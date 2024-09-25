ورقة غش ChatGPT (مع أمثلة على الموجهات)

" التكنولوجيا هي كل ما لم يكن موجودًا عندما ولدت. آلان كاي، عالم كمبيوتر أمريكي وحائز على جائزة تورينج لعام 2003

مع الذكاء الاصطناعي التوليدي، يبدو أننا جميعاً نشهد تحولاً زلزالياً. لقد أحدثت ChatGPT، على وجه الخصوص، ضجة كبيرة بفضل قدراتها المبهرة في حل تحديات الأعمال، حيث أفادت 11% من الشركات توفير أكثر من 100,000 دولار أمريكي بعد إضافة ChatGPT إلى سير عملهم.

من إنشاء محتوى لمنشور مدونة إلى التخطيط لعطلة مذهلة، يبدو أن ChatGPT يقوم بكل شيء، في كل مكان، وفي كل مكان، في آنٍ واحد. لا عجب أنها وصلت إلى رقم قياسي معدل تبني 100 مليون مستخدم بعد شهرين فقط من الإطلاق!

إذا كنت حديث التحوّل إلى بحر الإمكانيات الشاسع الذي يمثله ChatGPT، اتبع ورقة الغش النهائية الخاصة بنا لإنشاء مطالبات فعالة وتحقق من النصائح والحقائق وحالات الاستخدام التي ستحتاجها لجعل ChatGPT ماردك!

حقائق سريعة عن ChatGPT

ChatGPT هو نموذج لغوي كبير متقدم قائم على الذكاء الاصطناعي (LLM) تم تطويره بواسطة OpenAI. وهو مصمم لفهم المحادثة والتفاعل معها، وتوليد نصوص شبيهة بالنصوص البشرية.

عبر ChatGPT

تاريخ موجز

لنبدأ بقليل من المعلومات الأساسية.

بدأت الرحلة في عام 2018 مع تقديم GPT-1، الذي تعامل مع المهام البسيطة باستخدام نموذج محول صغير مُدرَّب مسبقاً على التوليد

بحلول عام 2020، كان ChatGPT-3 يولّد نصاً أكثر تعقيداً وتعبيراً وتماسكاً، متجاوزاً بذلك حدود ما يمكن أن يحققه الذكاء الاصطناعي. فقد كان قادراً على ضبط المحادثات وإتقان المهام وحل المشكلات المعقدة دون عناء باستخدام الحد الأدنى من المطالبات والأمثلة

وبحلول مارس 2023، قام OpenAI بالترقية إلى GPT-4، مما يوفر وعياً سياقيًا أفضل، وسعة ذاكرة أطول، ومحادثات مخصصة، وقدرات محسّنة على حل المشكلات

و تتحدث الإحصائيات عن نفسها : تُعد ChatGPT أداة غيرت قواعد اللعبة وتفوقت على الأدوات الأخرى.

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التسعير

حالياً، تقدم ChatGPT أربعة مستويات تسعير:

المستوى المجاني

يوفر وصولاً أساسيًا إلى إصدار GPT-3.5 من ChatGPT. على الرغم من أنها مجانية، إلا أنها تأتي مع قيود، مثل أوقات الانتظار المحتملة، وسرعة الاستجابة، وقيود الأداء خلال ساعات الذروة.

ChatGPT Plus (20 دولاراً شهرياً)

ChatGPT Plus هو نموذج GPT-4 أكثر قوة مع وصول غير محدود وميزات أكثر تقدماً. فهو يوفر أوقات استجابة أسرع، أولوية الوصول أثناء فترات ذروة الحركة، وقدرات نموذجية محسّنة. يذكر التقرير الفني لـ GPT-4 أن GPT-4 أكثر دقة بنسبة 40% من GPT-3.5 في مهام معيارية معينة.

فريق ChatGPT (25 دولارًا شهريًا، 30 دولارًا سنويًا)

تم تصميم هذه الخطة للفرق أو المؤسسات سريعة الحركة التي ترغب في تعزيز الإنتاجية باستخدام الذكاء الاصطناعي. وهي تشمل جميع مزايا خطة Plus الفردية (على سبيل المثال، الوصول إلى GPT-4) بالإضافة إلى وصول غير محدود إلى GPT-4o mini (نسخة أكثر تحسيناً من GPT-4).

يتيح هذا الطراز للمستخدمين إرسال المزيد من الرسائل باستخدام GPT-4 وGPT-4o وأدوات مثل DALL-E، وتصفح الويب، وتحليل البيانات. يمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء نماذج GPTs (نماذج) مخصصة ومشاركتها داخل مساحة العمل الخاصة بهم.

ChatGPT Enterprise (التسعير المخصص)

تقدم خطة المؤسسات للمؤسسات الكبيرة إمكانات الذكاء الاصطناعي المتقدمة للمؤسسات، بما في ذلك وصول غير محدود إلى GPT-4 و GPT-4o و GPT-4o المصغرة وأدوات مثل DALL-E وتصفح الويب وتحليل البيانات. كما يتضمن أيضاً ميزات إدارية متقدمة، والتحقق من النطاق، وتحليلات مفصّلة، ودعم مخصص. يمكن للمستخدمين توفير مدخلات أطول والاستفادة من عناصر التحكم في الخصوصية المحسّنة مع الاحتفاظ بالبيانات المخصصة.

حالات استخدام ChatGPT

الأمر هو أن معظم المستخدمين يفشلون في فهم كيف يعمل ChatGPT حقًا . إنه ليس حبة سحرية؛ إنه مساعد قوي جدًا ومطلع، ولكنه مساعد غير مبتكر. وهو يرتكب أخطاءً.

قد تكون أنت أيضاً لم تخدش بعد سطح هذا النموذج اللغوي القوي. يمكن أن تساعدك ورقة الغش الخاصة بنا. تبدأ ورقة الغش في ChatGPT هذه بالأساسيات - حالات الاستخدام الأكثر شيوعًا لـ ChatGPT.

إنشاء المحتوى

إنشاء المحتوى هو سبب وجود ChatGPT. يمكن لـ ChatGPT:

المساعدة في الكتابة الإبداعية وتحسين النص وتوضيح المقالات والقصص ودراسات الحالة ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي ونسخ المبيعات والمزيد

ترجمة اللغات

تحويل شريحة إلى نص

تلخيص البودكاست والنصوص

اقتراح رموز تعبيرية للنص

إنشاء صور

إنشاء محتوى تعليمي مثل خطط الدروس، أو أوراق الأسئلة، أو الاختبارات القصيرة، بالإضافة إلى أوراق الإجابات

⚡️حقيقة ممتعة: يستهلك ChatGPT 10 أضعاف الكهرباء (2.9 واط/ساعة) أكثر من بحث جوجل للرد على استفسار واحد!

الإنتاجية والعصف الذهني

لا تنتظر أبدًا الابتكار! استخدم ChatGPT لإشعال شرارة الإبداع لديك وتعزيز أدائك وزيادة الإنتاجية. إليك ما يمكنه فعله:

المساعدة في الجدولة والتذكيرات وقوائم المهام، وتحسين إدارة المهام

إنشاء جداول أعمال الاجتماعات بناءً على مدخلاتك

تبادل الأفكار وإيجاد حلول مبتكرة للمشاكل

البحث في المستندات الطويلة أو الأوراق البحثية أو ملفات PDF أو المقالات وتلخيصها

التواصل والتعلم

غالباً ما يستخدم المستخدمون ChatGPT للمساعدة في المواضيع الصعبة أو لممارسة مهاراتهم اللغوية ومهارات التواصل. يمكن أن يساعدك على:

فهم مفهوم ما

تقديم الملاحظات واقتراح تحسينات على أسلوبك في الكتابة أثناء صياغة رسائل البريد الإلكتروني، والنصوص، والمدونات، والرسائل

ترجمة لغات مختلفة لتعزيز مرونة العمل

دعم العملاء

يستطيع ChatGPT التعامل مع الأسئلة الشائعة، واستكشاف المشكلات وحلها، وتوجيه المستخدمين خلال العمليات. يمكنه العمل كمساعد افتراضي لك، والرد بسرعة على الاستفسارات، وتوفير معلومات عن المنتجات، وحل المشاكل البسيطة. استخدمه لـ

أتمتة الردود على استفسارات العملاء، وتقليل أوقات الانتظار وتوفير الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر روبوتات المحادثة

تقديم الدعم الفني للمستخدمين

تقديم توصيات مخصصة للمنتجات بناءً على تفضيلات المستخدم

توصيات مخصصة

يمكن لـ ChatGPT تقديم اقتراحات مخصصة بناءً على أذواقك. استخدمه لـ

اقتراح توصيات للكتب والأفلام والموسيقى بناءً على تفضيلات المستخدم أو الاتجاهات الحديثة

المساعدة في التخطيط للسفر، بما في ذلك مسارات الرحلات، ومراجعة الفنادق، والتوصية بالوجهات، واقتراح الأنشطة

تقديم خطط مخصصة للتمرين أو النظام الغذائي

المساعدة في جمع المعلومات حول مواضيع مختلفة

كيفية البدء باستخدام ChatGPT

يبدو أن إجراء محادثة مع ChatGPT يشبه تقريباً التحدث إلى إنسان. ومع ذلك، هناك بعض الأشياء التي يجب أن تضعها في اعتبارك عند استخدام المنصة.

أول الأشياء أولاً: من المهم فهم النموذج ونوع الاستفسارات التي يجيب عليها. يمكنك الاختيار من بين النماذج التالية بناءً على متطلباتك:

GPT-3.5: للمحادثات اليومية والمهام الأساسية

GPT-4 (حد 8 آلاف رمز مميز): نموذج ذكاء اصطناعي أكثر ذكاءً ودقة للاستعلامات والمحادثات الأعمق

GPT-4 (حد 32 ألف رمز مميز): للتعامل مع المدخلات الكبيرة وحل المشكلات المعقدة مع فهم السياق المتقدم

ChatGPT متحفظ. فهو لا يجيب على الاستفسارات التي تطلب معلومات شخصية للأفراد، أو محتوى ضار أو غير قانوني، أو استشارات طبية أو قانونية، أو محتوى صريح.

إليك كيفية إنشاء حسابك على ChatGPT:

انتقل إلى موقع ChatGPT الإلكتروني وأنشئ حسابًا ببريدك الإلكتروني المفضل

عبر OpenAI

بعد التحقق من بريدك الإلكتروني، يمكنك تسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتمادك الجديدة بالنقر على زر تسجيل الدخول وإدخال بريدك الإلكتروني وكلمة المرور

يمكنك أيضًا استخدام ChatGPT عبر تطبيقه والذي يمكن تنزيله من متجر تطبيقات Apple App Store ومتجر Google Play. على الرغم من أن التسجيل في المنصة ليس إلزامياً، إلا أنه يوصى به لأنه يتيح لك حفظ سجل الدردشة والوصول إلى الميزات المخصصة.

أمثلة على موجه الدردشة

موجه ChatGPT هو أمر أو سؤال نصي تقدمه إلى ChatGPT لبدء محادثة. يمكن أن يكون سؤالًا أساسيًا، أو طلبًا مفصلاً، أو أي تعليمات ترشد الذكاء الاصطناعي إلى كيفية الرد.

يعمل ChatGPT عن طريق ترميز النص المُدخَل كلمة بكلمة وتوقع الكلمة التالية حتى يولد إجابة كاملة.

دعنا نوضح ذلك بمثال: إذا سألت ChatGPT، "أين أطول مبنى في العالم؟" فلن يعرف الإجابة على الفور.

إليك كيفية إيجاد الإجابة وتقديمها باستخدام اللغة الطبيعية:

يعثر على المعلومات التي ستشكل الإجابة

يتنبأ ببنية عبارة الإجابة كلمة بكلمة. يبدأ بحذف كلمة "أين" ثم يستخدم بقية السؤال لتشكيل الجملة "أطول مبنى في العالم هو... برج خليفة، دبي"

يأمر رمز "نهاية التسلسل" بالتوقف عندما تتم الإجابة على السؤال بالكامل

رائع، أليس كذلك؟

إليك ورقة استخدام حالة استخدام ChatGPT النهائية مع أمثلة فعّالة للمطالبات. (يمكنك أيضًا تجربة أدوات الهندسة الفورية لإنشاء مطالبات ChatGPT فعالة في بنية المطالبة المتوقعة)

1. أبحاث السوق

استخدام ChatGPT للبحث ورؤى حول اتجاهات السوق والتحليل التنافسي وسلوك المستهلك والفرص المحتملة.

الموجه 1: "تحليل أحدث اتجاهات سلوك المستهلكين في صناعة إدارة الفنادق وتحديد الفرص غير المستغلة للأعمال الجديدة لاستكشافها هذا العام."

الموجه 2: "_من هم المنافسون الرئيسيون في [صناعة/سوق محددة]، وما هي نقاط قوتهم؟

2. تحسين دعم العملاء

يتضمن ذلك تحسين عمليات وأدوات الدعم لتعزيز أوقات الاستجابة، وتحسين رضا العملاء، وتبسيط حل المشكلات.

الموجه 1: "_ كيف يمكنني تصميم روبوت محادثة لموقع الويب الخاص بي يمكنه التعامل مع استفسارات العملاء الشائعة وتقليل وقت الاستجابة؟

الموجه 2: "_ما هي الأدوات أو التقنيات التي يمكن أن تساعد [اذكر نوع عملك] على تتبع وتحليل تفاعلات العملاء وملاحظاتهم بشكل أفضل؟

3. إنشاء المحتوى

استخدم ChatGPT لإنشاء محتوى جذاب وملائم لجذب الجمهور والاحتفاظ به، وزيادة عدد الزيارات ودعم استراتيجيات التسويق والتواصل.

المطالبة 1: ""اكتب منشورًا جذابًا ومحسّنًا لتحسين محركات البحث مكونًا من 500 كلمة حول إجراء مراجعة الأداء [أو ضع أي موضوع من اختيارك]، مع التركيز على التحديات والحلول_"

الموجه 2: ""ما هي الاتجاهات الحالية في [الموضوع/المجال] التي يمكننا دمجها في المحتوى الخاص بنا؟

4. التسويق عبر البريد الإلكتروني

يُمكّنك ChatGPT من صياغة حملات بريد إلكتروني مستهدفة لرعاية العملاء المحتملين، وإشراك العملاء، وزيادة التحويلات من خلال التواصل المخصص والاستراتيجي.

الموجه 1: "أنشئ بريدًا إلكترونيًا ترحيبيًا دافئًا وودودًا للمشتركين الجدد، للتعريف بعلامتنا التجارية للعناية بالبشرة وقيمنا."

الموجه 2: "_ما هي سطور الموضوع الأكثر فعالية [اذكر نبرة سطور الموضوع المرغوبة] وتنسيقات البريد الإلكتروني لزيادة معدلات فتح البريد الإلكتروني في مجالنا [اذكر المجال]؟

5. تخصيص السيرة الذاتية

يمكنك استخدام ChatGPT لتخصيص سيرة ذاتية لتسليط الضوء على المهارات والخبرات والإنجازات ذات الصلة لأدوار وظيفية محددة، مما يزيد من فرصك في التميز أمام أصحاب العمل.

الموجه 1: "_أنت مستشار خبير في البحث عن وظيفة. أنا [اذكر المشكلة التي تواجهها بالتفصيل ]. أريد أن أتقدم كـ [مسمى وظيفي] في [مجال العمل]. هل يمكنك مساعدتي في تصميم سيرتي الذاتية لإبراز خبرتي [الخبرة ذات الصلة] ومهاراتي [مهارات محددة]، مما يجعلها أكثر إثارة للإعجاب لهذا المنصب؟

الموجه 2: ""كيف يمكنني تحسين سيرتي الذاتية لأنظمة تتبع مقدمي الطلبات (ATS)؟

6. كتابة المقترح

هيكلة/تحرير المستندات لجذب العملاء المحتملين للموافقة على مشروع أو خدمة أو شراكة من خلال تحديد الفوائد والأهداف والاستراتيجيات، باستخدام ChatGPT.

الموجه 1: ""_أنا مصمم جرافيك متخصص في [اذكر مجالات أو مهارات محددة]. يُرجى مساعدتي في كتابة نظرة عامة على ملفي الشخصي على Upwork وسيرة ذاتية مقنعة، مع تسليط الضوء على عرض القيمة الفريدة التي تساعد في جذب المزيد من العملاء."

الموجه 2: "_ما هي الاستراتيجيات التي يمكنني استخدامها للتفاوض على أسعار أفضل مع العملاء دون خسارة الأعمال؟

7. التسويق الرقمي

استخدم القنوات والاستراتيجيات عبر الإنترنت للترويج للمنتجات أو الخدمات، وبناء الوعي بالعلامة التجارية، وإشراك الجماهير، وزيادة التحويلات من خلال الحملات المستهدفة.

الموجه 1: ""أنت مؤلف إعلانات متمرس. اكتب نصًا جذابًا مدته دقيقة واحدة لإعلان عن منتجنا الجديد [اسم المنتج أو الخدمة]، مع عرض فوائده."

الموجه 2: "_اقترح بعض القنوات الإعلانية التي يجب أن نركز عليها لزيادة العائد على الاستثمار لـ [اسم المنتج أو الخدمة المحددة]؟

8. تطوير البرمجيات

الاستفادة من ChatGPT لتصميم التطبيقات أو الأنظمة وترميزها واختبارها وصيانتها لحل مشاكل محددة وتلبية احتياجات المستخدم ودفع عجلة الابتكار.

المطالبة 1: "صحح كود JavaScript التالي"

const add = (أ، ب) => أ + ب;

// مثال على الاستخدام

النتيجة = إضافة (3);

console.log(result)؛"

الموجه 2: "_شرح كيفية عمل دالة العد المنبثق في C++."

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9. صناعة الموسيقى

من منا لا يحب الموسيقى؟ يمكن لـ ChatGPT تلحين الأغاني والقصائد وتركيبها لنقل المشاعر أو سرد القصص أو الترفيه مع مراعاة عناصر مثل اللحن والتناغم والإيقاع والكلمات.

الموجه 1: ""أنشئ أغنية صادقة تعكس ذكرياتي المفضلة أثناء نشأتي مع والدتي [اذكر ذكرياتك]"

الموجه 2: ""ابتكر قصيدة قصيرة عن أول درس قيادة لي مع والدي."

10. الترفيه

يمكن أن تكون ChatGPT مضحكة! يمكن استخدامه لتوليد النكات أو لعب الألعاب التفاعلية أو إنشاء قصص مسلية أو المشاركة في محادثات خفيفة.

الموجه 1: "قم بتوليد بعض الميمات عن شعور يوم الاثنين بعد عطلة نهاية أسبوع مريحة"

الموجه 2: "أعطني أفكارًا حول كيفية تصميم وتصميم بعض الأزياء الفريدة لعيد الهالوين أو غيره من المناسبات الأخرى."

11. الصحة واللياقة البدنية

احصل على المساعدة في مجال الصحة واللياقة البدنية من ChatGPT من خلال طلب المساعدة في مجال الصحة واللياقة البدنية من خلال طلب تمارين رياضية روتينية ونصائح حول التغذية ونصائح حول الصحة، مما يساعد المستخدمين على البقاء متحمسين وتحقيق أهدافهم الصحية.

الموجه 1: "_أحتاج إلى المساعدة في البقاء متحمساً أثناء التمارين. أعطني نصائح وتوصيات لأغاني التمارين الرياضية الرائعة."

الموجه 2: "_هل يمكنك اقتراح تمارين لاستهداف [مجموعات عضلية محددة مثل الذراعين والساقين والعضلات الأساسية"؟

12. فن الذكاء الاصطناعي

يمكن أن يساعدك ChatGPT في إنشاء تصميمات وشعارات لافتة للنظر. على سبيل المثال

الموجه 1: "_صمم شعارًا عصريًا وفريدًا وغنيًا بالمعلومات لعلامتي التجارية [قدم اسم العلامة التجارية ووصف علامتك التجارية في سطرين أو ثلاثة أسطر]."

الموجه 2: "_صمم ملصقًا مبسطًا لمؤتمر تقني قادم، يسلط الضوء على الابتكار واتجاهات التكنولوجيا."

13. الطعام والطبخ

يمكن لـ ChatGPT تقديم أفكار لوصفات لذيذة بناءً على ما لديك في ثلاجتك.

جرب هذه المطالبات:

الموجه 1: "_لدي المكونات التالية في ثلاجتي [اذكر المكونات]. الرجاء مساعدتي في تحضير وجبة سريعة وسهلة ولذيذة."

الموجه 2: "_اقترح وصفة عشاء لذيذة لأمسية رومانسية مع [اذكر مكونات معينة أو تفضيلات غذائية محددة]."

14. العمل الحر

يمكن للعاملين المستقلين اللجوء إلى ChatGPT للتواصل مع العملاء، وإدارة المشاريع، وكتابة العروض، واستراتيجيات تنمية أعمالهم المستقلة.

الموجه 1: "_ساعدني في صياغة مقترح احترافي لعميل محتمل مهتم بـ [وصف المشروع بإيجاز]."

الموجه 1: "_قدم استراتيجيات لإدارة مشاريع متعددة وعملاء متعددين بفعالية كموظف مستقل مع الحفاظ على الإنتاجية والتوازن بين العمل والحياة الشخصية."

15. التشبيك والترويج البارد

هل تريد أن تبدو أكثر إقناعًا لعملائك المحتملين؟ جرب حالة الاستخدام هذه التي تساعدك في التواصل والترويج البارد.

الموجه 1: ""اكتب رسالة باردة على لينكد إن لتهنئة [متخصص في المجال/موظفو الشركة] على مقالهم الأخير حول [اذكر الموضوع] واطلب التواصل من أجل التعاون المحتمل والمشورة والفرص المتاحة في المجال للمبتدئين

الموجه 2: "_ما الذي يجب أن أدرجه في خطة المتابعة بعد إرسال عرض ترويجي بارد لضمان أن يؤدي إلى مشاركة هادفة؟

16. توليد العملاء المحتملين

يمكن أن تغير ChatGPT قواعد اللعبة في تعزيز توليد العملاء المحتملين من خلال توفير استراتيجيات لتحديد العملاء المحتملين، وصياغة رسائل توعية جذابة، وتحسين العمليات لجذب العملاء المحتملين وتحويلهم إلى عملاء.

الموجه 1: "_ما هي بعض المزالق الشائعة لـ [الشركة/الصناعة] التي يجب أن أتجنبها لتحسين نتائجي؟

الموجه 2: "_يرجى اقتراح بعض التكتيكات المبتكرة لتوليد العملاء المحتملين لـ [نوع العمل التجاري] التي يمكن أن تجذب عملاء محتملين ذوي جودة عالية بميزانية محدودة."

17. تجربة المستخدم وواجهة المستخدم

احصل على رؤى حول إنشاء واجهات سهلة الاستخدام، وتعزيز تجربة المستخدم، وتقديم ملاحظات حول عناصر التصميم لتحسين قابلية الاستخدام والمشاركة في حالة الاستخدام هذه.

الموجه 1: "_اقترح بعض تقنيات التلعيب التي يمكنني إضافتها إلى [اذكر نوع التطبيق الخاص بك، على سبيل المثال، تطبيق تعلم اللغة، تطبيق اللياقة البدنية، تطبيق التعليم]."

الموجه 2: "_ هل يمكنك مساعدتي في طرح أفكار لتحسين إمكانية الوصول إلى تصميمي [وصف المشروع/التصميم] للمستخدمين ذوي الإعاقة؟

18. علم البيانات

يمكن أن تدعم ChatGPT علم البيانات من خلال تقديم إرشادات حول تحليل البيانات، والنمذجة الإحصائية، وتقنيات التعلم الآلي، وتفسير النتائج لاتخاذ قرارات تعتمد على البيانات.

الموجه 1: "_لدي مجموعة بيانات [وصف مجموعة البيانات]. يرجى كتابة كود لتصور البيانات واستكشافها."

الموجه 2: "_هل يمكنك مساعدتي في تفسير نتائج تحليلي الإحصائي لنموذجي [وصف النموذج] وفهم آثارها؟

19. التخطيط المالي والميزنة

يمكن أن تكون ChatGPT مفيدة للمستخدمين الذين يسعون للحصول على المساعدة في التخطيط المالي ووضع الميزانية. إليك كيفية توجيه ChatGPT للحصول على أقصى استفادة من حالة الاستخدام هذه:

الموجه 1: ""بالنظر إلى دخلي الحالي [اذكر إجمالي الدخل]، ضع استراتيجية مالية تطلعية تحمي ثروتي من الشكوك الاقتصادية والتقدم التكنولوجي في المستقبل."

الموجه 2: "_ هل يمكنك مساعدتي في تقدير احتياجاتي التقاعدية بناءً على دخلي الحالي ونمط حياتي الحالي [وصف الدخل ونمط الحياة]؟

20. التنمية الشخصية ونمط الحياة

احصل على مشورة مصممة خصيصاً واستراتيجيات قابلة للتنفيذ ودعم تحفيزي بشأن النمو الشخصي وأسلوب الحياة.

الموجه 1: "_بصفتي أم/أب لطفل صغير، أبحث عن نصائح عملية لتحسين جودة نومي والتحكم في التوتر والحفاظ على نظام غذائي صحي. هل يمكنكم اقتراح بعض الاستراتيجيات سهلة التنفيذ؟

الموجه 2: "وضعت خطة نمو شخصية تساعدني على فهم مشاعري والتحكم فيها والتخلص من التوتر"

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مجتمعات مستخدمي ChatGPT

قبل أن تُحدث ChatGPT ثورة في كيفية وصولنا إلى المعلومات، كانت المدونات والمنتديات ومجتمعات المستخدمين هي المصادر التي نذهب إليها للحصول على التواصل والمشورة والرؤى. بينما يوفر الذكاء الاصطناعي استجابات سريعة، إلا أنه غالبًا ما يفتقر إلى العمق الدقيق والإبداع والذكاء العاطفي الذي لا يمكن أن يقدمه سوى التفاعل البشري.

حسناً، لدينا الآن مجتمعات مستخدمي الذكاء الاصطناعي التي تقدم المشورة والمساعدة في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية! إليك بعض هذه الأدوات التي قد تكون مفيدة عندما تشعر بأنك عالق:

ريديت (r/ChatGPT)

عبر ريديت يسمح هذا المجتمع النشط للمستخدمين بالمناقشة والاستكشاف:

مطالبات ChatGPT الإبداعية

طرق مبتكرة لاستخدام ChatGPT

التحديات، والقيود، والتحسينات المحتملة ل ChatGPT

جهود تعاونية ونماذج لمشاريع مجتمع ChatGPT لإنشاء أدوات وموارد وتجارب

الصعوبات التقنية

أحدث التطورات وأدوات ChatGPT

منتدى مجتمع OpenAI

عبر منتدى مطوري OpenAI يعد هذا المنتدى الرسمي OpenAI مثاليًا للمطورين والباحثين الذين يتطلعون إلى التعاون في أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي. ناقش حالات استخدام الأعمال ChatGPT والمشاريع، والتكامل في منصات مختلفة.

إنه بمثابة منصة قيّمة للمهتمين باستكشاف قدرات نماذج OpenAI، مثل GPT-4، والبقاء على اطلاع على آخر التطورات في هذا المجال.

مجتمعات الخلاف

تم تصميم تطبيق التواصل هذا في المقام الأول لمجتمعات الألعاب، ولكنه يلبي الآن مجموعة واسعة من اهتمامات الذكاء الاصطناعي.

فيما يلي بعض مجتمعات ChatGPT Discord الشهيرة:

FlowGPT : تضم 29,282 عضوًا، وهي واحدة من أكبر مجتمعات ChatGPT في العالم. وهو يركز على نموذج لغة ChatGPT والهندسة الفورية

عبر خلاف

تعلم الذكاء الاصطناعي معًا : يتيح لك هذا المجتمع الذي يضم 65,569 عضوًا الانغماس في الأسئلة والأجوبة التقنية، والبرامج التعليمية، والتعاونيات، والأحداث، ونماذج الروبوتات، والتعلم الآلي، والذكاء الاصطناعي التوليدي (Midjourney، ChatGPT)، مما يتيح للمستخدمين تبادل الأفكار حول هذه المواضيع

عبر خلاف

قنوات يوتيوب وأقسام التعليقات 65% من زيارات موقع ChatGPT تأتي من يوتيوب الذي يقدم دروسًا تعليمية وحالات استخدام ودراسات حالة ومراجعات حول ChatGPT. غالبًا ما يستفيد المستخدمون من مساحة قسم التعليقات للتفاعل ومشاركة الأفكار والملاحظات. اختر من قنوات مثل

ميزة الذكاء الاصطناعي , الكشف عن الذكاء الاصطناعي أو التعلم العظيم .

تحديات وقيود ChatGPT ## الدردشةGPT

في حين أن ChatGPT يمكن أن يكون مساعدك في رحلة إنشاء المحتوى والبحث، فإننا نوصي بإبقاء المكابح تحت سيطرتك!

دعنا نلقي نظرة على بعض هذه المخاطر والتحديات في ChatGPT:

التحقق من الحقائق والدقة

قد تحتوي بيانات التدريب الخاصة بأي نموذج لغوي كبير على تحيزات، والتي يمكن أن تؤثر على استجابات الذكاء الاصطناعي وتديم القوالب النمطية. وبنفس الطريقة، يمكن أن يؤدي ChatGPT في بعض الأحيان إلى "هلوسات": معلومات غير صحيحة أو مضللة.

على سبيل المثال، عند مناقشة موضوع مثير للجدل مثل فعالية علاج طبي معين، قد يوفر ChatGPT معلومات من مصادر ذات وجهات نظر متضاربة أو مناقشات جارية داخل المجتمع العلمي.

الفهم السياقي

قد تواجه ChatGPT صعوبة في فهم المحادثات المعقدة والمتعددة الموجهات أو متابعة خيوط التفكير الطويلة والمعقدة. وقد تواجه أيضاً صعوبة في متابعة الفروق اللغوية الدقيقة، مما يؤدي إلى سوء الفهم والاستجابات غير المناسبة.

لنفترض أنك بدأت محادثة حول وصفات الطبخ ثم انتقلت لاحقًا إلى مناقشة موضوع سياسي. في هذه الحالة، قد يستمر ChatGPT في الرد في سياق الطهي، مع إعطاء إجابات غير ملائمة أو مربكة.

العمومية

طبيعة ChatGPT الخاصة بمجال محدد يمكن أن تحد من قدرتها على تقديم معرفة على مستوى الخبراء في مجالات متخصصة مثل المشورة الطبية أو الاستشارات القانونية.

لنفترض أنك تطلب نصيحة حول تحسين الإنتاجية في العمل. قد يقدم لك ChatGPT نصائح عامة مثل "تحديد الأهداف" أو "إنشاء قائمة مهام"، وهي نصائح مفيدة ولكنها ليست مصممة خصيصاً لحالتك أو التحديات التي تواجهها.

معلومات خاطئة

يمكن أن يُساء استخدام ChatGPT لتوليد محتوى مضلل أو ضار، مما يساهم في انتشار المعلومات المضللة والتضليل. إذا تم استخدام البيانات الشخصية في تدريبها، يمكن أن تثير نماذج الذكاء الاصطناعي أيضًا مخاوف تتعلق بالخصوصية.

عند سؤالها عن آخر الأخبار، قد تقدم ChatGPT معلومات قديمة أو غير صحيحة إذا لم يتم تحديثها بأحدث البيانات.

تكاليف التدريب والأثر البيئي

يتطلب تدريب وتشغيل نماذج لغوية كبيرة مثل ChatGPT موارد وتكاليف حسابية كبيرة. كما أنها تتطلب أيضًا مراكز بيانات كبيرة تستهلك قدرًا كبيرًا من الكهرباء لأنظمة الحوسبة والتبريد الخاصة بها، مما يعني أنه لا يمكن تجاهل تأثيرها البيئي.

منصات الذكاء الاصطناعي البديلة

على الرغم من أن ChatGPT قد تكون أذكى طفل في هذا المجال، إلا أنها ليست مثالية. لهذا السبب من المهم استكشاف مشهد الذكاء الاصطناعي الأوسع نطاقاً الذي قد يوفر قدرات مختلفة ويعالج بعض قيود ChatGPT.

فيما يلي بعض بدائل ChatGPT قد تكون مناسبة لك بشكل أفضل.

الجوزاء

عبر الجوزاء كان يُعرف سابقًا باسم Bard، وقد أطلقته Google في فبراير 2023 ردًا على ChatGPT من OpenAI.

بُنيت Gemini على نموذج لغوي كبير لتطبيقات الحوار (LaMDA) من قِبل الذكاء الاصطناعي من Google، وهي خدمة ذكاء اصطناعي تجريبية للمحادثة مصممة لمعالجة وإنشاء نصوص بجودة البشر، وترجمة اللغات، وإعطاء إجابات مفيدة.

توضح النقاط أدناه ما يميزها عن ChatGPT:

Gemini يمكنه معالجة المعلومات في الوقت الفعلي ، مما يجعله أكثر حداثة ودقة في إجاباته

، مما يجعله أكثر حداثة ودقة في إجاباته يتمتع Gemini بقدرات متعددة الوسائط ويمكنه معالجة وإنشاء النصوص والرموز والصور والصوت، مما يسمح بمجموعة واسعة من المهام والتطبيقات

ويمكنه معالجة وإنشاء النصوص والرموز والصور والصوت، مما يسمح بمجموعة واسعة من المهام والتطبيقات يقدم Gemini إمكانيات معززة للاستدلال والفهم للمطالبات المعقدة والاستدلال من خلال المعلومات، مما يؤدي إلى استجابات أكثر ملاءمة

إمكانيات معززة للاستدلال والفهم للمطالبات المعقدة والاستدلال من خلال المعلومات، مما يؤدي إلى استجابات أكثر ملاءمة الاندماج مع نظام Google البيئي يمنح Gemini وصولاً أفضل إلى "بحث Google" و"مساحة عمل Google" وتطبيقات Google الأخرى

Copy.ai

يعد Copy.ai واحدًا من أفضل بدائل ChatGPT لكتابة . وهو موجه للشركات والمسوقين ورواد الأعمال الذين يسعون إلى دمج إنشاء المحتوى في عملياتهم التجارية. وهو يستخدم أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات في كتابة نسخ التسويق وأوصاف المنتجات والتسويق عبر البريد الإلكتروني والإعلانات. يدعم Copy.ai عدة لغات، مما يجعله مثاليًا للشركات والمسوقين في مختلف البلدان والمناطق.

عبر Copy.ai

أنثروبيك كلود

تم تطويره بواسطة أنثروبيك ، كلود هو نموذج لغوي كبير مصمم للتفاعلات الآمنة للذكاء الاصطناعي.

عبر أنثروبيك يشتهر كلود 2 بميزاته سهلة الاستخدام و القدرة على إجراء محادثات معقدة. يركز هذا النموذج على السلامة والمواءمة مع القيم الإنسانية وهو الأفضل للمحادثات العامة والأعمال والأبحاث.

ما وراء الدردشةGPT: ClickUp Brain

يعمل ChatGPT بشكل رائع، لكن دقته الواقعية والبحثية تترك شيئًا مرغوبًا فيه. يمكن أن "يهلوس" أثناء توليد المعلومات التقنية ويذكر معلومات عشوائية على أنها حقائق.

وهذا يعني أنه ليس أفضل أداة ذكاء اصطناعي للإعداد التنظيمي لأنه يجب عليك مغادرة مساحة عملك لطرح سؤال على الذكاء الاصطناعي. لكننا أصلحنا ذلك - مع ClickUp Brain !

وباعتباره مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج في ClickUp، فإن ClickUp Brain يمكنه مساعدتك من داخل مساحة العمل الخاصة بك، وإنشاء خطط المشاريع، وكتابة رسائل البريد الإلكتروني للعملاء، وتعيين المهام، وتتبع التقدم المحرز، ومراقبة المواعيد النهائية، وغير ذلك الكثير.

يعتمد فهم ClickUp Brain السياقي على قدرته على معالجة وتحليل كميات هائلة من البيانات داخل مساحة العمل. من خلال فهم العلاقات بين المهام والمشاريع والمستندات وأدوار المستخدمين، يمكنه تقديم معلومات وتوصيات مخصصة.

على سبيل المثال، إذا سأل مدير المشروع: "ما هي المخرجات الرئيسية لهذا المشروع؟ سيقدم ClickUp Brain ملخصًا بناءً على أهداف المشروع ومهامه.

قلل وقت سير عملك إلى النصف عن طريق تخصيص ClickUp Brain لأي دور تختاره

إليك ما يمكنك القيام به باستخدام ClickUp Brain

مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي

هذه الأداة هي دليلك المفضل لجميع الاستفسارات المتعلقة بالعمل. اسأل بعيداً عن مهام شركتك ومشاريعها ومستنداتها وأشخاصها، واحصل على إجابات سريعة.

يساعدك مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي في:

البحث والاسترجاع: العثور بسرعة على المعلومات من مستنداتك وصفحات الويكي الخاصة بك

العثور بسرعة على المعلومات من مستنداتك وصفحات الويكي الخاصة بك تحليل البيانات: تحليل البيانات داخل مستنداتك، مثل معدلات الأخطاء أو عناصر إجراءات المهام

تحليل البيانات داخل مستنداتك، مثل معدلات الأخطاء أو عناصر إجراءات المهام تقدم الفريق: مراقبة التقدم المحرز في مهام فريقك ومشاريعك

احصل على إجابات لمذكرات الشركة وخططها ورؤيتها والإبلاغ عن المشكلات المتعلقة بالمنتج باستخدام مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain

مدير مشروع الذكاء الاصطناعي

يوفر لك مدير مشروع الذكاء الاصطناعي عناصر عمل تلقائية، وتخطيط المهام الفرعية، والتعبئة التلقائية للبيانات، مما يوفر عليك الكثير من الوقت في الأعمال المتكررة.

دعنا نلقي نظرة على ميزاته:

الأتمتة التلقائية لملخصات المشروع وتحديثات التقدم: التأكد من دقة التحديثات وعكس الحالة الحالية للمهام والمستندات وتقدم الفريق

التأكد من دقة التحديثات وعكس الحالة الحالية للمهام والمستندات وتقدم الفريق رؤى قائمة على الذكاء الاصطناعي: تسليط الضوء على المقاييس المهمة ومؤشرات التقدم للمهام والمستندات وأعضاء الفريق، مما يساعدك على اتخاذ قرارات قائمة على البيانات

ابق على اطلاع بتحديثات مفصلة عن التقدم المحرز في مشاريعك مع مدير مشروع الذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain

كاتب الذكاء الاصطناعي للعمل

تتيح لك أداة مساعد الكتابة المدمجة هذه تنقيح وتدقيق كتاباتك المتعلقة بالعمل مثل الصفحات المقصودة ورسائل البريد الإلكتروني والنصوص وما إلى ذلك.

إليك ما يمكنها فعله:

إنشاء الجداول: إنشاء جداول غنية بالمعلومات بسهولة لأغراض مختلفة، مثل مراجعات المطاعم أو تحليل المنافسين

إنشاء جداول غنية بالمعلومات بسهولة لأغراض مختلفة، مثل مراجعات المطاعم أو تحليل المنافسين إنشاء القوالب: إنشاء قوالب بسرعة لحالات استخدام ومهام ومستندات ومشاريع مختلفة لتبسيط سير عملك

إنشاء قوالب بسرعة لحالات استخدام ومهام ومستندات ومشاريع مختلفة لتبسيط سير عملك النسخ والتلخيص: تحويل التسجيلات الصوتية إلى نص واستخدام الذكاء الاصطناعي لاستخراج المعلومات الأساسية من اجتماعاتك ومقاطعك

قم بالرد على الرسائل باستخدام الردود التي يتم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي التي تتوافق مع نبرة صوتك باستخدام ClickUp Brain's AI Writer for Work

من الواضح أن ClickUp هو التطبيق المدعوم بالذكاء الاصطناعي لكل شيء تحتاجه لجميع فرقك لتحقيق جميع أهدافك الطموحة

ارتقِ بلعبة الذكاء الاصطناعي الخاصة بك مع ClickUp Brain

نأمل أن تساعدك ورقة الغش الشاملة هذه في ChatGPT على إتقان فن المطالبة، حيث يمكن لسؤال مصمم بشكل جيد أن يفتح لك الباب أمام عالم غني بالمعلومات!

ومع ذلك، علينا أيضاً أن نضع في اعتبارنا الآثار الأخلاقية المترتبة على استخدام ChatGPT. ومن الجدير بالذكر هنا أن المنصة تتنبأ بالمعلومات بدلاً من فهمها أثناء توليد الإجابات.

في المقابل، يمكن لأدوات إدارة المشاريع ClickUp AI الوصول إلى المعلومات من المهام والمستندات وعناصر المشروع الأخرى والاستفادة منها، مما يوفر إجابات أكثر ملاءمة للسياق ومفيدة. فهي تساعد على فهم الفروق الدقيقة لمشاريعك ومهامك وديناميكيات فريق العمل، مما يوفر حلولاً أكثر تخصيصاً.

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