Github Copilot مقابل ChatGPT: أيهما أفضل أداة للمطورين؟

إن ثورة الذكاء الاصطناعي تهز عالم تطوير البرمجيات، وتجلب معها العديد من الأدوات التي تدعي أنها أفضل صديق للمطورين . من توليد التعليمات البرمجية إلى ضمان أعلى مستويات الجودة، تعد أدوات الذكاء الاصطناعي هذه بكل شيء.

ولكن كما يقولون في هايلاندر، "يمكن أن يكون هناك واحد فقط" في عالم المطورين، غالبًا ما يتلخص الأمر في مواجهة بين GitHub Copilot وGitHub Copilot وChatGPT - معركة لتحديد الفائز.

أيهما يساعد أكثر في عملية البرمجة؟ أيهما ينتج كوداً أفضل ويضبط أسلوبك في البرمجة بشكل أفضل؟ أيهما يسمح بتعاون أفضل في المهام الأكثر تعقيداً، وأيهما لديه واجهة مستخدم أفضل؟

لكن انتظر - هل يمكن أن يكون هناك حصان أسود في هذا السباق؟ هل هناك لاعب ثالث مستعد لسرقة الأضواء في مجال تطوير البرمجيات؟

استعدوا لأننا على وشك الخوض في التفاصيل الدقيقة بين GitHub Copilot وGitHub Copilot في مواجهة ChatGPT، بينما نتعمق في البرمجة والتطوير المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

ما هو GitHub Copilot؟

عبر جيثب يعد GitHub Copilot من بين أفضل أدوات الإنتاجية لتطوير البرمجيات لسبب ما. إنها أداة قوية يمكنها كتابة التعليمات البرمجية بأقل جهد نسبيًا. ونتيجة لذلك، فهي أيضًا أداة رائعة لمساعدة تحسين عمليات التطوير الأساسية .

كما تتوقع من مزود مثل GitHub، هذه أداة متقدمة لتطوير البرمجيات والتطبيقات مع الكثير من الميزات المتقدمة. دعونا نستعرض أهم هذه الميزات.

ميزات GitHub Copilot

طرحت GitHub أداة Copilot في أواخر عام 2021، ثم سرعان ما حولتها إلى ما تدعي الآن أنها أكثر أدوات تطوير البرمجيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي انتشاراً. باستخدام المطالبات الصحيحة، يمكنه كتابة حتى أكثر التعليمات البرمجية تعقيداً، وذلك بفضل القدرة على إنشاء دوال وفئات كاملة بناءً على مطالبات بسيطة.

1. توليد التعليمات البرمجية

عبر GitHub

بطبيعة الحال، يجب تقييم أي تقنية ذكاء اصطناعي مصممة للبرمجة على أساس قدرتها على مساعدة المطورين في توليد التعليمات البرمجية أولاً. ومن الجيد أن هذا هو المكان الذي يتألق فيه GitHub Copilot.

لنبدأ بتعدد الاستخدامات. يقدم Copilot دعماً طبيعياً للعديد من لغات البرمجة، بما في ذلك بعض أهمها، مثل Python و C# و C+ و C+ و JavaScript. يذهب موقعها الإلكتروني إلى حد الادعاء بأنها "مدربة على جميع اللغات التي تظهر في المستودعات العامة"

يعد تخصصها في القدرة على توليد التعليمات البرمجية ميزة حاسمة أخرى. كل شيء في الأداة مصمم لمشروع البرمجة التالي، مما يتيح للمطورين العثور على ميزات متقدمة مثل إكمال التعليمات البرمجية لمقتطفات التعليمات البرمجية الموجودة وحتى بناء التعليمات البرمجية من تعليقات المطورين.

وفي الوقت نفسه، لا تزال الأداة تعتمد على معالجة اللغة الطبيعية، مما يعني أنها تستطيع توليد استجابات ونماذج أكواد برمجية بناءً على لغة البشر. ينتج عن ذلك تجربة ترميز وعملية تطوير سلسة لأي مطور.

2. التعاون

الكثير من أدوات تطوير البرمجيات مصممة لمشروع تطوير معزول. من الصعب العثور على خيارات تساعد، بالإضافة إلى مساعدتك في كتابة التعليمات البرمجية، على مساعدة الفرق الأكبر في مختلف المهام المتعلقة بالمشروع الأكثر أهمية.

وهي تبني ميزات التعاون هذه من خلال التكامل المباشر مع مختلف بيئات التطوير المتكاملة (IDEs) مثل Visual Studio وJetBrains وAzure Data Studio. يضمن لك ذلك إمكانية العمل معًا دائمًا، والانتقال من بيئة ترميز معزولة إلى نظام تعاوني قوي يمكن للفريق بأكمله الاستفادة منه.

3. واجهة المستخدم

عبر GitHub

إن ولع Copilot بتوليد مقتطفات من التعليمات البرمجية أمر راسخ، ولكن كيف يمكنك الوصول إلى هناك بنفس القدر من الأهمية. يتطلب تحسين الكفاءة في البرمجة أداة تجعل من السهل إدارتها على كل المستويات.

في حد ذاتها، هذه ليست من نقاط قوة الأداة. لكنه يصبح أكثر أهمية عند التفكير في عمليات التكامل. على سبيل المثال، يتيح لك إنشاء كود Visual Studio باستخدام امتداد Copilot الاستفادة من سهولة استخدام تلك الأداة دون المساس بالميزات القوية التي تحصل عليها عند كتابة الكود في Copilot.

ثم هناك ميزة دردشة GitHub Copilot، وهي ميزة تم إطلاقها مؤخرًا تجعل من السهل إنشاء عروض الأسعار. استنادًا إلى القدرة الفطرية على فهم اللغة البشرية، تتيح وظيفة الدردشة إجراء محادثة أكثر طبيعية للإجابة على الاستفسارات وإنشاء ردود شبيهة بالإنسان. يمكنك حتى تقديم نماذج من مقتطفات التعليمات البرمجية وطلب تقييم أو أمثلة واقعية للتعليمات البرمجية التي تحاول إنشاءها.

4. تكامل سير العمل

يحاول Copilot الاندماج في مجموعة أوسع من الميزات التي تتجاوز إنشاء التعليمات البرمجية. بالإضافة إلى تكامل IDE، فإنه يتدفق بشكل طبيعي إلى مجموعة أكثر شمولاً من أدوات GitHub - بما في ذلك GitHub Codespace، أحد أفضل محرري الأكواد في السوق.

لنكن واضحين: Copilot ليس أحد الأدوات التي تهدف إلى المساعدة في عملية تطوير البرمجيات بأكملها. فهي لا تتضمن ميزات مثل إدارة المهام أو قواعد بيانات آمنة لحماية البيانات الحساسة. ولكنه على الأقل يحاول إنشاء منظومة من أدوات البرمجة لتحسين العملية منذ مراحلها الأولى.

تسعير GitHub Copilot

كوبيلوت للأفراد: 10 دولارات شهرياً

10 دولارات شهرياً كوبيلوت للأعمال: 19 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

ما هو ChatGPT؟

عبر ChatGPT قد تعرف ChatGPT على أنه الأداة التي أدخلت الذكاء الاصطناعي إلى التيار الرئيسي. ولكن بالإضافة إلى قدرتها على تقديم إجابات بشرية مدهشة على أي استفسار تقريبًا، فإن إجابات ChatGPT جيدة أيضًا بما يكفي لتكسبها مكانًا في قائمة أفضل أدوات كود الذكاء الاصطناعي .

كما قد تخمن من اسمها، فهي واجهة تعتمد بالكامل على الدردشة. يعتمد أداء ChatGPT بالكامل على الاستفسارات والمطالبات وأسئلة المتابعة التي قد تطرحها. هذا النهج الواسع المتعمد يجعل من استجابات ChatGPT أداة مثالية لأي شيء بدءًا من كتابة المقالات إلى التعليمات البرمجية المصدرية.

ميزات ChatGPT

نظراً لقائمة التطبيقات المحتملة الواسعة، وعلى عكس Copilot، فإن ميزات ChatGPT تتجاوز مجرد البرمجة. وهذا يوفر بعض المزايا والعيوب مقارنةً بأدوات أخرى أكثر خصوصية في البرمجة. بالنسبة لهذا الدليل، سنركز بشكل خاص على الميزات ذات الصلة بالمقارنة بين Copilot و ChatGPT.

1. توليد التعليمات البرمجية

عبر ChatGPT

بالنسبة لأداة غير مخصصة لتوليد التعليمات البرمجية أو إكمال التعليمات البرمجية، فإن ChatGPT قوي بشكل مدهش في كلا المجالين. فهي توفر إجابات بلغات برمجة مختلفة، بما في ذلك بايثون وجافا وجافا سكريبت.

والأهم من ذلك، وبفضل فهمه للغة الطبيعية، يساعد ChatGPT أيضاً على التعمق في التفسيرات الكامنة وراء الشيفرة البرمجية. على عكس العديد من أدوات البرمجة الأخرى، يمكنك ببساطة أن تسألها عن معنى أي مقتطف برمجي، وستحصل على خلفية فورية. إذا قدمت مقتطفات من التعليمات البرمجية، يمكن لهذه الأداة أيضاً أن تساعدك في الإشارة إلى أي أخطاء أو أوجه قصور قد تمنعها من العمل بشكل صحيح.

لا يعني ذلك أن الكود يمكن الوثوق به دائماً. لقد أصبحت استجابات ChatGPT غير الصحيحة نوعًا ما ميمية للمبرمجين، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن الأداة لا تتحقق من جودة استجاباتها. سيكون من الضروري دائمًا وجود مجموعة أخرى من الأعين البشرية بعد أي توليد شيفرة.

2. التعاون

تتكامل ChatGPT بسلاسة مع أي منصة برمجية خارجية من خلال واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة. كما أننا نتوقع أيضاً عمليات تكامل مخصصة مع أدوات التعاون مثل Slack التي ستساعد على تسهيل العمل مع الآخرين.

ولكن في جوهرها، لا يزال هذا البرنامج عبارة عن روبوت محادثة بسيط أمام محرك ذكاء اصطناعي قوي.

بمفرده، لن تجد أي قدرات تعاونية. يمكن أن يصبح ذلك أيضاً مشكلة في تكامله لأن ChatGPT يميل إلى التكيف مع استفساراتك بمرور الوقت - حيث يعتاد أكثر على أسلوبك في الترميز وتغيير مخرجاته وفقاً لذلك. قد تؤدي المدخلات من عدة مستخدمين أو التغييرات المتكررة في أسلوب الترميز إلى إرباك الأداة.

3. واجهة المستخدم

كما هو الحال مع العديد من الأدوات المصممة خصيصًا لنوع واحد من الاستخدام (في هذه الحالة، وظيفة الدردشة)، فإن واجهة مستخدم ChatGPT واضحة ومباشرة. لا يوجد الكثير من الأماكن التي يمكن أن تخطئ فيها عند الدخول إلى مطالبة الترميز.

الوضع المظلم الافتراضي سهل على العين ومألوف على الفور للمبرمجين. بالإضافة إلى ذلك، من السهل استخدامها على الأجهزة المحمولة، مما يخلق تجربة طبيعية أثناء كتابة أو تعديل أو إعادة التدقيق أو إكمال التعليمات البرمجية.

4. تكامل سير العمل

الطريقة الوحيدة التي يتكامل بها ChatGPT مع عمليات سير العمل الأكبر هي من خلال واجهة برمجة التطبيقات الخاصة به، على الرغم من أنه خيار قوي باعتراف الجميع. تستفيد بعض أكبر العلامات التجارية في العالم، من مايكروسوفت إلى سيلزفورس، من هذا التكامل لتحسين وظائف أدواتها الخاصة.

ولكن بمفردها، لا تندمج ChatGPT بشكل طبيعي في سير عملك الأكبر. يجب بناء أي اتصال يدوياً، مما يجعل من الصعب دمج أداة الترميز القوية هذه في العملية الأكبر لتطوير البرمجيات.

تسعير ChatGPT

مجاناً

غير محدود: 7 دولار/شهرًا لكل مستخدم

7 دولار/شهرًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولار/شهرًا لكل مستخدم

12 دولار/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

GitHub Copilot مقابل ChatGPT: مقارنة الميزات

كلاهما أداتان قويتان يمكنهما دعم لغات برمجة متعددة. لذا، دعنا نحلل فقط كيفية المقارنة بين GitHub Copilot و ChatGPT عندما يتعلق الأمر بميزات محددة مثل بناء التعليمات البرمجية والتعاون وواجهة المستخدم وتكامل سير العمل.

1. توليد التعليمات البرمجية

عبر GitHub

في ما قد يكون الفئة الأكثر أهمية في هذه القائمة، من الصعب المقارنة بين فائز. فكلا الحلين المحتملين لهما مزاياهما، بدءاً من الدعم اللغوي الأوسع لكوبيلوت إلى المزيد من السياق والأسلوب اللغوي الواضح لـ ChatGPT.

أحد المجالات التي يبرز فيها Copilot هو التخصيص. تقدم الأداة خيارات تخصيص ممتازة للترميز، مما يجعل قدرتها على دعم المشاريع المعقدة أكثر موثوقية من ChatGPT.

في النهاية، فإن ChatGPT و Copilot على نفس المستوى فيما يتعلق بقدرتها الأساسية على الترميز.

2. التعاون

يفوز Copilot في هذا المجال بفضل تكامله الواسع مع أكثر برامج IDE شهرة. تساعد القدرة على تخصيص المطالبات والاستجابات أيضًا في المشاريع التعاونية الأكثر تعقيدًا. على عكس Copilot، فإن ChatGPT مصمم خصيصًا لتمارين البرمجة المعزولة التي لا تتطلب مدخلات من مصادر متعددة.

3. واجهة المستخدم

عبر ChatGPT

من الصعب المجادلة في سهولة استخدام ChatGPT في هذا المجال. يهدف Copilot إلى إبقاء ميزاته واضحة ومباشرة، لكنه في النهاية لا يرقى إلى مستوى واجهة مستخدم ChatCPT البسيطة التي يمكنها التعامل مع أي شيء بدءاً من مقتطفات التعليمات البرمجية الجديدة إلى اختبارات الوحدة وحتى القدرة على العثور على الأخطاء في التعليمات البرمجية الحالية.

4. تكامل سير العمل

إذا كنت مرتاحًا للبقاء في نظام GitHub البيئي الأكبر، فستكون سعيدًا بتكامل سير العمل في Copilot. بالنسبة لأي شيء آخر، ربما تكون واجهة برمجة تطبيقات ChatGPT المفتوحة والمباشرة هي الخيار الأفضل والأكثر موثوقية مقارنةً بالنظام المغلق داخل GitHub.

كوبيلوت GitHub Copilot مقابل ChatGPT على Reddit

حان الوقت للانتقال إلى المستخدمين الفعليين للمقارنة بين هاتين الأداتين لترميز الذكاء الاصطناعي. بحث دردشةGPT مقابل GitHub Copilot على موقع Reddit، وستجد مستخدمين يتبعون نهجًا دقيقًا يعتمد فيه الفائز على احتياجاتك:

"يعمل Github Copilot بشكل جيد جدًا إذا كنت تستخدمه من بداية المشروع فيمكنه ملء الدوال بسرعة وتعيين أسماء المتغيرات والتقاط خوارزميات للفرز والاختيار والحصول على فكرة عامة عن كيفية البرمجة... ChatGPT أشبه بمساعد ذكاء اصطناعي حيث يمكنك تزويده بجزء من الكود وتطلب منه تحسينه."

أشار أحد المستخدمين إلى أن استخدام الاثنين ليس بالضرورة زائدًا عن الحاجة:

"أعتقد أن ChatGPT و Copilot يكملان بعضهما البعض. عند كتابة التعليمات البرمجية، أنت لا تريد أن تتنقل بين IDE وChatGPT. ولكن عندما تبتكر أفكارًا وتستكشف تطبيقات أو بنيات مختلفة ممكنة، فإن ChatGPT هي واجهة أفضل بكثير تحاكي نوع المحادثات التي تجريها مع زملائك، مع ميزة إضافية تتمثل في الحصول على كتل من أمثلة التعليمات البرمجية منها أيضًا، لاستخدامها كنقطة انطلاق للتطوير الفعلي."

يتفق مستخدمون آخرون عندما يتعلق الأمر بالقدرة على توليد التعليمات البرمجية:

"إنهما متكاملان وليسا متعارضين. أحدهما يعمل في IDE الخاص بك مع التعليمات البرمجية الموجودة لديك كسياق، والآخر يسمح لك بطرح الأسئلة باللغة الإنجليزية وطرح أسئلة المتابعة. مختلفان تمامًا."

# # تعرف على ClickUp - أفضل بديل لـ GitHub Copilot و ChatGPT

يعد برنامج ClickUp الشامل لإدارة المشاريع مكملاً مفيدًا لأي برنامج ترميز

ماذا لو لم تكن احتياجاتك في مجال البرمجة بالذكاء الاصطناعي مقيدة ببرنامج Copilot أو ChatGPT؟

ماذا لو كان بإمكان منصة إنتاجية شاملة أن تنافس وتتفوق على كليهما؟

أدخل ClickUp. إنها من بين أفضل خيارات برامج ضمان الجودة ومنصات إدارة المشاريع المتاحة - المزيد عن ذلك لاحقاً. كما أنها منصة ذكاء اصطناعي قوية قد تكون مثالية لاحتياجاتك في مجال البرمجة.

أداة شاملة للذكاء الاصطناعي لتطوير البرمجيات

يمكن للمؤسسات استخدام ClickUp AI لتحرير أو تلخيص أو تبسيط أو إعادة صياغة المواد لأي مشروع

يدور حول ClickUp Brain ميزة الذكاء الاصطناعي التي تربط بين المهام والمستندات والأشخاص ومعارف الشركة. والأفضل من ذلك - يمكن أن تساعدك هذه الميزة في كل جزء من تطوير البرمجيات، بدءاً من كتابة التعليمات البرمجية الجديدة إلى ضمان التعاون بين فريقك وإبقاء المشروع على المسار الصحيح. يمكنك إنشاء قوالب تلقائياً لتبسيط أكثر المشاريع والعمليات تعقيداً.

من كتابة التعليمات البرمجية إلى تكامل سير العمل

تقدم مستندات ClickUp Docs ميزات ديناميكية لإنشاء المستندات والقوائم والتقويمات ووثائق التعليمات البرمجية

مع هذه المنصة، ليس عليك التوقف عند الترميز. بدلاً من ذلك, مستندات ClickUp هي البداية المثالية لدمج هذا الرمز في سير عملك الأكبر، وإنشاء أي شيء بدءًا من إجراءات التشغيل الموحدة إلى الويكي التي تساعد فريقك على البقاء على نفس الصفحة طوال العملية.

وذلك قبل أن نبدأ الحديث عن قوالب تكنولوجيا المعلومات مصممة لتبسيط سير العمل هذا بمرور الوقت. أضف كل ذلك معًا، وستحصل على منصة تطوير شاملة تساعد في كل جزء من العملية.

تكاملات متقدمة، بما في ذلك GitHub

هل تبحث عن منصة ترميز أكثر تخصيصاً؟ لست بحاجة إلى مغادرة ClickUp للحصول عليها. المجموعة الواسعة من تكامل ClickUp يتضمن GitHub، مما يتيح لك الاستفادة من قدرة Copilot على إنشاء التعليمات البرمجية داخل برنامج الإنتاجية المفضل لديك.

GitHub، بعد كل شيء، يحظى بشعبية كبيرة بين المطورين والمبرمجين لسبب ما. إن الجمع بين أفضل ما في العالمين هو سبب آخر للانتقال إلى ClickUp لعملية التطوير الخاصة بك.

إدارة المشاريع المتقدمة للفرق الرشيقة

أخيرًا وليس آخرًا، لا يمكننا التحدث عن ClickUp دون أن نذكر على الأقل قدراته القوية في إدارة المشاريع. إدارة المشاريع الرشيقة في ClickUp نهج مصمم خصيصًا لفرق التطوير التي تتطلع إلى تحسين عملياتها وسير عملها.

من إعداد التقارير السريعة إلى لوحات كانبان ومن سير العمل الآلي إلى الدردشة الداخلية المتكاملة، كل شيء في ClickUp مصمم لتحقيق الكفاءة. إضافة قوالب تطوير البرمجيات و القوالب الهندسية كجزء من العرض القياسي، وستحصل على بداية أسرع لبدء تحسين العملية الخاصة بك.

تسعير ### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار يتوفر ClickUp AI على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

عزز تطوير برامجك باستخدام ClickUp

من المحتمل أنك تحتاج إلى أكثر من مجرد واجهة دردشة مثل GitHub Copilot وChatGPT لبناء بضعة أسطر من التعليمات البرمجية. إذا كنت تبحث عن منصة أكثر شمولاً لتحسين البرمجة والتطوير، فقد يكون ClickUp هو الخيار الصحيح. أنشئ حسابك المجاني اليوم وابدأ في اختبار البرنامج الذي قد يُحدث ثورة في كيفية بناء البرمجيات.