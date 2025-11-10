لماذا تتحول الفرق إلى GitHub Copilot Agentic AI بسرعة

النقاط الرئيسية

يقوم GitHub Copilot Agent بمهام متعددة الخطوات دون الحاجة إلى تدخل بشري مستمر

يقوم الوكيل بإنشاء مسودات PR آمنة باستخدام سياق المستودع ونتائج الاختبار

يبلغ المطورون عن ترميز أسرع ورضا أعلى باستخدام وضع الوكيل

يتكامل Copilot مع الأدوات الحالية ويفرض سياسات الأمان

هل يقدم GitHub Copilot Agentic AI؟

نعم. يتضمن GitHub Copilot وكيل برمجة مستقل تمامًا يتولى المهام متعددة الخطوات دون الحاجة إلى توجيه بشري مستمر.

يعمل الوكيل كشريك برمجة ذاتي التوجيه. فهو يقرأ قواعد البرمجة، ويقترح الإصلاحات، ويجري الاختبارات، ويستمر في التكرار حتى يكمل المهمة. على عكس أدوات إكمال البرمجة التقليدية التي تنتظر المطالبات، يتخذ هذا الوكيل المبادرة بناءً على العمل المخصص له.

أطلقت GitHub النسخة التجريبية من الوكيل في فبراير 2025، ثم طرحتها لجميع المستخدمين بحلول أبريل. قامت الشركة بدمج هذه الإمكانية مباشرة في منصتها، مما يسمح للفرق بتعيين المهام إلى Copilot بنفس الطريقة التي يعينون بها المهام إلى مطور آخر.

يمكن للفرق الآن وضع تذكرة في قائمة انتظار الوكيل ومشاهدة كيفية إنشاء كود جاهز للإنتاج من خلال تحليل سياق المستودع والأنماط الحالية.

كيف يعمل بالفعل؟

يبدأ الوكيل العمل فور قيام المطور بتعيين مشكلة GitHub إلى Copilot.

يبدأ بإنشاء بيئة تطوير آمنة من خلال GitHub Actions، ثم يقرأ مستودعك باستخدام Code Search لفهم قاعدة الكود الحالية. ومن هناك، يقوم تلقائيًا بإنشاء تعديلات مقترحة على الكود.

تتم العملية على عدة خطوات – إجراء الاختبارات، والتحقق من الأخطاء، وتكرار التغييرات حتى تكتمل المهمة. كل تكرار يحسن الكود بناءً على نتائج الاختبارات وأنماط المستودع.

عندما تكون راضيًا عن عمله، يقوم الوكيل بتجميع كل شيء في مسودة طلب سحب.

يستخدم الوكيل التوليد المعزز بالاسترجاع للعثور على الملفات والوظائف ذات الصلة عبر المستودع. وهذا يعني أن تغييرات الكود تتطابق فعليًا مع الأنماط الحالية بدلاً من إدخال أنماط جديدة عشوائية.

تضيف نماذج الرؤية طبقة أخرى هنا، مما يتيح للوكيل قراءة لقطات الشاشة المضمنة في المشكلات لفهم نماذج واجهة المستخدم أو فك رموز رسائل الخطأ.

هناك أربعة مكونات أساسية تدفع سير العمل هذا:

تبدأ عملية التخصيص للمشكلات العملية بأكملها.

تحمي بيئة التطوير الآمنة، التي يتم توفيرها من خلال GitHub Actions، جميع تغييرات البرمجة.

يوفر استرجاع سياق الكود الفهم اللازم لإجراء تعديلات دقيقة.

أخيرًا، يقدم مسودة إنشاء PR حلولًا تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي للمراجعة البشرية.

طوال سير العمل هذا، يعمل الوكيل ضمن حدود المستودع الحالية، ويدفع التغييرات إلى الفروع الجديدة فقط حتى تظل حماية الفروع سارية.

لا تزال كل طلبات السحب تتطلب موافقة بشرية قبل تشغيل خطوط أنابيب CI/CD، مما يبقي القرارات النهائية المتعلقة بالإنتاج بين يديك. هذه الإجراءات الوقائية مهمة لأن الأنظمة المستقلة تحتاج إلى إشراف.

كيف يبدو ذلك في الممارسة العملية؟

تخيل مطورًا يواجه خطأً فادحًا مخبأً في قاعدة برمجية مكونة من 50,000 سطر.

بدلاً من قضاء ساعات في تتبع استدعاءات الوظائف، يقومون بتعيين المشكلة إلى وكيل Copilot ويشاهدون الأداة وهي تحلل الكود بسرعة، وتحدد المنطق الخاطئ، وتقترح التغييرات اللازمة، وتُنشئ مسودة طلب سحب في غضون دقائق.

أفاد أحد مستخدمي Reddit أنه أنشأ تطبيق ويب كامل الوظائف باستخدام أمر واحد في وضع الوكيل.

توضح هذه الرحلة المبسطة كيف يحول الوكيل المهام الروتينية إلى سير عمل فعال. في حين أن التصحيح اليدوي قد يستغرق بعد الظهر بأكمله، يقدم الوكيل حلاً قابلاً للاختبار في أقل من عشر دقائق.

يتم تجميع الوقت الموفر عبر مئات المشكلات كل ثلاثة أشهر. هذه المكاسب تجعل عرض GitHub مختلفًا عن المنافسين الذين يركزون فقط على إكمال الترميز.

التكامل والتوافق مع النظام البيئي

يتكامل وكيل Copilot مع أدوات التطوير التي تستخدمها الفرق بالفعل. يعمل بشكل أساسي في GitHub و VS Code و JetBrains، ويمكنه تجاوز تلك البيئات من خلال بروتوكول سياق النموذج للاستعلام عن قواعد البيانات أو استدعاء واجهات برمجة التطبيقات الداخلية أثناء المهمة.

المنصة نوع التكامل GitHub أصلي، عبر GitHub Actions VS Code مدمج في واجهة مستخدم Copilot Chat JetBrains الدعم القادم من خلال المكونات الإضافية Slack تحديثات الوكيل عبر موصل مدمج

الجانب المتعلق بالمنصة مهم أيضًا، لأن الوكيل يستفيد من أكثر من 25000 قالب Action في GitHub، ويمكنه الاستفادة من أي خطوة CI/CD موجودة بالفعل في السوق.

يمكن للمؤسسات التي تحتاج إلى النشر المحلي تشغيله من خلال Codespaces أو برامج التشغيل المستضافة ذاتيًا.

أخبار المجتمع ورأي المستخدمين الأوائل

تُظهر ردود أفعال المطورين على Reddit و Hacker News صورة من الحماس الحقيقي الممزوج بالحذر العملي.

وصف أحد المهندسين وضع الوكيل بأنه "مذهل للغاية"، وشارك كيف قاموا ببناء تطبيق ويب وظيفي بأمر واحد. وأفاد معلق آخر بزيادة الإنتاجية من 5 أضعاف إلى 30 ضعفًا بمجرد توقفهم عن التعامل مع Copilot كروبوت دردشة وتركه يعمل بشكل مستقل.

ومع ذلك، فإن هذا الحماس يواجه حدودًا في الأعمال المعقدة.

أفاد العديد من المستخدمين أن الوكيل يواجه صعوبات عندما لا يتم تقسيم المهام إلى أجزاء أصغر، حيث حذر أحد المطورين من أن "نماذج اللغة الكبيرة (LLM) تخطئ وتهلوس" دون تحديد نطاق ضيق.

يتابع فريق الهندسة في GitHub هذه التقارير عن كثب، حيث يستضيف مواضيع Reddit خصيصًا لجمع التعليقات حول مشكلات مثل توقف المحطة الطرفية ومشكلات تكامل linter.

تعبّر الاقتباسات التي يشاركها المطورون عن كلا الجانبين. يكتب أحدهم: "وضع Agent Mode رائع للغاية لتطوير التطبيقات"، بينما يلاحظ آخر أن "مكاسب الإنتاجية زادت من 5 أضعاف إلى 30 ضعفًا مع الاستقلالية الكاملة". لكن التحذير يظهر بنفس القدر من التكرار: "لا تزال المهام المعقدة تتطلب إشرافًا بشريًا دقيقًا وتصحيحًا للأخطاء".

ما ينتج عن هذه المناقشات هو حماس معتدل بفضل التعلم. يبلغ المطورون الذين يجربون التكوينات المخصصة والمطالبات المنظمة باستمرار عن نتائج أفضل من أولئك الذين يتوقعون حدوث معجزة. يشير هذا النمط إلى أن أفضل الممارسات لا تزال قيد التشكيل، مما يضع توقعات واقعية مع دفع GitHub لهذه الميزة إلى الأمام.

خارطة الطريق وتوقعات النظام البيئي

تنتقل GitHub من المساعدة أحادية الوكيل إلى التنسيق متعدد الوكلاء. سيقوم Agent HQ، الذي تم الإعلان عنه في Universe 2025، بجلب وكلاء خارجيين من Anthropic و OpenAI و Google و Cognition مباشرة إلى اشتراكات Copilot حتى تتمكن الفرق من توجيه أعمال الواجهة الأمامية إلى محرك ذكاء اصطناعي واحد وفحوصات الامتثال إلى محرك آخر.

سيتم إطلاق Mission Control في أوائل عام 2026 كلوحة تحكم موحدة لإدارة عدة وكلاء يعملون بالتوازي. سيوفر مراقبة في الوقت الفعلي عبر GitHub web و VS Code و mobile و CLI، بالإضافة إلى ميزات حوكمة جديدة مثل قواعد الفروع لالتزامات الوكلاء وبيانات اعتماد الهوية التي تعامل كل وكيل ذكاء اصطناعي كعضو في الفريق.

الصورة: GitHub

"هذه هي الطريقة التي نعتقد أن مستقبل التطوير سيعمل بها: يعمل الوكلاء والمطورون معًا، على البنية التحتية التي تثق بها بالفعل"، قال مسؤول منتجات Anthropic عن الشراكة.

هناك ميزتان أخريان تكملان خطة العمل. سيقوم وضع التخطيط بإجراء أسئلة وأجوبة تفاعلية قبل بدء البرمجة لرسم خطة الحلول خطوة بخطوة. سيسمح دعم الوكيل المخصص للفرق بتحديد شخصيات AI متخصصة من خلال ملفات التكوين، مثل وكيل واجهة المستخدم المدرب على مكتبات واجهة أمامية وأنماط تصميم محددة.

هذه الإضافات تحول Copilot من مساعد فردي إلى منصة للتطوير المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مما يثير تساؤلات عملية حول تكلفة كل هذا.

كم تبلغ تكلفة GitHub Copilot Agentic AI؟

تبلغ تكلفة GitHub Copilot Business 19 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم، بينما تبلغ تكلفة Enterprise 39 دولارًا أمريكيًا. يمكن للمطورين الأفراد اختيار Copilot Pro مقابل 10 دولارات أمريكية شهريًا أو المستوى الجديد Pro+ مقابل 39 دولارًا أمريكيًا للاستخدام المكثف.

يعمل الوكيل نفسه على نظام طلبات مميزة. تشمل فئة الأعمال 300 طلب مميز لكل مستخدم شهريًا، بينما توفر فئة المؤسسات 1000 طلب، وتبلغ تكلفة كل طلب إضافي حوالي 4 سنتات. في كل مرة يتعامل فيها الوكيل مع مشكلة، يستهلك طلبًا مميزًا واحدًا من هذا الحد المسموح به.

تظل عمليات إكمال الكود القياسية غير محدودة، لذا لا يتم احتساب سوى الميزات المتقدمة مثل استدعاء الوكلاء أو الدردشة GPT-4 أو استعلامات الرؤية من حصتك.