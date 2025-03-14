كيفية إنشاء وكيل ذكاء اصطناعي باستخدام ChatGPT للحلول المخصصة

تبدو إدارة المشاريع اليوم وكأنها دورة لا نهاية لها من المواعيد النهائية ورسائل البريد الإلكتروني والمتابعة. حتى مع وجود أدوات متعددة لإدارة المهام، غالباً ما تقوم الفرق بتتبع التحديثات وتجميع التقارير وملاحقة المعلومات يدوياً، مما يترك مجالاً ضئيلاً للعمل الفعلي.

ليس من المستغرب أن الذكاء الاصطناعي يغير هذا الأمر بسرعة.

وجدت دراسة استقصائية أجرتها Capgemini أن 82% من المؤسسات تخطط لدمج وكلاء الذكاء الاصط ناعي خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتثق بهم في مهام مثل إنشاء البريد الإلكتروني والترميز وتحليل البيانات.

بالنسبة لأولئك الذين أجروا هذا التحوّل، فإن التأثير واضح: التحديثات مؤتمتة، والتقارير تستغرق ثوانٍ لإنشاء التقارير، والاجتماعات يتم تلخيصها على الفور. فبدلاً من الانشغال بالأشياء، يمكن للفرق التركيز على القرارات ذات القيمة العالية والسماح للذكاء الاصطناعي بالتعامل مع الأعمال العادية.

هل لديك فضول لمعرفة كيف يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي تحويل سير عملك؟ في منشور المدونة هذا، سنشرح لك كل ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية إنشاء وكيل ذكاء اصطناعي باستخدام ChatGPT من خلال دليل تفصيلي خطوة بخطوة.

ولكن إذا كنت ترغب في تجربة بديل وكيل ذكاء اصطناعي أكثر روعةً وجاهزيةً وإدراكاً للسياق من ClickUp، فابقَ معنا حتى النهاية!

⏰ ملخص 60 ثانية يمكن أن يؤدي إنشاء وكيل ذكاء اصطناعي باستخدام ChatGPT إلى تعزيز الإنتاجية بشكل كبير من خلال أتمتة المهام المتكررة وتحسين كفاءة سير العمل

وكلاء الذكاء الاصطناعي عبارة عن كيانات برمجية مستقلة تدرك بيئتها وتعالج المعلومات وتؤدي المهام دون الحاجة إلى مدخلات بشرية مستمرة

فهي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية لاتخاذ القرارات والتفاعل مع المستخدمين

يؤدي GPT-4 دورًا حاسمًا في تعزيز وكلاء الذكاء الاصطناعي من خلال تمكين الاستجابات الواعية بالسياق، والاحتفاظ بالذاكرة، وحل المشكلات المعقدة

لتطوير وكيل ذكاء اصطناعي باستخدام ChatGPT، اتبع الخطوات التالية: حدد الغرض من وكيلك حدد مجموعة تقنية مناسبة للتطوير والاختبار والنشر قم بتكوين نموذج الذكاء الاصطناعي بناءً على غرضك وتطبيقاتك قم بتدريب النموذج باستخدام بيانات مخصصة قم بتطوير واجهة مستخدم قم بإجراء الاختبار والتحسين نشر الوكيل ومراقبته

حدِّد الغرض من وكيلك

اختر حزمة تقنية مناسبة للتطوير والاختبار والنشر

قم بتكوين نموذج الذكاء الاصطناعي بناءً على غرضك وتطبيقاتك

تدريب النموذج باستخدام بيانات مخصصة

طوِّر واجهة مستخدم

إجراء الاختبار والتحسين

نشر الوكيل ومراقبته

يتيح إنشاء وكلاء مخصصين باستخدام ChatGPT للشركات إنشاء حل فعال من حيث التكلفة يفهم سير العمل الخاص بهم ويمكنه أتمتة المهام، وإنشاء تقارير فورية، والتعامل مع تفاعلات العملاء بكفاءة

تقدم ClickUp بديلاً مدعومًا بالذكاء الاصطناعي يُسمى ClickUp Brain، والذي يعمل على أتمتة مهام سير العمل وتنظيم المعرفة وتوفير رؤى في الوقت الفعلي، مما يُلغي الحاجة إلى التطوير المخصص

يعمل ClickUp Brain على تحسين الإنتاجية من خلال دمج الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي المدرك للسياق والبحث مباشرةً في مساحة العمل الخاصة بك حدِّد الغرض من وكيلك

اختر حزمة تقنية مناسبة للتطوير والاختبار والنشر

قم بتكوين نموذج الذكاء الاصطناعي بناءً على غرضك وتطبيقاتك

تدريب النموذج باستخدام بيانات مخصصة

طوِّر واجهة مستخدم

إجراء الاختبار والتحسين

نشر الوكيل ومراقبته

ما هي وكلاء الذكاء الاصطناعي وكيف يعملون؟

وكلاء الذكاء الاصطناعي هم كيانات برمجية يمكنها إدراك بيئتها ومعالجة المعلومات واتخاذ إجراءات مستقلة لتحقيق أهداف محددة. وهي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) والتعلم المعزز لاتخاذ القرارات والتفاعل مع المستخدمين أو الأنظمة أو الوكلاء الآخرين.

تتمثل الوظيفة الأساسية لوكيل الذكاء الاصطناعي في أتمتة المهام المتكررة، مما يتيح لك التركيز على المزيد من الأعمال الاستراتيجية.

📌مثال: خذ مساعد موارد بشرية مدعوم بالذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال. بدلاً من الاكتفاء بإدراج الوظائف الشاغرة فقط، يقوم وكلاء الذكاء الاصطناعي بأتمتة التوظيف من خلال فحص السير الذاتية وجدولة المقابلات والإجابة على الأسئلة الشائعة للمرشحين.

كيف يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي؟

تعتمد آلية عمل وكلاء الذكاء الاصطناعي على أربعة مكونات رئيسية:

الإدراك والفهم : يعالج المدخلات مثل النص أو الصوت أو البيانات باستخدام البرمجة اللغوية العصبية والتعلم الآلي

اتخاذ القرارات : يقوم بتقييم خيارات متعددة استناداً إلى بيانات في الوقت الفعلي وتحديد الإجراء الأكثر فعالية

التنفيذ المستقل : يتولى مهام مثل الرد على الاستفسارات أو تحليل التقارير أو إنشاء المحتوى

التعلُّم المستمر: يتعلمون من تفاعلاتك السابقة، ويصبحون أكثر ذكاءً وكفاءةً بمرور الوقت

ولكن كيف يحقق وكلاء الذكاء الاصطناعي هذا المستوى من الذكاء؟

دور GPT-4 في تطوير وكيل الذكاء الاصطناعي

يحقق وكلاء الذكاء الاصطناعي ذكاءهم من خلال مزيج من التعلُّم العميق والشبكات العصبية ومجموعات البيانات الضخمة - ولكن في قلب العديد من هذه الأنظمة توجد GPTs (المحولات التوليدية المدربة مسبقاً).

يتم تدريب GPTs على كميات هائلة من البيانات النصية من الكتب والمقالات والمواقع الإلكترونية وغيرها. وهذا يساعدهم على بناء فهم تأسيسي للغة والمنطق والسياق. تمنح مرحلة ما قبل التدريب هذه وكلاء الذكاء الاصطناعي ذكاءهم الأساسي، مما يسمح لهم بالتعرّف على الأنماط وإجراء تنبؤات مستنيرة.

الابتكار الرئيسي هنا هو آلية الانتباه الذاتي، والتي تساعد الذكاء الاصطناعي على تحديد الكلمات في الجملة (أو عبر الجمل) الأكثر ارتباطاً ببعضها البعض. وهذا يجعل الردود أكثر تماسكاً وإدراكاً للسياق.

إليك السبب في أن GPT-4 هو العمود الفقري لذكاء وكيل الذكاء الاصطناعي وكيف يدعم حالات استخدام ChatGPT في تطبيقات العالم الحقيقي:

1. يوفر GPT-4 استجابات مدركة للسياق

بفضل الذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكن لـ GPT-4 التقاط السياق، والنبرة، والقصد، مما يجعل التفاعلات تبدو طبيعية. سواءً كانت الإجابة عن الاستفسارات المعقدة أو تلخيص التقارير المطوّلة، يضمن GPT-4 تدفق المحادثات بطلاقة.

📌مثال: إحدى أكثر حالات استخدام الذكاء الاصطناعي تأثيراً هي في مجال التعليم. يستخدم معلم الذكاء الاصطناعي Khanmigo التابع لأكاديمية خان GPT-4 لتزويد الطلاب بتجارب تعليمية مخصصة ومُدرِكة للسياق.

2. يتذكر GPT-4 ما تقوله

على عكس النماذج السابقة، يتذكّر GPT-4 التفاعلات السابقة والمستقبلية على مدار محادثات أطول، لذا لن تضطر إلى تكرار ما قمتَ به. وهذا يجعل وكلاء الذكاء الاصطناعي أكثر فائدة للمشاريع المستمرة، أو دعم العملاء، أو أي شيء يتطلب المتابعة.

📌مثال: يتصل أحد العملاء بوكيل دعم مدعوم بالذكاء الاصطناعي في Shopify بشأن مشكلة في الطلب. بعد أسبوع، يعود العميل بسؤال متابعة، ويتذكر الذكاء الاصطناعي محادثته السابقة دون الحاجة إلى تكرار التفاصيل.

3. GPT-4 رائع في حل المشاكل المعقدة

يُعد GPT-4 أفضل في التفكير المنطقي وحل المشكلات من سابقيه. يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يستفيدون من GPT-4 تحليل السيناريوهات المعقدة، وتفكيك المشاكل، وتقديم استجابات منظمة ومدروسة.

ونتيجةً لذلك، يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي المدعومون من GPT-4 على تعزيز التجارة التخاطبية مع تجارب تسوق مخصصة، وأتمتة عمليات البيع، وتقديم الدعم الفوري للعملاء.

📌مثال: يساعد مساعد التسوق من أمازون الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي العملاء في العثور على الملابس بناءً على تفضيلاتهم، مما يجعل التسوق عبر الإنترنت أكثر تفاعلية.

🔍 هل تعلم؟ تُقدِّم OpenAI ومزودون آخرون GPT-4 كواجهة برمجة تطبيقات، مما يُمكِّن المطورين من دمجها في وكلاء الذكاء الاصطناعي لمختلف التطبيقات - روبوتات الدردشة، والمساعدين الافتراضيين، وأدوات الأتمتة، وغيرها. يتيح ذلك للشركات إنشاء حلول ذكاء اصطناعي مخصصة دون الحاجة إلى تدريب نماذجها الخاصة من الصفر.

لماذا إنشاء وكيل ذكاء اصطناعي باستخدام ChatGPT؟

إنشاء وكيل ذكاء اصطناعي مخصص مع ChatGPT يعني وجود مساعد يتحدث لغتك ويفهم سير عملك.

إليك لماذا يمكن أن يساعدك إنشاء وكيل ذكاء اصطناعي باستخدام ChatGPT:

1. ذكاء اصطناعي مخصص يعمل بطريقتك

باستخدام ChatGPT، يمكنك إنشاء وكيل ذكاء اصطناعي يفهم عملك ويتعامل مع المهام كما تريد. يعمل هذا الوكيل كوكيل قائم على المعرفة، باستخدام التفكير المنطقي لتوفير استجابات وحلول دقيقة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للوكيل الإجابة عن أسئلة العملاء، أو تأهيل العملاء المحتملين، أو المساعدة في التأهيل، أو إدارة تذاكر الدعم مثل أي عضو حقيقي في الفريق. أنت من يُحدِّد نبرته، ومستوى التفاصيل، ومصدر المعلومات، مما يضمن توافقه مع علامتك التجارية وعملياتك.

💡 نصيحة احترافية: قبل إنشاء وكيل ChatGPT الخاص بك، أنشئ مستنداً شخصياً يحتوي على ردود مثالية ومواضيع محظورة وخمسة إلى سبعة نماذج من المحادثات. شاركها مع فريقك في وقت مبكر لتجنب التعديلات التي لا نهاية لها. يمكن لهذه الخطوة البسيطة أن تقلل من وقت التطوير بنسبة 30-40%!

2. أتمتة فعالة من حيث التكلفة

يعفي وكلاء الذكاء الاصطناعي الفرق البشرية من الكثير من العمل ويقلل من التكاليف التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لـ ChatGPT التوفيق بين آلاف المحادثات في وقت واحد مع وكلاء LLM ، الذين يمزجون نماذج لغوية قوية مع التخطيط والذاكرة. وهذا يعني أن الشركات يمكنها التوسع دون القلق بشأن إرهاق فرق الدعم الخاصة بها.

3. أنجز المزيد من المهام في وقت أقل

لا أحد يستمتع بقضاء ساعات في المهام الإدارية. هذه الفجوة هي ما يسدها وكيل الذكاء الاصطناعي.

🦾 أتمتة مهام سير العمل ← لا مزيد من تعيين المهام يدويًا📊 إنشاء تقارير فورية ← يلخص الذكاء الاصطناعي البيانات في ثوانٍ🎧 التعامل مع تفاعلات العملاء ← الرد على الاستفسارات في الوقت الفعلي

هل لديك فضول حول تحقيق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي للإنتاجية اليومية؟ إليك بعض الأفكار التي ستساعدك started👇🏽

4. خصوصية وأمان أفضل للبيانات

أدوات الذكاء الاصطناعي الخارجية تعني الوثوق بالآخرين في بياناتك. عندما تُنشئ ذكاءً اصطناعياً خاصاً بك، فإنك تظل متحكماً. ببساطة:

📖 قراءة إضافية: ورقة غش ChatGPT (مع أمثلة موجه)

كيفية إنشاء وكيل ذكاء اصطناعي باستخدام ChatGPT

لا تحتاج إلى أن تكون عالم بيانات لإنشاء وكيل ذكاء اصطناعي باستخدام ChatGPT. مع الحد الأدنى من الإعدادات، ستكون جاهزاً للانطلاق.

إليك الدليل التمهيدي 👇

الخطوة 1: حدد هدف وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك

قبل الغوص في الجوانب التقنية، كن واضحاً بشأن ما تريد أن يقوم به وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك.

اسأل نفسك ما هي المهام المحددة التي سيتعامل معها وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بي؟ (على سبيل المثال، الإجابة عن الأسئلة الشائعة، ومعالجة تذاكر الدعم، وتصور البيانات وتلخيص التقارير، وما إلى ذلك. )

من الذي سيعتمد عليه أكثر من غيره؟ (على سبيل المثال، فرق خدمة العملاء، مندوبو المبيعات، زوار الموقع الإلكتروني)

ما نوع البيانات التي سيقوم بمعالجتها؟ (على سبيل المثال، استفسارات العملاء، المستندات الداخلية، سجلات إدارة علاقات العملاء)

كيف يجب أن يتواصل؟ (على سبيل المثال، الدردشة المباشرة، المساعد الصوتي، أتمتة البريد الإلكتروني)

بمجرد أن يكون لديك هدف محدد جيداً، يمكنك الانتقال إلى الإعداد التقني.

الخطوة 2: اختر مجموعتك التقنية

لا يقتصر دور ChatGPT على تشغيل وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك؛ فهو يحتاج إلى مجموعة تقنية قوية ليعمل بسلاسة. سيحدد المزيج الصحيح من التقنيات مدى نجاحه في تحقيق النتائج.

إليك ما تحتاج إلى مراعاته:

البرمجة: بايثون (رائع للذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي)

نموذج البرمجة اللغوية العصبية اللغوية العصبية: GPT-4 للاستجابات الذكية

الاستضافة: مستندة إلى السحابة (AWS أو Azure أو Google Cloud) أو مستضافة ذاتيًا

الأُطر: LangChain، OpenAI API، FastAPI للواجهات المستندة إلى الويب

قاعدة البيانات: PostgreSQL أو MongoDB

عمليات التكامل: Zapier، Zapier، واجهة برمجة تطبيقات ClickUp لسير عمل سلس

الخطوة 3: إعداد نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بك باستخدام ChatGPT

الآن، حان الوقت لتهيئة نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بك. أنت بحاجة إلى الوصول إلى واجهة برمجة تطبيقات OpenAI وضبط النموذج ليتناسب مع حالة استخدامك. علاوة على ذلك، حدد النغمة وحدد حدود الاستجابة ونفذ مكالمات واجهة برمجة التطبيقات.

📌مثال: استيراد openai استجابة = openai. ChatCompletion. create(model="gpt-4″,messages=[{"role": "user", "content": "what's the weather today?"}]) طباعة(استجابة["خيارات"][0]["رسالة"]["محتوى"])

يسمح ذلك لوكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك بالبدء في توليد الاستجابات بناءً على مدخلات المستخدم.

الخطوة 4: تدريب الذكاء الاصطناعي الخاص بك باستخدام بيانات مخصصة

خارج الصندوق، يعرف ChatGPT الكثير من الأشياء. لكنه لا يعرف أعمالك. لجعل وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك مفيداً، ستحتاج إلى تدريبه ببيانات خاصة بمجال عملك وسير عملك.

من أين تسحب بيانات التدريب؟

قاعدة المعرفة الداخلية: الأسئلة الشائعة وإجراءات التشغيل الموحدة ومستندات المساعدة💬 سجلات الدردشة السابقة: محادثات حقيقية مع العملاء (إذا كانت متاحة)🧑🏻‍💻 نظام إدارة علاقات العملاء أو نظام التذاكر: تذاكر الدعم، واستفسارات العملاء، والقرارات التي تم حلها

كلما زادت البيانات ذات الصلة التي تغذي بها ChatGPT، أصبح وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك أكثر ذكاءً ودقة.

🔍 هل تعلم؟ تعلّم *GPT-2 من 40 مليار رمز نصي من أكثر من 8 ملايين صفحة ويب - جميعها مأخوذة من منشورات Reddit التي حصلت على ثلاثة أصوات مؤيدة على الأقل! في الأساس، إذا وجد الأشخاص منشورًا مثيرًا للاهتمام بما يكفي للتصويت عليه بالتأييد، فهناك احتمال أن يكون قد ساعد في تدريب الذكاء الاصطناعي الذي تستخدمه اليوم.

الخطوة 5: إنشاء واجهة الذكاء الاصطناعي

وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك جيد بقدر جودة الطريقة التي يتفاعل بها الأشخاص معه. واجهة غير متقنة؟ محبطة. وواجهة سلسة وبديهية؟ ستُغيِّر قواعد اللعبة.

إليك كيفية إعداده:

💬 رجل الدردشة الآلي: أضفه إلى Slack أو Teams أو موقع الويب الخاص بك لإجراء محادثات فورية📞 مساعد صوتي: قم بتوصيله ب Twilio للحصول على الدعم عبر الهاتف📧 الذكاء الاصطناعي للبريد الإلكتروني: أتمتة الردود عبر Gmail أو Outlook

اختر الواجهة المناسبة بناءً على تفاعل المستخدم، وستحصل على ذكاء اصطناعي يبدو التفاعل معه طبيعياً.

🧠 حقيقة ممتعة: يستخدم وكلاء الذكاء الاصطناعي الحديث التعلم المعزز (مثل RLHF-التعلم المعزز من الملاحظات البشرية) لتحسين استجاباتهم. فهم يتعلمون من تفاعلات المستخدم، ويحسنون الدقة والملاءمة والمشاركة.

الخطوة 6: اختبار وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك وتحسينه

بمجرد بناء وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك، تحتاج إلى اختبار وتحسين استجاباته لمهام محددة.

إليك قائمة مراجعة الاختبار التي ستحتاجها 👇

اختبار ما يجب التحقق منه لماذا يهم اختبار الوحدة التحقُّق من استجابات واجهة برمجة التطبيقات ضمان استرجاع البيانات بدقة اختبار المستخدم اجمع ملاحظات المستخدمين الحقيقية تحسين الخبرة والدقة معالجة الأخطاء اختبر تعافي الذكاء الاصطناعي من الأعطال يمنع مواطن الخلل والارتباك التحقق من الأداء تحسين السرعة ووقت الاستجابة يحافظ على سلاسة التفاعلات

الخطوة 8: النشر والمراقبة

لقد حان الوقت لنشر وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك في سيناريوهين واقعيين. بناءً على حالة الاستخدام الخاصة بك، يمكنك:

استضفها على AWS/GCP للتطبيقات واسعة النطاق

انشره كأداة SaaS لتفاعلات العملاء

تحتاج أيضاً إلى مراقبة وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك باستمرار. بعبارة أخرى:

تحليل الملاحظات وتحسين استجابات الذكاء الاصطناعي

تحديث بيانات التدريب بانتظام

إضافة ميزات جديدة بناءً على احتياجات المستخدم

استمر في تحسين أداء وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك بناءً على الملاحظات لجعله أكثر ذكاءً وسرعةً وفائدةً.

اقرأ المزيد: أفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحسين سير العمل

كيفية تخصيص ChatGPT لوكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك

إذن، لقد أنشأت وكيل ذكاء اصطناعي باستخدام ChatGPT - رائع! لكن الذكاء الاصطناعي العام مثل المتدرب في اليوم الأول. فهو يعرف الأساسيات ولكنه يحتاج إلى التدريب ليكون مفيداً. لجعله يعمل بطريقتك، قم بتخصيص مبدأ عمل ChatGPT. إليك برنامج تعليمي خطوة بخطوة:

1. صقِّل ChatGPT لحالة الاستخدام الخاصة بك

يتم تدريب ChatGPT على المعرفة العامة، ولكن يحتاج الذكاء الاصطناعي الخاص بك إلى خبرة خاصة بالمجال.

درِّبه باستخدام بياناتك : تحميل استفسارات العملاء وإجراءات التشغيل الموحدة والتفاعلات السابقة لتحسين الدقة

ضبط الاستجابات: استخدم واجهة برمجة تطبيقات OpenAI للضبط الدقيق لمواءمة الذكاء الاصطناعي مع احتياجات عملك

بالإضافة إلى ذلك، قم بربطه بالوثائق الداخلية، أو قواعد المعرفة، أو البيانات في الوقت الحقيقي عبر واجهات برمجة التطبيقات للحفاظ على دقة الاستجابات وتوافقها مع أعمالك.

2. تحسين الاستجابات باستخدام الهندسة الفورية

في بعض الأحيان، تعني المطالبات الأفضل إجابات أفضل. عندما تستخدم مطالبات نظام فعّالة، يمكنك توجيه الذكاء الاصطناعي لإنشاء إجابات أكثر ملاءمة. على سبيل المثال,

❌ 'أخبرني عن المبيعات. '

عبر ChatGPT

✅ 'ضع قائمة بأهم ثلاث استراتيجيات لمبيعات البرمجيات كخدمة B2B مع أمثلة. '

3. تعيين حواجز حماية لإبقاء استجابات الذكاء الاصطناعي تحت السيطرة

الذكاء الاصطناعي ذكي ولكنه ليس مثالياً. يمكنه توليد معلومات مضللة إذا تُرك دون تدقيق. قم بتعيين آليات التحقق من الحقائق، وعناصر التحكم في طول الاستجابة، وعوامل تصفية الامتثال لمنع المخرجات غير الدقيقة أو المحفوفة بالمخاطر.

4. تخصيص الذكاء الاصطناعي بناءً على أدوار المستخدم

يجب أن يتكيف الذكاء الاصطناعي مع جمهوره. يحصل العملاء على توضيحات بسيطة، بينما تحصل الفرق الداخلية على رؤى مفصّلة وقيّمة. تجعل الاستجابات المستندة إلى الأدوار التفاعلات أكثر فائدة وإدراكاً للسياق.

يُمكنك تحويل ChatGPT إلى وكيل ذكاء اصطناعي قوي يعمل لصالحك حقاً من خلال ضبط البيانات الصحيحة ودمجها. ولكن كما وعدناك، هناك حل أروع من وكلاء ChatGPT، لذا تابع القراءة.

أفضل الممارسات في تطوير وكيل الذكاء الاصطناعي

من خلال اتباع بعض أفضل الممارسات، يمكن للمؤسسات بناء وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين يتسمون بالكفاءة وسهولة الاستخدام والمسؤولية.

الاعتبارات الرئيسية لبناء وكلاء الذكاء الاصطناعي

يتطلب بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي توازناً بين الدقة التقنية والتخطيط الاستراتيجي. إليك العوامل الأساسية التي يجب مراعاتها:

1. ابدأ بهدف واضح

يكون وكلاء الذكاء الاصطناعي أكثر فعالية عندما يتم تصميمهم مع وضع هدف محدد في الاعتبار.

📌 📌مثال: يجب على مقدم الرعاية الصحية الذي يقوم ببناء وكيل ذكاء اصطناعي أن يقرر: هل هو لجدولة مواعيد المرضى؟

هل هو مساعد بحث طبي للأطباء؟

يتطلب كل منها نهجاً مختلفاً، وبيانات تدريب، ومجموعة مختلفة من نماذج علوم البيانات والذكاء الاصطناعي.

💡 نصيحة احترافية: قم بإنشاء "مستند شجرة القرارات" قبل ترميز وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك. حدد جميع نوايا المستخدم المحتملة وإجراءات وكيلك الدقيقة لكل سيناريو. يساعد هذا التمثيل المرئي في تحديد النهايات المسدودة المحتملة والمحادثات الدائرية في وقت مبكر.

2. اختر نموذج الذكاء الاصطناعي المناسب وبيانات التدريب

ليست كل نماذج الذكاء الاصطناعي متساوية. لا يحتاج روبوت الدردشة الآلية لخدمة العملاء إلى نفس نموذج نظام الكشف عن الاحتيال المالي المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

📌مثال: يجب تدريب روبوت الدردشة الآلي للبيع بالتجزئة على تفاعلات خدمة العملاء والأسئلة الشائعة حول المنتجات. وفي الوقت نفسه، يجب تدريب وكيل ذكاء اصطناعي للأمن السيبراني على أنماط السلوك الاحتيالي وبيانات التهديدات التاريخية.

3. اجعل الذكاء الاصطناعي مدركاً للسياق

يعمل الذكاء الاصطناعي بشكل أفضل عندما يفهم سياق المحادثة. يجب أن يسحب المعلومات في الوقت الفعلي من قواعد بيانات المنتجات الداخلية، أو أنظمة إدارة علاقات العملاء، أو أدوات إدارة المشاريع لتقديم استجابات ذات مغزى.

ضمان المعايير الأخلاقية في تنفيذ وكيل الذكاء الاصطناعي

يقوم نموذج الذكاء الاصطناعي الذي يتبع المعايير الأخلاقية على الثقة والامتثال. ومع ذلك، إليك بعض المعايير الأخلاقية التي يجب أن يلتزم بها:

الشفافية : يستحق المستخدمون معرفة كيفية اتخاذ القرارات، وما هي البيانات المستخدمة، وأين تكمن القيود. عندما يتسم الذكاء الاصطناعي بالشفافية، فإنه يبني الثقة ويساعد الناس على اتخاذ خيارات مستنيرة حول كيفية تفاعلهم معه

نهج يركز على الإنسان : يجب أن يجعل الذكاء الاصطناعي الحياة أسهل، لا أن يحل محل الحكم البشري. يجب أن يتماشى مع القيم الإنسانية الأساسية وأن يتم تصميمه مع وضع رفاهية الناس في الاعتبار

العدالة وتخفيف التحيز : يجب أن يعامل الذكاء الاصطناعي الجميع بإنصاف (بدون استثناءات). يمكن أن تؤدي التحيزات في البيانات إلى نتائج غير عادلة، لذا فإن الفحوصات المستمرة ومجموعات التدريب المتنوعة أمر لا بد منه

الخصوصية وأمان البيانات: البيانات الشخصية شخصية لسبب ما. يجب أن يجمع الذكاء الاصطناعي ما هو ضروري فقط، ويحافظ عليها آمنة، ويمنح المستخدمين التحكم في معلوماتهم

حدود استخدام ChatGPT كوكيل ذكاء اصطناعي

على الرغم من أن ChatGPT أداة ذكاء اصطناعي قوية، إلا أن لها العديد من القيود عند استخدامها كعامل ذكاء اصطناعي مستقل. باختصار، تتضمن هذه القيود ما يلي:

❌ لا توجد ذاكرة مدمجة للاحتفاظ بالسياق

لا يمكن لـ ChatGPT الاحتفاظ بالسياق عبر تفاعلات مطوّلة ما لم تقم بإنشاء طبقات ذاكرة مخصصة. على سبيل المثال، إذا طلبت منه تلخيص ملاحظات الاجتماع من عدة جلسات، فلن يتذكر الملخصات السابقة ما لم يتم توفير السياق بشكل صريح.

❌ إمكانيات تنفيذ المهام المحدودة

بينما يمكن ل ChatGPT إنشاء محتوى وتقديم توصيات، لا يمكنه تنفيذ إجراءات مباشرةً مثل إرسال رسائل البريد الإلكتروني، أو جدولة الاجتماعات، أو تحديث حالات المهام دون تكامل خارجي.

❌ احتمالية وجود ردود غير دقيقة

غالبًا ما لوحظ أن ChatGPT "يهلوس"، مما يعني أنه يولد أحيانًا إجابات مضللة أو غير صحيحة أو غير منطقية، خاصةً في المجالات المعقدة أو التقنية.

📖 قراءة إضافية: الذكاء الاصطناعي في مكان العمل

استخدام ClickUp كبديل لـ ChatGPT

إذا كنت تتطلع إلى إنشاء وكيل ذكاء اصطناعي باستخدام ChatGPT، فأنت على الأرجح مهتم بجعل مهام سير العمل أكثر كفاءة. لكن لماذا تتكبد عناء بناء شيء ما من الصفر أو التعامل مع وكلاء متعددين؟

أدخل ClickUp، تطبيق كل شيء للعمل. ✅

فهو يجمع بين إدارة المشاريع، وإدارة المعرفة، والدردشة في منصة واحدة - مُعزَّزاً بالجيل التالي من أتمتة الذكاء الاصطناعي والبحث.

وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بها، ClickUp Brain، مدمج مباشرةً في التطبيق، وهو مُصمَّم لمساعدة الفرق على أتمتة مهام سير العمل والوصول إلى رؤى في الوقت الفعلي من البيانات الموجودة في مساحة العمل الخاصة بهم - دون الحاجة إلى ترميز أو تكوين مهام معقدة. يعمل هذا الوكيل على جعل إدارة المشروع أكثر سلاسة من خلال العمل كطيار مساعد ذكي، والمساعدة في تحديد أولويات المهام، وإنشاء المحتوى، وتلخيص المعلومات الأساسية.

احصل على تحديثات المهام في الوقت الفعلي، وتفاصيل المهام الفرعية، والمزيد مع ClickUp Brain

إليك ما نعنيه:

احصل على ملخصات سريعة لمهام ClickUp، ومقاطع الصوت والفيديو في ClickUp، والمحادثات لتبقى على اطلاع دائم دون قراءة/مشاهدة كل شيء

تسريع الكتابة عن طريق إنشاء رسائل بريد إلكتروني، أو تقارير، أو أفكار العصف الذهني داخل ClickUp

ركِّز على المهام عالية التأثير بناءً على المواعيد النهائية وعبء العمل استناداً إلى الرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي

احصل على معلومات المشروع الرئيسية من المهام والملاحظات والمستندات في بضع ثوانٍ

بصفتك وكيل ذكاء اصطناعي، يجلب ClickUp Brain أيضاً قوة أتمتة اللغة الطبيعية إلى مهام سير العمل. فبدلاً من إعداد الشروط المعقدة يدوياً إذا كان هذا وذاك وذاك معقداً، يتيح لك ClickUp Brain أتمتة المهام ببساطة عن طريق وصف ما تحتاجه بلغة إنجليزية بسيطة.

📌على سبيل المثال، بدلاً من النقر على إعدادات متعددة، يمكن للمستخدمين كتابة

"عندما يتم وضع علامة "عاجل" على إحدى المهام، قم بتعيينها لي وأبلغ الفريق. "

يفهم ClickUp Brain النية ويُنشئ الأتمتة على الفور - دون الحاجة إلى ترميز.

إنشاء أتمتة لغة طبيعية مخصصة باستخدام ClickUp Brain

ولكن ClickUp لا يتوقف عند هذا الحد. فبالإضافة إلى الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فهي تجعل التواصل بين فرق العمل دون عناء مع ClickUp Chat. إنها قيمة اللغز المفقودة للفرق التي سئمت من التنقل بين التطبيقات لمجرد مواكبة محادثات العمل.

📮ClickUp Insight: 60% من الموظفين يستجيبون للرسائل الفورية في غضون 10 دقائق، ولكن كل انقطاع يكلف ما يصل إلى 23 دقيقة من وقت التركيز، مما يخلق مفارقة في الإنتاجية. من خلال جعل جميع محادثاتك، ومهامك، وسلاسل محادثاتك ومحادثاتك مركزية داخل مساحة عملك، يتيح لك ClickUp التخلُّص من التنقل بين المنصات والحصول على الإجابات السريعة التي تحتاجها. لا تضيع أي سياق على الإطلاق!

بدلاً من استخدام أدوات منفصلة للدردشة وإدارة المشاريع، يجمع ClickUp كل شيء تحت سقفٍ واحد - حتى تتمكن من التحدث والتخطيط واتخاذ الإجراءات في مكانٍ واحد.

حافظ على تواصل العمل ومحادثات الفريق باستخدام ClickUp Chat

إليك عرضاً تفصيلياً لـ ClickUp Chat:

تحول المحادثة إلى عمل : لا مزيد من "دعنا نكتب هذه المهمة". فقط حوّل أي رسالة إلى مهمة بنقرة واحدة

يظل كل شيء مترابطاً : يتم ربط المحادثات تلقائيًا بالمهام والمستندات والمناقشات الأخرى، بحيث لا تفقد السياق أبدًا

الذكاء الاصطناعي يدعمك : هل تحتاج إلى استجابة سريعة؟ يمكن لـ ClickUp Brain اقتراح الردود، وتلخيص المواضيع الطويلة، وحتى إنشاء المهام تلقائيًا من المحادثات

مكالمات مع نتائج فورية: اقفز في مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو باستخدام SyncUps في الدردشة، وسيقوم وكيل الذكاء الاصطناعي في ClickUp تلقائيًا بإنشاء ملخصات وعناصر إجراءات لك

إن امتلاك أتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومحادثة سلسة أمر رائع، ولكن ماذا يحدث عندما تغرق في مستندات مبعثرة ومهام مدفونة وصوامع معرفية لا نهاية لها؟

بدلاً من التنقيب في الرسائل القديمة أو النقر على مجلدات لا نهاية لها، استخدم إمكانيات إدارة المعرفة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp لتنظيم المعلومات الصحيحة واسترجاعها وإظهارها عند الحاجة إليها بالضبط.

اعثر على المعلومات في متناول يدك مع إدارة المعرفة بالذكاء الاصطناعي من ClickUp

على عكس وكلاء الذكاء الاصطناعي التقليديين الذين يستجيبون بشكل سلبي للمطالبات، يوفر ClickUp مركزاً معرفياً مركزياً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي يقوم بتنظيم المعلومات وتحديثها واسترجاعها بنشاط عبر محطة العمل الخاصة بك.

ستحصل من خلاله على

هيكلة المحتوى آلياً : تقوم ClickUp بتصنيف معلومات الشركة ووضع علامات عليها بذكاء، مما يسهل العثور على البيانات واستخدامها عند الحاجة

تحديثات معرفية في الوقت الفعلي : يقترح الدماغ تحسينات ويضمن بقاء المستندات دقيقة ومحدثة

إجابات مدركة للسياق: على عكس ChatGPT، الذي يتطلب إدخالات متكررة، يسترجع ClickUp Brain الإجابات بناءً على بيانات منظمة داخل مساحة العمل الخاصة بك

اطّلع على هذا الشرح المفيد حول بناء وصيانة معرفتك الخاصة بالذكاء الاصطناعي base👇🏽

حافظ على انسيابية العمل وسياقه مع ClickUp Brain

من المؤكد أن إنشاء وكيل ذكاء اصطناعي باستخدام ChatGPT يبدو مثيراً. لكن الذكاء الاصطناعي لا يتعلق فقط بالإجابة عن الأسئلة، بل يتعلق بجعل العمل أكثر ذكاءً وسرعةً وتنظيماً.

مع ChatGPT، ستحصل على مساعد ذكاء اصطناعي رائع. لكن مع ClickUp Brain؟ ستحصل على ذكاء اصطناعي يفهم بالفعل سير عملك. فهو لا يقوم فقط بتوليد الاستجابات - بل يقوم بأتمتة المهام، وتنظيم المعرفة، ويضمن حصولك على المعلومات الصحيحة عند الحاجة إليها بالضبط.

إذا كنت تبحث عن طريقة أكثر ذكاءً للعمل، طريقة يساعدك فيها الذكاء الاصطناعي على إنجاز المزيد دون الحاجة إلى إدخال السياق باستمرار، فإن ClickUp Brain هو الحل.

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