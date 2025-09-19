أفضل 13 أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي Agentic لأتمتة سير العمل المعقد في عام 2025

لدينا جميعًا 24 ساعة في اليوم، ولكن كيف نقضيها هو ما يحدد إنتاجيتنا. تظهر الدراسات أن 83.13% من المهنيين يقضون ما يصل إلى ثلث أسبوعهم في الاجتماعات.

مع المكالمات والاجتماعات والرسائل الإلكترونية والوثائق التي لا تنتهي والتي تستحوذ على يومك، قد تشعر أنك تقضي وقتًا أطول في "العمل المتعلق بالعمل". وهنا يأتي دور أدوات Agentic AI.

من خلال الاستفادة من الوكلاء الذكيين القادرين على أتمتة سير العمل المعقد وتحليل كميات هائلة من البيانات، يمكن للمهنيين استعادة الساعات الضائعة والتركيز على المهام ذات القيمة الأعلى. تعمل أدوات الذكاء الاصطناعي هذه بالفعل على تغيير الطريقة التي تتعامل بها الشركات التي تسعى إلى تحقيق كفاءة أكبر مع عملها اليومي.

في هذه المقالة، سنتعرف على بعض من أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي التي يمكنك استخدامها لتخفيف العبء وجعل يومك يسير بشكل أكثر سلاسة.

فيما يلي مقارنة سريعة بين أفضل برامج Agentic AI لمساعدتك في اختيار البرنامج المناسب بناءً على الميزات الرئيسية والأسعار وتقييمات المستخدمين.

أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار* ClickUp إدارة عمل شاملة مع تخطيط مشاريع بالذكاء الاصطناعي لفرق من جميع الأحجام ClickUp Brain AI، أتمتة المهام، وكلاء الذكاء الاصطناعي المُعدّين مسبقًا والمخصصين، قوالب الجدولة، عرض حجم العمل والجدول الزمني، أكثر من 1000 تكامل خطة مجانية؛ تخصيصات للمؤسسات وكلاء LangChain وكلاء الذكاء الاصطناعي المخصصون للمطورين وفرق التقنية تنسيق متعدد الوكلاء، دعم الذاكرة، تسلسل الأدوات وواجهة برمجة التطبيقات، مكتبات Python و JS، أدوات المراقبة مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم AutoGPT وكلاء الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر والمستمرة للفرق الصغيرة وكلاء مستمرون يتم تشغيلهم بواسطة الأحداث، إطار عمل مفتوح المصدر، Docker/استضافة ذاتية، مكتبة سير العمل، المراقبة والتحليلات أسعار مخصصة AutoGen تعاون متعدد الوكلاء للبحث وحل المشكلات للأفراد والفرق الصغيرة وكلاء التخطيط/التنفيذ/المراجعة، والرسائل غير المتزامنة، وتكامل الأدوات الخارجية، وتصحيح الأخطاء والقابلية للمراقبة، ودعم Python/. NET أسعار مخصصة Microsoft Copilot إنتاجية يومية داخل Microsoft 365 للمؤسسات ملخصات اجتماعات الفرق، وإنشاء المحتوى في Word و PowerPoint، ورؤى Excel، و Copilot Studio للوكلاء المخصصين مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم CrewAI سير عمل متعدد الوكلاء للشركات الكبيرة استوديو بدون كود، إطار عمل Python، أدوار الوكلاء (باحث/محلل/دعم)، النشر السحابي والمحلي، تتبع عائد الاستثمار مصدر مفتوح AgentGPT وكلاء مستقلون يعملون على أساس المهام للفرق الصغيرة تقسيم الأهداف إلى مهام، والبحث والتقارير الآلية، وواجهات برمجة التطبيقات المتكاملة، وتوليد الأفكار، وواجهة مستخدم سهلة الاستخدام للمبتدئين مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Zapier AI ربط الذكاء الاصطناعي بالأدوات الحالية للفرق المتوسطة إلى الكبيرة الحجم منشئ الذكاء الاصطناعي مع أكثر من 8000 تطبيق وروبوتات الدردشة/واجهات/جداول و Copilot للتنبيهات و Zaps المعدة مسبقًا وأتمتة الملفات و CRM مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 29.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Adept AI أتمتة سير العمل المعقدة للمؤسسات اللغة الطبيعية إلى العمل، النماذج متعددة الوسائط، Web VQA للمستندات/ملفات PDF، طبقة التشغيل الخاصة، التخطيط والتنفيذ أسعار مخصصة UiPath أتمتة المؤسسات الكبيرة الحجم من أجل تنسيق موحد لوكلاء الذكاء الاصطناعي والبشر والروبوتات، وفهم المستندات، ومنشئ الوكلاء منخفض الكود، وأكثر من 40 تكاملًا مؤسسيًا مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Orby أتمتة مؤسسية جاهزة للتدقيق وذات مخاطر عالية الذكاء الاصطناعي العصبي الرمزي، نموذج الإجراءات الكبيرة (LAM)، اكتشاف العمليات، فهم المستندات، الامتثال على مستوى المؤسسة أسعار مخصصة Beam قوى عاملة خاصة بالذكاء الاصطناعي في الصناعات الخاضعة للتنظيم للفرق الكبيرة وكلاء مسبقون الإنشاء للموارد البشرية والمالية والرعاية الصحية والتجزئة والشؤون القانونية، ومنصة AgentOS، وتصميم معياري، وسير عمل للتعلم المستمر أسعار مخصصة AskUI أتمتة عبر الأجهزة باستخدام Vision AI للفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم أتمتة سير العمل عبر Windows/Mac/Linux/iOS/Android، وVision Agents لاختبار واجهة المستخدم، ومعالجة المستندات، وعمليات التكامل مع تطبيقات الطرف الثالث مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 57 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تتميز معظم أدوات الذكاء الاصطناعي بأنها تستجيب للأوامر. وهنا تكمن أهمية أدوات Agentic AI.

إنها أنظمة ذكاء اصطناعي مصممة للعمل بشكل أكثر استقلالية من الذكاء الاصطناعي التقليدي. وهذا يعني أنها يمكنها تحديد الأهداف وتخطيط الخطوات ومتابعتها بأقل تدخل بشري.

على سبيل المثال، بدلاً من أن يقضي المدير ساعات في تنسيق المهام بين الفرق المختلفة، يمكن لنظام الذكاء الاصطناعي الوكيلة توزيع المسؤوليات وإرسال التذكيرات وتحديث التقدم في الوقت الفعلي.

في دعم العملاء، قد تحل المشكلات الشائعة بينما تحدد الحالات المعقدة حقًا لتتدخل فيها البشر.

من خلال الجمع بين التفكير المنطقي واتخاذ القرار والقدرة على استخدام الأدوات الخارجية، إليك ما تقدمه لك هذه الأدوات:

وفر ساعات من العمل من خلال التعامل مع المهام الروتينية والعمليات متعددة الخطوات

قلل الحاجة إلى الإشراف المستمر حتى تتمكن الفرق من التركيز على الأعمال ذات القيمة الأعلى

تكيف مع المواقف الجديدة من خلال اتخاذ قرارات أفضل وفهم السياق بشكل أفضل

تعلم من الأداء السابق لتحسين أدائك بمرور الوقت

أدوات الذكاء الاصطناعي تتجاوز مرحلة المساعدين البسيطين لتصبح وكلاء ذكاء اصطناعي يخططون ويتصرفون ويتكيفون عبر مجموعتك. الاختيار الجيد يعني العثور على منصات ذكاء اصطناعي تناسب عملك الحقيقي، وليس مجرد قائمة ميزات.

إليك طريقة بسيطة لتقييم ما سيساعدك على أتمتة سير العمل المعقد وتحسين تنفيذ المهام اليومية:

تناسب حالة الاستخدام الخاصة بك تمامًا مع المزيج المناسب من الاستقلالية والمراجعة البشرية

تكامل سلس مع أنظمة المؤسسة الحالية والأدوات الخارجية التي تستخدمها بالفعل

أمان وإدارة قويان مع الأدوار ومسارات التدقيق وضوابط السياسات

تنسيق موثوق للتعاون بين عدة وكلاء، والذاكرة، والسياق عبر سير العمل المعقد

قابلية توسع ودعم مثبتان بحيث تظل سير العمل سريعة تحت الضغط وسهلة المراقبة

💡نصيحة احترافية: ابدأ بخطوات صغيرة من خلال سير عمل واحد عالي القيمة في الدعم أو العمليات أو التسويق، ثم قم بالتوسع بمجرد ظهور النتائج بوضوح. اربط أهداف اللغة الطبيعية بأدوات مثل Slack أو Jira أو Salesforce أو مستودع البيانات الخاص بك، وجرب أطر عمل مفتوحة مثل Microsoft Semantic Kernel للتكامل بشكل سلس دون الحاجة إلى كود مخصص ثقيل. حافظ على بساطة ووضوح الحواجز الوقائية حتى تظل الوكلاء المستقلون مفيدين وموثوقين.

الآن بعد أن تناولنا ماهية الذكاء الاصطناعي الوكالي وكيفية اختيار المنصة المناسبة، دعونا نلقي نظرة على بعض من أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي الوكالي التي تحدث فرقًا حقيقيًا للفرق.

1. ClickUp (الأفضل للفرق التي تحتاج إلى إدارة مشاريع مدعومة بالذكاء الاصطناعي)

حوّل موجز الحملة إلى خطة مشروع كاملة مع المهام والمواعيد النهائية والمسؤولين في دقائق عبر ClickUp Brain

تعد معظم أدوات الذكاء الاصطناعي بتوفير الوقت، ولكن العديد منها ينتهي به الأمر إلى أن يكون مجرد إضافات. يمكنها الإجابة على سؤال أو صياغة ملاحظة، ولكنها نادرًا ما تفهم الصورة الأكبر لعملك.

يتبع ClickUp نهجًا مختلفًا. لا يعد الذكاء الاصطناعي الخاص به مجرد ميزة أخرى مدمجة في تطبيق إدارة المشاريع. يفهم ClickUp Brain سياق مساحة العمل الخاصة بك، ويقوم بأتمتة سير العمل متعدد الخطوات، ويقدم اقتراحات لمساعدة فريقك على المضي قدمًا.

تنسيق المشاريع تلقائيًا باستخدام ClickUp Brain

قم بوضع علامات على العوائق، واقترح إعادة التخصيص، وقم بتكييف الجداول الزمنية لمواصلة العمل مع ClickUp Brain

تخيل فريق تسويق على وشك إطلاق حملة جديدة. عادةً، يقضي مدير المشروع نصف يوم في إنشاء المهام وتحديد المواعيد النهائية وتذكير الأشخاص بما يجب القيام به. مع ClickUp Brain، يتم تحميل الملخص مرة واحدة، ويقوم الذكاء الاصطناعي بوضع الخطة وتوزيع المسؤوليات وتحديث التقدم المحرز مع تقدم الأمور.

كما أنه يمنع المشاريع متعددة الوظائف من الوقوع في العزلة. يقوم Brain بمراقبة النشاط عبر الأنظمة ويضمن تدفق التحديثات في الوقت الفعلي إلى كل مكان. عندما يتم إغلاق تذكرة Jira، يتم تحديث مهمة ClickUp المرتبطة بها على الفور، ويتم إرسال إشعارات Slack إلى أصحاب المصلحة دون الحاجة إلى تدخل أي شخص.

💡 نصيحة احترافية: استخدم ميزة Talk to Text في ClickUp Brain MAX لتسجيل الأفكار أثناء التنقل. التحدث أسرع بـ 4 مرات من الكتابة (220 كلمة في الدقيقة مقابل 45 كلمة)، مما يوفر حوالي 1. 1 يوم كل أسبوع. ونظرًا لأن ClickUp Brain MAX يتصل بالعديد من نماذج الذكاء الاصطناعي المتميزة مثل GPT-5 وClaude وGemini، فبدلاً من التنقل بين تطبيقات مختلفة، يمكنك استبدال عدة أدوات في وقت واحد وتخفيض التكاليف بنسبة تصل إلى 88٪.

دعم عملاء شامل مع وكلاء ClickUp AI

قم بحل تذاكر الدعم المتكررة من البداية إلى النهاية حتى يتمكن فريقك من التركيز على الحالات المعقدة باستخدام ClickUp AI Agents

بينما يتألق ClickUp Brain في تخطيط المشاريع، يوفر ClickUp AI Agents نفس الذكاء لدعم العملاء.

تم تصميم هذه الوكالات للقيام بأكثر من مجرد تصنيف التذاكر أو وضع علامات عليها — فهي قادرة على حل الحالات الروتينية من البداية إلى النهاية. يتم التعامل مع إعادة تعيين كلمات المرور وتحديثات الاشتراكات أو التحقق من حالة الطلبات تلقائيًا، وصولًا إلى الرد على العملاء وتحديث سجلات CRM.

بالنسبة للمشكلات الأكثر حساسية أو غير العادية، يعرف الذكاء الاصطناعي متى يتنحى جانبًا. يتم رفع هذه التذاكر إلى وكيل بشري، ولكن مع تلخيص كل السياق بدقة. وهذا يعني قضاء وقت أقل في البحث في الملاحظات وقضاء وقت أطول في تقديم الدعم المدروس.

📌 مثال: استخدمت شركة SaaS ClickUp Brain لمعالجة مئات التذاكر البسيطة كل يوم. أرسل وكلاء الذكاء الاصطناعي تلقائيًا تأكيدات وأغلقوا الحالات وحافظوا على تحديث السجلات. أدى ذلك إلى تحرير الفريق البشري للتركيز على أنواع المشكلات التي يكون فيها التعاطف والإبداع مهمين حقًا.

والنتيجة هي تجربة أسرع وأكثر سلاسة للعملاء وفريق دعم يشعر بعبء أقل بسبب التكرار.

بفضل ميزات مثل موازنة عبء العمل وتخصيص المهام الذكي والتذكيرات الاستباقية المدمجة، تضمن وكالات ClickUp AI أن تتمكن الفرق من التركيز على الأعمال ذات القيمة الأعلى بينما يتولى النظام الباقي.

يمكنك اختيار استخدام وكلاء الطيار الآلي المُعدّين مسبقًا في ClickUp أو إنشاء وكلائك الخاصين لحالات استخدام محددة.

إذا كنت تتساءل عن كيفية قيام ClickUp Brain بأتمتة المهام لتجنب التأخير وتقليل عبء العمل، فإليك دليل سريع:

أفضل ميزات ClickUp

حوّل موجزات المشاريع إلى خطط مشاريع كاملة باستخدام ClickUp Brain

قم بمزامنة المهام والتحديثات عبر ClickUp و Jira و Slack تلقائيًا

حل مشكلات الدعم المتكررة باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي

قم بتعيين المهام بذكاء بناءً على حجم العمل والتوافر

سجل ملاحظات الاجتماعات والنصوص والمهام المطلوبة باستخدام AI Notetaker من ClickUp

قيود ClickUp

قد يكون الأمر مربكًا للفرق الصغيرة التي تبدأ باحتياجات أساسية

ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل Brain MAX متاحة فقط في الخطط المدفوعة

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 10,400 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن ClickUp

أشارت مراجعة G2 إلى ما يلي:

القدرة على تخصيص كل شيء بدءًا من أنواع المهام إلى الأتمتة، جنبًا إلى جنب مع أدوات مثل لوحات المعلومات والنماذج، والآن ClickUp Brain، تعني أنه يمكنني إنشاء أنظمة قابلة للتطوير وفعالة لأي سير عمل. بالإضافة إلى ذلك، أحب السرعة التي تستمر بها المنصة في التطور.

القدرة على تخصيص كل شيء بدءًا من أنواع المهام إلى الأتمتة، جنبًا إلى جنب مع أدوات مثل لوحات المعلومات والنماذج، والآن ClickUp Brain، تعني أنه يمكنني إنشاء أنظمة قابلة للتطوير وفعالة لأي سير عمل. بالإضافة إلى ذلك، أحب السرعة التي تستمر بها المنصة في التطور.

2. LangChain Agents (الأفضل للمطورين الذين يقومون بإنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين)

عبر LangChain

تقدم LangChain أدوات لإنشاء وتنسيق ونشر وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين القادرين على التعامل مع سير العمل المعقد والمتعدد الخطوات. تتيح لك هذه الأدوات تشكيل وكلاء الذكاء الاصطناعي الخاصين بك للعمل الحقيقي، وربطهم بالتطبيقات التي تستخدمها بالفعل، وتوجيه عدة وكلاء للتعامل مع سير العمل المعقد دون الكثير من الجهد.

مع LangChain، يمكنك البدء على نطاق صغير، ثم النمو. أضف ذاكرة حتى يتذكر وكيلك السياق. قم بتوصيل البحث أو البيانات أو الإجراءات البسيطة. دع الوكيل يخطط لعدة خطوات، ويجربها، ويقدم تقريرًا عنها.

يساعد IDE المرئي للوكيل، LangGraph Studio، في إنشاء الوكلاء بشكل أسرع.

أفضل ميزات LangChain

قم بإنشاء وكلاء ذكيين مخصصين يستدعون الأدوات ويتعاونون لإكمال المهام متعددة الخطوات

أضف ذاكرة حتى تظل المحادثات وسجل المهام مفيدة

امزج وابدل بين مزودي النماذج ومخازن البيانات وواجهات برمجة التطبيقات (API) مع نمو احتيا

بث الخطوات في الوقت الفعلي حتى تتمكن من مشاهدة تنفيذ المهام والتدخل عند الحاجة

نسق سير العمل المعقد والمتعدد الخطوات باستخدام لغة التعبير LangChain (LCEL)

قيود LangChain

يتطلب معرفة أساسية بالبرمجة للحصول على قيمة

قد تعني الإصدارات السريعة المزيد من التحديثات على إعداداتك

أكثر مما تحتاجه لأتمتة عمليات بسيطة لمرة واحدة

أسعار LangChain

المطور : ابدأ مجانًا، ثم ادفع حسب الاستخدام

بالإضافة إلى : 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات LangChain

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن LangChain

أبرزت مراجعة G2 ما يلي:

أكثر ما يعجبني في LangChain هو سهولة ربط نماذج اللغة الكبيرة (مثل OpenAI أو Cohere) بالأدوات والبيانات وواجهات برمجة التطبيقات (API) في العالم الحقيقي. لا يقتصر الأمر على تحفيز النموذج فحسب، بل يتعلق بربط الخطوات معًا.

أكثر ما يعجبني في LangChain هو سهولة ربط نماذج اللغة الكبيرة (مثل OpenAI أو Cohere) بالأدوات والبيانات وواجهات برمجة التطبيقات (API) في العالم الحقيقي. لا يقتصر الأمر على تحفيز النموذج فحسب، بل يتعلق بربط الخطوات معًا.

3. AutoGPT (الأفضل لوكلاء الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر والمستمرة)

عبر AutoGPT

في المستقبل القريب، من المتوقع أن تتم إدارة ما يقرب من 7 من كل 10 تفاعلات بين العملاء والموردين بواسطة أدوات مستقلة. هذا تحول كبير، ويظهر مدى سرعة اعتماد الشركات على وكلاء الذكاء الاصطناعي للقيام بالمهام اليومية.

تتناسب AutoGPT تمامًا مع هذا المستقبل. على عكس العديد من المنصات التي تبقيك محبوسًا في صندوق أسود، فإن AutoGPT مفتوحة المصدر ومصممة لتوفير المرونة. يمكنك استضافتها بنفسك، أو إنشاء وكلائك الخاصين، أو الاستفادة من الوكلاء الجاهزين.

بمجرد إعدادها، يمكن لهذه الوكالات العمل بشكل مستمر، والتفاعل مع الأحداث، والتعامل مع سير العمل متعدد الخطوات من البداية إلى النهاية.

أفضل ميزات AutoGPT

قم ببناء وكلاء ذكاء اصطناعي مستمرين يستيقظون عند تشغيل المشغلات ويتعاملون مع المهام متعددة الخطوات

صمم أتمتة سير العمل دون إعدادات معقدة باستخدام كتل منخفضة الكود

قم بتسريع حالات الاستخدام الشائعة باستخدام Agent Builder ومكتبة من الوكلاء الجاهزين

تتبع تنفيذ المهام وحسّن الموثوقية من خلال المراقبة والتحليلات المدمجة

استفد من مرونة البرامج مفتوحة المصدر لإضافة أدوات وواجهات برمجة تطبيقات ومنطق مخصص لسير العمل المعقد

قيود AutoGPT

قد يستغرق الاستضافة الذاتية وإعداد Docker وقتًا طويلاً للفرق غير التقنية

لا تزال تدفع مقابل استخدام واجهة برمجة التطبيقات النموذجية والأدوات الخارجية

المنصة السحابية قيد الطرح المحدود، لذا قد تتطلب بعض الميزات حلولاً بديلة

أسعار AutoGPT

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات AutoGPT

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

4. AutoGen (الأفضل للتجارب والأبحاث المرنة متعددة الوكلاء)

عبر AutoGen

نحن نعلم الآن أن معظم أدوات Agentic AI تعمل كمساعدين فرديين. يمكنهم الإجابة على استفسار أو أتمتة خطوة، ولكنهم نادرًا ما ينجحون في المواقف التي يتطلب فيها العمل الجماعي والتكرار.

تتبع AutoGen، التي طورتها Microsoft Research، نهجًا مختلفًا. إنها بنية مفتوحة المصدر مصممة للتعاون بين عدة وكلاء، حيث يمكن لعدة وكلاء ذكيين مشاركة المعلومات وتقسيم الأدوار وحل المشكلات معًا.

بدلاً من الاعتماد على نموذج واحد للتعامل مع كل شيء في موجه واحد، يشجعك AutoGen على التفكير في المحادثات.

على سبيل المثال، يمكنك الحصول على وكيل Planner الذي يقسم الأهداف، ووكيل Doer الذي ينفذ الخطوات، وحتى وكيل Reviewer الذي يتحقق من الجودة.

أفضل ميزات AutoGen

تمكين التعاون بين عدة وكلاء لحل المشكلات والبحث

دعم المراسلة غير المتزامنة لسير عمل قابل للتطوير والتوزيع

اسمح بالتكامل مع الأدوات الخارجية وواجهات برمجة التطبيقات والذاكرة للحصول على قدرات ذكاء اصطناعي أقوى

وفر أدوات المراقبة وتصحيح الأخطاء لتتبع تنفيذ المهام

قدم دعمًا متعدد اللغات باستخدام Python و. NET لتطبيقات المؤسسات

قيود AutoGen

أكثر ملاءمة للنماذج الأولية من الاستخدام التجاري على مستوى الإنتاج

لا تزال الموارد الوثائقية والتعليمية محدودة

يتطلب مهارات البرمجة للاستفادة الكاملة

أسعار AutoGen

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات AutoGen

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن AutoGen

شارك هذا التعليق على Reddit:

يعد AutoGen خيارًا مناسبًا تمامًا لبعض سير العمل، خاصةً إذا كنت تعمل بشكل مكثف في نظام Microsoft أو تقوم ببناء محادثات متعددة الوكلاء على غرار الأبحاث بشكل مبتكر.

يعد AutoGen خيارًا مناسبًا تمامًا لبعض سير العمل، خاصةً إذا كنت تعمل بشكل مكثف في نظام Microsoft أو تقوم ببناء محادثات متعددة الوكلاء على غرار الأبحاث بشكل مبتكر.

🧠 هل تعلم: وجدت وكالة الخرائط الوطنية في المملكة المتحدة، Ordnance Survey، طريقة ذكية للحفاظ على تحديث خرائطها. بدلاً من إرسال المساحين إلى كل مكان، يستخدمون الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي الذي يقوم بمسح الصور الجوية وصور الشوارع لاكتشاف أشياء مثل الطرق أو المباني الجديدة. وهذا يعني أنه يمكن تحديث خرائطهم بسرعة أكبر، أحيانًا في غضون أيام، لذلك عندما تبحث عن مسار جديد للدراجات أو مشروع سكني جديد، ستجد التفاصيل موجودة بالفعل.

5. Microsoft Copilot (الأفضل للإنتاجية اليومية داخل Microsoft 365)

عبر Microsoft

توجد معظم مساعدات الذكاء الاصطناعي خارج أدواتك اليومية، مما يعني الحاجة إلى التبديل بين علامات التبويب. يختلف Microsoft Copilot عن غيره لأنه مدمج في البرامج التي يستخدمها الملايين من الأشخاص بالفعل، مثل Word وExcel وOutlook وTeams وغيرها.

بدلاً من نسخ المحتوى بين التطبيقات، يمكنك أن تطلب من Copilot تلخيص سلسلة رسائل البريد الإلكتروني أو إنشاء شرائح من مستند أو تحليل بيانات جدول البيانات، كل ذلك دون مغادرة مساحة العمل الخاصة بك.

على سبيل المثال، يمكن للمدير الذي يستعد لعقد اجتماع في Teams أن يطلب من Copilot استخراج النقاط البارزة من نشاط الدردشة خلال آخر 30 يومًا وصياغة تقرير في Word وتحسينه.

أفضل ميزات Microsoft Copilot

اعمل مباشرة في تطبيقات Microsoft 365 مثل Word وExcel وPowerPoint وOutlook

لخص الاجتماعات ومحادثات الدردشة في Microsoft Teams

قم بإنشاء مسودات وتقارير وعروض تقديمية ورسائل بريد إلكتروني على الفور

استخدم Copilot Search للعثور على البيانات وربطها عبر Microsoft 365 وما بعده

أنشئ وكلاء أعمال مخصصين باستخدام Copilot Studio للموارد البشرية أو الشؤون المالية أو تكنولوجيا المعلومات

قيود Microsoft Copilot

تكلفة أعلى مقارنة ببعض أدوات الذكاء الاصطناعي المستقلة

قد يتباطأ الأداء في المطالبات الأطول أو الأكثر تعقيدًا

يعمل بشكل أفضل ضمن نظام Microsoft، مما يحد من مرونة الأدوات الأخرى

أسعار Microsoft Copilot

مجاني

Microsoft Copilot Pro: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Microsoft Copilot

G2 : 4. 4/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن Microsoft Copilot

تضمنت مراجعة G2 ما يلي:

يوفر لي Copilot ساعات من الوقت ويسمح لي بتقديم المزيد لعملائي أكثر مما كنت قادرًا عليه من قبل، من خلال مساعدتي في المهام والتحليلات المعقدة.

يوفر لي Copilot ساعات من الوقت ويسمح لي بتقديم المزيد لعملائي أكثر مما كنت أستطيع في السابق، من خلال مساعدتي في المهام والتحليلات المعقدة.

6. CrewAI (الأفضل لإنشاء سير عمل متعدد الوكلاء يمكنك تشغيله بالفعل)

عبر CrewAI

يعتقد ما يقرب من نصف العملاء الآن أن وكلاء الذكاء الاصطناعي يمكنهم إظهار التعاطف عند التعامل مع مخاوفهم.

هذا التحول في الثقة يغير ما تتوقعه الشركات من الأتمتة. لم يعد يكفي أن يقوم الوكيل بمجرد إنجاز المهمة.

تأخذ CrewAI العملية إلى أبعد من ذلك من خلال مساعدتك في بناء فرق من الوكلاء الذين يتعاونون، ويوزعون المسؤوليات، ويبقون الأشخاص على اطلاع عند الحاجة. بدلاً من مساعد واحد يعمل بمفرده، تحصل على فريق منسق يعكس الطريقة التي تحل بها الفرق الحقيقية المشكلات.

تتولى آليات التنسيق المدمجة توزيع المهام وتتبع التقدم ومراقبة الجودة.

أفضل ميزات CrewAI

قم ببناء سير عمل متعدد الوكلاء بسرعة باستخدام استوديو بدون كود أو إطار عمل Python

قم بتعيين أدوار مختلفة للوكلاء، مثل الباحث أو المحلل أو ممثل الدعم، واسمح لهم بالتعاون معًا

ادمجها مع منصات السحابة أو قم بنشرها محليًا لمزيد من التحكم

تتبع الكفاءة وعائد الاستثمار والأداء باستخدام أدوات المراقبة المدمجة

قم بالتوسع عبر الأقسام باستخدام القوالب والملحقات القابلة لإعادة الاستخدام

قيود CrewAI

يتطلب بعض المعرفة بلغة Python للاستخدامات المتقدمة

قد تبدو الوثائق والأمثلة محدودة مقارنة بالأطر الأخرى

قد تكون أكثر تعقيدًا مما هو مطلوب لسير العمل البسيط

أسعار CrewAI

التنسيق: مصدر مفتوح

الأساسي: 99 دولارًا شهريًا

قياسي: 500 دولار شهريًا

المحترفون: 1000 دولار شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات CrewAI

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول الناس عن CrewAI

تشارك مراجعة G2 ما يلي:

أحب سهولة تعريف الوكلاء المتخصصين بأدوار ومسؤوليات فريدة، ثم جعلهم يتعاونون في سير عمل منظم. تمنحه المرونة في توصيل نماذج لغة كبيرة مختلفة، وتخصيص الأدوات لكل وكيل، وتعريف المهام الديناميكية من خلال هيكل الفريق الكثير من القوة والقدرة على التكيف. إنه رائع لبناء أنظمة متعددة الوكلاء دون الحاجة إلى البدء من الصفر.

أحب سهولة تعريف الوكلاء المتخصصين بأدوار ومسؤوليات فريدة، ثم جعلهم يتعاونون في سير عمل منظم. تمنحه المرونة في توصيل نماذج لغة كبيرة مختلفة، وتخصيص الأدوات لكل وكيل، وتعريف المهام الديناميكية من خلال هيكل الفريق الكثير من القوة والقدرة على التكيف. إنه رائع لبناء أنظمة متعددة الوكلاء دون الحاجة إلى البدء من الصفر.

7. AgentGPT (الأفضل لإنشاء وكلاء مستقلين يعملون على أساس المهام)

عبر AgentGPT

AgentGPT من Reworkd يجعل من السهل تحويل فكرة واحدة إلى وكيل ذكاء اصطناعي يعمل بها.

بدلاً من تقسيم كل تعليمات يدويًا، يمكنك تحديد هدف، وتقوم المنصة بالباقي عن طريق تقسيمه إلى خطوات أصغر وإكمالها واحدة تلو الأخرى.

سواء كان ذلك لتخطيط رحلة أو صياغة تقرير أو توليد أفكار لحملة، يمنحك AgentGPT فكرة عن كيفية قيام الوكلاء المستقلين بتخفيف عبء العمل اليومي.

يمكنك السماح للوكيل بالوصول إلى بياناتك أو البحث في Google، واستخدام قوالب جاهزة لحالات الاستخدام الشائعة للبدء بسرعة.

أفضل ميزات AgentGPT

قسّم الأهداف المعقدة إلى مهام أصغر يمكن إدارتها

أتمتة سير العمل المتكرر في مجال البحث وإعداد التقارير

ابتكر الأفكار والمحتوى بمساعدة مطالبات بسيطة

ادمجها مع واجهات برمجة التطبيقات وأدوات الجهات الخارجية لاستخدامات أوسع نطاقًا

تقدم واجهة سهلة الاستخدام للمستخدمين المبتدئين والمتقدمين على حد سواء

قيود AgentGPT

النسخة المجانية تحد من عدد الوكلاء ودورات المهام

قد يتطلب التخصيص معرفة تقنية

قد يتباطأ الأداء أحيانًا مع الاستخدام المكثف

أسعار AgentGPT

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات AgentGPT

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول الناس عن AgentGPT

أشارت مراجعة G2 إلى ما يلي:

AgentGPT هي واحدة من أفضل المنصات التي يمكن من خلالها الحصول على نتائج مهمة ودقيقة، والتي يمكن استخدامها لاحقًا داخل الشركة من أجل طرح بعض الأفكار الاستثنائية والمبتكرة.

AgentGPT هي واحدة من أفضل المنصات التي يمكن من خلالها الحصول على نتائج مهمة ودقيقة، والتي يمكن استخدامها لاحقًا داخل الشركة من أجل طرح بعض الأفكار الاستثنائية والمبتكرة.

👀حقيقة ممتعة: تبحث شركات Deloitte و EY و PwC و KPMG عن أنظمة الذكاء الاصطناعي التي لا تقتصر على المساعدة فحسب، بل تعمل أيضًا. تتولى منصات Zora AI من Deloitte و EY. ai agentic من EY مهام مثل إدارة الشؤون المالية والامتثال بمفردها، بهدف تغيير الاستشارات من ساعات العمل المباعة إلى القيمة المقدمة.

عبر Zapier

Zapier AI هو المكان الذي يلتقي فيه العمل اليومي بالذكاء الاصطناعي العملي.

بدلاً من البدء من صفحة فارغة، يمكنك وصف ما تريد، وسيقوم Zapier بتزويد الأدوات التي تستخدمها بالفعل بمساعدة ذكية. يتصل بآلاف التطبيقات، ويستمع إلى اللحظات المهمة، ويقوم بالمهمة حتى النهاية.

إذا كان عالمك يعتمد على النماذج والتقويمات وأنظمة إدارة علاقات العملاء والجداول والدردشات، فإن Zapier AI يناسبك تمامًا. يمكنه الترحيب بكل عميل محتمل جديد وتنظيف البيانات وإثرائها وإرسالها إلى المسار الصحيح.

أفضل ما في الأمر هو سهولة استخدامه. يمكنك رسم فكرة بلغة بسيطة والحصول على سير عمل في غضون دقائق.

تتيح لك ميزات التنسيق في Zapier أيضًا إنشاء روبوتات الدردشة ووكلاء الذكاء الاصطناعي المخصصين وربطهم بمعرفة الشركة لتنفيذ المهام اليومية.

أفضل ميزات Zapier AI

قم بتوصيل الذكاء الاصطناعي بأكثر من 8000 تطبيق دون عناء باستخدام Zapier MCP

قم بإنشاء عمليات أتمتة عن طريق كتابة موجه باستخدام منشئ الذكاء الاصطناعي

احصل على تلميحات مفيدة أثناء البناء باستخدام Copilot

استخدم Agents للمهام ذات السياق الأعلى مثل الملخصات والتقارير الموجزة

أنشئ روبوتات الدردشة والنماذج والصفحات والتطبيقات البسيطة باستخدام روبوتات الدردشة والواجهات والجداول

قيود Zapier AI

غالبًا ما تتطلب التفرعات المعقدة تعديلات يدوية

يتحسن أداء الوكلاء، لكنهم ما زالوا يشعرون بأنهم أساسيون للعمل التكيفي الحقيقي

يمكن أن تتراكم التكاليف عند إضافة روبوتات الدردشة أو الجداول أو الواجهات أو الوكلاء

من الأفضل استخدامه مع اتصال إنترنت مستقر وإجراء بعض الاختبارات قبل الاعتماد عليه في الإنتاج

أسعار Zapier AI

مجاني

Pro : 29.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الفريق : 103. 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات : أسعار مخصصة

إضافة Chatbots/Interfaces/Tables: مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 20 دولارًا شهريًا (لكل منها)

وكلاء الذكاء الاصطناعي: مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 50 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Zapier AI

G2 : 4. 5/5 (1,392 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (3,023 تقييمًا)

ماذا يقول الناس عن Zapier AI

شارك هذا التقييم من Capterra:

بشكل عام، كانت تجربتي مع Zapier إيجابية للغاية. فقد سمحت لي بأتمتة المهام المتكررة، مما وفر لي الوقت للقيام بأنشطة أكثر استراتيجية. تعتبر "Zaps" موثوقة، ويوفر Zapier وثائق واضحة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها أو إنشاء سير عمل أكثر تعقيدًا.

بشكل عام، كانت تجربتي مع Zapier إيجابية للغاية. فقد سمحت لي بأتمتة المهام المتكررة، مما وفر لي الوقت للقيام بأنشطة أكثر استراتيجية. تعتبر "Zaps" موثوقة، ويوفر Zapier وثائق واضحة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها أو إنشاء سير عمل أكثر تعقيدًا.

9. Adept AI (الأفضل للمؤسسات التي تعمل على أتمتة سير العمل المعقد عبر التطبيقات)

عبر Adept AI

لطالما اعتبرت الذكاء الاصطناعي أكثر التقنيات عمقًا التي تعمل عليها البشرية... أعمق من النار أو الكهرباء أو أي شيء قمنا به في الماضي.

لطالما اعتبرت الذكاء الاصطناعي أكثر التقنيات عمقًا التي تعمل عليها البشرية... أعمق من النار أو الكهرباء أو أي شيء قمنا به في الماضي.

تجسد هذه النظرة كل من الوعد والتحدي الذي يمثله الذكاء الاصطناعي. في حين أن العديد من الأدوات اليوم فعالة في أتمتة المهام البسيطة، إلا أن القليل منها يمكنه التعامل بشكل موثوق مع سير العمل المعقد والمتعدد التطبيقات الذي تعتمد عليه الشركات الحقيقية.

تم تصميم Adept AI لسد هذه الفجوة. من خلال الجمع بين بيانات التدريب الخاصة، النماذج متعددة الوسائط، وطبقة التشغيل الفريدة، يمكنه ترجمة التعليمات البسيطة إلى إجراءات ملموسة عبر مواقع الويب وملفات PDF وبرامج المؤسسات.

أفضل ميزات Adept AI

ترجم تعليمات اللغة الطبيعية مباشرة إلى سير عمل شامل عبر تطبيقات الويب وأدوات المؤسسات

حدد موقع العناصر التي تظهر على الشاشة مثل الأزرار والروابط والحقول وتفاعل معها بدقة عالية

أجب عن الأسئلة من مصادر معقدة، بما في ذلك ملفات PDF والرسوم البيانية والجداول، من خلال قدرة Web VQA

قم بتشغيل سير عمل واسع النطاق مع مرونة في التعامل مع تغييرات النظام وصيانة قليلة

قيود Adept AI

مصممة بشكل أساسي للمستخدمين من الشركات، مما يجعلها أقل سهولة في الاستخدام العادي أو على نطاق صغير

قد تبدو الموارد الوثائقية والتعليمية محدودة للمستخدمين الجدد الذين ليس لديهم خلفية تقنية

يمكن أن ترتفع الأسعار بسرعة للشركات التي لديها متطلبات عالية لاستدعاء واجهة برمجة التطبيقات (API)

يعتمد بشكل كبير على بيانات التدريب عالية الجودة، والتي قد تكون متحيزة أو غير كاملة

أسعار Adept AI

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Adept AI

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن Adept AI

شارك مستخدم SoftwareReviews هذا:

ما يميز Adept AI هو أنه يشبه المساعد الحقيقي أكثر من كونه مجرد أداة. فهو قادر على فهم التعليمات المعقدة وتنفيذها عبر تطبيقات مختلفة، وليس مجرد إعطاء إجابات. كما أنه يعمل بشكل جيد مع المستخدمين التقنيين وغير التقنيين على حد سواء، مما يجعله أكثر مرونة من العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى.

ما يميز Adept AI هو أنه يشبه المساعد الحقيقي أكثر من كونه مجرد أداة. فهو قادر على فهم التعليمات المعقدة وتنفيذها عبر تطبيقات مختلفة، وليس مجرد إعطاء إجابات. كما أنه يعمل بشكل جيد مع المستخدمين التقنيين وغير التقنيين على حد سواء، مما يجعله أكثر مرونة من العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى.

10. UiPath (الأفضل للمؤسسات الكبيرة التي تعمل على توسيع نطاق الأتمتة الذكية)

عبر UiPath

تقدم UiPath، التي طالما عُرفت باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في أتمتة العمليات الروبوتية، الآن أيضًا حلول الذكاء الاصطناعي الوكيلة للمؤسسات.

على عكس RPA التقليدي، الذي يتبع قواعد صارمة، يدمج UiPath وكلاء الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأشخاص في طبقة تنسيق واحدة. يمكنك إنشاء وكلاء مخصصين والسماح لهم باتخاذ قرارات احتمالية بناءً على الأهداف والسياق.

وهذا يعني، على سبيل المثال، أن موظف معالجة المطالبات في شركة رعاية صحية يمكنه الاعتماد على UiPath لقراءة الفواتير وتصنيفها باستخدام الذكاء الاصطناعي وتوجيه الاستثناءات إلى البشر وإنهاء سير العمل.

توفر UiPath حلاً ناضجًا وآمنًا وقابلًا للتطوير بدرجة عالية للمؤسسات التي تسعى إلى خفض التكاليف وتسريع العمليات.

أفضل ميزات UiPath

نسق بين وكلاء الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأشخاص في منصة موحدة

أنشئ وكلاء مخصصين باستخدام أدوات منخفضة الكود مثل Agent Builder

راقب الوكلاء وقم بتقييمهم باستخدام UiPath Maestro من أجل الحوكمة والشفافية

أتمتة سير العمل الذي يتطلب الكثير من المستندات باستخدام فهم المستندات المدعوم بالذكاء الاصطناعي

اتصل بسلاسة مع SAP و Salesforce و Microsoft 365 وأكثر من 40 تطبيقًا مؤسسيًا

قيود UiPath

منحنى تعلم حاد للميزات المتقدمة مثل التنسيق متعدد الوكلاء

يحتاج الاستخدام المكثف للموارد إلى أجهزة قوية

قد تبدو الأسعار والتراخيص معقدة بالنسبة لحالات الاستخدام على نطاق صغير

أسعار UiPath

الأساسي : 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

قياسي : أسعار مخصصة

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات UiPath

G2 : 4. 6/5 (أكثر من 7000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 700 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن UiPath

ذكرت مراجعة G2 ما يلي:

تعد منصة UiPath الجديدة لأتمتة Agentic قفزة كبيرة إلى الأمام في مجال أتمتة المؤسسات. وأبرز ما يميزها هو قدرتها على توحيد وكلاء الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتعاون البشري في طبقة تنسيق واحدة ذكية.

تعد منصة UiPath الجديدة لأتمتة Agentic قفزة كبيرة إلى الأمام في مجال أتمتة المؤسسات. وأبرز ما يميزها هو قدرتها على توحيد وكلاء الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتعاون البشري في طبقة تنسيق واحدة ذكية.

11. Orby (الأفضل للأتمتة الجاهزة للتدقيق وذات المخاطر العالية التي يجب أن تكون صحيحة من المرة الأولى)

عبر Orby

Orby يسلك مسارًا مختلفًا عن وكلاء LLM الذين يعتمدون على "الطلب والتمني". فهو يعتمد على الذكاء الاصطناعي العصبي الرمزي ونموذج العمل الكبير (LAM) لتخطيط الإجراءات خطوة بخطوة عبر التطبيقات وواجهات المستخدم، ثم يعرض عمله مع استدلالات قابلة للتتبع.

في الممارسة العملية، هذا يعني أنه يمكنك أتمتة العمليات متعددة الأنظمة (الإغلاق المالي، ومراجعة النفقات، وإدارة الموردين) من خلال تنفيذ شفاف وقابل للتحقق بدلاً من الاستدلال غير الشفاف.

تساعد حلقات التغذية الراجعة التكرارية* داخل النظام على تحسين دقته وأدائه بمرور الوقت.

بعد استحواذ Uniphore عليها، تتميز Orby بموثوقية وأمان على مستوى المؤسسات، ووقت تحقيق القيمة يُقاس بالأيام وليس بالفصول.

أفضل الميزات

قدم تفسيرًا تفصيليًا من خلال الذكاء الاصطناعي العصبي الرمزي لتحقيق الشفافية الكاملة

أتمتة العمليات المعقدة المتعددة التطبيقات باستخدام نموذج العمل الكبير (LAM) الخاص، ActIO

استخرج البيانات من المستندات وقم بمعالجتها على الفور باستخدام Agentic Document Understanding

استفد من قدرة ActIO على الإصلاح الذاتي لتحقيق التحسين المستمر

اكتشف سير العمل بصمت من خلال اكتشاف العمليات في الخلفية لأتمتة إدارة المشاريع بدون مخاطر

ضمان أمن المؤسسة من خلال الوصول القائم على الأدوار والتشفير وضوابط الامتثال الصارمة

أو حسب القيود

يقدم نظامًا بيئيًا أصغر من القوالب المعدة مسبقًا مقارنةً بـ UiPath أو Zapier

تتطلب إدارة التغيير التنظيمي لاعتماد سير عمل "الاستقلالية الموجهة"

الأسعار مخصصة للشركات وليست مناسبة للخدمة الذاتية

أسعار Orby

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Orby

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

12. Beam (الأفضل لبناء قوى عاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي خاصة بالصناعة)

عبر Beam

تتخذ Beam نهجًا جريئًا من خلال وضع وكلاء الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع، ليس فقط كمساعدين ولكن كقوة عاملة جاهزة للعمل في المؤسسات.

على عكس العديد من الأدوات التي تركز على الأتمتة العامة، يقدم Beam كتالوجًا واسعًا من الوكلاء المُعدين مسبقًا والمصممين خصيصًا لقطاعات مثل الموارد البشرية والمالية والتجزئة والرعاية الصحية والقانون.

تربط منصة AgentOS كل شيء معًا، مما يتيح للشركات تشغيل أنظمة متعددة الوكلاء بشكل موثوق ودقيق ومتوافق وسريع.

يمكن للمؤسسات اختيار النشر السحابي أو اختيار النشر المحلي والاحتفاظ ببياناتها داخل المؤسسة.

أفضل ميزات Beam

نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي المُعدّين مسبقًا لسير عمل الموارد البشرية والمالية والرعاية الصحية والشؤون القانونية والتجزئة

أتمتة العمليات المعقدة والمتعددة الأنظمة باستخدام AgentOS والتصميم المعياري

دعم التعلم والتكيف المستمر من خلال سير عمل الوكلاء بالذكاء الاصطناعي

قم بتمكين التعاون متعدد الوكلاء لتحقيق أتمتة أكثر تماسكًا للمؤسسة

قم بتكييف الوكلاء مع إجراءات التشغيل القياسية لشركتك

قيود الشعاع

تتطلب تخصيصًا لسير العمل المتخصص الذي يتجاوز الكتالوج المُعد مسبقًا

شفافية الأسعار محدودة، مع ميزات على مستوى المؤسسات محجوبة خلف العروض التوضيحية

قد يتطلب الأمر فترة تعلم للفرق الصغيرة التي تعتمد أنظمة متعددة الوكلاء

أسعار Beam

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Beam

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن Beam

شارك هذا الاستعراض من Gartner:

كان استخدام Beam AI تجربة سلسة وفعالة، مع سهولة التصفح والأداء الموثوق والقيمة الواضحة في المهام اليومية.

كان استخدام Beam AI تجربة سلسة وفعالة، مع سهولة التصفح والأداء الموثوق والقيمة الواضحة في المهام اليومية.

👀حقيقة ممتعة: تطلق Walmart أربعة "وكلاء خارقين" مدعومين بالذكاء الاصطناعي الوكالي لإعادة تشكيل طريقة تسوق الناس وعملهم مع الشركة. أحدهم، يُدعى Sparky، يمكنه بالفعل اقتراح منتجات للتمارين الرياضية أو تلخيص المراجعات. قريبًا، سيستخدم الرؤية الحاسوبية لمسح محتويات ثلاجتك واقتراح وصفات على الفور.

13. AskUI (الأفضل لأتمتة الأجهزة المتعددة باستخدام الذكاء الاصطناعي البصري)

عبر AskUI

تقول ما يقرب من 92 في المائة من الشركات إنها ستزيد استثماراتها في الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الثلاث المقبلة. ولكن في حين تركز العديد من الأدوات على سير العمل المستند إلى الويب، فإنها غالبًا ما تغفل حقيقة أن الشركات تعمل على مزيج من أجهزة الكمبيوتر المكتبية والتطبيقات المحمولة والأنظمة القديمة.

تسد AskUI هذه الفجوة من خلال Vision Agents التي يمكنها الرؤية والعمل عبر أي جهاز، مما يجعل الأتمتة تبدو طبيعية مثل طلب المساعدة من زميل. يمكنك تصميم وإنشاء عمليات أتمتة دون معرفة الكود أو واجهات برمجة التطبيقات.

وهذا يجعلها مفيدة بشكل خاص لاختبار التطبيقات ومعالجة المستندات وأتمتة المهام عبر بيئات مختلطة.

أفضل ميزات AskUI

أتمتة سير العمل عبر أجهزة Windows و macOS و Linux و iOS و Android

قم بإجراء اختبارات بصرية باستخدام Vision Agents لمظهر واجهة المستخدم وعرضها

قم بمعالجة المستندات واستخراج البيانات باستخدام التعرف المدعوم بالذكاء الاصطناعي

ادمج بسلاسة مع أدوات مثل Jira و GitHub و Jenkins و SharePoint

دعم مكتبات Vision Agent مفتوحة المصدر ونماذج على مستوى المؤسسات

قيود AskUI

الأسعار أقل شفافية، مما يتطلب الاتصال المباشر بقسم المبيعات للحصول على خطط أكبر

قد تتطلب حالات الاستخدام المتقدمة إعدادات تقنية تتجاوز الأتمتة الأساسية

منحنى التعلم للفرق الجديدة في مجال نهج الأتمتة المرئية

أسعار AskUI

مفتوح المصدر: مجاني

المطور : 57.07 دولارًا (49 يورو) شهريًا لكل مستخدم

احترافي : 173.55 دولارًا (149 يورو) شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

عندما قدمت KPMG Australia TaxBot، وهو وكيل ذكاء اصطناعي قادر على صياغة تقارير استشارية ضريبية من 25 صفحة في يوم واحد فقط، كشفت عن الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي الوكيل.

بدلاً من قضاء أسابيع في الإعداد المتكرر، يمكن للمهنيين التركيز على اتخاذ قرارات واستراتيجيات ذات قيمة أعلى بينما يتولى الذكاء الاصطناعي المهام الصعبة.

لقد ثبت أن الذكاء الاصطناعي الوكالي ليس مجرد نظرية. إنه يغير طريقة عمل الصناعات في الوقت الحالي. دعونا نلقي نظرة على بعض من أبرز تطبيقاته:

أتمتة سير العمل المالي مثل فحوصات الامتثال والتدقيق والكشف عن الاحتيال وحتى أبحاث الاستثمار على نطاق لا يمكن للبشر مضاهاةه

إدارة سلاسل التوريد من خلال توقع الطلب، وإعادة توجيه الشحنات أثناء الاضطرابات، وتحسين المخزون لتقليل التأخير والتكاليف

تقديم دعم عملاء على مدار الساعة بواسطة وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يجيبون على الأسئلة ويحلون المشكلات ويحيلون الحالات المعقدة عند الحاجة

دعم وظائف الموارد البشرية من خلال فحص السير الذاتية، وجدولة المقابلات، ومهام التعيين، وتحليل ملاحظات الموظفين

حماية البنية التحتية الرقمية من خلال تحديد نقاط الضعف، واكتشاف الحالات الشاذة في الوقت الفعلي، ومحاكاة الهجمات الإلكترونية لتعزيز الدفاعات

تمكين تحقيق اختراقات في مجال الرعاية الصحية من خلال تفسير الصور الطبية وتحليل تاريخ المرضى وتقديم توصيات بشأن مسارات العلاج المخصصة

تشغيل أنظمة مستقلة مثل السيارات ذاتية القيادة وروبوتات المستودعات ووكلاء التصنيع الذين يتكيفون مع ظروف العالم الحقيقي

تحديات وقيود الذكاء الاصطناعي Agentic

على الرغم من كل الوعود التي يقدمها الذكاء الاصطناعي الوكالي، فإن الحقيقة هي أنه لا يزال يعاني من مشاكل النمو. هذه الأدوات تتعلم كيفية التكيف مع طريقة عمل الأفراد والمؤسسات، وهذه الرحلة مصحوبة بعقبات جديرة بالملاحظة.

حتى لا تفاجأ، إليك ما يجب الانتباه إليه:

قد تبدو القرارات وكأنها صندوق أسود، مما يترك المستخدمين غير متأكدين من كيفية التوصل إلى النتيجة

تتعثر سير العمل متعدد الخطوات أحيانًا، حيث يمكن أن يؤدي خطأ بسيط واحد إلى إفساد العملية بأكملها

قد يؤدي التكامل مع الأنظمة القديمة أو الصارمة إلى إبطاء عملية التبني والحد من الإمكانات

تحتاج البيانات الحساسة إلى معالجة دقيقة، ومنح وكلاء الذكاء الاصطناعي وصولاً مفرطاً قد يثير مخاوف تتعلق بالثقة والخصوصية

النتائج جيدة بقدر جودة البيانات التي تستند إليها، ويمكن أن تؤدي المدخلات القديمة أو المتحيزة إلى نتائج غير موثوقة

الاتجاهات والتطورات المستقبلية في الذكاء الاصطناعي Agentic

يعد الذكاء الاصطناعي Agentic بتحولات كبيرة في السنوات القادمة. لا يقتصر الأمر على تغيير طريقة إدارة الأعمال، بل يمتد أيضًا إلى طريقة تجربة الناس للخدمات اليومية. فيما يلي بعض الاتجاهات التي تبدو قريبة بشكل خاص في الأفق:

1. خدمة عملاء أكثر ذكاءً

سيصبح الدعم أكثر طبيعية وأقل شبهاً بالتحدث وفقاً لنص مكتوب. سيقوم الذكاء الاصطناعي باكتشاف المشكلات وحلها قبل أن تذكرها.

تقوم بعض الشركات بالفعل بتجربة هذا الأمر بنجاح كبير، وتتوقع Gartner أن الذكاء الاصطناعي سيحل قريبًا 80% من مشكلات الخدمة الشائعة بشكل مستقل، مما سيؤدي إلى خفض تكاليف التشغيل بشكل كبير.

2. فرق من الوكلاء يعملون معًا

بدلاً من أداة واحدة تقوم بكل شيء، سنرى عدة عوامل تتواصل وتشارك العبء. قد يراقب أحدها طرق الشحن، وقد يقوم آخر بتعديل التوقعات المالية، وقد يقوم آخر بتحديث رسائل العملاء في الوقت الفعلي.

فكر في الأمر على أنه فريق رقمي ينسق بهدوء خلف الكواليس حتى يتمكن الفريق البشري من التركيز على القرارات الأكثر أهمية.

3. أدوار أكبر في المجالات الحساسة

في مجالات مثل الرعاية الصحية والتمويل، حيث الدقة والثقة هما الأهم، سيلعب الذكاء الاصطناعي دورًا أكثر حذرًا ولكنه لا يزال حيويًا.

ستوفر هذه الأنظمة مستوى إضافيًا من الدعم، بدءًا من مساعدة الأطباء على تحديد الحالات العاجلة بشكل أسرع وحتى اكتشاف الأنشطة المالية غير العادية قبل أن تسبب أي ضرر.

الأسئلة المتداولة (FAQ)

عادةً ما تتبع الأتمتة التقليدية مجموعة من القواعد الثابتة. من ناحية أخرى، يمكن لـ Agentic AI اتخاذ قرارات سريعة والتكيف مع التغييرات وتنفيذ المهام من البداية إلى النهاية دون الحاجة إلى تعليمات مستمرة. لا يشبه الأمر الضغط على الأزرار بقدر ما يشبه العمل مع زميل مدروس.

نعم، بالطبع. لا تحتاج إلى أن تكون شركة عملاقة لتستفيد من هذه الأدوات. تم تصميم العديد من الأدوات لتتناسب مع مختلف الأحجام، لذا يمكن حتى للفرق الصغيرة استخدامها لتقليل الأعمال المتكررة وتوفير الوقت للأمور المهمة حقًا، مثل خدمة العملاء أو تنمية الأعمال.

لا يوجد خيار "أفضل" واحد يناسب الجميع، لأن ذلك يعتمد على احتياجاتك. توفر بعض الأدوات إصدارات مجانية سخية تغطي الأساسيات مثل أتمتة المهام أو دعم العملاء البسيط. إذا كنت في بداية الطريق، فإن تجربة خطة مجانية هي طريقة رائعة لمعرفة ما يناسبك قبل الاستثمار أكثر.

تأخذ معظم المنصات الرائدة الأمان على محمل الجد، مع توفير حماية مثل التشفير والتحكم في الوصول ومسارات تدقيق مفصلة. ومع ذلك، من المهم اختيار أدوات تتسم بالشفافية في كيفية تعاملها مع البيانات وتفي بمعايير الامتثال الخاصة بقطاعك.

تشهد مجالات التمويل والرعاية الصحية وخدمة العملاء بعضًا من أكبر المكاسب في الوقت الحالي. ولكن الحقيقة هي أن أي مجال يتضمن عمليات متكررة أو كميات كبيرة من البيانات أو تفاعلات مع العملاء يمكن أن يستفيد من هذه التقنية. من سلاسل التوريد إلى الموارد البشرية، بدأ الذكاء الاصطناعي الوكالي في جعل العمل أكثر سلاسة في كل مكان.