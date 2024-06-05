أفضل 10 بدائل خارقة لإدارة البريد الإلكتروني في عام 2025

إذا كنت تقرأ هذا المقال، فأنت على الأرجح تنتمي إلى إحدى مجموعتين: الغرق في البريد الإلكتروني أو استخدام تطبيق Superhuman، تطبيق البريد الإلكتروني الأنيق.

إذا كانت المجموعة الأولى، فأنت في انتظار متعة: 10 أدوات بريد إلكتروني متطورة مصممة لرفع عبء قراءة رسائل البريد الإلكتروني والرد عليها.

أما إذا كنت من المجموعة الثانية وتشعر أن تطبيق Superhuman لم يرقَ إلى مستوى الضجيج، فتابع القراءة.

هناك العديد من البدائل التي يمكنك استكشافها.

أنت بحاجة إلى إدارة البريد الإلكتروني أداة للحفاظ على محتوى بريدك الإلكتروني وصندوق الوارد خاليًا من الفوضى. يتعمق هذا الدليل في بدائل Superhuman لعام 2024، مع ميزات رائعة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتك وميزانيتك وسير عملك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في البدائل الخارقة؟

اختر عميل بريد إلكتروني من شأنه تحسين الإنتاجية، وإليك بعض العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها:

السرعة والفعالية: ابحث عن واجهة سريعة للغاية مع اختصارات بديهية للوحة المفاتيح لإنشاء رسائل البريد الإلكتروني وإرسالها وتنظيمها

ابحث عن واجهة سريعة للغاية مع اختصارات بديهية للوحة المفاتيح لإنشاء رسائل البريد الإلكتروني وإرسالها وتنظيمها ميزات التنظيم: اختر بديلاً يحافظ على صندوق الوارد خاليًا من الفوضى مع وظائف قوية لوضع العلامات والتصنيف والبحث

اختر بديلاً يحافظ على صندوق الوارد خاليًا من الفوضى مع وظائف قوية لوضع العلامات والتصنيف والبحث التعاون: ابحث عن وظائف مثل إعادة توجيه البريد الإلكتروني، وصناديق البريد الوارد المشتركة، وميزات التعليق التي لا تقدر بثمن للفرق الكبيرة أو الصغيرة

ابحث عن وظائف مثل إعادة توجيه البريد الإلكتروني، وصناديق البريد الوارد المشتركة، وميزات التعليق التي لا تقدر بثمن للفرق الكبيرة أو الصغيرة الإدماج: تأكد من أن النظام يتصل مع المفضل لديك أدوات الإنتاجية ، مثل منصات إدارة المشاريع أو التقويمات

اقرأ أيضًا: أفضل 10 أدوات لاختبار البريد الإلكتروني لتحقيق النتائج في عام 2024 من خلال تقييم هذه الميزات بدقة، يمكنك اختيار البديل الخارق الأنسب الذي يلبي متطلبات إدارة بريدك الإلكتروني.

أفضل 10 بدائل خارقة لاستخدامها في عام 2024

دعنا نتعرف على الأبطال الذين يمكن أن ينافسوا براعة Superhuman، حيث يقدم كل منهم مزيجًا فريدًا من الميزات والوظائف:

1. كناري ميل

عبر بريد الكناري يوفر Canary Mail ميزات أمان قوية مثل التشفير ومكافحة انتحال الشخصية، وواجهة سهلة الاستخدام، وميزات الذكاء الاصطناعي المفيدة لإدارة متصفح البريد الإلكتروني.

وهو يوفّر توازناً قوياً بين الأمان والوظائف مقارنةً بإعطاء الأولوية للسرعة والكفاءة في تطبيق Superhuman.

أفضل ميزات بريد كناري ميل

أتمتة المهام الشاقة مثل جدولة رسائل البريد الإلكتروني، والمتابعة، وإرسال تحيات مخصصة باستخدام الذكاء الاصطناعي

منع مصادر التشتيت من خلال تحديد أولويات رسائل البريد الإلكتروني المهمة وإسكات البقية

دمج جميع حسابات بريدك الإلكتروني في عرض واحد ومنظم

قيود البريد الإلكتروني الكناري

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود أخطاء عرضية في مساعد الذكاء الاصطناعي

يمكن أن تكون واجهة المستخدم أكثر سهولة

تسعير بريد كناري ميل

مجاني

محترف 49 دولارًا لكل مستخدم في السنة

49 دولارًا لكل مستخدم في السنة مؤسسة: 100 دولار/مستخدم في السنة

تقييمات ومراجعات البريد الكناري

G2: 4.4/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

2. بلو ميل

عبر البريد الأزرق يقدم BlueMail بديلاً ميسور التكلفة عن أسعار Superhuman المتميزة. تلبي مجموعة ميزاته احتياجات مجموعة أوسع من المستخدمين، خاصة أولئك الذين قد لا يحتاجون إلى التركيز على السرعة التي يوفرها البريد الإلكتروني الخارق.

وهو يستخدم ChatGPT لتبسيط إنتاجية البريد الإلكتروني وسير العمل. كما أنه يدفع بذكاء رسائل البريد الإلكتروني الواردة إليك بحيث تصل فوراً، مما يوفر وقتاً ثميناً.

أفضل ميزات BlueMail

الوصول إلى التقويم الخاص بك وتخطيط الأحداث من داخل BlueMail

اجمع رسائل البريد الإلكتروني من جميع حساباتك واعرضها في مجلدات موحدة لعرضها بسرعة

إدارة صندوق الوارد الخاص بك حسب المرسل والمجموعة بشكل ديناميكي وذكي

النسخ الاحتياطي والاستعادة ونقل حساباتك وإعداداتك بأمان بين جميع أجهزتك

قيود BlueMail

في بعض العمليات (مثل البحث)، يميل BlueMail إلى استخدام الكثير من وحدة المعالجة المركزية وذاكرة الوصول العشوائي

مع زيادة عدد رسائل البريد الإلكتروني والحسابات، يصبح بطيئًا وبطيئًا ويواجه مشكلات في المزامنة

تسعير BlueMail

القياسي: مجاني

مجاني بلو ميل بلو ميل بلس : 5 دولارات/مستخدم شهرياً

: 5 دولارات/مستخدم شهرياً بزنس برو: 10 دولارات/مستخدم شهرياً

تقييمات ومراجعات BlueMail

G2: 4.3/5 (أكثر من 50 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 20 تقييم)

اقرأ أيضًا: أفضل 10 أدوات لإدارة صندوق الوارد لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة

3. البريد الجوي

عبر البريد الجوي يوفر Airmail مجموعة واسعة من الميزات أكثر من Superhuman. وهو مصمم خصيصًا لأجهزة Apple ويعمل بشكل جيد مع iOS و macOS و watchOS.

وهو يناشد المستخدمين الذين يحتاجون إلى أكثر من السرعة ويقدرون الوظائف التي تتجاوز إدارة البريد الإلكتروني الأساسية، والتي يفتقر إليها البريد الإلكتروني الخارق.

يعمل صندوق الوارد الذكي الخاص به على فرز رسائل البريد الإلكتروني تلقائياً من خلال تصفية الرسائل الترويجية والفوضى. هذا يضع الرسائل الأكثر أهمية في المقدمة والوسط، مما يساعدك على البقاء على اطلاع على ما يحتاج إلى اهتمامك حقًا.

البريد الجوي أفضل الميزات

شاهد جميع رسائلك الإلكترونية عبر صندوق الوارد الخاص بك في وقت واحد مع ميزة صندوق الوارد الموحد

جدولة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك لتصل إلى صندوق الوارد الخاص بالمستلم في الوقت المناسب تماماً

تعيين الألوان للتعرف بسرعة على حسابات البريد الإلكتروني وتخصيص العرض في قائمة الرسائل

مشاركة المستندات أو حتى النصوص من تطبيقات أخرى على جهازك إلى Airmail لإنشاء بريد إلكتروني بسهولة

قيود البريد الجوي

يفتقر إلى تكامل التقويم

في بعض الأحيان، تختلط سلاسل الرسائل، وتؤدي محاولة حذف رسالة واحدة إلى حذف سلسلة الرسائل بأكملها

تسعير البريد الجوي

الإصدار الأساسي : مجاني

: مجاني الإصدار الاحترافي: 2.99 دولار/مستخدم شهريًا (بما في ذلك نسخة تجريبية مجانية لمدة 3 أيام)

تقييمات ومراجعات البريد الجوي

G2: 3.6/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

3.6/5 (أكثر من 20 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (لا توجد مراجعات كافية)

4. صندوق بريد

عبر صندوق البريد يتميز Postbox بتوافق أوسع مع مختلف خدمات البريد الإلكتروني، في حين أن Superhuman لديه قيود.

يدعم Postbox أيضًا الإيماءات لمن يستخدمون نظام macOS بلوحة تعقب أو أي جهاز آخر يدعم إيماءات اللمس المتعدد.

أفضل ميزات Postbox Postbox

ملف الرسائل عن طريق كتابة اسم المجلد المستهدف في الشريط السريع

نقل الرسائل من صندوق الوارد إلى مجلد أرشيف مخصص بالنقر على زر الأرشيف في شريط الأدوات

إنشاء عوامل تصفية لكل حساب أو بشكل عام عبر جميع الحسابات وتشغيلها تلقائيًا أو يدويًا أو بشكل دوري

قيود صندوق البريد

تحتاج واجهة المستخدم/تجربة المستخدم إلى تحسين

يمكن أن يؤدي وجود الكثير من المجلدات والتسميات إلى تعدد أنظمة البريد غير الهام التي لا يبدو أنها تعمل بشكل صحيح في تكوينها الافتراضي

تسعير صندوق البريد

تجربة لمدة 30 يومًا: مجانًا

مجانًا ترخيص مدى الحياة ل Postbox: $49

تقييمات ومراجعات صندوق البريد

G2: 3.5/5 (أكثر من 30 تقييم)

3.5/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: تقييمات غير كافية

5. عميل eM

عبر عميل eM يقدم eM Client مجموعة واسعة من الميزات مقارنةً بعملاء البريد الإلكتروني الأبسط. بالإضافة إلى البريد الإلكتروني فقط، فهو يوفر مجموعة شاملة من التقويم وإدارة المهام.

كما أنه يدعم أدوات تنظيم قوية مثل القواعد والبحث من جانب الخادم، وهي ميزات غير متوفرة بسهولة في برنامج Superhuman.

أفضل ميزات #### eM Client

تحديد موقع رسائل بريد إلكتروني محددة باستخدام فلاتر بحث متقدمة تتضمن المرفقات ومعلومات الاتصال والمحتوى داخل المرفقات

تخصيص الواجهة حسب رغبتك مع مجموعة متنوعة من السمات والتخطيطات وخيارات الإشعارات

دمج خدمات الدردشة الشائعة مثل واتساب وتيليجرام للتواصل المركزي

قيود عميل eM

منحنى تعلم أكثر حدة قليلاً، خاصة للمستخدمين غير التقنيين

أبلغ بعض المستخدمين عن تباطؤ الأداء في بعض الأحيان، خاصة على الأجهزة القديمة

تسعير عميل eM Client

مجاني

إيجابي : 31.17 دولارًا أمريكيًا/الجهاز (دفعة لمرة واحدة)

: 31.17 دولارًا أمريكيًا/الجهاز (دفعة لمرة واحدة) محترف الأعمال: 148.12$/جهاز (دفعة لمرة واحدة)

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2: 4.0/5 (أكثر من 50 تقييم)

4.0/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: لا توجد تقييمات كافية

6. سبارك

عبر شرارة يقدم Spark بديلاً مجانيًا تمامًا لنموذج الاشتراك المدفوع من Superhuman. وعلى الرغم من أنه قد يفتقر إلى بعض ميزات Superhuman المتقدمة، إلا أنه يمكن أن يكون خيارًا ممتازًا للمستخدمين المهتمين بالميزانية.

سبارك أفضل الميزات

أرشفة رسائل البريد الإلكتروني أو تأجيلها أو حذفها بإيماءة تمرير بسيطة، مما يوفر لك الوقت والتبسيط إدارة البريد الإلكتروني التعاون مع الزملاء على مسودات البريد الإلكتروني وإنشاء قوالب قابلة لإعادة الاستخدام للرسائل المستخدمة بشكل متكرر، مما يوفر الوقت ويضمن الاتساق

جدولة رسائل البريد الإلكتروني ليتم إرسالها في وقت محدد، مما يضمن وصول رسائلك في الوقت الأمثل أو عندما تكون خارج المكتب

قيود سبارك

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود أخطاء عرضية أو عوائق في الأداء، خاصة بعد التحديثات

قد يكون لدى Spark مرونة أقل في التخصيص مقارنة ببعض عملاء البريد الإلكتروني الآخرين

تسعير #### سبارك

مجاني

فرد مميز : 4.99 دولار/مستخدم شهرياً

: 4.99 دولار/مستخدم شهرياً الفرق المميزة: 6.99 دولار/مستخدم شهرياً

سبارك التقييمات والمراجعات

G2: 3.7/5 (تقييمات غير كافية)

3.7/5 (تقييمات غير كافية) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 15 تقييم)

7. ميل سبرينغ

عبر مايل سبرينغ Mailspring هو عميل بريد إلكتروني مجاني وخفيف الوزن مع إصدارات لجميع المنصات الرئيسية، بينما يقدم Superhuman مجموعة واسعة من الميزات المتقدمة والدعم الاستثنائي بسعر ممتاز.

الميزة البارزة في Mailspring هي القدرة على ترجمة رسائل البريد الإلكتروني من الإنجليزية إلى لغات مختلفة من داخل المسودة.

أفضل ميزات Mailspring

ترجمة الرسائل المكتوبة باللغة الإنجليزية إلى الإسبانية والروسية والصينية والفرنسية والألمانية مباشرةً داخل المسودة الخاصة بك

تتبع الروابط والنشاط للحصول على إشعار بمجرد قراءة جهات الاتصال لرسائلك

إنشاء مكتبة من رسائل البريد الإلكتروني القابلة للتخصيص باستخدام قوالب الرد السريع

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قيود البريد الإلكتروني

في بعض الأحيان، يتم نقل بعض رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا إلى مجلدات أخرى

مشاكل المزامنة المتكررة

تسعير #### تسعير Mailspring

مجاني

Mailspring Pro: 8 دولارات شهريًا

تقييمات ومراجعات Mailpring

G2: 3.8/5 (أكثر من 18 تقييمًا)

3.8/5 (أكثر من 18 تقييمًا) Capterra: 5/5 (لا توجد مراجعات كافية)

8. ميلبيرد

عبر طائر البريد مثل Spark، Mailbird هو تطبيق مجاني لإدارة البريد الإلكتروني بواجهة سهلة الاستخدام. يمكن أن يكون هذا خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يعطون الأولوية للقدرة على تحمل التكاليف وتجربة مستخدم ممتعة على نهج Superhuman الذي يركز على السرعة.

أفضل ميزات Mailbird

تخصيص خلفيتك مع مجموعة مختارة من الصور

استخدم ChatGPT لتوليد رسائل بريد إلكتروني تبدو طبيعية وشبيهة بالبشر في ثوانٍ

ابحث عن أي مرفق في صندوق الوارد الخاص بك باستخدام وظيفة بحث قوية

إرسال البريد الإلكتروني بلغتك الأم عن طريق الاختيار من قائمة اللغات المدعومة المتزايدة

قيود Mailbird

مواطن الخلل في إضافة الصور إلى البريد الإلكتروني

يفتقر إلى ميزات الأتمتة الفعالة

تسعير Mailbird

مجاناً

سنوياً 2.28 دولار/مستخدم شهرياً

2.28 دولار/مستخدم شهرياً قسط سنوي: 4.03 دولار/مستخدم شهرياً

تقييمات ومراجعات Mailbird

G2: 3.7/5 (أكثر من 90 تقييم)

3.7/5 (أكثر من 90 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 300 تقييم)

9. المقدمة

عبر الواجهة مصممة خصيصاً لتعاون الفريق، وتتألق Front بميزات مثل صناديق البريد الوارد المشتركة ووظائف الفريق.

يعد نظام التشغيل هذا مثاليًا للمستخدمين الذين يديرون اتصالات البريد الإلكتروني ضمن بيئة فريق، في حين أن نظام Superhuman موجه أكثر نحو كفاءة المستخدم الفردي.

أفضل ميزات فرونت

إدارة صناديق البريد الوارد المشتركة لجميع القنوات في مكان واحد

تنظيم الاتصالات وتوجيهها وحلها على نطاق واسع باستخدام الذكاء الاصطناعي

قم بتصعيد المحادثات التي لم يتم حلها إلى فريقك لمتابعة أسرع عبر الدردشة أو البريد الإلكتروني

القيود الأمامية

قد يكون من الصعب على بعض المستخدمين العثور على الرسائل القديمة والأرشفة واستيراد جهات الاتصال

بالنسبة للمستخدمين القادمين من برنامج مثل Outlook، هناك القليل من منحنى التعلم، ويستغرق الأمر بعض الوقت للتكيف مع مجموعة كبيرة من الميزات

التسعير الأمامي

البداية: 29 دولارًا أمريكيًا/مقعد شهريًا

29 دولارًا أمريكيًا/مقعد شهريًا النمو 79 دولارًا/مقعد شهريًا

79 دولارًا/مقعد شهريًا الزيادة : 99 دولارًا/مقعد شهريًا (متاح فقط كخطة سنوية)

: 99 دولارًا/مقعد شهريًا (متاح فقط كخطة سنوية) الرئيسية: 229 دولاراً/مقعد شهرياً (متاحة فقط كخطة سنوية)

التقييمات والمراجعات الأمامية

G2: 4.7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

اقرأ أيضًا: كيفية إنشاء قوالب البريد الإلكتروني في Outlook

10. رجل البريد

عبر ساعي البريد يقدم Mailman طريقة مختلفة تمامًا مقارنةً بتطبيق Superhuman لسطح المكتب. قد يكون هذا خياراً جيداً إذا كنت تفضل حلاً يستند إلى الويب.

فهو يعمل كجدار حماية للبريد الإلكتروني يتكامل مع تطبيقات البريد الإلكتروني المفضلة لديك. وبالتالي، يمكنك حظر الفترات الزمنية للعمل العميق والتخلص من المشتتات من صندوق الوارد الخاص بك.

Mailman أفضل الميزات

أوقات "عدم الإزعاج" المحددة مسبقًا لتحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة الشخصية ووقت تركيز خالٍ من البريد الإلكتروني

اضبط Mailman لإدارة قائمتك البريدية وتسليمها على فترات زمنية كل ساعة، وعدد محدد من المرات في اليوم

حظر رسائل البريد الإلكتروني غير المهمة واختيار الطريقة التي تريد التعامل بها مع كل مرسل في المستقبل

أضف مرسلين مهمين أو نطاقات أو كلمات رئيسية مهمة إلى قائمة كبار الشخصيات بحيث تتجاوز الفلاتر، وترى دائماً الأشياء التي تحتاج إليها

قيود Mailman

قد لا تعمل آلية البحث بشكل صحيح في بعض الأحيان

عليك تغذية البيانات للحصول على أفضل النتائج يدوياً

تسعير #### Mailman

نسخة تجريبية مجانية لمدة 21 يومًا

قياسي: 10 دولارات شهرياً

Mailman التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 11 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 11 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

أدوات إدارة البريد الإلكتروني الأخرى

قد لا تحتاج دائمًا إلى تخصيص برنامج إدارة البريد الإلكتروني لتلبية احتياجاتك في إرسال البريد الإلكتروني. كما يمكن لأدوات إدارة المشاريع القوية مثل ClickUp أن توفر إمكانات تكامل قوية للبريد الإلكتروني.

يمكن لمثل هذا الحل الشامل أن يسهل أيضاً تتبع تقدم العمل عبر تحديثات البريد الإلكتروني وغيرها من الوسائل.

دعنا نلقي نظرة فاحصة.

تخيل الرد على رسائل البريد الإلكتروني داخل سياقات المشروع، وتعيين المهام مباشرةً من المحادثات، وتتبع المواعيد النهائية بتركيز شديد.

هذه هي قوة ClickUp إدارة مشروع البريد الإلكتروني !

إرسال الرسائل ونشر الردود من داخل ClickUp تكامل ClickUp يحوّل فوضى البريد الإلكتروني إلى قوة تعاونية خارقة. فهو يتكامل بدقة مع خدمات البريد الإلكتروني الشائعة مثل Gmail وOutlook، مما يتيح لك إدارة رسائل البريد الإلكتروني من خلال واجهته البديهية. كليك أب برين وميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة به أتمتة مهام مثل جدولة البريد الإلكتروني والمتابعة والإشعارات والردود الذكية، مما يزيد من تنظيم سير عملك.

إدارة رسائل البريد الإلكتروني والتقويم الخاص بك مع ClickUp Brain

يقدم ClickUp خطة مجانية للاستخدام الشخصي. على سبيل المثال، يوفر خيارًا مناسبًا للميزانية للأفراد الذين يديرون رسائل البريد الإلكتروني جنبًا إلى جنب مع مشاريعهم ببضع نقرات ومجموعة برامج واحدة.

ClickUp أفضل الميزات

إنشاء عناصر عمل من رسائل البريد الإلكتروني للعملاء والتذاكر والأخطاء وغيرها

إضافة مرفقات، وربط رسائل البريد الإلكتروني بالمهام، ووضع علامات على فريقك للحفاظ على التواصل منظماً وقابلاً للتنفيذ

إرسال رسائل البريد الإلكتروني بناءً على الحقول المخصصة أو عمليات إرسال النماذج أو أحداث المهام في ClickUp

قم بدمج أي حساب بريد إلكتروني من Gmail أو Outlook أو Office 365 أو IMAP

قيود ClickUp

يلاحظ بعض المستخدمين الجدد وجود منحنى تعليمي حاد

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا

: 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا للشركات : 19 دولاراً/مستخدماً شهرياً

: 19 دولاراً/مستخدماً شهرياً المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

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اختيار منصة إدارة البريد الإلكتروني المناسبة

قد يبدو اختيار عميل البريد الإلكتروني المناسب للأعمال أمرًا مربكًا، ولكن يمكنك العثور على ما يناسبك تمامًا من خلال التفكير بعناية.

يبرز ClickUp كحل ممتاز، حيث يتيح لك الاحتفاظ بجميع اتصالاتك وتعاونك في مركز مركزي واحد. جرّب ClickUp اليوم