين يستخدمون Visual Studio أو VS Code والذين يريدون توصيات ذكية للتعليمات البرمجية وتصحيحات الأخطاء DeepCode تحليل التعليمات البرمجية الثابتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحديد الثغرات والأخطاء فرق التطوير والأمان التي تهدف إلى اكتشاف المشكلات في قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بهم وإصلاحها تلقائيًا Replit Ghostwriter الترميز بمساعدة الذكاء الاصطناعي مباشرةً داخل منصة Replit المتعلمين والمطورين الذين يستخدمون Replit ويريدون اقتراحات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لكتابة وتصحيح وتعلم التعليمات البرمجية بشكل أسرع Eclipse Che IDE المستند إلى السحابة مع مساحات عمل تعاونية في حاويات الفرق التي تحتاج إلى حل قائم على السحابة للتطوير التعاوني مع تدفقات عمل CI/CD المدمجة Bolt.new بيئات تطوير فورية قائمة على السحابة مع قوالب مهيأة مسبقًا المطورون الذين يحتاجون إلى إعداد سريع لبيئات التطوير دون تثبيت أو تهيئة محلية

لمحة سريعة عن بدائل Cursor AI

🔍 هل كنت تعلم؟ آدا لوفلايس، التي غالبًا ما يطلق عليها أول مبرمجة كمبيوتر في العالم كتب أول خوارزمية مخصصة لآلة (المحرك التحليلي الذي صممه تشارلز باباج) في القرن التاسع عشر.

## أفضل 11 بديلًا للذكاء الاصطناعي للمؤشر لاستخدامها

إذا كنت تستكشف خيارات أخرى غير Cursor AI، فهذه البدائل ال 11 البديلة أدوات الذكاء الاصطناعي لفرق البرمجيات توفر مجموعة من الميزات المصممة خصيصًا لتحسين سير عمل الترميز والتطوير.

دعنا نتعمق أكثر. 👇

1. ClickUp (الأفضل لإدارة مشاريع تطوير البرمجيات والتعاون الجماعي في منصة واحدة)

ClickUp Brain

إنشاء التعليمات البرمجية بسهولة باستخدام مدخلات اللغة الطبيعية باستخدام ClickUp Brain ClickUp لفرق البرمجيات هو بديل ديناميكي لـ Cursor AI. فهو يجمع بين الذكاء الاصطناعي والتكاملات السلسة وأدوات إدارة المشاريع المرنة لتعزيز سير عمل البرمجة لديك. من إنشاء مقتطفات التعليمات البرمجية وتتبع التقدم المحرز إلى المزامنة مع أدوات مثل GitHub، يضمن ClickUp أن تكون عملية البرمجة الخاصة بك فعالة ومنظمة.

في قلب هذه الوظيفة انقر فوق الدماغ -أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي توفر مقتطفات دقيقة من التعليمات البرمجية وتوفر الوقت وتقلل من الأخطاء. صُممت هذه الأداة خصيصاً لمطوري البرمجيات، وهي تتميز بمئات من التعليمات البرمجية المصممة يدوياً والمدعومة بالأبحاث لإنشاء التعليمات البرمجية أو مراجعتها أو تشغيل اختبارات الوحدة.

قالب تطوير برامج ClickUp

ال قالب تطوير برامج ClickUp يقدم حلاً عملياً لتوحيد سير عمل فريقك والقضاء على ثغرات التواصل. فبدلاً من الاعتماد على الاجتماعات التي لا تنتهي وتحديثات الحالة، يعمل هذا القالب على جعل عملية التطوير مركزية مما يضمن التعاون السلس بدءاً من وضع الأفكار وحتى التسليم.

صُمم القالب لدعم كل مرحلة من مراحل تطوير البرمجيات من خلال مجلداته المدمجة مسبقاً وسير العمل القابل للتخصيص. بالإضافة إلى ذلك، يساعدك هذا القالب على:

التخطيط والتنظيم: إنشاء خرائط طريق للمنتجات، وقوائم الأعمال المتراكمة وسير العمل المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات فريقك

إنشاء خرائط طريق للمنتجات، وقوائم الأعمال المتراكمة وسير العمل المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات فريقك تنفيذ انسيابية التنفيذ: إدارة سباقات السرعة وتتبع الإصدارات وإجراء أبحاث المستخدمين في منصة واحدة

إدارة سباقات السرعة وتتبع الإصدارات وإجراء أبحاث المستخدمين في منصة واحدة تعزيز التواصل: مشاركة التقدم المحرز بسهولة مع أصحاب المصلحة وأعضاء الفريق

مشاركة التقدم المحرز بسهولة مع أصحاب المصلحة وأعضاء الفريق منهجيات مرنة: التكيف مع منهجيات Scrum أو Kanban أو سير العمل المختلط مع الهياكل المبنية مسبقًا

انقر فوق أفضل الميزات

تكامل GitHub و GitLab بسلاسة: اربط مستودعاتك ب ClickUp لمزامنة الالتزامات والفروع وطلبات السحب تلقائيًا في المهام مباشرةً باستخدام تكامل ClickUp تمييز بناء الجملة: استخدم تنسيق كتلة التعليمات البرمجية في مستندات ClickUp لمشاركة وتنظيم مقتطفات التعليمات البرمجية مع تمييز بناء الجملة لأكثر من 30 لغة برمجة

اربط مستودعاتك ب ClickUp لمزامنة الالتزامات والفروع وطلبات السحب تلقائيًا في المهام مباشرةً باستخدام تكامل ClickUp

تبسيط مشاركة التعليمات البرمجية مع تمييز بناء الجملة في ClickUp Docs

لوحات معلومات قابلة للتخصيص: تتبع ومشاركة التقدم المحرز في التطوير باستخدام لوحات معلومات ClickUp من خلال تحديد أهداف البرمجة وإضافة بطاقات مخصصة للحصول على رؤى حول المهام والالتزامات ومعالم المشروع

تتبع ومشاركة التقدم المحرز في التطوير باستخدام لوحات معلومات ClickUp من خلال تحديد أهداف البرمجة وإضافة بطاقات مخصصة للحصول على رؤى حول المهام والالتزامات ومعالم المشروع المعلومات المنظمة: تتبع تفاصيل الترميز الرئيسية عن طريق إضافة انقر فوق الحقول المخصصة إلى المهام، مثل لغات البرمجة أو حالة مراجعة التعليمات البرمجية أو مراحل الاختبار، من أجل تنظيم أفضل للمشروع

تتبع تفاصيل الترميز الرئيسية عن طريق إضافة انقر فوق الحقول المخصصة إلى المهام، مثل لغات البرمجة أو حالة مراجعة التعليمات البرمجية أو مراحل الاختبار، من أجل تنظيم أفضل للمشروع قوالب مبنية مسبقًا: الاستفادة من مختلف قوالب تطوير البرمجيات لتحسين تخطيط المشروع، وإدارة سباقات السرعة وتتبع الإصدار

قيود النقر فوق

يتطلب وقتًا لاستخدام ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة بفعالية

قد لا يمكن الوصول إلى بعض الميزات المتقدمة على تطبيق الهاتف المحمول

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp؟

_ أعجبني حقًا تعدد استخدامات ClickUp. فهو يحتوي على مجموعة واسعة من الميزات ويمكن أن يحل محل العديد من الحلول البرمجية الأخرى. بالنسبة للفرق الصغيرة والمتنامية، فهو يوفر طريقة رائعة لتنظيم العمل وتصوره. وأخيراً، يعد الذكاء الاصطناعي في ClickUp أداة رائعة لمساعدة فريقي في البحث عن العناصر

مراجعة Capterra

2. TabNine (الأفضل للمطورين الذين يبحثون عن إكمال سريع مدعوم بالذكاء الاصطناعي عبر العديد من IDEs)

عبر تبويب تسعة TabNine هو مساعد الترميز بالذكاء الاصطناعي مصمم لمساعدة مطوري البرامج على تسريع سير العمل وتحسين جودة التعليمات البرمجية. بفضل إمكانات إكمال التعليمات البرمجية المتقدمة، يتنبأ TabNine بالوظائف الكاملة أو أسطر التعليمات البرمجية بأكملها ويقترحها أثناء الكتابة، مما يقلل بشكل كبير من الوقت المستغرق في المهام المتكررة.

كما أنه يوفر خصوصية ومرونة وخيارات تخصيص محسّنة تتجاوز الاقتراحات البرمجية الأساسية. وسواء كنت تعمل باستخدام JavaScript أو Python أو لغات أكثر تخصصًا مثل Rust أو Go، فإن هذا المبرمج المزدوج للذكاء الاصطناعي يندمج بسلاسة في بيئتك مع الحفاظ على بروتوكولات الأمان الصارمة.

أفضل ميزات TabNine

تسريع سير عملك من خلال اقتراحات مدعومة بالتعلّم الآلي تتوقع السطر التالي من التعليمات البرمجية

اختر من بين الاستضافة المحلية أو السحابية أو استضافة الخادم لتتماشى مع متطلبات الأمان الخاصة بشركتك

قم بتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك للحصول على اقتراحات دقيقة ومخصصة للغاية

احصل على خصوصية كاملة للأكواد البرمجية مع عدم الاحتفاظ بالبيانات والحماية من مخاطر مسؤولية الملكية الفكرية

قيود TabNine

يستهلك البرنامج ذاكرة وصول عشوائي كبيرة، وغالبًا ما يتطلب أكثر من 1 جيجابايت من الذاكرة لتشغيله بكفاءة

عند العمل مع أطر عمل واجهة مستخدم JavaScript، تميل الاقتراحات إلى أن تكون أقل دقة أو غير صحيحة في بعض الأحيان

تسعيرة تبويب تسعة

الأساسي: مجانًا

مجانًا التطوير: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

9 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن TabNine؟

_ يتكيف بسرعة مع أسلوب البرمجة والتنسيقات الخاصة بي، ويتم تحديثه ليتلاءم مع المتغيرات والوظائف التي حددتها

مراجعة G2

🔍 هل تعلم؟ كانت إحدى أولى لغات البرمجة عالية المستوى فورتران (ترجمة الصيغ)، تم إنشاؤه في الخمسينيات. تم تصميمه للتطبيقات العلمية والهندسية.

3. GitHub Copilot (الأفضل لاقتراحات التعليمات البرمجية السلسة مباشرةً داخل تدفقات عمل GitHub)

عبر GitHub Copilot يدعم GitHub Copilot، المدعوم من OpenAI، مجموعة واسعة من لغات البرمجة ويولد كودًا دقيقًا وكاملاً، مما يجعله أداة منتجة للمطورين. وباعتباره أداة موثوقة بديل ChatGPT ، يتيح لك Copilot التعامل مع لغات البرمجة وأطر العمل الجديدة بشكل أسرع مع الاستمتاع بالاندماج السلس في بيئة البرمجة الحالية.

من كتابة التعليمات البرمجية إلى إنشاء الاختبارات والتوثيق وحتى التحديثات متعددة الملفات، يساعدك Copilot على التركيز على ما هو أكثر أهمية: حل المشاكل وشحن التعليمات البرمجية بشكل أفضل. إن قدرته على فهم مطالبات اللغة الطبيعية تعني أنه يمكنك العمل بشكل أسرع.

أفضل ميزات GitHub Copilot

توليد التعليمات البرمجية بلغات برمجة متعددة، بما في ذلك Python وJavaScript وC++C وGo وGo وTypeScript

التكامل بسلاسة مع برامج تحرير الأكواد الشائعة مثل Visual Studio Code وJetBrains IDEs وNeovim

اكتشاف الأخطاء وإصلاحها في وقت مبكر من خلال مراجعة اكتشافات واقتراحات الأخطاء التي ينشئها الذكاء الاصطناعي

إضفاء الطابع الشخصي على اقتراحات الترميز من خلال تعليم الأداة أسلوبك ومعايير مشروعك

قيود GitHub Copilot Copilot

تكافح لفهم المطالبات المعقدة وقد تتجاهل المدخلات

لا يمكنه تحليل قاعدة برمجة كاملة في Visual Studio، مما يحد من نطاقه إلى الملفات الفردية

تسعير GitHub Copilot

المحترف: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 39 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات GitHub Copilot Copilot

G2: 4.5/5 (أكثر من 140 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 140 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 20 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن GitHub Copilot؟

_القدرة على إكمال بناء الجملة عند كتابة التعليمات البرمجية، وتحليل رسائل الخطأ، وإعطائي مسارًا للمضي قدمًا بنسبة 100٪ تقريبًا، وشرح ومناقشة خيارات البنية

مراجعة G2

📖 اقرأ أيضًا: دليل من 9 خطوات حول كيفية كتابة التوثيق للبرمجة

4. Codeium (الأفضل لإكمال التعليمات البرمجية في الوقت الفعلي مع دعم لغات متعددة)

عبر كوديوم الكوديوم هو مساعد ترميز متقدم يستخدم الذكاء الاصطناعي في تطوير البرمجيات لتوليد اقتراحات برمجية مدركة للسياق. تتنبأ ميزة "Supercomplete" الفريدة من نوعها بالإجراء التالي، وليس فقط السطر التالي من التعليمات البرمجية، مما يجعلها أكثر سهولة وتفكيرًا مستقبليًا من أدوات الإكمال التلقائي التقليدية.

بفضل دعمه لأكثر من 70 لغة برمجة وتوافقه مع أكثر من 70 لغة برمجة وتوافقه مع برامج IDE والمنصات الرئيسية، يتكيف Codeium مع الاحتياجات الفردية والجماعية واحتياجات المؤسسة.

أفضل ميزات Codeium

إنشاء كتل تعليمات برمجية متعددة الأسطر، بما في ذلك استدعاءات الدوال ومعالجات الأحداث، مع الحد الأدنى من المدخلات

إعادة تسمية المتغيرات، وتعقيم الأخطاء المطبعية، وربط معالجات الأحداث تلقائيًا داخل المحرر الخاص بك

استمتع بالتوافق مع SOC2 Type 2 لسير عمل ترميز آمن وموثوق به

التكامل مع IDEs والمنصات مثل Chrome وSafari وMacOS وiOS وiOS وAndroid للحصول على بيئات ترميز مرنة

قيود الكوديوم

مساعدة محدودة في تصحيح الأخطاء المنطقية المعقدة

يقدم أحيانًا اقتراحات غير ذات صلة، مما يعرقل سير العمل في التعليمات البرمجية المعقدة أو غير التقليدية

أسعار الكوديوم

المحترف: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الإحترافية المطلقة: 60 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

60 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الفرق: 35 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

35 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم الفرق في نهاية المطاف: 90 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

90 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات الكوديوم

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن الكوديوم؟

_ لقد كنت أستخدم Codeium منذ فترة، وسرعان ما أصبح أداة لا غنى عنها في سير عمل التطوير الخاص بي. ميزة إكمال التعليمات البرمجية بالذكاء الاصطناعي بديهية بشكل لا يصدق وتسرع عملية البرمجة بشكل كبير

مراجعة G2

🧠 حقيقة ممتعة: الدماغ البشري لديه حوالي 86 مليار خلية عصبية بينما تحتوي معظم نماذج الذكاء الاصطناعي على عدد أقل بكثير من المعلمات. ومع ذلك، يمكن للذكاء الاصطناعي معالجة البيانات وتحليلها بشكل أسرع بكثير من أدمغتنا، مما يجعله قويًا في مهام معينة.

5. OpenAI Codex (الأفضل لمهام الترميز المعقدة والعمل مع واجهات برمجة التطبيقات)

عبر OpenAI Codex يعمل OpenAI Codex، الذي طوّره مبتكرو ChatGPT، على الربط بين اللغة الطبيعية والبرمجة من خلال تحويل المطالبات المكتوبة إلى كود قابل للتنفيذ. وبالاستفادة من قدرات المعالجة اللغوية المتقدمة لـ GPT-3 ومليارات الأسطر البرمجية من المصادر العامة، يعمل Codex على تبسيط مهام البرمجة للمطورين من جميع المستويات.

إن قدرته على توليد مقتطفات التعليمات البرمجية ذات الصلة بسرعة تجعله مساعدًا مفيدًا لـ إنتاجية المطورين .

أفضل ميزات OpenAI Codex

العمل مع أكثر من اثنتي عشرة لغة برمجة، بما في ذلك JavaScript وPHP وSwift والبرمجة النصية Shell

تطبيق Codex لمهام مثل تحويل الكود البرمجي أو شرح المقتطفات أو إعادة هيكلة المشاريع

استخدم ذاكرة 14 كيلوبايت للبايثون، مما يوفر فهمًا سياقيًا أعمق من GPT-3

استخدم Codex لاقتراح مكتبات أو واجهات برمجة التطبيقات أو وظائف لمهام محددة، مما يسرع عملية التطوير

قيود OpenAI Codex

قد تحتوي مخرجات كودات Codex على أخطاء أو قد تكون غير وظيفية في بعض الأحيان

غالبًا ما يواجه صعوبات في مهام الترميز المعقدة التي تتطلب تجميع مكونات متعددة

تسعير OpenAI Codex

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات OpenAI Codex

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن OpenAI Codex؟

لقد اعتدت على ترميز برامج الذكاء الاصطناعي مثل Github Copilot التي لا تدعم R. اليوم حصلت على وصول تجريبي إلى Codex وأنا مندهش. إنه يفهم R دون الحاجة حتى إلى إخبارك بأنك تستخدم R.

مراجعة ريديت

🔍 هل كنت تعلم؟ مصطلح "البريد المزعج" للبريد الإلكتروني غير المرغوب فيه نشأ في الواقع من مسرحية هزلية لمونتي بايثون من السبعينيات حيث يردد مجموعة من الفايكنج مرارًا وتكرارًا كلمة "سبام" في أحد المطاعم، مما أدى إلى إغراق الزبائن. وقد تبنى الإنترنت هذا المصطلح لوصف الطوفان الهائل من الرسائل غير المرغوب فيها.

6. CodeT5 (الأفضل لقواعد الشفرات الكبيرة وتحليل الشفرات المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

عبر كودT5 CodeT5 هو نموذج مفتوح المصدر قائم على المحولات، مصمم خصيصًا لمهام البرمجة.

تم تطويره من قبل باحثين في Salesforce، وهو مبني على مبادئ T5 (محول تحويل النص إلى نص) من Google وتكييفها مع المهام المتعلقة بالبرمجة.

هذا أداة تطوير البرمجيات تتفوق في تلخيص التعليمات البرمجية وتوليدها وتنقيحها وحتى ترجمتها من كود إلى كود. وهذا يمكّنها من معالجة العناصر الخاصة باللغة مثل أسماء المتغيرات ومعرفات الدوال بدقة.

أفضل ميزات CodeT5

تحديد أقسام التعليمات البرمجية المكررة عبر المشاريع الكبيرة للحفاظ على نظافة قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك

احصل على تفسيرات واضحة لما يفعله مقتطف التعليمات البرمجية، مما يسهل تعلم لغات أو أطر عمل جديدة

تحويل الكود بسلاسة من لغة ما، مثل Python، إلى لغة أخرى، مثل JavaScript

تحسين سهولة القراءة أو تحسين الوظائف باستخدام إمكانيات التنقيح الذكي الخاصة به

قيود كودT5

قد يواجه CodeT5 صعوبة في فهم قواعد الأكواد المعقدة، مما يؤدي إلى اقتراحات أقل دقة

يمكن أن تكون قدرة النموذج على التكيف مع أنماط ترميز محددة أو لغات برمجة متخصصة مقيدة

تسعير CodeT5

مجاناً

تقييمات ومراجعات CodeT5

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد تقييمات ومراجعات كافية

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن CodeT5؟

مراجعات غير كافية

7. IntelliCode (الأفضل لمستخدمي Visual Studio الذين يبحثون عن اقتراحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة ودقة الترميز)

عبر IntelliCode . كان برنامجًا ذاتي التكاثر مصممًا لتوضيح مفهوم الفيروس، وكان يعرض رسالة نصها "أنا الزاحف، أمسكني إن استطعت!"

8. DeepCode (الأفضل لتحديد الأخطاء المحتملة أو المشكلات الأمنية وإصلاحها من خلال مراجعات التعليمات البرمجية في الوقت الفعلي والرؤى)

عبر ديب كود DeepCode، المدمج الآن باسم Snyk Code، هو أداة مراجعة تعليمات برمجية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتركز على تعزيز أمان وجودة التعليمات البرمجية الخاصة بك. من خلال دعم لغات البرمجة مثل JavaScript و TypeScript و Python و Java و C/C++، يستخدم DeepCode التعلم الآلي لتحليل التعليمات البرمجية الخاصة بك بحثًا عن الثغرات الأمنية ومشكلات الجودة في الوقت الفعلي.

يضمن نهج الخصوصية أولاً أن تظل بياناتك آمنة مع الاستفادة من الرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي من الدرجة الأولى، مما يجعلها أداة الذكاء الاصطناعي للمطورين .

أفضل ميزات DeepCode

استخدم مزيجًا من نماذج الذكاء الاصطناعي الرمزية والتوليدية لفحص وتحرير التعليمات البرمجية بحثًا عن الثغرات الأمنية

استمتع بدورة تطوير سريعة بينما يضمن لك الذكاء الاصطناعي DeepCode أمان التعليمات البرمجية الخاصة بك بتوصيات فورية ذات صلة

استفد من نماذج الذكاء الاصطناعي المستضافة ذاتيًا التي تعطي الأولوية للخصوصية وتتجنب استخدام بيانات العملاء للتدريب

اكتب قواعد أمان التعليمات البرمجية الخاصة بك واختبرها باستخدام منطق الذكاء الاصطناعي DeepCode مع الإكمال التلقائي

قيود DeepCode قيود DeepCode

بينما تهدف أداة DeepCode إلى تحديد الثغرات الأمنية، إلا أنها قد تشير أحياناً إلى وجود ثغرات غير موجودة، مما يتطلب التحقق اليدوي

تعتمد الأداة على الاتصال بالإنترنت للحصول على الوظائف الكاملة، وهو ما يمكن أن يكون قيدًا في البيئات ذات الوصول المقيد أو المنعدم إلى الإنترنت

تسعير DeepCode

الفريق: 25 دولارًا شهريًا (5-10 مستخدمين)

25 دولارًا شهريًا (5-10 مستخدمين) المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات DeepCode

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن DeepCode؟

مراجعات غير كافية

💡 نصيحة احترافية: عند دمج الذكاء الاصطناعي في سير عمل التطوير لديك، قم بضبط النموذج بما يتناسب مع بيئة الترميز الخاصة بك. استخدم المطالبات الخاصة بسياق معين واضبط المعلمات لتحسين الاقتراحات الخاصة بلغة مشروعك وأطر العمل وأسلوب الترميز.

9. ريبليت غوسترايتر (الأفضل لمساعد الترميز القائم على السحابة مع ميزات تعاونية)

عبر ريبليت Ghostwriter تم تصميم Ghostwriter من Replit لمساعدتك على أن تصبح مبرمجًا أفضل من خلال التركيز على الإبداع وأتمتة مهام البرمجة المتكررة. فهو يعمل كمرشد ومتعاون على حد سواء، حيث يفهم سياق مشروعك ويقدم الحلول ذات الصلة.

يدعم بديل Cursor AI 16 لغة برمجة ويتكامل بسلاسة مع مُعرّف البرمجة IDE عبر الإنترنت من Replit من أجل ترميز سريع أثناء التنقل.

أفضل ميزات ريبليت Ghostwriter

وصف احتياجاتك بلغة إنجليزية بسيطة لإنشاء وظائف كاملة

قم بتمييز التعليمات البرمجية غير المألوفة لتلقي توضيحات واضحة خطوة بخطوة

تسجيل المذكرات الصوتية لبدء المشاريع بسرعة أثناء ابتعادك عن لوحة المفاتيح

احصل على مساعدة مخصصة مع التعليمات البرمجية المعقدة أو تعلم مفاهيم برمجة جديدة

قيود برنامج Ghostwriter

على الرغم من أن Ghostwriter مفيد بشكل عام، إلا أنه قد يقدم أحيانًا اقتراحات لا تتماشى مع نية المستخدم

أبلغ بعض المستخدمين أن Ghostwriter قد يكون بطيئًا في بعض الأحيان، مما قد يؤثر على تجربة البرمجة

إعادة تسعير Ghostwriter

Replit Core: 25$/شهرًا لكل مستخدم

25$/شهرًا لكل مستخدم الفرق: 40$/شهرًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Replit Ghostwriter

G2: 4.5/5 (أكثر من 90 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 90 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Replit Ghostwriter؟

_ أنا مفتون بحقيقة أنه يمكنك أخيرًا إنشاء كود باستخدام الذكاء الاصطناعي مباشرةً في الريبو. إنه يحدث بسرعة، ويعطي نتائج جيدة وفوق كل شيء هو حل يمكن نشره على الفور وليس تشغيله لاحقًا على خوادم خارجية يجب أن تكون قادرًا على تهيئتها

مراجعة G2

🤝 تذكير ودي: تحقق دائمًا من صحة التعليمات البرمجية التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي في سياق قاعدة التعليمات البرمجية الحالية. حتى مع وجود اقتراحات دقيقة للغاية، يمكن أن يؤدي التكامل في الأنظمة القديمة أو المشاريع الكبيرة إلى إدخال أخطاء غير متوقعة أو مشاكل في الأداء.

10. Eclipse Che (الأفضل لـ IDE المستند إلى السحابة وإدارة مساحة العمل)

عبر الكسوف تشي Eclipse Che عبارة عن مساحة عمل للمطورين و IDE قائم على السحابة يبسّط البرمجة والاختبار وتصحيح الأخطاء، مما يجعله منافسًا على أفضل محرر أكواد في التطوير القائم على السحابة.

تم تصميمه كمنصة مفتوحة المصدر، وهو يوفر مساحات عمل عن بُعد يمكن الوصول إليها من أي متصفح، مما يلغي الحاجة إلى التثبيتات المحلية. يتيح Eclipse Che، بفضل بنيته القائمة على Kubernetes، إمكانية التطوير عن بُعد بشكل آمن وقابل للتطوير عن بُعد.

أفضل ميزات إكليبس تشي

الاتصال مباشرةً ب GitHub أو GitLab أو Bitbucket للتحكم السلس في الإصدار

تكوين IDEs للعمل على الشبكات الموصولة بالهواء والامتثال لمعايير FIPS

استخدام VS Code أو JetBrains IDEs عن بُعد من خلال إعدادات Kubernetes الآمنة والقابلة للتطوير

مصادقة الوصول لأعضاء الفريق باستخدام OpenID Connect وKubernetes RBAC

قيود قيود إكليبس تشي

أبلغ المستخدمون أن Eclipse Che يمكن أن يعاني من التأخر والتجميد

تحتوي مساحات عمل Eclipse Che على حدود للذاكرة بشكل افتراضي، مما قد يحد من تطوير التطبيقات كثيفة الاستخدام للموارد

تسعير إكليبس تشي

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات إكليبس تشي

G2: 4.3/5 (أكثر من 60 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: تقييمات ومراجعات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Eclipse Che؟

إنه IDE جيد إذا كنت تعرف ما تفعله. إنه يعمل بشكل رائع مع Java، ولكن لكي تعمل اللغات الأخرى، عليك تثبيت الكثير من الإضافات لكي تكون مدعومة. يستغرق الأمر بعض الوقت لتعتاد على الواجهة ولكن بمجرد أن تعتاد عليه، هناك الكثير من الأشياء التي يمكنك القيام بها! إنه يتميز بمميزات كثيرة ويحتوي على الكثير من الخيارات والإعدادات لتمكين سير عملك على أفضل وجه

مراجعة G2

11. Bolt.new (الأفضل للبرمجة الخفيفة المستندة إلى السحابة لتبسيط التطوير)

عبر Bolt.new Bolt.new عبارة عن منصة تطوير ويب تعتمد على الذكاء الاصطناعي تعمل على تبسيط إنشاء ونشر تطبيقات كاملة المكدس مباشرةً داخل متصفحك. من خلال دمج مساعدة الذكاء الاصطناعي مع بيئة تطوير StackBlitz داخل المتصفح، يتيح لك Bolt.new إنشاء التعليمات البرمجية وتشغيل التطبيقات ونشرها دون الحاجة إلى إعدادات محلية.

كما يسمح أيضًا بتثبيت حزم npm، وتكوين الخلفيات، والتكامل مع قواعد البيانات مثل Supabase.

أفضل ميزات Bolt.new

تعديل وتنقيح التعليمات البرمجية الخاصة بك مباشرةً داخل IDE المستند إلى المتصفح

إطلاق تطبيقاتك إلى بيئات الإنتاج باستخدام أدوات النشر المدمجة

شارك عملك مع أصحاب المصلحة عبر عنوان URL لسهولة التعاون والتغذية الراجعة

إضافة حزم npm وإدارة التبعيات دون مغادرة المنصة

قيود بولت الجديدة

أبلغ المستخدمون عن مشكلات أمنية محتملة

أشار بعض المستخدمين إلى أن Bolt.new قد يضيف تبعيات غير ضرورية للمشاريع، مما قد يؤدي إلى تعقيد عملية التطوير

تسعير #### تسعير Bolt.new

المحترف: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

9 دولارات شهريًا لكل مستخدم الفرق: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

التقييمات والمراجعات الجديدة بولت.الجديد

G2: ليست تقييمات كافية

ليست تقييمات كافية Capterra: تقييمات ومراجعات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Bolt.new؟

مراجعات غير كافية

🤝 تذكير ودي: بينما يمكن للذكاء الاصطناعي التعامل مع المهام المتكررة والمساعدة في اكتشاف الأخطاء الشائعة، لا تعتمد عليه فقط في اتخاذ قرارات معمارية عميقة أو حل المشكلات الحرجة. حافظ على خبرتك في تصميم النظام والأمان وقابلية التوسع.

أنجز المزيد من المهام مع ClickUp

على الرغم من أن Cursor AI يقدم ميزات مفيدة للمطورين، إلا أنه ليس مناسبًا تمامًا لكل مشروع أو حاجة برمجية. توفر الأدوات الـ 11 التي استكشفناها حلولاً متنوعة لتبسيط البرمجة وتعزيز الإنتاجية وتحسين التعاون.

يبرز ClickUp باعتباره الخيار الأكثر تنوعًا وقوة من بين هذه البدائل.

يعمل مساعده المدمج المدعوم بالذكاء الاصطناعي، و Brain، ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص، وتنسيق كتلة التعليمات البرمجية في المستندات، على تحسين الترميز والتعاون وتتبع المهام، مما يجعل ClickUp الخيار الأمثل للمطورين. اشترك في ClickUp اليوم ورفع مستوى سير عمل البرمجة لديك!