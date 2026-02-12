كلود مقابل ChatGPT للكتابة: أيهما الأفضل؟

هل تحاول اختيار مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي لنفسك أو لفريقك؟

دعنا نخمن. مثل معظم الناس ومعظم المؤسسات، أنت منقسم بين ChatGPT و Claude.

يحب البعض أسلوب ChatGPT البسيط والمباشر في كتابة ردود البريد الإلكتروني. بينما يفضل آخرون Claude لإنهاء مقالات المدونة الرائدة التي كانوا يعملون عليها منذ أسابيع.

لا يزال الجدل حول كلود مقابل ChatGPT مستمراً. ولا يوجد فائز واضح.

سيساعدك هذا الدليل. سنوضح لك متى تستخدم كلود مقابل ChatGPT للكتابة. سنقارن أيضًا نقاط القوة والضعف الحقيقية لكل منهما في أنواع مختلفة من مهام الكتابة.

لكن مهمتنا الأهم هي أن نوضح لك لماذا غالبًا ما يكون المشكلة الأكبر ليست الاختيار بين Claude و ChatGPT، بل ما يحدث عندما يكون الذكاء الاصطناعي خارج نطاق سير عملك. هيا بنا نبدأ!

نظرة عامة على كلود مقابل ChatGPT

كل من Claude و ChatGPT هما نموذجان لغويان كبيران (LLMs) قويان يحلان نفس المشكلة: تحويل المدخلات البشرية الفوضوية إلى كتابة قابلة للاستخدام. لكنهما يتعاملان مع هذه المشكلة بطريقة مختلفة.

دعونا نوضح أمرًا واحدًا أولاً.

تم تدريب كل من Claude و ChatGPT باستخدام التعلم المعزز من ردود فعل البشر (RLHF). هذا ليس عامل تمييز. إنه رهان أساسي. كانت OpenAI رائدة في هذا النهج مع InstructGPT و ChatGPT، وتستخدمه Anthropic أيضًا.

يختلفان في كيفية توجيه النماذج بعد ذلك.

طبقات أنثروبولوجية في طريقة إضافية تسمى الذكاء الاصطناعي الدستوري. إنه نظام يقوم فيه النموذج بنقد مخرجاته الخاصة مقابل مجموعة مكتوبة من المبادئ. قد تكون هذه المبادئ: أن تكون مفيدًا، وأن تكون غير ضار، وأن تشرح الرفض بوضوح، وما إلى ذلك. يمكنك أن ترى هذا الاختيار يظهر في سلوك كلود اليومي، في نبرته، وحذره، وكيفية تعامل النموذج مع الحالات الحدية.

من ناحية أخرى، تم تحسين ChatGPT من حيث الشمولية واتباع التعليمات. تظهر أبحاث OpenAI أن ChatGPT يستخدم بكثرة في الكتابة القصيرة والتحرير المتكرر والتبديل بين المهام عبر المجالات. يستخدمه الناس لكتابة مسودات رسائل البريد الإلكتروني والمخططات والملخصات والمحتوى التقني في نفس الجلسة.

ما الفروق بين كلود و ChatGPT في الكتابة؟

فيما يلي نظرة عامة على الاختلافات بين كلود و ChatGPT:

المنطقة ChatGPT كلود المطور OpenAI Anthropic نهج التدريب يستخدم RLHF كطريقة المحاذاة الأساسية، وهو مُحسّن لاتباع التعليمات عبر العديد من أنواع المهام. يستخدم RLHF بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي الدستوري، حيث يقوم النموذج بنقد المخرجات مقابل مجموعة مكتوبة من المبادئ. الشعور الافتراضي بالكتابة واضح ومنظم ويمكن التنبؤ به؛ قد يبدو عامًا دون ضبط سريع (حسب ما أفاد به المستخدمون) أكثر تفاعلية وسلاسة؛ غالبًا ما يبلغ المستخدمون عن عدد أقل من تعديلات النبرة للكتابة الطويلة. القوة مع البنية قوي جدًا في الجداول والقوائم والتخفيضات والقوالب والمخرجات ذات التنسيق الدقيق قادر، ولكن قد يحتاج إلى موجهات أكثر وضوحًا للتنسيق الصارم معالجة السياق الطويل يتعامل جيدًا مع المحادثات الطويلة، ولكنه يتطلب عادةً تقسيم المستندات الكبيرة جدًا إلى أجزاء. ممتاز في المستندات الطويلة؛ تدعم نماذج Claude 4. x نوافذ سياق كبيرة للغاية أسلوب التحرير فعال وتوجيهي؛ جيد لإعادة الكتابة السريعة والتحسين المتكرر أكثر توضيحًا؛ غالبًا ما يشرح سبب إجراء التعديلات (يصفه المستخدمون بأنه "يشبه مدرب الكتابة") السلامة والرفض مباشر بشكل عام؛ الرفض يكون موجزًا تصميم أكثر حذراً؛ تميل حالات الرفض إلى تضمين تفسيرات النظام البيئي والتكامل نظام بيئي واسع (المكونات الإضافية والأدوات متعددة الوسائط والتكاملات) نظام بيئي أصغر؛ أكثر تركيزًا على التفكير المنطقي الأساسي القائم على النصوص الأفضل لـ الفرق التي تحتاج إلى السرعة والبنية والمرونة عبر العديد من تنسيقات الكتابة الفرق التي تعطي الأولوية للنبرة والتماسك والكتابة الطويلة أو الغنية بالسياق المفاضلة الشائعة يتطلب انضباطًا فوريًا لتجنب الصوت العام تكامل أقل؛ قد يبدو محافظًا في الحالات الاستثنائية

الآن، دعونا نلقي نظرة تفصيلية على كل منهما:

1. أسلوب الكتابة (حسب ما أورده المستخدمون، وليس صفحات التسويق)

🌟 تصف تعليقات المستخدمين باستمرار كتابة كلود على النحو التالي:

أكثر تفاعلية

أقل استخدامًا للقوالب

أفضل في الحفاظ على النبرة عبر المسودات الطويلة

أكثر ما يعجبني في Claude هو الجمع بين قدراته القوية في الكتابة والتفكير المنطقي مع واجهة سهلة الاستخدام وأداء موثوق. تتعامل المنصة جيدًا مع المحتوى الطويل، وتحافظ على السياق عبر المحادثات، وتنتج مخرجات واضحة وجيدة التنظيم.

أكثر ما يعجبني في Claude هو الجمع بين قدراته القوية في الكتابة والتفكير المنطقي مع واجهة سهلة الاستخدام وأداء موثوق. تتعامل المنصة جيدًا مع المحتوى الطويل، وتحافظ على السياق عبر المحادثات، وتنتج مخرجات واضحة وجيدة التنظيم.

🌟 كتابة ChatGPT، على النقيض من ذلك، غالبًا ما تُشاد لـ:

الوضوح

البنية

تنسيق يمكن التنبؤ به

ChatGPT مفيد للغاية في حل المشكلات بسرعة وإنشاء المحتوى والتعلم. يوفر ردودًا واضحة ومنظمة جيدًا ومخصصة لمهام مثل إنشاء السيرة الذاتية والتحضير للمقابلات والتفسيرات الفنية والكتابة الاحترافية.

ChatGPT مفيد للغاية في حل المشكلات بسرعة وإنشاء المحتوى والتعلم. يوفر ردودًا واضحة ومنظمة جيدًا ومخصصة لمهام مثل إنشاء السيرة الذاتية والتحضير للمقابلات والتفسيرات الفنية والكتابة الاحترافية.

يميل المراجعون إلى وصفه بأنه موثوق وفعال، ولكن لاحظ أنه قد يبدو عامًا ما لم يتم تصميم المطالبات بعناية.

🔑 النقطة الأساسية: لا يوجد أي منهما "أفضل". إنهما فقط مُحسّنان بشكل مختلف.

2. التعامل مع السياق (هذا قابل للقياس)

ميزة Claude هنا هي ميزة تقنية وليست ذاتية.

📌 اعتبارًا من فبراير 2026، يدعم Claude Opus 4. 6 نوافذ سياق كبيرة للغاية (مع وضع تجريبي يمتد إلى ما يصل إلى مليون رمز)، مما يجعله مناسبًا تمامًا لـ:

تحليل النصوص الكاملة للاجتماعات

إدخال تقارير بحثية طويلة

معالجة تحليل مستندات متعددة في خطوة واحدة

📌 نافذة السياق في ChatGPT أصغر بالمقارنة (على الرغم من أنها لا تزال كبيرة)، مما يعني أن الفرق غالبًا ما تقسم المستندات الطويلة إلى أجزاء أو تعتمد على المطالبات المتكررة. هذا ليس أمرًا حاسمًا، ولكنه يغير طريقة عملك.

3. النظام البيئي مقابل العمق

إليك المفاضلة التي تواجهها معظم الفرق:

ChatGPT يتألق عندما تكون الكتابة مهمة واحدة من بين العديد من المهام. يستفيد من نظام بيئي واسع النطاق — المكونات الإضافية والأدوات متعددة الوسائط والتصفح والتكامل — مما يسهل التنقل بين التنسيقات وسير العمل.

Claude يتعمق في عدد أقل من الأمور. غالبًا ما يتم اختياره عندما تهتم الفرق بالتناسق والفروق الدقيقة وإعادة الكتابة أقل من اهتمامها باتساع نطاق الأدوات.

🔑 النقطة الأساسية: لهذا السبب لا تختار العديد من الفرق أحدهما. بل تستخدم كلاهما. وهنا تبدأ المشكلة الحقيقية، لكننا سنصل إلى ذلك بعد قليل. أنا أتفق مع هذا. ChatGPT أكثر انتباهاً للتفاصيل وأكثر منطقية قليلاً. كلود يتمتع بنكهة وصوت وروح دعابة أفضل قليلاً. لذا استخدمهما معاً. عادةً ما أستخدم typingmind وأتصل بواجهة برمجة التطبيقات. هذا يخلصك أيضاً من معظم المحاضرات. أنا أتفق مع هذا. ChatGPT أكثر انتباهاً للتفاصيل وأكثر منطقية قليلاً. كلود يتمتع بنكهة وصوت وروح دعابة أفضل قليلاً. لذا استخدمهما معاً. عادةً ما أستخدم typingmind وأتصل بواجهة برمجة التطبيقات. هذا يخلصك أيضاً من معظم المحاضرات.

ما الذي يتفوق فيه ChatGPT (في الكتابة)؟

هل تحتاج أنت أو فريقك إلى إنشاء مجموعة متنوعة من المحتوى، من التقارير المنظمة إلى رسائل الب ريد الإلكتروني السريعة وحتى الوثائق الفنية؟ فكر في ChatGPT باعتباره أداة عامة سريعة وموثوقة تساعدك على التغلب على العقبات.

عبر ChatGPT

وتدعم البيانات ذلك. يعمل ChatGPT على نطاق نادرًا ما نراه في برامج العمل.

مدعوم بأحدث نماذج OpenAI، أصبح المساعد الافتراضي للكتابة بالذكاء الاصطناعي للكثيرين. 92٪ من شركات Fortune 500 تستخدم نسخته الاستهلاكية بالفعل. أكبر نقاط قوته؟ المرونة المطلقة ونظام بيئي ضخم من المكونات الإضافية التي توسع قدراته.

👀 هل تعلم؟ وفقًا لورقة البحث الاقتصادي لعام 2025 الصادرة عن OpenAI، بحلول منتصف عام 2025، كان ChatGPT يعالج حوالي 18 مليار رسالة أسبوعيًا من حوالي 700 مليون مستخدم حول العالم، أي ما يقرب من 10٪ من السكان البالغين في العالم. هذا النطاق مهم، لأنه يشكل ما يجيده النموذج.

إذا كان فريقك بحاجة إلى أداة موثوقة يمكنها التعامل مع أي مهمة كتابة تكلفها بها، فإن ChatGPT غالبًا ما يكون نقطة البداية.

🎥 مكافأة: لفهم أفضل لكيفية قيام ChatGPT بإنشاء ردوده الكتابية ومعالجة مطالباتك، شاهد هذا الفيديو التوضيحي الذي يشرح بالتفصيل التكنولوجيا الكامنة وراء الأداة.

نقاط قوة ChatGPT في الكتابة

يتميز ChatGPT عندما يحتاج فريقك إلى السرعة والبنية. إنه مصمم ليكون أداة عمل متعددة الاستخدامات يمكنها التكيف مع مجموعة واسعة من السيناريوهات.

يتميز ChatGPT في المجالات التالية:

تعدد الاستخدامات عبر التنسيقات: يمكنه التنقل بين صياغة رسالة بريد إلكتروني، ووضع مخطط لمدونة، وتوثيق جزء من الكود دون الحاجة إلى الكثير من التعديلات على مطالباتك.

التحكم المنظم في المخرجات: إذا كنت بحاجة إلى جدول بتنسيق مثالي أو قائمة مرقمة أو نص بتنسيق Markdown، فإن ChatGPT جيد للغاية في اتباع هذه التعليمات المحددة.

نظام المكونات الإضافية والتكامل: يتصل بمئات الأدوات الخارجية، مما يتيح له تصفح الويب للحصول على المعلومات الحالية، وإنشاء صور باستخدام DALL-E، أو تحليل ملفات البيانات.

اتباع التعليمات: بالنسبة للمهام التي تتطلب الالتزام بدليل أسلوب مفصل أو شخصية معينة، فإن ChatGPT عادة ما يكون موثوقًا للغاية.

التحسين التكراري: إنه رائع للمحادثات المتبادلة حيث يمكنك تعديل وتحسين النص ببطء بناءً على اقتراحاته.

يتفق المستخدمون في الحياة الواقعية على ما يلي:

أكثر ما يعجبني في ChatGPT هو السرعة التي يساعد بها في تحويل الأفكار الغامضة إلى مخرجات واضحة وقابلة للاستخدام. وهو مفيد بشكل خاص في صياغة المسودات وإعادة الكتابة والتفكير في المشكلات دون البدء من الصفر. عادةً ما تكون الردود جيدة التنظيم وسهلة التكييف، مما يوفر الوقت في المهام اليومية مثل رسائل البريد الإلكتروني أو الملخصات أو العصف الذهني.

أكثر ما يعجبني في ChatGPT هو السرعة التي يساعد بها في تحويل الأفكار الغامضة إلى مخرجات واضحة وقابلة للاستخدام. وهو مفيد بشكل خاص في صياغة المسودات وإعادة الكتابة والتفكير في المشكلات دون البدء من الصفر. عادةً ما تكون الردود جيدة التنظيم وسهلة التكييف، مما يوفر الوقت في المهام اليومية مثل رسائل البريد الإلكتروني أو الملخصات أو العصف الذهني.

أستخدم ChatGpt بشكل متكرر طوال اليوم للبحث والكتابة والتفسير وتخطيط المحتوى. فهو يدعم العديد من المهام في مكان واحد ويتناسب بسلاسة مع سير عملي. كما أنه يعمل جيدًا جنبًا إلى جنب مع الأدوات الأخرى التي أستخدمها لإدارة العيادة والتدريس وإنشاء المحتوى.

أستخدم ChatGpt بشكل متكرر طوال اليوم للبحث والكتابة والتفسير وتخطيط المحتوى. فهو يدعم العديد من المهام في مكان واحد ويتناسب بسلاسة مع سير عملي. كما أنه يعمل جيدًا جنبًا إلى جنب مع الأدوات الأخرى التي أستخدمها لإدارة العيادة والتدريس وإنشاء المحتوى.

نقاط ضعف ChatGPT في الكتابة

لا توجد أداة مثالية، وتعدد استخدامات ChatGPT يأتي مع بعض المساوئ. بعض المجالات التي قد تواجه فيها مشاكل:

نبرته قد تبدو عامة: بدون بدون توجيهات دقيقة ، قد يبدو أسلوب كتابة ChatGPT "آليًا" بعض الشيء ويفتقر إلى صوت مميز.

انحراف السياق في الجلسات الطويلة: في المحادثات الطويلة جدًا، قد ينسى أحيانًا التعليمات السابقة أو يفقد خيط المناقشة بسبب في المحادثات الطويلة جدًا، قد ينسى أحيانًا التعليمات السابقة أو يفقد خيط المناقشة بسبب تبديل السياق

ميل إلى الهلوسة: قد ينتج أحيانًا معلومات تبدو معقولة جدًا ولكنها غير دقيقة تمامًا، لذا فإن التحقق من صحة المعلومات أمر ضروري.

الإفراط في الشرح: يميل إلى الإسهاب، حيث يقدم لك مقالًا من خمسة فقرات بينما كان من الممكن أن تكفي جملة واحدة للقيام بالمهمة.

عبر ChatGPT

تعقيد المكون الإضافي: على الرغم من قوته، يمكن أن يضيف سوق المكونات الإضافية طبقة من الاحتكاك والتعقيد لمهام الكتابة البسيطة.

تتردد هذه الاتجاهات في تقييمات المستخدمين:

[ChatGPT] قد يخطئ أحيانًا، لذا يجب التحقق من صحة المعلومات المهمة. يحتاج إلى توجيهات واضحة جدًا لتوليد المعلومات الصحيحة. أحيانًا يعطي إجابات مطولة أو قد يكون متكررًا وواضحًا للغاية.

[ChatGPT] قد يخطئ أحيانًا، لذا يجب التحقق من صحة المعلومات المهمة. يحتاج إلى توجيهات واضحة جدًا لتوليد المعلومات الصحيحة. أحيانًا يعطي إجابات مطولة أو قد يكون متكررًا وواضحًا للغاية.

4o سيء للغاية في الكتابة. إنه يكتب حرفياً بأسلوب "الكتابة بالذكاء الاصطناعي" الذي اعتدنا عليه. 4. 5 كان أفضل بكثير. شكاوى مثل هذه تفتح عيني حقاً.

4o سيء للغاية في الكتابة. إنه يكتب حرفياً بأسلوب "الكتابة بالذكاء الاصطناعي" الذي اعتدنا عليه. 4. 5 كان أفضل بكثير. شكاوى مثل هذه تفتح عيني حقاً.

ما الذي يتفوق فيه كلود (في الكتابة)؟

إذا كان ChatGPT يساعدك على التحرك بسرعة، فإن Claude يساعدك على التعبير عن نفسك. هذه هي أبسط طريقة تصف بها الفرقان الفرق بينهما.

لذا، إذا كنت تقضي ساعات في تحرير المسودات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لإضافة لمسة إنسانية، وتصحيح العبارات الغريبة، وجعل النبرة تبدو أكثر أصالة، فإن Claude هو ما تحتاجه.

ففي النهاية، ألا يتعارض هذا العمل الإضافي مع الغرض الأساسي من استخدام مساعد الذكاء الاصطناعي؟ فأنت لا تريد أن يؤدي ذلك إلى إبطاء عملية إنشاء المحتوى بأكملها.

إن قدرة Claude على إنتاج نصوص أكثر طبيعية ودقة وتشبه الكلام البشري، إلى جانب نافذة السياق الكبيرة (التي تصل الآن إلى مليون رمز!) جعلته المفضل لدى الجمهور، خاصة للمحتوى الطويل مثل منشورات المدونات والكتب الإلكترونية وما إلى ذلك.

عبر Claude

نقاط قوة كلود في الكتابة

يوصف أسلوب كتابة Claude مرارًا وتكرارًا بأنه أكثر حوارية ومرونة وأقل "وضوحًا في كونه من إنتاج الذكاء الاصطناعي". نقاط قوته الرئيسية هي:

نثر طبيعي يشبه الكلام البشري: تتميز مخرجات Claude عمومًا بتدفق أفضل، وبنية جمل أكثر تنوعًا، وشعور أقل بالآلية، وغالبًا ما تتطلب تحريرًا أقل لتبدو أصيلة.

تحرير وتقييم دقيقان: إنه جيد بشكل خاص ليس فقط في إجراء التعديلات، بل في شرح سبب إنه جيد بشكل خاص ليس فقط في إجراء التعديلات، بل في شرح سبب تحسين هذه التغييرات للكتابة، حيث يعمل كمدرب كتابة أكثر منه كمساعد كتابة عادي.

الاحتفاظ بالسياق الطويل: يمكن لـ Claude التعامل مع المستندات الطويلة للغاية ( يمكن لـ Claude التعامل مع المستندات الطويلة للغاية ( نافذة سياق 200,000 رمز (حوالي 500 صفحة) والحفاظ على التماسك، مما يجعله مثاليًا لتحليل المخطوطات أو التقارير الطويلة (خاصة في الخطة المدفوعة).

عبر Claude. ai

الرفض المدروس: عندما لا يستطيع تلبية طلب ما بدقة أو بأمان، فإنه يميل إلى شرح السبب بدلاً من مجرد إنشاء معلومات غير صحيحة.

جودة التلخيص: يتفوق في استخلاص النقاط الرئيسية من النصوص أو المستندات الطويلة مع الحفاظ على الفروق الدقيقة المهمة والسياق.

إليك ما يشعر به المستخدمون:

ChatGPT جيد في الكتابة. إذا كنت تريد أن تنبهر، جرب Claude. خاصةً "Opus" من Claude الذي يعتبر الأفضل في الكتابة الإبداعية.

ChatGPT جيد في الكتابة. إذا كنت تريد أن تنبهر، جرب Claude. خاصةً "Opus" من Claude الذي يعتبر الأفضل في الكتابة الإبداعية.

لقد استخدمته في كل شيء بدءًا من صياغة المحتوى المكتوب إلى تحليل المفاهيم المعقدة إلى تفسيرات مفهومة. إنه يتعامل جيدًا مع السياق، ويحافظ على الترابط عبر المحادثات الطويلة، ويمكنه التبديل بين النبرة الرسمية وغير الرسمية بشكل مناسب. عندما أحتاج إلى معلومات مفصلة ومنظمة، يقدمها لي كلود؛ وعندما أحتاج إلى إجابات سريعة ومباشرة، يتكيف مع ذلك.

لقد استخدمته في كل شيء بدءًا من صياغة المحتوى المكتوب إلى تحليل المفاهيم المعقدة إلى تفسيرات مفهومة. إنه يتعامل جيدًا مع السياق، ويحافظ على الترابط عبر المحادثات الطويلة، ويمكنه التبديل بين النبرة الرسمية وغير الرسمية بشكل مناسب. عندما أحتاج إلى معلومات مفصلة ومنظمة، يقدمها لي كلود؛ وعندما أحتاج إلى إجابات سريعة ومباشرة، يتكيف مع ذلك.

نقاط ضعف كلود في الكتابة

على الرغم من أن Claude هو المفضل بين الكتاب، إلا أنه له أيضًا مجموعة من القيود:

نظام تكامل أصغر: يحتوي على عدد أقل بكثير من المكونات الإضافية الأصلية والاتصالات الخارجية مقارنة بـ ChatGPT، مما يحد من قدرته على التفاعل مع الأدوات الأخرى.

الحذر المفرط في بعض الأحيان: تصميمه الذي يركز على السلامة يعني أن حواجز الحماية الخاصة به قد تكون في بعض الأحيان مفرطة في الحذر، مما يؤدي إلى رفض الطلبات الحميدة التي يسيء تفسيرها.

تحكم أقل في الناتج: قد يكون أقل موثوقية في إنتاج جداول أو كتل أكواد منسقة بشكل مثالي دون مطالبات أكثر تفصيلاً.

تقلبات التوافر: خلال فترات ارتفاع الطلب، أبلغ المستخدمون عن مواجهة قيود على السعة، مما قد يمثل مشكلة للفرق التي تعمل بمواعيد نهائية.

خيارات تخصيص أقل: يفتقر إلى ما يعادل GPTs المخصصة لـ ChatGPT، لذلك لا يمكنك بسهولة حفظ وإعادة استخدام شخصيات أو مجموعات تعليمات محددة.

يمنحني GPT المزيد من الأفكار وتدفقًا أفضل وعواطف أقوى في القصص أو الحوارات. من ناحية أخرى، على الرغم من أن Claude يمنحني بنية واضحة، إلا أنه يبدو جافًا أو آمنًا للغاية عندما أكتب قصصًا خيالية أو شعرًا. أعتقد أن النقاش حول Claude مقابل GPT يعتمد على نوع الكتابة التي تريدها. باختصار، يساعدني GPT على البقاء في مزاج إبداعي، بينما يبدو Claude أكثر كأداة تخطيط.

يمنحني GPT المزيد من الأفكار وتدفقًا أفضل وعواطف أقوى في القصص أو الحوارات. من ناحية أخرى، على الرغم من أن Claude يمنحني بنية واضحة، إلا أنه يبدو جافًا أو آمنًا للغاية عندما أكتب قصصًا خيالية أو شعرًا. أعتقد أن النقاش حول Claude مقابل GPT يعتمد على نوع الكتابة التي تريدها. باختصار، يساعدني GPT على البقاء في مزاج إبداعي، بينما يبدو Claude أكثر كأداة تخطيط.

قال أحدهم على Reddit أن Claude AI أفضل للكتابة الخيالية. اشتركت لمدة شهر مقابل 20 دولارًا. عدة مرات في اليوم، كان الدردشة تتوقف، مما يمنعني من المضي قدمًا. كان لدي مشاريع وأعمال فنية، ولكن عندما توقف الدردشة، عادة ما تختفي الأعمال الفنية. فقدت ملاحظات الفصل مرتين... كان عليّ نسخ/لصق، وكتابة ملخص ونقل أعمالي الفنية. انتقلت إلى دردشة أخرى. نسخ/لصق الدردشة لا يمكن العثور على الأعمال الفنية السابقة. نقلت عملي من Pages إلى Google Docs. ألغيت اشتراكي في Claude بقيمة 20 دولارًا. حذفت التطبيق. ChatGPT plus لا يقطعني أبدًا.

قال أحدهم على Reddit أن Claude AI أفضل للكتابة الخيالية. اشتركت لمدة شهر مقابل 20 دولارًا. عدة مرات في اليوم، كان الدردشة تتوقف، مما يمنعني من المضي قدمًا. كان لدي مشاريع وأعمال فنية، ولكن عندما توقف الدردشة، عادة ما تختفي الأعمال الفنية. فقدت ملاحظات الفصل مرتين... كان عليّ نسخ/لصق، وكتابة ملخص ونقل أعمالي الفنية. انتقلت إلى دردشة أخرى. نسخ/لصق الدردشة لا يمكن العثور على الأعمال الفنية السابقة. نقلت عملي من Pages إلى Google Docs. ألغيت اشتراكي في Claude بقيمة 20 دولارًا. حذفت التطبيق. ChatGPT plus لا يقطعني أبدًا.

📚 اقرأ أيضًا: اختيار أفضل نموذج Claude للعمل

كلود مقابل ChatGPT لمهام الكتابة المختلفة

لديك مهمة كتابة أمامك. هل تلجأ إلى Claude أم تفتح ChatGPT؟

نظرًا لأن الإجابة هي في الحقيقة "يعتمد على الحالة"، يركز هذا القسم على شيء أبسط. أي أداة تعمل بشكل أفضل مع أي نوع من أنواع الكتابة.

التفصيل أدناه ليس كتاب قواعد. اعتبره مجموعة من الأنماط - بناءً على كيفية استخدام الفرق فعليًا لـ Claude و ChatGPT يوميًا.

نوع المهمة الأداة الموصى بها لماذا صياغة رسائل البريد الإلكتروني ChatGPT إنه أسرع في الردود السريعة والقوالب الجاهزة وتسلسلات المتابعة حيث يكون الهيكل هو المفتاح. محتوى المدونة كلود ينتج مسودات أولية أكثر جاذبية وطبيعية تتطلب تحريرًا أقل للنبرة. الوثائق الفنية ChatGPT و Claude تتمتع كلتا الأداتين بقدرة جيدة على تفسير وإنشاء الكود مع الحفاظ على الدقة التقنية. ملخصات الاجتماعات كلود إنه أفضل في التقاط الفروق الدقيقة والمعاني الضمنية والقرارات الرئيسية من المحادثة. التحرير والتدقيق اللغوي كلود يوفر ملاحظات تعليمية أكثر عمقًا تساعد على تحسين مهارات الكتابة.

كيفية استخدام كلود و ChatGPT معًا في سير عمل الكتابة

الآن، ربما تكون قد أدركت أنك بحاجة إلى كلتا الأداتين. تبدأ العملية في ChatGPT لإنشاء مخطط منظم، ثم تنتقل إلى Claude لتفصيل النص بنبرة أكثر طبيعية.

تميل معظم الفرق إلى تقسيم العمل بطريقة مماثلة:

ChatGPT للحصول على مخرجات سريعة ومنظمة — مخططات، وإعادة كتابة، وملخصات، ومسودات كثيفة التنسيق.

Claude للتلميع — تحسين النبرة وتسهيل الأقسام الطويلة والحفاظ على صوت متسق في جميع أنحاء المقالة

بشكل فردي، تؤدي كلتا الأداتين وظيفتها بشكل جيد. ولكن معًا، وبدون سياق مشترك، فإنهما تخلقان توترًا.

عند استخدام كل من ChatGPT و Claude معًا، قد تعلق في دوامة النسخ واللصق التي لا تنتهي بين علامات تبويب المتصفح.

في كل مرة تقوم فيها بالتبديل، تفقد سياقًا ثمينًا. عليك إعادة شرح أهداف المشروع، ولصق العمل السابق، والأمل في أن يفهم الذكاء الاصطناعي الجديد ما تحاول القيام به. هذه العملية المجزأة هي ما نسميه توسع الذكاء الاصطناعي — الانتشار غير المخطط له لأدوات الذكاء الاصطناعي غير المتصلة التي تستنزف الميزانيات والإنتاجية.

فهذا يؤدي إلى سير عمل فوضوي وغير فعال يقوض الإنتاجية التي كنت تحاول تحقيقها. علاوة على ذلك، أنت تدفع مقابل عدة اشتراكات منفصلة في الذكاء الاصطناعي.

الرؤية التي تغفلها معظم الفرق

المشكلة ليست في استخدام كلود و ChatGPT معًا.

إنه يستخدمها خارج المكان الذي تعمل فيه فعليًا.

عندما يوجد الذكاء الاصطناعي في علامات تبويب منفصلة، فإنه لا يرى أبدًا سجل مهامك أو مواعيدك النهائية أو تعليقاتك أو قراراتك السابقة. لذلك لا يمكنه البناء على عملك. إنه يتفاعل فقط مع أي شيء تلصقه بعد ذلك.

ولهذا السبب، حتى أفضل إعدادين للأدوات يشعران في النهاية وكأنهما ضريبة على الإنتاجية لم توافق عليها!

📮ClickUp Insight: 62٪ من المشاركين في الاستطلاع يعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي التخاطبية مثل ChatGPT و Claude. قد تكون واجهة الدردشة المألوفة وقدراتها المتنوعة - لإنشاء المحتوى وتحليل البيانات وغير ذلك - هي السبب وراء شعبيتها الكبيرة في مختلف الأدوار والصناعات. ومع ذلك، إذا كان على المستخدم التبديل إلى علامة تبويب أخرى لطرح سؤال على الذكاء الاصطناعي في كل مرة، فإن تكاليف التبديل المرتبطة بذلك وتكاليف تبديل السياق تتراكم بمرور الوقت. لكن هذا لا يحدث مع ClickUp Brain. فهو موجود في مساحة العمل الخاصة بك، ويعرف ما تعمل عليه، ويمكنه فهم المطالبات النصية البسيطة، ويقدم لك إجابات وثيقة الصلة بمهامك! جرب تحسين الإنتاجية بمقدار الضعف مع ClickUp!

كيف يجمع ClickUp Brain بين أفضل ما في كلا نموذجي الذكاء الاصطناعي

لا يجب أن تضطر إلى الاختيار بين أداة متعددة الاستخدامات وكاتب دقيق. وبالتأكيد لا يجب أن تتعامل مع فوضى انتشار الذكاء الاصطناعي.

تخلص من هذه المعضلة بالكامل بفضل ميزة الذكاء الاصطناعي الأصلية المدمجة مباشرة في مساحة عمل الذكاء الاصطناعي المتكاملة من ClickUp — وهي منصة واحدة تجمع بين المشاريع والوثائق والمحادثات والذكاء الاصطناعي السياقي: ClickUp Brain.

إنها ليست عملية تكامل أخرى عليك إعدادها. إنها جزء من البيئة التي تدير فيها بالفعل مشاريعك ووثائقك واتصالات فريقك.

نظرًا لأنه جزء من مساحة عملك، فإنك تحصل على ذكاء اصطناعي مدرك للسياق يفهم مهامك ووثائقك وتاريخ مشاريعك. لن تضطر أبدًا إلى إضاعة الوقت في إعادة شرح ما تعمل عليه.

اكتب حيث يوجد العمل بالفعل

مع الكاتب الذكي في ClickUp Docs، لن تضطر إلى كتابة المسودات بشكل منفصل ثم لصقها لاحقًا.

يمكنك:

أنشئ مسودة أولية لمدونة أو مواصفات أو اقتراح مباشرة داخل المستند و حسّنها .

اطرح أسئلة مثل "ما الذي ينقص هنا؟" أو "اجعل هذا أكثر إيجازًا للمديرين التنفيذيين"

قم بتمييز فقرة وحوّلها على الفور إلى بنود عمل أو مهام

ابتكر الأفكار واكتب وصقل النتائج باستخدام ClickUp Brain داخل ClickUp Docs

نظرًا لأن المستند مرتبط بالفعل بمشروع ما، فإن الذكاء الاصطناعي لا يخمن السياق. إنه يعرف الغرض من العمل وما يجب أن يحدث بعد ذلك.

حوّل الكتابة إلى مهام تلقائيًا

بدلاً من ترجمة الكتابة يدويًا إلى عمل، يمكن لـ ClickUp Brain:

أنشئ مهام من ملاحظات الاجتماعات وأقسام المستندات وحتى الرسائل في ClickUp Chat

قم بتعيين المالكين ومواعيد الاستحقاق بناءً على هيكل المشروع

اقتراح الخطوات التالية عندما يشير مستند أو تعليق إلى عمل ("مراجعة" أو "متابعة" أو "شحن")

إنشاء المهام تلقائيًا من الدردشات والمستندات والمزيد عبر ClickUp AI

📌 لنفترض أنك تقوم بصياغة منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في ClickUp Docs. تم الانتهاء من النص، ولكنه لا يزال بحاجة إلى موافقة قانونية، وعنصر تصميم، وتاريخ نشر محدد.

بدلاً من مقاطعة سير عملك، قم بتمييز المنشور واطلب من ClickUp Brain إنشاء مهام ClickUp ذات صلة منه. يمكن لـ Brain إنشاء:

مهمة مراجعة قانونية، وقم بتعيينها إلى الشخص المناسب

مهمة تصميم مع نسخة المنشور مرفقة كسياق في وصف المهمة

مهمة نشر مع تاريخ استحقاق مناسب

💡 نصيحة احترافية: أتمتة سير عمل إنتاج المحتوى من البداية إلى النهاية (وأضف عنصرًا بشريًا عند الحاجة) باستخدام ClickUp Super Agents. لا يقتصر دور الوكيل الفائق على إنشاء المهام فحسب، بل يفهم النوايا ويدير المتابعة. ويمكنه: توزيع المهام بناءً على الدور وحجم العمل

تحديث حالة المهمة مع وصول المراجعات

حث أصحاب المصلحة إذا تأخرت الموافقات

قم بتحريك المنشور إلى الأمام بمجرد إزالة التبعيات يظل المستند هو مصدر الحقيقة. تظل المهام مرتبطة ببعضها. يستمر سير العمل دون الحاجة إلى التسليم اليدوي أو النسخ واللصق. تحقق من كيفية قيامنا بذلك داخليًا في ClickUp:

اختر التواصل الذي يراعي السياق، وليس الردود العامة

سواء كنت تكتب في ClickUp Chat أو تعليق على مهمة، يقوم ClickUp Brain بصياغة الرسائل مع مراعاة ما يلي:

مع من تتحدث

المشروع الذي تنتمي إليه الرسالة

ما تمت مناقشته بالفعل

وهذا يعني تحديثات أقل وإعادة شرح أقل. الذكاء الاصطناعي لديه بالفعل الخلفية الدرامية.

يمكنك أيضًا استخدام Brain للحصول على ملخصات تلقائية وموجزة لسلسلة التعليقات والوصف الطويلة للمهام. فهو يستخرج جميع التفاصيل ذات الصلة حتى تتمكن من الاطلاع على كل شيء في ثوانٍ دون الحاجة إلى قراءة كل شيء!

الوصول إلى العديد من نماذج اللغة الكبيرة (LLM) داخل مساحة عمل موحدة واحدة

لا تريد التخلي عن ChatGPT أو Claude تمامًا؟ لا تريد الدفع مقابل كليهما في نفس الوقت؟ Brain هنا لمساعدتك!

قم بالتبديل بين أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي - ليس فقط من Anthropic و OpenAI، ولكن أيضًا من Google (Gemini) وشركات الذكاء الاصطناعي الأخرى - دون دفع ثمن كل منها على حدة. لم تعد بحاجة إلى الاختيار!

اختر من بين عدة نماذج ذكاء اصطناعي متميزة مباشرة من ClickUp

💡 نصيحة احترافية: احصل على مساعدة الذكاء الاصطناعي في جميع مهام سير العمل على سطح المكتب باستخدام ClickUp Brain MAX، وهو رفيق ذكاء اصطناعي مستقل/تطبيق فائق. إنه يفهم عملك عبر ClickUp والتطبيقات المتصلة (مثل Slack و Google Drive). استخدمه من أجل: ابحث في جميع تطبيقاتك من أداة واحدة باستخدام اللغة الطبيعية

نفذ العمل نيابة عنك في ClickUp (أنشئ مهام، واكتب مستندات، وعيّن عناصر عمل، وطرح أفكارًا، والمزيد)

انسخ صوتك واكتب أسرع 4 مرات، بدون استخدام اليدين، باستخدام ، بدون استخدام اليدين، باستخدام Talk to Text شاهد لماذا Brain MAX أقوى 10 مرات من ChatGPT و Claude:

الحكم على كلود مقابل ChatGPT للكتابة

إذن، ما هو القرار النهائي؟

كل من Claude و ChatGPT أداتان ممتازتان للكتابة.

يتميز كلود عندما يكون النبرة والفروق الدقيقة والترابط في النصوص الطويلة أمرًا مهمًا.

يتفوق ChatGPT في البنية والسرعة والعمل التكراري

لكن التعامل مع هذا الأمر على أنه مقارنة مباشرة يغفل القضية الحقيقية. الفرق الأكثر فاعلية لا تسأل أي ذكاء اصطناعي يكتب بشكل أفضل. إنها تسأل أين يجب أن يوجد الذكاء الاصطناعي.

عندما يعيش الذكاء الاصطناعي داخل مساحة عملك:

الكتابة لا تنفصل عن التنفيذ

لا يتم إعادة ضبط السياق في كل مرة تطرح فيها سؤالاً

استخدام نماذج متعددة لا يعني إدارة أدوات متعددة

لهذا السبب، مع أدوات الذكاء الاصطناعي السياقية مثل ClickUp Brain، لا تزال تحصل على مزايا النغمات الدقيقة لأسلوب Claude والبنية لأسلوب ChatGPT. ولكن دون الحاجة إلى النسخ واللصق التي عادة ما تصاحب ذلك. يصبح الذكاء الاصطناعي الخاص بك شريكًا حقيقيًا - شريكًا يفهم مشاريعك، ويعرف مواعيدك النهائية، ويساعدك على إنجاز العمل بشكل أسرع، كل ذلك في مكان واحد.

هل تريد تقليل الفجوات بين التفكير والكتابة والتنفيذ؟

جرب ClickUp مجانًا وشاهد كيف يغير الذكاء الاصطناعي الأصلي سير عملك.

الأسئلة المتداولة (FAQs)

الفرق الرئيسي بينهما هو أسلوب الكتابة؛ حيث ينتج Claude نصوصًا أكثر طبيعية وشبهًا باللغة البشرية، بينما يتفوق ChatGPT في إنشاء محتوى منظم ومتعدد الاستخدامات والتكامل مع أدوات أخرى.

استخدم كلود للوثائق التي تتطلب نبرة دقيقة وتماسكًا طويلًا، مثل التقارير أو المقترحات، واستخدم ChatGPT للمحتوى المنظم، مثل المخططات أو الأدلة الفنية.

يعد Claude بشكل عام أفضل لتلخيص النصوص وملاحظات الاجتماعات لأن نافذة السياق الأكبر والتدريب الذي حصل عليه يسمحان له بالتقاط الفروق الدقيقة والمعاني الضمنية بشكل أكثر فعالية.

يوفر Claude Pro استجابات أسرع ووصولاً أولوية، وهو ما قد يكون مفيدًا. لكن الفرق غالبًا ما تجد قيمة أفضل في منصة موحدة مثل ClickUp التي تدمج أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي مباشرة في سير عمل إدارة المشاريع.