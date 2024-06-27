كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في الموارد البشرية (حالات الاستخدام &؛ الأدوات)

في العديد من المنظمات اليوم، لا يزال قسم الموارد البشرية يعمل في وضع رد الفعل. فالعديد من الأنشطة والإجراءات لا تتم المطالبة بها إلا بعد وقوع أحداث معينة. وهذا ليس مثالياً، خاصة في القوى العاملة الرقمية سريعة التغير. ولكن هذا ليس لأن فريق الموارد البشرية لديك لا يهتم. فهم مشغولون فقط بالمهام الإدارية أو يركزون على جدولة المقابلات ومعالجة الأعمال الورقية وإرسال التذكيرات وغيرها من الأنشطة المتكررة. أدوات الذكاء الاصطناعي للموارد البشرية يمكن أن تساعد في تغيير الأمور نحو الأفضل. حيث يمكنها تولي الأنشطة اليومية، بما في ذلك إدارة الرواتب والمزايا وتدفقات التوظيف والاحتفاظ بالموظفين، وما إلى ذلك. يتيح ذلك لفرق الموارد البشرية التركيز على الأنشطة الرئيسية، مثل تحليل ملاحظات الموظفين، وتطوير المواهب، وتحسين عمليات الشركة. يساعد استخدام أدوات أتمتة الموارد البشرية هذه المؤسسات على توفير الوقت والمال. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يقلل من تأثير الأخطاء البشرية والتحيز الشخصي في مكان العمل ويعزز بيئة العمل المواتية.

إذًا، هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يفتح حقًا إمكانيات جديدة لعمليات الموارد البشرية لديك؟ في هذا الدليل، سنستكشف في هذا الدليل كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في الموارد البشرية لبناء قسم موارد بشرية يواكب المستقبل وبيئة عمل مزدهرة.

## فهم الذكاء الاصطناعي في الموارد البشرية

يشمل الذكاء الاصطناعي مجموعة من التقنيات التي تمكّن الآلات من محاكاة الذكاء البشري. يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل كميات هائلة من البيانات، وتحديد الأنماط، وأتمتة المهام، مما يحرر فرق الموارد البشرية للتركيز على المبادرات الاستراتيجية. وهذا يخلق تحولاً زلزالياً من نوع ما.

يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة العمليات اليدوية المملة والمتكررة، وتمكين اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، وخلق تجربة صحية للموظفين.

وهذا له بعض المزايا الرئيسية للشركات، بما في ذلك:

تحسين عملية استقطاب المواهب : مع أدوات الذكاء الاصطناعي للتوظيف يمكنك البحث في مجموعة أكبر من المرشحين وتحديد المرشحين ذوي المهارات الأكثر ملاءمة. وهذا يُترجم إلى دورات توظيف أسرع، وتكاليف أقل، وقوة عاملة ذات جودة أعلى

: مع أدوات الذكاء الاصطناعي للتوظيف يمكنك البحث في مجموعة أكبر من المرشحين وتحديد المرشحين ذوي المهارات الأكثر ملاءمة. وهذا يُترجم إلى دورات توظيف أسرع، وتكاليف أقل، وقوة عاملة ذات جودة أعلى تعزيز الاحتفاظ بالموظفين: القوى العاملة السعيدة والمتفاعلة هي قوى عاملة منتجة. يمكن أن يساعدك الذكاء الاصطناعي في تحديد مخاطر الطيران المحتملة ومعالجة مخاوفهم بشكل استباقي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تخصيص خطط تطوير الموظفين وتعزيز ثقافة التعلم المستمر، مما يعزز رضا الموظفين والاحتفاظ بهم وتطويرهم الوظيفي. وتستخدم العديد من المؤسسات اليوم أيضًا أدوات الذكاء الاصطناعي لإشراك الموظفين وإجراء فحوصات منتظمة لنبضات الموظفين

القوى العاملة السعيدة والمتفاعلة هي قوى عاملة منتجة. يمكن أن يساعدك الذكاء الاصطناعي في تحديد مخاطر الطيران المحتملة ومعالجة مخاوفهم بشكل استباقي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تخصيص خطط تطوير الموظفين وتعزيز ثقافة التعلم المستمر، مما يعزز رضا الموظفين والاحتفاظ بهم وتطويرهم الوظيفي. وتستخدم العديد من المؤسسات اليوم أيضًا أدوات الذكاء الاصطناعي لإشراك الموظفين وإجراء فحوصات منتظمة لنبضات الموظفين تخطيط القوى العاملة المستند إلى البيانات: يمكن لتكنولوجيا الموارد البشرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحليل أداء الموظفين بناءً على مهاراتهم ونتائجهم ومعايير أخرى. يسمح لك هذا النهج الاستباقي بتطوير استراتيجيات استقطاب المواهب المستهدفة وبرامج صقل المهارات، وفهم توقعات الموظفين من هذه التدريبات

يمكن لتكنولوجيا الموارد البشرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحليل أداء الموظفين بناءً على مهاراتهم ونتائجهم ومعايير أخرى. يسمح لك هذا النهج الاستباقي بتطوير استراتيجيات استقطاب المواهب المستهدفة وبرامج صقل المهارات، وفهم توقعات الموظفين من هذه التدريبات تخفيف العبء الإداري: يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي أن تتولى مهام الموارد البشرية الأساسية والمتكررة مثل جدولة المقابلات وتحديد المرشحين وإعداد الموظفين وما إلى ذلك. ومن ثم يمكن لفرق الموارد البشرية أن تركز أكثر على إشراك الموظفين، ورفع مستوى مهاراتهم، وبناء استراتيجيات الاستحواذ والاحتفاظ الأكثر نجاحًا

يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي أن تتولى مهام الموارد البشرية الأساسية والمتكررة مثل جدولة المقابلات وتحديد المرشحين وإعداد الموظفين وما إلى ذلك. ومن ثم يمكن لفرق الموارد البشرية أن تركز أكثر على إشراك الموظفين، ورفع مستوى مهاراتهم، وبناء استراتيجيات الاستحواذ والاحتفاظ الأكثر نجاحًا التخفيف من التحيز في عمليات الموارد البشرية: يمكن أن يتسلل التحيز اللاواعي إلى وظائف الموارد البشرية المختلفة، مما يعيق جهود التنوع والشمول. يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في الحد من التحيز من خلال تقييم الأفراد بناءً على معايير موضوعية، مما يؤدي إلى مكان عمل أكثر تنوعًا وإنصافًا

كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في الموارد البشرية في حالات الاستخدام المختلفة

من المهم أن تتذكر أن الذكاء الاصطناعي لا يحل محل الخبرة البشرية. فمتخصصو الموارد البشرية يجلبون معهم صفات بشرية لا تقدر بثمن مثل التعاطف والحكم والتفكير النقدي. وفقًا لـ دراسة استقصائية حديثة ، فإن 49% من المؤسسات تستخدم الذكاء الاصطناعي في الموارد البشرية وترى أنه عامل تمكين للقوى العاملة البشرية لديها.

وبالاستفادة من الذكاء الاصطناعي كأداة قوية، يمكن لمحترفي الموارد البشرية التركيز على ما يقومون به على أفضل وجه - بناء العلاقات مع الموظفين، وتعزيز ثقافة العمل الإيجابية، وقيادة المبادرات الاستراتيجية التي تدفع الأعمال إلى الأمام. فيما يلي بعض عمليات الموارد البشرية الأساسية التي تشكل فيها تكنولوجيا الموارد البشرية والذكاء الاصطناعي مزيجاً ناجحاً:

عمليات التوظيف

تتبع أنشطة التوظيف وحجم العمل مع لوحات معلومات ClickUp Dashboards القابلة للتخصيص

أحد المجالات الرئيسية التي يُستخدم فيها الذكاء الاصطناعي تخطيط الموارد البشرية في عملية التوظيف والتعيين. ويمكنه تبسيط العملية بشكل كبير من خلال التركيز على مجالات محددة مثل:

فحص السير الذاتية ومطابقة المرشحين: يمكن لأدوات فحص السير الذاتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحليل السير الذاتية للكلمات الرئيسية والمهارات ومستويات الخبرة، وتصفية المرشحين غير المؤهلين وتوفير ساعات لا تحصى من الوقت على أخصائيي الموارد البشرية. فكِّر في هذه الأدوات على أنها أنظمة تنشيطية للسير الذاتية! يمكن لهذه الأدوات أيضاً الاستفادة من الخوارزميات المتقدمة لمطابقة المرشحين مع توصيفات وظيفية محددة، مما يضمن توافقاً أوثق بين المؤهلات والمتطلبات. وبهذه الطريقة، يمكن لمديري التوظيف التركيز على القرارات الرئيسية بدلاً من فحص كل سيرة ذاتية

يمكن لأدوات فحص السير الذاتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحليل السير الذاتية للكلمات الرئيسية والمهارات ومستويات الخبرة، وتصفية المرشحين غير المؤهلين وتوفير ساعات لا تحصى من الوقت على أخصائيي الموارد البشرية. فكِّر في هذه الأدوات على أنها أنظمة تنشيطية للسير الذاتية! يمكن لهذه الأدوات أيضاً الاستفادة من الخوارزميات المتقدمة لمطابقة المرشحين مع توصيفات وظيفية محددة، مما يضمن توافقاً أوثق بين المؤهلات والمتطلبات. وبهذه الطريقة، يمكن لمديري التوظيف التركيز على القرارات الرئيسية بدلاً من فحص كل سيرة ذاتية بناء مجموعة متنوعة من المواهب: يمكن للذكاء الاصطناعي إزالة التحيز اللاواعي من عملية التوظيف من خلال تقييم المرشحين بموضوعية بناءً على الوصف الوظيفي. يتيح ذلك لفرق الموارد البشرية جذب مجموعة أكثر تنوعاً من المرشحين المؤهلين

يمكن للذكاء الاصطناعي إزالة التحيز اللاواعي من عملية التوظيف من خلال تقييم المرشحين بموضوعية بناءً على الوصف الوظيفي. يتيح ذلك لفرق الموارد البشرية جذب مجموعة أكثر تنوعاً من المرشحين المؤهلين تجربة تفاعلية للمرشحين: يمكن لروبوتات الدردشة الآلية القائمة على الذكاء الاصطناعي التعامل مع الاستفسارات الأولية للمرشحين والإجابة على الأسئلة المتداولة. ويمكنها أيضًا جدولة المقابلات تلقائيًا من خلال المزامنة مع أدوات اجتماعات الذكاء الاصطناعي . وهذا يحرر أخصائيي الموارد البشرية للتفاعل مع المرشحين المختارين وخلق انطباع أولي إيجابي عن المؤسسة

يمكن لروبوتات الدردشة الآلية القائمة على الذكاء الاصطناعي التعامل مع الاستفسارات الأولية للمرشحين والإجابة على الأسئلة المتداولة. ويمكنها أيضًا جدولة المقابلات تلقائيًا من خلال المزامنة مع أدوات اجتماعات الذكاء الاصطناعي . وهذا يحرر أخصائيي الموارد البشرية للتفاعل مع المرشحين المختارين وخلق انطباع أولي إيجابي عن المؤسسة التحليلات التنبؤية للنجاح في التوظيف: يمكن للذكاء الاصطناعي فحص سجلات التوظيف السابقة لاكتشاف الاتجاهات والتنبؤ بالمتقدمين الذين سينجحون في وظيفة معينة. ويتيح ذلك لموظفي الموارد البشرية اتخاذ قرارات قائمة على البيانات وتوجيه جهود التوظيف نحو المرشحين ذوي الإمكانات العالية

كانت شركة يونيليفر، الشركة الرائدة عالمياً في مجال السلع الاستهلاكية، في الأخبار بسبب استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات الموارد البشرية خاصة في مجالات مثل التوظيف والتقييمات. فقد قررت الشركة، التي كان عليها غربلة 250,000 طلب توظيف لاختيار 3500 شخص للجولات النهائية، استخدام الذكاء الاصطناعي في تقييماتها. ولتحسين منهجية التقييم والاختبار الخاصة بهم، استخدموا الذكاء الاصطناعي من أجل:

تحسين التقييمات : دخلت يونيليفر في شراكة مع شركة Pemetrics لاستخدام منصتها القائمة على الألعاب لتقييم قدرات المرشحين على حل المشكلات والمنطق والمخاطرة من خلال ألعاب تفاعلية ممتعة. لم يقتصر ذلك على إبراز القدرات الطبيعية للمتقدمين فحسب، بل قلل أيضاً من الضغط النفسي لهم بشكل كبير، مما سمح لهم بإظهار إمكاناتهم الحقيقية

: دخلت يونيليفر في شراكة مع شركة Pemetrics لاستخدام منصتها القائمة على الألعاب لتقييم قدرات المرشحين على حل المشكلات والمنطق والمخاطرة من خلال ألعاب تفاعلية ممتعة. لم يقتصر ذلك على إبراز القدرات الطبيعية للمتقدمين فحسب، بل قلل أيضاً من الضغط النفسي لهم بشكل كبير، مما سمح لهم بإظهار إمكاناتهم الحقيقية تحليل الفيديو للمقابلات: عملت شركة يونيليفر مع شركة هاير فيو لإنشاء منصة ذكاء فيديو لتحليل الإشارات غير اللفظية للمرشحين، مثل لغة الجسد ونبرة الصوت. وقد ساعد ذلك يونيليفر على تجاوز السير الذاتية واتخاذ قرارات توظيف أكثر استنارة

والنتيجة؟ وفرت يونيليفر 50,000 ساعة مذهلة من وقت مقابلات المرشحين على مدار 18 شهراً. وقد ساعدهم ذلك على تحقيق توفير في التكاليف بقيمة مليون جنيه إسترليني سنويًا . وعلاوة على ذلك، حققوا زيادة ملحوظة بنسبة 16% في تنوع التوظيف. مع معدل اكتمال 96% من المرشحين (مقارنةً بنسبة 50% التقليدية)، من الواضح أن النهج الجديد كان فعالاً وجذاباً لجميع المعنيين!

اكتب توصيفاً فعالاً للوظيفة أو صمم منشورات اجتماعية جذابة باستخدام نموذج ClickUp ChatGPT موجهات لمسؤولي التوظيف

للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في عمليات التوظيف وإدارة المواهب لديك، نوصي بالاطلاع على قالب موجهات ChatGPT لموظفي التوظيف . يتضمن هذا القالب مطالبات ChatGPT التي يمكنك تخصيصها لاحتياجاتك الخاصة. سوف يساعدك على توليد أفكار ومحتوى مصمم خصيصاً لاحتياجاتك الخاصة. يمكن أن يساعدك هذا على

إنشاء إعلانات الوظائف الشاغرة التي تجذب انتباه أفضل المواهب بسهولة

طرح أفكار لجذب المواهب المناسبة وبناء علامة تجارية أقوى لصاحب العمل

نشر إعلانات الوظائف الشاغرة عبر قنوات متعددة مصممة خصيصاً لكل منصة لضمان أقصى قدر من الوصول

باستخدام هذا القالب، يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء منشورات الوظائف المثالية وحتى الحصول على رأي ثانٍ حول أدوارك الوظيفية الحالية ومحتواها. تنزيل هذا القالب

عمليات التأهيل والتدريب

تُعد عملية تأهيل الموظفين عملية بالغة الأهمية لأي مؤسسة، لأنها تحدد مسار تجربة الموظف الجديد وتوقعاته من الشركة. بالإضافة إلى قاعدة المعرفة وسير عمل التأهيل، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يجعل هذه الرحلة أكثر تخصيصًا وإثارة. ويمكن أن يشمل ذلك:

برامج تأهيل مخصصة: يمكن للذكاء الاصطناعي الاستفادة من البيانات من الملفات الشخصية للموظفين والأدوار الوظيفية لإنشاء تجارب تأهيل مخصصة. ويمكن أن يشمل ذلك تخصيص مواد تعليمية تتناسب مع دور المرشح، وإعداد مقدمات مع الزملاء، وتوفير موارد مستهدفة لضمان الانتقال السلس

يمكن للذكاء الاصطناعي الاستفادة من البيانات من الملفات الشخصية للموظفين والأدوار الوظيفية لإنشاء تجارب تأهيل مخصصة. ويمكن أن يشمل ذلك تخصيص مواد تعليمية تتناسب مع دور المرشح، وإعداد مقدمات مع الزملاء، وتوفير موارد مستهدفة لضمان الانتقال السلس التعليم والتطوير المخصصين: يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل مهارات الموظف والفجوات المعرفية والأهداف المهنية للتوصية بفرص تعليمية مخصصة. وهذا يضمن حصول الموظفين على التدريب الذي يحتاجونه للتفوق في أدوارهم وتطوير مهاراتهم باستمرار

مع انقر فوق الدماغ ، يمكن لفريقك بأكمله الحصول على مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي يوفر إجابات دقيقة وفورية بناءً على السياق. يمكن لهذا المساعد مسح المعلومات من جميع ملفاتك ومستنداتك التنظيمية، بما في ذلك الويكي والمستندات والمشاريع والمهام وغيرها من المجالات. وبالتالي، عندما يكون لدى موظفيك الجدد أسئلة محددة، يمكن لمساعد الذكاء الاصطناعي تقديم إجابات دقيقة، مما يوفر وقت أعضاء فريقك.

استخدم ClickUp Brain لطرح أسئلتك المتعلقة بالموارد البشرية، والعثور على المستندات، واكتساب رؤى حول العمليات التنظيمية وأي معلومات أخرى متعلقة بالشركة

إدارة الأداء

غالبًا ما تتخذ مراجعات الأداء التقليدية نهجًا تفاعليًا، حيث لا يتلقى الموظفون الملاحظات إلا في نهاية العام أو قبل التقييمات مباشرةً. قد تبدو هذه العملية غالبًا ما تستغرق وقتًا طويلاً وتؤثر سلبًا على كل من الموظفين والمديرين.

باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، يمكن جعل هذه العملية أكثر سلاسة وكفاءة من خلال التركيز على جوانب مثل:

التغذية الراجعة المستندة إلى البيانات والتحسين المستمر: يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل البيانات، بما في ذلك مقاييس الأداء والتقدم المحرز في الأهداف والتقييمات الذاتية للموظفين. ويمكن استخدام هذه البيانات لإنشاء تقارير موضوعية ومتعمقة تسلط الضوء على نقاط قوة الموظفين ومجالات التحسين. على سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يطلق إنذاراً مبكراً إذا اكتشف انحرافاً ملحوظاً عن تحقيق الأهداف المتوقعة. تمكّن مثل هذه الرؤى المستندة إلى البيانات المديرين من تقديم ملاحظات أكثر استهدافًا وقابلة للتنفيذ، مما يزيل أي فرصة للتحيز من التسرب إلى التقييمات

يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل البيانات، بما في ذلك مقاييس الأداء والتقدم المحرز في الأهداف والتقييمات الذاتية للموظفين. ويمكن استخدام هذه البيانات لإنشاء تقارير موضوعية ومتعمقة تسلط الضوء على نقاط قوة الموظفين ومجالات التحسين. على سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يطلق إنذاراً مبكراً إذا اكتشف انحرافاً ملحوظاً عن تحقيق الأهداف المتوقعة. تمكّن مثل هذه الرؤى المستندة إلى البيانات المديرين من تقديم ملاحظات أكثر استهدافًا وقابلة للتنفيذ، مما يزيل أي فرصة للتحيز من التسرب إلى التقييمات التدريب والتغذية الراجعة في الوقت الفعلي: يمكن لأنظمة إدارة الأداء المدعومة بالذكاء الاصطناعي أن تسهل حلقة تغذية راجعة أكثر تواتراً. تخيل تلقي الملاحظات في الوقت الفعلي على الأداء على مدار العام بدلاً من انتظار مراجعة سنوية واحدة. هذا يعزز ثقافة التحسين المستمر ويساعد الموظفين على تصحيح المسار وتكييف سلوكياتهم حسب الحاجة

المهام الإدارية وإدارة عبء العمل

غالبًا ما يجد موظفو الموارد البشرية أنفسهم مثقلين بالمهام الإدارية. يمكن للذكاء الاصطناعي أتمتة هذه العمليات المتكررة، مما يوفر وقتًا ثمينًا لمزيد من المبادرات الاستراتيجية:

إدارة الجدولة والمقابلات: يمكن لأدوات الجدولة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أتمتة جدولة المقابلات، مما يقلل من الاتصالات المتبادلة بين المرشحين ومديري التوظيف

يمكن لأدوات الجدولة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أتمتة جدولة المقابلات، مما يقلل من الاتصالات المتبادلة بين المرشحين ومديري التوظيف إدارة الإجازات وإدارة المزايا: يمكن لروبوتات الدردشة الآلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي الإجابة عن أسئلة الموظفين المتعلقة بسياسات الإجازات والمزايا، مما يقلل من العبء الإداري على فرق الموارد البشرية

أكمي تجديد عملية التوظيف باستخدام منصة توظيف مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتحل محل النظام اليدوي القديم الذي كان يكلفها أفضل المواهب. وقد أدى هذا الحل المبتكر إلى أتمتة مهام مثل فحص السير الذاتية وجدولة المقابلات، مما أدى إلى نتائج مبهرة:

ارتفع عدد المرشحين المؤهلين بنسبة 63%

انخفض الوقت اللازم للتوظيف بنسبة 55%

زادت معدلات قبول العروض بنسبة 47%

مشاركة الموظفين والاحتفاظ بهم

من المتوقع أن يتفهم قادة الموارد البشرية مشاعر الموظفين ومستويات مشاركتهم ويعززونها. ومع ذلك، قد تواجه الموارد البشرية فجوة في التواصل مع الموظفين في المؤسسات الكبيرة أو الفرق الموزعة. ولإصلاح هذه الفجوة، يمكن لفرق الموارد البشرية استخدام التعلم الآلي لتحليل البيانات من استبيانات 360 درجة أو نماذج الملاحظات المجهولة.

احصل على رؤى حول مشاعر الموظفين وأفكارهم باستخدام نموذج ملاحظات الموظفين سهل الاستخدام على ClickUp

نصيحة احترافية: استخدم نموذج قالب ملاحظات الموظفين على ClickUp لإنشاء منتدى للمناقشات المفتوحة بين المديرين والموظفين. باستخدام هذا القالب، يمكنك:_

جمع تعليقات مفيدة من الموظفين

تتبع مشاعر الموظفين مع مرور الوقت باستخدام تصورات قوية

بناء ثقافة من الشفافية والثقة بين الموظفين والإدارة وفرق الموارد البشرية تنزيل هذا النموذج من خلال التحليل الأعمق، يمكن لفرق الموارد البشرية قياس مشاعر الموظفين وإجراء التعديلات وفقًا لذلك. وهذا يسمح لهم بمعالجة مخاوف الموظفين بشكل استباقي وتنمية ثقافة عمل أكثر إيجابية.

يمكن للذكاء الاصطناعي أيضًا تمكين المزيد من التواصل المخصص مع الموظفين بناءً على اهتماماتهم واحتياجاتهم وما إلى ذلك. على سبيل المثال، يمكنه مسح قواعد بيانات الموظفين لأعياد الميلاد القادمة واحتفالات الذكرى السنوية وغيرها من الأحداث المهمة. ويمكنه بعد ذلك إرسال رسائل مستهدفة إلى أعضاء الفريق المعنيين. وهذا يساعد فريق المواهب على التعرف على المساهمات الفردية وتحسين عمليات مشاركة الموظفين.

عافية الموظفين وصحتهم النفسية

لم تعد رفاهية الموظفين وصحتهم النفسية من الاهتمامات الثانوية للمؤسسات. اليوم، يجب أن تعمل فرق الموارد البشرية أيضًا على السياسات وتطبيق الإجراءات التي تؤثر على صحة الموظفين بشكل عام. من خلال تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي مع برنامج عافية الموظفين، يمكن للمؤسسات تحسين رفاهية الموظفين بطرق متعددة، مثل:

تحديد العلامات المبكرة للإرهاق: يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل أنماط تواصل الموظفين وساعات العمل ومخرجات العمل لتحديد العلامات المحتملة للإرهاق. وهذا يسمح لمختصي الموارد البشرية والمديرين بالتدخل المبكر وتوفير الموارد والدعم للموظفين الذين يعانون من الإرهاق. يمكن للفرق أيضًا اتخاذ قرارات استباقية وتشجيع الموظفين المرهقين على أخذ فترات راحة. وهذا يساعد على معالجة مخاوف التوازن بين العمل والحياة الشخصية

يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل أنماط تواصل الموظفين وساعات العمل ومخرجات العمل لتحديد العلامات المحتملة للإرهاق. وهذا يسمح لمختصي الموارد البشرية والمديرين بالتدخل المبكر وتوفير الموارد والدعم للموظفين الذين يعانون من الإرهاق. يمكن للفرق أيضًا اتخاذ قرارات استباقية وتشجيع الموظفين المرهقين على أخذ فترات راحة. وهذا يساعد على معالجة مخاوف التوازن بين العمل والحياة الشخصية موارد الصحة النفسية الشخصية: من خلال تحليل التركيبة السكانية للموظفين وأنماط العمل والتفضيلات الفردية، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يوصي بموارد الصحة النفسية وبرامج الدعم المخصصة. يمكن أن يشمل ذلك اقتراح تطبيقات اليقظة الذهنية أو ربط الموظفين بورش العمل ذات الصلة أو توفير إمكانية الوصول إلى برامج مساعدة الموظفين (EAPs)

استخدام برامج الذكاء الاصطناعي للموارد البشرية

تتطور التطبيقات المحتملة للذكاء الاصطناعي في الموارد البشرية باستمرار. ومع استمرار تطور أدوات الذكاء الاصطناعي، يمكننا أن نتوقع ظهور المزيد من حالات الاستخدام المبتكرة في المستقبل. ومع ذلك، فإن اعتماد الذكاء الاصطناعي لا يتعلق فقط بالتكنولوجيا؛ إذ يجب على إدارة الموارد البشرية أيضًا ضمان استخدام هذه التقنيات المتقدمة بشكل جيد.

فيما يلي بعض النقاط الرئيسية اتجاهات أتمتة الموارد البشرية التي يغذيها الذكاء الاصطناعي، والتي يمكن أن تطور عمليات الموارد البشرية:

1. من الموارد البشرية التفاعلية إلى الموارد البشرية التنبؤية

من خلال أدوات إدارة الموارد البشرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكن للمؤسسات الانتقال من الإدارة التفاعلية إلى الإدارة التنبؤية للموارد البشرية، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في الكشف عن الرؤى المهمة المخفية في بيانات موظفيها.

خذ على سبيل المثال, منصة Praisidio القائمة على الذكاء الاصطناعي التي تساعد فرق الموارد البشرية في تخطيط القوى العاملة وتحليلها. تجمع المنصة بياناتك وتتيح لك استخدام رؤى التخطيط التنبؤي للقوى العاملة لاتخاذ القرارات الصحيحة. يمكنك طرح الأسئلة على روبوت المحادثة القائم على الذكاء الاصطناعي، ومراجعة عملياتك من خلال التنقيب عن كل مشكلة أو مشكلة مع تحليلها بشكل تفصيلي، وتحقيق أداء أعلى. باستخدام الذكاء الاصطناعي في الموارد البشرية، ساعدت الأداة المؤسسات على:

تحقيق معدل إنجاز أسرع 100 مرة مقارنةً بالعمليات اليدوية

خفض التكاليف إلى 1/10 من تكلفة برامج تحليلات الأشخاص القديمة

تقديم إجابات فورية على أسئلة الأعمال المتعلقة بالموهبة

via

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وبالتالي، يمكن للمؤسسات الانتقال من رد الفعل إلى الاستباقية من خلال استخدام بياناتها ورؤى موظفيها بشكل صحيح. وهنا يأتي دور منصة شاملة مثل ClickUp. إنه حل شامل يدمج بسلاسة بين الذكاء الاصطناعي وميزات إدارة المهام القوية المصممة لتمكين فرق الموارد البشرية. ClickUp لفرق الموارد البشرية هو برنامج متكامل لإدارة الموارد البشرية يوفر لفرق الموارد البشرية القدرة على:

تعزيز وتتبع أداء الموظفين ومشاركتهم وتطويرهم من خلال عروض ولوحات معلومات قابلة للتخصيص

تبسيط عملية التوظيف باستخدام ميزات متقدمة لتنظيم طلبات المرشحين وتصفية الطلبات ذات الصلة و أتمتة العمليات

قم بتخصيص نظام الموارد البشرية عن طريق إضافة حقول مخصصة إلى أي طريقة عرض، وحالات مخصصة لأنشطتك، وسير عمل الأتمتة، والتذكيرات، وقوائم التدقيق، والقوالب، والمزيد

نظام الموارد البشرية عن طريق إضافة حقول مخصصة إلى أي طريقة عرض، وحالات مخصصة لأنشطتك، وسير عمل الأتمتة، والتذكيرات، وقوائم التدقيق، والقوالب، والمزيد اجمع الملاحظات والمدخلات من موظفيك لفهم ما يتوقعونه من عمليات الموارد البشرية لديك. استخدامنماذج النقر فوق النماذج لالتقاط هذه المعلومات وتخزينها في نظامك. من خلال نماذج الملاحظات التفاعلية والجذابة، يمكنك زيادة معدلات الاستجابة والتأكد من أن الموظفين يمكنهم تقديم آرائهم بصيغة محددة بشكل جيد. يمكنك حتى السماح للموظفين بتقديم مدخلات على أقسام معينة بشكل مجهول، مما يضمن الحفاظ على سريتها

من خلال إنشاء مساحة آمنة لإسماع أصوات الموظفين، يمكن للموارد البشرية اتخاذ قرارات قائمة على البيانات تؤدي إلى قوة عاملة أكثر تفاعلاً وإنتاجية وازدهاراً.

2. خلق تجارب إيجابية في التأهيل

إن الانطباعات الأولى مهمة، والانطباع الأول للموظف عن شركتك يحدد مسار تجربة الموظف بأكملها. يمكن أن تساعد أدوات إدارة الموارد البشرية والذكاء الاصطناعي في إضفاء الطابع الشخصي على رحلات تأهيل الموظفين وتحسين التجارب بشكل عام.

على سبيل المثال، بدلاً من الإرشادات الأساسية لجميع مستندات وسياسات الموارد البشرية الخاصة بك، يمكنك إنشاء نموذج للتأهيل والتدريب. سيمنح ذلك موظفيك رؤية أكثر توحيداً لكامل قاعدة معارف الموارد البشرية. وهذا يشمل دليل الموارد البشرية ووثائق السياسات والأسئلة الشائعة وغيرها من المواد. مع مستندات ClickUp و مقاطع ClickUp ، يمكنك إنشاء إرشادات تفصيلية والاحتفاظ بجميع مستندات التأهيل في مكان واحد، مما يسهل على مؤسستك بأكملها الوصول إلى هذه البيانات.

ابدأ بإنشاء مركز المعرفة الخاص بمؤسستك باستخدام قالب قاعدة المعرفة ClickUp Knowledge Base

يمكنك استخدام قالب قاعدة المعرفة ClickUp Knowledge Base لصياغة قاعدة المعرفة الخاصة بمؤسستك. تم تصميم القالب لمساعدتك في توثيق وتتبع سياسات وإجراءات وعمليات الموارد البشرية، مع القدرة على:

إنشاء مصدر مركزي للمعلومات يمكن لقسم الموارد البشرية بأكمله وفرق العمل بشكل عام الوصول إليه

ضمان اطلاع جميع مديري الموارد البشرية وأعضاء الفريق على أحدث التغييرات في سياسات ولوائح الموارد البشرية تنزيل هذا النموذج نصيحة احترافية: للاستخدام مهام النقر فوق المهام _ لتعيين مهام الإعداد وتتبع التقدم بسلاسة، مما يخلق انتقالًا سلسًا للموظفين الجدد

3. أتمتة أنشطة الموارد البشرية وتبسيطها

على الرغم من وجود طرق متعددة لتبسيط الأنشطة الإدارية والمتكررة، إلا أن المؤسسات غالباً ما تعاني من هذه الأنشطة، مما يتطلب تدخلاً بشرياً حتى مع سير العمل الآلي. هنا، يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي أن تكون مساعداً لك، مما يجعل فرق الموارد البشرية لديك أكثر كفاءة ويوفر الوقت في هذه العملية.

على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في كتابة رسالة بريد إلكتروني على مستوى الشركة حول مبادرة جديدة، فلماذا لا تستخدم مساعداً للكتابة بالذكاء الاصطناعي لمساعدتك في تحسين التواصل؟

كتابة المحتوى وتحريره وتلخيصه باستخدام ClickUp Brain، مساعد الذكاء الاصطناعي المتقدم داخل المنصة

مع انقر فوق الدماغ مساعد ذكاء اصطناعي مدمج، يمكنك تبسيط المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً، وتحسين العمليات، واكتساب رؤى قيمة لتحسين كفاءة فرق الموارد البشرية لديك.

يمكن الاستفادة من ميزات الذكاء الاصطناعي القوية هذه في العديد من أنشطة الموارد البشرية، مما يسمح لفرقك بما يلي:

تعزيز الكفاءة: تقليل عبء العمل اليدوي باستخدام إمكانات أتمتة ClickUp Brain. قم بأتمتة المهام مثل إرسال تذكيرات التأهيل، أو جدولة مراجعات الأداء، أو توجيه الطلبات إلى عضو الفريق المناسب

تقليل عبء العمل اليدوي باستخدام إمكانات أتمتة ClickUp Brain. قم بأتمتة المهام مثل إرسال تذكيرات التأهيل، أو جدولة مراجعات الأداء، أو توجيه الطلبات إلى عضو الفريق المناسب اتخاذ قرارات الموارد البشرية المستندة إلى البيانات: تحليل بيانات الموارد البشرية داخل منصة ClickUp لتحديد الاتجاهات والأنماط. يمكن أن يكون عقلك الثاني، مما يتيح لك استخدام المطالبات الخاصة بالأدوار للكشف عن الرؤى. يمكنك استخدامه لتحديد مخاطر الطيران المحتملة أو الموظفين ذوي الأداء العالي أو الثغرات في المهارات داخل القوى العاملة لديك. تُمكِّن هذه الرؤى أخصائيي الموارد البشرية من اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق باستراتيجيات التوظيف والاحتفاظ بالموظفين وبرامج تطوير المواهب، مما يحسن من نتائج الموارد البشرية بشكل عام

تحليل بيانات الموارد البشرية داخل منصة ClickUp لتحديد الاتجاهات والأنماط. يمكن أن يكون عقلك الثاني، مما يتيح لك استخدام المطالبات الخاصة بالأدوار للكشف عن الرؤى. يمكنك استخدامه لتحديد مخاطر الطيران المحتملة أو الموظفين ذوي الأداء العالي أو الثغرات في المهارات داخل القوى العاملة لديك. تُمكِّن هذه الرؤى أخصائيي الموارد البشرية من اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق باستراتيجيات التوظيف والاحتفاظ بالموظفين وبرامج تطوير المواهب، مما يحسن من نتائج الموارد البشرية بشكل عام إضفاء الطابع الشخصي على التواصل: استخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لتغيير صوت ونبرة الرسائل أو ملخصات المهام تلقائياً، مما يضمن دقة التواصل وتعاطفك

إنشاء رسائل بريد إلكتروني في غضون ثوانٍ باستخدام كاتب الذكاء الاصطناعي من ClickUp Brain

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي ClickUp على العديد من الأدوات سهلة الاستخدام و قوالب مجانية للموارد البشرية مما يتيح لك العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً. على سبيل المثال، فإن نموذج كتيب كتيب الموارد البشرية ClickUp يمكن أن يساعدك في إنشاء دليل شامل للموارد البشرية ببضع نقرات فقط.

استفد من قالب كتيب الموارد البشرية الجاهز للاستخدام ClickUp للبدء فوراً في تدريب موظفيك وإدارتهم

يساعدك القالب على:

الوصول إلى أحدث المعلومات حول سياسات وإجراءات الموارد البشرية

تتبع سلوك الموظفين وأدائهم

توفير الوضوح بشأن المزايا وبدلات الإجازات والتفاصيل الأخرى تنزيل هذا النموذج ## ClickUp: منصة الكل في واحد لفرق الموارد البشرية الحديثة

يسمح تبني الذكاء الاصطناعي في عمليات الموارد البشرية للمؤسسات بتحسين كفاءتها واتخاذ القرارات بشكل كبير وإضفاء الطابع الشخصي على تجارب الموظفين. مع أدوات إدارة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل ClickUp، تصبح جميع العمليات التنظيمية أسهل وأكثر فعالية.

يساعد ClickUp فرق الموارد البشرية على مواكبة الاحتياجات التنظيمية المتطورة والازدهار في بيئة ديناميكية. وبالاستفادة من الذكاء الاصطناعي ومجموعة شاملة من ميزات إدارة الموارد البشرية، يصبح محترفو الموارد البشرية شركاء استراتيجيين، مما يؤدي إلى زيادة مشاركة القوى العاملة وإنتاجيتها ومواكبة المستقبل.

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