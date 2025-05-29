أفضل 10 بدائل لـ Windsurf للبرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في عام 2025

إذا كنت مطورًا أو رئيسًا للهندسة أو مديرًا تقنيًا، فربما تكون قد صادفت Windsurf (المعروف سابقًا باسم Codeium) — وهو IDE أصلي يعمل بالذكاء الاصطناعي ويعد بمعالجة كل شيء بدءًا من كتابة الكود وحتى نشره.

للحظة، بدا الأمر وكأنه المستقبل: الإكمال التلقائي الذكي، والاقتراحات السياقية، والمعاينة داخل المحرر.

لكن العيوب تظهر بسرعة:

تأخر اقتراحات الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي عندما تكون السرعة مهمة

ضعف التكامل مع تتبع المهام أو المستندات يؤدي إلى إبطاء التعاون

تتسبب الذكاء الاصطناعي المفرط في تغييرات أكثر مما ينبغي، مما يخلق مشاكل أكثر مما يحل

بالنسبة للمطورين الفرديين، هذا أمر محبط. بالنسبة للفرق، هذا أمر مزعج. بالنسبة للقادة، هذا أمر محفوف بالمخاطر.

لهذا السبب لم يعد السؤال هو "ما هو أفضل IDE متكامل؟" بل أصبح "ما هي المجموعة التي تناسب طريقة عملنا بالفعل؟"

🟠 إذا كنت مستعدًا لاستكشاف بدائل Windsurf المصممة لسير العمل الحقيقي، فاستمر في القراءة.

لماذا تختار بدائل Windsurf؟

Windsurf هو محرر أكواد مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم لتحسين إنتاجية المطورين من خلال دمج ميزات ذكية مباشرة في بيئة البرمجة. فهو يفهم أكوادك ويقترح إكمالات ذكية ويتيح لك إعادة هيكلة الأكواد أو إنشائها باستخدام أوامر بسيطة.

حتى مع كل ميزاته المبتكرة، قد تظل تبحث عن أدوات ترميز أخرى تعمل بالذكاء الاصطناعي لتبسيط حياتك اليومية كمطور برامج.

بيئات التطوير المحلية: لا يمكن إعداد حاويات أو تشغيل خدمات في الخلفية أو التكامل مع أدوات النظام الأصلية كما هو الحال في بيئات سطح المكتب

عدد محدود من اللغات المدعومة: يعمل بشكل أفضل مع JavaScript و TypeScript و Python، ولكنه يواجه صعوبات مع اللغات الأقل شيوعًا، مما يؤدي إلى سياق ضعيف وإكمال غير دقيق

سير عمل Git المتقدم: لا يدعم الميزات المتقدمة مثل عرض السجل التفصيلي أو عمليات الدمج المعقدة أو تدفقات إعادة التأسيس اللازمة للفرق الكبيرة

حوكمة على مستوى المؤسسات: لا تشمل النشر المحلي أو سجلات التدقيق أو ضوابط الوصول الدقيقة المطلوبة في البيئات الخاضعة للتنظيم

دعم محدود للمكونات الإضافية أو الإضافات: لا يسمح باستخدام أدوات فحص الأخطاء البرمجية المخصصة أو أدوات الاختبار أو تكامل أدوات المطورين، مما يحد من مرونة سير العمل

دعم محدود لعمليات سير العمل التي تعتمد بشكل كبير على الخلفية: يفتقر إلى معالجة قوية للمنطق من جانب الخادم أو عمليات ترحيل قواعد البيانات أو كود البنية التحتية

لا يوجد تحكم دقيق بالذكاء الاصطناعي: يفتقر إلى خيارات لاختيار النماذج أو ضبط الإبداع أو تدريب الذكاء الاصطناعي على أنماط خاصة بالمشروع

عيوب التكامل: التوافق المحدود مع أدوات تتبع المهام ومنصات التوثيق يعيق التعاون السلس.

Windsurf مناسب لسير العمل الحديث الذي يعتمد على السحابة أولاً. ومع ذلك، إذا كان إعدادك أثقل أو أكثر تخصصًا أو يخضع لامتثال أكثر صرامة، فقد تحتاج إلى نماذج ذكاء اصطناعي رائدة.

👀 هل تعلم؟ مصطلح "bug" في البرمجة نشأ في عام 1947 عندما اكتشفت غريس هوبر وفريقها فراشة عالقة في جهاز كمبيوتر، مما تسبب في تعطله. قاموا بلصق الفراشة في سجل الأحداث لتوثيق المشكلة، وهكذا أصبح مصطلح "bug" جزءًا من تاريخ البرمجة!

نظرة عامة على بدائل Windsurf

لمساعدتك في العثور على الأنسب لمشاريعك المعقدة، إليك مقارنة جنبًا إلى جنب بين Windsurf وبدائله الرائدة بناءً على الميزات الرئيسية والأسعار:

أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار* ClickUp تعاون وإدارة مشاريع شاملةحجم الفريق: مثالي للفرق التي تحتاج إلى تسجيل الشاشة وتكامل سير العمل إدارة المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتسجيل الشاشة باستخدام ClickUp Clips، وتوثيق كتل الأكواد، والتعاون في الوقت الفعلي مجاني إلى الأبد؛ تخصيصات متاحة للمؤسسات المؤشر ترميز مدعوم بالذكاء الاصطناعي مع ميزات VS Code المألوفة حجم الفريق: مثالي للمطورين الفرديين والفرق الصغيرة التي تتطلب ذكاءً اصطناعيًا مدرك تكامل الدردشة بالذكاء الاصطناعي، سياق كامل لقاعدة الكود، بحث محلي عن الكود، وضع الوكيل مجاني إلى الأبد؛ يبدأ من 20 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا TabNine ترميز آمن عبر الذكاء الاصطناعي في وضع عدم الاتصال بالإنترنت للصناعات الخاضعة للتنظيم حجم الفريق: مثالي للفرق المتوسطة إلى الكبيرة التي تتطلب أمان البيانات استدلال محلي بالذكاء الاصطناعي، ونشر محلي، وإكمال تلقائي آمن متوفر مجانًا؛ يبدأ من 9 دولارات أمريكية للمستخدم شهريًا GitHub Copilot مساعد برمجة ذكي ومدرك للسياق حجم الفريق: مثالي للمستقلين وفرق الشركات التي تحتاج إلى اقتراحات ذكية للرموز دعم متعدد النماذج، اقتراحات أكواد تراعي السياق، ملخصات طلبات السحب متاح مجانًا؛ يبدأ من 10 دولارات أمريكية للمستخدم شهريًا Codium (Qodo) طلبات سحب محسّنة بالذكاء الاصطناعي وإدارة الكودحجم الفريق: مثالي للفرق المتوسطة إلى الكبيرة التي تركز على جودة الكود فهرسة الكود المخصصة، وأتمتة طلبات السحب، والتحقق من الامتثال مع Jira فئة مجانية؛ تبدأ من 38 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا IntelliCode إكمال الأكواد الذكية داخل نظام Microsoft حجم الفريق: مثالي لفرق التطوير المؤسسية التي تستخدم أدوات Microsoft إكمال السطور بالكامل، وكشف التحرير المتكرر، والتكامل مع Visual Studio لا يوجد خطة مجانية؛ تبدأ من 45 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Replit تصميم نماذج أولية سريعة وتطوير فردي في السحابة حجم الفريق: مثالي للمطورين الفرديين والشركات الناشئة التي تحتاج إلى إعداد سريع IDE فوري، ونشر مدمج، ووكيل AI لتوليد الكود، وتعاون في الوقت الفعلي متوفر مجانًا؛ يبدأ من 25 دولارًا شهريًا Cody بحث ذكي عن الكود وبرمجة ثنائية باستخدام الذكاء الاصطناعي حجم الفريق: مثالي للفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعمل مع قواعد كود كبيرة مساعدون مخصصون، روبوتات دردشة مدركة للرموز، سياق على مستوى الملفات، مدير موجهات لا يوجد خطة مجانية؛ تبدأ من 29 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Amazon CodeWhisperer ترميز AI مع تكامل AWS حجم الفريق: مثالي للفرق المتوسطة إلى الكبيرة التي تستخدم خدمات AWS اقتراحات في الوقت الفعلي، وتحسين خدمة AWS، وترميز آمن مع تنبيهات بالمخاطر متاح مجانًا؛ يبدأ السعر المدفوع من 19 دولارًا شهريًا Visual Studio Code IDE مرن وغني بالمكونات الإضافية حجم الفريق: مثالي لفرق البرمجة الخلفية وفرق البرمجة الكاملة التي تحتاج إلى دعم لغوي عميق IntelliSense، تكامل المحطة الطرفية، تصحيح الأخطاء، امتدادات Git متوفر مجانًا؛ يبدأ سعر الإصدار الاحترافي من 45 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

✅ حقيقة ممتعة: تمتلك Google لغة برمجة خاصة بها تسمى Go (أو Golang) لتحسين كفاءة البرمجة. وهي تستخدم على نطاق واسع في الخدمات الخلفية نظرًا لقابليتها للتوسع وأدائها العالي وتكلفتها المنخفضة.

أفضل بدائل Windsurf للاستخدام

دعونا نلقي نظرة تفصيلية على أفضل بدائل Windsurf. 🔍

1. ClickUp (الأفضل لتنظيم سباقات التطوير والمهام والمستندات في مكان واحد)

إذا كنت تشعر أن Windsurf محدود جدًا بالنسبة لمجموعة أدوات التطوير الخاصة بك، فإن ClickUp هو التطبيق الشامل للعمل والترميز والتخطيط والتعاون على نطاق واسع. فهو يجمع كل سير عمل التطوير في مكان واحد. تتيح لك هذه المنصة تنظيم السباقات السريعة وإدارة مهام الترميز وكتابة الوثائق الخاصة بالكود دون الحاجة إلى استخدام أدوات متعددة.

🧠 قم بتبسيط عملية التطوير باستخدام ClickUp Brain

يبدأ الأمر مع ClickUp Brain، وهو مساعد ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي ومصمم لدعم كل خطوة من خطوات عملية التطوير. على عكس مولدات الكود العامة، يعمل هذا الذكاء الاصطناعي في مجال تطوير البرمجيات داخل مساحة العمل الفعلية، لذا فهو على دراية بمهامك ومواعيدك النهائية ووثائقك وأعمالك المتراكمة.

عندما تقوم بصياغة تقرير عن خطأ أو مواصفات من محادثة، يمكن لـ ClickUp Brain تحويل سلسلة المحادثة أو التعليق إلى مستند منظم. إنه ليس مجرد مولد أكواد، بل يوفر مساعدة AI مدركة للسياق ومتكاملة بعمق في مهام التطوير الخاصة بك، مما يساعدك على العمل بشكل أسرع وبخطوات يدوية أقل. هل تحاول توضيح طلب ميزة غامضة؟ يمكنه إنشاء مهام فرعية وكتابة معايير القبول وتقدير الجهد بناءً على هيكل السباق الخاص بك — كل ذلك داخل مهمتك.

يمكنك أيضًا استخدام Brain أثناء إنشاء الكود لتوثيق واجهات برمجة التطبيقات (API) وإنشاء مقتطفات كود نموذجية وكتابة حالات اختبار أو تلخيص المناقشات الهندسية في تحديثات قابلة للمشاركة.

استخدم مطالبات اللغة الطبيعية وقم بإنشاء مقتطفات كود جاهزة للاستخدام باستخدام ClickUp Brain

⚡توفير الوقت: هل تحتاج إلى إنشاء مقتطفات من الكود دون التنقل بين الأدوات؟ يجعل مولد مقتطفات الكود من ClickUp Brain الأمر سهلاً. ما عليك سوى إخباره باللغة التي تستخدمها، وما يجب أن يفعله الكود، وأي تفاصيل إضافية لديك. سيقوم بسرعة بإنشاء مقتطف كود جاهز للاستخدام يناسب احتياجاتك، كل ذلك من داخل مهمتك أو مستندك. جرب هذا الموجه: "قم بإنشاء دالة Python تتحقق من صحة عناوين البريد الإلكتروني باستخدام regex، بما في ذلك تعليقات مضمنة تشرح كل خطوة." سيُنتج ClickUp Brain مقتطفات كود نظيفة ومُعلّقة يمكنك دمجها مباشرة في مهام الترميز أو الوثائق.

📝 أنشئ وثائق ذكية باستخدام ClickUp Docs

بمجرد تبسيط عملية البرمجة باستخدام Brain، يمكنك تنظيم الوثائق باستخدام ClickUp Docs . قم بإنشاء المستندات وتحريرها والتعاون عليها باستخدام كتل كود مظللة باللغة البرمجية لأكثر من 30 لغة. استخدم الأمر /co أو حدد أداة كتلة الكود واختر لغتك.

قم بإنشاء وتحرير والتعاون في وثائق الترميز باستخدام ClickUp Docs

💡نصيحة للمحترفين: استخدم علامات الاقتباس المزدوجة (`) للرموز المضمنة. وهي مثالية للأوامر القصيرة أو المراجع.

يمكنك أيضًا حفظ المستندات كقوالب لإعادة استخدامها عبر مواصفات الميزات أو مراجع API أو تقارير الأخطاء. ونظرًا لأن Docs يدعم تضمين المهام والصور والمحتوى المباشر، يظل سير عمل التطوير متصلاً بالكامل.

يدعم ClickUp Docs أيضًا التحرير التعاوني المباشر، بحيث يمكن للمطورين إضافة تعليقات توضيحية على مواصفات الميزات أو تحديث مقتطفات الكود أو مراجعة القرارات دون الحاجة إلى التبديل بين علامات التبويب.

⚡ توفير الوقت: استخدم /figma لتضمين الملفات الحية و@@ لربط المهام أو المهام الكبيرة للحصول على وثائق غنية بالسياق.

🧰 اجمع كل ذلك مع ClickUp لفرق البرمجيات

ثم، يربط ClickUp for Software Teams كل شيء معًا — السباقات السريعة والمهام المتأخرة والأخطاء والإصدارات — باستخدام أكثر من 15 عرضًا مثل القائمة و Kanban والجدول الزمني أو Gantt. أتمتة دورات السباقات السريعة باستخدام سير العمل المخصص.

من تخطيط السباقات السريعة وإدارة الأعمال المتأخرة إلى تتبع الأخطاء والإصدارات، يوفر لك ClickUp الأدوات اللازمة للتحرك بسرعة والحفاظ على التناسق.

قم بإدارة سير عمل تطوير البرامج وتحقيق المواعيد النهائية باستخدام ClickUp لفرق البرمجيات

يمكن تحديد أولويات المهام باستخدام الحقول المخصصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتقاط الأخطاء على الفور من خلال نماذج مخصصة، وإدارة أعباء العمل الهندسية عبر لوحات متكاملة دون الحاجة إلى تبديل الأدوات. بفضل التكامل الأصلي مع GitHub و GitLab و Bitbucket وسهولة الترحيل إلى Jira، تحصل على بيئة لإدارة مشاريع تطوير البرامج تتناسب مع حجم فريقك.

🧩 قم بالإعداد بشكل أسرع باستخدام قالب تطوير البرامج ClickUp

إذا كنت غير متأكد من أين تبدأ أو تريد طريقة أسرع لإعداد نظامك بشكل صحيح، فإن قالب ClickUp لتطوير البرامج هو نقطة انطلاق رائعة. فهو مجهز مسبقًا بكل ما تحتاجه لإدارة دورة حياة التطوير — حالات المهام الجاهزة للاستخدام، والمجلدات للسبرينت، والأعمال المتأخرة، وتتبع الأخطاء، وحتى طرق العرض المخصصة المصممة خصيصًا لسير العمل المرن.

احصل على قالب مجاني قم بإدارة دورة حياة تطوير البرامج بالكامل باستخدام قالب تطوير البرامج من ClickUp

يتيح لك هذا النموذج المجاني لتطوير البرمجيات تعيين نقاط القصة، واستخدام قوالب للمهام المتكررة مثل مواصفات الميزات أو قوائم مراجعة ضمان الجودة، ومراقبة التقدم في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى إنشاء مساحة العمل من الصفر.

📮ClickUp Insight: الفرق ذات الأداء المنخفض أكثر عرضة بأربع مرات لاستخدام أكثر من 15 أداة، بينما تحافظ الفرق عالية الأداء على كفاءتها من خلال قصر أدواتها على 9 منصات أو أقل. ولكن ماذا عن استخدام منصة واحدة؟ باعتباره التطبيق الشامل للعمل، يجمع ClickUp مهامك ومشاريعك ووثائقك ومواقع الويكي والدردشة والمكالمات في منصة واحدة مع تكامل سلس بين الأدوات والفرق، مع سير عمل مدعوم بالذكاء الاصطناعي. هل أنت مستعد للعمل بشكل أكثر ذكاءً؟ يعمل ClickUp مع كل فريق، ويجعل العمل مرئيًا، ويسمح لك بالتركيز على ما يهم بينما يتولى الذكاء الاصطناعي الباقي.

أفضل ميزات ClickUp

حافظ على تنظيم مناقشات الكود: تواصل مع زملائك في الفريق دون مغادرة المنصة وقم بتجميع تعليقات طلبات السحب والعوائق وتحديثات التطوير باستخدام تواصل مع زملائك في الفريق دون مغادرة المنصة وقم بتجميع تعليقات طلبات السحب والعوائق وتحديثات التطوير باستخدام ClickUp Chat

رسم الخطط الفنية بصريًا: حدد الخطوط العريضة للبنية أو مخططات سير العمل باستخدام حدد الخطوط العريضة للبنية أو مخططات سير العمل باستخدام لوحات ClickUp البيضاء وحوّلها إلى مهام تطوير مرتبطة

أتمتة الإجراءات الروتينية: قم بتشغيل تحديثات حالة المهام باستخدام قم بتشغيل تحديثات حالة المهام باستخدام ClickUp Automations أو قم بتعيين المطورين تلقائيًا بناءً على الالتزام أو نشاط العلاقات العامة

تتبع جهود التطوير بدقة: سجل ساعات العمل التي قضيتها في البرمجة أو تصحيح الأخطاء أو الاختبار مباشرةً داخل سير عملك باستخدام : سجل ساعات العمل التي قضيتها في البرمجة أو تصحيح الأخطاء أو الاختبار مباشرةً داخل سير عملك باستخدام ClickUp Time Tracking

قيود ClickUp

يقدم ClickUp الكثير من الميزات الجاهزة، والتي قد تبدو مربكة في البداية إذا كنت جديدًا على المنصة

أسعار ClickUp

تقييمات ClickUp وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 7/5 (9,000+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقول إحدى المراجعات على Reddit:

نحن نستخدم Clickup منذ أربع سنوات على الأقل، وهو أحد أفضل أدوات إدارة المشاريع. جربنا استخدام Asana و Monday.com و Trello قبل أن نختار Clickup. كان هذا أفضل خيار على الإطلاق! لم أواجه أي مشكلات كبيرة، وكان خدمة العملاء مفيدة للغاية.

نحن نستخدم Clickup منذ أربع سنوات على الأقل، وهو أحد أفضل أدوات إدارة المشاريع. جربنا استخدام Asana و Monday.com و Trello قبل أن نختار Clickup. كان هذا أفضل خيار على الإطلاق! لم أواجه أي مشكلات كبيرة، وكان خدمة العملاء مفيدة للغاية.

🟡 نصيحة للمحترفين: اختبر عدة أدوات ذكاء اصطناعي في وقت واحد. استخدم المقارنات جنبًا إلى جنب في المشاريع الصغيرة لتقييم سرعة الاستجابة وجودة الكود والوعي بالسياق. سترى بسرعة الأداة التي تناسب سير عملك بشكل أفضل.

2. Cursor (الأفضل للبرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع إلمام بـ VS Code وسياق كامل لقاعدة الكود)

عبر Cursor

Cursor هو محرر أكواد مدعوم بالذكاء الاصطناعي ومبني على أساس Visual Studio Code، ومصمم لمساعدة المطورين الأفراد على العمل بكفاءة أكبر. باستخدام Agent Mode، يمكنك أن تطلب من الذكاء الاصطناعي إجراء تغييرات عبر الملفات أو أتمتة التعديلات الروتينية مع الاحتفاظ بالسيطرة على العملية. يقدم Cursor اقتراحات الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي أثناء الكتابة. ما عليك سوى الضغط على Tab لقبول الاقتراح أو مواصلة الكتابة لتحسين النتيجة.

يتيح لك تكامل الدردشة بالذكاء الاصطناعي التفاعل مع الذكاء الاصطناعي بناءً على سياقك الحالي، وصولاً إلى موضع الملف والمؤشر. يمكنك طرح الأسئلة أو طلب التحسينات أو الحصول على توضيحات دون الحاجة إلى تبديل النوافذ أو فقدان مسارك.

يمكنك أيضًا الاستعلام عن قاعدة الكود بالكامل. بدلاً من البحث يدويًا عن الوظائف أو التبعيات، يمكنك طرح أسئلة مباشرة مثل "أين تم تعريف هذه الطريقة؟" أو "ما الملفات التي تستخدم هذا المكون؟" والحصول على إجابات واضحة ومتوافقة مع الكود.

أفضل ميزات Cursor

قم بإسقاط لقطات الشاشة أو تصميمات واجهة المستخدم في المحرر حتى يتمكن الذكاء الاصطناعي من استخدامها كسياق مرئي لإنشاء عناصر واجهة المستخدم أو استكشاف الأخطاء وإ

أضف ملفات README أو تعليقات مضمنة أو مستندات أخرى أثناء محادثات الذكاء الاصطناعي لضمان اتباع اقتراحات الكود لهيكل مشروعك ومعاييره.

اكتب @ لإدراج الملفات أو الوظائف أو المتغيرات بسرعة من قاعدة الكود إلى موجه الأوامر

قيود المؤشر

تفتقر إلى الدقة — قد تقوم أحيانًا بتعديل كودك أكثر مما هو مطلوب

تفتقر إلى ميزات التعاون أو إدارة المشاريع القوية

أسعار Cursor

هواية : مجاني

Pro : 20 دولارًا شهريًا

الأعمال: 40 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

تقييمات وتقييمات المؤشر

G2: لا يوجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Cursor؟

تقول إحدى تقييمات G2:

إنها حقًا واحدة من تلك التطبيقات التي يمكن أن تغير قواعد اللعبة. كمبرمج مبتدئ، غيرت نظرتني إلى ما يمكنني تحقيقه. تبدو كالسحر، لكنها ليست سحرًا بعد. تحتاج إلى تنظيم مشروعك وتوجيهه بشكل جيد.

إنها حقًا واحدة من تلك التطبيقات التي يمكن أن تغير قواعد اللعبة. كمبرمج مبتدئ، غيرت نظرتني إلى ما يمكنني تحقيقه. تبدو كالسحر، لكنها ليست سحرًا بعد. تحتاج إلى تنظيم مشروعك وتوجيهه بشكل جيد.

📚 اقرأ المزيد: اكتشف قوة ClickUp AI لفرق البرمجيات

3. Tabnine (الأفضل للبرمجة الآمنة وغير المتصلة بالإنترنت باستخدام الذكاء الاصطناعي في الصناعات الخاضعة للت

عبر Tabnine

تم تصميم مساعد الكود المدعوم بالذكاء الاصطناعي TabNine على أساس GPT-2 ومتغيرات TabNine المُحسّنة والمملوكة للشركة. إذا كنت تعمل في مجال التمويل أو الرعاية الصحية أو الحكومة أو أي قطاع خاضع للتنظيم، يمكنك تشغيل النموذج بالكامل محليًا، مع الحفاظ على البيانات الحساسة تحت سيطرتك.

يمكنك أيضًا تدريب Tabnine على قاعدة الكود الداخلية الخاصة بك، حتى يتعلم أنماطك دون الكشف عنها. يتكيف TabNine مع أسلوب البرمجة المفضل لديك، ويقدم اقتراحات تعكس الأنماط الموجودة في مشاريعك الخاصة وتقلل من الحاجة إلى التنظيف اليدوي.

وهو يدعم الاستدلال الآلي للذكاء الاصطناعي في وضع عدم الاتصال بالإنترنت وعدم الاحتفاظ بالبيانات، ويمنح المسؤولين تحكمًا كاملاً في كيفية تشغيل النموذج ومكان تشغيله، سواء على أجهزة المطورين أو الخوادم الآمنة. بفضل اقتراحاته منخفضة التأخير عبر لغات متعددة وامتدادات الكود، يعد TabNine مناسبًا للصناعات عالية الأم

أفضل ميزات Tabnine

اختر من بين خيارات النشر المحلي أو السحابة الخاصة الافتراضية (VPC) أو SaaS الآمنة لتلبية احتياجات الامتثال في مؤسستك

تحقق تلقائيًا مما إذا كان الكود الذي تم إنشاؤه يتطابق مع المستودعات التي يمكن عرضها للجمهور لتقليل مخاطر إدخال كود غير مرخص أو منسوخ

ادمج TabNine مع برامج التحرير الشائعة مثل VS Code extension وIntelliJ وPyCharm وغيرها

قيود Tabnine

تواجه صعوبات مع أطر عمل واجهة المستخدم الحديثة لـ JavaScript مثل Vue.js، والتي غالبًا ما تقترح أنماطًا غير صحيحة أو تفتقر إلى سياق خاص بأطر العمل

ميزات تعاون محدودة ولا توجد دردشة سياقية

أسعار Tabnine

معاينة المطورين: مجانية للمستخدمين المؤهلين

التطوير: 9 دولارات شهريًا

Enterprise: 39 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا (مع التزام لمدة عام واحد)

تقييمات وتصنيفات Tabnine

G2: 4/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن TabNine؟

تقول إحدى تقييمات G2:

أنا مندهش حقًا من مدى جودة توفيره للكود المتوقع. أحيانًا يفاجئني، خاصة أثناء ممارسة DSA، حيث يحدد المشكلة بما في ذلك حدود تعقيد الوقت والمساحة ويقدم الكود وفقًا لذلك.

أنا مندهش حقًا من مدى جودة توفيره للكود المتوقع. أحيانًا يفاجئني، خاصة أثناء ممارسة DSA، حيث يحدد المشكلة بما في ذلك حدود تعقيد الوقت والمساحة ويقدم الكود وفقًا لذلك.

⚡ أرشيف القوالب: هل تحتاج إلى تحسين أو توحيد وثائق الكود الخاصة بك؟ استخدم قوالب وثائق الكود هذه بتنسيقات جاهزة للاستخدام والتي يمكن أن تساعدك في تبسيط سير العمل وتحسين التعاون في الوقت الفعلي والحفاظ على سهولة صيانة قاعدة الكود الخاصة بك.

4. GitHub Copilot (الأفضل للبرمجة السريعة بمساعدة الذكاء الاصطناعي داخل بيئات تطوير البرامج الشائعة)

عبر GitHub Copilot

GitHub Copilot، الذي طورته GitHub بالتعاون مع OpenAI، هو مساعد ترميز يعمل بالذكاء الاصطناعي مصمم لمساعدتك على كتابة الكود بشكل أسرع وبأقل عناء. التكامل الوثيق بين GitHub Copilot والذكاء الاصطناعي مع Visual Studio Code يجعله يبدو وكأنه امتداد طبيعي لبيئة التطوير الخاصة بك.

وهي مدعومة بنماذج ذكاء اصطناعي متقدمة، بما في ذلك Codex من OpenAI (إصدار من GPT-3 تم ضبطه خصيصًا للبرمجة). الآن، يمكن للمستخدمين على مستوى المؤسسات الوصول إلى نماذج مختلفة مثل GPT-4. 1 وClaude وGemini.

يعمل Copilot مباشرة في محررك، ويقدم اقتراحات أكواد في الوقت الفعلي ومراعية للسياق أثناء الكتابة. يمكنه ترجمة التعليقات باللغة الطبيعية إلى أكواد فعالة، لمساعدتك على الانتقال من الفكرة إلى التنفيذ دون انقطاع.

يساعدك Copilot أيضًا في إدارة الكود. فهو يُنشئ ملخصات لطلبات السحب، ويبرز التغييرات الرئيسية، ويوفر مساحة عمل تعاونية حيث يمكنك التحقق من صحة الاقتراحات وتحسين المساهمات.

أفضل ميزات GitHub Copilot

قم بتحديث الوصول مع نمو فريقك عن طريق إضافة مستخدمين جدد وتعيين أذونات دقيقة

تعاون مع GitHub Copilot عن طريق ترك تعليقات أو تحسين الاقتراحات أو المشاركة في التحرير مباشرة في IDE باستخدام GitHub Copilot Chat (الإصدار Pro)

قم بمعاينة تأثير التعديلات على مستوى المشروع بأكمله عبر قاعدة الكود لتجنب التراجع

قيود GitHub Copilot

أحيانًا يتعطل البرنامج عند تكرار نفس الكود أو يفشل في التعرف على أنك جاهز للانتقال من التعليقات إلى الكود الفعلي

إدراك محدود للسياق في الملفات الطويلة ما لم تكن على مستوى المؤسسة

أسعار GitHub Copilot

للأفراد

مجاني

Pro : 10 دولارات شهريًا

Pro+: 39 دولارًا شهريًا

للشركات

الأعمال : 19 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

المؤسسات: 39 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات GitHub Copilot

G2: 4. 5/5 (140+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (20+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن GitHub Copilot؟

تقول مراجعة Capterra:

إن قدرة Copilot على توقع ما ستكتبه هي ميزة رائعة. أنا أحب هذه الميزة. بما أنني عملت أيضًا كمطور Laravel، يمكنني أن أؤكد أن Copilot يجعل حياتك في مجال البرمجة أسهل وأسرع. إنه ذكي بالفعل ويقدم لي أسطر كود مناسبة في غضون ثوانٍ.

إن قدرة Copilot على توقع ما ستكتبه هي ميزة رائعة. أنا أحب هذه الميزة. بما أنني عملت أيضًا كمطور Laravel، يمكنني أن أؤكد أن Copilot يجعل حياتك في مجال البرمجة أسهل وأسرع. إنه ذكي بالفعل ويقدم لي أسطر كود مناسبة في غضون ثوانٍ.

⚒️حيلة سريعة: يمكنك تحديث حالة المهام تلقائيًا في ClickUp مباشرةً من رسائل الالتزام في GitHub باستخدام تكامل ClickUp GitHub. أضف معرف مهمة ClickUp متبوعًا بالحالة الجديدة بين قوسين معقوفين. على سبيل المثال، رسالة التزام مثل "إصلاح خطأ في تدفق تسجيل الدخول #DEV-102[قيد المراجعة]" ستربط الالتزام بالمهمة DEV-102 وتحدّث حالتها إلى "قيد المراجعة" في ClickUp. إنها حيلة بسيطة تحافظ على مزامنة مهامك مع قاعدة الكود، مما يوفر عليك التنقل بين الأدوات مع الحفاظ على استمرارية سير العمل.

5. Codium (الأفضل لطلبات السحب المحسّنة بالذكاء الاصطناعي وإدارة الكود في سير عمل المؤسسات)

عبر Codium

توفر Qodo (المعروفة سابقًا باسم Codium)، والتي تم إنشاؤها على أساس نماذج LLM الخاصة بها، بيئة تطوير ذكاء اصطناعي قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة. توفر المساعدة في الكود الغنية بالسياق، والتي يتم تمكينها من خلال الفهرسة المحلية والبعيدة، للذكاء الاصطناعي رؤية شاملة لمستودعاتك. إنها منصة تكامل كود مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد المطورين طوال دورة حياة تطوير البرمجيات.

بالمقارنة مع Windsurf، الذي يوفر فهمًا قويًا للرموز السياقية وميزات مراجعة خفيفة الوزن، يولي Qodo الأولوية لجودة الرموز طوال دورة حياتها وإدارتها. كما يتفوق CodiumAI في التعامل مع قواعد الرموز المعقدة، حيث يمكن أن يؤدي إنشاء الاختبارات التلقائية وفهرسة السياقات إلى تقليل وقت المراجعة بشكل كبير.

أفضل ميزات Qodo

أنشئ أفضل الممارسات من خلال أخذ عينات من قاعدة الكود لتحديد أنماط الترميز المتسقة ومساعدة فريقك على التوافق مع المعايير المشتركة

قم بتحديد اقتراحات الذكاء الاصطناعي لتقتصر على المشكلات الأكثر أهمية، مثل الأخطاء أو المنطق الخاطئ، لتقليل الضوضاء أثناء المراجعات ذات الأولوية العالية

اكتشف مراجع Jira تلقائيًا، واسحب تفاصيل التذاكر والمرفقات

قيود Codium

لا يحتوي على سجل محادثات دائم — لا يتم نقل المحادثات بين الجلسات في IntelliJ

تنطبق قيود حصة الرسائل على الخطط المجانية والخطط ذات المستويات الأدنى

أسعار Codium

المطور: 0 دولار/250 رسالة واستخدام للأداة شهريًا

الفرق: 38 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا، 5000 رسالة

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات Codium وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 8/5 (60+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Codium؟

تقول إحدى تقييمات G2:

أستخدم Qodo يوميًا تقريبًا كجزء أساسي من روتيني في البرمجة. موثوقيته وقيمته الثابتة تجعله أداة لا غنى عنها في بيئة تطوير البرامج الخاصة بي.

أستخدم Qodo يوميًا تقريبًا كجزء أساسي من روتيني في البرمجة. موثوقيته وقيمته الثابتة تجعله أداة لا غنى عنها في بيئة تطوير البرامج الخاصة بي.

⚡أرشيف القوالب: قوالب ونماذج مجانية للإبلاغ عن الأخطاء وتتبعها

6. IntelliCode (الأفضل لإكمال الأكواد الذكية داخل نظام Microsoft البيئي)

عبر IntelliCode

إذا كنت ترغب في أن تصبح مبرمجًا أفضل في نظام Microsoft البيئي، فإن Visual Studio IntelliCode مصمم لمساعدتك على العمل بشكل أسرع مع الحفاظ على نظافة واتساق الكود. وهو مدمج مباشرة في Visual Studio و Visual Studio Code، ويقدم اقتراحات ذكية ومراعية للسياق استنادًا إلى الكود الذي تكتبه وهيكل مشروعك وأنماط فريقك.

يقوم تلقائيًا بتنسيق وإعادة هيكلة الكود ليتوافق مع أفضل الممارسات، بحيث تظل مخرجاتك نظيفة دون الحاجة إلى إصلاحات يدوية مستمرة. عند العمل مع واجهات برمجة التطبيقات (API)، يتنبأ بالوسائط التي من المحتمل أن تستخدمها، مما يوفر عليك عناء البحث في الوثائق.

أفضل ميزات IntelliCode

استخدم ميزة الإكمال التلقائي للسطور بالكامل التي تقترح سطورًا كاملة بناءً على السياق الحالي

قم بتطبيق تغييرات الكود المماثلة على مشروعك تلقائيًا عندما يتعرف IntelliCode على أنماط التحرير المتكررة

شاهد أمثلة واقعية على كيفية استخدام واجهات برمجة التطبيقات في المستودعات العامة لتنفيذ وظائف غير مألوفة بشكل صحيح

قيود IntelliCode

تقدم تخصيصًا محدودًا — لا توجد خيار لتعديل سلوك الذكاء الاصطناعي أو اختيار النماذج أو تخصيص الاقتراحات وفقًا لقاعدة الكود أو معايير فريقك

مُحسّن بشكل أساسي للاستخدام مع Windows والمؤسسات؛ سعر مرتفع

أسعار IntelliCode

*على الرغم من أن IntelliCode مجاني، إلا أنه جزء من نظام Visual Studio الأوسع نطاقًا، والذي يقدم خطط اشتراك متنوعة:

Visual Studio Enterprise 2022 : 250 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Visual Studio Professional 2022: 45 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

تقييمات IntelliCode وتعليقات المستخدمين

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن IntelliCode؟

تقول إحدى المراجعات على Reddit:

أما بالنسبة لـ Intellicode، فهو يتعلم منك أثناء العمل. لذلك قد يعزز العادات السيئة وهو في الحقيقة مجرد أداة لتوفير الوقت.

أما بالنسبة لـ Intellicode، فهو يتعلم منك أثناء العمل. لذلك قد يعزز العادات السيئة ويكون مجرد أداة لتوفير الوقت.

✅ حقيقة ممتعة: تستخدم فرق التطوير عالية الأداء عددًا أقل من الأدوات. الفرق التي تستخدم أقل من 9 منصات تزيد احتمالية تحقيقها لأهداف المشروع بمقدار 4 أضعاف مقارنة بالفرق التي تستخدم 15 تطبيقًا أو أكثر.

7. Replit (الأفضل للنماذج الأولية السريعة والتطوير الفردي في السحابة)

عبر Replit

Replit هي منصة تطوير برمجيات قائمة على المتصفح تتيح لك كتابة الأكواد وتشغيلها ونشرها من مساحة عمل واحدة. وهي تجمع بين بيئة تطوير متكاملة فورية واستضافة مدمجة وقواعد بيانات ومساعد برمجة مدعوم بالذكاء الاصطناعي (Replit AI) لمساعدتك على الانتقال بسرعة من الفكرة إلى التنفيذ.

يمكنك التعاون في الوقت الفعلي، واستخدام القوالب لبدء المشاريع بأكثر من 50 لغة، وحتى إنشاء تطبيقات كاملة دون مغادرة متصفحك.

للمبرمجين المستقلين والمطورين الفرديين، يقدم Replit مجموعة أدوات شاملة للتحقق من صحة الأفكار وتسليم المنتجات بسرعة. تساعدك ميزاته المدعومة بالذكاء الاصطناعي على إصلاح الأخطاء وإنشاء أكواد أو إنشاء ميزات جديدة بسرعة. يستخدم وكيل الذكاء الاصطناعي في Replit التعلم الآلي لتحسين اقتراحات الترميز وتحسين الدقة بمرور الوقت.

✅ حقيقة ممتعة: تأسست Replit على يد طلاب في المرحلة الثانوية. بدأ مبتكرو Replit في بناء بيئة تطوير متكاملة (IDE) سحابية أثناء دراستهم في المرحلة الثانوية، وأصبحت الآن واحدة من أفضل الأدوات لتعلم البرمجة وتطوير النماذج الأولية بسرعة.

أفضل ميزات Replit

ابدأ في استخدام تطبيقات كاملة باستخدام لغة إنجليزية بسيطة. يقوم Replit Agent تلقائيًا بإنشاء الكود وتثبيت التبعيات وتكوين البيئة في غضون دقائق

قم بإدارة مفاتيح API وبيانات الاعتماد كمتغيرات بيئة مشفرة لإخفائها عن الكود والتحكم في الإصدارات

رتب الألواح وعلامات التبويب ونوافذ المعاينة جنبًا إلى جنب لتتناسب مع سير عملك وتحسين التركيز أثناء البرمجة

قيود Replit

يجد بعض المستخدمين أن وكيل الذكاء الاصطناعي سلبي للغاية، مع رؤية محدودة لما يفعله أو لماذا يفعله

ليست غنية بالميزات مثل بيئات تطوير البرمجيات المكتبية للمشاريع الكبيرة

أسعار Replit

مبتدئ : مجاني

Replit Core: 25 دولارًا شهريًا

الفرق : 40 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Replit

G2: 4. 5/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Replit؟

تقول إحدى تقييمات G2:

أستخدم أداة Replit Agent الجديدة منذ عدة أشهر، ومن المذهل ما يمكنني إنجازه كشخص لا يجيد البرمجة. لقد أنشأت جميع أنواع التطبيقات للاستخدام التجاري والشخصي. لو أخبرتني قبل عام أو عامين أنني سأتمكن من إنشاء هذه الأدوات دون معرفة البرمجة، لقلت لك إنك مجنون.

أستخدم أداة Replit Agent الجديدة منذ عدة أشهر، ومن المذهل ما يمكنني إنجازه كشخص لا يجيد البرمجة. لقد أنشأت جميع أنواع التطبيقات للاستخدام التجاري والشخصي. لو أخبرتني قبل عام أو عامين أنني سأتمكن من إنشاء هذه الأدوات دون معرفة بالبرمجة، لقلت لك إنك مجنون.

💡نصيحة احترافية: هل تريد أن تظل في طليعة تطوير البرمجيات؟ تسلط اتجاهات هندسة البرمجيات هذه الضوء على الاتجاهات التي تسير فيها الصناعة.

8. Cody (الأفضل للبحث الذكي عن الكود والبرمجة الثنائية باستخدام الذكاء الاصطناعي عبر مستودعات كبيرة)

عبر Cody

Cody هو مساعد برمجة مدعوم بالذكاء الاصطناعي تم تطويره بواسطة Sourcegraph لمساعدتك في كتابة وفهم وإعادة هيكلة الكود الخاص بك. باستخدام Cody، يمكنك إنشاء وإدارة العديد من مساعدات الدردشة الآلية، كل منها مصمم خصيصًا لحالة استخدام معينة، مثل مساعد التسويق أو روبوت التوجيه أو الأداة الداخلية.

باستخدام Sourcegraph Cody، يمكن للمؤسسات ربط المستندات الداخلية وحتى جلب نماذجها الخاصة للحصول على مخرجات ذكاء اصطناعي مخصصة بناءً على مستودعات خاصة.

باستخدام Sourcegraph Cody، يمكن للمؤسسات ربط المستندات الداخلية وحتى جلب نماذجها الخاصة للحصول على مخرجات ذكاء اصطناعي مخصصة استنادًا إلى مستودعات خاصة.

أفضل ميزات Cody

احصل على إجابات فورية لأسئلة العمل. يقرأ Cody ويستوعب معرفتك الداخلية ليقدم إجابات واضحة على مستوى الخبراء في ثوانٍ معدودة

قم بتحميل أي بيانات لبناء قاعدة المعرفة الخاصة بك، ويمكن لـ Cody البحث والاستجابة بذكاء

احمِ بياناتك باستخدام حماية متقدمة مثل التشفير من فئة AWS وقواعد البيانات المتجهة المتوافقة مع SOC II

قيود Cody

تتداخل أحيانًا مع اقتراحات IDE، مما يجعل الإكمال التلقائي يبدو فوضويًا

واجهة المستخدم والتسجيل أقل سهولة من بعض المنافسين

أسعار Cody

مجاني

المحترف: 9 دولارات أمريكية/مستخدم/شهر

Enterprise Starter: 19 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: 59 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Cody

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Cody؟

تقول مراجعة G2 :

نظرًا لاستخدامه أحدث نماذج LLMs من Open AI وGoogle، فإن استجابات مراجعة الكود مفيدة للغاية ومفصلة.

نظرًا لاستخدامه أحدث نماذج LLMs من Open AI وGoogle، فإن استجابات مراجعة الكود مفيدة للغاية ومفصلة.

9. Amazon Code Whisperer (الأفضل لبرمجة الذكاء الاصطناعي في بيئات AWS مع فحوصات أمان مدمجة)

عبر Amazon Web Services

Amazon CodeWhisperer، الذي يُعرف الآن باسم Amazon Q Developer، هو مساعد ترميز يعمل بالذكاء الاصطناعي طورته AWS لتسريع تطوير البرامج وتحسين جودة الترميز. يتكامل بسلاسة مع بيئات تطوير التطبيقات مثل Visual Studio Code و JetBrains و AWS Cloud9، ويقدم اقتراحات ترميز في الوقت الفعلي أثناء الكتابة. تم تدريب CodeWhisperer على مليارات الأسطر من الترميز، بما في ذلك مستودعات الترميز مفتوحة المصدر وترميز Amazon الداخلي، ويقدم دعمًا شاملاً للغات مثل Python و Java و JavaScript.

أفضل ميزات Amazon CodeWhisperer

احصل على اقتراحات أكواد محسّنة لخدمات AWS مثل Lambda و S3 و DynamoDB

قم بتخصيص توصيات CodeWhisperer لتشمل واجهات برمجة التطبيقات والمكتبات الخاصة بمؤسستك وتتماشى مع معايير وممارسات البرمجة الخاصة بك

حافظ على خصوصية البيانات من خلال خيارات إلغاء الاشتراك في خدمات القياس عن بُعد ومشاركة المحتوى

قيود Amazon CodeWhisperer

قد تعرض اقتراحات غير متسقة أو خارج الموضوع أثناء الإدخالات المتكررة أو المتابعة.

دعم محدود لمنصات السحابة غير التابعة لـ AWS

أسعار Amazon CodeWhisperer

Amazon Q Developer Free Tier

Amazon Q Developer Pro Tier: 19 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Amazon CodeWhisperer

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Amazon CodeWhisperer؟

تقول إحدى تقييمات G2:

أفضل ما يميز Amazon CodeWhisperer هو قدرته على تقديم اقتراحات في الوقت الفعلي أثناء البرمجة. كما أنه سهل الاستخدام والتنفيذ، ويؤدي استخدامه بانتظام [sic] إلى تحسين مهارات البرمجة بشكل كبير. كما أن المساعدة المقدمة تلعب دورًا مهمًا في تحسين كفاءة البرمجة وبناء المنطق.

أفضل ما يميز Amazon CodeWhisperer هو قدرته على تقديم اقتراحات في الوقت الفعلي أثناء البرمجة. كما أنه سهل الاستخدام والتنفيذ، ويؤدي استخدامه بانتظام [sic] إلى تحسين مهارات البرمجة بشكل كبير. كما أن المساعدة المقدمة تلعب دورًا مهمًا في تحسين كفاءة البرمجة وبناء المنطق.

📚 اقرأ المزيد: مجتمعات المطورين والمبرمجين التي يمكنك الانضمام إليها 📚 اقرأ المزيد: مجتمعات المطورين والمبرمجين التي يمكنك الانضمام إليها

10. Visual Studio Code (الأفضل للتطوير المحلي المرن والغني بالمكونات الإضافية مع دعم واسع للغات)

عبر Visual Studio Code

Visual Studio Code هو محرر أكواد خفيف الوزن يتناسب مع سير عمل التطوير الخلفي أو الكامل. بصفتك مطورًا خلفيًا أو كاملًا، يمكنك استخدام IntelliSense للحصول على إكمالات ذكية بناءً على أنواع مشروعك وعمليات الاستيراد. بعد ذلك، يمكن لمصحح الأخطاء المدمج أن يجعل التنقل عبر منطق جانب الخادم أمرًا سهلاً.

يدعم VS Code أيضًا المحطات الطرفية المدمجة وعملاء REST وأدوات Docker، بحيث يمكنك تشغيل البرامج النصية والوصول إلى نقاط النهاية وتجميع تطبيقاتك في حاويات دون الحاجة إلى تبديل النوافذ. إذا كنت تعمل مع Git، فإن لوحة التحكم في الإصدارات مدمجة وسهلة الاستخدام. وعند النشر في بيئات السحابة أو البرمجة على خوادم بعيدة، تساعدك ميزات مثل Remote SSH و Dev Containers في الحفاظ على سير عمل متسق.

✅ حقيقة ممتعة: VS Code هو IDE الأكثر شعبية في العالم. وفقًا لاستطلاع Stack Overflow لعام 2024 للمطورين، يستخدم أكثر من 73٪ من المطورين VS Code كمحرر أساسي.

أفضل ميزات Visual Studio Code

قم بتشغيل البرامج النصية، والوصول إلى نقاط النهاية، وتحويل تطبيقاتك إلى حاويات باستخدام دعم VS Code للمحطات الطرفية المدمجة وعملاء REST

لوحة تحكم مدمجة وسهلة الاستخدام لمستخدمي GitHub

حافظ على سير العمل المتسق أثناء النشر في بيئات السحابة أو البرمجة على خوادم بعيدة باستخدام Remote SSH و Dev Containers

قيود Visual Studio Code

تفتقر إلى سجلات التدقيق والتحكم الدقيق في الوصول

لا توجد ميزات ذكاء اصطناعي مدمجة — يجب الاعتماد على الإضافات

أسعار Visual Studio Code

مجاني

أسعار مخصصة

تقييمات Visual Studio Code وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 7/5 (أكثر من 2300 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 1600 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Visual Code Studio؟

تقول إحدى تقييمات G2:

يوفر Vscode واحدة من أفضل الواجهات التي يمكن استخدامها لكتابة الكود، بدءًا من السمات المختلفة وصولًا إلى السوق حيث يمكنني الحصول على المزيد من الأدوات التي تساعدني على زيادة إنتاجيتي في العمل. ومن المزايا الأخرى أنه يدعم لغات برمجة متعددة، كما أن استخدام الأدوات المتوفرة في السوق يجعل التجربة أفضل بعشر مرات.

يوفر Vscode واحدة من أفضل الواجهات التي يمكن استخدامها لكتابة الكود، بدءًا من السمات المختلفة وصولًا إلى السوق حيث يمكنني الحصول على المزيد من الأدوات التي تساعدني على زيادة إنتاجيتي في العمل. ومن المزايا الأخرى أنه يدعم لغات برمجة متعددة، كما أن استخدام الأدوات المتوفرة في السوق يجعل التجربة أفضل بعشر مرات.

📚 اقرأ المزيد: أنواع وظائف البرمجة (المهارات والراتب والمسار الوظيفي)

✨ إشادات خاصة: 1. JetBrains AI Assistant : الأفضل لتكامل IDE العميق ودعم الترميز بالذكاء الاصطناعي الخاص باللغة عبر JetBrains IDEs2. CodeGeeX: الأفضل لتوليد كود بالذكاء الاصطناعي متعدد اللغات عبر أكثر من 20 لغة مع شفافية مفتوحة المصدر3. Pieces for Developers: الأفضل لحفظ وإعادة استخدام وتنظيم مقتطفات الكود مع دعم الذكاء الاصطناعي السياقي

بسّط سير عمل التطوير بالكامل باستخدام أفضل بديل لـ Windsurf: ClickUp

يقدم Windsurf والعديد من البدائل الأخرى ميزات ترميز ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي. تساعدك أدوات مثل Cursor و Copilot و TabNine على كتابة الكود بشكل أسرع، ولكنها لا تساعدك في إدارة سباقاتك أو تنظيم وثائقك أو ربط عملك عبر دورة حياة التطوير.

يعد ClickUp بديلاً جذابًا لأنه يوفر كل ما تحتاجه في مساحة عمل واحدة موحدة. مع ClickUp Brain، تحصل على أداة تفهم مهامك وأعمالك المتأخرة ووثائقك.

يمكنه تحليل طلبات الميزات الغامضة، وإنشاء مقتطفات كود نظيفة، وتوثيق واجهات برمجة التطبيقات (API)، وحتى المساعدة في تقدير جهد التطوير داخل سير عملك. من ClickUp Docs إلى Whiteboards والتكاملات الأصلية مع Git، تظل كل جزء من عمليتك متصلاً وواضحاً وقابلاً للتخصيص.

جرب ClickUp مجانًا واستمتع بتجربة بيئة تطوير مصممة خصيصًا لتناسب طريقة عملك. 🚀