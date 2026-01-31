Amazon Q مقابل Copilot: أي منهما أفضل في مجال الذكاء الاصطناعي للمؤسسات في عام 2026؟

تبدو خطط Sprint واضحة بشكل عام حتى تظهر أول مسألة تتعلق بالإنتاج.

يحتاج شخص ما إلى شرح خطأ مربك، وتتبع منطق الأعمال عبر ملفات متعددة، ومراجعة الإصلاح دون إبطاء عمل الفريق بأكمله. وهنا يمكن أن تساعد مساعدات الترميز بالذكاء الاصطناعي.

في دراسة خاضعة للرقابة أجرتها Microsoft Research، أنجز المطورون الذين يستخدمون GitHub Copilot مهمة الترميز بسرعة أكبر بنسبة 55.8% من المجموعة الضابطة. هذا هو الفرق الذي يمكن أن يحدثه المساعدون الذين يعملون بالذكاء الاصطناعي في الفرق.

ولكن مع وجود العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي في السوق، يعتمد الاختيار عادةً على المكان الذي تعمل فيه فرقك بالفعل وحالات الاستخدام الخاصة بك.

في هذه المقالة، سنقارن بين Amazon Q و Microsoft Copilot باستخدام معايير مثل مصادر السياق وعناصر التحكم الإدارية والأسعار. سترى أيضًا أين يمكن أن يكون ClickUp بديلاً عمليًا عندما تريد مساعدة الذكاء الاصطناعي التي تظل متصلة بالمهام والتسليم.

Amazon Q مقابل Microsoft Copilot في لمحة سريعة

إذا كنت تريد الحصول على نسخة مختصرة قبل التعمق في الميزات، فابدأ من هنا. تُظهر هذه اللقطة المكان الأنسب لكل أداة وما تم تصميمها لدعمه.

مجال المقارنة Amazon Q Microsoft Copilot مثالي لـ الفرق العاملة في نظام AWS البيئي والتي ترغب في الحصول على مساعدة الذكاء الاصطناعي لبناء وتشغيل البرامج على AWS يعد Microsoft Copilot الأقوى في تطبيقات Microsoft 365 لـ "العمل حول الكود" مثل الملخصات واتصالات الإصدار وتحديثات الحالة؛ عادةً ما يأتي الترميز الأصلي لـ IDE من GitHub Copilot، والذي يتم ترخيصه بشكل منفصل. مساعدة الترميز الأصلية في IDE ودعم سير عمل المطورين أقوى في الترميز الأصلي لـ IDE مع Amazon Q Developer داخل بيئات تطوير البرامج (IDE) الشائعة، بالإضافة إلى الدردشة والتحرير المباشر أقوى في "التعامل مع الكود" داخل تطبيقات Microsoft 365 (ملخصات، ملخصات، تحديثات الحالة). بالنسبة للبرمجة الأصلية في IDE، تضيف معظم الفرق GitHub Copilot بشكل منفصل معرفة الشركة والبحث المؤسسي Amazon Q Business يعمل بشكل جيد عندما تكون المعرفة موزعة عبر أنظمة متصلة وتريد إجابات تراعي الأذونات. أقوى عندما تكون المعرفة موجودة بالفعل في SharePoint و OneDrive و Teams و Outlook ومصادر Microsoft 365 الأخرى أتمتة سير العمل والمساعدون المتخصصون قوي عندما تكون سير العمل موجودة بالفعل داخل خدمات AWS، مع مساعدة خاصة بالخدمة أقوى للوكلاء القابلين لإعادة الاستخدام عبر الفرق مع Copilot Agents من أجل سير عمل قابل للتكرار وتوحيد المعايير الأمان والهوية وضوابط البيانات يتوافق مع أنماط حوكمة AWS ونماذج الوصول المستندة إلى AWS IAM يتوافق مع نماذج الحوكمة والأذونات في Microsoft 365 (عناصر التحكم في Microsoft Entra + Microsoft 365) التحليلات والرؤى التشغيلية الأفضل إذا كان نظام BI الخاص بك هو QuickSight، خاصةً لـ "السؤال والإجابة" على بيانات AWS. الأفضل إذا كانت الفرق تقوم بالتحليل في Excel وPower BI، خاصةً للملخصات والتحليلات داخل سير عمل Microsoft.

ما هو Amazon Q؟

عبر Amazon Q

إذا كان فريقك يعمل داخل خدمات AWS، فإن Amazon Q هو مساعد الذكاء الاصطناعي من AWS لتوفير الدعم الآمن عبر الأعمال السحابية ومهام المطورين وسير عمل الأعمال.

يمكنك طرح الأسئلة بلغة بسيطة، والحصول على المساعدة في مهام التطوير المتعلقة بـ AWS، والحصول على إجابات من نفس بيئات AWS التي تعتمد عليها أعباء عملك بالفعل. الهدف هو تقليل تبديل السياق، خاصةً عندما تعتمد الإجابة الأفضل على تكامل خدمة AWS وإعدادات AWS الخاصة بك.

يُستخدم Amazon Q عادةً بطريقتين:

Amazon Q Business لمعرفة الشركة وسير العمل لمعرفة الشركة وسير العمل

Amazon Q Developer (المعروف أيضًا باسم Q Developer) للترميز والأعمال اليومية على AWS

هذا الاختيار مهم بالنسبة لتطبيق البرنامج في المؤسسات لأنه يؤثر على الحوكمة والأذونات ومن يستخدمه أكثر.

للتحكم في الوصول، تقوم العديد من المؤسسات بتوصيله من خلال AWS IAM و IAM Identity Center. إذا كنت ترغب فقط في تجربته بسرعة، يمكن أن يساعدك AWS Builder ID في تسجيل الدخول دون إعداد مسار حساب AWS كامل للمؤسسة، على الرغم من أنه لن يعكس نفس عناصر التحكم الإدارية التي تستخدمها في الإنتاج.

ميزات Amazon Q

تعتمد مجموعة ميزات Amazon Q على كيفية استخدامك لها. يركز Amazon Q Business على معرفة الشركة وسير العمل، بينما يركز Amazon Q Developer على الترميز ومهام التطوير المتعلقة بـ AWS داخل بيئات التطوير الخاصة بك.

الميزة رقم 1: Amazon Q Developer للترميز داخل IDE

عبر Amazon Q

Amazon Q Developer هو ما يتعامل معه معظم المطورين يوميًا. يعمل داخل بيئات التطوير الشائعة مثل Visual Studio Code و Visual Studio و JetBrains IDEs، بحيث يمكنك البقاء في المحرر أثناء العمل.

يمكنك استخدام واجهة الدردشة لطرح الأسئلة أو الدردشة المضمنة مباشرة في المحرر. قم بتمييز الكود، وأعط تعليمات، ثم راجع النتيجة كفرق حتى تتمكن من قبول التغييرات أو رفضها. سترى أيضًا اقتراحات الكود أثناء الكتابة. يمكن أن تكون هذه تعديلات صغيرة، ويمكنها أيضًا دعم إنشاء وظائف كاملة عندما يكون السياق واضحًا.

يدعم لغات برمجة متعددة، وهو أمر مهم إذا كان فريقك يعمل على عدة مجموعات.

الميزة رقم 2: Amazon Q Business للحصول على إجابات تراعي الأذونات

عبر Amazon Q

إذا سبق لك أن شاهدت مهندسًا يقضي 30 دقيقة في البحث عن دليل التشغيل أو الإصدار "الحالي" من مستند ما، فإن Amazon Q Business مصمم خصيصًا لحل هذه المشكلة بالذات.

يمكنك توصيله بالأنظمة التي تستخدمها فرقك بالفعل، ومن ثم يمكنهم طرح استفسارات باللغة الطبيعية وتلقي إجابات من مصادر معتمدة. تهدف هذه الأداة إلى تقليل التراسل المتبادل في الدردشة والتنقل بين علامات التبويب الذي يبطئ عملية التطوير.

الجزء الملائم للمؤسسات هو الوصول. تم تصميم Amazon Q Business لتقديم استجابات تراعي الأذونات والسياق، مما يساعد المستخدمين على رؤية ما تسمح لهم هويتهم برؤيته فقط.

الميزة رقم 3: Amazon Q في QuickSight من أجل ذكاء الأعمال التوليدي

عبر Amazon Q

إذا كان فريق BI الخاص بك يقضي وقتًا أطول في إنشاء لوحات المعلومات أكثر من الإجابة على الأسئلة، فيمكن لـ Amazon Q في QuickSight أن يخفف عنك بعض هذا العبء. يمكنك طرح أسئلة حول ما تريد فهمه، وسيساعدك ذلك في تحويلها إلى صور وشرح يمكنك مشاركته مع أصحاب المصلحة.

هذا الجانب مفيد عندما يحتاج المطور أو مدير العمليات إلى قراءة سريعة لما تغير. بدلاً من انتظار تقرير مخصص، يمكنك استكشاف البيانات واستخلاص النقاط الرئيسية وإنشاء سرد بسيط يدعم عملية اتخاذ القرار.

في الخلفية، يتم تشغيله بواسطة Amazon Bedrock، وهو السبب الذي يجعل AWS تضعه في مكانة مناسبة لأحمال العمل على مستوى المؤسسات حيث تهم مسألة الحوكمة.

📮ClickUp Insight: 92٪ من العاملين في مجال المعرفة معرضون لخطر فقدان القرارات المهمة المنتشرة عبر الدردشة والبريد الإلكتروني وجداول البيانات. بدون نظام موحد لتسجيل القرارات وتتبعها، يمكن أن تحجب الضوضاء الرقمية الرؤى التجارية المهمة. بفضل إمكانات إدارة المهام في ClickUp، لن تقلق بشأن هذا الأمر أبدًا. أنشئ المهام من الدردشة وتعليقات المهام والمستندات ورسائل البريد الإلكتروني بنقرة واحدة.

الميزة رقم 4: Amazon Q في Amazon Connect لمساعدة الوكلاء في الوقت الفعلي

عبر Amazon Q

إذا كانت فرق العمليات لديك تدعم العملاء من خلال Amazon Connect، فإن Amazon Q في Connect هو الإصدار المهم. فهو يستمع إلى ما يحدث في المكالمات أو الدردشات أو رسائل البريد الإلكتروني، ثم يوصي بالخطوة التالية التي يجب على الوكيل اتخاذها. قد تكون هذه الخطوة استجابة مقترحة أو خطوة تالية أو المقالة المناسبة التي يجب فتحها.

هذا النوع من البرامج مفيد عندما تكون "قاعدة المعرفة" الخاصة بك موزعة على مستندات داخلية وصفحات ويب. بدلاً من وضع العملاء في الانتظار أثناء البحث، يحصل الوكيل على السياق في الحال.

وهذا يسهل أيضًا توحيد التعامل بين النوبات، لأن التوصيات تستند إلى نفس المصادر المعتمدة.

الميزة رقم 5: Amazon Q في سلسلة التوريد AWS للحصول على إجابات تشغيلية ودعم التخطيط

عبر Amazon Q

لا تحتاج فرق سلسلة التوريد إلى لوحة تحكم أخرى. فهي تحتاج إلى إجابات سريعة عندما يحدث تغيير ما، مثل تأخير الشحن أو ارتفاع مفاجئ في الطلب. تم تصميم Amazon Q في AWS Supply Chain لهذه الحالات، بحيث يمكن للفرق طرح استفسارات باللغة الطبيعية والحصول على إجابات تراعي السياق استنادًا إلى بيانات سلسلة التوريد الخاصة بهم.

في الممارسة العملية، يساعدك ذلك على الانتقال من "ماذا حدث؟" إلى "ماذا يجب أن نفعل بعد ذلك؟" بشكل أسرع. وهذا أمر مهم لأعباء العمل على مستوى المؤسسات حيث تترتب على القرارات تكاليف لاحقة.

يمكن للأداة أيضًا تقليل التنقل اليدوي بين العمليات والمشتريات والقيادة، حيث يعمل الجميع باستخدام نفس البيانات والإجراءات الموصى بها.

🤔 هل تعلم: يمكن لـ Amazon Q Business فرض إجابات قائمة على الأذونات وصولاً إلى المصدر المتصل؟ في وثائق AWS، تشير Amazon إلى أن استرداد المحتوى ذي الصلة عبر Amazon Q يمكن أن "يحافظ على الأمان وضوابط الوصول"، بحيث يرى المستخدمون فقط ما يُسمح لهم بالوصول إليه.

أسعار Amazon Q

Amazon Q Business Lite: 3 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Amazon Q Business Pro: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

سعر استهلاك Amazon Q للأعمال: 200 دولار لـ 30,000 وحدة/شهر

Amazon Q Developer Free Tier : 0 دولار شهريًا لكل مستخدم

Amazon Q Developer Pro Tier: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

ما هو Microsoft Copilot؟

عبر Microsoft

Microsoft Copilot هي العلامة التجارية الشاملة لشركة Microsoft للمساعدين الذكيين عبر منتجاتها وخدماتها. في الممارسة العملية، عادةً ما تصادف فرق المؤسسات هذا البرنامج أولاً من خلال Copilot Chat، ثم تتوسع إلى Microsoft 365 Copilot عندما تريد أن يعمل المساعد داخل تطبيقات Microsoft 365 باستخدام سياق المؤسسة.

Microsoft Copilot Chat : دردشة ذكاء اصطناعي للمؤسسات تستند إلى الويب العام، ومتاحة لمستخدمي حسابات Microsoft Entra الذين لديهم اشتراك Microsoft 365 مؤهل.

Microsoft 365 Copilot: الوظيفة الإضافية المدفوعة التي يمكنها استخدام محتوى المؤسسة من خلال Microsoft Graph، مثل رسائل البريد الإلكتروني والمحادثات والاجتماعات والمستندات، مع احترام ما يُسمح لكل مستخدم بالوصول إليه.

بالنسبة لتكنولوجيا المعلومات المؤسسية، هذا التمييز مهم. يمكن أن يكون Copilot Chat نقطة انطلاق سهلة. لكن Microsoft 365 Copilot هو المكان الذي تحصل فيه على تكامل أعمق لسير العمل داخل Word وExcel وPowerPoint وOutlook وTeams. كما أنه يغير محادثاتك حول الحوكمة لأنه يمكنه الوصول إلى بيانات العمل والأنظمة المتصلة من خلال مسارات معتمدة.

ملاحظة: للحصول على مساعدة في الترميز المستند إلى IDE، تقوم معظم الفرق بتقييم GitHub Copilot، الذي يتم ترخيصه بموجب خطط GitHub ولا يدخل في أسعار Microsoft 365 Copilot.

ميزات Microsoft Copilot

يجمع Microsoft 365 Copilot التجارب الأساسية مثل الدردشة والبحث والوكلاء والدفاتر في نقطة دخول واحدة. بالنسبة لفرق البرمجيات، السؤال الحقيقي هو أين يساعد ذلك في سير عمل التطوير وأين لا تزال تعتمد على GitHub Copilot لمهام الترميز.

الميزة رقم 1: Microsoft 365 Copilot داخل Teams و Outlook و Word و Excel و PowerPoint

عبر Microsoft

هذه هي تجربة "في سياق العمل". يمكن لـ Copilot العمل مباشرة داخل تطبيقات مثل Teams و Outlook و Word و Excel و PowerPoint و OneNote، باستخدام المحتوى الذي فتحته وسياق العمل الذي تعمل فيه بالفعل.

عادةً ما يستخدم المطورون وفرق العمليات هذا النوع من الوظائف لمهام التنسيق، وليس فقط للكتابة. ومن الأمثلة على ذلك ملخصات الحوادث من سلاسل محادثات Teams، وملخصات التغييرات للمساهمين، وتحديثات الحالة التي تتوافق مع ما حدث بالفعل في السباق.

الميزة رقم 2: Copilot Chat للدردشة الآمنة باستخدام الذكاء الاصطناعي في العمل

عبر Microsoft

غالبًا ما يكون Copilot Chat هو أول ما تتبناه الفرق لأنه مألوف وسهل الوصول إليه. تصنفه Microsoft على أنه دردشة آمنة تعمل بالذكاء الاصطناعي للعمل وتشير إلى أنه يمكن تضمينه لمستخدمي حسابات Microsoft Entra الذين لديهم اشتراك Microsoft 365 مؤهل.

أحد التفاصيل المهمة في التقييم هو التأسيس. بشكل افتراضي، Copilot Chat مؤسس على الويب، وليس على ملفات أو محادثات مؤسستك.

إذا أرادت الفرق استخدام محتوى مؤسسي، تحدد Microsoft خيارات مثل استخدامه داخل تطبيقات Microsoft 365 محددة ذات محتوى مفتوح أو استخدام وكلاء لديهم حق الوصول إلى بيانات العمل.

الميزة رقم 3: Copilot Search والموصلات للبحث عن المعلومات عبر Microsoft 365 والمصادر المرتبطة

عبر Microsoft

يوفر Copilot Search من Microsoft تجربة بحث شاملة عبر Microsoft 365 ومصادر خارجية عبر موصلات مكونة. ويصبح هذا أكثر فائدة عندما تكون معرفتك موزعة عبر SharePoint و Teams و Outlook والأنظمة المتصلة.

وهنا أيضًا يمكن لموصلات Copilot أن تحدث فرقًا. فهي تجلب المحتوى الخارجي إلى Microsoft Graph والفهرس الدلالي، بحيث يمكن اكتشافه في تجارب Microsoft 365 التي تستخدم البحث.

الميزة رقم 4: وكلاء Copilot تم إنشاؤهم باستخدام Copilot Studio من أجل سير عمل قابل للتكرار

عبر Microsoft

وكلاء Copilot مخصصون للأعمال التي تتطلب دقة عالية ولا يمكن التعامل معها من خلال الدردشة العامة. بدلاً من طرح الأسئلة نفسها مرارًا وتكرارًا، يمكنك إعداد وكيل للتعامل مع سير العمل المتكرر، مثل الإجابة على أسئلة سياسة الموارد البشرية، أو توجيه خطوات دعم تكنولوجيا المعلومات، أو مساعدة فرق المبيعات في إعداد موجزات الحسابات.

يمكنك إنشاء وكلاء مخصصين باستخدام Copilot Studio ونشرهم في Microsoft 365 Copilot وتأسيسهم في مصادر بيانات معتمدة.

من منظور الإدارة، يمكن أن يؤثر السعر والتفعيل على عملية الطرح. تشير Microsoft إلى أن استخدام الوكلاء يتطلب اشتراكًا في Azure، وقد يتم تطبيق حزم سعة Copilot Studio.

الميزة رقم 5: دفاتر الملاحظات والصفحات لتنظيم مخرجات Copilot وإمكانية إعادة استخدامها

عبر Microsoft

Copilot سهل الاستخدام في الوقت الحالي. الجزء الأصعب هو العثور على مخرجات الذكاء الاصطناعي لاستخدامها لاحقًا أو تحويلها إلى شيء يمكن لفريقك إعادة استخدامه. تعد أجهزة الكمبيوتر المحمولة طريقة Microsoft للحفاظ على عمل Copilot في مكان واحد، بحيث تظل محادثاتك وملاحظاتك وملفاتك الداعمة متصلة.

بالنسبة لفرق البرمجيات، هذه الميزة مفيدة عندما تريد مكانًا ثابتًا لأشياء مثل ملاحظات النشر أو مسودة دليل التشغيل الداخلي التي يتم تحسينها باستمرار.

🤔 هل تعلم: أن طبقة الاسترجاع Copilot من Microsoft مصممة لتحترم ضوابط الوصول والحوكمة الحالية في مؤسستك؟ توضح Microsoft أن الاسترجاع Copilot يعمل ضمن نموذج أذونات مؤسستك بحيث لا يمكن للمستخدمين الوصول إلا إلى المحتوى المسموح لهم بالاطلاع عليه بالفعل، وهو أمر مهم لفرق تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات التي تقيّم "المساعدة الآمنة للذكاء الاصطناعي" بدلاً من مجرد "إجابات الذكاء الاصطناعي الذكية".

أسعار Microsoft 365 Copilot

Microsoft 365 Copilot Business: 18.00 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (يُدفع سنويًا)

Microsoft 365 Copilot (للمؤسسات): 30.00 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (يُدفع سنويًا)

Amazon Q مقابل Microsoft Copilot: مقارنة الميزات

لقد رأيت ما تركز عليه كل أداة. تم تصميم Amazon Q على AWS ومستخدمي AWS، بينما تم تصميم Microsoft Copilot على سير عمل Microsoft 365. الآن ستقارن بين M365 Copilot و Amazon Q ميزة بميزة لترى الاختلافات الرئيسية.

الميزة رقم 1: مساعدة الترميز الأصلي IDE (بيئة التطوير المتكاملة) ودعم سير عمل المطورين

مطور Amazon Q

إذا كانت فرقك تعتمد على البنية التحتية السحابية AWS، فإن Amazon Q Developer مصمم ليبقى قريبًا من مهام التطوير المتعلقة بـ AWS. يعمل داخل بيئات التطوير الشائعة ويدعم كل من واجهة الدردشة والدردشة المضمنة. تعد الدردشة المضمنة مفيدة بشكل خاص للتعديلات القابلة للمراجعة لأنها تعرض التغييرات على شكل اختلافات يمكنك قبولها أو رفضها.

بالنسبة للفرق التي ترغب في إجراء اختبارات سريعة، يدعم Q Developer أيضًا تسجيل الدخول باستخدام AWS Builder ID مجانًا، دون الحاجة إلى حساب AWS.

من جانب AWS، يتكامل أيضًا مع نظام AWS الأوسع من خلال الأدوات والمستندات، بحيث يمكن للمهندسين الاحتفاظ بالسياق في مكان واحد أثناء كتابة الكود أو استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

Microsoft Copilot

تم تصميم Microsoft Copilot للعمل ضمن تطبيقات Microsoft 365 مثل Word وExcel وPowerPoint وOutlook وTeams. يساعد في صياغة وتلخيص وتحليل وتوصيل العمل، ولكنه لا يُعد مساعد ترميز أصلي في IDE مثل Amazon Q Developer.

بالنسبة لفرق المطورين، هذا يعني عادةً أن Microsoft Copilot يدعم "كود الحل البديل"، مثل تلخيص سلسلة محادثات طويلة في Teams حول حادث ما، أو تنظيف ملاحظات الإصدار، أو صياغة تحديثات لأصحاب المصلحة. لا تزال اقتراحات الكود الفعلية في المحرر تأتي من أداة منفصلة.

🏆 الفائز: Amazon Q Developer. إذا كان المطلب صحيحًا، ومساعدة الترميز الأصلية في IDE، فإن Amazon Q Developer هو الخيار الأكثر ملاءمة. ملاحظة سريعة للقراء الذين يرغبون في الحصول على مساعد IDE من Microsoft: مساعد الترميز الذي يركز على IDE من Microsoft هو GitHub Copilot، وهو مرخص بشكل منفصل عن Microsoft 365 Copilot.

الميزة رقم 2: معرفة الشركة والبحث المؤسسي

Amazon Q Business

تم تصميم Amazon Q Business لإجراء بحث مؤسسي يراعي الأذونات عبر مصادر المعرفة المتصلة. النقطة الأساسية بالنسبة للبيانات الحساسة هي أن ضوابط الوصول من أنظمة المصدر لا تزال سارية، لذا فإن الإجابات تراعي ما يُسمح للمستخدم برؤيته.

إذا كنت تنشر هذا على العديد من مستخدمي AWS، فإن نموذج "الوعي بالأذونات بشكل افتراضي" يقلل من الضغط لإنشاء قاعدة معرفية منفصلة مخصصة للذكاء الاصطناعي فقط لجعل المساعد مفيدًا.

Microsoft Copilot

يكون Microsoft Copilot أقوى عندما تكون معرفتك الداخلية مركزة بالفعل في SharePoint و OneDrive و Teams و Outlook وبقية نظام Microsoft البيئي. يعمل Copilot أيضًا ضمن نموذج الأذونات الحالي لديك، بحيث يرى المستخدمون فقط المحتوى الذي يمكنهم الوصول إليه بالفعل.

بالنسبة للعديد من المؤسسات، أصبح Copilot Chat البوابة الأمامية لأنه يوفر سلسلة "الأسئلة والمتابعة" المألوفة التي تظل متصلة بسياق Microsoft 365.

🏆 الفائز: تعادل. يعتمد على مكان وجود معرفتك بالفعل: إذا كانت مؤسستك تدير بالفعل أعمال المعرفة داخل Microsoft 365، فعادةً ما يكون Microsoft Copilot أسرع في التبني. إذا كان نظام المعرفة الخاص بك يركز على AWS أو منتشر عبر أدوات مختلفة، وتخطط للاتصال بـ Q، فإن Amazon Q Business هو الخيار الأنسب.

الميزة رقم 3: أتمتة سير العمل والمساعدون المتخصصون

Amazon Q

تظهر قيمة "التخصص" في Amazon Q عندما يكون العمل موجودًا بالفعل داخل خدمات AWS. في IDE، يدعم Q Developer سير عمل التطوير مثل إنشاء الكود وإعادة الهيكلة، ويعرض التغييرات على شكل اختلافات، مما يساعد في المراجعة والتحكم.

بالنسبة للفرق التي تعتمد على بنية AWS، قد يبدو هذا النوع من المساعدات طبيعيًا لأنه يظل قريبًا من بيئات AWS وأسئلة تكامل خدمات AWS.

Microsoft Copilot مع الوكلاء

يعتمد نهج Microsoft على المساعدين القابلين للتكرار عبر الوكلاء، بحيث يمكن للفرق توحيد منطق الأعمال وتقليل انتشار الهندسة السريعة. من الناحية العملية، تشير Microsoft إلى أن الوكلاء يمكن أن يستخدموا قياس Azure وقد يتطلبون اشتراكًا في Azure اعتمادًا على ما تقوم ببنائه، وهو أمر مهم لتخطيط طرح المنتج في المؤسسة.

تقوم Microsoft أيضًا بتعزيز خيارات "نماذج الأساس المتعددة" في أجزاء من تجربة Copilot، والتي يمكن أن تكون مفيدة عندما تتطلب المهام المختلفة نقاط قوة مختلفة.

🏆 الفائز: Microsoft 365 Copilot. تسهل وكالات Copilot توحيد سير العمل بين الفرق. ولكن إذا كانت احتياجاتك في مجال الأتمتة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بخدمات AWS، فإن Amazon Q لا يزال يتمتع بمزايا واضحة.

الميزة رقم 4: الأمان والهوية وضوابط البيانات

Amazon Q (حوكمة AWS أولاً)

تم تصميم Amazon Q بناءً على أنماط الهوية والوصول الخاصة بـ AWS. بالنسبة لـ Amazon Q Business، توثق AWS أن IAM تُستخدم للتحكم في المصادقة والتفويض لموارد Amazon Q، وهو ما يتوافق تمامًا مع عدد الفرق التي تدير بالفعل بيئات AWS.

إذا كنت قلقًا بشأن ما يتم مشاركته من استخدام IDE، فإن AWS توفر أيضًا عناصر تحكم في إلغاء الاشتراك لمشاركة البيانات في بيئات IDE وبيئات سطر الأوامر، وتوثق كيفية عمل إلغاء الاشتراك لتحسين الخدمة.

Microsoft Copilot (نموذج الحدود والأذونات في Microsoft 365)

تضع Microsoft Copilot في إطار نموذج أذونات Microsoft 365 الحالي، بحيث يرى المستخدمون فقط المحتوى الذي لديهم حق الوصول إليه بالفعل.

تشير Microsoft أيضًا إلى أن Microsoft 365 Copilot يستخدم خدمات Azure OpenAI للمعالجة، وليس الخدمات العامة لـ OpenAI، وأن محتوى العملاء لا يُستخدم لتدريب النماذج الأساسية التي يستخدمها Microsoft 365 Copilot.

🏆 الفائز: تعادل (يعتمد على قاعدة الإدارة الخاصة بك) اختر Microsoft Copilot إذا كان نموذج الحوكمة والوصول لديك يعمل بالفعل من خلال Microsoft 365 و Microsoft Entra. اختر Amazon Q إذا كانت هويتك وعناصر التحكم الخاصة بك تتمحور حول بيئات AWS و AWS IAM.

الميزة رقم 5: التحليلات والرؤى التشغيلية

Amazon Q (BI التوليدي في QuickSight)

إذا كانت تقاريرك تعمل بالفعل من خلال أدوات تحليل AWS، فإن Amazon Q في QuickSight مصمم لسير عمل "السؤال والإجابة". توثق AWS أن دردشة QuickSight تدعم التأليف التوليدي لذكاء الأعمال، والملخصات التنفيذية، والأسئلة والأجوبة حول بياناتك، وقصص البيانات.

تشير AWS أيضًا إلى أن هذه التجربة مدعومة من Amazon Bedrock، وهو أمر مهم إذا كانت مؤسستك تهتم بإدارة النماذج والميزات المؤسسية المتعلقة بخدمات الذكاء الاصطناعي.

Microsoft Copilot (Excel و Power BI)

من جانب Microsoft، تم تصميم Copilot في Excel لأعمال التحليل اليومية ويمكن أن يساعد في إنشاء الصيغ وفهمها وتحليل البيانات للحصول على رؤى وغيرها.

بالنسبة للمؤسسات التي تستخدم Power BI أو Fabric، تصف وثائق Microsoft Copilot في Power BI على أنه تجربة مستقلة يمكن أن تساعد الأشخاص في العثور على التقارير وبيانات Fabric التي يمكنهم الوصول إليها وتحليلها. كما أنه يدعم الملخصات السردية للتقارير.

🏆 الفائز: تعادل (اختر بناءً على مجموعة BI الخاصة بك والمكان الذي تعمل فيه الفرق بالفعل) إذا كانت الفرق تقوم بالفعل بتحليل البيانات داخل Excel و Power BI، فإن Microsoft 365 Copilot يميل إلى الاندماج بشكل أكثر طبيعية في الأنماط الحالية عبر نظام Microsoft البيئي. إذا كانت تحليلاتك موجودة في AWS و QuickSight، فإن Amazon Q هو الخيار الأكثر ملاءمة للحصول على رؤى تشغيلية دون مغادرة نظام AWS.

Amazon Q مقابل Microsoft Copilot على Reddit

لا يتحدث مستخدمو Reddit عن هذه الأدوات على أنها قابلة للتبديل.

النمط متسق إلى حد كبير: يتم تقييم Amazon Q بناءً على مدى كفاءته في التعامل مع أعمال AWS في بيئات AWS الحقيقية، بينما يتم تقييم Copilot بناءً على مدى ملاءمته لنظام Microsoft البيئي (ومدى فائدته بعد زوال حداثته).

بالنسبة لـ Amazon Q، يحب بعض المستخدمين ميزات الترميز والإجابات الفورية:

✅ " لقد أعجبتني Amazon Q Developer، فقد ساعدتني في كتابة بعض الأكواد في terraform و cdk..."

✅ " بدلاً من مجرد إخبارك بكيفية القيام بالأمور، فإنه يقدم الإجابات على الفور. "

لكن أحد المستخدمين أشار أيضًا إلى أن Amazon Q يفتقر إلى القدرة على أداء المهام المعقدة:

🚩 "كنت أتوقع المزيد مثل مساعد حقيقي لديه إمكانية الوصول إلى بيئة AWS الخاصة بك ويمكنه المساعدة في المهام المعقدة. ستكون مثل هذه الأداة رائعة، ولكن Amazon Q ليست كذلك."

🚩 "كنت أتوقع المزيد مثل مساعد حقيقي لديه إمكانية الوصول إلى بيئة AWS الخاصة بك ويمكنه المساعدة في المهام المعقدة. ستكون مثل هذه الأداة رائعة، ولكن Amazon Q ليست كذلك."

بالنسبة لـ Copilot، أبرز مستخدمو Reddit المزايا التالية:

✅ "إنها أداة GenAI تستحق الشراء للمستخدم العادي ، فهي تتكامل جيدًا مع تطبيقات Office."

✅ "لم أعد أحتاج إلى سؤال أي شخص عن شيء فاتني أو نسيته، ما عليّ سوى سؤال Copilot. "

ومع ذلك، أشار المستخدمون أيضًا إلى المشكلة التالية في Copilot:

🚩 "في نصف الحالات على الأقل لا يتبع التعليمات..."

تعرف على ClickUp: أفضل بديل لـ Amazon Q مقابل Copilot

إذا سبق لك أن حاولت إرسال إصلاح أثناء وقوع حادث، فأنت تعلم بالفعل أن العقبة الحقيقية ليست "الحصول على إجابة من الذكاء الاصطناعي". إنها توسع نطاق العمل. توجد المتطلبات في مستند، والقرار في الدردشة، وأحدث حالة في تعليق على التذكرة، ويتم التسليم للمراجعة في أداة أخرى.

ثم يزيد انتشار الذكاء الاصطناعي من الفوضى. يستخدم أحد الفرق Amazon Q في AWS. ويستخدم فريق آخر Copilot داخل Microsoft 365. يتم إعادة كتابة المطالبات، ونسخ المخرجات إلى المهام، ويصبح من الصعب تتبع الأسباب الكامنة وراء التغيير.

ClickUp هو مساحة عمل متقاربة تعتمد على الذكاء الاصطناعي مصممة لتقليل كلا الأمرين. تظل المهام والمستندات والمحادثات متصلة في مكان واحد، ويقع الذكاء الاصطناعي على رأس هذا السياق المشترك. لذلك، عندما يولد الذكاء الاصطناعي إجابة، يصبح من السهل تحويلها إلى عمل قابل للتتبع والحفاظ على مسار واضح للمراجعات.

ميزة ClickUp رقم 1: ClickUp Brain

إذا كنت تقيّم الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، فإن السؤال الأساسي بسيط: هل يمكن للمساعد الاستجابة بالسياق الصحيح ومساعدة الفرق على العمل بناءً عليه؟ يوفر ClickUp Brain دعم الذكاء الاصطناعي مباشرة في مساحة العمل حيث تقوم فرق البرمجيات بالتخطيط والتوثيق والتنفيذ.

بدلاً من البحث في العديد من المواضيع والعلامات التبويبية، يمكن للفرق طرح أسئلة حول ما هو موجود بالفعل في ClickUp، ثم الانتقال مباشرة إلى الخطوات التالية. وهذا مفيد بشكل خاص عندما تحتاج إلى إجابة مرتبطة بسياق المشروع الحقيقي، مثل تغييرات النطاق أو الملكية أو ما هو محظور.

أين يساعد ClickUp Brain فرق البرمجيات بشكل أكبر:

وضح العمل بسرعة عن طريق طرح أسئلة مثل "ماذا قررنا بشأن تغيير واجهة برمجة التطبيقات؟" أو "ما المهام التي تم حظرها بسبب هذه التبعية؟" دون إعادة بناء السياق في أداة جديدة.

حافظ على تواصل التنفيذ من خلال تحويل المخرجات إلى متابعات تعيش بالفعل في مكان عمل الفريق

دعم احتياجات المؤسسة من خلال عناصر التحكم في الأمان والخصوصية المصممة للأعمال الحساسة

💡 نصيحة احترافية: حوّل مخرجات الذكاء الاصطناعي إلى مصدر موثوق يمكن تدقيقه باستخدام ClickUp Docs و Docs Hub. اكتب واحفظ جميع مستنداتك وقراراتك في ClickUp Docs استخدم ClickUp Docs لتسجيل المتطلبات والقرارات ودفاتر التشغيل والملخصات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي في مكان واحد. ثم اربط هذه المستندات بالمهام التي تؤثر عليها حتى يتمكن المراجعون من رؤية "السبب" بجانب "الشيء". عندما تحتاج إلى العثور على هذا السياق لاحقًا، يسهل Docs Hub تنظيم المستندات والويكي والبحث فيها من موقع مركزي واحد. إنه حل عملي لمشكلة "لدينا ذلك في مكان ما" التي تبطئ الاستجابة للحوادث ومراجعات الكود.

ميزة ClickUp رقم 2: ClickUp Super Agents و ClickUp Codegen

قم بإنشاء وتحديث الكود من سياق المهام الحقيقي باستخدام ClickUp Codegen

عند استخدام Amazon Q أو Copilot، غالبًا ما تحصل على إجابة جيدة. الجزء الصعب يأتي بعد ذلك. لا يزال يتعين على شخص ما تحويل هذه الإجابة إلى مهام ومتابعات وتسليمات واضحة.

يساعد ClickUp Super Agents الفرق على توحيد المتابعة داخل نفس مساحة العمل. يمكنك إعداد الوكلاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة عند تغير العمل، بحيث لا يعتمد التنفيذ على تذكر شخص ما نسخ إجابة الذكاء الاصطناعي إلى المكان الصحيح.

بالنسبة لفرق الهندسة، فإن حالة الاستخدام البارزة هي Codegen Agent من ClickUp. تم تصميم Codegen لقراءة سياق المهمة وإنشاء كود يتوافق مع معايير القبول. باستخدام عمليات التكامل وسير العمل المناسبة، يمكن للفرق استخدامه لتسريع إنشاء العلاقات العامة والحفاظ على تحديثات التنفيذ مرتبطة بالمهمة.

أين يصبح هذا مفيدًا في سير العمل الفعلي:

فرز الأخطاء الذي يتحول إلى خطوات تالية واضحة، مع الحفاظ على السياق داخل المهمة

توليد كود يتوافق مع معايير القبول ومنطق الأعمال المحدد في مساحة العمل الخاصة بك

تنفيذ متعدد الوظائف حيث يمكن للدعم وضمان الجودة والمنتج تشغيل عمل الترميز دون فقدان السياق في عمليات التسليم

💡 نصيحة احترافية: استخدم ClickUp Brain MAX لتسريع عملية الفرز والحفاظ على إمكانية البحث عن القرارات. استخدم صوتك لتسجيل الملاحظات والبحث عن الملفات باستخدام ميزة Talk to Text في ClickUp Brain MAX يوفر ClickUp Brain MAX لفرق التطوير والعمليات طريقة سريعة لالتقاط السياق وتحديد المصدر الصحيح والمضي قدمًا في العمل دون إعادة كتابة نفس المطالبات عبر الأدوات. إليك كيفية القيام بذلك: سجل ملاحظات الحوادث والخطوات التالية باستخدام Talk to Text حتى تتمكن من نطق الملخص وتحويله إلى نص بدون استخدام اليدين في ClickUp Brain MAX أو أي مربع نص.

اطلب السياق بسرعة باستخدام Enterprise Search حتى يتمكن ClickUp Brain من استخراج الإجابات من محتوى ClickUp والتطبيقات المتصلة، ثم إرشادك إلى المصدر الذي تحتاجه.

قم بتبديل النماذج عندما تحتاج إلى نمط مختلف من المساعدة، حيث يتيح لك ClickUp Brain MAX اختيار ChatGPT أو Claude أو Gemini لتجربة الدردشة.

ميزة ClickUp رقم 3: أتمتة ClickUp

تساعد ClickUp Automations في توجيه المشكلات وتجنب الإصلاحات في اللحظة الأخيرة

تساعد الذكاء الاصطناعي الفرق على اتخاذ القرارات بشكل أسرع. تساعد ClickUp Automations الفرق على التنفيذ بشكل أسرع.

تعد الأتمتة مفيدة عندما تكون عمليتك متسقة ولكن المتابعة ليست كذلك. يمكنك إنشاء قواعد يتم تشغيلها عندما تتغير حالة المهمة أو عندما يتم تحديث الحقول أو عندما تتغير الأولوية. من هناك، يمكن لـ ClickUp تعيين مالكين وتحديث الحالات وإضافة مراقبين ونشر تعليقات أو تطبيق قوالب.

أمثلة تتناسب جيدًا مع توصيل البرامج:

عندما تنتقل المهمة إلى "جاهز للمراجعة"، قم بتعيين مراجع وأضف قائمة مراجعة ضمان الجودة.

عند إنشاء حادث، قم بتطبيق نموذج استجابة وإنشاء مهام فرعية للاتصالات والتخفيف والتحليل اللاحق.

عند تسجيل خطأ أبلغ عنه العميل، قم بتعيين قواعد الأولوية وإخطار القناة المناسبة

ClickUp AI: احصل على الإجابات، ثم أنجز عملك

إذا كان مطورو البرامج لديك يقضون معظم وقتهم في خدمات AWS، فسيكون Amazon Q هو الخيار الأنسب. فهو مصمم خصيصًا لبيئات AWS ومهام التطوير المتعلقة بـ AWS، لذا فإن المساعدة تكون قريبة من العمل.

إذا كان يومك يدور حول Microsoft 365، فستجد Microsoft Copilot أكثر طبيعية. فهو يتناسب مع نظام Microsoft البيئي ويدعم الطريقة التي تعمل بها الفرق بالفعل في الكتابة والبحث والتعاون.

إذا كان مشكلتك الأكبر هي المتابعة، فركز على ما يحدث بعد الحصول على الإجابة. يمكن أن يكون ClickUp البديل العملي عندما تريد تحويل مخرجات الذكاء الاصطناعي إلى مهام مخصصة وسياق مرتبط وسير عمل قابل للتكرار في مكان واحد.

اشترك في ClickUp وقم بتشغيل أعمال التطوير والوثائق ومتابعة الذكاء الاصطناعي من مكان عمل واحد.