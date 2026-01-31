أفضل 10 منصات لإدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي تجربتها في عام 2026

تريد الشركات أنظمة ذكية قادرة على التفكير واتخاذ القرارات واتخاذ الإجراءات عند الحاجة. في العالم الواقعي، هذا أسهل في القول منه في الفعل.

لأنه عندما يتم توزيع العمل على العديد من الأدوات، مع وجود العديد من الأشخاص في الوسط، تبدأ الثغرات في الأتمتة في الظهور.

وكلما زادت تعقيد سير العمل، زادت صعوبة تحديد الأعطال وأسبابها.

أدى هذا التحول إلى جعل تطوير الوكلاء أولوية. ليس لأنهم يستطيعون كتابة الرسائل أو تلخيص المستندات (فهذا الجزء سهل)، ولكن لأنهم يستطيعون العمل بشكل مستقل داخل أدواتك.

في هذه المقالة، سنقوم بتحليل أفضل منصات إدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي، وما الذي تفعله كل منها على أفضل وجه، وكيفية اختيار المنصة المناسبة لسير عملك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في منصة إدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي؟

وكلاء الذكاء الاصطناعي ليسوا مجرد موضة عابرة. تتوقع شركة Gartner أن يتولى وكلاء الذكاء الاصطناعي 15% من قرارات العمل اليومية.

لذا، إذا كان فريقك يفكر في اعتماد وكلاء الذكاء الاصطناعي، فإليك ما يجب أن تكون منصة إدارة الوكلاء قادرة على القيام به:

سهولة إنشاء سير العمل: يسهل تحديد الخطوات والمحفزات والشروط والموافقات دون تحويلها إلى مشروع معقد.

تكامل أدوات فعال: يتصل بمجموعة التقنيات الحالية لديك، بما في ذلك أنظمة إدارة علاقات العملاء وأدوات إصدار التذاكر وتطبيقات المراسلة وقواعد البيانات والأدوات الداخلية.

التنسيق والتنفيذ متعدد الخطوات: يدعم سير العمل متعدد الخطوات مثل "الكشف → اتخاذ القرار → التنفيذ → التحديث → الإخطار" دون توقف في منتصف الطريق.

رؤية كاملة وتصحيح الأخطاء: توفر لك السجلات وسجل التنفيذ والتتبع خطوة بخطوة حتى يتمكن فريقك من اكتشاف المشكلات بسرعة.

الحوكمة والضوابط: توفر أذونات، ووصولًا قائمًا على الأدوار، وموافقات بشرية، والقدرة على تقييد ما يمكن للوكيل القيام به.

الموثوقية على نطاق واسع: يدعم إعادة المحاولة ومعالجة قوائم الانتظار واستعادة الأخطاء والأداء المستقر عند زيادة الاستخدام

مرونة التكلفة والنموذج: تتيح لك التحكم في التكاليف ومراقبة الاستخدام واختيار النموذج المناسب بناءً على المهمة

نظرة عامة على منصات إدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي

أداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار* (بالدولار الأمريكي/للمستخدم/للشهر) ClickUp وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يقومون بتشغيل الإجراءات بناءً على أحداث مساحة العمل، وأدوار الوكلاء المعدة مسبقًا، وملخصات الذكاء الاصطناعي، وقواعد الأتمتة مع السجلات، والبحث المتصل عبر المستندات/المهام/التطبيقات الفرق التي ترغب في استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في سير عمل المشاريع والعمليات (مديري المشاريع، فرق العمليات، التسويق، فرق التطوير) مجاني إلى الأبد؛ تخصيصات متاحة للمؤسسات Voiceflow أداة إنشاء سير عمل مرئية بالسحب والإفلات، ونشر متعدد القنوات (الدردشة، الصوت، الويب، IVR)، وربط قاعدة المعرفة، والتكامل عبر الموصلات، والاختبار في الوقت الفعلي، وسجلات التحليلات. الفرق التي تبني وكلاء الذكاء الاصطناعي التخاطبي على نطاق واسع (فرق تجربة العملاء، فرق روبوتات الدردشة، فرق المنتجات) تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 60 دولارًا شهريًا Devin AI وكيل هندسة الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه إعادة الهيكلة وبناء الميزات وواجهة تشبه IDE "Ask Devin" وسير عمل الوكلاء المتوازي والتوثيق التلقائي والموافقات البشرية قبل نشر التغييرات المنظمات الهندسية التي ترغب في تنفيذ برامج قائمة على الذكاء الاصطناعي (فرق التطوير وفرق المنصات) تبدأ الخطط المدفوعة من 20 دولارًا شهريًا LangChain إطار عمل وكيل مفتوح المصدر، استدعاء أدوات ديناميكي، تفاعل API ومصدر البيانات، سير عمل LangGraph ذو الحالة، منشئ وكيل LangSmith، قابلية المراقبة، السجلات، الاختبار المطورون الذين يرغبون في وكلاء مخصصين مدعومين بـ LLM مع مرونة كاملة (المطورون ومهندسو الذكاء الاصطناعي) تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 39 دولارًا شهريًا n8n مصدر مفتوح، أتمتة قابلة للاستضافة الذاتية، سير عمل مرئي قائم على العقد، webhooks، مهام LLM (تلخيص، تصنيف)، منطق JS/Python مخصص، ضوابط الحوكمة الفرق التي تعتمد بشكل كبير على العمليات والأتمتة وترغب في سير عمل يشبه الوكلاء عبر التطبيقات (فرق RevOps و IT و ops والأتمتة) تبدأ الخطط المدفوعة من 24 يورو شهريًا Crew AI تعاون متعدد الوكلاء (أعضاء الطاقم)، محرر مرئي، مساعد ذكاء اصطناعي مدمج، واجهة برمجة تطبيقات، سجلات، مسارات الاستدلال، RBAC، وكلاء في حاويات، خيارات محلية/VPC الفرق التي تنسق أنظمة متعددة الوكلاء (عمليات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات، فرق التطوير، مالكو سير العمل) تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 25 دولارًا شهريًا Microsoft Copilot الذكاء الاصطناعي الأصلي عبر Word وExcel وOutlook وTeams وCopilot Studio لسير عمل الوكلاء، وسياق Microsoft Graph، والامتثال والأمان عبر عناصر التحكم Azure، وقوالب المؤسسات (المالية والقانونية وتكنولوجيا المعلومات) الشركات التي تعتمد على Microsoft أولاً وترغب في الحصول على وكلاء إنتاجية الذكاء الاصطناعي داخل M365 تبدأ الخطط المدفوعة من 27.25 دولارًا شهريًا. Vellum AI منشئ مرئي، إنشاء سير عمل من اللغة الإنجليزية البسيطة، واجهة المستخدم الرسومية الهجينة والرمز، مقارنات سريعة جنبًا إلى جنب، استدعاءات الوظائف، سير عمل متعدد الخطوات، ضوابط الأمان (SSO، HIPAA، السحابة الخاصة) الفرق التي تبني سير عمل ووكلاء على مستوى المؤسسات (فرق المنتجات، العمليات، بناة الذكاء الاصطناعي) تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 25 دولارًا شهريًا IBM watsonx watsonx Orchestrate سير عمل السحب والإفلات، حوكمة وكلاء المؤسسة، بحث الذكاء الاصطناعي الداخلي، الاتصال بـ Db2، Cloud Pak for Data، لوحات المعلومات، السجلات، مسارات التدقيق، قوالب الصناعة الشركات التي تحتاج إلى الذكاء الاصطناعي الخاضع للرقابة والتنسيق والامتثال (منظمات CIO، العمليات الكبيرة) تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 1050 دولارًا شهريًا Stack AI جداول البيانات، الوكلاء المدفوعون بالجداول، الدردشة عبر مجموعات البيانات المنظمة، المشغلات، الإجراءات في أدوات مثل ClickUp و Slack و Gmail و Zapier، التفرع، التراجع عن الإصدارات، حلقة التغذية الراجعة، أمان المؤسسة والأذونات الفرق التي ترغب في نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي ببساطة على بيانات سير العمل (مستخدمو العمليات و Airtable وجداول البيانات) تتوفر خطة مجانية؛ أسعار مخصصة

كيف نقوم بمراجعة البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

أفضل منصات إدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي

بعد ذلك، دعونا نلقي نظرة على أفضل منصات إدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي وأفضل استخدام لكل منها.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع الموحدة وأتمتة سير العمل)

عندما يسمع الناس مصطلح "وكلاء الذكاء الاصطناعي"، غالبًا ما يتخيلون روبوتًا مستقلًا خارج نطاق العمل.

باعتبارها أول مساحة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي في العالم، تقلب ClickUp هذه الفكرة رأسًا على عقب. إنها منصة لإدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي تحتوي على المعلومات التي يحتاجها الوكلاء للعمل: المهام، المستندات، الدردشة، المالكين، تواريخ الاستحقاق، التبعيات، الأولويات والمزيد.

لذا، بدلاً من إنشاء وكيل ثم محاولة معرفة كيفية دمجه في عملياتك، تبدأ بالعملية، ثم يتم دمج الوكيل فيها.

إليك ما يجعل ذلك ممكنًا.

ClickUp Super Agents: جاهزة ومصممة خصيصًا لسير عملك

تراقب وكالات ClickUp Super Agents دائمًا مساحة عملك ويمكن تدريبها على اتخاذ إجراءات محددة بناءً على محفزات معينة. تعمل هذه الوكالات وفقًا للمنطق الذي تحدده، ولكنها تتجاوز قواعد الأتمتة الأساسية.

استخدم وكيل مدير المشروع لتشغيل سير عمل مدير المشروع من البداية إلى النهاية

يمكن لهذه الوكالات المتخصصة تحليل السياق وتشغيل سير العمل المناسب والتواصل مع البشر (أو مع بعضها البعض) للمضي قدمًا في العمل.

يتضمن ClickUp العديد من تجارب الوكلاء المعدة مسبقًا والمصممة لسير عمل محدد.

على سبيل المثال:

Project Manager Super Agent يحافظ على سير المشاريع من خلال تنظيم المهام وتحديث الحالات وتتبع المراحل المهمة.

Brand Voice Writer Super Agent يعيد كتابة المحتوى ليتناسب مع نبرة العلامة التجارية وأسلوبها

Work Breakdown Super Agent يقسم المهام المعقدة إلى مهام فرعية ويضيف المكلفين بها ومواعيد الاستحقاق.

مع وكيل ترميز ذكاء اصطناعي مخصص مثل Codegen، تصبح سير عملك أسرع وأكثر كفاءة.

لإدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي بفعالية، يتيح لك ClickUp تكوين:

الأدوات التي يُسمح للوكيل باستخدامها (وإزالتها إذا كنت تريد ضوابط أكثر صرامة)

مصادر المعرفة حتى يتمكن الوكيل من استخراج السياق من مساحة العمل الخاصة بك والتطبيقات الخارجية المعتمدة

كما أنك عندما ترغب في إنشاء وكيل ذكاء اصطناعي يتصرف مثل شركتك (قواعدك، عمليات التسليم، مسارات التصعيد)، فإن ClickUp يدعم الوكلاء المخصصين الذين يمكنهم التصرف والتنفيذ بناءً على كيفية إعداد مساحة العمل الخاصة بك.

يوضح هذا الفيديو كيف يمكنك إنشاء وكيلك الخاص في أقل من 20 دقيقة ⏰:

ClickUp Brain: الذكاء الاصطناعي المدرك للسياق وراء الوكلاء

إذا كان وكلاء الذكاء الاصطناعي هم المنفذون، فإن ClickUp Brain هو الطبقة التي تساعد الوكلاء على فهم عملك لأنه متصل بمعلومات مساحة العمل الخاصة بك (المهام والمستندات والمالكين والمواعيد النهائية والتعليقات) وحتى التطبيقات المتصلة.

ستحصل على ميزتين كبيرتين:

🎯 سياق أفضل (الوكلاء لا يخمنون). فهم يتخذون قرارات تستند إلى تاريخ المشروع الفعلي والتبعيات وأولويات الفريق. لذا، بدلاً من الاتصال بزميل عشوائي في الفريق أو تكرار المهام، يتصرفون بطرق تعكس سير عمل فريقك.

🎯 تنفيذ أسرع (يمكن للوكلاء تلخيص وتخطيط واتخاذ الإجراءات في نفس المكان). نظرًا لأن كل شيء يحدث داخل نفس النظام، يمكن للوكلاء قراءة التحديثات وإنشاء ملخصات وتعيين المهام دون الحاجة إلى التبديل بين المنصات أو السحب من مصادر غير متصلة.

ملخصات المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي: ملخصات سياقية وقابلة للتنفيذ على مستويات متعددة من المشاريع

تلخيصات المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي من ClickUp تحول التحديثات المتفرقة إلى وضوح فوري. يمكنك فهم التقدم المحرز والعوائق بسرعة دون الحاجة إلى قراءة كل عنصر في مساحة العمل يدويًا.

بالإضافة إلى تحديثات المشروع، تدعم هذه الميزة التنفيذ بشكل فعال. يقوم ClickUp Brain بأتمتة المهام باستخدام الذكاء الاصطناعي، مثل إنشاء المهام الفرعية تلقائيًا، وتحديد التبعيات، وتعديل الجداول الزمنية بناءً على حركة المشروع. يعمل هذا البرنامج كمنسق مشروع ذكي، فهو لا يقتصر على تلخيص ما حدث فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على ما يحتاج إلى اهتمام، مما يتيح لك تصحيح المسار بسرعة.

ما عليك سوى طلب نظرة عامة على المشروع، وستحصل على ملخص ذكي يتضمن رؤى تراعي السياق واقتراحات جاهزة للتنفيذ.

الأتمتة: تبسيط الأعمال الروتينية وتقليل الجهد اليدوي

تتيح لك ClickUp Automations إنشاء سير عمل يعتمد على المشغلات والشروط والإجراءات في منشئ مرئي بسيط.

قم بتشغيل الأتمتة التي تحتاجها أو تخصيص القواعد عبر الذكاء الاصطناعي بناءً على سير عملك.

لإعداد سريع، تحصل على مكتبة من قوالب الأتمتة الجاهزة للتعامل مع سير العمل الشائع، مثل تعيين المهام ونشر التعليقات وتغيير الحالات ونقل القوائم والمزيد.

يمكنك أيضًا أتمتة رسائل البريد الإلكتروني التي يتم تشغيلها بواسطة أحداث ClickUp، مثل عند إرسال نموذج أو تغيير حالة مهمة. يصبح هذا مفيدًا بشكل خاص عندما تريد الحفاظ على التواصل مع أصحاب المصلحة أو العملاء بشكل استباقي.

أفضل ميزات ClickUp

قيود ClickUp

قد تبدو الواجهة معقدة للمستخدمين الجدد، وقد تتطلب بعض تكوينات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وقتًا لإتقانها.

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

إليك كيفية تقييم أحد مستخدمي Reddit لـ ClickUp Super Agents:

في الوقت الحالي، لدينا وكيل واحد تم إعداده للتشغيل عندما يتم وضع علامة على ميزة أو خطأ على أنه تم إصداره. يقوم بقراءة مهمة ClickUp ويقارنها مع GitHub، ثم يقوم تلقائيًا بتحديث مستند ملاحظات الإصدار المتجدد وإخطار فريق المبيعات والتسويق. حتى الآن، قام بعمل ممتاز في تجميع جميع أوصاف المهام المتفرقة وتعليقات المطورين في ملاحظات واضحة وسهلة القراءة، ومصممة بطريقة يسهل على فريق التسويق غير التقني فهمها.

في الوقت الحالي، لدينا وكيل واحد تم إعداده للتشغيل عندما يتم وضع علامة على ميزة أو خطأ على أنه تم إصداره. يقوم بقراءة مهمة ClickUp ويقارنها مع GitHub، ثم يقوم تلقائيًا بتحديث مستند ملاحظات الإصدار المتجدد وإخطار فريق المبيعات والتسويق. حتى الآن، قام بعمل ممتاز في تجميع جميع أوصاف المهام المتفرقة وتعليقات المطورين في ملاحظات واضحة وسهلة القراءة، ومصممة بطريقة يسهل على فريق التسويق غير التقني فهمها.

📌 هل تعلم؟ معظم الذكاء الاصطناعي الوكلي لا يعمل بالكامل على الطيار الآلي. 70٪ من القرارات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي لا تزال تخضع للتحقق البشري، و 87٪ من الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي الوكلي تقول إنه يتطلب إشرافًا.

2. Voiceflow (الأفضل لإنشاء وتوسيع نطاق وكلاء الذكاء الاصطناعي التخاطبي)

عبر Voiceflow

تم تصميم Voiceflow لإنشاء وكلاء محادثة، سواء للدردشة أو الصوت. واجهة مخطط التدفق بالسحب والإفلات تجعلها تبدو أشبه برسم الأفكار أكثر من البرمجة. يمكنك تخطيط تفاعل كامل مع العملاء في دقائق، واختباره على الفور، وتعديله دون الحاجة إلى البدء من الصفر.

تتيح لك الأداة تصميم وكيل واحد ونشره عبر قنوات متعددة، مثل الدردشة عبر الويب وتطبيقات المراسلة وحتى الهاتف (IVR)، دون الحاجة إلى إعادة تصميم المنطق. يوفر هذا النوع من الدعم متعدد القنوات الوقت ويحافظ على اتساق كل شيء، خاصة إذا كنت تحاول إنشاء قوة عمل تعتمد على الذكاء الاصطناعي يمكنها التعامل مع الدعم والاستفسارات عبر كل نقطة اتصال.

يمكن للوكلاء الرجوع إلى الأسئلة الشائعة ووثائق المساعدة ومحتوى المنتج في الوقت الفعلي، بحيث يتم تحديث إجابات الوكيل أيضًا عندما يقوم فريق العمليات بتحديث شيء ما.

أفضل ميزات Voiceflow

ادمجها على الفور مع أدوات مثل Zendesk وShopify وGoogle Sheets من خلال موصلات مسبقة الصنع.

قم بتوسيع الوظائف باستخدام منطق مخصص باستخدام محرر الكود المدمج وواجهات برمجة التطبيقات (API)

نظم الوكلاء والعمل الجماعي باستخدام مساحات العمل المشتركة وإصدار الإصدارات وتعيين المهام.

اختبر المحادثات في الوقت الفعلي وحسّن التدفقات باستخدام التحليلات المدمجة وسجلات المحادثات.

قيود Voiceflow

تفتقر إلى ميزة "human-in-the-loop" (الإنسان في الحلقة)، مما يجعل مراقبة الجودة أكثر صعوبة على الفرق.

أسعار Voiceflow

تجربة مجانية

المبتدئ : مجاني

Pro : 60 دولارًا شهريًا

الأعمال: 150 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Voiceflow

G2: 4. 6/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Voiceflow؟

إليك كيفية تقييم أحد مستخدمي G2 لـ Voiceflow:

أكثر ما يعجبني في Voiceflow هو مدى سهولة استخدامه ومرونته! يجعل منشئ التدفق المرئي من السهل جدًا تصميم تجارب محادثة معقدة دون الشعور بالإرهاق. أحب الطريقة التي يمكنني بها بسرعة إنشاء نماذج أولية واختبار ونشر مساعدات الصوت والدردشة في مكان واحد.

أكثر ما يعجبني في Voiceflow هو مدى سهولة استخدامه ومرونته! يجعل منشئ التدفق المرئي من السهل جدًا تصميم تجارب محادثة معقدة دون الشعور بالإرهاق. أحب الطريقة التي يمكنني بها بسرعة إنشاء نماذج أولية واختبار ونشر مساعدات الصوت والدردشة في مكان واحد.

⭐ ميزة ClickUp: تعاني معظم الفرق من صعوبة في الحصول على نتائج حقيقية من الذكاء الاصطناعي. يقول 7.2% فقط أن استراتيجيتهم تحقق عائدًا قويًا على الاستثمار، وقد تخلّى ما يقرب من نصفهم بالفعل عن الأدوات التي اعتمدوها العام الماضي. السبب الأكبر؟ انتشار الذكاء الاصطناعي، أي وجود عدد كبير جدًا من الأدوات غير المتصلة ببعضها البعض، وعدم وجود تنسيق كافٍ. ClickUp BrainGPT يغير قواعد اللعبة. فهو يجمع كل شيء، بما في ذلك البحث والأتمتة والإنشاء، في مساحة عمل ذكية واحدة، بحيث لا تضطر إلى البحث عن عشرات التطبيقات لإنجاز عملك. يمكنك التحدث إليه وكتابة النصوص فيه وتركه يتخذ الإجراءات اللازمة خلف الكواليس. بفضل دعم الأوامر الصوتية (عبر ClickUp Talk-to-Text ) والنماذج عالية المستوى (مثل ChatGPT وClaude وGemini) والتكامل العميق مع أدوات مثل Google Drive وNotion وGitHub وSharePoint، تم تصميم ClickUp Brain MAX لتوحيد وتبسيط عملك. وفر ساعات كل يوم مع ميزة Talk-to-Text من ClickUp Brain

3. Devin AI (الأفضل لأتمتة هندسة برمجيات المؤسسات)

عبر Devin AI

تم تصميم Devin AI خصيصًا لأتمتة سير عمل هندسة البرمجيات باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي. يمكنك إعطاء الأداة تعليمات مثل "إعادة هيكلة هذا النموذج" أو "إنشاء لوحة معلومات للتقارير"، وستعمل على قاعدة الكود الخاصة بك. تعمل أنواع متعددة من وكلاء الذكاء الاصطناعي بالتوازي للتعامل مع مهام مثل عمليات ترحيل ETL أو عمليات إعادة الهيكلة الكبيرة.

تعمل الواجهة المرئية "Ask Devin" كمساعد IDE مدعوم بالذكاء الاصطناعي. يمكنك تحميل الكود أو طرح الأسئلة أو الحصول على تفسيرات سريعة. نظرًا لأنها تحافظ على السياق عبر التفاعلات، فإنها تبدو أكثر سلاسة من التبديل المستمر بين الوثائق والأدوات.

ويتم تسجيل كل شيء. لذلك إذا حل ديفين مشكلة ما مرة واحدة، فسيكون من الممكن البحث عنها في المرة التالية. الأمر أشبه بوجود وكيل مطور يقوم بالبرمجة والتوثيق والتعلم أثناء العمل.

أفضل ميزات Devin AI

استعلم عن الكود والبيانات من خلال Devin في Slack أو Teams، مثل طلب "سحب إحصائيات المستخدم" أو "تصحيح هذا السجل".

قم بتوثيق قواعد البيانات الكبيرة تلقائيًا باستخدام مخططات النظام التي تم إنشاؤها وتفسيرات باللغة الإنجليزية البسيطة

قم بتوسيع نطاق سير عمل الوكلاء عبر الفرق باستخدام عناصر التحكم الحاسوبية لقوائم المهام المتزامنة

أبقِ البشر على اطلاع بخطوات الموافقة المدمجة قبل نشر أي تغييرات

قيود Devin AI

قد تكون جودة المخرجات متفاوتة اعتمادًا على تعقيد المهمة وسياقها

أسعار Devin AI

الأساسي: ادفع حسب الاستخدام بدءًا من 20 دولارًا

الفريق: 500 دولار شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Devin AI

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Devin AI؟

إليك كيفية تقييم أحد مستخدمي Reddit لـ Devin AI:

إحدى شركاتي اعتمدت Devin في وقت مبكر جدًا. كان الأمر مثيرًا للإعجاب في البداية. التكامل مع Slack جعله سهل الوصول للغاية. كانت تجربة المستخدم رائعة حقًا. شعرت أن السعر المرتفع نسبيًا يستحق العناء.

إحدى شركاتي اعتمدت Devin في وقت مبكر جدًا. كان الأمر مثيرًا للإعجاب في البداية. التكامل مع Slack جعله سهل الوصول للغاية. كانت تجربة المستخدم رائعة حقًا. شعرت أن السعر المرتفع نسبيًا يستحق العناء.

📮 ClickUp Insight: 10% فقط من المشاركين في استطلاعنا يستخدمون أدوات الأتمتة بانتظام ويبحثون بنشاط عن فرص جديدة للأتمتة. وهذا يسلط الضوء على أحد العوامل الرئيسية غير المستغلة لزيادة الإنتاجية، حيث لا تزال معظم الفرق تعتمد على الأعمال اليدوية التي يمكن تبسيطها أو إلغاؤها. تسهل وكالات الذكاء الاصطناعي من ClickUp إنشاء سير عمل آلي، حتى لو لم تكن قد استخدمت الأتمتة من قبل. بفضل القوالب الجاهزة للاستخدام والأوامر باللغة الطبيعية، أصبحت أتمتة المهام متاحة لجميع أفراد الفريق! 💫 نتائج حقيقية: قامت QubicaAMF بتقليل وقت إعداد التقارير بنسبة 40٪ باستخدام لوحات المعلومات الديناميكية والرسوم البيانية الآلية من ClickUp، مما أدى إلى تحويل ساعات من العمل اليدوي إلى رؤى في الوقت الفعلي.

4. LangChain (الأفضل لأطر عمل الوكلاء القابلة للتخصيص والقائمة على LLM)

عبر LangChain

LangChain هو برنامج مفتوح المصدر، مما يعني أنه يمكنك تخصيص طريقة عمل وكلاء الذكاء الاصطناعي بشكل كامل. يأتي مع قوالب جاهزة، مثل ReAct، لمساعدتك على البدء بسرعة. ما عليك سوى توصيل المطالبات والأدوات والإجراءات، وستقوم الأداة بتنسيق التدفق في الخلفية.

يمكن للوكلاء اتخاذ قرارات بشكل فعال، واستدعاء واجهات برمجة التطبيقات الخارجية، والبحث في قواعد المعرفة، والتفاعل مع مصادر البيانات اعتمادًا على مدخلات المستخدم. باستخدام LangGraph، يمكن للوكلاء تخزين الحالة، وإيقاف عملهم مؤقتًا، ومتابعة العمل من حيث توقفوا دون فقدان السياق، وهو أمر مثالي للعمليات التجارية التي لا يمكن إكمالها دفعة واحدة.

أفضل ميزات LangChain

قم ببناء الوكلاء بصريًا باستخدام لوحة الرسم بدون كود في Agent Builder من LangSmith.

اتصل بسهولة بمختلف النماذج أو أدوات الذكاء الاصطناعي من خلال أكثر من 1000 عملية تكامل، بما في ذلك GPT وClaude وقواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات للبحث.

المراقبة والتصحيح باستخدام LangSmith: احصل على سجلات كاملة ومقاييس أداء وأدوات اختبار

قم بإنشاء نماذج أولية بسرعة باستخدام قوالب الوكلاء المعدة مسبقًا للتلخيص وضمان الجودة والمزيد

قيود LangChain

قد يبدو الأمر معقدًا للمبتدئين لأن منحنى التعلم حاد والوثائق كثيرة.

تتغير التحديثات بسرعة، لذا تصبح بعض الفئات/الوظائف قديمة بسرعة وتؤدي إلى تعطل الكود القديم.

أسعار LangChain

المطور: مجاني

بالإضافة إلى: 39 دولارًا أمريكيًا لكل مقعد شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات LangChain

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: عدد المراجعات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن LangChain؟

إليك كيفية تقييم أحد مستخدمي G2 لمنصة LangChain:

إنه إطار العمل الذي أستخدمه لجميع حالات استخدام الذكاء الاصطناعي الوكلي أو الذكاء الاصطناعي التوليدي التي قمت بإنشائها باستخدام Python. إنه سهل التثبيت، فقط عبر أمر pip install، كما أن الوثائق المتوفرة عنه واسعة النطاق، وعدد الميزات والمرونة التي يوفرها جيد أيضًا.

إنه إطار العمل الذي أستخدمه لجميع حالات استخدام الذكاء الاصطناعي الوكلي أو الذكاء الاصطناعي التوليدي التي قمت بإنشائها باستخدام Python. إنه سهل التثبيت، فقط عبر أمر pip install، كما أن الوثائق المتوفرة عنه واسعة النطاق، وعدد الميزات والمرونة التي يوفرها جيد أيضًا.

5. n8n (الأفضل لأتمتة سير العمل مفتوح المصدر باستخدام الذكاء الاصطناعي)

عبر n8n

إذا كنت تبحث عن إنشاء أتمتة لسير العمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي دون الارتباط بمورد معين، فإن n8n هو خيار جيد. إنه مفتوح المصدر وقابل للاستضافة الذاتية، لذا يمكنك تشغيل كل شيء على البنية التحتية الخاصة بك والتحكم الكامل في البيانات وسير العمل. يمكنك توصيل أي نموذج لغة كبير، وتعيين قواعد العمل الخاصة بك، وبدء العمل.

المحرر المرئي سهل الاستخدام للغاية. كل خطوة هي عقدة على لوحة. ما عليك سوى سحب مهام الذكاء الاصطناعي وربطها بالمحفزات أو قواعد البيانات، وستحصل على وكيل.

يتيح لك التحكم في الوصول بناءً على الدور تحديد من يمكنه إنشاء سير العمل أو مراجعته أو تشغيله، بينما يسهل الإصدار تتبع التغييرات والتراجع عن الأخطاء. بفضل فصل البيئات (التطوير، والتجهيز، والإنتاج)، يمكن للفرق اختبار الأتمتة وتكرارها بأمان قبل نشرها.

أفضل ميزات n8n

أنشئ عمليات أتمتة باستخدام أكثر من 500 موصل مسبق الصنع يشمل CRM وقواعد البيانات وأدوات السحابة والمزيد

قم بتشغيل سير عمل الذكاء الاصطناعي باستخدام webhooks أو الجداول الزمنية أو الأحداث من أي نظام متكامل.

أضف مهام الذكاء الاصطناعي مثل التلخيص أو التصنيف باستخدام واجهات برمجة تطبيقات LLM

قيود n8n

قد تكون رسائل الخطأ عامة للغاية، لذا يتطلب إصلاح المشكلات مزيدًا من التجارب والجهد

أسعار n8n

تجربة مجانية

المبتدئين: 24 يورو شهريًا

المزايا: 60 يورو شهريًا

الأعمال: 800 يورو شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات n8n

G2: 4. 8/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن n8n؟

إليك كيفية تقييم أحد مستخدمي Capterra لـ n8n:

خيار الاستضافة الذاتية لهذه المنصة مذهل. كما أنها تسمح بكتابة نصوص الأتمتة بلغة Typescript أو JavaScript. كمطور ويب، هذا أمر جيد، فلا داعي لتعلم لغة منفصلة للأتمتة.

خيار الاستضافة الذاتية لهذه المنصة مذهل. كما أنها تسمح بكتابة نصوص الأتمتة بلغة Typescript أو JavaScript. كمطور ويب، هذا أمر جيد، فلا داعي لتعلم لغة منفصلة للأتمتة.

📚 اقرأ المزيد: أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي الوكيلة لأتمتة سير العمل المعقد

6. Crew AI (الأفضل للمؤسسات التي تنظم فرق وكلاء الذكاء الاصطناعي)

عبر Crew AI

تم تصميم CrewAI لجعل العديد من وكلاء الذكاء الاصطناعي يعملون معًا كفريق حقيقي. يمكنك إعداد أعضاء الفريق وتعيين أدوارهم وتحديد كيفية تعاونهم، وتقوم المنصة بتنسيق كل شيء خلف الكواليس. الإعداد سهل بفضل محررهم المرئي ومساعد الذكاء الاصطناعي المدمج، الذي يرشدك خلال إنشاء سير العمل.

يمكن للمهندسين الغوص في واجهة برمجة التطبيقات (API) لتخصيص المنطق، بينما يمكن للأشخاص غير التقنيين مثل مديري المشاريع تكوين الوكلاء وإدارتهم من خلال واجهة المستخدم دون الحاجة إلى التعامل مع الكود.

تتصل الأداة أيضًا بأدوات مثل CRM والبريد الإلكتروني وwebhooks، لذا بمجرد أن يصبح فريقك جاهزًا، يمكنه الرد على الرسائل وتحديث الأنظمة وتشغيل الإجراءات عبر التطبيقات. بالنسبة للمراقبة، تحصل على سجلات كاملة لما فعله كل وكيل ولماذا، مما يجعل عملية تصحيح الأخطاء سهلة.

أفضل ميزات Crew AI

استخدم AI Copilot المدمج في CrewAI لإنشاء سير عمل للوكلاء من موجزات باللغة الإنجليزية البسيطة.

قم بمحاكاة سلوك الوكلاء، وتعيين القواعد، وإدارة تكوينات LLM مركزيًا لضمان التوافق مع أهداف العمل.

قم بإدارة عمليات النشر متعددة الفرق باستخدام RBAC ووكلاء الحاويات ولوحات المعلومات المركزية.

اختر النشر المحلي أو VPC، مع ميزات على مستوى المؤسسات مثل التوافق مع SOC2 وتكامل Azure AD/SSO.

قيود Crew AI

منحنى تعلم حاد للمبتدئين، خاصة إذا كنت جديدًا في أنظمة الوكلاء المتعددين

قد يتطلب تصحيح الأخطاء وتحسين المخرجات مزيدًا من الجهد قبل أن تصبح جاهزة للإنتاج.

أسعار Crew AI

أساسي : مجاني

المحترفون: 25 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Crew AI

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Crew AI؟

إليك كيفية تقييم أحد مستخدمي Reddit لـ Crew AI:

لقد استخدمت مؤخرًا CrewAI لإنشاء سير عمل متعدد الوكلاء، وكانت التجربة إيجابية بشكل عام. يعمل تفكيك المهام وتنسيق الوكلاء بسلاسة.

لقد استخدمت مؤخرًا CrewAI لإنشاء سير عمل متعدد الوكلاء، وكانت التجربة إيجابية بشكل عام. يعمل تفكيك المهام وتنسيق الوكلاء بسلاسة.

📚 اقرأ المزيد: إذا كنت تستخدم CrewAI أو منصات مشابهة، ففكر في إقرانها بمكوّن إضافي لوكيل الذكاء الاصطناعي لتوسيع وظائف الوكيل لتشمل الأدوات التي يستخدمها فريقك بالفعل.

7. Microsoft Copilot (الأفضل لإنتاجية الذكاء الاصطناعي المتكاملة عبر Microsoft 365)

عبر Microsoft Copilot

إذا كنت تعمل داخل نظام Microsoft 365، فإن Microsoft Copilot يبدو وكأنه امتداد طبيعي لسير عملك.

إنها إحدى أسهل الطرق للبدء في استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاجية، نظرًا لأن Copilot مدمج في أدوات مثل Word وExcel وOutlook وTeams. ما عليك سوى استخدام Copilot Studio لتحديد المهام التي يجب أن يقوم بها الوكيل (مثل أتمتة التسوية المالية أو معالجة التذاكر الداخلية)، واختيار البيانات التي يجب أن يصل إليها، وسيقوم بإعداد كل شيء مع مراعاة حزمة Microsoft.

يمكن للمستخدمين أيضًا الدردشة مع Copilot في هذه التطبيقات وتلقي ردود مفيدة ومتوافقة مع السياق. ونظرًا لأنه يستخدم Microsoft Graph، فإنه يفهم بياناتك في جميع أنحاء المؤسسة وليس في تطبيق واحد فقط في كل مرة.

أفضل ميزات Microsoft Copilot

اعمل بشكل أساسي عبر تطبيقات Microsoft 365 مثل Word وExcel وTeams وOutlook لتلخيص أو تحليل دون تغيير السياق

قم بفرض أمان وامتثال على مستوى المؤسسات باستخدام عناصر التحكم المستندة إلى Azure، بما في ذلك سياسات DLP والتحكم في الوصول المستند إلى الأدوار عبر Azure AD.

انشر الوكلاء باستخدام قوالب مسبقة الصنع لسير العمل مثل الشؤون المالية أو القانونية أو تكنولوجيا المعلومات، وقم بتخصيصها لتناسب احتياجات فريقك.

قيود Microsoft Copilot

قد تكون الاستجابات غير مضمونة وغالبًا ما تحتاج إلى تحسين، لذا فهي لا توفر دائمًا الوقت المتوقع.

أسعار Microsoft Copilot

Microsoft Copilot Studio (خطة ما قبل الشراء): أسعار مخصصة

Microsoft Copilot Studio (الدفع حسب الاستخدام): أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Microsoft Copilot

G2: 4. 4/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Microsoft Copilot؟

إليك كيفية تقييم أحد مستخدمي G2 لبرنامج Microsoft Copilot:

يساعد Copilot Studio في حل التحدي المتمثل في إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي التخاطبي دون الحاجة إلى كتابة الكثير من الأكواد. يمكنني تصميم ونشر وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يتعاملون مع الاستفسارات الداخلية، ويقومون بأتمتة المهام المتكررة، أو يوجهون المستخدمين خلال العمليات — كل ذلك بأقل قدر من التكاليف الفنية.

يساعد Copilot Studio في حل التحدي المتمثل في إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي للمحادثات دون الحاجة إلى كتابة الكثير من الأكواد البرمجية. يمكنني تصميم ونشر وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يتعاملون مع الاستفسارات الداخلية، ويقومون بأتمتة المهام المتكررة، أو يوجهون المستخدمين خلال العمليات — كل ذلك بأقل قدر من الجهد التقني.

🔍 هل تعلم؟ تصبح الوكالات المعزولة خطرًا حقيقيًا عندما يمكنها الوصول مباشرة إلى الأنظمة الحية. في الإعدادات الجادة، يجب أن تعمل الوكالات أولاً داخل بيئة محمية، حتى إذا قامت بحركة خاطئة، فلن تؤثر على قاعدة بيانات الإنتاج أو تعطل سير العمل الحقيقي.

8. Vellum AI (الأفضل لإنشاء سير عمل ووكلاء ذكاء اصطناعي على مستوى المؤسسات)

عبر Vellum AI

لبناء الوكيل، قم بوصف المهمة بلغة بسيطة، وسيقوم Vellum بإنشاء وكيل عامل يتصل بالأدوات ويتعامل مع المنطق ويظهر بالضبط ما يفعله في كل عملية تشغيل.

يتيح لك المنشئ المرئي سحب وإفلات المطالبات والنماذج ومصادر البيانات في واجهة المستخدم الرسومية أو تضمينها في الكود. هذا النهج الهجين يعني أن الفرق الفنية وغير الفنية يمكنها التعاون في تصميمات الوكلاء نفسها.

في محرر المطالبات، يمكنك مقارنة مخرجات المطالبات جنبًا إلى جنب وتعديلها وإعادة تشغيلها على الفور. كما يتم دعم استدعاءات الوظائف، بحيث يمكن لوكلائك الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات أو تشغيل المنطق في منتصف التدفق.

أفضل ميزات Vellum AI

قم بإعداد الوكلاء للتشغيل على مراحل أو دفعة واحدة، بما في ذلك الوكلاء الأصغر حجمًا الذين يعملون معًا في سير عمل كبير.

جرب الوكلاء وتتبعهم باستخدام الأدوات المدمجة لمقارنة الإصدارات وقياس الأداء ومعرفة ما قاموا به.

اسمح للوكلاء بسحب المعلومات من مستندات شركتك أو قواعد البيانات الخاصة بها حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً واستنارةً.

حافظ على أمان كل شيء من خلال ميزات مثل SSO ودعم HIPAA وإعداد السحابة الخاصة والمساعدة للفرق التي تطبق قواعد صارمة بشأن البيانات.

قيود Vellum AI

يؤدي توسيع نطاق الوكلاء عبر العديد من الأدوات إلى تقليل الموثوقية، لأن تنسيق الأدوات يصبح أكثر صعوبة في التحكم.

أسعار Vellum AI

مجاني

المزايا: 25 دولارًا شهريًا

الأعمال: 50 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Vellum AI

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Vellum AI؟

إليك كيفية تقييم أحد مستخدمي Reddit لـ Vellum AI:

تعد Vellum أداة عملية للغاية لإنشاء الوكلاء، حيث ما عليك سوى وصف ما تريده وستقوم هي بإنشاء سير العمل نيابة عنك. لا تحتاج إلى أي تعلم أساسي. إن نهجها في الترميز لآلية الذكاء الاصطناعي منطقي للغاية إذا كنت لا ترغب في تخصيص وقت الهندسة لهذه الأمور.

تعد Vellum أداة عملية للغاية لإنشاء الوكلاء، حيث ما عليك سوى وصف ما تريده وستقوم هي بإنشاء سير العمل نيابة عنك. لا تحتاج إلى أي تعلم أساسي. إن نهجها في الترميز لآلية الذكاء الاصطناعي منطقي للغاية إذا كنت لا ترغب في تخصيص وقت الهندسة لهذه الأمور.

📊 تنبيه إحصائي: لا يقتصر تنسيق الوكلاء على جعل سير العمل يبدو منظمًا فحسب، بل يمكن أن يغير النتائج. تشير بعض التقديرات إلى أن أنظمة الوكلاء المنسقة جيدًا يمكن أن تحسن نتائج السوق بنسبة 15-30٪. ماذا يعني هذا؟ لا تأتي الميزة التنافسية إلا من خلال وجود وكلاء يعملون معًا بأدوار واضحة وتسليم مهام واضح وحواجز حماية واضحة.

9. IBM WatsonX (الأفضل لتطوير الذكاء الاصطناعي في المؤسسات وإدارته)

عبر IBM watsonx

IBM WatsonX هي منصة ذكاء اصطناعي كاملة تتضمن أدوات لتنسيق الوكلاء. باستخدام WatsonX Orchestrate، يمكنك إنشاء سير عمل عن طريق سحب وإفلات الخطوات وأتمتة المهام المعقدة مثل مراجعة العقود أو تسليم دعم العملاء. يتصل هؤلاء الوكلاء متعددو الخطوات عبر أدوات IBM وأدوات الجهات الخارجية.

يمكنك ضبط نماذج المجال المدربة مسبقًا من IBM، مثل watsonx. data، لتناسب حالات استخدام الذكاء الاصطناعي الخاصة بك، وإنشاء وكلاء مخصصين لاحتياجات مؤسستك. إذا كنت أكثر ميلاً إلى الجانب الهندسي، فهناك أيضًا SDK يتيح لك كتابة البرامج النصية وإصدار الإصدارات وإدارة الوكلاء كما هو الحال في مشاريع البرامج الحقيقية.

أفضل ميزات IBM WatsonX

أجب عن الأسئلة الخاصة بشركتك باستخدام البحث بالذكاء الاصطناعي الذي يستمد المعلومات من المستندات والقاعدة البيانات الداخلية بشكل آمن.

اتصل مباشرة بمصادر بيانات المؤسسة مثل Cloud Pak for Data أو Db2، حتى يتمكن الوكلاء من سحب البيانات الحية والعمل ضمن مجموعة التحليلات الحالية لديك.

تتبع أداء وكلائك باستخدام لوحات المعلومات المدمجة والسجلات وأدوات الامتثال مثل مسارات التدقيق وفحوصات التحيز.

ابدأ بخطوة متقدمة باستخدام قوالب الوكلاء المعدة مسبقًا والمصممة خصيصًا لقطاعات مثل خدمة العملاء أو سلسلة التوريد.

قيود IBM WatsonX

تبدو ثقيلة جدًا على المؤسسات، لذا قد يكون التجريب السريع وبناء الوكلاء الخفيفين أبطأ من المتوقع.

أسعار IBM WatsonX

تجربة مجانية

مجاني: ما يصل إلى 300,000 رمز شهريًا

أساسي: أسعار مخصصة

قياسي: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات IBM WatsonX

G2 : 4. 4/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن IBM WatsonX؟

إليك كيفية تقييم أحد مستخدمي G2 لـ IBM WatsonX:

تعد IBM Watson x orchestrate رائعة لأنها تزيل التعقيد من الأتمتة وتجعلها تبدو بديهية. بدلاً من الاعتماد على الترميز الثقيل أو الأدوات المتعددة غير المتصلة، تتيح لك هذه المنصة تفويض المهام بلغة بسيطة وجعل وكلاء الذكاء الاصطناعي يعملون معًا بسلاسة.

تعد IBM Watson x orchestrate رائعة لأنها تزيل التعقيد من الأتمتة وتجعلها تبدو بديهية. بدلاً من الاعتماد على الترميز الثقيل أو الأدوات المتعددة غير المتصلة، تتيح لك هذه المنصة تفويض المهام بلغة بسيطة وجعل وكلاء الذكاء الاصطناعي يعملون معًا بسلاسة.

📚 اقرأ المزيد: هل تريد معرفة المزيد عن أدوات التخطيط الأكثر ذكاءً؟ اكتشف تطبيقات المخطط الرقمي الشهيرة وكيفية استخدامها.

عبر Stack AI

تعد Stack AI مناسبة لأتمتة المهام التي تتطلب عادةً جهدًا يدويًا أو خبرة تقنية عميقة. يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي تحليل البيانات والإجابة على الأسئلة واستخراج رؤى منظمة والتصرف بناءً على المعلومات دون الحاجة إلى البرمجة.

ستحصل على أداة إنشاء سير عمل مرئية منخفضة الكود لتكوين المنطق وربط الأنظمة على لوحة. وبذلك، يمكن للخبراء المتخصصين في الموضوع إنشاء حلول دون الحاجة إلى مهارات برمجة متعمقة.

تحتوي المنصة على أدوات مدمجة لتحويل المستندات غير المنظمة (ملفات PDF والمسح الضوئي والنماذج) إلى بيانات منظمة. لاستخراج البيانات بكفاءة، يمكنك إنشاء وكلاء يمكنهم استرداد الإجابات من قواعد معارف الشركة مع الاقتباسات باستخدام التوليد المعزز بالاسترداد (RAG).

أفضل ميزات Stack AI

قم بتشغيل الإجراءات التلقائية في أدوات مثل ClickUp أو Slack أو Gmail أو Zapier عند استيفاء شروط معينة في جداول البيانات الخاصة بك.

حسّن دقة الوكلاء بمرور الوقت من خلال حلقة تغذية راجعة تتعقب المطالبات وتتكيف مع تفضيلات فريقك.

ضمان أمان على مستوى المؤسسة من خلال SSO والأذونات التفصيلية والتشفير. لا يمكن للوكلاء الوصول إلا إلى البيانات المسموح للمستخدمين برؤيتها.

قيود الذكاء الاصطناعي

قد تكون بعض عمليات التكامل/المكونات الإضافية مربكة أو غير متسقة، مما يبطئ أتمتة سير عمل الوكلاء في الاستخدام الفعلي.

يمكن أن تبدو سير عمل الوكلاء أشبه بأتمتة متقدمة أكثر من كونها وكلاء مستقلين حقيقيين.

أسعار Stack AI

مجاني

المؤسسات: أسعار مخصصة

تصنيفات وتقييمات Stack AI

G2: 4. 5/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Stack AI؟

إليك كيفية تقييم أحد مستخدمي G2 لـ Stack AI:

أستخدم Stack AI بشكل أساسي لإنشاء وكلاء يساعدونني في تنظيم وتسريع سير العمل الإبداعي، مثل تحويل ملاحظات العملاء إلى موجزات أو استخلاص رؤى سريعة من التقارير. كما استخدمته أيضًا لإنشاء روبوتات دردشة بسيطة — للاستخدام الداخلي (للإجابة على أسئلة الفريق) ولمشاريع العملاء التي يكون فيها استخدام روبوت الدردشة مناسبًا.

أستخدم Stack AI بشكل أساسي لإنشاء وكلاء يساعدونني في تنظيم وتسريع سير العمل الإبداعي، مثل تحويل ملاحظات العملاء إلى موجزات أو استخلاص رؤى سريعة من التقارير. كما استخدمته أيضًا لإنشاء روبوتات دردشة بسيطة — للاستخدام الداخلي (للإجابة على أسئلة الفريق) ولمشاريع العملاء التي يكون فيها استخدام روبوت الدردشة مناسبًا.

أسهل طريقة للبدء في استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي؟ جرب ClickUp

إذا كنت قد بدأت للتو في استكشاف أفضل منصات وكلاء الذكاء الاصطناعي، فمن السهل أن تشعر بالارتباك. بعض المنصات قوية ولكنها معقدة للغاية. والبعض الآخر يبدو بسيطًا ولكنه يفتقر إلى الميزات الأساسية.

ClickUp هو الخيار الأمثل. فهو مرن بما يكفي للفرق التي ترغب في التحكم، ولكنه أيضًا سهل الاستخدام للمبتدئين إذا كنت ترغب في إنجاز المهام بسرعة.

يمكنك أتمتة المهام المتكررة، وتضمين الذكاء الاصطناعي، وتتبع كل شيء في مكان واحد (وداعًا لتشتت الأدوات 👋🏻). سواء كنت تعمل بمفردك أو تقوم بالتوسع، فهي تعمل.

سجل مجانًا على ClickUp.