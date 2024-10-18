أهم 13 اتجاهًا لهندسة البرمجيات يجب مراقبتها في عام 2025

في عام 2024، من المتوقع أن تتجاوز الإيرادات من البرمجيات مستويات ما قبل الجائحة، لتصل إلى ما يقرب من 700 مليار دولار . كما سيزداد عدد مطوري البرمجيات في جميع أنحاء العالم إلى 28.7 مليون دولار بحلول نهاية العام

وهذا أمر غير مستغرب، نظرًا لأن البرمجيات هي حجر الأساس لجميع التطورات التكنولوجية التي تدعم حياتنا الرقمية اليوم.

وعلاوة على ذلك، مع تشديد الميزانيات في كل مكان وارتفاع توقعات العملاء إلى عنان السماء، تتعرض الشركات لضغوط لتحقيق أهدافها بكفاءة أكبر، والبرمجيات الجيدة أمر بالغ الأهمية لتحقيق ذلك.

تغطي هذه المدونة أهم اتجاهات هندسة البرمجيات في عام 2024. ولكن دعونا نبدأ بنظرة عامة على وضع الصناعة اليوم.

الحالة الراهنة لصناعة تطوير البرمجيات

هيمنت على قطاع التكنولوجيا في عام 2023 بعض الاتجاهات البارزة في صناعة البرمجيات التي سلطت الضوء على التحولات الهائلة في هذا المجال.

على سبيل المثال، دخل الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى الاتجاه السائد، وسلّطت الهجمات الإلكترونية البارزة في جميع أنحاء العالم الضوء على الأمن السيبراني وحماية البيانات. أيضًا، شهدت صناعة البلوك تشين تغيرًا بالغ الأهمية، و

شركات البرمجيات كخدمة

استمرت في الانتشار.

وعلى الرغم من الانكماش الاقتصادي، أدركت العديد من الشركات على مستوى العالم أهمية التحول الرقمي وزادت ميزانياتها المخصصة للبرمجيات والتكنولوجيا إلى حد كبير.

ويجري البحث عن حلول برمجية متقدمة وابتكارها، وسيتطور هذا الاتجاه أكثر في عام 2024.

يشهد عالم هندسة البرمجيات أيضاً تحولاً في عالم هندسة البرمجيات مع اعتماد حلول ترميز الذكاء الاصطناعي التوليدي والتركيز على التطوير الذي يركز على المستخدم، ونمو المنصات منخفضة التعليمات البرمجية/بدون تعليمات برمجية. أصبحت مبادئ Agile أكثر أهمية من أي وقت مضى اليوم.

واليوم، نستخدم أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومنصات بدون تعليمات برمجية عبر خط التطوير، بدءاً من إنشاء التعليمات البرمجية وإصلاح الأخطاء إلى نشر البرمجيات.

13 اتجاهات هندسة البرمجيات لعام 2024

فيما يلي أهم الاتجاهات في مجال البرمجيات التي من المقرر أن تشكل كيفية تطوير التكنولوجيا ونشرها والتفاعل معها هذا العام.

1. تزايد المخاوف الأمنية في تطوير البرمجيات

لقد تطور تطوير البرمجيات لإعطاء الأولوية للمرونة والسرعة والاستجابة لاحتياجات العملاء من خلال الانتقال من دورات التطوير التقليدية الجامدة إلى المنهجيات الرشيقة.

وعلاوة على ذلك، فإن دمج الذكاء الاصطناعي في عملية التطوير يغيّر من طريقة ترميز المطورين للتطبيقات واختبارها ونشرها. تعمل خوارزميات التعلم الآلي (ML) على أتمتة المهام الروتينية وتحسين جودة التعليمات البرمجية والتنبؤ بالمشاكل المحتملة.

تتزايد التهديدات السيبرانية مع تزايد أهمية البرمجيات في العمليات اليومية في مختلف القطاعات. وهذا يجعل الأمن استثماراً غير قابل للتفاوض في هذا السياق، حيث يجب حماية أنظمة البرمجيات من الوصول غير المصرح به وسرقة البيانات.

هناك أبحاث تدعم هذا الادعاء. تقريباً تم الإبلاغ عن 4,200 هجوم إلكتروني كل يوم منذ جائحة كوفيد-19. وفقًا لشركة Verizon فإن 24% من جميع الاختراقات في عام 2023 كانت عبارة عن هجمات برمجيات الفدية الخبيثة التي تؤثر على الملفات القابلة للتنفيذ المستندة إلى نظام ويندوز أو مكتبات الروابط الديناميكية في البرامج. تشير دراسة أخرى للأمن السيبراني إلى أن 48% من الشركات عن زيادة الهجمات الإلكترونية على أساس سنوي.

وقد أظهر التأمين الإلكتروني جدارته في الاستجابة لمشهد التهديدات المتطورة باستمرار في السنوات الأخيرة، حيث ارتفاع أقساط التأمين في الولايات المتحدة بنسبة 50% في عام 2023. ومن المتوقع أن ينمو هذا السوق من 10.3 مليار دولار في عام 2023 إلى 17.6 مليار دولار بحلول عام 2028 .

للتأهل للحصول على التأمين السيبراني أو للحصول على أقساط تأمين أكثر ملاءمة، يجب على الشركات إثبات التزامها بأفضل الممارسات في مجال الأمن السيبراني.

ويشمل ذلك ممارسات الترميز الآمنة، والتدقيق الأمني المنتظم، والتشفير، واتباع معايير مثل ISO 27001 أو إطار عمل NIST.

أدى هذا الارتفاع في الجرائم الإلكترونية أيضاً إلى تحول استراتيجي نحو دمج أدوات البرمجيات. تفضل الشركات الآن عددًا أقل وأكثر أمانًا من الأدوات لإدارة عملياتها لتقليل مساحة الهجوم التي يمكن أن تمثلها الحلول المتعددة.

منصات الكل في واحد، التي تجسدها حلول مثل

كليك أب

، توفر وظائف متكاملة تعمل على تبسيط العمليات وتعزيز الأمن من خلال تقليل التعقيدات ونقاط الضعف في التعامل مع أنظمة متعددة.

2. الذكاء الاصطناعي (AI) يحول تطوير البرمجيات

لم يعد الذكاء الاصطناعي كلمة طنانة بعد الآن؛ فقد أصبح الآن جزءًا لا يتجزأ من حياتنا، خاصة في تطوير البرمجيات الحديثة. لقد حددت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي معايير جديدة للأداء وكفاءة الأعمال في مختلف الصناعات، بدءاً من المراجعات الآلية للأكواد البرمجية إلى الخوارزميات التنبؤية.

على سبيل المثال:

في الأبحاث الصيدلانية، يعمل الذكاء الاصطناعي على تسريع عملية اكتشاف الأدوية من خلال التنبؤ بفعالية المركبات، مما يؤدي إلى دورات تطوير أسرع

يتنبأ الذكاء الاصطناعي بمستويات المخزون المطلوبة لتلبية الطلب على التصنيع، وتحسين المخزون، وتقليل الهدر

في مجال التعليم، يمكن للذكاء الاصطناعي أتمتة عملية وضع الدرجات لمهام محددة، مما يتيح للمعلمين التركيز على التدريس

الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو سوق متنامٍ

كان الذكاء الاصطناعي التوليدي من بين أبرز الإنجازات التي تحققت في أواخر عام 2022، وهو الذكاء الاصطناعي التوليدي المتمثل في ChatGPT، الذي قدم لنا الصور والنصوص وتوليد الأكواد المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. سيظل استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي أحد أبرز اتجاهات هندسة البرمجيات مع إطلاق ChatGPT وغيرها من المنصات لإصدارات أكثر تطوراً في المستقبل.

المزيد من الشركات تطبق الذكاء الاصطناعي

هل تعلم أن نمت براءات اختراع الذكاء الاصطناعي بنسبة 34% سنويًا منذ عام 2000؟ وهذا يشير إلى أن الصناعات في جميع المجالات، بالإضافة إلى مؤسسات البحث والتحليل، سوف اعتماد الذكاء الاصطناعي ضمن هياكل أعمالها في جميع أنحاء العالم بطريقة أو بأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الاهتمام المتزايد بالذكاء الاصطناعي الأخلاقي يهدف إلى ضمان أن تتصرف أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي في العالم الرقمي.

الترحيب بتطبيقات الجيل التالي من البرمجيات من خلال الذكاء الاصطناعي أدوات الذكاء الاصطناعي للمطورين مثل GitHub Copilot وOpenAI، أصبحت أكثر تطورًا. فهي توفر إمكانات محسّنة لبناء تطبيقات متقدمة وظيفيًا مع ميزات وتحسينات جديدة، مثل شبكات الخصومة التوليدية (GANs) و AutoML والتحويل التلقائي للتطبيقات، والتحويل الكمي لفرق التطوير.

إدارة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحتل مركز الصدارة

تعمل برامج إدارة المشاريع على تبسيط سير العمل وتحسين عملية اتخاذ القرار وتحسين نتائج المشروع. حل إدارة المشاريع الخاص ب ClickUp لفرق البرمجيات يبسّط دورة حياة التطوير من خلال منصة عمل متكاملة. فهو يجلب العمل الجماعي متعدد الوظائف والأدوات والمعرفة في مكان واحد، مما يضمن تتبع التقدم في الوقت الفعلي وإدارة الأعمال المتراكمة في الوقت الفعلي.

تنظيم المشاريع الهندسية المعقدة باستخدام ClickUp

وعلاوة على ذلك، يمكنك تطوير التطبيق وتوثيقه بسرعة باستخدام ClickUp Brain أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء أفكار المنتجات وخرائط الطريق والمهام للفريق داخل المنصة. ويمكنه أيضًا إنشاء تحديثات وتجهيزات آلية وتدوين المحادثات وتلخيص مستندات المتطلبات الطويلة وغير ذلك الكثير!

بمساعدة مستندات ClickUp Docs، يمكنك عرض متطلبات المنتج الخاص بك أثناء استخدام طريقة عرض القائمة المضمنة

مع زيادة حالات استخدام الذكاء الاصطناعي وتزايد الضغط لمواكبة الطلب على الخدمات والأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي، فإن أحد الاتجاهات المتنامية في هندسة البرمجيات سيشهد تحول الشركات إلى عدم وجود كود إدارة المشاريع وتطوير الذكاء الاصطناعي أدوات ل 30٪ على الأقل من مبادرات الأتمتة بحلول نهاية عام 2024.

3. تعزز الحوسبة بدون خادم والخدمات المصغرة هيمنة الحوسبة السحابية

تشير الحوسبة السحابية إلى موارد تكنولوجيا المعلومات التي يتم تقديمها عبر الإنترنت حسب الطلب.

وهي تسمح للمستخدمين باستخدام مجموعة مشتركة من التخزين والخوادم وقواعد البيانات والتحليلات وما إلى ذلك، حسب الحاجة، دون الحاجة إلى إدارة البنية التحتية الأساسية مباشرة.

كان أحد الاتجاهات البارزة في هندسة البرمجيات على مدى السنوات القليلة الماضية هو الزيادة الهائلة في اعتماد السحابة، حيث تتصدر أمازون لخدمات الويب. بحصة سوقية تبلغ 32% وهي تقدم خدمات حوسبة عالية الأداء قابلة للتطوير ومرنة وبأسعار معقولة للقطاع العام والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والمؤسسات.

تأثير الحوسبة السحابية على تطوير البرمجيات هائل

ساعدت تقنيات الحوسبة السحابية الشركات من جميع الأحجام على التجربة، والتركيز، والتوسع بطرق كانت ممكنة في السابق للشركات الكبيرة ذات الميزانيات الضخمة.

تشمل فوائد الحوسبة السحابية ما يلي:

ألغت الحوسبة السحابية التكاليف التي يتم تكبدها عادةً لمعدات الشبكات والخوادم المادية وحلول التخزين. مع نموذج الدفع حسب الاستخدام، فأنت تدفع فقط مقابل ما تستخدمه.

تعني مرونة الموارد السحابية أيضًا أنه يمكنك تجربة تكوينات وأنماط معمارية وتقنيات مختلفة (الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي) دون المخاطرة بإهدار الاستثمار.

يمكنك زيادة تطبيقاتك أو خفضها بسرعة بناءً على الطلب دون الاستثمار في الأجهزة المادية. تساعد هذه المرونة في التعامل مع أعباء العمل المختلفة بكفاءة.

يعد نمو الحوسبة السحابية من بين الاتجاهات البارزة في هندسة البرمجيات هذا العام؛ حيث سيتجاوز سوق الحوسبة السحابية العالمي 1,266.4 مليار دولار بحلول عام 2028. استنادًا إلى إمكانات الذكاء الاصطناعي، سيواصل الاعتماد على الحوسبة السحابية مساره التصاعدي في عام 2024 مع مجموعة من التطورات المحورية:

ثلاثة تطورات يجب أن تتطلع إليها:

أ. الحوسبة بدون خادم

توفر الحوسبة بدون خادم خدمات خلفية على أساس الاستخدام، مما يحرر المطورين من مسؤولية إدارة الخوادم والبنية التحتية الأخرى.

وهي مفيدة لبناء ونشر تطبيقات فعّالة من حيث التكلفة ومرنة وأصلية سحابية قابلة للتطوير. تقدم جميع منصات الخدمات السحابية الرائدة اليوم - مثل Google وGoogle وMicrosoft Azure وIBM، منصات بدون خادم. سيكون أحد الاتجاهات الصاعدة في هندسة البرمجيات في السنوات القادمة هو انتشار الحوسبة بدون خادم.

ومع ذلك، مع توسع الحوسبة بدون خادم، تزداد أيضًا حالات الاختراقات الأمنية. لذلك، بدأت صناعة تكنولوجيا المعلومات في استخدام أحدث التقنيات والخدمات المستقلة لاختبار الثغرات الأمنية.

أصبحت الأدوات المتقدمة مثل PureSec وAqua وSnyk سائدة للحماية من الثغرات الأمنية والاختراقات في التطبيقات بدون خادم.

ب. الخدمات المصغرة

تعد بنية الخدمات المصغرة مفهومًا أساسيًا في الحوسبة السحابية. وهي تؤكد على تطوير التطبيقات كمجموعة من الخدمات الصغيرة والمستقلة، كل منها يدير عمليته الخاصة ويتواصل مع آليات خفيفة الوزن، وغالبًا ما تكون واجهة برمجة تطبيقات موارد HTTP.

يتوافق مبدأ التصميم هذا تمامًا مع متطلبات قابلية التوسع والمرونة والكفاءة في البيئات السحابية.

بنية سحابة الخدمات المصغرة: اتجاه متنامٍ في هندسة البرمجيات عبر *[_Juniper.net]( https://www.juniper.net/us/en/research-topics/what-is-a-cloud-microservice.html)* وهي تستفيد من إمكانيات السحابة لتوزيع مكونات النظام ديناميكيًا عبر خوادم ومناطق مختلفة، وبالتالي تعزيز مرونة النظام وتحمّل الأخطاء والتوافر العالمي.

يسهّل هذا الأسلوب المعماري التطوير والنشر السريع والتدريجي ويسمح للشركات باختيار نموذج الدفع حسب الاستخدام في السحابة، مما يحسّن التكاليف التشغيلية وإدارة الموارد بكفاءة.

ج. التطور الهجين والمتعدد السحابي

لقد ولت منذ فترة طويلة أيام الحلول السحابية ذات المقاس الواحد الذي يناسب الجميع. يمكن للشركات الآن اختيار الموارد السحابية المثلى لأعباء عمل محددة، مما يقلل من التكرار ويعزز المرونة ويخفف من انغلاق البائعين - بفضل اتجاهات هندسة البرمجيات المتنامية في البيئات السحابية الهجينة والمتعددة السحابة.

وبينما يشتمل نموذج السحابة الهجينة على مزيج من الخدمات السحابية الخاصة والعامة، فإن نموذج السحابة المتعددة يتضمن خدمتين سحابيتين عامتين أو أكثر. وهي تمكّن الشركات من تخصيص البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات حسب احتياجاتها وأهدافها الحالية.

البيئات الهجينة ومتعددة السحابة عبر xorlogics تظهر الأبحاث

أنه في عام 2024، ستصل نسبة قابلية التشغيل البيني وقابلية النقل بين السحابة الهجينة والمتعددة السحابة إلى 45%، مما يحسن فعالية التكلفة ويقلل من المخاطر ويزيد من المرونة بنسبة 75%.

4. يؤدي ظهور المنصات منخفضة التعليمات البرمجية والمنصات الخالية من التعليمات البرمجية إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على إنشاء البرمجيات

لقد كان التحول من نماذج الشلال التقليدية إلى منهجية تطوير البرمجيات الرشيقة التكرارية نقلة نوعية في الصناعة. ومع ذلك، لا تزال العملية تعاني من انتكاسات وتأخيرات بسبب مشاكل مثل نقص المطورين المدربين.

ولسد هذه الفجوة وجعل عملية تطوير البرمجيات أكثر مرونة ومرونة ومواكبة للمستقبل، شهدنا ابتكارات واتجاهات جديدة في هندسة البرمجيات.

نحن نتحدث عن المنصات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة وغير المبرمجة - وهي مختلفة

أدوات تطوير البرمجيات

مصممة لتبسيط إنشاء التطبيقات.

تتطلب المنصات منخفضة التعليمات البرمجية، وهي واحدة من أكثر اتجاهات هندسة البرمجيات إثارة، الحد الأدنى من الترميز لبناء تطبيقات برمجية مبتكرة. فهي تمكّنك من استخدام واجهات المستخدم الرسومية والتكوينات بدلاً من البرمجة التقليدية المشفرة يدوياً على الكمبيوتر.

يمكن للمستخدمين غير التقنيين الآن إنشاء تطبيقات باستخدام تطوير منخفضة الترميز دون كتابة التعليمات البرمجية، باستخدام مكونات السحب والإفلات والمنطق القائم على النموذج من خلال واجهة مرئية. في عام 2024، ستؤدي المزايا المجمعة للمنصات منخفضة التعليمات البرمجية ومنصات عدم كتابة التعليمات البرمجية إلى إحداث ثورة في تطوير البرمجيات:

من خلال تقليل الحاجة إلى مهارات البرمجة المتخصصة، يمكنك توفير التكاليف المرتبطة بتوظيف مطورين ذوي خبرة

يمكن للشركات التكيف بسرعة مع تغيرات السوق أو المتطلبات الداخلية من خلال تحديث التطبيقات بسرعة أو إنشاء تطبيقات جديدة لتلبية الاحتياجات الناشئة

تحتوي هذه المنصات على ميزات مدمجة للامتثال والأمان، مما يضمن أن التطبيقات تفي بمعايير الصناعة واللوائح التنظيمية

وبفضل البنية التحتية السحابية الأساسية ومبادئ التصميم المعياري، يمكن توسيع نطاق البرمجيات المبنية باستخدام هذه التقنيات بسهولة لاستيعاب قواعد المستخدمين المتزايدة

دمج إمكانيات أتمتة العمليات الروبوتية (RPA) داخل المنصات منخفضة التعليمات البرمجية والمنصات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية

تعمل الأتمتة الآلية للعمليات الروبوتية على أتمتة المهام المتكررة والدنيوية، ومن المتوقع أن يصل هذا السوق إلى 30.85 مليار دولار بحلول عام 2030 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 38.2% من عام 2024 إلى 2030.

يمكن أن يسهل دمج أتمتة العمليات الآلية في منصات منخفضة التعليمات البرمجية/بدون تعليمات برمجية من الرقمنة السريعة والمتوافقة في الصناعات سريعة الحركة.

5. يدمج DevSecOps الأمن في دورة حياة التطوير كقاعدة جديدة

يعد DevSecOps اختصاراً لمصطلحات التطوير والأمن والعمليات، وهو نهج للثقافة والأتمتة وتصميم المنصة يدمج الأمن في كل مرحلة من مراحل دورة حياة تطوير البرمجيات.

في عام 2024، يجب إعطاء الأولوية لـ DevSecOps بسبب تصاعد تعقيد التهديدات الإلكترونية وتطورها.

تبنّت عمليات DevOps التقليدية إلى حد كبير فلسفة رشيقة، مع التركيز على التكامل والنشر المستمر من أجل تحسين

التعاون بين الفرق

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تعاون في أفكار الاجتماعات خارج الموقع معًا من خلال إنشاء مستندات ClickUp مع التحرير في الوقت الحقيقي

ومع ذلك، فإن مرحلة الاختبار في نهاية دورة تطوير البرمجيات لم تكن تغطي دائماً الممارسات الأمنية اللازمة، مما عرّض المنتج النهائي لتسريب البيانات، ومشاكل في الأذونات، والمكونات الإضافية غير الآمنة، وغيرها من نقاط الضعف الخطيرة.

تعمل DevSecOps على التخفيف من حدة هذه المشكلة وتجهزك لإصلاح مشكلات الأمان في التعليمات البرمجية في الوقت الفعلي. والنتيجة هي منتج آمن بشكل افتراضي وإمكانية تتبّع كامل لكيفية بنائه.

بالإضافة إلى ذلك، مع ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكن لفرق DevSecOps مواكبة المعدل المتزايد لنشر التطبيقات السحابية الأصلية بسهولة، وحماية الأصول الرقمية في عالم مترابط بشكل متزايد.

6. تُحدث تطبيقات الويب التقدمية (PWAs) والخدمات المصغرة ثورة في قابلية توسع الويب

لا تزال تطبيقات الويب التقدمية (PWAs)، التي تم تقديمها في عام 2015، مهمة اليوم وتعيد تعريف معايير تطوير تطبيقات الويب ومعايير النشر.

تهدف إلى العمل على أي نظام أساسي يستخدم متصفحًا متوافقًا مع المعايير، و PWAs هي عبارة عن برامج تطبيقات يتم تقديمها عبر الويب، تم إنشاؤها باستخدام HTML و CSS و JavaScript. فكر فيها على أنها مزيج بين المواقع الإلكترونية والتطبيقات الخاصة بالمنصة.

توفر PWAs تجربة شبيهة بالتطبيقات للمستخدمين مع ميزات مثل التوفر دون اتصال بالإنترنت، والإشعارات الفورية والوصول إلى أجهزة الجهاز. ويمكنها أيضًا دمج ميزات الجهاز الأصلي مثل طرق الدفع والكاميرات والقياسات الحيوية.

PWAs تجد غرضًا خاصًا بالصناعة

على مر السنين، أصبحت PWAs الخيار المفضل لتطوير الواجهة الأمامية بدون رأس لتطبيقات التجارة الإلكترونية وتطبيقات المؤسسات.

ويُعزى هذا الاتجاه في المقام الأول إلى مرونة هذه التطبيقات وتجربة المستخدم، مما يجعلها خياراً جذاباً للشركات التي تتطلع إلى تعزيز وجودها على الإنترنت. فهي تساعد الشركات على تقليل عبء الخادم وتكاليف التطوير، بينما يحبها المستخدمون لأنها أخف وزنًا من التطبيقات الأصلية، مع تجربة مستخدم أفضل.

ومن ناحية أخرى، فإن طبيعة تقنية البلوك تشين اللامركزية والمقاومة للتلاعب توفر طبقة قوية من الأمان لتطبيقات PWA، مما يسهل العقود الذكية والسجلات غير القابلة للتغيير وتأمين التحقق من الهوية.

ومن المتوقع أيضًا أنه كلما أصبحت تقنيات سلسلة الكتل أكثر تركيزًا على المستخدم، يمكن أن تسرّع PWA من تطورها.

تكتسب الخدمات المصغرة في تطوير الـ PWA زخمًا في تطوير PWA

نظرًا لأن صناعة البرمجيات تتجه نحو المزيد من البنى المعيارية والموجهة نحو الخدمات، يجب على مطوري PWA اعتماد نهج الخدمات المصغرة لبناء التطبيقات ونشرها واختبارها، والاستفادة مباشرة من مرونة السحابة وطبيعتها الموزعة.

نظرًا لأنه يتم التعامل مع كل خدمة في التطبيق بشكل مستقل، فإن إضافة تحديثات أو ميزات جديدة إلى PWA أسهل. لا تؤثر التغييرات التي تطرأ على إحدى الخدمات المصغرة بشكل مباشر على الخدمات الأخرى، مما يلبي بسرعة الاحتياجات المتطورة للمستخدم الحديث.

7. دمج إنترنت الأشياء (IoT) والحوسبة المتطورة لإعادة تعريف الحياة الذكية

يشير إنترنت الأشياء إلى شبكة الأشياء المادية أو "الأشياء" المدمجة مع أجهزة الاستشعار والبرمجيات وغيرها من التقنيات الناشئة التي تتصل وتتبادل البيانات مع الأجهزة والأنظمة الأخرى عبر الإنترنت.

وقد انتقلت إنترنت الأشياء من مجرد مناقشات أكاديمية إلى تطبيقات عملية في مختلف الصناعات في العقد الماضي - من الرعاية الصحية والزراعة إلى التصنيع والتعليم. وفقًا لشركة Mordor Intelligence، سترتفع القيمة السوقية لتكنولوجيا إنترنت الأشياء إلى 1.39 تريليون دولار بحلول عام 2026.

تسليع تكنولوجيا المنزل الذكي

في عام 2024، من المقرر أن تجعل أتمتة المنازل باستخدام إنترنت الأشياء المنازل فائقة الذكاء وأكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات سكانها.

وبحلول نهاية هذا العام، سيكون هناك أكثر من 207 مليار جهاز متصل بالإنترنت في جميع أنحاء العالم، وسيكون جزء كبير منها عبارة عن أجهزة منزلية.

إليكم بعض الأسباب التي تدعو مهندسي البرمجيات إلى الاهتمام بتطوير إنترنت الأشياء:

أ. إنترنت الأشياء المستدام يسير بشكل دائري

هناك طلب متزايد على الحلول الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة في مجال الأتمتة المنزلية. يمكنك بناء أجهزة إنترنت الأشياء التي تستفيد من مصادر الطاقة المتجددة، مما قد يفتح أسواقاً وقواعد عملاء جديدة.

ب. تقدم حوسبة الحافة

تقوم تقنيات الحوسبة الطرفية بمعالجة بيانات إنترنت الأشياء وتحليلها في الموقع الذي يتم جمعها فيه بدلاً من إرسال البيانات إلى السحابة لمعالجتها. وهذا يقلل من التأخير ويحسن الاستجابة.

مع ارتفاع عدد أجهزة إنترنت الأشياء في المنازل، ستزداد الحاجة إلى المعالجة في الوقت الفعلي وتقليل زمن الاستجابة.

يجب أن تفكر في دمج الحوسبة المتطورة في بنية إنترنت الأشياء، خاصةً للتطبيقات التي تتطلب ردود فعل فورية مثل تنبيهات الطوارئ أو أنظمة الأمان.

ج. يزداد التركيز على الأمن والخصوصية

مع ازدياد انتشار الأتمتة المنزلية، يجب إعطاء الأولوية لتنفيذ تدابير أمنية قوية، بما في ذلك التشفير من طرف إلى طرف وتحديثات البرامج المنتظمة، لحماية المستخدمين من التهديدات الإلكترونية. تأكد من امتثال أجهزة إنترنت الأشياء لقوانين الخصوصية، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات في أوروبا.

8. يدفع الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR) حدود تجربة المستخدم

بينما يقوم الواقع المعزز بتراكب العالم الحقيقي مع محتوى رقمي لخلق تصور جديد للواقع، فإن الواقع الافتراضي يخلق بيئة افتراضية غامرة تماماً تحل محل العالم الحقيقي.

وتتطلب الشعبية المتزايدة لكلتا التقنيتين تبني مهارات جديدة في تطوير البرمجيات لخلق تجارب غامرة بعمق من خلال الرسومات المتطورة وقدرات التغذية الراجعة اللمسية.

التعاون في ترقية الواقع المعزز/الواقع الافتراضي في إدارة دورة حياة المنتج

الأهداف الأساسية للتصنيع الرقمي واضحة: تحسين الجودة وتحسين قابلية التشغيل وتقليل أوقات التسليم. في عام 2024، ستظهر تقنيات الواقع المعزز/الواقع الافتراضي كمحاور أساسية لتحقيق هذه الأهداف.

على سبيل المثال، يمكن للواقع المعزز مساعدة عمال خط التجميع من خلال تراكب تعليمات العمل الرقمية على المكونات المادية. وهذا يسمح لهم بتصور التعديلات والتحسينات المحتملة، مما يسهل عملية اتخاذ القرار بشكل أسرع.

يتيح الواقع الافتراضي للفرق المتفرقة جغرافيًا المشي والتحدث والعمل في مساحة افتراضية مشتركة، مما يعزز التغذية الراجعة الفورية في الوقت الفعلي. يُطلق على هذا المفهوم اسم الانغماس، وهو الإحساس بالتواجد المادي في عالم غير مادي.

تجد تقنيات الواقع المعزز/الواقع الافتراضي استخدامًا في مختلف القطاعات

على الرغم من أن تقنيات الواقع المعزز/الواقع الافتراضي لا تخلو من التحديات، بما في ذلك تكاليف الأجهزة والحاجة إلى اعتمادها على نطاق واسع، إلا أنه لا يمكن إنكار الفوائد المحتملة لتقنيات الواقع المعزز/الواقع الافتراضي في مختلف القطاعات. على سبيل المثال:

يستخدم الجراحون تقنية الواقع المعزز لتصور البيانات في الوقت الفعلي أثناء العمليات الجراحية، حيث يتم تراكب المعلومات الهامة مثل الأشعة المقطعية مباشرة على جسم المريض، مما يعزز الدقة والنتائج. تتيح محاكاة الواقع الافتراضي لطلاب الطب والمهنيين ممارسة العمليات الجراحية المعقدة في بيئة خالية من المخاطر.

في مجال التعليم، يمكن للواقع الافتراضي نقل الطلاب إلى مواقع تاريخية، ومحاكاة الظواهر العلمية المعقدة، وتقديم تجربة عملية مع المختبرات الافتراضية، مما يجعل التعلم أكثر ديناميكية وسهولة.

توفر ألعاب الواقع الافتراضي تجربة غامرة بالكامل، حيث تضع اللاعبين مباشرة في بيئات الألعاب. وعلى النقيض، تدمج ألعاب الواقع المعزز العناصر الرقمية مع العالم الحقيقي، كما رأينا في الألعاب الشائعة التي تحوّل المشي في الأحياء إلى مغامرات تفاعلية.

في مجال السياحة، يتيح الواقع الافتراضي للأشخاص زيارة المواقع البعيدة افتراضيًا من منازلهم المريحة، حيث يقدم جولات بزاوية 360 درجة للمعالم والمتاحف والعجائب الطبيعية. تعمل تطبيقات الواقع المعزز على تعزيز السفر الفعلي من خلال توفير تراكبات المعلومات والترجمات في الوقت الفعلي على الأجهزة الذكية، مما يثري تجربة السفر.

9. تعمل تقنية الجيل الخامس على تسريع وتيرة ابتكار البرمجيات

5G هو الجيل الخامس من شبكات الهاتف المحمول. وهي مصممة لربط كل شيء تقريباً، من الأجهزة إلى الآلات إلى الأشياء اليومية. مع بروز شبكات الجيل الخامس 5G في عام 2024، سنحصل على إنترنت أسرع بكثير مع توافر أكثر موثوقية ووقت استجابة منخفض.

وهذا يؤثر بشكل كبير على تطوير البرمجيات، خاصةً في إنشاء تطبيقات أكثر تعقيداً وغنى بالميزات من أي شيء رأيناه من قبل.

تأثير الجيل الخامس 5G على تطوير إنترنت الأشياء

تتيح شبكة الجيل الخامس (5G) إمكانية توصيل المزيد من الأجهزة في وقت واحد والتواصل في الوقت الفعلي، مما يجعل من الممكن نشر تطبيقات إنترنت الأشياء المعقدة في مجالات مثل المدن الذكية والأتمتة الصناعية ومراقبة الرعاية الصحية.

علاوة على ذلك، يمكن أن تدعم هذه التقنية العديد من الاتصالات في الكيلومتر المربع الواحد وتضمن مضاعفة أجهزة إنترنت الأشياء.

تغيير وجه الحوسبة المتطورة

كما أن الكمون المنخفض لتقنية 5G يجعلها مثالية لتطبيقات الحوسبة المتطورة. فمع حدوث معالجة البيانات بالقرب من مصدر البيانات أكثر من مركز مركزي، يمكن أن تحدث تحليلات البيانات في الوقت الحقيقي في الوقت الفعلي، مما يتيح اتخاذ قرارات أسرع بكثير مع كميات أكبر من البيانات.

ترتقي تقنية الجيل الخامس بالبراعة التقنية لأنظمة إنترنت الأشياء وتثري النظام البيئي من خلال التركيز على تجربة المستخدم.

10. يمتد تأثير البلوك تشين إلى ما هو أبعد من العملة المشفرة

تقنية البلوك تشين هي عبارة عن دفتر أستاذ لامركزي موزع يخزن البيانات على مستوى العالم على آلاف الخوادم ويمكّن شبكة من المستخدمين من التحكم في البيانات وتحديثها في الوقت الفعلي.

تجعل هذه التقنية من الصعب على أي مستخدم واحد السيطرة على الشبكة. تعمل البلوك تشين على تحسين ثقة المستخدم وتقليل التكلفة الإجمالية للعمليات.

وقد تركزت معظم الضجة المحيطة بهذه التقنية على العملات الرقمية. ومع ذلك، فإنها تؤثر أيضًا بشكل إيجابي على تطوير البرمجيات. تشير مقالة بحثية لشركة Deloitte إلى أن البلوك تشين في أهم خمس أولويات استراتيجية ل 55% من المؤسسات.

هناك سبب وجيه لذلك.

تتسم أنظمة البرمجيات الموجهة لسلسلة الكتل (BOS) بالقوة والأمان. يتم تكرار البيانات في هذه الأنظمة وتخزينها عبر الآلاف من أنظمة الكمبيوتر، مما يعزز أمن البيانات. كما أن هناك أيضاً تسجيل المعاملات وتشفير المفتاح العام الذي يضيف طبقة أخرى من الأمان للبيانات.

تكتسب قبولاً في مختلف الصناعات

في عام 2024، تواصل البلوك تشين تعزيز شفافية سلسلة التوريد من خلال تقديم سجل غير قابل للتغيير للمعاملات. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تتبع إنتاج المنتج وشحنه واستلامه في سلسلة التوريد، مما يقلل من المخاطر ويحسن الكفاءة التشغيلية الإجمالية.

تعمل البلوك تشين على حماية وتأمين بيانات الرعاية الصحية وعلم الجينوم، مما يحسن من تتبع الأمراض وتفشي الأمراض. كما توفر التكنولوجيا أيضًا طريقة آمنة وغير قابلة للتزوير لإدارة الهويات الرقمية. وهي مفيدة في السيناريوهات التي تتطلب التحقق من الهوية، مثل خدمات الحكومة الإلكترونية.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح تقنية البلوك تشين إجراء المعاملات المالية في الوقت الفعلي وتسريع عمليات الدفع في مختلف القطاعات.

11. ظهور لغات جديدة كرائدة في مستقبل البرمجة

على الرغم من أن المطورين لم يتوقفوا عن تعلم لغات البرمجة ذات الأغراض العامة مثل Java وC وRuby وDart، إلا أن هناك لغات جديدة تدخل المشهد هذا العام. Swift وRust وRust وGo هم الوافدون الجدد في حياة مطوري البرمجيات . وهي مدعومة ومطورة من قبل عمالقة التكنولوجيا أبل وموزيلا وجوجل.

يسهل نشر التطبيقات المصممة باستخدام هذه اللغات وصيانتها، وتوفر أداءً سريعًا، وتضمن تحسينها عبر الأجهزة. ومن المعروف أيضاً أنها أسهل في التعلم والإتقان.

TypeScript يضيء ساطعًا

ومع ذلك، هناك لغة برمجة أخرى، أي TypeScript، تجذب انتباه المطورين.

تتيح لك لغة TypeScript، وهي نسخة من لغة جافا سكريبت مع بناء جملة إضافي، تطبيق الكتابة الثابتة، واستخدام واجهات متقدمة، والاستفادة من خيارات الأدوات مثل التحقق من النوع والإكمال التلقائي، مما يجعل TypeScript مثالية لتطوير الويب الخلفي.

سبب آخر للانضمام إلى موجة TypeScript هو تحسين جودة الشيفرة البرمجية. فهي تسمح لك باكتشاف الأخطاء مبكرًا من خلال ميزة التحقق من النوع الثابت، مما يجعل قاعدة البرمجة أكثر قابلية للقراءة والصيانة. وبالتالي، تُعد لغة البرمجة هذه خيارًا مثاليًا للمشاريع واسعة النطاق التي تحتوي على أسطر كثيرة من التعليمات البرمجية.

تستمر بايثون في الهيمنة

لا تزال لغة Python لغة برمجة شائعة في عام 2024، وهي مفضلة لبساطتها وتعدد استخداماتها ودعمها القوي للمكتبات. وقد حددها استبيان Stack Overflow على أنها لغة أكثر اللغات المرغوبة للمطورين لتعلمها. تُستخدم بايثون على نطاق واسع في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة العلمية.

وتوفر مجموعة مكتباتها الواسعة، التي يمكن دمجها بسهولة في التعليمات البرمجية، إمكانيات واسعة لتطوير تطبيقات الويب وسطح المكتب.

لا يمكن التقليل من الأهمية الاستراتيجية للبايثون في تطوير البرمجيات الحديثة. فهي تواصل تمكين حلول رقمية أكثر مرونة ومرونة وتركيزًا على المستخدم.

12. الاستعانة بمصادر خارجية تصبح رافعة استراتيجية لمطوري البرمجيات

من المتوقع أن تقوم العديد من شركات البرمجيات المؤسسية بما يلي تشهد ارتفاعًا في الإيرادات بمعدل تشغيل قدره 10 مليارات دولار في عام 2024.

منذ التسعينيات، أصبحت الاستعانة بمصادر خارجية استراتيجية شائعة في صناعة البرمجيات. تستعين الشركات في جميع أنحاء العالم بأطراف ثالثة خبيرة من دول مثل الهند والفلبين للتعامل مع جوانب محددة من عملية تطوير البرمجيات.

إنها طريقة ممتازة للتواصل مع المواهب العالمية وهي أكثر فعالية من حيث التكلفة من توظيف المطورين الداخليين.

كما أن الاستعانة بمصادر خارجية تمنح الشركات المرونة في العمل على المزيد من المشاريع "الأساسية" داخلياً والتوسع بشكل أسرع في حالة حدوث تغيرات غير متوقعة في العرض والطلب. ويعتبر خياراً مستداماً وعملياً حتى في عام 2024.

تُعد شركة تاتا للخدمات الاستشارية (TCS) التي تتخذ من الهند مقراً لها إحدى هذه الشركات التي تركت بصمتها العالمية في المقام الأول من خلال تولي مهام الاستعانة بمصادر خارجية.

توظف الشركة أشخاصاً ذوي معرفة عميقة في مجال التكنولوجيا واستشارات الأعمال. وهي تعمل من خلال نموذج تسليم عالمي يقدم خدمات للعملاء على مدار الساعة، مثل تطوير البرمجيات من البداية إلى النهاية وإدارة محفظة المنتجات.

ولدى TCS شراكات استراتيجية مع مزودي الخدمات السحابية الرائدين مثل AWS وMicrosoft Azure وGoogle Cloud Platform لتلبية الحاجة المتزايدة إلى الترحيل السحابي وإدارته.

13. التركيز على تصميم واجهة المستخدم/تجربة المستخدم يرتقي بتجارب البرمجيات

تشير واجهة المستخدم (UI) إلى السطح الرسومي للتطبيق الذي يتفاعل معه المستخدمون، مثل الأزرار التي ينقرون عليها، والنصوص، وتخطيط الشاشة، وطريقة حدوث الانتقالات أو التنزيلات.

أما تجربة المستخدم (UX) فهو مصطلح أوسع نطاقاً يغطي النطاق الكامل لتفاعلات المستخدم مع الشركة ومنتجاتها.

تخلق واجهة المستخدم/تجربة المستخدم الجيدة انطباعًا أوليًا قويًا لدى العميل وتجربة تفاعلية. وتؤثر بشكل مباشر على معدلات التحويل واحتمالية استخدام العميل للمنتج/التطبيق بشكل متكرر.

وعلاوة على ذلك، من خلال الاستثمار في واجهة المستخدم/تجربة المستخدم مقدمًا، يمكنك إنشاء منتج أكثر تأثيرًا والحصول على العمليات وأفضل الممارسات لدمج المزيد من التغييرات لاحقًا.

الاتجاهات الرئيسية لتصميم واجهة المستخدم/تجربة المستخدم لعام 2024 هي كما يلي:

أ. التفاعلات المصغرة

نظرًا لأن الاهتمام بالتفاصيل أصبح أمرًا بالغ الأهمية في تمييز المنتجات في سوق مزدحمة، فإن التفاعلات المصغرة توفر طريقة لتحسين قابلية الاستخدام بمهارة. يمكن لأشرطة التقدم، والصور المتحركة الاحتفالية، والنقاط الساخنة، وتأثيرات تمرير الماوس، وما إلى ذلك، أن تحسن جميعها من تجربة المستخدم وتزيد من التفاعل.

من الضروري استكشاف طرق جديدة ومبتكرة لدمجها في الواجهات الرقمية، مما يجعل التفاعلات اليومية أكثر سهولة ومتعة.

تشمل الاتجاهات المتنامية في هندسة البرمجيات اليوم استخدام التفاعلات المصغرة عبر

UX Design Institute

ب. واجهة المستخدم الصوتية (VUI)

واجهة المستخدم الصوتية (VUI) أو التعرف على الكلام هي التقنية التي تحرك المساعدين الصوتيين المشهورين مثل Alexa من أمازون و Siri من Apple. من المتوقع أن تتوسع واجهات المستخدم الصوتية (VUIs) بشكل كبير، مدفوعةً بمعالجة اللغة الطبيعية (NLP) وتحسينات الذكاء الاصطناعي.

ومع ازدياد تطور هذه التقنيات، يمكن أن تقدم واجهات المستخدم الصوتية الافتراضية استجابات أكثر دقة وإدراكاً للسياق، مما يجعلها أكثر موثوقية وسهولة في الاستخدام.

ج. التصميم ثلاثي الأبعاد والبساطة

مع تحسن قدرات الأجهزة، فإنها تسمح بتأثيرات بصرية أكثر تعقيدًا دون المساس بالأداء. لذا، أصبحت العناصر ثلاثية الأبعاد أكثر انتشارًا في واجهات الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة، مع الالتزام بالجماليات البسيطة التي تعطي الأولوية للوظائف.

مستقبل هندسة البرمجيات مثير

التكنولوجيا الحديثة قوة لا يمكن إيقافها. إن الاتجاهات البارزة في هندسة البرمجيات التي ذكرناها ليست سوى عدد قليل من بين العديد من الاتجاهات الرئيسية، والتي تتفاعل جميعها وتتقاطع بطرق متعددة لدفع الابتكار والكفاءة والتميز.

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الأسئلة المتداولة (FAQs)

1. ما هي اتجاهات تطوير البرمجيات الناشئة؟

تشمل أحدث اتجاهات تطوير البرمجيات الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الواقع المعزز/الواقع الافتراضي، والحوسبة السحابية، والأتمتة منخفضة التعليمات البرمجية/بدون تعليمات، والبلوك تشين، وإنترنت الأشياء، و DevSecOps، والجيل الخامس.

2. ما هي التكنولوجيا الشائعة في مجال البرمجيات؟

أحد اتجاهات هندسة البرمجيات في التكنولوجيا التي تبرز، بناءً على مسارها حتى عام 2024 Q1، هو الذكاء الاصطناعي (AI)، وخاصة الذكاء الاصطناعي التوليدي. كما سيُحدث الذكاء الاصطناعي التوليدي ثورة في مختلف القطاعات هذا العام من خلال تمكين إنشاء محتوى مخصص للغاية، وأتمتة عمليات تصميم التطبيقات وتطويرها، وتعزيز الإبداع والابتكار.

3. ما هو الاتجاه السائد في تطوير البرمجيات في عام 2025؟

إن أهم اتجاهات تطوير البرمجيات هو الحوسبة السحابية والحوسبة المتطورة، والتي تقدر قيمتها 860 مليار دولار بحلول عام 2025 . علاوة على ذلك، يمكن دمج التكنولوجيا السحابية بسهولة مع تقنيات أخرى مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، مما يجعلها متعددة الاستخدامات وحيوية.