4 بدائل ومنافسين للبحث في دائرة الضوء الكاشفة 2025

سبوتلايت هي أداة بحث مدمجة كانت دعامة أساسية في نظام التشغيل Mac منذ عام 2005. وقد عملت Apple على تحسينها بشكل مطرد على مر السنين. واعتبارًا من اليوم، يمكنها حل المعادلات وإجراء تحويلات الوحدات والعملات والبحث داخل المستندات، على عكس البحث في ويندوز.

ومع ذلك، فإنه يحتوي على بعض أوجه القصور التي تجعل مستخدمي Mac يرغبون في المزيد. إذا كنت تندرج تحت هذه الفئة، فأنت في المكان الصحيح.

ستُدرج هذه المدونة أفضل بدائل Spotlight المتاحة اليوم وتمنحك جميع المعلومات المهمة لتقرر أيهما أفضل بالنسبة لك.

## ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Spotlight Search؟

لا توجد مجموعة محددة من الإرشادات فيما يتعلق بما يجب البحث عنه في بدائل Spotlight، حيث أن ذلك يعود إلى الاحتياجات والمتطلبات الفردية. ندرج هنا بعض المشاكل المحددة التي يواجهها المستخدمون مع بحث Spotlight:

محدودية عوامل البحث والنتائج غير المتسقة: ابحث عن البدائل التي توفر إمكانيات بحث متقدمة مع عوامل بحث قوية، مثل البحث في البيانات الوصفية للملفات أو عبر نوع الملف

ابحث عن البدائل التي توفر إمكانيات بحث متقدمة مع عوامل بحث قوية، مثل البحث في البيانات الوصفية للملفات أو عبر نوع الملف قيود التخصيص : ركز على الخيارات التي توفر تخصيصاً واسع النطاق. ابحث عن ميزات مثل توسيع النص، والإجراءات المخصصة، ومهام سير العمل المتقدمة لتخصيص تجربة البحث حسب احتياجاتك

: ركز على الخيارات التي توفر تخصيصاً واسع النطاق. ابحث عن ميزات مثل توسيع النص، والإجراءات المخصصة، ومهام سير العمل المتقدمة لتخصيص تجربة البحث حسب احتياجاتك عدم التكامل خارج نظام ماك البيئي: يجب أن يتجاوز الخيار البحث في ملفات ماك. يجب أن يتكامل مع التطبيقات السحابية مثل Google Docs التي تتميز بميزة تشغيل التطبيقات ويمكنه البحث في الويب في وقت واحد

يجب أن يتجاوز الخيار البحث في ملفات ماك. يجب أن يتكامل مع التطبيقات السحابية مثل Google Docs التي تتميز بميزة تشغيل التطبيقات ويمكنه البحث في الويب في وقت واحد الافتقار إلى الفهرسة الفعالة: إعطاء الأولوية للبدائل المعروفة بسرعتها وكفاءتها وتلك التي تفهرس الملفات والمجلدات التي تحتاج إلى فهرسة فقط

إعطاء الأولوية للبدائل المعروفة بسرعتها وكفاءتها وتلك التي تفهرس الملفات والمجلدات التي تحتاج إلى فهرسة فقط لا يركز على الإنتاجية: إلى جانب عمليات البحث الأسرع، ابحث عن وظائف إضافية مثل إدارة محفوظات الحافظة، والقدرة على تنفيذ أوامر النظام، ونتائج البحث الفوري، وواجهة مستخدم أفضل، وما إلى ذلك.

أفضل 4 بدائل لتسليط الضوء لاستخدامها في عام 2024

طبيعة طريقة عملنا تتغير، فالذكاء الاصطناعي والتخصيص والتكامل هي الكلمات الطنانة الآن. للحفاظ على الإنتاجية، تحتاج إلى أدوات لمواكبة العصر. وبناءً على ما سبق، إليك أفضل أربعة بدائل لبرنامج Spotlight لعام 2024.

1. ClickUp

استخدم البحث العالمي من ClickUp ومجموعة الإنتاجية الخاصة به لتبسيط إدارة المشاريع

إذا كنت تبحث عن أفضل بديل لـ Spotlight للارتقاء بإنتاجيتك إلى مستوى أعلى في المستقبل، فعليك تجربة ClickUp.

ClickUp هو أداة إنتاجية شاملة تحل جميع احتياجات إدارة المشاريع الحديثة. ولكن قد تتساءل لماذا نتحدث هنا عن أداة لإدارة المشاريع؟

الإجابة ذات شقين: البحث الشامل الخاص بـ ClickUp المدعوم بأداة الذكاء الاصطناعي الأصلية- ClickUp Brain ، وهما معًا هما مستقبل الإنتاجية .

دعنا نتعمق في السبب. ميزة البحث في أحدث إصدار من ClickUp (V3) يفهم اللغة الطبيعية. وهذا يحول كيفية تحديد موقع الملفات والمجلدات داخل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

هل تحتاج إلى العرض التقديمي التسويقي الذي تعاونت فيه مع توم الشهر الماضي؟

اكتب "ابحث عن العرض التقديمي الخاص بالتسويق مع توم من الشهر الماضي"، وسيظهر لك البحث اسم الملف على الفور.

البحث بتوصيات متكيفة ومخصصة مع البحث الشامل من ClickUp مزايا ClickUp تتجاوز القدرة على البحث في ملفاتك ومجلداتك المحلية. البحث عن إدخال في تطبيق قائمة المهام ? يمكن أن يتكامل ClickUp مع أكثر من 20 تطبيقًا مثل Google Drive و HubSpot و Confluence و GitHub و Slack وغيرها.

تشغيل والبحث عبر جميع تطبيقاتك المدمجة من ClickUp

ما يميز هذه الميزة هو أنه يمكنك تشغيل التطبيقات، والعثور على الملفات، وبدء عمليات البحث عبر الويب، وتنفيذ أوامر النظام عبر ميزة البحث الشامل التي يمكن الوصول إليها من مركز الأوامر وسطح المكتب وشريط الإجراءات العالمي.

بدء بحث عالمي من مواقع متعددة

والآن، دعونا نتحدث عن الشبكة العصبية القوية التي جعلت هذا الأمر ممكناً- ClickUp Brain . إذا كان لدينا نقطة واحدة فقط لنختارها بناءً على سبب توصيتنا بـ ClickUp كأحد أفضل بدائل Spotlight، فستكون هذه النقطة.

أداء مهام متعددة بنقرات قليلة باستخدام ClickUp Brain

بينما يعتمد تطبيق Spotlight بشكل كبير على تقنيات مثل الفهرسة واستيراد البيانات الوصفية ومطابقة الكلمات المفتاحية، يعتمد ClickUp Brain على معالجة اللغة الطبيعية لفهم السياق والهدف من وراء عمليات البحث.

ClickUp Brain أداة مفيدة لإدارة المشاريع إذا كنت تتبع منهجية Agile. ميزات مثل لوحات كانبان ClickUp و النقر فوق قوالب المخطط البياني التنازلي ستساعدك على البقاء على رأس مشاريعك الرشيقة من خلال تمثيل مرئي لسير العمل والتقدم المحرز.

يمكنك أيضًا استخدام كاتب الذكاء الاصطناعي الخاص ب ClickUp Brain لمساعدتك في إنشاء مستندات رشيقة في جزء من الوقت

علاوة على ذلك، فإن ميزات مثل ClickUp Dashboards تتيح لك إنشاء العديد من لوحات المعلومات القابلة للتخصيص في شكل أدوات السحب والإفلات. ويمكنها عرض كل شيء بدءًا من مؤشرات الأداء الرئيسية المهمة إلى بيانات المشروع المهمة لك ولفرقك.

يتيح لك ClickUp أيضًا تصميم نماذج مخصصة لجمع المعلومات من العملاء أو أعضاء الفريق، وأتمتة المهام المتكررة مثل تعيين المهام أو إرسال إشعارات بناءً على عمليات إرسال النماذج.

تقدم ClickUp العديد من الميزات، مثل الخرائط الذهنية في ClickUp و اللوحات البيضاء ClickUp التي تعمل بشكل رائع عند العصف الذهني للأفكار وتنظيمها والتعاون مع فريق العمل، والتي هي حاجة الساعة.

أفضل ميزات #### ClickUp أفضل الميزات

ClickUp Universal Search : البحث عن الملفات، وتشغيل التطبيقات، وإجراء عمليات البحث عبر جميع تطبيقاتك المدمجة

: البحث عن الملفات، وتشغيل التطبيقات، وإجراء عمليات البحث عبر جميع تطبيقاتك المدمجة ClickUp Brain : استخدم اللغة الطبيعية لتحديد موقع الملفات والمستندات. إنه يتكيف باستمرار مع أسلوب عملك

: استخدم اللغة الطبيعية لتحديد موقع الملفات والمستندات. إنه يتكيف باستمرار مع أسلوب عملك ClickUp AI Knowlege Manager : احصل على إجابات لأسئلتك من مستنداتك، سواء كان ذلك من داخل جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو من أي من تطبيقاتك المتصلة

: احصل على إجابات لأسئلتك من مستنداتك، سواء كان ذلك من داخل جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو من أي من تطبيقاتك المتصلة ClickUp AI Project Manager: يعمل على أتمتة المهام المتكررة وإنشاء تقارير ثاقبة وتلخيص المستندات بنقرات قليلة

قيود ClickUp

خلل بسيط في العرض في بعض المواقف

يشير عدد قليل من المستخدمين المتميزين إلى أن تطبيق ClickUp على الهاتف المحمول يفتقر إلى الميزات مقارنةً بإصدارات سطح المكتب

تسعير #### تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا

: 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا للشركات : 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات : اتصل ب ClickUp للتسعير المخصص

: اتصل ب ClickUp للتسعير المخصص ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا.

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

2. ألفريد

إمكانية سير العمل عبر ألفريد ألفريد هو ثاني بديل لتسليط الضوء نوصي به. يقدم أكثر بكثير مما يقدمه Spotlight للبحث على مستوى النظام. إذا كنت من مستخدمي أجهزة ماك الذين يريدون تطبيقًا واحدًا للقيام بكل شيء، من البحث في حاسوبك إلى التحكم في موسيقاك، فهذا خيار جيد.

أفضل ميزات ألفريد

تحديد موقع الملفات على حاسوبك أو المعلومات الموجودة على الإنترنت بسرعة بناءً على سجل التصفح ومعايير البحث الخاصة بك

إنشاء مقتطفات نصية مخصصة لأنه يتتبع سجل الحافظة الخاصة بك

اكتساب القدرة على إنشاء مهام سير عمل قوية (وظيفة إضافية مدفوعة) يمكن أن تساعدك على أتمتة المهام المتكررة أو البحث في نظام ملفات جهاز Mac بالكامل أو تنفيذ إجراءات معقدة ببضع ضغطات على المفاتيح

قيود ألفريد

على الرغم من أن الإصدار الأساسي من ألفريد مجاني، إلا أنه للوصول إلى بعض الميزات الأكثر تقدمًا المدرجة هنا، سيتعين عليك شراء Powerpack

لدى ألفريد منحنى تعليمي حاد إذا كنت ترغب في تحقيق أقصى استفادة من مجموعة ميزاته

أسعار ألفريد

الأداة الأساسية: مجانية

مجانية حزمة الطاقة رخصة واحدة: 34 يورو

رخصة واحدة: 34 يورو باورباكداعم ضخم: 59 يورو

تقييمات ومراجعات ألفريد

G2: 4.5/5 (34 تقييم)

4.5/5 (34 تقييم) Capterra: 2.8/5 (13 تقييم)

3. رايكاست

محرر الكود عبر

_ / href/ _https://www.raycast.com/ RayCast /%href/

Raycast هو واحد من أفضل بدائل تسليط الضوء إذا كانت الإنتاجية والوصول السريع إلى تطبيقاتك الأكثر استخدامًا أمرًا مهمًا بالنسبة لك. على الرغم من أنه يفتقر إلى بعض الميزات الفريدة التي توفرها التطبيقات الأخرى في هذه القائمة، إلا أنه يعوض ذلك من خلال تقديم معظم ميزاته الرئيسية مجانًا.

أفضل ميزات تطبيق رايكاست

العثور على الملفات والمجلدات بشكل أسرع لأن Raycast خفيف وسريع الاستجابة ولا يشغل مساحة كبيرة على القرص

تشغيل التطبيقات والتحكم في جهاز Mac الخاص بك ببضع ضغطات على المفاتيح، لأنه يدعم أوامر النظام

أنشئ اختصارات للعبارات أو الردود شائعة الاستخدام باستخدام ميزة "مقتطف النص" التي توفر وظائف مشابهة لوظائف ألفريد

قيود RayCast

إذا كنت تستخدم رايكاست على أجهزة متعددة، فستحتاج إلى الترقية إلى خطة Pro

توقع منحنى تعليمي حاد مع هذه الأداة

لا تمنحك النسخة المجانية مجموعة ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها

تسعير RayCast

مجاني

المحترف: 10 دولارات شهريًا

10 دولارات شهريًا الفريق: مجانًا

مجانًا الفريق المحترف: 15 دولارًا شهريًا

تقييم ومراجعات راي كاست

G2: 4.6/5 (11 تقييم)

4.6/5 (11 تقييم) Capterra: NA

4. شريط الإطلاق

البحث السريع في الويب عبر

/مرجع/ _https://www.obdev.at/products/launchbar/videos.html شريط التشغيل /%href/

تم إصدار LaunchBar في عام 2016 وتم تحسينه باستمرار ليصبح أداة قوية للبحث في ملفات Mac.

LaunchBar هو في الأساس مُشغِّل تطبيقات يستخدم خوارزمية اختصارات تكيفية يمكنها العثور على العناصر عن طريق كتابة اختصارات قصيرة لأسمائها. كما يدعم أيضًا عمليات البحث المباشر على الويب على Google وويكيبيديا وDuckDuckGo.

أفضل ميزات LaunchBar LaunchBar

البحث عن العناصر عن طريق كتابة اختصارات قصيرة لأسمائها (على سبيل المثال، "SP" لتفضيلات النظام)

يسمح لك بكتابة الإجراءات الخاصة بك للحصول على أقصى درجات التخصيص

عرض معلومات إضافية حول ملفات معينة، حيث يمكن ل LaunchBar الاطلاع على البيانات الوصفية للملفات

قيود تشغيل شريط التشغيل

تستغرق عمليات البحث القليلة الأولى وقتاً طويلاً لعرض جميع النتائج، حيث يمكن أن تكون الفهرسة الأولية بطيئة بشكل مؤلم

تسعير شريط التشغيل

رخصة فردية : 35 يورو

: 35 يورو رخصة عائلية: 59 يورو

تقييمات ومراجعات LaunchBar

G2: NA

NA Capterra: NA

## حافظ على إنتاجيتك في المستقبل مع ClickUp

إليكم ما يلي: أفضل أربعة بدائل لـ Spotlight لـ 2024. يتمتع Spotlight بـ 'سبوتلايت' لمستخدمي أجهزة ماك لسنوات حتى الآن. لكن طبيعة العمل تتغير، وإذا كنت تقرأ هذا، فمن الواضح أنك تبحث عن بديل أفضل.

كل أداة من الأدوات المذكورة هنا تتفوق في مجالها وتقدم كل شيء بدءًا من عمليات البحث السياقية العالمية إلى القدرة على أتمتة مهامك. ومع ذلك، فإن ما يناسبك بشكل أفضل سيعتمد على تجربتك الخاصة التي تفتقر إلى Spotlight.

ومع ذلك، إذا كنت تعمل مع العديد من عمليات التكامل السحابية وتريد أكثر من مجرد بديل أفضل لـ Spotlight فيما يتعلق بوظائف البحث، فإن ClickUp هو السبيل المناسب لك. إنه أكثر من مجرد أداة بحث ذكية؛ إنه قوة إنتاجية يمكنها تحسين عملك.

فلماذا الانتظار إذن؟ اشترك مع ClickUp اليوم مجانًا لتجربة قدراته بشكل مباشر.

## الأسئلة الشائعة

**1. هل يعتبر RayCast بديلاً أفضل من Spotlight؟

يقدم RayCast وظيفة مشابهة لـ Spotlight. ومع ذلك، فهو تطبيق أخف وزنًا وأكثر استجابة وأقل استهلاكًا للموارد من Spotlight.

**2. هل يوجد مكافئ لـ Spotlight على نظام ويندوز؟

يحتوي الإصدار الأخير من ويندوز (11) على ميزة بحث افتراضية مشابهة لـ Spotlight، لكنه يفتقر إلى بعض الميزات المتقدمة التي يوفرها Spotlight Search لمستخدمي نظام Mac. إذا كنت تريد تطبيقًا يمكنه القيام بما يقوم به Spotlight Search على نظام ماك وأكثر، يمكنك تجربة ClickUp.

**3. هل ألفريد بديل أفضل لـ Spotlight؟

يقدم الإصدار المجاني من Alfred نفس وظائف تطبيق Spotlight Search تقريبًا. ومع ذلك، إذا اشتريت Powerpack، يمكنك الوصول إلى العديد من الميزات القوية التي تجعله بديلاً أفضل من Spotlight.

**4. راي كاست مقابل ألفريد: كيف أختار؟

إذا كانت حاجتك الأساسية هي سرعات بحث أسرع والوصول إلى بعض الميزات الأساسية مجانًا، فاختر راي كاست. أما إذا كنت مستخدمًا قويًا لنظام Mac وتحتاج إلى العديد من الميزات الإضافية مثل سير العمل المتقدم ومقتطفات النصوص وسجل الحافظة وغير ذلك ولا تمانع في دفع مبلغ إضافي قليل مقابل Powerpack، فإن Alfred هو التطبيق المناسب لك.