أفضل 13 وكيل ذكاء اصطناعي للإنتاجية

يعرف كل مدير مشروع وقائد فريق شعور كل مدير مشروع وقائد فريق - قائمة مهامك تنمو أسرع مما يمكنك التحقق من العناصر، ومن الصعب البقاء في الطليعة.

*ماذا لو لم تعد بعض مهامك تتطلب الكثير من انتباهك بعد الآن؟

وهنا يأتي دور وكلاء الذكاء الاصطناعي.

يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي على زيادة الإنتاجية بفاعلية، ويتكيفون مع سير العمل، ويتخذون قرارات في الوقت الفعلي تُغيِّر من طريقة إنجاز العمل.

في منشور المدونة هذا، سنلقي نظرة على 13 من أفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تساعدك على تبسيط العمليات، وتحديد الأولويات بشكل أفضل، ومنح إنتاجيتك دفعة قوية.

⏰ ملخص 60 ثانية إليك توصياتنا لأفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي للإنتاجية: ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع القائمة على الذكاء الاصطناعي وأتمتة سير العمل والتعاون) Notion AI (الأفضل لتحسين إنشاء المستندات وتعاون الفريق) استعادة الذكاء الاصطناعي (الأفضل لأتمتة إدارة المهام وتحسين الجداول الزمنية) الذكاء الاصطناعي (الأفضل لجدولة المهام والمشاريع مع رؤى الذكاء الاصطناعي) التطبيق (الأفضل لتبسيط سير عمل الاجتماعات وتحسين تعاون الفريق) الذكاء الاصطناعي النحوي (الأفضل لتحسين وضوح الكتابة ونغمتها وأسلوبها عبر جميع المنصات) SaneBox AI (الأفضل لإدارة فوضى البريد الإلكتروني وتعزيز الإنتاجية باستخدام الفرز المدعوم بالذكاء الاصطناعي) Intuit Assist (الأفضل للمهام المالية والرؤى الشخصية) الذكاء الاصطناعي (الأفضل لتحسين دعم العملاء وأتمتة سير عمل الخدمة) Glean AI (الأفضل للإنتاجية في مكان العمل مع البحث القائم على الذكاء الاصطناعي وأتمتة المهام) AutoGPT (الأفضل لأتمتة مهام سير العمل المعقدة وإنشاء المحتوى بأقل قدر من المدخلات) Superhuman (الأفضل لتحسين إنتاجية البريد الإلكتروني من خلال الفرز وإدارة المهام القائمة على الذكاء الاصطناعي) RescueTime AI (الأفضل لتتبع العادات الرقمية وتحسين استخدام الوقت)

ما هي وكلاء الذكاء الاصطناعي؟

وكلاء الذكاء الاصطناعي عبارة عن برامج ذكية تؤدي مهام معقدة وتتخذ القرارات وتتكيف بناءً على البيانات. تحلل بيئتها وتعالج المعلومات وتتخذ إجراءات لتحقيق أهداف محددة.

باستخدام التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP)، يتعلم وكلاء الذكاء الاصطناعي ويتحسنون بمرور الوقت. وهذا يجعلها أكثر ديناميكية واستجابة.

يعمل الذكاء الاصطناعي في مكان العمل على تعزيز الإنتاجية من خلال أتمتة العمليات التجارية المعقدة، وتقليل الإرهاق في اتخاذ القرارات، وتحسين تخصيص الموارد. بالإضافة إلى التنفيذ، يتطور الوكلاء باستمرار ويتعاملون مع تحديات الذكاء الاصطناعي، مما يجعلهم ضروريين لتحقيق الكفاءة في البيئات سريعة الوتيرة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في وكلاء الذكاء الاصطناعي للإنتاجية؟

أصبح وكلاء الذكاء الاصطناعي ضرورياً لتحسين سير العمل وتعزيز الإنتاجية، ولكن مع وجود العديد من الخيارات، قد يكون من الصعب معرفة أي منها سيحدث فرقاً حقيقياً.

لضمان تحقيق أقصى استفادة من الوكيل، إليك ما يجب البحث عنه:

أتمتة المهام: اختر الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه التعامل مع المهام المتكررة مثل الجدولة وجمع البيانات وإدارة البريد الإلكتروني وإنشاء المحتوى حتى تتمكن من التركيز على الأعمال ذات القيمة الأعلى

التكاملات الذكية: تأكد من قدرة وكيل الذكاء الاصطناعي على الاتصال بسلاسة بأدوات مثل Google Drive وSlack وSalesforce لسير عمل موحد

رؤى في الوقت الحقيقي: اعثر على حل يوفر ملخصات فورية وتحليلات للبيانات لمساعدتك في تحديد أولويات المهام واتخاذ قرارات مستنيرة بسرعة

التخصيص: ابحث عن وكيل يتكيف مع احتياجاتك الخاصة، ويتعلم من تفضيلاتك ويحسن مساعدته بمرور الوقت

ميزات التعاون: احصل على وكيل يدعم العمل الجماعي من خلال المساعدة في صياغة المحتوى وإنشاء التحديثات وإدارة المهام

القابلية للتطوير والمرونة: اختر وكيلاً يتناسب مع احتياجاتك، سواء كنت فريقاً صغيراً أو تدير مشاريع كبيرة الحجم

📮 ClickUp Insight: حوالي 60% من الموظفين يردون على الرسائل الفورية في غضون 10 دقائق، ولكن كل انقطاع قد يستغرق ما يصل إلى 23 دقيقة لإعادة التركيز، مما يجعل الردود السريعة تأتي على حساب فقدان الإنتاجية. هذا هو المكان الذي ينقذ فيه ClickUp اليوم. تتعامل الأتمتة مع التحديثات الروتينية، وتحافظ التعليقات المعينة على تنظيم عناصر العمل، ويلخص ClickUp Brain المناقشات الرئيسية - حتى تكون دائمًا على اطلاع دائم دون تشتيت الانتباه الذي لا نهاية له. تبديل أقل للسياق، وإنجاز المزيد من المهام!

أفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي للإنتاجية

دعنا نستكشف أفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي للإنتاجية حتى تتمكن من العثور على الوكيل المثالي لاحتياجات عملك. 📊

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع القائمة على الذكاء الاصطناعي وأتمتة سير العمل والتعاون)

ClickUp هو تطبيق كل شيء للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والتواصل مع الفريق - كل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

يرتقي برنامج ClickUp Brain بإدارة العمل القائمة على الذكاء الاصطناعي إلى مستوى أعلى من خلال أتمتة المهام، وتلخيص تحديثات المشروع، وتقديم رؤى في الوقت الفعلي عبر المؤسسة. وهو مدمج مباشرةً في برنامج ClickUp لإدارة المشاريع، وهو عبارة عن مجموعة إضافية من الأيدي والعقل للمساعدة في اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.

استفد من إعداد الأتمتة بدون تعليمات برمجية باستخدام أتمتة ClickUp

تعمل أتمتة ClickUp Automation على إزالة الانشغال من على عاتقك، وتتولى المهام المتكررة حتى تتمكن الفرق من التركيز على ما هو مهم. بدءاً من تعيين المهام وتحديث الحالات إلى إرسال التذكيرات ومزامنة البيانات، فهي تحافظ على سير كل شيء بسلاسة خلف الكواليس.

يجعل منشئ الذكاء الاصطناعي إعداد أتمتة سير العمل أمراً سهلاً. بدلاً من تكوين قواعد الأتمتة يدويًا، يمكنك ببساطة وصف ما تحتاجه بلغة إنجليزية بسيطة. سيتعامل Brain مع الباقي - تكوين أتمتة المهام عبر أي مساحة أو مجلد أو قائمة.

على سبيل المثال، يمكن لمدير المشروع كتابة "تعيين مراجع تلقائيًا عندما تنتقل المهمة إلى مرحلة "قيد المراجعة"، وسيقوم مُنشئ الذكاء الاصطناعي بتكوين القاعدة على الفور.

كبرنامج تحليلات تنبؤية، يستخدم Brain البيانات التاريخية ويقدم رؤى تنبؤية للتنبؤ بالجداول الزمنية للمشروع والتحديات المحتملة. على سبيل المثال، يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل مدد المشاريع السابقة واستخدام الموارد للتنبؤ بالتأخيرات المحتملة في المشاريع الحالية، مما يمكّن المديرين من تخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية.

بالإضافة إلى ذلك، يساعد استخدام الذكاء الاصطناعي كمساعد شخصي على متابعة المهام، وأتمتة التحديثات الروتينية، وتبسيط عملية اتخاذ القرار.

صمم محتوى مقنعاً باستخدام ClickUp Brain

يجعل برنامج AI Writer for Work من ClickUp Brain إنشاء المحتوى أمرًا سهلاً، حيث يُنشئ مسودات دقيقة وعالية الجودة داخل سير عملك مباشرةً. وسواء كانت منشورات المدونة أو أوصاف المنتجات أو تحديثات وسائل التواصل الاجتماعي، فهي تتكيف مع أسلوبك وسياقك، وتقدم اقتراحات فورية تتناسب بسلاسة مع عملك.

ربط تواصل الفريق مع ClickUp Brain باستخدام وكلاء الدردشة

كما أنها تعزز تعاون الفريق من خلال وكلاء الدردشة ClickUp Chat المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يستجيب بشكل مستقل للاستفسارات وإنشاء المهام وسحب المعلومات من التطبيقات المتصلة مثل Google Drive وConluence. هذه الوكلاء تفاعلية واستباقية وموجهة نحو تحقيق الأهداف، وتتكيف مع التغييرات وتتخذ قرارات قائمة على البيانات.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل ClickUp Brain على تبسيط التواصل من خلال النسخ التلقائي للاجتماعات، واستخراج عناصر الإجراءات، وتلخيص سلاسل المحادثات.

وللحصول على ردود سريعة، تقدم ردوداً مكتوبة مسبقاً أو تحوّل الملاحظات القصيرة إلى رسائل مصقولة، مما يساعد الفرق على الحفاظ على الإنتاجية دون تحميل الدردشة فوق طاقتها.

أفضل ميزات ClickUp*

تعاون في الوقت الحقيقي: اعمل بسلاسة على المهام والمستندات والمشاريع باستخدام اعمل بسلاسة على المهام والمستندات والمشاريع باستخدام ClickUp Docs، وشارك الأفكار والجداول الزمنية والتحديثات على الفور

تلخيص تحديثات العمل: إنشاء ملخصات الذكاء الاصطناعي بسرعة، مع تسليط الضوء على التغييرات الرئيسية في الأولويات وتواريخ الاستحقاق ورؤى التعاون

تخصيص لوحات المعلومات: تصور تقدم المشروع ورصد المقاييس الرئيسية من خلال تصور تقدم المشروع ورصد المقاييس الرئيسية من خلال لوحات معلومات ClickUp

حدد الأهداف وتتبعها: حدد حدد أهدافًا واضحة وقابلة للقياس من ClickUp Goals، وقم بتعميمها على فريقك، وقم بأتمتة تتبع التقدم المحرز

الاندماج دون عناء: قم بتوصيل ClickUp بأدوات شائعة مثل تقويم Google وSalesforce وGitHub وMicrosoft Teams لتبسيط سير عملك

العثور على أي شيء بسرعة: استخدم استخدم ClickUp Connected Search لتحديد موقع المهام والمستندات والمحادثات والملفات على الفور دون تبديل التطبيقات

قيود النقر فوق القيود

قد يفتقر تطبيق ClickUp للأجهزة المحمولة إلى بعض الميزات المتقدمة التي يمكن الوصول إليها على إصدار سطح المكتب

يحتوي على مجموعة ميزات واسعة النطاق، مما يتطلب بعض المنحنى التعليمي للمستخدمين غير المتمرسين في مجال التكنولوجيا

تسعير ClickUp*

مجاناً إلى الأبد

غير محدود: 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم

الأعمال: 12 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ClickUp*

G2: 4. 7/5 (10,040+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. الذكاء الاصطناعي Notion AI (الأفضل لتحسين إنشاء المستندات وتعاون الفريق)

عبر Notion

يُغيِّر الذكاء الاصطناعي من طريقة إدارة الفرق للمشاريع وتحليل المعلومات واتخاذ القرارات.

إن قدرته على سحب المعلومات من مصادر مختلفة، واستخراج الرؤى من المستندات، وأتمتة مهام سير العمل تجعله أكثر من مجرد مساعد للكتابة. إنه وكيل ذكاء اصطناعي يساعد الفرق على الحفاظ على التنظيم، وتقليل العمل اليدوي، واتخاذ قرارات قائمة على البيانات بشكل أسرع.

يتكامل برنامج Notion AI مع مساحة العمل الخاصة بك، مما يعني أنه يفهم السياق ويرجع إلى قاعدة معارف الذكاء الاصطناعي ويساعد في تنظيم العمل.

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي للذكاء الاصطناعي

ابحث في Notion وSlack وGoogle Drive ومصادر أخرى للحصول على إجابات فورية

اكتشف الرؤى ذات الصلة من المعرفة المؤسسية تلقائياً

استخدم GPT-4 وكلود لتقديم إجابات ذات صلة بأي استفسار

إنشاء قوائم المهام تلقائياً من ملاحظات الاجتماعات، ورسائل البريد الإلكتروني، ومكالمات المبيعات

قيود الذكاء الاصطناعي

لا تتوفر ميزات الذكاء الاصطناعي من Notion حالياً على تطبيقات الأجهزة المحمولة، مما يحد من إمكانية الوصول إليها للمستخدمين أثناء التنقل

قد يجد المستخدمون الجدد صعوبة في التنقل بين إمكانيات الوكيل

تسعير الذكاء الاصطناعي

أساسي: 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم

بالإضافة إلى ذلك 22 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 28$/شهرًا لكل مستخدم

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي

G2: 4. 7/5 (أكثر من 6,000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 2400 تقييم)

🔍 هل تعلم؟ تعدد المهام يقلل من مكاسب الإنتاجية. تشير الدراسات إلى أن التبديل بين المهام يمكن أن يقلل من الكفاءة بنسبة تصل إلى 40%، حيث يكافح الدماغ لإعادة التركيز في كل مرة.

3. استعادة الذكاء الاصطناعي (الأفضل لأتمتة إدارة المهام وتحسين الجداول الزمنية)

عبر استصلاح الذكاء الاصطناعي

Reclaim AI هو مساعد جدولة ذكي مصمم لمساعدة الفرق والأفراد على تحسين التقويمات الخاصة بهم دون تدخل يدوي.

فهي تدافع عن وقت تركيزك، وتمنع الإرهاق من خلال ضوابط ذكية للتوازن بين العمل والحياة، بل وتتزامن مع أدوات مثل Slack وAsana للحفاظ على سير عملك دون انقطاع. سواء كنت بحاجة إلى أتمتة الاجتماعات، أو حماية أيام عدم الاجتماعات، أو تتبع كيفية قضاء فريقك للوقت، فإن Reclaim AI هو مدير وقت متكيف يعمل على تحسين جدولك الزمني باستمرار.

استعادة أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي

جدولة عادات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تلقائياً مع تعليق الوقت المرن وترتيب الأولويات وإعادة الجدولة الذكية

تتبع الوقت عبر الاجتماعات والمهام والعادات من خلال تتبع الوقت الشخصي وتحليلات الأشخاص

قم بمزامنة الجدولة مع Slack وأدوات إدارة علاقات العملاء وخطافات الويب لتحديث التوافر وأتمتة مهام سير العمل وتعزيز التعاون

استعادة قيود الذكاء الاصطناعي

قد يستغرق إعداد برنامج Reclaim AI وقتاً طويلاً وقد يبدو معقداً للغاية بالنسبة للمستخدمين العاديين

تفتقر ميزة جدولة الاجتماعات إلى خيارات التخصيص، مثل إضافة أسئلة للمدعوين، مما يجعلها أقل ملاءمة كبديل كامل

استعادة تسعير الذكاء الاصطناعي

لايت مجاناً

بداية 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم

الأعمال: 15 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

المؤسسات: تسعير مخصص

استرجع تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي

G2: 4. 8/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra مراجعات غير كافية

🔍 هل تعلم؟ يمكن للموسيقى أن تعزز الإنتاجية - ولكن النوع المناسب فقط. تساعد موسيقى الآلات، وخاصةً الموسيقى الكلاسيكية أو الأصوات المحيطة، على تحسين التركيز، بينما الأغاني التي تحتوي على كلمات الأغاني يمكن أن تشتت الانتباه عن المهام التي تتطلب تركيزًا عميقًا.

4. Motion AI (الأفضل لجدولة المهام والمشاريع مع رؤى الذكاء الاصطناعي)

عبر Motion AI

Motion هي عبارة عن منصة لإدارة المهام والمشروعات تعتمد على الذكاء الاصطناعي تقوم تلقائياً بجدولة المهام، وتحسين سير عمل الفريق، وضمان بقاء المشروعات على المسار الصحيح. كما أنها تحدد أولويات العمل بناءً على المواعيد النهائية والتبعيات وسعة عبء العمل، مما يحافظ على مواءمة فريقك دون الحاجة إلى عمليات مراجعة مستمرة.

على عكس أدوات إدارة المشاريع التقليدية القائمة على الذكاء الاصطناعي، تعمل Motion على إدارة وقتك بفاعلية. فهي تتنبأ بالجداول الزمنية لإنجاز المشروع، وتمنع تعارضات الجدولة، وتضبط الأولويات تلقائياً عند تغير الخطط.

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي للإنتاجية

تنبأ بالمواعيد النهائية ومنع تفويت المواعيد النهائية من خلال تحليل مدى توفر الفريق في الوقت الفعلي وعبء العمل وتحديد المخاطر قبل أن تصبح مشاكل

قم بأتمتة تنفيذ سير العمل باستخدام القوالب للتعامل مع إنشاء المهام وتعيينها وجدولتها وتدرجها

اضبط خطط المشروع عند اكتمال العمل، وقم بتحويل الجداول الزمنية والمسؤوليات تلقائياً دون تدخل يدوي

قم بتبسيط الجدولة باستخدام روابط الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تحدد أولويات الاجتماعات ذات القيمة العالية مع حماية وقت التركيز وفرض ساعات عدم الاجتماع

قيود الذكاء الاصطناعي

أبلغ بعض المستخدمين عن مواجهة بعض الأخطاء العرضية داخل التطبيق

لا تدعم Motion AI العديد من عمليات تكامل التطبيقات الخارجية مثل بعض الأدوات الأخرى

لا يوفر ميزات للتقييمات الأسبوعية أو تتبع الوقت عبر فئات المهام المختلفة

تدعم الأداة حالياً تقويمات Gmail وOutlook فقط، وهو ما قد يكون مقيِّداً للمستخدمين الذين يعتمدون على خدمات التقويم الأخرى مثل iCloud

تسعير الذكاء الاصطناعي

فرد: 34$/شهرًا لكل مستخدم

معيار الأعمال: 20 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

محترف الأعمال: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي

G2: 4. 1/5 (أكثر من 110 تقييمات)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

🧠 حقيقة ممتعة: أسابيع العمل الأقصر يمكن أن تزيد الإنتاجية. وجدت البلدان التي جربت أسابيع العمل لمدة أربعة أيام أن الموظفين كانوا بنفس الإنتاجية - وأحيانًا أكثر - بينما كانوا يتمتعون بتوازن أفضل بين العمل والحياة.

5. تطبيق Fellow. التطبيق (الأفضل لتبسيط سير عمل الاجتماعات وتحسين تعاون الفريق)

Fellow هو مساعد اجتماعات يعمل بالذكاء الاصطناعي يعزز الإنتاجية قبل كل اجتماع وأثناءه وبعده. فهو يعمل على أتمتة تدوين الملاحظات، وتتبُّع عناصر الإجراءات، وتركيز رؤى الاجتماعات، مما يضمن أن تؤدي كل مناقشة إلى نتائج مفيدة.

يعمل هذا النوع من وكلاء الذكاء الاصطناعي على تنظيم الاجتماعات وتحسينها بفعالية. وهو يتكامل مباشرةً مع التقويمات وأدوات إدارة علاقات العملاء وأدوات التعاون لتبسيط الجدولة وإنشاء ملخصات تلقائية وضمان إجراء المتابعة في الوقت المحدد.

أفضل ميزات التطبيق

يمكنك توليد رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي للاجتماعات من خلال طلب ملخصات أو عناصر الإجراءات أو القرارات من الاجتماعات السابقة من الزميل Copilot

قم بتطبيق أفضل ممارسات الاجتماعات باستخدام حاسبات التكلفة المضمنة، وقوالب جدول الأعمال والإنتاجية، وموجزات ما قبل الاجتماعات لتحسين المناقشات

قم بمزامنة بيانات الاجتماعات وجعلها مركزية من خلال تخزين جميع التسجيلات والتدوينات والملاحظات في مكان واحد مع عناصر تحكم في الخصوصية لإدارة الوصول

التحديث التلقائي لسجلات CRM من خلال مزامنة مناقشات الاجتماعات مع الحقول ذات الصلة

قيود التطبيق

عناصر العمل غير مؤتمتة، مما يتطلب من المستخدمين تتبع المهام وتحديثها يدوياً

تم الإبلاغ عن وجود مشكلات في المزامنة من حين لآخر، مما قد يؤدي إلى حدوث تناقضات عبر الأجهزة

تسعير التطبيق

مجاناً

منفردة 29$/شهرًا لكل مستخدم

الفريق: 11$/شهرًا لكل مستخدم

الأعمال: 23 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

المؤسسة: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات التطبيق

G2: 4. 7/5 (أكثر من 2200 تقييم)

Capterra: 4. 9/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

🤝 تذكير ودي: الوقت الأكثر إنتاجية في اليوم هو وقتك الخاص بك. فبعض الأشخاص يعملون بشكل أفضل في الصباح، بينما يصل البعض الآخر إلى ذروة إنتاجيتهم في فترة ما بعد الظهر أو في المساء. يساعدك تحديد ساعات ذروة إنتاجيتك على جدولة المهام بشكل أكثر فعالية.

6. الذكاء الاصطناعي Grammarly AI (الأفضل لتحسين وضوح الكتابة ونغمتها وأسلوبها عبر جميع المنصات)

عبر Grammarly

يعمل Grammarly على تحسين الوضوح والترابط والمشاركة في جميع أشكال التواصل. فهو يحسِّن بنية الجمل ويحسِّن النغمة ويعيد كتابة فقرات كاملة لتحسين إمكانية القراءة. تساعد الرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي المحترفين والطلاب وفرق العمل على صياغة محتوى مصقول وخالٍ من الأخطاء يتماشى مع الرسالة المقصودة.

من خلال التدريب الاستراتيجي المدعوم بالذكاء الاصطناعي وأتمتة سير العمل، يعمل Grammarly كمحرر مخصص لضمان وضوح وفعالية كل جزء من الكتابة.

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي للذكاء الاصطناعي

قم بتخصيص النغمة والأسلوب مع ملاحظات في الوقت الفعلي تتكيف مع الشكلية والثقة وسهولة القراءة بناءً على الجمهور والهدف

ابحث عن الانتحال عبر مليارات المصادر لضمان الأصالة والحفاظ على النزاهة المهنية والأكاديمية

يمكنك التكامل بسلاسة مع أكثر من 500,000 تطبيق ومنصة، بما في ذلك Gmail وGoogle Docs وSlack وMicrosoft Word وNotion

كشف الأخطاء النحوية وتصحيحها باستخدام مدقق النحو وعلامات الترقيم والتدقيق الإملائي المتقدم

قيود الذكاء الاصطناعي

قد يغفل أحياناً عن الأخطاء أو يقدم اقتراحات غير صحيحة، خاصةً في تراكيب الجمل المعقدة أو المحتوى المتخصص

يقدم Grammarly خيارات محدودة للمستخدمين لتخصيص الملاحظات التي يقدمها

تسعير الذكاء الاصطناعي

مجاناً

إيجابي 30 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي للذكاء الاصطناعي

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,400 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 7,100 تقييم)

📖 اقرأ أيضًا: كيفية بناء وكيل ذكاء اصطناعي لأتمتة أفضل

7. SaneBox AI (الأفضل لإدارة فوضى البريد الإلكتروني وتعزيز الإنتاجية باستخدام الفرز المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

عبر SaneBox

يقوم SaneBox بتصفية رسائل بريدك الإلكتروني بناءً على سلوكك السابق. يدرس التطبيق رسائل البريد الإلكتروني التي تفتحها أو ترد عليها أو تحذفها لفرز الرسائل المستقبلية في مجلدات مختلفة.

فهو يصنّف الرسائل تلقائيًا في مجلدات مثل SaneLater لرسائل البريد الإلكتروني الأقل إلحاحًا، و SaneNews للرسائل الإخبارية، و SaneBlackHole للمرسلين الذين لا تريد أن تسمع منهم مرة أخرى. يعمل الوكيل على تبسيط عمليات المتابعة، ويمنع التحميل الزائد على البريد الوارد، بل ويُنشئ ملخصًا يوميًا حتى تتمكن من مراجعة رسائل البريد الإلكتروني غير الضرورية في لمحة سريعة.

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي من SaneBox

قم بفرز رسائل البريد الإلكتروني تلقائياً في مجلدات ذكية لتقليل التشتت والحفاظ على تركيز صندوق الوارد الخاص بك

إلغاء الاشتراك من رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها على الفور عن طريق سحبها إلى SaneBlackHole

قم بتأجيل رسائل البريد الإلكتروني غير العاجلة باستخدام ميزة التذكيرات، وتأجيلها إلى وقت لاحق حتى تتمكن من التركيز على الأولويات الفورية

قيود SaneBox

على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي في SaneBox مصمم لتصفية رسائل البريد الإلكتروني وتنظيمها بشكل فعال، إلا أنه قد يخطئ أحياناً في تصنيف الرسائل، مما يؤدي إلى فرز رسائل البريد الإلكتروني المهمة بشكل غير صحيح

يجد بعض المستخدمين أن تكاليف الاشتراك في SaneBox أعلى من غيرها من التطبيقات

يتم تقييد ميزات معينة عند استخدام الوكيل مع حسابات Microsoft 365 عبر Microsoft Graph

تسعيرSaneBox

وجبة خفيفة 3. 49$ شهرياً

الغداء: 5. 99 دولار/شهرياً

العشاء: 16. 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات SaneBox

G2: 4. 9/5 (أكثر من 170 تقييمًا)

Capterra: 4. 8/5 (70 تقييمًا)

8. Intuit Assist (الأفضل للمهام المالية والرؤى المخصصة)

عبر Intuit Assist

يُعد Intuit Assist مساعد Intuit مساعداً مالياً مُولِّداً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي يعمل على تبسيط مسك الدفاتر والفواتير واتخاذ القرارات للشركات الصغيرة والأفراد. وهو يعمل على أتمتة المهام المالية الروتينية، ويوفر رؤى مخصصة، ويعزز إدارة التدفق النقدي من خلال دمج QuickBooks وTurboTax وCredit Karma وMailchimp.

بالإضافة إلى الأتمتة، يحول Intuit Assist البيانات المالية المبعثرة إلى رؤى قابلة للتنفيذ. فهو يعالج المدخلات غير المهيكلة - مثل الملاحظات المكتوبة بخط اليد ومراسلات البريد الإلكتروني والإيصالات - ويحولها إلى فواتير أو إدخالات نفقات أو توقعات مالية.

أفضل ميزات Intuit Assist*

أنشئ الفواتير وإدخالات النفقات من الصور ورسائل البريد الإلكتروني عن طريق تحويل الملاحظات المكتوبة بخط اليد والإيصالات وفواتير البائعين إلى سجلات مالية منظمة

قم بأتمتة تذكيرات الفواتير من خلال تعديلات النغمة التي تصمم رسائل المتابعة بناءً على سجل مدفوعات العميل ورؤى العلاقات

حلِّل البيانات المالية من خلال استعلامات الذكاء الاصطناعي التفاعلية للكشف عن الاتجاهات وربحية العملاء وأنماط التدفق النقدي

قيود مساعدة Intuit Assist

قد يجد المستخدمون الذين يعتمدون على تطبيقات الطرف الثالث أو الأدوات المالية الخارجية دعماً محدوداً أو قابلية تشغيل بينية محدودة

بينما تستفيد Intuit Assist من الذكاء الاصطناعي لتقديم توصيات مخصصة، يجب أن يدرك المستخدمون أن هذا ينطوي على معالجة بيانات مالية حساسة

تسعير مساعدة إنترويت Assist

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات مساعد إنترنتويت Assist

G2: مراجعات غير كافية

Capterra مراجعات غير كافية

💡 نصيحة احترافية: أنشئ طقوساً لإيقاف العمل. يساعدك إنهاء يومك بطقس روتيني - مثل مراجعة المهام أو الترتيب - على الانتقال بسلاسة إلى الوقت الشخصي.

9. الذكاء الاصطناعي للاتصال الداخلي (الأفضل لتحسين دعم العملاء وأتمتة سير عمل الخدمة)

عبر Intercom AI

يجمع Intercom بين روبوتات الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وفرق الدعم البشري للتعامل مع أسئلة العملاء. يعالج الذكاء الاصطناعي المشاكل الشائعة، مثل إعادة تعيين كلمة المرور أو تحديثات الشحن، بينما يتدخل فريقك في الأمور الأصعب. يتذكر النظام الدردشات السابقة، لذلك إذا عاد أحد العملاء بمشكلة ما، يظهر كل سجله.

هل ترغب في تسريع الأمور؟ يقترح الذكاء الاصطناعي إجابات تستند إلى تذاكر سابقة مماثلة، حتى لا يضطر الوكلاء إلى كتابة الإجابات نفسها مراراً وتكراراً. بالإضافة إلى ذلك، تُظهر لوحة المعلومات الأسئلة التي تظهر باستمرار، مما يساعد في تحديد المجالات التي يمكن أن توفر فيها الأسئلة الشائعة السريعة أو تعديل المنتج وقت الجميع.

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي للذكاء الاصطناعي

انشر وكيل الذكاء الاصطناعي Fin لدعم العملاء الفوري من خلال تدريبه على مقالات قاعدة المعرفة وملفات PDF وعناوين URL لتقديم استجابات دقيقة تشبه البشر

عزز كفاءة الوكلاء باستخدام Fin AI Copilot من خلال إنشاء إجابات الخبراء واقتراح الردود وتلخيص المحادثات في الوقت الفعلي

قدِّم الدعم متعدد القنوات بلغات متعددة من خلال توحيد الرسائل عبر البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة ومنصات التواصل الاجتماعي في صندوق وارد واحد

احصل على الخدمة الذاتية باستخدام مركز المساعدة المدعوم بالذكاء الاصطناعي للحصول على إجابات فورية وتقليل الطلبات الواردة

قيود الذكاء الاصطناعي للذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي جامد إلى حد ما من حيث التخصيص. قد تجد الشركات التي تبحث عن تدفقات عمل أو استجابات مصممة خصيصاً بشكل كبير أنها تفتقر إلى المرونة لحالات استخدام الذكاء الاصطناعي المحددة

قد تكون تكلفتها باهظة بالنسبة للشركات الصغيرة أو الشركات الناشئة

تسعير الذكاء الاصطناعي

أساسي: 39$/شهرًا لكل مستخدم

متقدم: 99 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

خبير 139 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي للذكاء الاصطناعي

G2: 4. 4/5 (أكثر من 3,300 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (1,000+ تقييم)

🔍 هل تعلم؟ قال 87% من الموظفين أنهم سيكونون أكثر إنتاجية إذا كان بإمكانهم اختيار عدد الأيام التي يعملون فيها من المنزل. عندما سُئلوا عن سبب تفضيلهم العمل عن بُعد، كان السبب الأول هو تجنب التنقل، وجاءت زيادة الإنتاجية في المرتبة الثانية.

10. Glean AI (الأفضل للإنتاجية في مكان العمل مع البحث القائم على الذكاء الاصطناعي وأتمتة المهام)

عبر Glean AI

يعزز Glean إنتاجية مكان العمل من خلال التكامل بسلاسة مع تطبيقات مثل Microsoft 365 وGoogle Workspace وSalesforce وSlack. فهو يمكّنك من العثور على المهام وإنشائها واستخدام الذكاء الاصطناعي بكفاءة لأتمتة المهام. يساعد في صياغة رسائل البريد الإلكتروني وتلخيص الاجتماعات وتحليل البيانات.

يعمل Glean في جوهره كمركز معرفي يجمع معلومات الشركة عبر منصات متعددة، ويوفر نتائج بحث في الوقت الفعلي وتوصيات مخصصة. يتكيف مع الأدوار الفردية، ويتعلم من البيانات التاريخية لتحسين الدقة والملاءمة بمرور الوقت.

تعرف على أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي

إجراء عمليات بحث في مكان العمل عبر جميع بيانات الشركة وتطبيقاتها وقواعدها المعرفية، مما يضمن حصول الموظفين على إجابات دقيقة وفورية على استفساراتهم

استفد من مساعد الذكاء الاصطناعي لصياغة رسائل البريد الإلكتروني، وإنشاء المحتوى، وتلخيص المستندات، وأتمتة مهام سير العمل المعقدة باستخدام مطالبات قابلة للتخصيص

استفد من الرسم البياني المعرفي لإنشاء مستودع يمكن البحث فيه عن الأشخاص والمحتوى والأنشطة الخاصة بمؤسستك

قيود الذكاء الاصطناعي

يتطلب إعداد البحث إنشاء فهرس شامل لبيانات شركتك، الأمر الذي قد يستغرق وقتاً طويلاً ومكلفاً

لا يزال البحث بالذكاء الاصطناعي في Glean في مراحله الأولى وقد يواجه صعوبة في معالجة مصطلحات صناعية محددة

تسعير الذكاء الاصطناعي

التسعير المخصص

جمع تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي

G2: 4. 8/5 (أكثر من 130 تقييمًا)

Capterra مراجعات غير كافية

🤝 تذكير ودي: في بعض الأحيان، عدم القيام بأي شيء هو أمر مثمر. يمكن للحظات من السكون - أحلام اليقظة أو التأمل أو مجرد التحديق من النافذة - أن تثير أفكارًا جديدة واختراقات لحل المشكلات.

11. AutoGPT (الأفضل لأتمتة مهام سير العمل المعقدة وإنشاء المحتوى بأقل قدر من المدخلات)

عبر AutoGPT

يعمل AutoGPT كمساعد رقمي يقسِّم المهام الكبيرة إلى أجزاء أصغر يمكن التحكم فيها. زوّده بهدف مثل "البحث عن المنافسين" وسيقوم بتخطيط الخطوات، وجمع المعلومات من مصادر محددة. تتصل الأداة بـ GPT-4 لفهم المهام ومعرفة ما يجب القيام به بعد ذلك.

بالنسبة للمطورين، يساعد البرنامج في كتابة التعليمات البرمجية وإصلاحها من خلال اقتراح الحلول أو اكتشاف الأخطاء المحتملة. أخبره بما تحاول بناءه، وسيحدد لك خطوات البرمجة أو يساعدك في استكشاف المشكلات وإصلاحها. ونظراً لأنه يعمل في السحابة، يمكنك إعداده مرة واحدة والسماح له بالتعامل مع المهام المتكررة بينما تركز أنت على أعمال أخرى.

أفضل ميزات AutoGPT*

نفِّذ المهام المستقلة من خلال تحديد الأهداف والسماح لـ AutoGPT بتقسيمها إلى مهام فرعية، وإكمالها دون الحاجة إلى إدخال المستخدم المستمر

إدارة الذاكرة قصيرة الأجل وطويلة الأجل للحفاظ على سياق المهام وتحسين عملية اتخاذ القرار بمرور الوقت

أنشئ نصاً شبيهاً بالبشر باستخدام GPT-4، مما يتيح استجابات دقيقة ومتماسكة لمجموعة متنوعة من المهام، بدءاً من إنشاء المحتوى إلى خدمة العملاء

قم بتخزين الملفات وتلخيصها باستخدام GPT-3. 5 إمكانات، وتنظيم المستندات وتكثيفها لتوفير رؤى قيمة

القيود التلقائية

يتطلب كل إجراء في AutoGPT استدعاءً لنموذج GPT-4، مما يؤدي إلى نفقات كبيرة، خاصةً بالنسبة للمهام التي تنطوي على خطوات متعددة

لا يمكن تحويل سلسلة من الإجراءات إلى وظائف قابلة لإعادة الاستخدام، مما يستلزم إعادة إنشاء العمليات لكل مهمة جديدة

تسعير AutoGPT*

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات AutoGPT

G2: 4. 5/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

Capterra مراجعات غير كافية

💡 نصيحة احترافية: احفظ قوالب مطالبات الذكاء الاصطناعي لتسريع المهام والحفاظ على الاتساق بين فريقك.

12. Superhuman (الأفضل لتحسين إنتاجية البريد الإلكتروني من خلال الفرز وإدارة المهام القائمة على الذكاء الاصطناعي)

عبر Superhuman

يعمل برنامج Superhuman على تسريع روتين بريدك الإلكتروني من خلال اختصارات لوحة المفاتيح والإجراءات السريعة. قسِّم بريدك الوارد إلى أقسام مثل "يحتاج إلى رد" أو "يمكن الانتظار حتى وقت لاحق" وتصفح الرسائل باستخدام لوحة المفاتيح فقط. يقوم التطبيق بتنبيهك بشأن رسائل البريد الإلكتروني التي كنت تنوي متابعتها ويتيح لك إخفاء الرسائل غير العاجلة مؤقتاً.

هل تريد جدولة اجتماع؟ ما عليك سوى الضغط على بعض المفاتيح وسيظهر لك التقويم مباشرةً في صندوق الوارد الخاص بك. يعرض لك التطبيق أيضاً معلومات عن الشخص الذي تراسله عبر البريد الإلكتروني - دوره، وشركته، وملفاته الشخصية الاجتماعية - مما يوفر عليك فتح علامات تبويب جديدة للبحث عن الأشخاص.

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي الخارق

تسريع عملية فرز البريد الإلكتروني باستخدام الفرز التلقائي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتصنيف رسائل البريد الإلكتروني للحصول على ردود سهلة وسريعة

استخدم الرد الفوري لصياغة ردود سريعة، وتوفير الوقت على رسائل البريد الإلكتروني الروتينية دون التضحية بالجودة

أرسل رسائل البريد الإلكتروني لاحقًا باستخدام إرسال لاحقًا لاختيار الوقت المثالي لإرسال رسائل البريد الإلكتروني

تتبع تفاعل البريد الإلكتروني عن طريق التحقق من وقت فتح بريدك الإلكتروني وعلى أي جهاز تم فتحه، مع رؤى في الوقت الفعلي حول سلوك المستلم

القيود البشرية الفائقة

لا يقدم Superhuman تطبيقًا أصليًا لنظام Windows، مما يحد من إمكانية الوصول إليه

يتكامل بشكل أساسي مع Gmail وOutlook، ويفتقر إلى الدعم الأصلي لخدمات البريد الإلكتروني الأخرى

التسعير الخارق

بداية 30$/شهرًا لكل مستخدم

الأعمال: 40$/شهرًا لكل مستخدم

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات خارقة

G2: 4. 7/5 (800 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

تحقق من هذه البدائل الخارقة!

📖 اقرأ أيضًا: الفرق بين التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي

13. RescueTime AI (الأفضل لتتبع العادات الرقمية وتحسين استخدام الوقت)

عبر RescueTime AI

يراقب RescueTime كيف تقضي وقتك على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ويعطيك القصة الحقيقية. هل لاحظت أنك قضيت ثلاث ساعات على YouTube بينما كنت تعتقد أنها مجرد استراحة سريعة؟ يعرض لك التطبيق هذه الأنماط دون إصدار أحكام. ضع علامة على مواقع الويب والتطبيقات المختلفة على أنها مفيدة أو مشتتة للانتباه، وتحقق من لوحة التحكم لترى أين يذهب وقتك بالفعل.

يمكنك أيضاً تشغيل جلسة التركيز لحظر تلك المواقع المغرية التي تجذبك بعيداً عن العمل. يتتبع التطبيق هذه الأجزاء المركزة حتى تتمكن من تحديد ساعات عملك الأكثر إنتاجية.

أفضل ميزات RescueTime AI*

قم بحظر مواقع الويب المشتتة للانتباه أثناء جلسات العمل المركزة مع جلسات التركيز، والتي تتعقب أيضاً إنتاجيتك غير المتقطعة

حدِّد الأنماط والاتجاهات في إنتاجيتك، وقارن أداءك عبر الأيام والأسابيع المختلفة

أنشئ تقارير مفصلة عن الأنشطة اليومية، واتجاهات الإنتاجية، واستخدام الوقت لمساعدتك على فهم عادات عملك

حدِّد أهدافاً إنتاجية مخصصة وتلقَّ تنبيهات عند تحقيقها أو تجاوزها، مما يبقيك متحمساً وعلى المسار الصحيح

قيود الذكاء الاصطناعي لوقت الإنقاذ

قد تجد خيارات التخصيص غير كافية

تتطلب الأداة تتبعاً مستمراً، وهو ما قد لا يكون مناسباً إذا كنت تفضل التتبع اليدوي أو لديك مخاوف تتعلق بالخصوصية

تسعير الذكاء الاصطناعي لـ RescueTime AI*

منفردة 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الفريق: 9 دولارات شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات RescueTime AI

G2: 4. 2/5 (أكثر من 90 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 140 تقييمًا)

💡 نصيحة احترافية: تعلم أن تقول لا. إن حماية وقتك يضمن لك التركيز على الأعمال ذات القيمة العالية بدلاً من أن تكون مثقلاً بالأعباء.

إدارة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع ClickUp

يخدم كل وكيل من وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين تناولناهم غرضاً فريداً، بدءاً من أتمتة المهام إلى التواصل. فهي تساعد في تحسين سير العمل، وتعزيز عملية اتخاذ القرار، وتحسين تعاون الفريق، مما يجعل المهام اليومية أكثر كفاءة.

ومع ذلك، يبرز ClickUp باعتباره الحل الشامل الذي يوحِّد كل شيء.

من خلال ميزات ClickUp المدعومة بالذكاء الاصطناعي والأتمتة القوية التي يوفرها ClickUp، يمكنك دمج إدارة المشاريع وتفويض المهام والتواصل بسلاسة في نظام أساسي واحد.

اشترك في ClickUp واختبر مستقبل العمل اليوم. 📝